Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

Llega el mes de octubre con una semana cultural repleta de planes de alto voltaje. Del 29 de septiembre al 5 de octubre, la provincia de Castellón se transforma en un escenario de magia, teatro, música y humor. Desde el prestigioso Festival de Magia de Vila-real con figuras como Jorge Blass, las nuevas comedias de Eugeni Alemany y Edu Soto, hasta la excelencia de la música de cámara del Trio Zadig y la lírica del tango. ¡Prepara tu agenda para no perderte ni un truco ni una nota!

1. Festival Màgia x Ací: Gala Unipersonal JORGE BLASS El 16º Festival de Magia de Vila-real presenta una gala unipersonal con Jorge Blass, un referente mundial del ilusionismo que ha cautivado a iconos como David Copperfield. Blass, con su magia innovadora, ha recibido la Varita de Oro de Montecarlo. Una oportunidad única de ver a un maestro de los trucos con ilusiones que sorprenden al público del siglo XXI. 📅 Viernes 3 de octubre | 🕒 20:00 h | 📍 Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ 12 € (General) / 10 € (Reducida)

2. Eugeni Alemany: La persona no descansa (Comedia) El popular humorista, presentador y guionista valenciano Eugeni Alemany (creador de la campaña #paellaemoji) llega a La Vall d'Uixó con su nuevo espectáculo de comedia para público adulto. Con su característico estilo Alemany y mucha improvisación, el show narra las desventuras del cómico, afectado por el reciente fallecimiento de su tía Amparín a sus 98 años. ¡Diversión y risas garantizadas! 📅 Domingo 5 de octubre | 🕒 Consultar horario | 📍 La Vall d'Uixó | 🎟️ Desde 15 €

3. WANTED: Se busca (Comedia con Edu Soto) El popular actor y humorista Edu Soto (dirigido por Carles Alfaro) regresa a los escenarios con un nuevo monólogo ingenioso. En WANTED, mantiene la frescura y la interacción con el público, dando vida a una decena de personajes para hablar de nuestras miserias... ¡a través de la boca de un perro! Una comedia con mordida en el Teatre Principal. 📅 Viernes 3 de octubre | 🕒 20:30 h | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ Desde 12 €

Edu Soto regresa a la provincia de Castellón con 'Wanted'. / MEDITERRÁNEO

4. Trio Zadig (Abono de Otoño del Auditori) Un evento cumbre de la música de cámara. El Trio Zadig, galardonado internacionalmente, destaca por su virtuosismo y elegancia. El programa incluye el Trío n.º 1 de Shostakóvich, el Trío n.º 2 en do menor de Mendelssohn y las vibrantes Cuatro estaciones porteñas de Ástor Piazzolla. Una noche de excelencia musical. 📅 Viernes 3 de octubre | 🕒 19:30 h | 📍 Sala Sinfónica, Auditori i Palau de Congressos de Castelló | 🎟️ De 16 € a 6 €

5. LOS MEJORES POETAS DEL TANGO (Conferencia y Música) Inauguración del curso del Ateneo con una inmersión en la lírica del género declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Alejandro Font de Mora Turón, académico fundador de la Academia Valenciana del Tango, comentará la obra de los poetas de la "Edad de Oro" del tango, ilustrado con interpretaciones musicales a cargo de él mismo y el guitarrista argentino Ramiro Porto. 📅 Viernes 3 de octubre | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo de Castelló | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 29 de septiembre

Conferencia: “Los locos del arte 3” A cargo del psicólogo Francisco José Rodríguez Gogola . 📅 29 de septiembre | 🕒 19:00 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Gratuito (Acceso libre)

A cargo del psicólogo . 📅 29 de septiembre | 🕒 19:00 h | 📍 | 🎟️ Gratuito (Acceso libre) Concierto por San Miguel (Banda Municipal de Castelló) Concierto de la Banda Municipal. 📅 29 de septiembre | 🕒 20:30 h | 📍 Basílica de Nuestra Señora del Lledó, Castelló | 🎟️ Gratuito (Acceso libre)

MARTES, 30 de septiembre

Concierto: Amor infinito (Banda Municipal de Castelló) Actuación de la Banda Municipal de Castelló. 📅 30 de septiembre | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ Gratuito (Acceso libre)

Actuación de la Banda Municipal de Castelló. 📅 30 de septiembre | 🕒 19:00 h | 📍 | 🎟️ Gratuito (Acceso libre) Exposición | «Preludio de libertad» de Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Exposición del festival Imaginària 2025, dedicada a un artista lituano que fusiona música y pintura. 📅 Hasta el 5 de octubre | 🕒 Martes a sábado, 10-14h y 16-20h; domingo, 10-14h | 📍 Museu de Belles Arts. Av. dels Germans Bou, 28, Castelló de la Plana | 🎟️ Gratuito

MIÉRCOLES, 1 de octubre

Obra invitada: COFRE POLICROMADO, S. XIV (Exposición permanente hasta el 31 de diciembre) Exposición temporal de un cofre medieval del siglo XIV procedente de Ares del Maestrat. 📅 Del 01 oct. al 31 dic. | 🕒 Consultar horario | 📍 Sala Bellas Artes I, Museu de Belles Arts de Castelló | 🎟️ Gratuito

JUEVES, 2 de octubre

Inauguración Exposición: «PENSÉ QUE ESTABA A SOLAS» de Andrés Gallego Inauguración y visita guiada con el autor y la comisaria, Lidón Forés , de esta muestra de fotografía dentro del programa FotoGràficaMent (la exposición estará abierta hasta el 15 de noviembre). 📅 2 de octubre | 🕒 19:00 h | 📍

Inauguración y visita guiada con el autor y la comisaria, , de esta muestra de fotografía dentro del programa FotoGràficaMent (la exposición estará abierta hasta el 15 de noviembre). 📅 2 de octubre | 🕒 19:00 h | 📍 Màgia x Ací: MAGIA SOLIDARIA Inicio del festival con magia gratuita a cargo del Mago Vicent , el Mago Miraver y la ilusionista Sofia Vogan . 📅 2 de octubre | 🕒 Consultar horario | 📍 Residencia Virgen de Gracia, CEAM y Centro de Discapacitados, Vila-real | 🎟️ Gratuito

Inicio del festival con magia gratuita a cargo del , el y la ilusionista . 📅 2 de octubre | 🕒 Consultar horario | 📍 | 🎟️ Gratuito Concierto: Bluet en Terra Castellón Actuación musical. 📅 2 de octubre | 🕒 20:00 h | 📍 Pub Terra, Castelló de la Plana | 🎟️ 6,12 €

CICLO 'A VIVA VEU': Cant Valencià d’Estil Arranque del I Ciclo de charlas-conciertos dedicado al “Cant Valencià d’Estil” con Apa y Josemi Sánchez . 📅 2 de octubre | 🕒 19:00 h | 📍 Sala de actos, Museu de Belles Arts de Castelló | 🎟️ Consultar

Arranque del I Ciclo de charlas-conciertos dedicado al con y . 📅 2 de octubre | 🕒 19:00 h | 📍 | 🎟️ Consultar EXPOSICIÓN ‘Ecos de Benicàssim ’ de Kmy Ros (Hasta el 26 de octubre) Fotografía artística que fusiona la danza con los paisajes de Benicàssim. 📅 Jueves a domingo | 🕒 17:00 a 20:00 h | 📍 Sala Escena, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

(Hasta el 26 de octubre) Fotografía artística que fusiona la danza con los paisajes de Benicàssim. 📅 Jueves a domingo | 🕒 17:00 a 20:00 h | 📍 | 🎟️ Gratuito EXPOSICIÓN ‘Visión periférica’ de Antonio Guerra (Hasta el 16 de noviembre) Muestra que interroga el paisaje contemporáneo. 📅 Jue/Vie: 17-20h, Sáb: 11-14h y 17-20h, Dom: 11-14h | 📍 Centre Cultural Melchor Zapata, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

VIERNES, 3 de octubre

Màgia x Ací: Gala UNIPERSONAL JORGE BLASS Gala con uno de los grandes referentes de la magia mundial. 📅 3 de octubre | 🕒 20:00 h | 📍 Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ 12 € / 10 € Reducida

Gala con uno de los grandes referentes de la magia mundial. 📅 3 de octubre | 🕒 20:00 h | 📍 | 🎟️ 12 € / 10 € Reducida Teatro/Danza: Dit de Drap (Homenaje a Bach y Santos) Espectáculo de la compañía Taller Montse Colomé que combina la danza y el teatro con música de Bach y el músico de Vinaroz Carles Santos, a través de su piano (Inés Borrás) y violonchelo (Denis Navarro). 📅 3 de octubre | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I (UJI), Castelló | 🎟️ 3 € (Tarifa única)

El reconocido Trio Zadig actuará el 3 de octubre en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló. / MEDITERRÁNEO

Inauguración del curso 2025/26 del Ateneo de Castelló: "LOS MEJORES POETAS DEL TANGO" Conferencia-concierto de Alejandro Font de Mora Turón (Tango) con ilustraciones musicales junto al guitarrista Ramiro Porto . 📅 3 de octubre | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo de Castelló | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo

Conferencia-concierto de (Tango) con ilustraciones musicales junto al guitarrista . 📅 3 de octubre | 🕒 19:00 h | 📍 | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo Concierto Acústico: FERRAN EXCESO – TOUR A LA CARA Concierto acústico con borradores de nuevas canciones y temas a la carta. 📅 3 de octubre | 🕒 19:00 h | 📍 Pub Terra, Castelló de la Plana | 🎟️ 15,60 € (Anticipada)

Concierto acústico con borradores de nuevas canciones y temas a la carta. 📅 3 de octubre | 🕒 19:00 h | 📍 | 🎟️ 15,60 € (Anticipada) Trio Zadig (Abono de otoño 25) Música de cámara de Shostakóvich, Mendelssohn y Piazzolla. 📅 3 de octubre | 🕒 19:30 h | 📍 Sala Sinfónica, Auditori i Palau de Congressos de Castelló | 🎟️ De 16 € a 6 €

Música de cámara de Shostakóvich, Mendelssohn y Piazzolla. 📅 3 de octubre | 🕒 19:30 h | 📍 | 🎟️ De 16 € a 6 € Comedia: WANTED (Se busca) con Edu Soto Monólogo de humor. 📅 3 de octubre | 🕒 20:30 h | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ Desde 12 €

Teatro/Danza: "Sempere" de Otradanza Espectáculo de danza galardonado con el Premio Artes Escénicas IVC 2024. 📅 3 de octubre | 🕒 21:00 h | 📍 Teatro Payá, Burriana | 🎟️ 2 € Platea / 1 € Anfiteatro

Espectáculo de danza galardonado con el Premio Artes Escénicas IVC 2024. 📅 3 de octubre | 🕒 21:00 h | 📍 | 🎟️ 2 € Platea / 1 € Anfiteatro Cine: NIKI (Drama, 98 min) Drama francés sobre Niki de Saint-Phalle. 📅 3 de octubre | 🕒 19:30 h (V.O. francés) y 22:30 h (V.O. francés) | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Drama francés sobre Niki de Saint-Phalle. 📅 3 de octubre | 🕒 19:30 h (V.O. francés) y 22:30 h (V.O. francés) | 📍 | 🎟️ 3 € Concierto: Josep Lluís Notari Actuación musical. Apertura de puertas a las 19:30 h. 📅 3 de octubre | 🕒 20:30 h | 📍 La Bohemia, Castellón de la Plana | 🎟️ Consultar

SÁBADO, 4 de octubre

Solidario: Mis Letras, Tu Ayuda ( Libros por Comida ) Jornada de intercambio de libros por comida no perecedera, a beneficio de Cáritas Interparroquial. 📅 4 de octubre | 🕒 10:00-13:30 h y 17:30-19:30 h | 📍 Casa de l'Oli, Vila-real | 🎟️ Intercambio solidario

Jornada de intercambio de libros por comida no perecedera, a beneficio de Cáritas Interparroquial. 📅 4 de octubre | 🕒 10:00-13:30 h y 17:30-19:30 h | 📍 | 🎟️ Intercambio solidario Màgia x Ací: MAGIA EN LA CALLE Magia gratuita a cargo de Kiko del Show y Manolo Costa y Mindanguillo . 📅 4 de octubre | 🕒 12:00 h, 13:00 h, 17:00 h y 18:00 h | 📍 Plaça de la Vila, Vila-real | 🎟️ Gratuito

Magia gratuita a cargo de y . 📅 4 de octubre | 🕒 12:00 h, 13:00 h, 17:00 h y 18:00 h | 📍 | 🎟️ Gratuito Màgia x Ací: Gala INTERNACIONAL Gran gala con Patricia Ferrero , Isaac Jurado , Mag Marín , Maxi y Miguel Ajo . 📅 4 de octubre | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ 10 € / 8 € Reducida

Gran gala con , , , y . 📅 4 de octubre | 🕒 19:30 h | 📍 | 🎟️ 10 € / 8 € Reducida Deporte/Ocio: XII Ciclo Indoor Ciudad de Peñíscola Sesiones de Ciclo Indoor (spinning) frente al Castillo del Papa Luna. 📅 4 de octubre | 🕒 10:00-13:00 h y 16:30-19:30 h | 📍 Paseo Marítimo, Peñíscola | 🎟️ Gratuito

Sesiones de Ciclo Indoor (spinning) frente al Castillo del Papa Luna. 📅 4 de octubre | 🕒 10:00-13:00 h y 16:30-19:30 h | 📍 | 🎟️ Gratuito Concierto: Coro Tutte Voci, "Música de las dos orillas" Actuación de música coral. 📅 4 de octubre | 🕒 19:30 h | 📍 Salón Gótico, Castillo de Peñíscola | 🎟️ Gratuito

Actuación de música coral. 📅 4 de octubre | 🕒 19:30 h | 📍 | 🎟️ Gratuito Rock: GO! Southern Europe Tour 2025 Gira de las bandas GO! y G.U.T.S., acompañados por Milkhouse y Animal Farm. Apertura de puertas a las 19:00 h. 📅 4 de octubre | 🕒 20:30 h | 📍 Sala Terra, Castelló de la Plana | 🎟️ 10,40 €

GO! hace parada en Castelló dentro de su nueva gira. / MEDITERRÁNEO

Candlelight: Tributo a Queen y a Coldplay Doble sesión de música a la luz de las velas. 📅 4 de octubre | 🕒 19:00 h y 21:00 h | 📍 Sala de cambra M. Babiloni, Auditori i Palau de Congressos de Castelló | 🎟️ Comprar en la web del IVC.

Doble sesión de música a la luz de las velas. 📅 4 de octubre | 🕒 19:00 h y 21:00 h | 📍 | 🎟️ Comprar en la web del IVC. Cine: Black Dog - Gouzhen (Nou Cinema UJI) Proyección del drama chino (VOS) galardonado con el Premio a Mejor Película en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes 2024 (No recomendada para menores de 12 años). 📅 4 de octubre | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I (UJI), Castelló | 🎟️ 3 € / 2 € (Reducida)

Proyección del drama chino (VOS) galardonado con el Premio a Mejor Película en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes 2024 (No recomendada para menores de 12 años). 📅 4 de octubre | 🕒 19:00 h | 📍 | 🎟️ 3 € / 2 € (Reducida) Concierto: MÁGICOS 80´S Gran concierto de música remember de los 80. 📅 4 de octubre | 🕒 23:00 h | 📍 Recinto Multiusos, Oropesa del Mar | 🎟️ Gratuito (Recogida previa en Ayto.)

Gran concierto de música remember de los 80. 📅 4 de octubre | 🕒 23:00 h | 📍 | 🎟️ Gratuito (Recogida previa en Ayto.) Concierto: COD ROUTERS – CANTADITAS REMEMBER Espectáculo de más de dos horas de música dance remember en directo . 📅 4 de octubre | 🕒 20:30 h | 📍 La Bohemia, Castellón de la Plana | 🎟️ 10 € Ant. / 12 € Taquilla

Espectáculo de más de dos horas de . 📅 4 de octubre | 🕒 20:30 h | 📍 | 🎟️ 10 € Ant. / 12 € Taquilla Cine: NIKI (Drama, 98 min) Proyección doblada al castellano. 📅 4 de octubre | 🕒 19:30 h (V. doblada) y 22:30 h (V. doblada) | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

DOMINGO, 5 de octubre

Comedia: Eugeni Alemany. La persona no descansa Nuevo espectáculo de humor para público adulto con el característico "estilo Alemany". 📅 5 de octubre | 🕒 Consultar horario | 📍 La Vall d'Uixó | 🎟️ Desde 15 €

Nuevo espectáculo de humor para público adulto con el característico "estilo Alemany". 📅 5 de octubre | 🕒 Consultar horario | 📍 | 🎟️ Desde 15 € Coral: Conciertos de Intercambios Musicales (Peñíscola- Xert ) Intercambio Musical de Corales. 📅 5 de octubre | 🕒 18:00 h | 📍 Salón Gótico, Castillo de Peñíscola | 🎟️ Consultar

Intercambio Musical de Corales. 📅 5 de octubre | 🕒 18:00 h | 📍 | 🎟️ Consultar Stand Up Comedy: Lamine Thior (Españul) Monólogo de humor. Apertura de puertas a las 11 h. 📅 5 de octubre | 🕒 12:00 h | 📍 La Bohemia, Castellón de la Plana | 🎟️ Consultar

Monólogo de humor. Apertura de puertas a las 11 h. 📅 5 de octubre | 🕒 12:00 h | 📍 | 🎟️ Consultar Familiar: TROBADORETS – 15 ANYS XALANT Concierto de celebración de los 15 años de la banda. 📅 5 de octubre | 🕒 12:00 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos de Castelló | 🎟️ 4 €

Concierto de celebración de los 15 años de la banda. 📅 5 de octubre | 🕒 12:00 h | 📍 | 🎟️ 4 € Cine: Black Dog - Gouzhen (Nou Cinema UJI) Proyección del drama chino (VOS) premiado en Cannes. 📅 5 de octubre | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I (UJI), Castelló | 🎟️ 3 € / 2 € (Reducida)

Proyección del drama chino (VOS) premiado en Cannes. 📅 5 de octubre | 🕒 19:00 h | 📍 | 🎟️ 3 € / 2 € (Reducida) Teatro: "La mujer de negro" de Olympia Metropolitana Obra de suspense y terror. 📅 5 de octubre | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro Payá, Burriana | 🎟️ 5 € Platea / 4 € Anfiteatro

Obra de suspense y terror. 📅 5 de octubre | 🕒 19:00 h | 📍 | 🎟️ 5 € Platea / 4 € Anfiteatro Teatro: EL AGUA DE VALENCIA (Andanzas de Lope de Vega) Espectáculo de gran formato sobre Lope de Vega. 📅 5 de octubre | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 12 €

La obra teatral 'El agua de Valencia' llega a Benicàssim tras su paso este verano por Peñíscola. / Alejandro Amat