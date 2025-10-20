Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón
Del 20 al 26 de octubre el flamenco y la música clásica son protagonistas, así como los grandes conciertos de la Fira d'Onda
¡Prepárate para una semana cultural sin igual! Del 20 al 26 de octubre, Castellón vibra con arte en todas sus formas. El gran protagonista es el II Festival Flamenco Memorial Juan Lloria, que llena la Plaza Mayor y el Raval con figuras como Mayte Martín, El Pele y Sabor de Gràcia. El Auditori con Sir Mark Elder y el Teatre Principal con Un tranvía llamado Deseo, ofrecen los puntos álgidos de la semana. Disfruta también de los grandes conciertos de Antonio Orozco y Amaral en la Fira d'Onda, o de la gran Thalia Zedek dentro del SONS Castelló.
Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻
Nuestros planes destacados de la semana:
1. Flamenco: II Festival Flamenco Memorial Juan Lloria 💃La segunda edición del festival se celebra este fin de semana, con una programación extensa que incluye clases, conferencias y conciertos. Los platos fuertes son la cantaora Mayte Martín (viernes, Plaza Mayor) y el innovador El Pele (sábado, Teatre del Raval), además de la rumba de Sabor de Gràcia (domingo, Plaza Mayor).📅 Viernes 24 al Domingo 26 | 🕒 Varios horarios | 📍 Plaza Mayor, Menador, Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Varios precios (Conciertos en la calle gratuitos)
2. Teatro: Un tranvía llamado Deseo 🎭Una producción teatral de alto nivel dirigida por David Serrano y protagonizada por Nathalie Poza y Pablo Derqui. La icónica obra de Tennessee Williams sobre la diferencia entre realidad y delirio llega al Teatre Principal para una única y esperada función.📅 Sábado 25 | 🕒 19:00 h. | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ 3 € a 20 €
3. Clásica: Sir Mark Elder dirige la Orquestra de la Comunitat Valenciana 🎼Una oportunidad excepcional de ver a la OCV, dirigida por el maestro británico Sir Mark Elder, interpretando la Sinfonía 38 de Mozart y la emotiva Das Lied von der Erde de Mahler.📅 Viernes 24 | 🕒 19:30 h. | 📍 Auditori i Palau de Congressos de Castelló (Sala Sinfónica) | 🎟️ 10 € a 20 €
4. Grandes Conciertos: Antonio Orozco y Amaral 🎤El fin de semana trae dos noches de música de primer nivel al Recinto Multiusos de Onda. El viernes, la fuerza y el pop-rock de Antonio Orozco y el sábado, la icónica banda Amaral. Dos citas imprescindibles de gran formato.📅 Viernes 24 y Sábado 25 | 🕒 23:00 h. | 📍 Recinto Multiusos, Onda | 🎟️ 5−25 € por concierto
5. Rock & Indie: Thalia Zedek y Rock Tributo 🤘La semana comienza con la visita de la figura esencial del rock independiente americano Thalia Zedek Band (Teatro del Raval). El fin de semana, la Sala Because celebra el rock de tributo a Eric Clapton (Claptonians) y Paul McCartney (Macarni).📅 Lunes 20 a Sábado 25 | 🕒 Varios horarios | 📍 Teatre del Raval y Sala Because, Castelló | 🎟️ Varios precios
Agenda Completa de la Semana (Día a Día):
LUNES, 20 de octubre
- Club de Lectura: Sesión con Pilar Fraile Sesión inaugural con la escritora Pilar Fraile comentando Las leyes de la caza. Actividad exclusiva para AlumniSAUJI Premium. 📅 18:30 h. | 📍 Sala de Conferencias de la Llotja del Cànem, Castelló | 🎟️ Gratuito
- Los Lunes Concierto: Gala Violin Concierto de violín y clarinete en el Real Casino Antiguo. 📅 19:00 h. | 📍 Real Casino Antiguo de Castelló | 🎟️ Consultar
- Ciclo SONS: Thalia Zedek Band Concierto de rock independiente de la artista estadounidense Thalia Zedek. 📅 20:00 h. | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ Taquilla Inversa
MARTES, 21 de octubre
- 'L’illa de Maui', tribut a Vaiana (Pase 1 y 2) Doble pase del musical infantil tributo a la película de Disney. 📅 16:30 h. y 19:00 h. | 📍 Teatro Mónaco de Onda | 🎟️ 5−7 €
- Baile con el grupo Dúo Paradai. Sesión de baile social en el CIM Montí. 📅 18:30 h. | 📍 CIM Montí, Onda | 🎟️ Consultar
- Concierto: IAH + Cosmic Rift. IAH (Argentina, Post-Metal/Rock Instrumental) y Cosmic Rift (Stoner/Desert Rock de Castelló). 📅 19:00 h. | 📍 Pub Terra, Castelló | 🎟️ 15,78 € Anticipada
- Gran orquesta Cinema. Actuación de orquesta en la Plaza de Miralpeix. 📅 22:30 h. | 📍 Plaza de Miralpeix, Onda | 🎟️ Consultar
MIÉRCOLES, 22 de octubre
- Rebombori cultural con 'On està la bibliotecària?' Cuentacuentos infantil. 📅 17:30 h. | 📍 Calle Cervantes de Onda | 🎟️ Consultar
- Onda Rumbera: De Calle, Los Makis, D’Jaleo y Desde Dentro Tarde de rumba con varios grupos locales. 📅 17:30 h. | 📍 Avenida Montendre, Onda | 🎟️ Consultar
- Cine Documental: Generación Buñuel – Lorca – Dalí Documental sobre las figuras clave de la Generación del 27 (74 minutos). 📅 18:30 h. | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ Consultar
- 'La tia Vicentica, Dotora 2.0 Professional' Obra de teatro. 📅 19:00 h. | 📍 Teatro Mónaco de Onda | 🎟️ 3 - 7 €
- Ciclo EspaiSonor: CIM.CS + Ana Beltrán Porcar Concierto de improvisación musical y performance. 📅 20:00 h. | 📍 EACC - Espai d'Art Contemporani de Castelló | 🎟️ Acceso Libre
- Castelló Poetry Slam Velada de poesía popular y spoken word. 📅 20:00 h. | 📍 Pub Terra, Castelló | 🎟️ Entrada Libre
- Concierto: Nico Bones Concierto de rock en el Pub Terra. 📅 20:00 h. | 📍 Pub Terra, Castelló | 🎟️ 12,24 € Anticipada
JUEVES, 23 de octubre
- Taller de Danzaterapia Taller impartido por Cristina Reverter. 📅 17:00 h. | 📍 Servicios Sociales, Peñíscola | 🎟️ Consultar
- Presentación del libro 'Historias sobre la historia del cine en Nules' Presentación a cargo de Miguel Emo Serrano. 📅 19:30 h. | 📍 Caixa Rural de Nules | 🎟️ Consultar
- EXPOSICIÓN ‘Ecos de Benicàssim’ de Kmy Ros (Hasta el 26 de octubre) Fotografía artística que fusiona la danza con los paisajes de Benicàssim. 📅 Jueves a domingo | 🕒 17:00 a 20:00 h | 📍 Sala Escena, Benicàssim | 🎟️ Gratuito
- EXPOSICIÓN ‘Visión periférica’ de Antonio Guerra (Hasta el 16 de noviembre) Muestra que interroga el paisaje contemporáneo. 📅 Jue/Vie: 17-20h, Sáb: 11-14h y 17-20h, Dom: 11-14h | 📍 Centre Cultural Melchor Zapata, Benicàssim | 🎟️ Gratuito
VIERNES, 24 de octubre
- Festival Flamenco: Conferencia Inaugural Inauguración del Festival Flamenco Ciudad de Castelló – II Memorial Juan Lloria, con conferencia a cargo de Juan Jarque y Juan Lloria (padre). Acceso libre. 📅 18:00 h. | 📍 Menador Espai Cultural – Sala de conferencias, Castelló | 🎟️ Gratuito
- Festival Flamenco: Muestra de Indumentaria Muestra de indumentaria y moda flamenca en el Atrio del Menador. Acceso libre. 📅 18:45 h. | 📍 Atrio del Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito
- Danza: COM(POST) Proyecto que investiga las prácticas de movimiento contemporáneo. 📅 19:00 h. | 📍 EACC - Espai d'Art Contemporani de Castelló | 🎟️ Acceso Libre
- 8ª edición de FesOhCurt: proyección cortos Proyección de cortometrajes a concurso en el festival. 📅 19:00 h. | 📍 Salón de Actos de la Caixa Rural de Nules | 🎟️ Consultar
- Cine: THE PHOENICIAN SCHEME (La trama fenicia) - Pase 1 Comedia de Wes Anderson (V.O. inglés. S. castellano). NR-12 años. 📅 19:30 h. | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €
- Orquestra de la Comunitat Valenciana Concierto dirigido por Sir Mark Elder, con Mozart y Mahler. 📅 19:30 h. | 📍 Auditori i Palau de Congressos de Castelló | 🎟️ 10 € a 20 €
- Teatro/Danza: Va de Bach (Aracaladanza) Danza contemporánea a partir de la obra de Bach, apta para todas las edades. 📅 19:30 h. | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 3 € a 8 €
- Concierto: Claptonians: EC. Tribute Tributo a Eric Clapton en todas sus etapas (Apertura de puertas 19:00 h). 📅 20:00 h. | 📍 Sala Because Pop'n'Roll, Castelló | 🎟️ 12 € Anticipada
- Concierto: SUJETO K + Razón de Odio (Circuit Viu) Doble descarga de Metal/Punk Electrónico (Sujeto K) y Hardcore (Razón de Odio). 📅 20:00 h. | 📍 Pub Terra, Castelló | 🎟️ 6 € Anticipada
- Festival Flamenco: Concierto Mayte Martín Actuación en la vía pública de la cantaora de reconocido prestigio, con cante preciosista y sereno. 📅 20:45 h. | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Gratuito
- Cine: THE PHOENICIAN SCHEME (La trama fenicia) - Pase 2 Comedia de Wes Anderson (V.O. inglés. S. castellano). NR-12 años. 📅 22:30 h. | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €
- Antonio Orozco Concierto de gran formato del artista de pop-rock. 📅 23:00 h. | 📍 Recinto Multiusos de Onda | 🎟️ 5 - 25 €
SÁBADO, 25 de octubre
- Festival Flamenco: Masterclass de Sevillanas Clase de sevillanas impartida por la bailaora castellonense Aida Lara. Actividad en la vía pública. 📅 10:30 h. | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Gratuito
- Festival Flamenco: Masterclass de Cajón Flamenco Clase magistral de cajón flamenco a cargo de Kevin Muñoz. Acceso libre. 📅 11:00 h. | 📍 Menador Espai Cultural – Sala de conferencias, Castelló | 🎟️ Gratuito
- Festival Flamenco: Espectáculo Aloma de Balma Espectáculo de baile de la bailaora con trayectoria internacional. Actividad en la vía pública. 📅 11:30 h. | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Gratuito
- Concierto Vermut: Macarni (Paul McCartney/The Beatles Tribute) Tributo a Paul McCartney en sesión vermut, con consumición incluida. 📅 12:30 h. | 📍 Sala Because Pop'n'Roll, Castelló | 🎟️ 10 €
- Les nits s'acurten presenta 'Orbayu' Concierto de música en El Termet. 📅 13:00 h. | 📍 El Termet de Vila-real | 🎟️ Consultar
- Concierto: Mano de Piedra + Néboas Doble sesión de Alternative Metal (Mano de Piedra) y Screamo/Neo Crust (Néboas). 📅 19:00 h. | 📍 Pub Terra, Castelló | 🎟️ 12,39 € Anticipada
- Teatro: UN TRANVÍA LLAMADO DESEO Mítica obra de Tennessee Williams dirigida por David Serrano. 📅 19:00 h. | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ 3 € a 20 €
- Concierto: Franck Carducci & The Fantastic Squad Propuesta de Rock Progresivo/Psicodélico con una cuidada puesta en escena. 📅 19:00 h. | 📍 Sala Because Pop'n'Roll, Castelló | 🎟️ Venta Online Cerrada
- 8ª edición de FesOhCurt: proyección cortos + entrega premios Sesión final de proyecciones y entrega de galardones. 📅 19:00 h. | 📍 Salón de Actos de la Caixa Rural de Nules | 🎟️ Consultar
- Cine: La noche - La notte (Antonioni) Clásico italiano, un retrato de crisis matrimonial en el ciclo Marcello Mastroianni. No recomendada para menores de 12 años. 📅 19:00 h. | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2 € a 3 €
- Cine: THE PHOENICIAN SCHEME (La trama fenicia) - Pase 3 Comedia de Wes Anderson (V. doblada castellano). NR-12 años. 📅 19:30 h. | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €
- Ópera Gourmet Rigoletto de G. Verdi Tragedia operística de Verdi en Vila-real. 📅 19:30 h. | 📍 Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ 20 €
- Festival Flamenco: Concierto El Pele Artista innovador que combina raíces puras con la exploración de nuevos horizontes del flamenco. 📅 20:00 h. | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 8 €
- Festival Flamenco: Coloquio y Concierto Pedro, el Granaíno Recital de profundo sentimiento donde cada cante se convierte en una obra completa. 📅 22:00 h. | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 7 €
- Cine: THE PHOENICIAN SCHEME (La trama fenicia) - Pase 4 Comedia de Wes Anderson (V. doblada castellano). NR-12 años. 📅 22:30 h. | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €
- Amaral Concierto de gran formato del grupo de pop-rock español. 📅 23:00 h. | 📍 Recinto Multiusos de Onda | 🎟️ 5 - 25 €
DOMINGO, 26 de octubre
- Carrera obstáculos Medieval Carrera de obstáculos temática medieval (4 km o 7,5 km) en la playa. 📅 10:00 h. | 📍 Paseo Marítimo playa Norte, Peñíscola | 🎟️ Consultar
- Festival Flamenco: Cine Coloquio “Bodas de Sangre” Proyección de la adaptación cinematográfica del ballet flamenco de Gades basado en Lorca. Acceso libre. 📅 12:30 h. | 📍 Menador Espai Cultural – Sala de conferencias, Castelló | 🎟️ Gratuito
- Festival Flamenco: Concierto Alhaire Grupo castellonense que fusiona pop moderno y toque rumbero. Actividad en la vía pública. 📅 13:00 h. | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Gratuito
- XXXIV Mostra de Folklore Tradicional Muestra anual de baile y folklore tradicional. 📅 17:30 h. | 📍 Teatro Mónaco de Onda | 🎟️ Consultar
- Festival Flamenco: Concierto Jaleo Gipsy Concierto en la vía pública. 📅 17:30 h. | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Gratuito
- Festival Flamenco: Conferencia "Niño Candelaria" Conferencia a cargo de Juan Antonio “Niño Candelaria”. Acceso libre. 📅 18:00 h. | 📍 Menador Espai Cultural – Sala de conferencias, Castelló | 🎟️ Gratuito
- Festival Flamenco: Cositas Buenas y La Meligrana Concierto en la vía pública. 📅 18:30 h. | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Gratuito
- Cine: La noche - La notte (Antonioni) Clásico italiano, un retrato de crisis matrimonial en el ciclo Marcello Mastroianni. No recomendada para menores de 12 años. 📅 19:00 h. | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2 € a 3 €
- Festival Flamenco: Concierto Sabor de Gracia Banda referente de la rumba catalana, liderada por Sicus Carbonell. Actividad en la vía pública. 📅 19:30 h. | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Gratuito
- Cine: THE PHOENICIAN SCHEME (La trama fenicia) - Pase 5 Comedia de Wes Anderson (V.O. inglés. S. castellano). NR-12 años. 📅 19:30 h. | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €
- Abono de otoño 25: ELENA FONT, PIANO Recital de piano con obras de Debussy, Falla y Ravel. 📅 19:30 h. | 📍 Auditori i Palau de Congressos de Castelló | 🎟️ 6 € a 16 €
Suscríbete para seguir leyendo
- Así será la tasa de basura en Castelló en 2026: consulta cuánto pagarás según tu vivienda o negocio
- Un nuevo atropello en Castellón hace saltar las alarmas: Trasladan al joven peatón al hospital
- Estos son los 12 proyectos 'top' en Castelló para los dos próximos años
- Adiós a un pub de Castellón tras 20 años: 'No será nunca un adiós, sino un hasta siempre
- El inesperado hallazgo al retirar un montón de basura flotante frente a la costa de la provincia de Castellón
- Peñíscola atrae a más de 10.000 amantes de las dos ruedas
- Castellón activa la alerta por riesgo de granizo y tormentas intensas
- Susto en Vila-real: Cae el tejado de una vivienda y la policía acordona la zona