Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

Castellón se prepara para una semana vibrante, del 13 al 19 de octubre. La capital vibra con el ineludible Pro Weekend Fest, una cita clave para el circuito de showcases y talento emergente. El Paranimf de la UJI nos invita a reflexionar con la danza Sempere, un homenaje al arte cinético. En el Palau de la Diputació, celebramos un hito histórico con la presentación del libro del Centenario del Ateneo. Y en la provincia, la música clásica y el indie acústico convergen en el Moonwinds Simfònic y el aplazado pero esperadísimo concierto de Luis Fercán en les Coves de Sant Josep de la Vall d'Uixó. ¡Prepara tu agenda y sumérgete en el mejor ocio y cultura que tenemos para ti!

Nuestros planes destacados de la semana:

1. Pro Weekend Fest (Festival de Música) Una cita imprescindible para descubrir las nuevas bandas que marcarán el panorama nacional e internacional. Durante cuatro días, la ciudad se transforma en un escaparate de talento emergente con múltiples showcases en diferentes géneros y escenarios. Es la oportunidad perfecta para adelantarse a las listas de éxitos. 📅 Miércoles 15 a Sábado 18 | 🕒 Varios horarios | 📍 EACC, La Bohemia, Terra, Because, Habanero y más (Castelló) | 🎟️ Consultar aquí horarios y entradas.

2. Concierto: Luis Fercán (Ciclo 'Singin' in the Cave') El aclamado cantautor gallego ofrece un íntimo dúo acústico en el espectacular y surrealista marco de les Coves de Sant Josep. Es una experiencia musical única que fusiona la belleza natural del entorno con la sensibilidad de un artista en alza. 📅 Sábado 18 | 🕒 22:00 h | 📍 Coves de Sant Josep, La Vall d'Uixó | 🎟️ 40 €

Luis Fercán será el encargado de clausurar la décima edición del Singin' in the Cave de la Vall d'Uixó. / MEDITERRÁNEO

3. Danza/Teatro: 'Sempere' La compañía Otradanza presenta una exploración poética y meticulosa de la tridimensionalidad, el volumen y la luz. La obra es un vibrante homenaje, en el centenario de su nacimiento, a la obra cinética y óptica de Eusebio Sempere, figura clave de la modernidad artística española. 📅 Viernes 17 | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ 8 € (Reducida 6 €)

4. Concierto MOONWINDS SIMFÒNIC Un encuentro de música de cámara de alto nivel. Abono de otoño 25 que presenta un elegante viaje sonoro del clasicismo al romanticismo, con el prestigioso clarinetista Joan Enric Lluna interpretando el Concierto para Clarinete y Orquesta, además de la intensa Sinfonía n.º 40 de Mozart. 📅 Martes 14 | 🕒 19:30 h | 📍 Sala Sinfónica, Auditori i Palau de Congressos de Castelló | 🎟️ De 20 € a 10 €

5. Presentación del Libro: 'El Ateneo de Castellón en su centenario (1925-2025)' Evento institucional que celebra los 100 años de una de las instituciones culturales más relevantes de la ciudad. El libro, que se presenta con la presencia de autoridades, es un testimonio histórico y un homenaje a la trayectoria del Ateneo. ¡Momento especial para sus socios, que recibirán su ejemplar! 📅 Viernes 17 | 🕒 19:00 h | 📍 Palau de la Diputació de Castelló | 🎟️ Gratuito (Entrega del libro a socios asistentes)

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 13 de octubre

Conferencia: “De Castelló a Gaza”. Conferencia a cargo de Ahmed Hamdan para fomentar la reflexión sobre las relaciones internacionales y el contexto geopolítico actual. 📅 Lunes 13 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Gratuito

Concierto: Mireia Tarragó y Olivia Zaugg. Una noche de delicadeza musical en el ciclo "Los Lunes Concierto". 📅 Lunes 13 | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Gratuito

MARTES, 14 de octubre

Presentación de 'Los pasos perdidos' Presentación del libro de Alfonso Paso en un marco literario e histórico. 📅 Martes 14 | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Gratuito

Concierto MOONWINDS SIMFÒNIC Espectacular encuentro sinfónico con el maestro del clarinete Joan Enric Lluna, interpretando el Concierto para Clarinete y la Sinfonía n.º 40 de Mozart. 📅 Martes 14 | 🕒 19:30 h | 📍 Sala Sinfónica, Castelló | 🎟️ 20 € – 10 €

MIÉRCOLES, 15 de octubre

Obra invitada: COFRE POLICROMADO, S. XIV (Exposición permanente hasta el 31 de diciembre) Exposición temporal de un cofre medieval del siglo XIV procedente de Ares del Maestrat. 📅 Del 01 oct. al 31 dic. | 🕒 Consultar horario | 📍 Sala Bellas Artes I, Museu de Belles Arts de Castelló | 🎟️ Gratuito

Proweekend Fest: (Varios escenarios en Castelló)

RUMIA Showcase de apertura del festival para descubrir nuevos sonidos. 📅 Miércoles 15 | 🕒 18:00 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Consultar

ALBERTO LUCENDO y TIEMEI & DESILENCE Doble concierto de electrónica y música ambiental dentro del ciclo Espaisonor. 📅 Miércoles 15 | 🕒 20:00 h y 20:50 h | 📍 E.A.C.C., Castelló | 🎟️ Consultar

KAWAK, POLAR NOIR, INDOOR FOXES, CLITTEBAND Conciertos nocturnos para los más ávidos de new wave y sonidos alternativos. 📅 Miércoles 15 | 🕒 Desde 22:10 h | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ Consultar

Otros eventos del día

Actividad Infantil : Jugant entre llibres Actividad de animación lectora diseñada para estimular la imaginación de niños de 6 a 10 años. 📅 Miércoles 15 | 🕒 17:30 h y 18:30 h | 📍 Espacio de Lectura San Agustín - San Marcos, Castelló | 🎟️ Gratuito

Proyección: La casa Proyección de esta aclamada película, basada en la novela gráfica de Paco Roca, dentro del ciclo Premios Lola Gaos 2025. 📅 Miércoles 15 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 3 €

Conferencia: "Una política exterior para España" Conferencia a cargo de Fernando Villalonga Campos para debatir sobre el papel actual de España en el panorama internacional. 📅 Miércoles 15 | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Gratuito

JUEVES, 16 de octubre

Proweekend Fest: (Varios escenarios en Castelló)

ELASTIC SKIES Acústico diurno para disfrutar de la música en un ambiente más relajado. 📅 Jueves 16 | 🕒 13:00 h | 📍 Habanero, Castelló | 🎟️ Consultar

THE SMALL FORTUNES, VOYA, SHAMBOLICS Triple sesión internacional con bandas prometedoras. 📅 Jueves 16 | 🕒 Desde 18:00 h | 📍 Because, Castelló | 🎟️ Consultar

LORETTA'S, CHILD OF PRAGUE, ELETTROTAPE, VGTBL.PL Noche de descubrimientos con bandas que exploran el indie y el post-punk. 📅 Jueves 16 | 🕒 Desde 22:10 h | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ Consultar

Otros eventos del día

EXPOSICIÓN ‘Ecos de Benicàssim ’ de Kmy Ros (Hasta el 26 de octubre) Fotografía artística que fusiona la danza con los paisajes de Benicàssim. 📅 Jueves a domingo | 🕒 17:00 a 20:00 h | 📍 Sala Escena, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

(Hasta el 16 de noviembre) Muestra que interroga el paisaje contemporáneo. 📅 Jue/Vie: 17-20h, Sáb: 11-14h y 17-20h, Dom: 11-14h | 📍 Centre Cultural Melchor Zapata, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

Presentación del libro 'Un siglo y medio del sastre Roca' Un recorrido por la historia de la tradición artesanal y de la moda en Castellón. 📅 Jueves 16 | 🕒 18:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito

VIERNES, 17 de octubre

Proweekend Fest: (Varios escenarios en Castelló)

Acústicos y Showcases Jornada clave del festival con la llegada de más scouts y industry professionals. 📅 Viernes 17 | 🕒 Desde 12:10 h | 📍 Habanero, Because, La Bohemia, Terra, Castelló | 🎟️ Consultar

Otros eventos del día

Teatro/Danza: Ritmos del alma Espectáculo que fusiona música, palabra y danza, con ritmos africanos, a cargo de Gorsy Edú y Doudou Nganga. 📅 Viernes 17 | 🕒 18:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ Gratuito

Cine Familiar: Ángelo en el bosque misterioso 🎬 Película de animación, NR -7 años, sobre un niño que se pierde en un bosque mágico (V. doblada al castellano). 📅 Viernes 17 | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 2 €

Musical Familiar: Garfio y la isla del tesoro Un musical lleno de humor y esperanza que aborda temas globales como la unidad y el cambio climático, ideal para toda la familia. 📅 Viernes 17 | 🕒 19:00 h | 📍 Auditorio Municipal, La Vall d'Uixó | 🎟️ 8 € – 15 €

Presentación: 'El Ateneo de Castellón en su centenario (1925-2025)' Acto oficial de presentación del libro con autoridades, un gran evento para los amantes de la historia de Castellón. 📅 Viernes 17 | 🕒 19:00 h | 📍 Palau de la Diputació de Castelló | 🎟️ Gratuito (Entrega del libro a socios asistentes)

Visita guiada: Refugio antiaéreo Una inmersión en la memoria histórica de la ciudad a través de uno de sus refugios mejor conservados. 📅 Viernes 17 | 🕒 19:00 h | 📍 Plaza Tetuán, Castelló | 🎟️ Gratuito (Reserva obligatoria)

OtraDanza representará en el Paranimf de la Universitat Jaume I su espectáculo 'Sempere'. / Germán Antón

Danza/Teatro: 'Sempere' La obra clave de la semana en el Paranimf, un diálogo fascinante entre el movimiento contemporáneo y el arte óptico en homenaje a Eusebio Sempere. 📅 Viernes 17 | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ 8 € (Reducida 6 €)

Teatro: Rogles de cançons i misèria Conmovedora obra de Cactus Teatre, en valenciano, que rinde un merecido homenaje a la generación de las abuelas de posguerra. 📅 Viernes 17 | 🕒 20:00 h | 📍 Auditori Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ 12 € (Reducida 10 €)

Música: Ultrasons: Luciana Cantisani Concierto dentro del ciclo Ultrasons en el entorno gótico de L'Alcora. 📅 Viernes 17 | 🕒 22:00 h | 📍 Saló Gòtic, L'Alcora | 🎟️ Consultar

Cine: Dans la chambre du sultan Comedia dramática (V.O. con subtítulos) sobre la curiosa relación entre el sultán de Marruecos y el operador de cámara de los hermanos Lumière. 📅 Viernes 17 | 🕒 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

SÁBADO, 18 de octubre

Proweekend Fest: (Varios escenarios en Castelló)

Programación Tarde Roots Ambiente de hip hop y freestyle para la tarde del sábado. 📅 Sábado 18 | 🕒 Desde 14:00 h | 📍 Roots, Castelló | 🎟️ Consultar

Showcases Última jornada del festival con nuevos talentos, incluyendo las bandas DUTCH CRIMINAL RECORD, TRAMP y THE ALCHEMY. 📅 Sábado 18 | 🕒 Tarde y noche | 📍 La Bohemia, Because, Terra, Castelló | 🎟️ Consultar

Otros eventos del día

Familiar: PLAY CUBE "PAISAJES DE JUEGO" Espacio de juego y creatividad con cubos gigantes, diseñado para la interacción familiar. 📅 Sábado 18 | 🕒 Varios pases | 📍 (Consultar al reservar) | 🎟️ Gratuito (Reserva obligatoria)

Aventura: Ruta Guiada 'Las Minas del Rey Salomón' Interesante ruta de senderismo de baja dificultad para explorar las leyendas y el paisaje de Orpesa. ¡Recuerda llevar linterna y coche ! 📅 Sábado 18 | 🕒 17:00 h | 📍 Orpesa del Mar (Punto de encuentro: Consultar) | 🎟️ Gratuito

Arte: Ultrasons: 'No ens llegiu, escolteu-nos' Actividad artística de expresión y crítica dentro del ciclo Ultrasons. 📅 Sábado 18 | 🕒 17:30 h | 📍 Reixa de la Vila, L'Alcora | 🎟️ Consultar

Cine Familiar: Ángelo en el bosque misterioso 🎬 Segunda oportunidad para que los más pequeños disfruten de esta aventura animada. 📅 Sábado 18 | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 2 €

Circo de Calle: #SUEÑA Espectáculo de circo, teatro gestual y clown con poesía visual para todos los públicos. 📅 Sábado 18 | 🕒 18:00 h | 📍 Plaça Santa Isabel, Almassora | 🎟️ Gratuito

Cine: Tres amigas - Trois amies Proyección inaugural del ciclo "Nou cinema" con esta comedia dramática francesa sobre la amistad y el amor. 📅 Sábado 18 | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ 3 € (Reducida 2 €)

Teatro: Canviarem bolquers segons el B.O.E. Comedia de la Cía Contrahecho que reflexiona con humor sobre los cuidados y la burocracia. 📅 Sábado 18 | 🕒 19:00 h | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ 7 €

Clown/ Cocina : CUINA! Espectáculo de Patrícia Pardo que combina la técnica del clown con el arte culinario. 📅 Sábado 18 | 🕒 19:00 h | 📍 Palau de Congressos de Peñíscola | 🎟️ 10 €

Teatro: 'Versión' de Toni Agustí Representación teatral. 📅 Sábado 18 | 🕒 19:00 h | 📍 Palau de Congressos de Peñíscola | 🎟️ Consultar

Concierto: Lluminàries con L'Estança Harmònica Concierto de música clásica en un bello entorno histórico de Castellón. 📅 Sábado 18 | 🕒 20:00 h | 📍 Iglesia de San Vicente Ferrer, Castelló | 🎟️ Gratuito

Concierto: Luis Fercán (Dúo Acústico) La noche más íntima del ciclo 'Singin' in the Cave'. ¡No te pierdas este concierto acústico en un escenario sin igual! 📅 Sábado 18 | 🕒 22:00 h | 📍 Coves de Sant Josep, La Vall d'Uixó | 🎟️ 40 €

Cine: Dans la chambre du sultan Última proyección de este film en Benicàssim. 📅 Sábado 18 | 🕒 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Música: Iberia Sumergida (Tributo a Héroes del Silencio) Los fans del rock español tienen una cita ineludible con el mejor tributo a Héroes del Silencio. 📅 Sábado 18 | 🕒 22:30 h | 📍 Salatal Club, Castelló | 🎟️ 17,34 €

DOMINGO, 19 de octubre

Visita guiada: campanario de la villa (El Fadrí) 🔔 Sube a la torre-campanario para disfrutar de las vistas de Castelló. Es imprescindible reservar tu plaza. 📅 Domingo 19 | 🕒 11:00 h | 📍 Plaza Mayor (El Fadrí), Castelló | 🎟️ Gratuito (Reserva obligatoria)

Musical infantil: Peke Tube Fest Musical con las canciones más virales de las redes sociales para el público más joven. 📅 Domingo 19 | 🕒 12:00 h y 17:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 9 € – 11 €

Danza: Filar Pieza de danza contemporánea y poesía visual de Antonella D'Ascenzi que explora la conexión y la fragilidad de las relaciones humanas. 📅 Domingo 19 | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Pieza de danza contemporánea y poesía visual de Antonella D'Ascenzi que explora la conexión y la fragilidad de las relaciones humanas. 📅 Domingo 19 | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 € Monólogo: El raro de los 90 Monólogo de David Domínguez, perfecto para revivir con humor la cultura y las anécdotas de la última década del milenio. 📅 Domingo 19 | 🕒 18:30 h | 📍 La Bohemia Culture Club, Castelló | 🎟️ 15 €