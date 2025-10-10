Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qué hacer en Castellón este fin de semana: Buenos conciertos, mucha gastronomía y los mejores planes para toda la familia

La agenda del 10, 11 y 12 de octubre reúne en Castellón las mejores propuestas para disfrutar de fiestas, ferias, festivales, música, cine, teatro, gastronomía y mucho más

Hemos seleccionado para ti las mejores actividades para que no te pierdas nada

No te pierdas los mejores planes para disfrutar en familia este fin de semana en Castellón

No te pierdas los mejores planes para disfrutar en familia este fin de semana en Castellón

Néstor Marín

Fede Navarro

Castellón

Este finde se despiden las fiestas de Almassora y Nules. Suenan fuerte La Fúmiga en Cabanes, VilaFESTtlla en La Vilavella con Benito Kamelas, Reina Vudú y El Gato López; Cerezuela en Castelló con Fran Perea como invitado; y Leire Martínez en Burriana con su nuevo directo. En escena, magia en el Raval, circo acrobático chino en la Vall d’Uixó y muchos planes para los más pequeños. Y para saborear el puente: llega el OktoberFest a Castelló, tapas con tomata de penjar en Alcossebre y pulpo en mil formas en las Jornadas Gastronómicas de Benicarló.

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Debido a la previsión de lluvia, algunos eventos pueden cambiar de ubicación, retrasarse o suspenderse; se recomienda consultar los canales oficiales antes de asistir.

Sona l’Arc

Sona l'Arc cartel

Sona l'Arc cartel / Mediterráneo

Con La Fúmiga + La Kinky Band + Hereus + Rosio Cano + DJ Pasquman + Djs The End. Festival mestizo con mucha marcha.

📅 Sábado 11 | 🕒 18:30 | 📍 IES, Cabanes | 🎟️ 8-15 €

VilaFESTtlla

Cartel de VilaFESTlla.

Cartel de VilaFESTlla. / MEDITERRÁNEO

La Vilavella celebra un festival de música con Resilientes, Anora Kito, Reina Vudú, El Gato López, Don Flúor y Benito Kamelas, punk de la mañana a la madrugada.

📅 Sábado 11 | 🕒 Desde las 11:00 hasta la 1:00 | 📍 Diversos espacios cubiertos, La Vilavella | 🎟️ Entrada libre (posibles cambios por lluvia)

Música

JC Flowers & Belle de Z. Dosis de rock y actitud en el Oktoberfest de Oropesa.

📅 Viernes 10 | 🕒 16:00 | 📍 Magic Hall - October Fest, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

The Reflectors + Faradaî. Rock energético y nuevas propuestas en directo.

📅 Viernes 10 | 🕒 19:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 14-17 €

Cerezuela en Because

Cerezuela en Because / Instagram

Concierto: Cerezuela + Invitados (Fran Perea). Pop‑rock con invitados especiales sobre el escenario.

📅 Viernes 10 | 🕒 20:00 | 📍 Sala Because Pop’n’Roll, Castelló | 🎟️ 10‑12 €

Héroes ‘El Culto’ – Homenaje a Héroes del Silencio. Tributo potente al mítico grupo zaragozano.

📅 Viernes 10 | 🕒 22:00 | 📍 Zeppelin, Castelló | 🎟️ 12-15 €

Mad Dogs & Englishman. Rock clásico con espíritu salvaje.

📅 Viernes 10 | 🕒 22:00 | 📍 Café Racer, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre

Ultrasons: 'La volada del mussol', con Noemí Gurillo y Pau Puig. Sonidos tradicionales con alma contemporánea.

📅 Sábado 11 | 🕒 12:00 | 📍 Fira del Comerç Local, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Alberto Burguez & The Flying Roots. El pianista argentino Alberto Burguez & The Flying Roots abren la tercera temporada de EnVers en Burriana. Fusión de reggae y jazz en clave elegante.

📅 Sábado 11 | 🕒 12:00 | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 🎟️ 12 €

Grups de ball On! Dance Studio. Exhibición coreográfica con ritmos urbanos y energía.

📅 Sábado 11 | 🕒 12:00 | 📍 Carrer Músic Pere Moliner, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Laura Roselló Trio. Jazz íntimo con voz seductora y clase.

📅 Sábado 11 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Seneros de Leyenda – Tributo Héroes del Silencio. Guitarras poderosas y nostalgia noventera.

📅 Sábado 11 | 🕒 17:30 | 📍 Dublin House, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Bufalo 'Long Live Rock'. Rock potente y directo desde Almassora.

📅 Sábado 11 | 🕒 18:00 | 📍 Av. José Ortiz, Almassora | 🎟️ Entrada libre

Leña Para Incordiar – Tributo a Leño. Homenaje a uno de los grandes del rock urbano.

📅 Sábado 11 | 🕒 19:00 | 📍 Soho Pub, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Sarataga. Metal contundente en pleno centro de L'Alcora.

📅 Sábado 11 | 🕒 19:00 | 📍 Carrer Músic Pere Moliner, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Cúmul: Gato Electrónico + Escaneo Industrial Post-Shock. Electrónica experimental para mentes inquietas.

📅 Sábado 11 | 🕒 19:00 | 📍 Cronista Muntaner 4, Castelló | 🎟️ 5 €

Six Burning Knives. Metalcore de alto voltaje y sin concesiones.

📅 Sábado 11 | 🕒 19:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 10-12 €

La cantante Leire Martínez actuará el próximo sábado 11 de octubre, a las 20:00 horas, en el Teatro Payà de Burriana.

La cantante Leire Martínez actuará el próximo sábado 11 de octubre, a las 20:00 horas, en el Teatro Payà de Burriana. / MEDITERRÁNEO

Leire Martínez Showcase. La artista, conocida por su trayectoria como vocalista de La Oreja de Van Gogh. Voz de cristal y emoción en estado puro.

📅 Sábado 11 | 🕒 20:00 | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ Entrada libre | Más información

Triscando La Hierba – Tributo a Marea. Rock navarro con espíritu combativo.

📅 Sábado 11 | 🕒 20:00 | 📍 Mesón del Vino, Almassora | 🎟️ Entrada libre

Unió Musical Castellonenca. Pasodobles y repertorio clásico en la plaza.

📅 Sábado 11 | 🕒 20:00 | 📍 Plaça, Vilanova d'Alcolea | 🎟️ Entrada libre

Bandidos. Rock and roll sin filtros para animar la noche.

📅 Sábado 11 | 🕒 21:30 | 📍 Magic Hall - October Fest, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

KrashKarma. Metal alternativo con energía brutal desde Los Ángeles.

📅 Domingo 12 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 18-23 €

Cine

'Desmontando un elefante'.

'Desmontando un elefante'. / Mediterráneo

'Desmontando un elefante' (Aitor Echevarría, España, 2024). Cine crítico y poético que invita a mirar más allá.

📅 Viernes 10, sábado 11 y domingo 12 | 🕒 19:30 y 22:30 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 3 €

‘Memòria compartida’. Inauguración de exposición con proyección y relatos sobre la historia local.

📅 Sábado 11 | 🕒 11:00 | 📍 Local multiusos, Aín | 🎟️ Entrada libre

'Rufufú - I soliti ignoti' (Mario Monicelli, Italia, 1958). Comedia italiana con encanto y picardía.

📅 Domingo 12 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €

Teatro

La memòria dels ximpanzés, por Isabel Mora y Lola Mallen. Reflexión escénica sobre identidad y memoria.

📅 Viernes 10 | 🕒 19:00 | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ Entrada libre

‘Cuando el tiempo ya no tenga memoria’, por La Zafirina. Drama intimista con voz de mujer.

📅 Viernes 10 | 🕒 19:30 | 📍 Teatro Serrano, Segorbe | 🎟️ Entrada libre

'Un menú tancat', de Jordi Casanovas.

'Un menú tancat', de Jordi Casanovas. / Mediterráneo

'Un menú tancat', de Jordi Casanovas. Cena escénica con tensión servida en bandeja.

📅 Sábado 11 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 3-20 €

'Caperucita en Manhattan', de Teatro de la Abadía. Fábula urbana con mensaje y magia escénica.

📅 Sábado 11 | 🕒 19:30 | 📍 Paranimf UJI, Castelló | 🎟️ 10-12 €

Diputació a Escena: Víctor Malasombra. Humor ácido en clave rural para cerrar la noche.

📅 Sábado 11 | 🕒 22:00 | 📍 Plaza de la Ravalera, Les Coves de Vinromà | 🎟️ Entrada libre

Humor: Sil de Castro (¡Solo para amigas!). Monólogo de humor descarado y complicidad femenina.

📅 Domingo 12 | 🕒 18:30 | 📍 Sala La Bohemia, Castelló | 🎟️ 15‑18 €

Planes con niños

Peñíscola de Película: 'Fantasía Heroica'. Proyección al aire libre de aventuras épicas en un entorno único.

📅 Viernes 10 | 🕒 13:00 | 📍 Plaza Santa María, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre

Peñíscola de Película: 'Piratas'. Cine familiar con sabor a mar y aventuras en la arena.

📅 Sábado 11 | 🕒 11:30 | 📍 Playa Sur, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre

Diputació a Escena: 'Nius', por Xa! Teatre. Poesía visual y acrobacias para toda la familia.

📅 Sábado 11 | 🕒 12:00 | 📍 Plaza Mayor, La Serratella | 🎟️ Entrada libre

Diputació a Escena: 'Royal Circ', por La Finestra Nou Circ. Magia, risas y equilibrios imposibles.

📅 Sábado 11 | 🕒 18:00 | 📍 Plaza Juan Carlos I, San Rafael del Río | 🎟️ Entrada libre

XXX Festival de Màgia de Castelló – III Memorial Frisco

XXX Festival de Màgia de Castelló – III Memorial Frisco / Mediterráneo

XXX Festival de Màgia de Castelló – III Memorial Frisco. Grandes trucos con Perete, Jula, Mag Dani y Mago Kostu.

📅 Sábado 11 | 🕒 19:00 | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 3 €

Peñíscola de Película: 'Fantasía heróica'. Cine épico en dos escenarios históricos junto al mar.

📅 Domingo 12 | 🕒 11:30 | 📍 Plaza Santa María y Batería Santa Ana, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre

El show de los despistes, por Animación Monitors. Humor, juegos y despistes para toda la familia.

📅 Domingo 12 | 🕒 18:00 | 📍 Plaza Juan Carlos I, San Rafael del Río | 🎟️ Entrada libre

Gran circo acrobático de China. Espectáculo visual con acrobacias imposibles y precisión milimétrica.

📅 Domingo 12 | 🕒 19:00 | 📍 Auditorio, La Vall d'Uixó | 🎟️ 20-30 €

Gastronomía

Ruta del Pincho de la Tomata de Penjar

Ruta del Pincho de la Tomata de Penjar

Ruta del Pincho de la Tomata de Penjar / Mediterráneo

Tapas creativas con sabor local en bares y restaurantes de Alcossebre, maridadas con cerveza artesanal y premios por comprar en el comercio de proximidad.

📅 Hasta el sábado 12 | 🕒 Todo el día | 📍 Diversos establecimientos, Alcossebre | 🎟️ Precio según consumición | Programa y todos los locales participantes

Oktoberfest Castellón

OktoberFest

OktoberFest / Instagram

Música en directo, comida bávara y litros de buen ambiente para brindar sin parar.

📅 Del martes 8 al sábado 19 | 🕒 Todo el día | 📍 Recinto de Mascletaes, Castelló | 🎟️ Entrada libre

II Ruta de l’Esmorzaret de Castelló

22 bares de barrios periféricos ofrecen almuerzo completo por 8 € con entrepà, bebida, café y cacaus.

📅 Haste el sábado 1 de noviembre | 🕒 Horario de mañanas (según local) | 📍 Diversos barrios, Castelló | 🎟️ 8 € | Más información

Fiesta del pulpo a caduf

Fiesta del pulpo a caduf / Mediterráneo

Jornadas gastronómicas

Después de las jornadas para disfrutar de los pinchos de la Fiesta del Pulpo, llegan las jornadas gastronómicas para saborear grandes menús con el pulpo a caduf y pescado de lonja como protagonistas.

📅 Hasta el domingo 2 de noviembre | 🕒 De 13:00 a 17:00 | 📍Bares y restaurantes, Benicarló | Programa y todos los locales participantes

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

‘De la memòria al paper’. Mural colectivo y concurso literario para compartir recuerdos entre generaciones.

📅 Viernes 10 | 🕒 11:00 | 📍 Aín | 🎟️ Entrada libre

Visita teatralizada 'La memoria de las olas'. Recorrido escénico por historias marineras en el Museo de la Mar.

📅 Sábado 11 | 🕒 11:00 | 📍 Museo de la Mar, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Ressons de Benicàssim, de Kmy Ros.

Ressons de Benicàssim, de Kmy Ros. / Kmy Ros

Ressons de Benicàssim, de Kmy Ros. Nuestra compañera Kmy Ros expone en Benicàssim, fotografías que capturan el alma de la danza y la luz del Mediterráneo.

📅 Hasta el 26 de octubre | 🕒 de de jueves a domingo de 17:00 a 20:00 h | 📍 Sala de exposiciones del Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Fiestas en pueblos

Almassora

Festes del Roser 2025 en Almassora. Música, toros, discomóviles, gastronomía y tradición en honor a la Mare de Déu del Roser, con actos para todas las edades.

📅 Del viernes 3 al domingo 12 | 📍Almassora | Más información

VIERNES 10

  • 13.00 | Entrada de vacas de Hermanos Infantes por las calles San Marcos, Santa Quitèria, Trinidad y prueba por la Vila.
  • 17.00 | Salida de la reina y la corte de honor desde la Casa de la Cultura hacia la Vila, acompañadas por la charanga Banana Boom.
  • 18.00 | Tarde de vacas de Hermanos Bellés.
  • 18.30 | Actividades infantiles a cargo de ‘Láser Combat’. Lugar: Plaza Víctimas del Terrorismo.
  • 20.00 | Actuación de DJs locales ‘DJ NUC’, Jesús del Valle y Esteban Mañanós en el Mesón del Vino.
  • 20.00 | Tardeo con ‘DJ Cote Beat’. Lugar: C/ San Cristóbal.
  • 20.00 | Tardeo con ‘Jarana’, patrocinado por La Trieka por su 15.º aniversario. Lugar: Plaza de la Iglesia.
  • 21.30 | Cena de “pa i porta” amenizada por la orquesta ‘Alaska on Tour’. Parque infantil a cargo de ‘Tic-Tac’. Lugar: Plaza España.
  • 23.00 | Actuación de ‘Marisma Rumba’. Lugar: C/ San Cristóbal.
  • 00.30 | Actuación musical. Lugar: C/ San Joaquín (esquina C/ San Cristóbal).
  • 01.00 | DJ Cote Beat. Lugar: C/ San Cristóbal.
  • 01.00 | Vacas enfundadas de la ganadería Alba Atenea con pruebas de diversión.
  • 02.00 | Macro discomóvil en el “Recinte Fester” con DJ Monty y Jaime Martínez.

SÁBADO 11

  • 11.00 | Concentración de peñas y collas en C/ Trinidad. A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.
  • 13.00 | Entrada de vacas de Hermanos Cali por las calles San Marcos, Santa Quitèria, Trinidad y prueba por la Vila.
  • 13.00 | Actuación de ‘Los Makis’. Lugar: C/ San Roque esquina C/ San Joaquín.
  • 17.00 | Salida de la reina y la corte de honor desde la Casa de la Cultura hacia la Vila, acompañadas por peñas y collas.
  • 18.00 | “Bous per la Vila” del Ayuntamiento (salida desde Plaza Mayor), de las peñas El Rollet hasta Aficionades Taurines d’Almassora (salida desde Plaza de la Picaora), y de Els Vint hasta La Tabarra (salida desde Plaza Mayor).
  • 18.30 | Actividades infantiles a cargo de ‘Monitors’. Lugar: Plaza España.
  • 19.00 | Tardeo con ‘DJ Pixo’. Lugar: C/ Trinidad, 5.
  • 19.45 | Tardeo-Rock con ‘Mind Game’. Lugar: C/ San Marcos, 127.
  • 20.00 | Entrada infantil de carretones. Lugar: Recinto taurino.
  • 20.00 | Actuación de ‘Triscando en la hierba’ (tributo a Marea) en el Mesón del Vino.
  • 20.00 | Tardeo con ‘Efraín y los piratas del flamenco’. Lugar: Av. del Mar, 9.
  • 21.00 | “Tombet de bou” popular. Lugar: C/ Trinidad.
  • 22.30 | Reparto de “cremaet” para mayores de 18 años. Lugar: Junta Local de Fiestas.
  • 23.00 | Concentración de peñas y collas en la Casa de la Cultura para traslado a la Vila con la charanga Banana Boom.
  • 23.30 | “Bous embolats”: uno del Ayuntamiento (Plaza de la Picaora), uno de El Rollet hasta Aficionades Taurines d’Almassora (Plaza Mayor) y uno de Els Vint hasta La Tabarra (Plaza Mayor).
  • 23.30 | Discomóvil con ‘DJ Pixo’, a cargo de Juventud Taurina. Lugar: Av. del Mar, 9.
  • 23.30 | Noche remember con Jorge Killer, Vicente Añó y Paco Moliner. Lugar: C/ Trinidad, 5.
  • 01.00 | Macro orquesta ‘Invictus’. Lugar: parking de la Piscina Municipal.
  • 02.00 | Macro discomóvil con DJs Guillem Nebot y Jaime Martínez en el “Recinte Fester”.

DOMINGO 12

  • 12.00 | Misa en honor a la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil.
  • 17.00 | Día del Niño (de 3 a 12 años) con actividades infantiles a cargo de ‘Tic-Tac’, ‘DiverTwin’, ‘Monitors’, ‘Jara-Turia’ y ‘Láser Combat’. Merienda para los niños inscritos previamente. Lugar: parking de la Piscina Municipal. Colabora: Cooperativa Agrícola San José.
  • 18.00 | Partida de Pilota Valenciana. Lugar: Trinquet municipal Antoniet d’Almassora.
  • 20.00 | Actuación final de fiestas: ‘Vive - La historia de un musical’. Lugar: Plaza España.
  • A continuación | Castillo de fuegos artificiales de fin de fiestas. Lugar: explanada C/ San Pedro (antiguo “Recinte Fester”).

Nules

Fiestas de la Soledad 2025. Tradición, cultura y diversión con jocs florals, encierros camperos, actos taurinos, música en directo y la popular Fiesta del Mesclaillo.

📅 Del viernes 3 al domingo 12 | 🕒 Todo el día | 📍 Nules | Programa de actos

