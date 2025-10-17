Qué hacer en Castellón este fin de semana: mucha música con el Proweekend Fest, teatro, circo y un festín de jornadas gastronómicas
La agenda del 17, 18 y 19 de octubre reúne en Castellón las mejores propuestas para disfrutar de fiestas, ferias, festivales, música, cine, teatro, gastronomía y mucho más
Hemos seleccionado para ti las mejores actividades para que no te pierdas nada
Después de un finde pasado por agua... cruzamos los dedos para que esta vez el cielo se porte y nos deje disfrutar del planazo que se viene. Castelló se llena de ritmo con el Proweekend Fest, que toma bares y salas con lo mejor del talento emergente. Suenan con fuerza Pitingo en el Parc Ribalta, Luis Fercán en las Coves, Linkoln Park en tributo potente y Figa Flawas y David Otero desde Onda. Hay tango con acento valencià, flamenco soul, rumba, corales y conciertos en cada rincón. En escena, danza, teatro y circo para todos los públicos, y para los más peques: magia, clown, musicales virales y aventuras animadas. Y si es por comer, apúntate a la Fira de la Tomata de Penjar en Alcalà, al IV Festival Gastronómico en Benicàssim, al Oktoberfest de Castelló o a las jornadas del pulpo en Benicarló.
Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻
Debido a la previsión de lluvia, algunos eventos pueden cambiar de ubicación, retrasarse o suspenderse; se recomienda consultar los canales oficiales antes de asistir.
Proweekend Fest
Una cita imprescindible para descubrir las nuevas bandas que marcarán el panorama nacional e internacional. Durante cuatro días, la ciudad se transforma en un escaparate de talento emergente con múltiples showcases en diferentes géneros y escenarios. Es la oportunidad perfecta para adelantarse a las listas de éxitos.
📅 Hasta el sábado 18 | 🕒 Varios horarios | 📍 EACC, La Bohemia, Terra, Because, Habanero y Roots (Castelló) | 🎟️ Compra aquí tus entradas
Programa de actos
- 12:10 – Frαnkie x DJ Mr.Skin (acústico)
- 13:00 – Robot Swing (acústico)
- 18:00 – Dimitri’s Bats
- 18:50 – Tuys
- 19:40 – PleasureInc
- 20:40 – Noah Guthrie
- 21:30 – Canned Pineapple
- 22:20 – Robot Swing
- 23:30 – Lo Rays
- 00:20 – Les Shirley
- 01:10 – Slap Rash
SÁBADO 18[object Object]
- 14:00 – Supermann on da Beat
- 14:45 – Ferge x Fisherman
- 15:30 – Nesha Nycee
- 16:15 – Frαnkie x DJ Mr.Skin
- 17:00 – Hummer Lema
- 17:45 – Hip Hop Freestyle
- Con: Bonillo, Dove, Varo, Zeta
- 18:40 – Plastic Woods
- 19:30 – Cotoba
- 20:30 – The Awning
- 21:20 – ISE
- 23:30 – Dutch Criminal Record
- 00:20 – Tramp
- 01:10 – The Alchemy
IV Festival Gastronómico ‘Castelló Ruta de Sabor’
Tres días para saborear lo mejor de la provincia con showcookings de chefs Estrella Michelin, degustaciones, food trucks y mucho ambiente junto al mar.
📅 Viernes 17 y sábado 18 | 🕒 11:00 a 22:00 h | Domingo 19 | 🕒 11:00 a 15:00 h | 📍 Anfiteatro Pepe Falomir, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre
La Misión
Concierto Centenario Vall d’Alba. La orquesta más impactante del país llega con el escenario más grande de España, más de 30 cambios de vestuario y un show al nivel de ‘Tu cara me suena’.
📅 Sábado 18 | 🕒 Noche | 📍 Plaza Mayor, Vall d’Alba | 🎟️ Entrada libre
BMW Motorrad Days 2025
Tres días de motos, exhibiciones, pruebas, charlas y conciertos frente al mar para los fans del motor y la buena música.
📅 Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 | 🕒 Todo el día 📍 Zona del puerto, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre (concierto sábado: 29 €) | Más información
VIERNES 17
- Dani Moreno “El Gallo” + Darwin | 🕒 20:30 h | 🎟️ Entrada libre
SÁBADO 18
- William Miller Band + Loquillo + DJ Nano | 🕒 20:30 h | 🎟️ 29 €
Música
Ultrasons: Luciana Cantisani. Concierto íntimo en el marco gótico de L’Alcora.
📅 Viernes 17 | 🕒 22:00 h | 📍 Saló Gòtic, L'Alcora | 🎟️ Consultar
Linkoln Park (Tributo a Linkin Park). Los himnos del nu-metal cobran vida en este homenaje potente y emocional.
📅 Viernes 17 | 🕒 22:15 h | 📍 Salatal, Castelló | 🎟️ 18 € – 22 €
Raül Torrent: Tangos de la mia Comunidat. Fusión de tango y letras en valencià con entrada a la voluntad.
📅 Sábado 18 | 🕒 12:00 h | 📍 L'Ovella Negra, Castelló | 🎟️ Taquilla inversa
Llobarros. Rock mestizo al mediodía frente al mar.
📅 Sábado 18 | 🕒 12:00 h | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre
Lemon. Concierto vermut en la plaza con música en directo.
📅 Sábado 18 | 🕒 12:00 h | 📍 Plaza Sagrada Familia, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre
Orquesta Wanda. Tarde musical para todos los públicos.
📅 Sábado 18 | 🕒 17:00 h | 📍 Plaza Sagrada Familia, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre
Culpables. Rock de autor con letras intensas.
📅 Sábado 18 | 🕒 17:30 h | 📍 Dublin House, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Tardeo con King África. El mítico rey del ritmo aterriza en Jaleo Castellón para montar una fiesta inolvidable llena de temazos, risas y energía sin freno.
📅 Sábado 18 | 🕒 18:00 h | 📍 Jaleo, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Dimonis de la Plana. Música de calle con fuego y tradición.
📅 Sábado 18 | 🕒 18:00 h | 📍 Barrio Rafalafena, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Ultrasons: L’arannà. Propuesta sonora dentro del ciclo artístico.
📅 Sábado 18 | 🕒 19:00 h | 📍 Saló Gòtic, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre
Bandidos. Concierto en Burriana con actitud roquera.
📅 Sábado 18 | 🕒 19:00 h | 📍 Edén, Burriana | 🎟️ Entrada libre
Pitingo – Origen Castellón. Flamenco soul en el pulmón verde de la ciudad.
📅 Sábado 18 | 🕒 20:00 h | 📍 Parc Ribalta, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Lluminàries con L’Estança Harmònica. Recital de música clásica en entorno histórico.
📅 Sábado 18 | 🕒 20:00 h | 📍 Iglesia de San Vicente Ferrer, Castelló | 🎟️ Gratuito
Luis Fercán (Dúo Acústico). Concierto íntimo en las Coves de Sant Josep dentro del ciclo 'Singin' in the Cave'.
📅 Sábado 18 | 🕒 22:00 h | 📍 Coves de Sant Josep, La Vall d'Uixó | 🎟️ 40 €
Iberia Sumergida (Tributo a Héroes del Silencio). Rock español en directo con el mejor homenaje a Héroes.
📅 Sábado 18 | 🕒 22:30 h | 📍 Salatal Club, Castelló | 🎟️ 17,34 €
Figa Flawas. Noche de ritmos urbanos con sabor catalán.
📅 Sábado 18 | 🕒 23:00 h | 📍 Recinto Multiusos, Onda | 🎟️ Entrada libre
Josep Lluís Notari. Canción de autor en un ambiente acogedor.
📅 Domingo 19 | 🕒 11:00 h | 📍 Casal Popular, Nules | 🎟️ Entrada libre
Guardafuegos. Concierto vermut con rock americano desde Burriana.
📅 Domingo 19 | 🕒 12:00 h | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre
Quimbala. Rumba y mestizaje con mucho ritmo en La Vall d'Uixó.
📅 Domingo 19 | 🕒 16:30 h | 📍 Sede Social, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre
Banda Sinfónica de la Unión Musical Santa Cecilia de Onda. Concierto dominical para disfrutar de la tradición musical.
📅 Domingo 19 | 🕒 18:00 h | 📍 Auditorio, Onda | 🎟️ Entrada libre
‘Marrrr’ – La Lola Boreal. Propuesta sonora experimental dentro del festival Pulsos.
📅 Domingo 19 | 🕒 18:00 h | 📍 Auditori Municipal, Vinaròs | 🎟️ 3 €
XXX Aplec de Corals de Castelló. Encuentro tradicional con las voces corales de la ciudad.
📅 Domingo 19 | 🕒 19:00 h | 📍 Auditorio de Castelló | 🎟️ Gratuito
Mamotreto + Vegralt. Cierre rockero del finde con dos bandas locales.
📅 Domingo 19 | 🕒 20:00 h | 📍 Pub Terra, Castelló | 🎟️ 5 € (Donación a bandas)
Spanish Brass: 'Top Secret'. Repertorio vibrante de cine y espionaje con la reconocida formación.
📅 Domingo 19 | 🕒 20:00 h | 📍 Auditori Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ 10 € (Reducida 8 €)
David Otero y la Orquesta Sinfónica de la SAMVO. Concierto sinfónico y pop como broche final del domingo.
📅 Domingo 19 | 🕒 23:00 h | 📍 Teatro Mónaco, Onda | 🎟️ Entrada libre
Cine
Ángelo en el bosque misterioso. Aventura animada para público infantil (doblada al castellano).
📅 Viernes 17 y sábado 18 | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 2 €
Dans la chambre du sultan. Comedia dramática sobre un curioso encuentro histórico (V.O.S.).
📅 Viernes 17 y sábado 18 | 🕒 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €
Los limoneros. Cinefòrum con esta película de Eran Riklis en el Grau.
📅 Domingo 19 | 🕒 18:00 h | 📍 La Morralla, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre
Tres amigas - Trois amies. Cine francés sobre amor y amistad, dentro del ciclo "Nou cinema".
📅 Sábado 18 y domingo 19 | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ 3 € (Reducida 2 €)
Teatro
Ritmos del alma. Espectáculo que une danza, palabra y música africana con Gorsy Edú y Doudou Nganga.
📅 Viernes 17 | 🕒 18:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ Gratuito
Sempere. Diálogo entre danza contemporánea y arte óptico en homenaje a Eusebio Sempere.
📅 Viernes 17 | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ 8 € (Reducida 6 €)
Rogles de cançons i misèria. Obra en valenciano de Cactus Teatre que homenajea a las abuelas de posguerra.
📅 Viernes 17 | 🕒 20:00 h | 📍 Auditori Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ 12 € (Reducida 10 €)
Canviarem bolquers segons el B.O.E.. Comedia que mezcla burocracia y cuidados con mucho humor.
📅 Sábado 18 | 🕒 19:00 h | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ 7 €
Versión de Toni Agustí. Representación teatral.
📅 Sábado 18 | 🕒 19:00 h | 📍 Palau de Congressos, Peñíscola | 🎟️ Consultar
Filar. Pieza de danza contemporánea y poesía visual sobre la conexión humana.
📅 Domingo 19 | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €
El raro de los 90. Monólogo cómico de David Domínguez sobre la cultura noventera.
📅 Domingo 19 | 🕒 18:30 h | 📍 La Bohemia Culture Club, Castelló | 🎟️ 15 €
Mamá se va de viaje. Obra benéfica a favor de Manos Unidas.
📅 Domingo 19 | 🕒 19:00 h | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ Donativo (Manos Unidas)
Planes con niños
Teatro: Alícia al País de les Meravelles. Versión teatral en valenciano del clásico de Lewis Carroll.
📅 Viernes 17 | 🕒 18:00 h | 📍 Recinto Ferial, Onda | 🎟️ Entrada libre
Garfio y la isla del tesoro. Musical con humor y mensaje ecológico para toda la familia.
📅 Viernes 17 | 🕒 19:00 h | 📍 Auditorio Municipal, La Vall d'Uixó | 🎟️ 8 € – 15 €
PLAY CUBE "Paisajes de juego". Espacio creativo con cubos gigantes para disfrutar en familia.
📅 Sábado 18 | 🕒 Varios pases | 📍 Consultar | 🎟️ Gratuito (Reserva obligatoria)
#SUEÑA. Circo gestual y poesía visual en plena calle.
📅 Sábado 18 | 🕒 18:00 h | 📍 Plaça Santa Isabel, Almassora | 🎟️ Gratuito
Magia en los barrios. Ilusionismo itinerante para sorprender al vecindario.
📅 Sábado 18 | 🕒 18:00 h | 📍 Grupo Santa Teresa, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Cuando el tiempo ya no tenga memoria. Teatro con carga emocional dentro de Diputació a Escena.
📅 Sábado 18 | 🕒 19:00 h | 📍 Salón Sociocultural, Altura | 🎟️ Entrada libre
CUINA!. Clown y cocina se combinan en escena con Patrícia Pardo.
📅 Sábado 18 | 🕒 19:00 h | 📍 Palau de Congressos, Peñíscola | 🎟️ 10 €
Peke Tube Fest. Espectáculo musical con los éxitos virales favoritos del público infantil.
📅 Domingo 19 | 🕒 12:00 h y 17:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 9 € – 11 €
QOROQ. Circo contemporáneo de Kolektiv Lapso Cirk con técnica, emoción y riesgo.
📅 Domingo 19 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 20 € – 3 €
Gastronomía
XI Fira de la Tomata de Penjar
Feria con productos locales, showcookings, música y actividades para toda la familia en torno al sabor más auténtico del otoño.
📅 Sábado 18 y Domingo 19 | 🕒 Todo el día | 📍 Centro urbano, Alcalà de Xivert | 🎟️ Entrada libre
VI Mostra de l’Oliva Trencada i la Garrofa
Borriol celebra sus cultivos más tradicionales con feria agroalimentaria de km 0, degustaciones, talleres, música y actividades para toda la familia.
📅 Sábado 18 y domingo 19 | 🕒 Todo el día | 📍 Plaza de la Torre, Borriol | 🎟️ Entrada libre
Oktoberfest Castellón
Música en directo, comida bávara y litros de buen ambiente para brindar sin parar.
📅 Hasta el domingo 19 | 🕒 Todo el día | 📍 Recinto de Mascletaes, Castelló | 🎟️ Entrada libre
II Ruta de l’Esmorzaret de Castelló
22 bares de barrios periféricos ofrecen almuerzo completo por 8 € con entrepà, bebida, café y cacaus.
📅 Haste el sábado 1 de noviembre | 🕒 Horario de mañanas (según local) | 📍 Diversos barrios, Castelló | 🎟️ 8 € | Más información
Jornadas gastronómicas
Después de las jornadas para disfrutar de los pinchos de la Fiesta del Pulpo, llegan las jornadas gastronómicas para saborear grandes menús con el pulpo a caduf y pescado de lonja como protagonistas.
📅 Hasta el domingo 2 de noviembre | 🕒 De 13:00 a 17:00 | 📍Bares y restaurantes, Benicarló | Programa y todos los locales participantes
Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos
Conversación: Albert Sánchez Piñol e Isabel Soler. Encuentro literario con dos grandes autores contemporáneos.
📅 Viernes 17 | 🕒 19:00 h | 📍 Librería Noviembre, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre
'El Ateneo de Castellón en su centenario (1925–2025)'. Acto conmemorativo y entrega del libro a socios.
📅 Viernes 17 | 🕒 19:00 h | 📍 Palau de la Diputació, Castelló | 🎟️ Gratuito
Visita Refugio antiaéreo. Recorrido por un espacio clave de la memoria histórica local.
📅 Viernes 17 | 🕒 19:00 h | 📍 Plaza Tetuán, Castelló | 🎟️ Gratuito (Reserva obligatoria)
Sóc artista, no abstracta. Instalación y performance de Rebeca Plana con espíritu provocador.
📅 Sábado 18 | 🕒 10:00 h y 11:30 h | 📍 Sala San Miguel, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Ruta guiada: Las Minas del Rey Salomón. Senderismo por los paisajes y leyendas de Orpesa.
📅 Sábado 18 | 🕒 17:00 h | 📍 Orpesa del Mar | 🎟️ Gratuito
Ultrasons: 'No ens llegiu, escolteu-nos'. Instalación artística de expresión y crítica.
📅 Sábado 18 | 🕒 17:30 h | 📍 Reixa de la Vila, L'Alcora | 🎟️ Consultar
Visita: Nules sota les bombes. Recorrido por la historia de los bombardeos en la Guerra Civil.
📅 Sábado 18 | 🕒 19:30 h | 📍 Plaça Major, Nules | 🎟️ Entrada libre
Burriana, mitos y leyendas. Ruta guiada por las historias populares más curiosas del municipio.
📅 Domingo 19 | 🕒 12:00 h | 📍 Plaza Mayor, Burriana | 🎟️ Entrada libre
Visita al campanario El Fadrí. Sube a la emblemática torre de Castelló y disfruta las vistas.
📅 Domingo 19 | 🕒 11:00 h | 📍 Plaza Mayor (El Fadrí), Castelló | 🎟️ Gratuito (Reserva obligatoria)
Ressons de Benicàssim, de Kmy Ros. Nuestra compañera Kmy Ros expone en Benicàssim, fotografías que capturan el alma de la danza y la luz del Mediterráneo.
📅 Hasta el 26 de octubre | 🕒 de de jueves a domingo de 17:00 a 20:00 h | 📍 Sala de exposiciones del Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre
¿Tienes ideas geniales para planes, rutas o gastronomía? Nos encantaría conocerlas. Envíanos tus sugerencias por correo a web@epmediterraneo.com o por WhatsApp al 680 558 577. ¡Esperamos tus aportes!
