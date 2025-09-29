Federación Enoturismo Comunitat Valenciana: Experiencias inolvidables en cualquier estación del año

El enoturismo se ha convertido en una de las fórmulas más seductoras para la desconexión. Viajes que combinan la cultura del vino con las tradiciones, el patrimonio y la gastronomía de cada rincón del interior de la Comunitat Valenciana. Además, se ha convertido en la mejor manera para descubrir esos tesoros escondidos en el interior, a pocos kilómetros del Mediterráneo, y de paso poner en el escaparate ese patrimonio y los pueblos en los que se encuentran. La Federación de Enoturismo de la Comunidad Valenciana es la unión de las cuatro rutas del vino existentes en el territorio valenciano: Alicante, Castellón, Utiel-Requena y Valencia. Una alianza formada con el fin de promocionar la cultura del vino y potenciar el enoturismo en la Comunitat Valenciana.

Estas tierras cuentan con una herencia milenaria, una historia única y un patrimonio excepcional que les permite ofrecer al enoturista una simbiosis de cultura y naturaleza que impregna hasta el último rincón de sus pueblos, comarcas y regiones de mayor tradición vitivinícola. Por este motivo, nace la Federación de Enoturismo de la Comunidad Valenciana, un órgano que aúna toda la oferta enoturística del territorio para ponerla a disposición de locales y visitantes, y dar a conocer unas regiones marcadas por la belleza de sus viñedos, el color de sus uvas y el sabor y aroma de sus caldos que, acompañados de la formidable gastronomía de la zona y de unos alojamientos tan singulares como acogedores, invitando a todo el mundo a disfrutar de la cultura del vino en su más pura esencia.

A lo largo de los siglos, la actividad vitivinícola ha dejado su huella en los diferentes territorios que ocupa. / ED

La Ruta del Vino de Alicante es la alternativa y complemento ideal al clásico turismo de sol y playa de esta provincia. Un viaje que te invita a conocer también un territorio que alberga una historia y cultura únicas. Descubre los vestigios moriscos y las pinturas rupestres de la Vall de Pop, el Castillo de la Atalaya en Villena, el castillo y acueducto medievales de Petrer, el rico patrimonio modernista de Novelda, el yacimiento de los Baños de la Reina en Calpe… Numerosas huellas del paso de diferentes civilizaciones en un entorno incomparable.

Por su parte, la Ruta del Vino de Castellón invita a descubrir sus parajes y sentirse en contacto con la naturaleza, dos privilegios propios del interior de la provincia. Visitar sus pueblos supone realizar un recorrido por su historia, disfrutar de verdaderos museos naturales, contemplar la belleza de sus casonas, iglesias, murallas y torreones, con obras de arte únicas que abarcan desde restos arqueológicos íberos y romanos, pasando por retablos góticos, hasta llegar al más reciente arte contemporáneo excepcionalmente representado en el Museo de Vilafamés. Uno de los conjuntos más interesantes del arte cuaternario levantino son las pinturas rupestres de la Valltorta donde pueden contemplarse pinturas, retoques y añadidos que abarcan un periodo que se extiende del Mesolítico al Neolítico.

La Ruta del Vino de Utiel-Requena invita a disfrutar de un importante patrimonio histórico-artístico. / ED

La Ruta del Vino de Utiel-Requena te invita a disfrutar de un importante patrimonio histórico-artístico, centrado sobre todo en la arquitectura medieval de Requena y Utiel; a perderte por galerías subterráneas de épocas medievales; a recorrer recintos amurallados y barrios mudéjares; a visitar los yacimientos íberos que se pueden encontrar por toda la comarca, a participar en las fiestas del vino y las muestras de gastronomía local; a sumergirte en una maravillosa naturaleza en torno al río Cabriel, el parque geológico de Chera, las sierras del Tejo y Negrete…

La cultura vitivinícola de la DO Valencia es ancestral y se concentra en Valencia Ruta del Vino, encontrando sus raíces en los fenicios, quienes introdujeron las primeras cepas de vino en nuestro territorio. A lo largo de los siglos, la actividad vitivinícola ha dejado su huella en los diferentes territorios que ocupa. El Celler de Proava del siglo XIII es considerada la bodega más antigua de València. El Valle dels Alforins alberga uno de los yacimientos íberos más antiguos de la Comunitat Valenciana “La Bastida de les Alcusses”. El Alto Turia es famoso por sus “vinos de altura” elaborados en un entorno natural declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. En Clariano seguimos las huellas musulmanas a través de los pueblos de la Vall d’Albaida, con testigos de su presencia como las ventanas del Pou Clar o las famosas covetes dels Moros. Localidades como Cheste, Godelleta, Chiva y Turís son reconocidas por ser cuna del Moscatel.