Qué hacer en Castellón este fin de semana: mucha música con el Proweekend Fest, teatro, circo y un festín de jornadas gastronómicas

La agenda del 17, 18 y 19 de octubre reúne en Castellón las mejores propuestas para disfrutar de fiestas, ferias, festivales, música, cine, teatro, gastronomía y mucho más

Hemos seleccionado para ti las mejores actividades para que no te pierdas nada

Vídeo: No te pierdas los mejores planes del fin de semana en Castellón

Vídeo: No te pierdas los mejores planes del fin de semana en Castellón

Néstor Marín

Fede Navarro

Castellón

Después de un finde pasado por agua... cruzamos los dedos para que esta vez el cielo se porte y nos deje disfrutar del planazo que se viene. Castelló se llena de ritmo con el Proweekend Fest, que toma bares y salas con lo mejor del talento emergente. Suenan con fuerza Pitingo en el Parc Ribalta, Luis Fercán en las Coves, Linkoln Park en tributo potente y Figa Flawas y David Otero desde Onda. Hay tango con acento valencià, flamenco soul, rumba, corales y conciertos en cada rincón. En escena, danza, teatro y circo para todos los públicos, y para los más peques: magia, clown, musicales virales y aventuras animadas. Y si es por comer, apúntate a la Fira de la Tomata de Penjar en Alcalà, al IV Festival Gastronómico en Benicàssim, al Oktoberfest de Castelló o a las jornadas del pulpo en Benicarló.

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Debido a la previsión de lluvia, algunos eventos pueden cambiar de ubicación, retrasarse o suspenderse; se recomienda consultar los canales oficiales antes de asistir.

Proweekend Fest

Una cita imprescindible para descubrir las nuevas bandas que marcarán el panorama nacional e internacional. Durante cuatro días, la ciudad se transforma en un escaparate de talento emergente con múltiples showcases en diferentes géneros y escenarios. Es la oportunidad perfecta para adelantarse a las listas de éxitos.

📅 Hasta el sábado 18 | 🕒 Varios horarios | 📍 EACC, La Bohemia, Terra, Because, Habanero y Roots (Castelló) | 🎟️ Compra aquí tus entradas

Programa de actos

[object Object][object Object]
  • 12:10 – Frαnkie x DJ Mr.Skin (acústico)
  • 13:00 – Robot Swing (acústico)
[object Object]
  • 18:00 – Dimitri’s Bats
  • 18:50 – Tuys
  • 19:40 – PleasureInc
[object Object]
  • 20:40 – Noah Guthrie
  • 21:30 – Canned Pineapple
  • 22:20 – Robot Swing
[object Object]
  • 23:30 – Lo Rays
  • 00:20 – Les Shirley
  • 01:10 – Slap Rash

SÁBADO 18

[object Object]
  • 14:00 – Supermann on da Beat
  • 14:45 – Ferge x Fisherman
  • 15:30 – Nesha Nycee
  • 16:15 – Frαnkie x DJ Mr.Skin
  • 17:00 – Hummer Lema
  • 17:45 – Hip Hop Freestyle
  • Con: Bonillo, Dove, Varo, Zeta
[object Object]
  • 18:40 – Plastic Woods
  • 19:30 – Cotoba
[object Object]
  • 20:30 – The Awning
  • 21:20 – ISE
[object Object]
  • 23:30 – Dutch Criminal Record
  • 00:20 – Tramp
  • 01:10 – The Alchemy

IV Festival Gastronómico ‘Castelló Ruta de Sabor’

IV Festival Gastronómico.

IV Festival Gastronómico. / Instagram

Tres días para saborear lo mejor de la provincia con showcookings de chefs Estrella Michelin, degustaciones, food trucks y mucho ambiente junto al mar.

📅 Viernes 17 y sábado 18 | 🕒 11:00 a 22:00 h | Domingo 19 | 🕒 11:00 a 15:00 h | 📍 Anfiteatro Pepe Falomir, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

La Misión

La orquesta La Misión deslumbrará en Vall d'Alba con un escenario imponente.

La orquesta La Misión deslumbrará en Vall d'Alba con un escenario imponente. / Mediterráneo

Concierto Centenario Vall d’Alba. La orquesta más impactante del país llega con el escenario más grande de España, más de 30 cambios de vestuario y un show al nivel de ‘Tu cara me suena’.

📅 Sábado 18 | 🕒 Noche | 📍 Plaza Mayor, Vall d’Alba | 🎟️ Entrada libre

BMW Motorrad Days 2025

Tres días de motos, exhibiciones, pruebas, charlas y conciertos frente al mar para los fans del motor y la buena música.

📅 Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 | 🕒 Todo el día 📍 Zona del puerto, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre (concierto sábado: 29 €) | Más información

VIERNES 17

  • Dani Moreno “El Gallo” + Darwin | 🕒 20:30 h | 🎟️ Entrada libre

SÁBADO 18

  • William Miller Band + Loquillo + DJ Nano | 🕒 20:30 h | 🎟️ 29 €

Música

Ultrasons: Luciana Cantisani. Concierto íntimo en el marco gótico de L’Alcora.

📅 Viernes 17 | 🕒 22:00 h | 📍 Saló Gòtic, L'Alcora | 🎟️ Consultar

Linkoln Park (Tributo a Linkin Park).

Linkoln Park (Tributo a Linkin Park). / Instagram

Linkoln Park (Tributo a Linkin Park). Los himnos del nu-metal cobran vida en este homenaje potente y emocional.

📅 Viernes 17 | 🕒 22:15 h | 📍 Salatal, Castelló | 🎟️ 18 € – 22 €

Raül Torrent: Tangos de la mia Comunidat. Fusión de tango y letras en valencià con entrada a la voluntad.

📅 Sábado 18 | 🕒 12:00 h | 📍 L'Ovella Negra, Castelló | 🎟️ Taquilla inversa

Llobarros. Rock mestizo al mediodía frente al mar.

📅 Sábado 18 | 🕒 12:00 h | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Lemon. Concierto vermut en la plaza con música en directo.

📅 Sábado 18 | 🕒 12:00 h | 📍 Plaza Sagrada Familia, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

Orquesta Wanda. Tarde musical para todos los públicos.

📅 Sábado 18 | 🕒 17:00 h | 📍 Plaza Sagrada Familia, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

Culpables. Rock de autor con letras intensas.

📅 Sábado 18 | 🕒 17:30 h | 📍 Dublin House, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Tardeo con King África en Jaleo.

Tardeo con King África en Jaleo. / Instagram

Tardeo con King África. El mítico rey del ritmo aterriza en Jaleo Castellón para montar una fiesta inolvidable llena de temazos, risas y energía sin freno.

📅 Sábado 18 | 🕒 18:00 h | 📍 Jaleo, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Dimonis de la Plana. Música de calle con fuego y tradición.

📅 Sábado 18 | 🕒 18:00 h | 📍 Barrio Rafalafena, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Ultrasons: L’arannà. Propuesta sonora dentro del ciclo artístico.

📅 Sábado 18 | 🕒 19:00 h | 📍 Saló Gòtic, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Bandidos. Concierto en Burriana con actitud roquera.

📅 Sábado 18 | 🕒 19:00 h | 📍 Edén, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Pitingo – Origen Castellón

Pitingo – Origen Castellón / Instagram

Pitingo – Origen Castellón. Flamenco soul en el pulmón verde de la ciudad.

📅 Sábado 18 | 🕒 20:00 h | 📍 Parc Ribalta, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Lluminàries con L’Estança Harmònica. Recital de música clásica en entorno histórico.

📅 Sábado 18 | 🕒 20:00 h | 📍 Iglesia de San Vicente Ferrer, Castelló | 🎟️ Gratuito

Luis Fercán (Dúo Acústico). Concierto íntimo en las Coves de Sant Josep dentro del ciclo 'Singin' in the Cave'.

📅 Sábado 18 | 🕒 22:00 h | 📍 Coves de Sant Josep, La Vall d'Uixó | 🎟️ 40 €

Iberia Sumergida (Tributo a Héroes del Silencio). Rock español en directo con el mejor homenaje a Héroes.

📅 Sábado 18 | 🕒 22:30 h | 📍 Salatal Club, Castelló | 🎟️ 17,34 €

Figa Flawas. Noche de ritmos urbanos con sabor catalán.

📅 Sábado 18 | 🕒 23:00 h | 📍 Recinto Multiusos, Onda | 🎟️ Entrada libre

Josep Lluís Notari. Canción de autor en un ambiente acogedor.

📅 Domingo 19 | 🕒 11:00 h | 📍 Casal Popular, Nules | 🎟️ Entrada libre

Guardafuegos. Concierto vermut con rock americano desde Burriana.

📅 Domingo 19 | 🕒 12:00 h | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Quimbala. Rumba y mestizaje con mucho ritmo en La Vall d'Uixó.

📅 Domingo 19 | 🕒 16:30 h | 📍 Sede Social, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

Banda Sinfónica de la Unión Musical Santa Cecilia de Onda. Concierto dominical para disfrutar de la tradición musical.

📅 Domingo 19 | 🕒 18:00 h | 📍 Auditorio, Onda | 🎟️ Entrada libre

‘Marrrr’ – La Lola Boreal. Propuesta sonora experimental dentro del festival Pulsos.

📅 Domingo 19 | 🕒 18:00 h | 📍 Auditori Municipal, Vinaròs | 🎟️ 3 €

XXX Aplec de Corals de Castelló. Encuentro tradicional con las voces corales de la ciudad.

📅 Domingo 19 | 🕒 19:00 h | 📍 Auditorio de Castelló | 🎟️ Gratuito

Mamotreto + Vegralt. Cierre rockero del finde con dos bandas locales.

📅 Domingo 19 | 🕒 20:00 h | 📍 Pub Terra, Castelló | 🎟️ 5 € (Donación a bandas)

Spanish Brass: 'Top Secret'. Repertorio vibrante de cine y espionaje con la reconocida formación.

📅 Domingo 19 | 🕒 20:00 h | 📍 Auditori Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ 10 € (Reducida 8 €)

David Otero y la Orquesta Sinfónica de la SAMVO.

David Otero y la Orquesta Sinfónica de la SAMVO. / Instagram

David Otero y la Orquesta Sinfónica de la SAMVO. Concierto sinfónico y pop como broche final del domingo.

📅 Domingo 19 | 🕒 23:00 h | 📍 Teatro Mónaco, Onda | 🎟️ Entrada libre

Cine

Ángelo en el bosque misterioso. Aventura animada para público infantil (doblada al castellano).

📅 Viernes 17 y sábado 18 | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 2 €

Dans la chambre du sultan. Comedia dramática sobre un curioso encuentro histórico (V.O.S.).

📅 Viernes 17 y sábado 18 | 🕒 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Los limoneros. Cinefòrum con esta película de Eran Riklis en el Grau.

📅 Domingo 19 | 🕒 18:00 h | 📍 La Morralla, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Tres amigas - Trois amies. Cine francés sobre amor y amistad, dentro del ciclo "Nou cinema".

📅 Sábado 18 y domingo 19 | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ 3 € (Reducida 2 €)

Cartelera de cine en Castellón

Cartelera de cine en Castellón

Teatro

Ritmos del alma. Espectáculo que une danza, palabra y música africana con Gorsy Edú y Doudou Nganga.

📅 Viernes 17 | 🕒 18:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ Gratuito

Sempere. Diálogo entre danza contemporánea y arte óptico en homenaje a Eusebio Sempere.

📅 Viernes 17 | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ 8 € (Reducida 6 €)

Rogles de cançons i misèria. Obra en valenciano de Cactus Teatre que homenajea a las abuelas de posguerra.

📅 Viernes 17 | 🕒 20:00 h | 📍 Auditori Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ 12 € (Reducida 10 €)

Canviarem bolquers segons el B.O.E.. Comedia que mezcla burocracia y cuidados con mucho humor.

📅 Sábado 18 | 🕒 19:00 h | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ 7 €

Versión de Toni Agustí. Representación teatral.

📅 Sábado 18 | 🕒 19:00 h | 📍 Palau de Congressos, Peñíscola | 🎟️ Consultar

Filar. Pieza de danza contemporánea y poesía visual sobre la conexión humana.

📅 Domingo 19 | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

El raro de los 90. Monólogo cómico de David Domínguez sobre la cultura noventera.

📅 Domingo 19 | 🕒 18:30 h | 📍 La Bohemia Culture Club, Castelló | 🎟️ 15 €

Mamá se va de viaje. Obra benéfica a favor de Manos Unidas.

📅 Domingo 19 | 🕒 19:00 h | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ Donativo (Manos Unidas)

Planes con niños

Teatro: Alícia al País de les Meravelles. Versión teatral en valenciano del clásico de Lewis Carroll.

📅 Viernes 17 | 🕒 18:00 h | 📍 Recinto Ferial, Onda | 🎟️ Entrada libre

Garfio y la isla del tesoro. Musical con humor y mensaje ecológico para toda la familia.

📅 Viernes 17 | 🕒 19:00 h | 📍 Auditorio Municipal, La Vall d'Uixó | 🎟️ 8 € – 15 €

PLAY CUBE "Paisajes de juego". Espacio creativo con cubos gigantes para disfrutar en familia.

📅 Sábado 18 | 🕒 Varios pases | 📍 Consultar | 🎟️ Gratuito (Reserva obligatoria)

#SUEÑA. Circo gestual y poesía visual en plena calle.

📅 Sábado 18 | 🕒 18:00 h | 📍 Plaça Santa Isabel, Almassora | 🎟️ Gratuito

Magia en los barrios. Ilusionismo itinerante para sorprender al vecindario.

📅 Sábado 18 | 🕒 18:00 h | 📍 Grupo Santa Teresa, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Cuando el tiempo ya no tenga memoria. Teatro con carga emocional dentro de Diputació a Escena.

📅 Sábado 18 | 🕒 19:00 h | 📍 Salón Sociocultural, Altura | 🎟️ Entrada libre

CUINA!. Clown y cocina se combinan en escena con Patrícia Pardo.

📅 Sábado 18 | 🕒 19:00 h | 📍 Palau de Congressos, Peñíscola | 🎟️ 10 €

Peke Tube Fest. Espectáculo musical con los éxitos virales favoritos del público infantil.

📅 Domingo 19 | 🕒 12:00 h y 17:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 9 € – 11 €

QOROQ. Circo contemporáneo de Kolektiv Lapso Cirk con técnica, emoción y riesgo.

📅 Domingo 19 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 20 € – 3 €

Gastronomía

XI Fira de la Tomata de Penjar

Feria con productos locales, showcookings, música y actividades para toda la familia en torno al sabor más auténtico del otoño.

📅 Sábado 18 y Domingo 19 | 🕒 Todo el día | 📍 Centro urbano, Alcalà de Xivert | 🎟️ Entrada libre

VI Mostra de l’Oliva Trencada i la Garrofa

Borriol celebra sus cultivos más tradicionales con feria agroalimentaria de km 0, degustaciones, talleres, música y actividades para toda la familia.

📅 Sábado 18 y domingo 19 | 🕒 Todo el día | 📍 Plaza de la Torre, Borriol | 🎟️ Entrada libre

Oktoberfest Castellón

OktoberFest

OktoberFest / Instagram

Música en directo, comida bávara y litros de buen ambiente para brindar sin parar.

📅 Hasta el domingo 19 | 🕒 Todo el día | 📍 Recinto de Mascletaes, Castelló | 🎟️ Entrada libre

II Ruta de l’Esmorzaret de Castelló

22 bares de barrios periféricos ofrecen almuerzo completo por 8 € con entrepà, bebida, café y cacaus.

📅 Haste el sábado 1 de noviembre | 🕒 Horario de mañanas (según local) | 📍 Diversos barrios, Castelló | 🎟️ 8 € | Más información

Fiesta del pulpo a caduf

Fiesta del pulpo a caduf / Mediterráneo

Jornadas gastronómicas

Después de las jornadas para disfrutar de los pinchos de la Fiesta del Pulpo, llegan las jornadas gastronómicas para saborear grandes menús con el pulpo a caduf y pescado de lonja como protagonistas.

📅 Hasta el domingo 2 de noviembre | 🕒 De 13:00 a 17:00 | 📍Bares y restaurantes, Benicarló | Programa y todos los locales participantes

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Conversación: Albert Sánchez Piñol e Isabel Soler. Encuentro literario con dos grandes autores contemporáneos.

📅 Viernes 17 | 🕒 19:00 h | 📍 Librería Noviembre, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

'El Ateneo de Castellón en su centenario (1925–2025)'. Acto conmemorativo y entrega del libro a socios.

📅 Viernes 17 | 🕒 19:00 h | 📍 Palau de la Diputació, Castelló | 🎟️ Gratuito

Visita Refugio antiaéreo. Recorrido por un espacio clave de la memoria histórica local.

📅 Viernes 17 | 🕒 19:00 h | 📍 Plaza Tetuán, Castelló | 🎟️ Gratuito (Reserva obligatoria)

Sóc artista, no abstracta. Instalación y performance de Rebeca Plana con espíritu provocador.

📅 Sábado 18 | 🕒 10:00 h y 11:30 h | 📍 Sala San Miguel, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Ruta guiada: Las Minas del Rey Salomón. Senderismo por los paisajes y leyendas de Orpesa.

📅 Sábado 18 | 🕒 17:00 h | 📍 Orpesa del Mar | 🎟️ Gratuito

Ultrasons: 'No ens llegiu, escolteu-nos'. Instalación artística de expresión y crítica.

📅 Sábado 18 | 🕒 17:30 h | 📍 Reixa de la Vila, L'Alcora | 🎟️ Consultar

Visita: Nules sota les bombes. Recorrido por la historia de los bombardeos en la Guerra Civil.

📅 Sábado 18 | 🕒 19:30 h | 📍 Plaça Major, Nules | 🎟️ Entrada libre

Burriana, mitos y leyendas. Ruta guiada por las historias populares más curiosas del municipio.

📅 Domingo 19 | 🕒 12:00 h | 📍 Plaza Mayor, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Visita al campanario El Fadrí. Sube a la emblemática torre de Castelló y disfruta las vistas.

📅 Domingo 19 | 🕒 11:00 h | 📍 Plaza Mayor (El Fadrí), Castelló | 🎟️ Gratuito (Reserva obligatoria)

Ressons de Benicàssim, de Kmy Ros.

Ressons de Benicàssim, de Kmy Ros. / Kmy Ros

Ressons de Benicàssim, de Kmy Ros. Nuestra compañera Kmy Ros expone en Benicàssim, fotografías que capturan el alma de la danza y la luz del Mediterráneo.

📅 Hasta el 26 de octubre | 🕒 de de jueves a domingo de 17:00 a 20:00 h | 📍 Sala de exposiciones del Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Noticias relacionadas y más

¿Tienes ideas geniales para planes, rutas o gastronomía? Nos encantaría conocerlas. Envíanos tus sugerencias por correo a web@epmediterraneo.com o por WhatsApp al 680 558 577. ¡Esperamos tus aportes!

