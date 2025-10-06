Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón
Del 6 al 12 de octubre la provincia celebra el Día de la Comunitat y aprovecha la ocasión para proponer numerosos conciertos, teatro y un circo espectacular
¡Prepárate! La semana del 6 al 12 de octubre llega con una programación explosiva. Coincidiendo con el Día de la Comunitat Valenciana y el puente festivo, tienes rock internacional (The Morlocks), música de vanguardia valenciana con Sandra Monfort, el humor descarado de Sil de Castro y el gran cierre con el espectacular Gran Circo Acrobático de China. ¡Castellón y provincia están de fiesta!
Nuestros planes destacados de la semana:
1. Rock y Garaje Legendario: The Morlocks (USA) La mítica banda californiana The Morlocks llega a Castelló para una cita imprescindible con el rock más potente y con solera. Un planazo para el ecuador de la semana en una de las salas más icónicas de la ciudad. 📅 Miércoles 8 de octubre | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Because Pop'n'Roll, Castelló | 🎟️ 15-18 €
2. Música de Vanguardia y Tradición: Sandra Monfort La artista de Pedreguer ofrece un concierto que fusiona de forma magistral la tradición ancestral valenciana con las texturas y el sonido de la vanguardia digital. Una propuesta poética y moderna en un formato íntimo. 📅 Miércoles 8 de octubre | 🕒 20:00 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim, Benicàssim | 🎟️ 12 €
3. Humor que Rompe Esquemas: Sil de Castro en La Bohemia (SHOW SOLO PARA AMIGAS) El domingo del puente tienes una cita con el humor descarado y cómplice de Sil de Castro y su show más loco. El evento está diseñado para disfrutar en un ambiente solo para amigas con un humor que garantiza el sold out. 📅 Domingo 12 de octubre | 🕒 18:30 h (Apertura 17:45 h) | 📍 Sala La Bohemia, Castelló | 🎟️ 15-18 €
4. Gran Circo Acrobático de China: Maravilla Visual y Acrobática Un espectáculo único que sirve de gran cierre de semana. Con más de 30 artistas en escena, incluyendo medallistas olímpicos, es un viaje fascinante lleno de piruetas, equilibrios y malabarismos con un fuerte toque de cultura oriental y una duración de 105 minutos. 📅 Domingo 12 de octubre | 🕒 19:00 h | 📍 Auditorio de la Vall d'Uixó, La Vall d'Uixó | 🎟️ 20-30 € (Hay descuentos especiales)
5. Cerezuela + Fran Perea: Pop-Rock de Autor en el Puente Un plan ideal para empezar el puente. La banda Cerezuela presenta su trabajo en la Sala Because con un invitado especial: el actor y músico Fran Perea. 📅 Viernes 10 de octubre | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Because Pop'n'Roll, Castelló | 🎟️ 10-12 €
Agenda Completa de la Semana (Día a Día):
LUNES, 6 de octubre
- Conferencia: 'Per què no ens resignem a la guerra i al rearmament a Europa?' Conferencia a cargo de Jordi Calvo, investigador del Centre Delàs d'Estudis per la Pau. 📅 6 de octubre | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Gratuito (Acceso libre)
- Concierto: Viva llama Concierto de piano y soprano dentro del ciclo 'Los Lunes Concierto' en el Real Casino Antiguo. 📅 6 de octubre | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Gratuito (Acceso libre)
MARTES, 7 de octubre
- Presentación del libro 'Clamors' Presentación del libro de Honori Planell sobre susurros y clamores en la Librería Argot. 📅 7 de octubre | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Gratuito (Acceso libre)
MIÉRCOLES, 8 de octubre
- Obra invitada: COFRE POLICROMADO, S. XIV (Exposición permanente hasta el 31 de diciembre) Exposición temporal de un cofre medieval del siglo XIV procedente de Ares del Maestrat. 📅 Del 01 oct. al 31 dic. | 🕒 Consultar horario | 📍 Sala Bellas Artes I, Museu de Belles Arts de Castelló | 🎟️ Gratuito
- Peñíscola de Película: Representaciones - 'Calabuch' Representación en vivo de escenas de la película de Berlanga. 📅 8 de octubre | 🕒 18:00 h | 📍 Museo de la Mar, Peñíscola | 🎟️ Información no especificada
- Cine: 'Leningrad Cowboys Meet Moses' Proyección del film de culto (1994) de Aki Kaurismäki sobre una excéntrica banda finlandesa. 📅 8 de octubre | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 3 €
- Concierto: Rejected Underdogs + vira Doble dosis de rock. La sala abre a las 19:00h. 📅 8 de octubre | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 10-12 €
- Música: Sandra Monfort Concierto de fusión de tradición valenciana y vanguardia digital. 📅 8 de octubre | 🕒 20:00 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim, Benicàssim | 🎟️ 12 €
- Música: The Morlocks (USA) Concierto de la mítica banda californiana de rock y garaje. 📅 8 de octubre | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Because Pop'n'Roll, Castelló | 🎟️ 15-18 €
- Danza/Folclore: Les Folies de Carcaixent - 'Chróma' Espectáculo que reinterpreta el folclore valenciano por el 9 d'Octubre. 📅 8 de octubre | 🕒 20:30 h | 📍 Teatre Principal de Castelló, Castelló | 🎟️ Gratuito (Recogida de entradas)
- Jam Fusion Sesión de improvisación musical abierta. Se recomienda traer instrumento propio. 📅 8 de octubre | 🕒 22:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ Gratis
JUEVES, 9 de octubre
- Peñíscola de Película: Representaciones - Histórica Medieval Representaciones en vivo de escenas medievales. 📅 9 de octubre | 🕒 11:30 h y 13:00 h | 📍 Bajada Felipe II y Plaza de Bous, Peñíscola | 🎟️ Información no especificada
- Pasacalle de las tres culturas Desfile que escenifica la historia de Castellón con las asociaciones culturales locales. 📅 9 de octubre | 🕒 11:45 h | 📍 Inicio en la Avenida Rey Don Jaime, Castelló | 🎟️ Gratuito
- Concierto: Día de la Comunitat Valenciana Concierto conmemorativo a cargo de la Banda Municipal de Castelló. 📅 9 de octubre | 🕒 12:00 h | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Gratuito
- L'Alcorafolk: Festa infantil Actividad folklórica y festiva para los más pequeños en L'Alcora. 📅 9 de octubre | 🕒 17:00 h | 📍 Plaça de la Sang, L'Alcora | 🎟️ Información no especificada
- Familiar/Circo: LLAR de Federico Menini Espectáculo original que combina malabares y arquitectura. 📅 9 de octubre | 🕒 18:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló, Castelló | 🎟️ 4 €
- Peñíscola de Película: Representaciones - Piratas Representaciones en vivo de escenas de piratas. 📅 9 de octubre | 🕒 18:00 h | 📍 Playa Sur, Peñíscola | 🎟️ Información no especificada
- Música: Poison Hearts & Ironics Doble concierto de rock local: Poison Hearts e Ironics. 📅 9 de octubre | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 8,16 €
- Toque manual de campanas por el Día de la Comunitat Valenciana Toque manual no visitable en el campanario de El Fadrí. 📅 9 de octubre | 🕒 Tras el Concierto | 📍 Torre Campanario El Fadrí, Castelló | 🎟️ No visitable
- EXPOSICIÓN ‘Ecos de Benicàssim’ de Kmy Ros (Hasta el 26 de octubre) Fotografía artística que fusiona la danza con los paisajes de Benicàssim. 📅 Jueves a domingo | 🕒 17:00 a 20:00 h | 📍 Sala Escena, Benicàssim | 🎟️ Gratuito
- EXPOSICIÓN ‘Visión periférica’ de Antonio Guerra (Hasta el 16 de noviembre) Muestra que interroga el paisaje contemporáneo. 📅 Jue/Vie: 17-20h, Sáb: 11-14h y 17-20h, Dom: 11-14h | 📍 Centre Cultural Melchor Zapata, Benicàssim | 🎟️ Gratuito
VIERNES, 10 de octubre
- Feria Real Casa de Andalucía en Peñíscola Inicio de la Feria Real con ambiente, música y baile andaluz (Continúa hasta el 12). 📅 10 de octubre | 🕒 Todo el día | 📍 Peñíscola | 🎟️ Información no especificada
- Peñíscola de Película: Representaciones - Fantasía Heroica Representaciones en vivo de escenas de Fantasía Heroica. 📅 10 de octubre | 🕒 13:00 h y 18:00 h | 📍 Plaza Santa María y Batería de Santa Ana, Peñíscola | 🎟️ Información no especificada
- Teatro: La memòria dels ximpanzés Obra sobre la amistad, los recuerdos, heridas y ausencias. 📅 10 de octubre | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ Gratuito (Acceso libre)
- Concierto: Cerezuela + Invitados (Fran Perea) Concierto de pop-rock de la banda Cerezuela con el actor y músico Fran Perea. 📅 10 de octubre | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Because Pop'n'Roll, Castelló | 🎟️ 10-12 €
- Cine: Desmontando un elefante Drama español (NR-12 años) sobre una arquitecta que regresa a casa tras una adicción. 📅 10 de octubre | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim, Benicàssim | 🎟️ 3 €
SÁBADO, 11 de octubre
- Feria Real Casa de Andalucía en Peñíscola Segundo día de la Feria andaluza en Peñíscola. 📅 11 de octubre | 🕒 Todo el día | 📍 Peñíscola | 🎟️ Información no especificada
- Botigues al carrer 2025 Jornada de compras en la calle. 📅 11 de octubre | 🕒 10:00 h a 22:00 h | 📍 Plaza Santa María, Peñíscola | 🎟️ Gratuito
- Visita teatralizada: La memoria de las olas Homenaje al mar y a las gentes del Grau (Reserva previa obligatoria). 📅 11 de octubre | 🕒 11:00 h | 📍 Museu de la Mar, Grau de Castelló | 🎟️ Gratuito (Reserva obligatoria)
- Peñíscola de Película: Representaciones - Piratas Representaciones en vivo de escenas de piratas (tres pases). 📅 11 de octubre | 🕒 11:30 h, 13:00 h y 18:00 h | 📍 Playa Sur, Peñíscola | 🎟️ Información no especificada
- Concierto Vermut: Laura Roselló Trío Concierto matinal de jazz-pop-soul. El precio incluye una consumición. 📅 11 de octubre | 🕒 12:30 h | 📍 Sala Because Pop'n'Roll, Castelló | 🎟️ 10 € (con consumición)
- Cine: Desmontando un elefante Drama español (NR-12 años) con pases de tarde y noche. 📅 11 de octubre | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim, Benicàssim | 🎟️ 3 €
- Teatro: Caperucita en Manhattan Obra musical sobre el paso a la madurez. 📅 11 de octubre | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ 12 € (Reducida: 10 €)
- XXX Festival de Màgia de Castelló. III Memorial Frisco Festival de magia en homenaje al mago Frisco. 📅 11 de octubre | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 3 €
DOMINGO, 12 de octubre
- Feria Real Casa de Andalucía en Peñíscola Último día de la Feria andaluza. 📅 12 de octubre | 🕒 Todo el día | 📍 Peñíscola | 🎟️ Información no especificada
- Toques de campanas por el Día de la Hispanidad Toques visitables con reserva previa en el campanario de El Fadrí. 📅 12 de octubre | 🕒 11:30 h y 12:00 h | 📍 Torre Campanario El Fadrí, Castelló | 🎟️ Gratuito (Reserva obligatoria)
- Peñíscola de Película: Representaciones - Fantasía Heroica Representaciones en vivo de escenas de Fantasía Heroica (tres pases). 📅 12 de octubre | 🕒 11:30 h, 13:00 h y 18:00 h | 📍 Plaza de Santa María y Batería de Santa Ana, Peñíscola | 🎟️ Información no especificada
- Humor: Sil de Castro (¡Solo para amigas!) Monólogo de humor descarado y cómplice. 📅 12 de octubre | 🕒 18:30 h | 📍 Sala La Bohemia, Castelló | 🎟️ 15-18 €
- Cine: Desmontando un elefante Último pase del drama español sobre adicción y familia. 📅 12 de octubre | 🕒 19:30 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim, Benicàssim | 🎟️ 3 €
- Cine: Rufufú - I soliti ignoti Clásico del cine italiano (1958) de Mario Monicelli, dentro del ciclo Marcello! 📅 12 de octubre | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ 3 € (Reducida: 2 €)
- Gran circo acrobático de China Espectáculo único con más de 30 artistas y 105 minutos de duración (con descanso). 📅 12 de octubre | 🕒 19:00 h | 📍 Auditorio de la Vall d'Uixó, La Vall d'Uixó | 🎟️ 20-30 €
