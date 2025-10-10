Qué hacer en Castellón este fin de semana: Buenos conciertos, mucha gastronomía y los mejores planes para toda la familia

Este finde se despiden las fiestas de Almassora y Nules. Suenan fuerte La Fúmiga en Cabanes, VilaFESTtlla en La Vilavella con Benito Kamelas, Reina Vudú y El Gato López; Cerezuela en Castelló con Fran Perea como invitado; y Leire Martínez en Burriana con su nuevo directo. En escena, magia en el Raval, circo acrobático chino en la Vall d’Uixó y muchos planes para los más pequeños. Y para saborear el puente: llega el OktoberFest a Castelló, tapas con tomata de penjar en Alcossebre y pulpo en mil formas en las Jornadas Gastronómicas de Benicarló.

Debido a la previsión de lluvia, algunos eventos pueden cambiar de ubicación, retrasarse o suspenderse; se recomienda consultar los canales oficiales antes de asistir.

Sona l’Arc

Sona l'Arc cartel / Mediterráneo

Con La Fúmiga + La Kinky Band + Hereus + Rosio Cano + DJ Pasquman + Djs The End. Festival mestizo con mucha marcha.

📅 Sábado 11 | 🕒 18:30 | 📍 IES, Cabanes | 🎟️ 8-15 €

VilaFESTtlla

Cartel de VilaFESTlla. / MEDITERRÁNEO

La Vilavella celebra un festival de música con Resilientes, Anora Kito, Reina Vudú, El Gato López, Don Flúor y Benito Kamelas, punk de la mañana a la madrugada.

📅 Sábado 11 | 🕒 Desde las 11:00 hasta la 1:00 | 📍 Diversos espacios cubiertos, La Vilavella | 🎟️ Entrada libre (posibles cambios por lluvia)

JC Flowers & Belle de Z. Dosis de rock y actitud en el Oktoberfest de Oropesa.

📅 Viernes 10 | 🕒 16:00 | 📍 Magic Hall - October Fest, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

The Reflectors + Faradaî. Rock energético y nuevas propuestas en directo.

📅 Viernes 10 | 🕒 19:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 14-17 €

Cerezuela en Because / Instagram

Concierto: Cerezuela + Invitados (Fran Perea). Pop‑rock con invitados especiales sobre el escenario.

📅 Viernes 10 | 🕒 20:00 | 📍 Sala Because Pop’n’Roll, Castelló | 🎟️ 10‑12 €

Héroes ‘El Culto’ – Homenaje a Héroes del Silencio. Tributo potente al mítico grupo zaragozano.

📅 Viernes 10 | 🕒 22:00 | 📍 Zeppelin, Castelló | 🎟️ 12-15 €

Mad Dogs & Englishman. Rock clásico con espíritu salvaje.

📅 Viernes 10 | 🕒 22:00 | 📍 Café Racer, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre

Ultrasons: 'La volada del mussol', con Noemí Gurillo y Pau Puig. Sonidos tradicionales con alma contemporánea.

📅 Sábado 11 | 🕒 12:00 | 📍 Fira del Comerç Local, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Alberto Burguez & The Flying Roots. El pianista argentino Alberto Burguez & The Flying Roots abren la tercera temporada de EnVers en Burriana. Fusión de reggae y jazz en clave elegante.

📅 Sábado 11 | 🕒 12:00 | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 🎟️ 12 €

Grups de ball On! Dance Studio. Exhibición coreográfica con ritmos urbanos y energía.

📅 Sábado 11 | 🕒 12:00 | 📍 Carrer Músic Pere Moliner, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Laura Roselló Trio. Jazz íntimo con voz seductora y clase.

📅 Sábado 11 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Seneros de Leyenda – Tributo Héroes del Silencio. Guitarras poderosas y nostalgia noventera.

📅 Sábado 11 | 🕒 17:30 | 📍 Dublin House, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Bufalo 'Long Live Rock'. Rock potente y directo desde Almassora.

📅 Sábado 11 | 🕒 18:00 | 📍 Av. José Ortiz, Almassora | 🎟️ Entrada libre

Leña Para Incordiar – Tributo a Leño. Homenaje a uno de los grandes del rock urbano.

📅 Sábado 11 | 🕒 19:00 | 📍 Soho Pub, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Sarataga. Metal contundente en pleno centro de L'Alcora.

📅 Sábado 11 | 🕒 19:00 | 📍 Carrer Músic Pere Moliner, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Cúmul: Gato Electrónico + Escaneo Industrial Post-Shock. Electrónica experimental para mentes inquietas.

📅 Sábado 11 | 🕒 19:00 | 📍 Cronista Muntaner 4, Castelló | 🎟️ 5 €

Six Burning Knives. Metalcore de alto voltaje y sin concesiones.

📅 Sábado 11 | 🕒 19:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 10-12 €

La cantante Leire Martínez actuará el próximo sábado 11 de octubre, a las 20:00 horas, en el Teatro Payà de Burriana. / MEDITERRÁNEO

Leire Martínez Showcase. La artista, conocida por su trayectoria como vocalista de La Oreja de Van Gogh. Voz de cristal y emoción en estado puro.

📅 Sábado 11 | 🕒 20:00 | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ Entrada libre | Más información

Triscando La Hierba – Tributo a Marea. Rock navarro con espíritu combativo.

📅 Sábado 11 | 🕒 20:00 | 📍 Mesón del Vino, Almassora | 🎟️ Entrada libre

Unió Musical Castellonenca. Pasodobles y repertorio clásico en la plaza.

📅 Sábado 11 | 🕒 20:00 | 📍 Plaça, Vilanova d'Alcolea | 🎟️ Entrada libre

Bandidos. Rock and roll sin filtros para animar la noche.

📅 Sábado 11 | 🕒 21:30 | 📍 Magic Hall - October Fest, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

KrashKarma. Metal alternativo con energía brutal desde Los Ángeles.

📅 Domingo 12 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 18-23 €

'Desmontando un elefante'. / Mediterráneo

'Desmontando un elefante' (Aitor Echevarría, España, 2024). Cine crítico y poético que invita a mirar más allá.

📅 Viernes 10, sábado 11 y domingo 12 | 🕒 19:30 y 22:30 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 3 €

‘Memòria compartida’. Inauguración de exposición con proyección y relatos sobre la historia local.

📅 Sábado 11 | 🕒 11:00 | 📍 Local multiusos, Aín | 🎟️ Entrada libre

'Rufufú - I soliti ignoti' (Mario Monicelli, Italia, 1958). Comedia italiana con encanto y picardía.

📅 Domingo 12 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €

La memòria dels ximpanzés, por Isabel Mora y Lola Mallen. Reflexión escénica sobre identidad y memoria.

📅 Viernes 10 | 🕒 19:00 | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ Entrada libre

‘Cuando el tiempo ya no tenga memoria’, por La Zafirina. Drama intimista con voz de mujer.

📅 Viernes 10 | 🕒 19:30 | 📍 Teatro Serrano, Segorbe | 🎟️ Entrada libre

'Un menú tancat', de Jordi Casanovas. / Mediterráneo

'Un menú tancat', de Jordi Casanovas. Cena escénica con tensión servida en bandeja.

📅 Sábado 11 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 3-20 €

'Caperucita en Manhattan', de Teatro de la Abadía. Fábula urbana con mensaje y magia escénica.

📅 Sábado 11 | 🕒 19:30 | 📍 Paranimf UJI, Castelló | 🎟️ 10-12 €

Diputació a Escena: Víctor Malasombra. Humor ácido en clave rural para cerrar la noche.

📅 Sábado 11 | 🕒 22:00 | 📍 Plaza de la Ravalera, Les Coves de Vinromà | 🎟️ Entrada libre

Humor: Sil de Castro (¡Solo para amigas!). Monólogo de humor descarado y complicidad femenina.

📅 Domingo 12 | 🕒 18:30 | 📍 Sala La Bohemia, Castelló | 🎟️ 15‑18 €

Planes con niños

Peñíscola de Película: 'Fantasía Heroica'. Proyección al aire libre de aventuras épicas en un entorno único.

📅 Viernes 10 | 🕒 13:00 | 📍 Plaza Santa María, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre

Peñíscola de Película: 'Piratas'. Cine familiar con sabor a mar y aventuras en la arena.

📅 Sábado 11 | 🕒 11:30 | 📍 Playa Sur, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre

Diputació a Escena: 'Nius', por Xa! Teatre. Poesía visual y acrobacias para toda la familia.

📅 Sábado 11 | 🕒 12:00 | 📍 Plaza Mayor, La Serratella | 🎟️ Entrada libre

Diputació a Escena: 'Royal Circ', por La Finestra Nou Circ. Magia, risas y equilibrios imposibles.

📅 Sábado 11 | 🕒 18:00 | 📍 Plaza Juan Carlos I, San Rafael del Río | 🎟️ Entrada libre

XXX Festival de Màgia de Castelló – III Memorial Frisco / Mediterráneo

XXX Festival de Màgia de Castelló – III Memorial Frisco. Grandes trucos con Perete, Jula, Mag Dani y Mago Kostu.

📅 Sábado 11 | 🕒 19:00 | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 3 €

Peñíscola de Película: 'Fantasía heróica'. Cine épico en dos escenarios históricos junto al mar.

📅 Domingo 12 | 🕒 11:30 | 📍 Plaza Santa María y Batería Santa Ana, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre

El show de los despistes, por Animación Monitors. Humor, juegos y despistes para toda la familia.

📅 Domingo 12 | 🕒 18:00 | 📍 Plaza Juan Carlos I, San Rafael del Río | 🎟️ Entrada libre

Gran circo acrobático de China. Espectáculo visual con acrobacias imposibles y precisión milimétrica.

📅 Domingo 12 | 🕒 19:00 | 📍 Auditorio, La Vall d'Uixó | 🎟️ 20-30 €

Ruta del Pincho de la Tomata de Penjar

Ruta del Pincho de la Tomata de Penjar / Mediterráneo

Tapas creativas con sabor local en bares y restaurantes de Alcossebre, maridadas con cerveza artesanal y premios por comprar en el comercio de proximidad.

📅 Hasta el sábado 12 | 🕒 Todo el día | 📍 Diversos establecimientos, Alcossebre | 🎟️ Precio según consumición | Programa y todos los locales participantes

Oktoberfest Castellón

OktoberFest / Instagram

Música en directo, comida bávara y litros de buen ambiente para brindar sin parar.

📅 Del martes 8 al sábado 19 | 🕒 Todo el día | 📍 Recinto de Mascletaes, Castelló | 🎟️ Entrada libre

II Ruta de l’Esmorzaret de Castelló

22 bares de barrios periféricos ofrecen almuerzo completo por 8 € con entrepà, bebida, café y cacaus.

📅 Haste el sábado 1 de noviembre | 🕒 Horario de mañanas (según local) | 📍 Diversos barrios, Castelló | 🎟️ 8 € | Más información

Fiesta del pulpo a caduf / Mediterráneo

Jornadas gastronómicas

Después de las jornadas para disfrutar de los pinchos de la Fiesta del Pulpo, llegan las jornadas gastronómicas para saborear grandes menús con el pulpo a caduf y pescado de lonja como protagonistas.

📅 Hasta el domingo 2 de noviembre | 🕒 De 13:00 a 17:00 | 📍Bares y restaurantes, Benicarló | Programa y todos los locales participantes

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

‘De la memòria al paper’. Mural colectivo y concurso literario para compartir recuerdos entre generaciones.

📅 Viernes 10 | 🕒 11:00 | 📍 Aín | 🎟️ Entrada libre

Visita teatralizada 'La memoria de las olas'. Recorrido escénico por historias marineras en el Museo de la Mar.

📅 Sábado 11 | 🕒 11:00 | 📍 Museo de la Mar, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Ressons de Benicàssim, de Kmy Ros. / Kmy Ros

Ressons de Benicàssim, de Kmy Ros. Nuestra compañera Kmy Ros expone en Benicàssim, fotografías que capturan el alma de la danza y la luz del Mediterráneo.

📅 Hasta el 26 de octubre | 🕒 de de jueves a domingo de 17:00 a 20:00 h | 📍 Sala de exposiciones del Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Festes del Roser 2025 en Almassora. Música, toros, discomóviles, gastronomía y tradición en honor a la Mare de Déu del Roser, con actos para todas las edades.

📅 Del viernes 3 al domingo 12 | 📍Almassora | Más información

VIERNES 10 13.00 | Entrada de vacas de Hermanos Infantes por las calles San Marcos, Santa Quitèria, Trinidad y prueba por la Vila.

de Hermanos Infantes por las calles San Marcos, Santa Quitèria, Trinidad y prueba por la Vila. 17.00 | Salida de la reina y la corte de honor desde la Casa de la Cultura hacia la Vila, acompañadas por la charanga Banana Boom.

y la corte de honor desde la Casa de la Cultura hacia la Vila, acompañadas por 18.00 | Tarde de vacas de Hermanos Bellés.

de Hermanos Bellés. 18.30 | Actividades infantiles a cargo de ‘Láser Combat’. Lugar: Plaza Víctimas del Terrorismo.

a cargo de ‘Láser Combat’. Lugar: Plaza Víctimas del Terrorismo. 20.00 | Actuación de DJs locales ‘DJ NUC’, Jesús del Valle y Esteban Mañanós en el Mesón del Vino.

‘DJ NUC’, Jesús del Valle y Esteban Mañanós 20.00 | Tardeo con ‘DJ Cote Beat’ . Lugar: C/ San Cristóbal .

. Lugar: C/ San Cristóbal 20.00 | Tardeo con ‘Jarana’, patrocinado por La Trieka por su 15.º aniversario. Lugar: Plaza de la Iglesia.

patrocinado por La Trieka por su 15.º aniversario. Lugar: Plaza de la Iglesia. 21.30 | Cena de “pa i porta” amenizada por la orquesta ‘Alaska on Tour’. Parque infantil a cargo de ‘Tic-Tac’. Lugar: Plaza España.

amenizada por la orquesta ‘Alaska on Tour’. Parque infantil a cargo de ‘Tic-Tac’. Lugar: Plaza España. 23.00 | Actuación de ‘Marisma Rumba’. Lugar: C/ San Cristóbal.

Lugar: C/ San Cristóbal. 00.30 | Actuación musical. Lugar: C/ San Joaquín (esquina C/ San Cristóbal).

Lugar: C/ San Joaquín (esquina C/ San Cristóbal). 01.00 | DJ Cote Beat. Lugar: C/ San Cristóbal.

Lugar: C/ San Cristóbal. 01.00 | Vacas enfundadas de la ganadería Alba Atenea con pruebas de diversión.

con pruebas de diversión. 02.00 | Macro discomóvil en el “Recinte Fester” con DJ Monty y Jaime Martínez. SÁBADO 11 11.00 | Concentración de peñas y collas en C/ Trinidad. A continuación, pasacalle con la charanga Banana Boom.

en C/ Trinidad. A continuación, 13.00 | Entrada de vacas de Hermanos Cali por las calles San Marcos, Santa Quitèria, Trinidad y prueba por la Vila.

por las calles San Marcos, Santa Quitèria, Trinidad y prueba por la Vila. 13.00 | Actuación de ‘Los Makis’. Lugar: C/ San Roque esquina C/ San Joaquín.

Lugar: C/ San Roque esquina C/ San Joaquín. 17.00 | Salida de la reina y la corte de honor desde la Casa de la Cultura hacia la Vila, acompañadas por peñas y collas.

y la corte de honor desde la Casa de la Cultura hacia la Vila, 18.00 | “Bous per la Vila” del Ayuntamiento (salida desde Plaza Mayor), de las peñas El Rollet hasta Aficionades Taurines d’Almassora (salida desde Plaza de la Picaora), y de Els Vint hasta La Tabarra (salida desde Plaza Mayor).

(salida desde Plaza Mayor), de las peñas El Rollet hasta Aficionades Taurines d’Almassora (salida desde Plaza de la Picaora), y de Els Vint hasta La Tabarra (salida desde Plaza Mayor). 18.30 | Actividades infantiles a cargo de ‘Monitors’. Lugar: Plaza España.

a cargo de ‘Monitors’. Lugar: Plaza España. 19.00 | Tardeo con ‘DJ Pixo’ . Lugar: C/ Trinidad, 5.

. Lugar: C/ Trinidad, 5. 19.45 | Tardeo-Rock con ‘Mind Game’ . Lugar: C/ San Marcos, 127.

. Lugar: C/ San Marcos, 127. 20.00 | Entrada infantil de carretones. Lugar: Recinto taurino.

Lugar: Recinto taurino. 20.00 | Actuación de ‘Triscando en la hierba’ (tributo a Marea) en el Mesón del Vino.

(tributo a Marea) en el Mesón del Vino. 20.00 | Tardeo con ‘Efraín y los piratas del flamenco’ . Lugar: Av. del Mar, 9.

. Lugar: Av. del Mar, 9. 21.00 | “Tombet de bou” popular. Lugar: C/ Trinidad.

Lugar: C/ Trinidad. 22.30 | Reparto de “cremaet” para mayores de 18 años. Lugar: Junta Local de Fiestas.

Lugar: Junta Local de Fiestas. 23.00 | Concentración de peñas y collas en la Casa de la Cultura para traslado a la Vila con la charanga Banana Boom.

en la Casa de la Cultura para traslado a la Vila 23.30 | “Bous embolats”: uno del Ayuntamiento (Plaza de la Picaora), uno de El Rollet hasta Aficionades Taurines d’Almassora (Plaza Mayor) y uno de Els Vint hasta La Tabarra (Plaza Mayor).

uno del Ayuntamiento (Plaza de la Picaora), uno de El Rollet hasta Aficionades Taurines d’Almassora (Plaza Mayor) y uno de Els Vint hasta La Tabarra (Plaza Mayor). 23.30 | Discomóvil con ‘DJ Pixo’, a cargo de Juventud Taurina. Lugar: Av. del Mar, 9.

a cargo de Juventud Taurina. Lugar: Av. del Mar, 9. 23.30 | Noche remember con Jorge Killer, Vicente Añó y Paco Moliner. Lugar: C/ Trinidad, 5.

con Jorge Killer, Vicente Añó y Paco Moliner. 01.00 | Macro orquesta ‘Invictus’. Lugar: parking de la Piscina Municipal.

Lugar: parking de la Piscina Municipal. 02.00 | Macro discomóvil con DJs Guillem Nebot y Jaime Martínez en el “Recinte Fester”. DOMINGO 12 12.00 | Misa en honor a la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil.

patrona de la Guardia Civil. 17.00 | Día del Niño (de 3 a 12 años) c on actividades infantiles a cargo de ‘Tic-Tac’, ‘DiverTwin’, ‘Monitors’, ‘Jara-Turia’ y ‘Láser Combat’. Merienda para los niños inscritos previamente. Lugar: parking de la Piscina Municipal. Colabora: Cooperativa Agrícola San José.

on actividades infantiles a cargo de ‘Tic-Tac’, ‘DiverTwin’, ‘Monitors’, ‘Jara-Turia’ y ‘Láser Combat’. Merienda para los niños inscritos previamente. Lugar: parking de la Piscina Municipal. Colabora: Cooperativa Agrícola San José. 18.00 | Partida de Pilota Valenciana. Lugar: Trinquet municipal Antoniet d’Almassora .

Lugar: Trinquet municipal Antoniet d’Almassora 20.00 | Actuación final de fiestas: ‘Vive - La historia de un musical’. Lugar: Plaza España.

Lugar: Plaza España. A continuación | Castillo de fuegos artificiales de fin de fiestas. Lugar: explanada C/ San Pedro (antiguo “Recinte Fester”).

Fiestas de la Soledad 2025. Tradición, cultura y diversión con jocs florals, encierros camperos, actos taurinos, música en directo y la popular Fiesta del Mesclaillo.

📅 Del viernes 3 al domingo 12 | 🕒 Todo el día | 📍 Nules | Programa de actos

