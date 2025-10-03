Qué hacer en Castellón este fin de semana: Disfruta del Capla Festival, fiestas de Almassora y un montón de planes para niños

Este finde Castelló suena a Fangoria, La La Love You y Sidonie en el Capla Festival, que promete 12 horas de música sin pausa. En Vila-real, Jorge Blass, Patricia Ferrero y Mag Marín traen ilusiones imposibles al festival Màgia x Ací. La agenda se completa con conciertos de garage, tributos cañeros, música folk y electrónica para trasnochar. Hay teatro y monólogos con humor afilado, cine de autor, gastronomía de pueblo en Vilafamés con olleta en vena y almuerzos potentes en bares de barrio. Para los más pequeños, juegos, magia, hinchables y Trobadorets. Y si quieres playa y deporte, en el Gurugú se juega el Campeonato de España de Tenis Playa. Pocas excusas para quedarse en casa.

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Capla Festival

Cartel Capla Festival / Mediterráneo

Capla Festival 2025. Doce horas non-stop de música con Fangoria, Sidonie, Seguridad Social, Nancys Rubias, La La Love You, We Are Not DJs y Valiente Bosque en un recinto pensado para disfrutar sin colas, con food trucks, zonas de descanso y feria solidaria.

Horarios de las actuaciones del Capla Festival 2025. / Mediterráneo

📅 Sábado 4 | 🕒 16:00 | 📍 Recinto de Ferias y Mercados, Castelló | 🎟️ 39-85 € | Comprar entradas | Más información

Màgia x Ací

Festival de Màgia de Vila-real / Mediterráneo

El Festival de Màgia de Vila-real celebra su 16.ª edición con espectáculos para todos los públicos, desde galas internacionales hasta magia de calle, combinando humor, poesía visual y efectos asombrosos.

📅 Del jueves 2 al sábado 4 de octubre | 📍 Diversos espacios, Vila-real | Más información

JUEVES 2 Vicent Villagrasa, Mago Miraver y Sofía Vogan. Llevan su magia solidaria a centros sociales de Vila-real. 🕒 Horario interno | 📍 Residencia Verge de Gràcia, CEAM y Centro de Discapacitados, Vila-real | 🎟️ Actividad cerrada VERNES 3 Jorge Blass. Maestro de la ilusión en una gala unipersonal llena de efectos imposibles. 🕒 20:00 | 📍 Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ 12 € (reducida 10 €) SÁBADO 4 Kiko del Show y Manolo Costa & Mindanguillo. Magia de calle con humor, ritmo y mucha participación. 🕒 12:00 y 13:00 / 17:00 y 18:00 | 📍 Plaça de la Vila, Vila-real | 🎟️ Entrada libre Patricia Ferrero, Isaac Jurado, Mag Marín, Maxi y Miguel Ajo. Cinco artistas top se unen en una gala internacional para todos los públicos. 🕒 19:30 | 📍 Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ 10 € (reducida 8 €)

Orquesta Mónaco Party. Verbena para bailar toda la noche con ritmo y energía.

📅 Viernes 3 | 🕒 00:00 | 📍 Recinte Firal Almenara | 🎟️ Entrada libre

JC Flowers & Belle de Z. Tarde de pop y rock en clave festiva con sabor a Oktoberfest.

📅 Viernes 3 | 🕒 16:00 | 📍 Magic Hall-October Fest, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

Trio Zadig. Virtuosismo y emoción en un recital de cámara con piano, violín y violonchelo.

📅 Viernes 3 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ 6-16 €

Ferran Exceso. Canción de autor intensa y desgarrada en directo íntimo.

📅 Viernes 3 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 15-18 €

Josep Lluís Notari. Fusión de folk, poesía y guitarra con raíces valencianas.

📅 Viernes 3 | 🕒 20:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 10-12 €

L'Alcorafolk: bureo 'Octubre fred, mata el cuquet'. Ball tradicional a la fresca amb música en directe.

📅 Viernes 3 | 🕒 21:31 | 📍 Plaça del Convent, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Tributo a Guns N’ Roses con Nightrain to Paradise. / Instagram

Tributo a Guns N’ Roses con Nightrain to Paradise. Clásicos del rock americano en un show explosivo.

📅 Viernes 3 | 🕒 22:00 | 📍 Sala Zeppelin Club, Castelló | 🎟️ 14-18 €

Eslida Integra: Miquel Gil. Concert de veu poderosa i sons mediterranis.

📅 Viernes 3 | 🕒 22:30 | 📍 Plaça de l'Ajuntament, Eslida | 🎟️ Entrada libre

Ultrasons: paumm + Cop d’Art. Instalación sonora con performance en directo.

📅 Sábado 4 | 🕒 12:00 | 📍 Nave de los Hornos de la Real Fábrica, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Mad Dogs & Englishman. Clásicos del blues, soul y rock con un trío que mezcla talento británico y castellonense.

📅 Sábado 4 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Antiguos Astronautas. / Instagram

Antiguos Astronautas. Funk, disco y pop bailable para arrancar el sábado con ritmo y buen rollo.

📅 Sábado 4 | 🕒 12:30 | 📍 Because Pop’N’Roll, Castelló | 🎟️ 10 € (con 2 bebidas o 1 copa)

Rumba Sierra. Rumba festiva y popular para animar la tarde.

📅 Sábado 4 | 🕒 16:00 | 📍 Recinto Ferial, Almenara | 🎟️ Entrada libre

Trobada de bandes de música. Desfile musical con agrupaciones de Els Ports i l'Alt Maestrat.

📅 Sábado 4 | 🕒 16:00 | 📍 Plaça de l’Ajuntament, Benassal | 🎟️ Entrada libre

N’Rockats. Rock en valencià en directo con mucha energía.

📅 Sábado 4 | 🕒 18:00 | 📍 Carrer Major, Les Alqueries | 🎟️ Entrada libre

Dolç Festival: Colla El Soroll de Castelló. Música tradicional valenciana en ambiente festivo.

📅 Sábado 4 | 🕒 18:00 | 📍 Costur | 🎟️ Entrada libre

Candelight: tributo a Queen. Concierto a la luz de las velas con los himnos de Freddie Mercury.

📅 Sábado 4 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ 24,50-34 €

Los Wanderers. Rock and roll incendiario de los 50 y 60 en una fiesta épica con sabor vintage.

📅 Sábado 4 | 🕒 19:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Go! + Guts + Milkhouse + Animal Farm. / Instagram

Go! + Guts + Milkhouse + Animal Farm. Cuatro bandas independientes en una noche de rock alternativo.

📅 Sábado 4 | 🕒 19:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 10,50-12 €

Exfan presenta 'Rave 53' + Mutagénicos. Garage punk y actitud irreverente en vivo.

📅 Sábado 4 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10-13 €

Diputació a Escena: 'Del cinema al jazz', por Elle Sax. Jazz cinematográfico con saxo protagonista.

📅 Sábado 4 | 🕒 20:00 | 📍 Calle San Miguel de Novaliches, Jérica | 🎟️ Entrada libre

Cod Routers. Cantaditas remember durante 2 horas.

📅 Sábado 4 | 🕒 20:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 10-12 €

American Rock Stars Tribute Fest. / Instagram

American Rock Stars Tribute Fest. Tributos potentes a Nirvana, Foo Fighters, Rage Against the Machine y System of a Down en una noche de puro rock.

📅 Sábado 4 | 🕒 20:30 | 📍 Zeppelin Club, Castelló | 🎟️ 15 € anticipada / 18 € taquilla

Candelight: tributo a Coldplay. Las canciones más emotivas de Coldplay bajo luz tenue.

📅 Sábado 4 | 🕒 21:00 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ 19-34 €

High Desert Queen / Instagram

High Desert Queen + Wet Cactus + Desert Vipers. Rock stoner de alto voltaje.

📅 Sábado 4 | 🕒 21:00 | 📍 Salatal, Castelló | 🎟️ 18 €

Ferran Loop. Electrónica en vivo en ambiente festivo de Oktoberfest.

📅 Sábado 4 | 🕒 21:30 | 📍 Magic Hall-October Fest, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

Diputació a Escena: 'Cowards', por Javier Campos Soriano. Guitarra eléctrica y spoken word al aire libre.

📅 Sábado 4 | 🕒 23:00 | 📍 Plaza Nueva, Benafer | 🎟️ Entrada libre

Únete a nuestros canales Únete a nuestros canales Únete aquí WhatsApp Únete aquí Telegram Únete aquí Suscribirse

Los Mutagénicos. Garage, surf y R&R con esencia riojana para cerrar gira presentando “Escuela de Idiomas”.

📅 Domingo 5 | 🕒 12:00 | 📍Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Intercambio Musical de Corales Peñíscola-Xert. Voces unidas en armonía coral.

📅 Domingo 5 | 🕒 18:00 | 📍Castillo, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre

Luis Fercán. Concierto íntimo en las cuevas navegables más largas de Europa.

📅 Domingo 5 | 🕒 20:00 | 📍 Coves de Sant Josep, La Vall d’Uixó | 🎟️ 40 €

Farlise. Indie emocional con paisajes sonoros evocadores.

📅 Domingo 5 | 🕒 20:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 10 €

Gash. Rock alternativo con energía cruda y directa.

📅 Domingo 5 | 🕒 20:00 | 📍 Llavador, Eslida | 🎟️ Entrada libre

Niki / Instagram

'Niki' (Céline Sallette, Francia, 2024). Biopic poético sobre la artista Niki de Saint Phalle.

📅 Viernes 3 y sábado 4 | 🕒 19:30 y 22:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim, Benicàssim | 🎟️ 2-3 €

'Black dog' (Gouzhen, Xina, 2024). Película poética sobre vínculos y abandono.

📅 Sábado 4 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €

L'Alcorafolk: presentació de 'La dansa del pastor'. Documental i col·loqui sobre cultura popular.

📅 Viernes 3 | 🕒 20:00 | 📍 Sala d'actes de les Noves Dependències Municipals, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Dit de Drap. Homenaje escénico a Carles Santos con música en directo, palabra y movimiento, dirigido por Montse Colomé.

📅 Viernes 3 | 🕒 19:30 | 📍 Paranimf UJI, Castelló | 🎟️ 3 €

Edu Soto con 'Wanted'. / Mediterráneo

Edu Soto con 'Wanted'. Humor surrealista y desbocado en un show inclasificable.

📅 Viernes 3 | 🕒 20:30 | 📍 Teatre Principal de Castelló, Castelló | 🎟️ 12-24 €

'Sempere', per OtraDanza. Coreografía contemporánea inspirada en la obra del artista alacantino.

📅 Viernes 3 | 🕒 21:00 | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ 1-2 €

L'Alcorafolk: XI Mostra de Danses Tradicionals. Ball popular i música en viu amb grups locals.

📅 Sábado 4 | 🕒 20:30 | 📍 Jardins de la Vila, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Diputació a Escena: 'Directes al carrer', por Cayvon Produccions. Comèdia urbana i participativa a peu de carrer.

📅 Sábado 4 | 🕒 22:00 | 📍 Calle Manuel Pradas de Montajenos, Montanejos | 🎟️ Entrada libre

Diputació a Escena: 'Olea', por Visitants. Teatre gestual i poesia visual sota la llum de la lluna.

📅 Sábado 4 | 🕒 22:30 | 📍 Polideportivo, Eslida | 🎟️ Entrada libre

London Boy – Sergi Polo / Instagram

London Boy – Sergi Polo. Monólogo con humor británico, español y catalán en un show cargado de ironía y acento propio.

📅 Domingo 5 | 🕒 18:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 16 € (anticipada)

'El agua de Valencia' por La Rambleta & Yapadú Producciones. Comèdia valenciana amb tocs d'humor negre.

📅 Domingo 5 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim, Benicàssim | 🎟️ 6-12 €

'La mujer de negro', de Olympia Metropolitana. Thriller escénico con atmósfera inquietante.

📅 Domingo 5 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ 4-5 €

Eugeni Alemany: 'La persona no descansa'. / Mediterráneo

Eugeni Alemany: 'La persona no descansa'. Monólogo cómico sobre lo cotidiano con sello valenciano.

📅 Domingo 5 | 🕒 19:00 | 📍 Auditorio, La Vall d’Uixó | 🎟️ 15-20 €

Planes con niños

Capla & Kids servirá de previa perfecta para la celebración del Capla Festival en Castelló. / MEDITERRÁNEO

Capla & Kids. Fiesta familiar con hinchables, juegos, food trucks y concierto de Los Indi.os como previa del Capla Festival.

📅 Viernes 3 | 🕒 17:00 | 📍 Recinto de Ferias y Mercados, Castelló | 🎟️ Entrada libre (atracciones: 1 € o bono 10 €)

Entrega de premis 'Dibuixa el Planetari' + Projecció. Reconocimientos infantiles y cine bajo las estrellas.

📅 Viernes 3 | 🕒 17:30 | 📍 Planetari de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre

II Día de Juegos en Castellón. / Mediterráneo

II Día de Juegos en Castellón. Más de 100 juegos de mesa, rol en vivo, demostraciones, torneos y sorteos en una jornada lúdica sin pausas.

📅 Sábado 4 | 🕒 10:00 a 19:30 | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Eslida Integra: espectáculos de calle y circo visual. Tarde con pintura, acrobacias y teatro gestual.

📅 Sábado 4 | 🕒 18:00 | 📍 Pista Polideportiu, Eslida | 🎟️ Entrada libre

Trobadorets: 15 anys xalant. Concierto familiar para celebrar una trayectoria llena de alegría.

📅 Domingo 5 | 🕒 12:00 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ 4 €

Festival Slow Moments 'la Olleta'. / Instagram

Festival Slow Moments

Gastronomía, arte y música en torno a la olleta tradicional de los pueblos de la Plana de l’Arc.

📅 Sábado 4 | 🕒 Durante todo el día | 📍 Calles y plazas, Vilafamés | 🎟️ Entrada libre (degustaciones con tíquet)

Gastroalmuerzos

Último fin de semana para saborear una ruta que convierte el almuerzo en protagonista de la gastronomía, con propuestas irresistibles en bares y restaurantes de toda la provincia.

📅 Del jueves 25 al domingo 05 de octubre | 🕒 Horario de almuerzo

Locales participantes Cafetería Amado – Almuerzo Cafetería Amado – Castelló de la Plana

– Castelló de la Plana Restaurante Casa Aljaro – El almuerzo del pueblo – Castelló de la Plana

– Castelló de la Plana Asador Casa la Abuela – Almuerzo de la abuela – Castelló de la Plana

– Castelló de la Plana Restaurante Carceller – Almuerzo Valenciano – Castelló de la Plana

– Castelló de la Plana Restaurante L’Agullot – Almuerzo L’Agullo t – Castelló de la Plana

t – Castelló de la Plana Restaurante Maños II – Bocadillo Los Maño s – Castelló de la Plana

s – Castelló de la Plana Restaurante Torreón – Chivito de Lomo – Benicàssim

– Benicàssim El Cortijo Gregorio Anaya – Cristal Gourmet – Vila-real

– Vila-real Bar Las Cholinas – Almuerzo Cholinas – Alfondeguilla

– Alfondeguilla Bar Casa Herminia – Plato Ciclista Casa Herminia – La Pobla Tornesa

– La Pobla Tornesa Asador Aguilar – Almuerzo Asador Aguilar – Segorbe

– Segorbe Hotel Miramar – Almuerzo Miramar 360 – Torreblanca

– Torreblanca Bar Paquita – Almuerzo Bar Paquita – Eslida

– Eslida Tasca La Terreta – Almuerzo Montañés – Eslida

– Eslida Restaurante L’Ermita – Almuerzo L’Ermita – Moncofa

– Moncofa Restaurante Pradas – Almuerzo Brasas Pradas – La Vall d’Uixó

– La Vall d’Uixó Venta El Maestrazgo – Almuerzo Maestrazgo – Xert

– Xert Entrepistes – Almuerzo Entrepistes – Onda

– Onda Restaurante Racó de Canya – Almuerzo del Racó – Almenara

II Ruta de l’Esmorzaret de Castelló

22 bares de barrios periféricos ofrecen almuerzo completo por 8 € con entrepà, bebida, café y cacaus.

📅 Haste el sábado 1 de noviembre | 🕒 Horario de mañanas (según local) | 📍 Diversos barrios, Castelló | 🎟️ 8 € | Más información

Fiesta del pulpo a caduf / Mediterráneo

Jornadas del Pincho

Últimos días para disfrutar de los pinchos de la Fiesta del Pulpo: saborea el mar en tapas con pulpo a caduf y pescado de lonja como protagonistas.

📅 Hasta el sábado 5 de octubre | 🕒 De 13:00 a 17:00 | 📍 Bares y restaurantes, Benicarló | 🎟️ Desde 3,50 € | Programa y todos los locales participantes

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

'Mascletà poètica', per Visitants. Espectáculo que mezcla pólvora, versos y teatro en plena calle.

📅 Viernes 3 | 🕒 23:00 | 📍 Plaza Mayor de Les Alqueries, Les Alqueries | 🎟️ Entrada libre

Conservezas XII – Supervivientes del mar. / Mediterráneo

Conservezas XII – Supervivientes del mar. Charla con cervezas sobre aves marinas y sus asombrosas adaptaciones, con el biólogo Pedro A. del Baño.

📅 Sábado 4 | 🕒 11:30 | 📍 Terraza espacio Tempus, Oropesa del Mar | 🎟️ Entrada libre (aforo limitado, inscripción en https://luma.com/pa8zon12)

Observación de la luna. Activitat astronòmica per contemplar el satèl·lit natural amb telescopis.

📅 Sábado 4 | 🕒 19:00 y 21:00 | 📍 Planetari de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre

XI Mostra del llibre anarquista. Presentaciones y charlas sobre cómic, memoria, feminismo y ocio.

📅 Sábado 4 y domingo 5 | 🕒 11:00 y 17:00 | 📍 La Verduleria, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Ressons de Benicàssim, de Kmy Ros. / Kmy Ros

Ressons de Benicàssim, de Kmy Ros. Nuestra compañera Kmy Ros expone en Benicàssim, fotografías que capturan el alma de la danza y la luz del Mediterráneo.

📅 Hasta el 26 de octubre | 🕒 de de jueves a domingo de 17:00 a 20:00 h | 📍 Sala de exposiciones del Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Deportes

Campeonato de España por Equipos Absolutos de Tenis Playa. / Mediterráneo

Campeonato de España MAPFRE de Tenis Playa. Los mejores clubes del país compiten en la arena del Gurugú en tres días de tenis, playa y emoción.

📅 Del viernes 3 al domingo 5 | 🕒 Todo el día | 📍 Playa del Gurugú, Grao de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Festes del Roser 2025 en Almassora. Música, toros, discomóviles, gastronomía y tradición en honor a la Mare de Déu del Roser, con actos para todas las edades.

📅 Del viernes 3 al domingo 12 | 🕒 Todo el día | 📍Almassora | Programa completo de actos

Fiestas de la Soledad 2025. Tradición, cultura y diversión con jocs florals, encierros camperos, actos taurinos, música en directo y la popular Fiesta del Mesclaillo.

📅 Del viernes 3 al domingo 12 | 🕒 Todo el día | 📍 Nules | Programa de actos

¿Tienes ideas geniales para planes, rutas o gastronomía? Nos encantaría conocerlas. Envíanos tus sugerencias por correo a web@epmediterraneo.com o por WhatsApp al 680 558 577. ¡Esperamos tus aportes!