Qué hacer en Castellón este fin de semana: mucha música con el Proweekend Fest, teatro, circo y un festín de jornadas gastronómicas

Después de un finde pasado por agua... cruzamos los dedos para que esta vez el cielo se porte y nos deje disfrutar del planazo que se viene. Castelló se llena de ritmo con el Proweekend Fest, que toma bares y salas con lo mejor del talento emergente. Suenan con fuerza Pitingo en el Parc Ribalta, Luis Fercán en las Coves, Linkoln Park en tributo potente y Figa Flawas y David Otero desde Onda. Hay tango con acento valencià, flamenco soul, rumba, corales y conciertos en cada rincón. En escena, danza, teatro y circo para todos los públicos, y para los más peques: magia, clown, musicales virales y aventuras animadas. Y si es por comer, apúntate a la Fira de la Tomata de Penjar en Alcalà, al IV Festival Gastronómico en Benicàssim, al Oktoberfest de Castelló o a las jornadas del pulpo en Benicarló.

Debido a la previsión de lluvia, algunos eventos pueden cambiar de ubicación, retrasarse o suspenderse; se recomienda consultar los canales oficiales antes de asistir.

Una cita imprescindible para descubrir las nuevas bandas que marcarán el panorama nacional e internacional. Durante cuatro días, la ciudad se transforma en un escaparate de talento emergente con múltiples showcases en diferentes géneros y escenarios. Es la oportunidad perfecta para adelantarse a las listas de éxitos.

📅 Hasta el sábado 18 | 🕒 Varios horarios | 📍 EACC, La Bohemia, Terra, Because, Habanero y Roots (Castelló) | 🎟️ Compra aquí tus entradas

Programa de actos 12:10 – Frαnkie x DJ Mr.Skin (acústico)

– Frαnkie x DJ Mr.Skin (acústico) 13:00 – Robot Swing (acústico) [object Object] 18:00 – Dimitri’s Bats

– Dimitri’s Bats 18:50 – Tuys

– Tuys 19:40 – PleasureInc [object Object] 20:40 – Noah Guthrie

– Noah Guthrie 21:30 – Canned Pineapple

– Canned Pineapple 22:20 – Robot Swing [object Object] 23:30 – Lo Rays

– Lo Rays 00:20 – Les Shirley

– Les Shirley 01:10 – Slap Rash [object Object][object Object][object Object][object Object][object Object] SÁBADO 18 [object Object] 14:00 – Supermann on da Beat

– Supermann on da Beat 14:45 – Ferge x Fisherman

– Ferge x Fisherman 15:30 – Nesha Nycee

– Nesha Nycee 16:15 – Frαnkie x DJ Mr.Skin

– Frαnkie x DJ Mr.Skin 17:00 – Hummer Lema

– Hummer Lema 17:45 – Hip Hop Freestyle

– Hip Hop Freestyle Con: Bonillo, Dove, Varo, Zeta [object Object] 18:40 – Plastic Woods

– Plastic Woods 19:30 – Cotoba [object Object] 20:30 – The Awning

– The Awning 21:20 – ISE [object Object] 23:30 – Dutch Criminal Record

– Dutch Criminal Record 00:20 – Tramp

– Tramp 01:10 – The Alchemy [object Object][object Object][object Object][object Object]

IV Festival Gastronómico ‘Castelló Ruta de Sabor’

IV Festival Gastronómico. / Instagram

Tres días para saborear lo mejor de la provincia con showcookings de chefs Estrella Michelin, degustaciones, food trucks y mucho ambiente junto al mar.

📅 Viernes 17 y sábado 18 | 🕒 11:00 a 22:00 h | Domingo 19 | 🕒 11:00 a 15:00 h | 📍 Anfiteatro Pepe Falomir, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

La Misión

La orquesta La Misión deslumbrará en Vall d'Alba con un escenario imponente. / Mediterráneo

Concierto Centenario Vall d’Alba. La orquesta más impactante del país llega con el escenario más grande de España, más de 30 cambios de vestuario y un show al nivel de ‘Tu cara me suena’.

📅 Sábado 18 | 🕒 Noche | 📍 Plaza Mayor, Vall d’Alba | 🎟️ Entrada libre

BMW Motorrad Days 2025

Tres días de motos, exhibiciones, pruebas, charlas y conciertos frente al mar para los fans del motor y la buena música.

📅 Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 | 🕒 Todo el día 📍 Zona del puerto, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre (concierto sábado: 29 €) | Más información

VIERNES 17 Dani Moreno “El Gallo” + Darwin | 🕒 20:30 h | 🎟️ Entrada libre SÁBADO 18 William Miller Band + Loquillo + DJ Nano | 🕒 20:30 h | 🎟️ 29 €

Ultrasons: Luciana Cantisani. Concierto íntimo en el marco gótico de L’Alcora.

📅 Viernes 17 | 🕒 22:00 h | 📍 Saló Gòtic, L'Alcora | 🎟️ Consultar

Linkoln Park (Tributo a Linkin Park). / Instagram

Linkoln Park (Tributo a Linkin Park). Los himnos del nu-metal cobran vida en este homenaje potente y emocional.

📅 Viernes 17 | 🕒 22:15 h | 📍 Salatal, Castelló | 🎟️ 18 € – 22 €

Raül Torrent: Tangos de la mia Comunidat. Fusión de tango y letras en valencià con entrada a la voluntad.

📅 Sábado 18 | 🕒 12:00 h | 📍 L'Ovella Negra, Castelló | 🎟️ Taquilla inversa

Llobarros. Rock mestizo al mediodía frente al mar.

📅 Sábado 18 | 🕒 12:00 h | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Lemon. Concierto vermut en la plaza con música en directo.

📅 Sábado 18 | 🕒 12:00 h | 📍 Plaza Sagrada Familia, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

Orquesta Wanda. Tarde musical para todos los públicos.

📅 Sábado 18 | 🕒 17:00 h | 📍 Plaza Sagrada Familia, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

Culpables. Rock de autor con letras intensas.

📅 Sábado 18 | 🕒 17:30 h | 📍 Dublin House, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Tardeo con King África en Jaleo. / Instagram

Tardeo con King África. El mítico rey del ritmo aterriza en Jaleo Castellón para montar una fiesta inolvidable llena de temazos, risas y energía sin freno.

📅 Sábado 18 | 🕒 18:00 h | 📍 Jaleo, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Dimonis de la Plana. Música de calle con fuego y tradición.

📅 Sábado 18 | 🕒 18:00 h | 📍 Barrio Rafalafena, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Ultrasons: L’arannà. Propuesta sonora dentro del ciclo artístico.

📅 Sábado 18 | 🕒 19:00 h | 📍 Saló Gòtic, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Bandidos. Concierto en Burriana con actitud roquera.

📅 Sábado 18 | 🕒 19:00 h | 📍 Edén, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Pitingo – Origen Castellón / Instagram

Pitingo – Origen Castellón. Flamenco soul en el pulmón verde de la ciudad.

📅 Sábado 18 | 🕒 20:00 h | 📍 Parc Ribalta, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Lluminàries con L’Estança Harmònica. Recital de música clásica en entorno histórico.

📅 Sábado 18 | 🕒 20:00 h | 📍 Iglesia de San Vicente Ferrer, Castelló | 🎟️ Gratuito

Luis Fercán (Dúo Acústico). Concierto íntimo en las Coves de Sant Josep dentro del ciclo 'Singin' in the Cave'.

📅 Sábado 18 | 🕒 22:00 h | 📍 Coves de Sant Josep, La Vall d'Uixó | 🎟️ 40 €

Iberia Sumergida (Tributo a Héroes del Silencio). Rock español en directo con el mejor homenaje a Héroes.

📅 Sábado 18 | 🕒 22:30 h | 📍 Salatal Club, Castelló | 🎟️ 17,34 €

Figa Flawas. Noche de ritmos urbanos con sabor catalán.

📅 Sábado 18 | 🕒 23:00 h | 📍 Recinto Multiusos, Onda | 🎟️ Entrada libre

Josep Lluís Notari. Canción de autor en un ambiente acogedor.

📅 Domingo 19 | 🕒 11:00 h | 📍 Casal Popular, Nules | 🎟️ Entrada libre

Guardafuegos. Concierto vermut con rock americano desde Burriana.

📅 Domingo 19 | 🕒 12:00 h | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Quimbala. Rumba y mestizaje con mucho ritmo en La Vall d'Uixó.

📅 Domingo 19 | 🕒 16:30 h | 📍 Sede Social, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

Banda Sinfónica de la Unión Musical Santa Cecilia de Onda. Concierto dominical para disfrutar de la tradición musical.

📅 Domingo 19 | 🕒 18:00 h | 📍 Auditorio, Onda | 🎟️ Entrada libre

‘Marrrr’ – La Lola Boreal. Propuesta sonora experimental dentro del festival Pulsos.

📅 Domingo 19 | 🕒 18:00 h | 📍 Auditori Municipal, Vinaròs | 🎟️ 3 €

XXX Aplec de Corals de Castelló. Encuentro tradicional con las voces corales de la ciudad.

📅 Domingo 19 | 🕒 19:00 h | 📍 Auditorio de Castelló | 🎟️ Gratuito

Mamotreto + Vegralt. Cierre rockero del finde con dos bandas locales.

📅 Domingo 19 | 🕒 20:00 h | 📍 Pub Terra, Castelló | 🎟️ 5 € (Donación a bandas)

Spanish Brass: 'Top Secret'. Repertorio vibrante de cine y espionaje con la reconocida formación.

📅 Domingo 19 | 🕒 20:00 h | 📍 Auditori Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ 10 € (Reducida 8 €)

David Otero y la Orquesta Sinfónica de la SAMVO. / Instagram

David Otero y la Orquesta Sinfónica de la SAMVO. Concierto sinfónico y pop como broche final del domingo.

📅 Domingo 19 | 🕒 23:00 h | 📍 Teatro Mónaco, Onda | 🎟️ Entrada libre

Ángelo en el bosque misterioso. Aventura animada para público infantil (doblada al castellano).

📅 Viernes 17 y sábado 18 | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 2 €

Dans la chambre du sultan. Comedia dramática sobre un curioso encuentro histórico (V.O.S.).

📅 Viernes 17 y sábado 18 | 🕒 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Los limoneros. Cinefòrum con esta película de Eran Riklis en el Grau.

📅 Domingo 19 | 🕒 18:00 h | 📍 La Morralla, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Tres amigas - Trois amies. Cine francés sobre amor y amistad, dentro del ciclo "Nou cinema".

📅 Sábado 18 y domingo 19 | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ 3 € (Reducida 2 €)

Ritmos del alma. Espectáculo que une danza, palabra y música africana con Gorsy Edú y Doudou Nganga.

📅 Viernes 17 | 🕒 18:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ Gratuito

Sempere. Diálogo entre danza contemporánea y arte óptico en homenaje a Eusebio Sempere.

📅 Viernes 17 | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ 8 € (Reducida 6 €)

Rogles de cançons i misèria. Obra en valenciano de Cactus Teatre que homenajea a las abuelas de posguerra.

📅 Viernes 17 | 🕒 20:00 h | 📍 Auditori Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ 12 € (Reducida 10 €)

Canviarem bolquers segons el B.O.E.. Comedia que mezcla burocracia y cuidados con mucho humor.

📅 Sábado 18 | 🕒 19:00 h | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ 7 €

Versión de Toni Agustí. Representación teatral.

📅 Sábado 18 | 🕒 19:00 h | 📍 Palau de Congressos, Peñíscola | 🎟️ Consultar

Filar. Pieza de danza contemporánea y poesía visual sobre la conexión humana.

📅 Domingo 19 | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

El raro de los 90. Monólogo cómico de David Domínguez sobre la cultura noventera.

📅 Domingo 19 | 🕒 18:30 h | 📍 La Bohemia Culture Club, Castelló | 🎟️ 15 €

Mamá se va de viaje. Obra benéfica a favor de Manos Unidas.

📅 Domingo 19 | 🕒 19:00 h | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ Donativo (Manos Unidas)

Teatro: Alícia al País de les Meravelles. Versión teatral en valenciano del clásico de Lewis Carroll.

📅 Viernes 17 | 🕒 18:00 h | 📍 Recinto Ferial, Onda | 🎟️ Entrada libre

Garfio y la isla del tesoro. Musical con humor y mensaje ecológico para toda la familia.

📅 Viernes 17 | 🕒 19:00 h | 📍 Auditorio Municipal, La Vall d'Uixó | 🎟️ 8 € – 15 €

PLAY CUBE "Paisajes de juego". Espacio creativo con cubos gigantes para disfrutar en familia.

📅 Sábado 18 | 🕒 Varios pases | 📍 Consultar | 🎟️ Gratuito (Reserva obligatoria)

#SUEÑA. Circo gestual y poesía visual en plena calle.

📅 Sábado 18 | 🕒 18:00 h | 📍 Plaça Santa Isabel, Almassora | 🎟️ Gratuito

Magia en los barrios. Ilusionismo itinerante para sorprender al vecindario.

📅 Sábado 18 | 🕒 18:00 h | 📍 Grupo Santa Teresa, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Cuando el tiempo ya no tenga memoria. Teatro con carga emocional dentro de Diputació a Escena.

📅 Sábado 18 | 🕒 19:00 h | 📍 Salón Sociocultural, Altura | 🎟️ Entrada libre

CUINA!. Clown y cocina se combinan en escena con Patrícia Pardo.

📅 Sábado 18 | 🕒 19:00 h | 📍 Palau de Congressos, Peñíscola | 🎟️ 10 €

Peke Tube Fest. Espectáculo musical con los éxitos virales favoritos del público infantil.

📅 Domingo 19 | 🕒 12:00 h y 17:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 9 € – 11 €

QOROQ. Circo contemporáneo de Kolektiv Lapso Cirk con técnica, emoción y riesgo.

📅 Domingo 19 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 20 € – 3 €

XI Fira de la Tomata de Penjar

Feria con productos locales, showcookings, música y actividades para toda la familia en torno al sabor más auténtico del otoño.

📅 Sábado 18 y Domingo 19 | 🕒 Todo el día | 📍 Centro urbano, Alcalà de Xivert | 🎟️ Entrada libre

VI Mostra de l’Oliva Trencada i la Garrofa

Borriol celebra sus cultivos más tradicionales con feria agroalimentaria de km 0, degustaciones, talleres, música y actividades para toda la familia.

📅 Sábado 18 y domingo 19 | 🕒 Todo el día | 📍 Plaza de la Torre, Borriol | 🎟️ Entrada libre

Oktoberfest Castellón

OktoberFest / Instagram

Música en directo, comida bávara y litros de buen ambiente para brindar sin parar.

📅 Hasta el domingo 19 | 🕒 Todo el día | 📍 Recinto de Mascletaes, Castelló | 🎟️ Entrada libre

II Ruta de l’Esmorzaret de Castelló

22 bares de barrios periféricos ofrecen almuerzo completo por 8 € con entrepà, bebida, café y cacaus.

📅 Haste el sábado 1 de noviembre | 🕒 Horario de mañanas (según local) | 📍 Diversos barrios, Castelló | 🎟️ 8 € | Más información

Fiesta del pulpo a caduf / Mediterráneo

Jornadas gastronómicas

Después de las jornadas para disfrutar de los pinchos de la Fiesta del Pulpo, llegan las jornadas gastronómicas para saborear grandes menús con el pulpo a caduf y pescado de lonja como protagonistas.

📅 Hasta el domingo 2 de noviembre | 🕒 De 13:00 a 17:00 | 📍Bares y restaurantes, Benicarló | Programa y todos los locales participantes

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Conversación: Albert Sánchez Piñol e Isabel Soler. Encuentro literario con dos grandes autores contemporáneos.

📅 Viernes 17 | 🕒 19:00 h | 📍 Librería Noviembre, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

'El Ateneo de Castellón en su centenario (1925–2025)'. Acto conmemorativo y entrega del libro a socios.

📅 Viernes 17 | 🕒 19:00 h | 📍 Palau de la Diputació, Castelló | 🎟️ Gratuito

Visita Refugio antiaéreo. Recorrido por un espacio clave de la memoria histórica local.

📅 Viernes 17 | 🕒 19:00 h | 📍 Plaza Tetuán, Castelló | 🎟️ Gratuito (Reserva obligatoria)

Sóc artista, no abstracta. Instalación y performance de Rebeca Plana con espíritu provocador.

📅 Sábado 18 | 🕒 10:00 h y 11:30 h | 📍 Sala San Miguel, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Ruta guiada: Las Minas del Rey Salomón. Senderismo por los paisajes y leyendas de Orpesa.

📅 Sábado 18 | 🕒 17:00 h | 📍 Orpesa del Mar | 🎟️ Gratuito

Ultrasons: 'No ens llegiu, escolteu-nos'. Instalación artística de expresión y crítica.

📅 Sábado 18 | 🕒 17:30 h | 📍 Reixa de la Vila, L'Alcora | 🎟️ Consultar

Visita: Nules sota les bombes. Recorrido por la historia de los bombardeos en la Guerra Civil.

📅 Sábado 18 | 🕒 19:30 h | 📍 Plaça Major, Nules | 🎟️ Entrada libre

Burriana, mitos y leyendas. Ruta guiada por las historias populares más curiosas del municipio.

📅 Domingo 19 | 🕒 12:00 h | 📍 Plaza Mayor, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Visita al campanario El Fadrí. Sube a la emblemática torre de Castelló y disfruta las vistas.

📅 Domingo 19 | 🕒 11:00 h | 📍 Plaza Mayor (El Fadrí), Castelló | 🎟️ Gratuito (Reserva obligatoria)

Ressons de Benicàssim, de Kmy Ros. / Kmy Ros

Ressons de Benicàssim, de Kmy Ros. Nuestra compañera Kmy Ros expone en Benicàssim, fotografías que capturan el alma de la danza y la luz del Mediterráneo.

📅 Hasta el 26 de octubre | 🕒 de de jueves a domingo de 17:00 a 20:00 h | 📍 Sala de exposiciones del Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

¿Tienes ideas geniales para planes, rutas o gastronomía? Nos encantaría conocerlas. Envíanos tus sugerencias por correo a web@epmediterraneo.com o por WhatsApp al 680 558 577. ¡Esperamos tus aportes!