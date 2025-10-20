Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

¡Prepárate para una semana cultural sin igual! Del 20 al 26 de octubre, Castellón vibra con arte en todas sus formas. El gran protagonista es el II Festival Flamenco Memorial Juan Lloria, que llena la Plaza Mayor y el Raval con figuras como Mayte Martín, El Pele y Sabor de Gràcia. El Auditori con Sir Mark Elder y el Teatre Principal con Un tranvía llamado Deseo, ofrecen los puntos álgidos de la semana. Disfruta también de los grandes conciertos de Antonio Orozco y Amaral en la Fira d'Onda, o de la gran Thalia Zedek dentro del SONS Castelló.

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Nuestros planes destacados de la semana:

1. Flamenco: II Festival Flamenco Memorial Juan Lloria 💃La segunda edición del festival se celebra este fin de semana, con una programación extensa que incluye clases, conferencias y conciertos. Los platos fuertes son la cantaora Mayte Martín (viernes, Plaza Mayor) y el innovador El Pele (sábado, Teatre del Raval), además de la rumba de Sabor de Gràcia (domingo, Plaza Mayor).📅 Viernes 24 al Domingo 26 | 🕒 Varios horarios | 📍 Plaza Mayor, Menador, Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Varios precios (Conciertos en la calle gratuitos)

Manuel Moreno 'El Pele' también ofrecerá en directo su arte para el disfrute de los castellonenses. / MEDITERRÁNEO

2. Teatro: Un tranvía llamado Deseo 🎭Una producción teatral de alto nivel dirigida por David Serrano y protagonizada por Nathalie Poza y Pablo Derqui. La icónica obra de Tennessee Williams sobre la diferencia entre realidad y delirio llega al Teatre Principal para una única y esperada función.📅 Sábado 25 | 🕒 19:00 h. | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ 3 € a 20 €

3. Clásica: Sir Mark Elder dirige la Orquestra de la Comunitat Valenciana 🎼Una oportunidad excepcional de ver a la OCV, dirigida por el maestro británico Sir Mark Elder, interpretando la Sinfonía 38 de Mozart y la emotiva Das Lied von der Erde de Mahler.📅 Viernes 24 | 🕒 19:30 h. | 📍 Auditori i Palau de Congressos de Castelló (Sala Sinfónica) | 🎟️ 10 € a 20 €

4. Grandes Conciertos: Antonio Orozco y Amaral 🎤El fin de semana trae dos noches de música de primer nivel al Recinto Multiusos de Onda. El viernes, la fuerza y el pop-rock de Antonio Orozco y el sábado, la icónica banda Amaral. Dos citas imprescindibles de gran formato.📅 Viernes 24 y Sábado 25 | 🕒 23:00 h. | 📍 Recinto Multiusos, Onda | 🎟️ 5−25 € por concierto

5. Rock & Indie: Thalia Zedek y Rock Tributo 🤘La semana comienza con la visita de la figura esencial del rock independiente americano Thalia Zedek Band (Teatro del Raval). El fin de semana, la Sala Because celebra el rock de tributo a Eric Clapton (Claptonians) y Paul McCartney (Macarni).📅 Lunes 20 a Sábado 25 | 🕒 Varios horarios | 📍 Teatre del Raval y Sala Because, Castelló | 🎟️ Varios precios

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 20 de octubre

Club de Lectura: Sesión con Pilar Fraile Sesión inaugural con la escritora Pilar Fraile comentando Las leyes de la caza. Actividad exclusiva para AlumniSAUJI Premium. 📅 18:30 h. | 📍 Sala de Conferencias de la Llotja del Cànem, Castelló | 🎟️ Gratuito

Sesión inaugural con la escritora comentando Las leyes de la caza. Actividad exclusiva para AlumniSAUJI Premium. 📅 18:30 h. | 📍 Sala de Conferencias de la Llotja del Cànem, Castelló | 🎟️ Gratuito Los Lunes Concierto: Gala Violin Concierto de violín y clarinete en el Real Casino Antiguo. 📅 19:00 h. | 📍 Real Casino Antiguo de Castelló | 🎟️ Consultar

Concierto de violín y clarinete en el Real Casino Antiguo. 📅 19:00 h. | 📍 Real Casino Antiguo de Castelló | 🎟️ Consultar Ciclo SONS: Thalia Zedek Band Concierto de rock independiente de la artista estadounidense Thalia Zedek. 📅 20:00 h. | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ Taquilla Inversa

MARTES, 21 de octubre

'L’illa de Maui', tribut a Vaiana (Pase 1 y 2) Doble pase del musical infantil tributo a la película de Disney. 📅 16:30 h. y 19:00 h. | 📍 Teatro Mónaco de Onda | 🎟️ 5−7 €

Doble pase del musical infantil tributo a la película de Disney. 📅 16:30 h. y 19:00 h. | 📍 Teatro Mónaco de Onda | 🎟️ 5−7 € Baile con el grupo Dúo Paradai . Sesión de baile social en el CIM Montí. 📅 18:30 h. | 📍 CIM Montí, Onda | 🎟️ Consultar

. Sesión de baile social en el CIM Montí. 📅 18:30 h. | 📍 CIM Montí, Onda | 🎟️ Consultar Concierto: IAH + Cosmic Rift. IAH (Argentina, Post-Metal/Rock Instrumental) y Cosmic Rift (Stoner/Desert Rock de Castelló). 📅 19:00 h. | 📍 Pub Terra, Castelló | 🎟️ 15,78 € Anticipada

IAH (Argentina, Post-Metal/Rock Instrumental) y Cosmic Rift (Stoner/Desert Rock de Castelló). 📅 19:00 h. | 📍 Pub Terra, Castelló | 🎟️ 15,78 € Anticipada Gran orquesta Cinema. Actuación de orquesta en la Plaza de Miralpeix. 📅 22:30 h. | 📍 Plaza de Miralpeix, Onda | 🎟️ Consultar

MIÉRCOLES, 22 de octubre

Rebombori cultural con 'On està la bibliotecària?' Cuentacuentos infantil. 📅 17:30 h. | 📍 Calle Cervantes de Onda | 🎟️ Consultar

Cuentacuentos infantil. 📅 17:30 h. | 📍 Calle Cervantes de Onda | 🎟️ Consultar Onda Rumbera: De Calle, Los Makis, D’Jaleo y Desde Dentro Tarde de rumba con varios grupos locales. 📅 17:30 h. | 📍 Avenida Montendre, Onda | 🎟️ Consultar

Tarde de rumba con varios grupos locales. 📅 17:30 h. | 📍 Avenida Montendre, Onda | 🎟️ Consultar Cine Documental: Generación Buñuel – Lorca – Dalí Documental sobre las figuras clave de la Generación del 27 (74 minutos). 📅 18:30 h. | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ Consultar

Documental sobre las figuras clave de la Generación del 27 (74 minutos). 📅 18:30 h. | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ Consultar 'La tia Vicentica, Dotora 2.0 Professional' Obra de teatro. 📅 19:00 h. | 📍 Teatro Mónaco de Onda | 🎟️ 3 - 7 €

Obra de teatro. 📅 19:00 h. | 📍 Teatro Mónaco de Onda | 🎟️ 3 - 7 € Ciclo EspaiSonor: CIM.CS + Ana Beltrán Porcar Concierto de improvisación musical y performance. 📅 20:00 h. | 📍 EACC - Espai d'Art Contemporani de Castelló | 🎟️ Acceso Libre

Concierto de improvisación musical y performance. 📅 20:00 h. | 📍 EACC - Espai d'Art Contemporani de Castelló | 🎟️ Acceso Libre Castelló Poetry Slam Velada de poesía popular y spoken word. 📅 20:00 h. | 📍 Pub Terra, Castelló | 🎟️ Entrada Libre

Concierto: Nico Bones Concierto de rock en el Pub Terra. 📅 20:00 h. | 📍 Pub Terra, Castelló | 🎟️ 12,24 € Anticipada

JUEVES, 23 de octubre

Taller de Danzaterapia Taller impartido por Cristina Reverter. 📅 17:00 h. | 📍 Servicios Sociales, Peñíscola | 🎟️ Consultar

Taller impartido por Cristina Reverter. 📅 17:00 h. | 📍 Servicios Sociales, Peñíscola | 🎟️ Consultar Presentación del libro 'Historias sobre la historia del cine en Nules' Presentación a cargo de Miguel Emo Serrano. 📅 19:30 h. | 📍 Caixa Rural de Nules | 🎟️ Consultar

Únete a nuestros canales Únete a nuestros canales Únete aquí WhatsApp Únete aquí Telegram Únete aquí Suscribirse

EXPOSICIÓN ‘Ecos de Benicàssim ’ de Kmy Ros (Hasta el 26 de octubre) Fotografía artística que fusiona la danza con los paisajes de Benicàssim. 📅 Jueves a domingo | 🕒 17:00 a 20:00 h | 📍 Sala Escena, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

(Hasta el 26 de octubre) Fotografía artística que fusiona la danza con los paisajes de Benicàssim. 📅 Jueves a domingo | 🕒 17:00 a 20:00 h | 📍 | 🎟️ Gratuito EXPOSICIÓN ‘Visión periférica’ de Antonio Guerra (Hasta el 16 de noviembre) Muestra que interroga el paisaje contemporáneo. 📅 Jue/Vie: 17-20h, Sáb: 11-14h y 17-20h, Dom: 11-14h | 📍 Centre Cultural Melchor Zapata, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

VIERNES, 24 de octubre

Festival Flamenco: Conferencia Inaugural Inauguración del Festival Flamenco Ciudad de Castelló – II Memorial Juan Lloria, con conferencia a cargo de Juan Jarque y Juan Lloria (padre). Acceso libre. 📅 18:00 h. | 📍 Menador Espai Cultural – Sala de conferencias, Castelló | 🎟️ Gratuito

Inauguración del Festival Flamenco Ciudad de Castelló – II Memorial Juan Lloria, con conferencia a cargo de Juan Jarque y Juan Lloria (padre). 📅 18:00 h. | 📍 Menador Espai Cultural – Sala de conferencias, Castelló | 🎟️ Gratuito Festival Flamenco: Muestra de Indumentaria Muestra de indumentaria y moda flamenca en el Atrio del Menador. Acceso libre. 📅 18:45 h. | 📍 Atrio del Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito

Muestra de indumentaria y moda flamenca en el Atrio del Menador. 📅 18:45 h. | 📍 Atrio del Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito Danza: COM(POST) Proyecto que investiga las prácticas de movimiento contemporáneo. 📅 19:00 h. | 📍 EACC - Espai d'Art Contemporani de Castelló | 🎟️ Acceso Libre

Proyecto que investiga las prácticas de movimiento contemporáneo. 📅 19:00 h. | 📍 EACC - Espai d'Art Contemporani de Castelló | 🎟️ Acceso Libre 8ª edición de FesOhCurt: proyección cortos Proyección de cortometrajes a concurso en el festival. 📅 19:00 h. | 📍 Salón de Actos de la Caixa Rural de Nules | 🎟️ Consultar

Proyección de cortometrajes a concurso en el festival. 📅 19:00 h. | 📍 Salón de Actos de la Caixa Rural de Nules | 🎟️ Consultar Cine: THE PHOENICIAN SCHEME (La trama fenicia) - Pase 1 Comedia de Wes Anderson (V.O. inglés. S. castellano). NR-12 años. 📅 19:30 h. | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Orquestra de la Comunitat Valenciana Concierto dirigido por Sir Mark Elder , con Mozart y Mahler. 📅 19:30 h. | 📍 Auditori i Palau de Congressos de Castelló | 🎟️ 10 € a 20 €

Concierto dirigido por , con Mozart y Mahler. 📅 19:30 h. | 📍 Auditori i Palau de Congressos de Castelló | 🎟️ 10 € a 20 € Teatro/Danza: Va de Bach (Aracaladanza) Danza contemporánea a partir de la obra de Bach , apta para todas las edades. 📅 19:30 h. | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 3 € a 8 €

Danza contemporánea a partir de la obra de , apta para todas las edades. 📅 19:30 h. | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 3 € a 8 € Concierto: Claptonians: EC. Tribute Tributo a Eric Clapton en todas sus etapas (Apertura de puertas 19:00 h). 📅 20:00 h. | 📍 Sala Because Pop'n'Roll, Castelló | 🎟️ 12 € Anticipada

Tributo a en todas sus etapas (Apertura de puertas 19:00 h). 📅 20:00 h. | 📍 Sala Because Pop'n'Roll, Castelló | 🎟️ 12 € Anticipada Concierto: SUJETO K + Razón de Odio (Circuit Viu) Doble descarga de Metal/Punk Electrónico (Sujeto K) y Hardcore (Razón de Odio). 📅 20:00 h. | 📍 Pub Terra, Castelló | 🎟️ 6 € Anticipada

Doble descarga de (Sujeto K) y (Razón de Odio). 📅 20:00 h. | 📍 Pub Terra, Castelló | 🎟️ 6 € Anticipada Festival Flamenco: Concierto Mayte Martín Actuación en la vía pública de la cantaora de reconocido prestigio, con cante preciosista y sereno. 📅 20:45 h. | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Gratuito

Actuación en la vía pública de la cantaora de reconocido prestigio, con cante preciosista y sereno. 📅 20:45 h. | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Gratuito Cine: THE PHOENICIAN SCHEME (La trama fenicia) - Pase 2 Comedia de Wes Anderson (V.O. inglés. S. castellano). NR-12 años. 📅 22:30 h. | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Comedia de Wes Anderson (V.O. inglés. S. castellano). 📅 22:30 h. | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 € Antonio Orozco Concierto de gran formato del artista de pop-rock. 📅 23:00 h. | 📍 Recinto Multiusos de Onda | 🎟️ 5 - 25 €

Antonio Orozco regresa a la provincia de Castellón para actuar en la Fira d'Onda. / RICARDO RUBIO

SÁBADO, 25 de octubre

Festival Flamenco: Masterclass de Sevillanas Clase de sevillanas impartida por la bailaora castellonense Aida Lara . Actividad en la vía pública. 📅 10:30 h. | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Gratuito

Clase de sevillanas impartida por la bailaora castellonense . 📅 10:30 h. | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Gratuito Festival Flamenco: Masterclass de Cajón Flamenco Clase magistral de cajón flamenco a cargo de Kevin Muñoz . Acceso libre. 📅 11:00 h. | 📍 Menador Espai Cultural – Sala de conferencias, Castelló | 🎟️ Gratuito

Clase magistral de cajón flamenco a cargo de . 📅 11:00 h. | 📍 Menador Espai Cultural – Sala de conferencias, Castelló | 🎟️ Gratuito Festival Flamenco: Espectáculo Aloma de Balma Espectáculo de baile de la bailaora con trayectoria internacional. Actividad en la vía pública. 📅 11:30 h. | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Gratuito

Espectáculo de baile de la bailaora con trayectoria internacional. 📅 11:30 h. | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Gratuito Concierto Vermut: Macarni (Paul McCartney/The Beatles Tribute) Tributo a Paul McCartney en sesión vermut, con consumición incluida. 📅 12:30 h. | 📍 Sala Because Pop'n'Roll, Castelló | 🎟️ 10 €

Tributo a en sesión vermut, con consumición incluida. 📅 12:30 h. | 📍 Sala Because Pop'n'Roll, Castelló | 🎟️ 10 € Les nits s'acurten presenta 'Orbayu' Concierto de música en El Termet. 📅 13:00 h. | 📍 El Termet de Vila-real | 🎟️ Consultar

Concierto de música en El Termet. 📅 13:00 h. | 📍 El Termet de Vila-real | 🎟️ Consultar Concierto: Mano de Piedra + Néboas Doble sesión de Alternative Metal (Mano de Piedra) y Screamo/Neo Crust (Néboas). 📅 19:00 h. | 📍 Pub Terra, Castelló | 🎟️ 12,39 € Anticipada

Doble sesión de (Mano de Piedra) y (Néboas). 📅 19:00 h. | 📍 Pub Terra, Castelló | 🎟️ 12,39 € Anticipada Teatro: UN TRANVÍA LLAMADO DESEO Mítica obra de Tennessee Williams dirigida por David Serrano. 📅 19:00 h. | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ 3 € a 20 €

Pablo Derqui y Nathalie Poza protagonizan la nueva adaptación de 'Un tranvía llamado deseo' en el Principal de Castelló. / MEDITERRÁNEO

Concierto: Franck Carducci & The Fantastic Squad Propuesta de Rock Progresivo/Psicodélico con una cuidada puesta en escena. 📅 19:00 h. | 📍 Sala Because Pop'n'Roll, Castelló | 🎟️ Venta Online Cerrada

Propuesta de con una cuidada puesta en escena. 📅 19:00 h. | 📍 Sala Because Pop'n'Roll, Castelló | 🎟️ Venta Online Cerrada 8ª edición de FesOhCurt: proyección cortos + entrega premios Sesión final de proyecciones y entrega de galardones. 📅 19:00 h. | 📍 Salón de Actos de la Caixa Rural de Nules | 🎟️ Consultar

Sesión final de proyecciones y entrega de galardones. 📅 19:00 h. | 📍 Salón de Actos de la Caixa Rural de Nules | 🎟️ Consultar Cine: La noche - La notte (Antonioni) Clásico italiano, un retrato de crisis matrimonial en el ciclo Marcello Mastroianni . No recomendada para menores de 12 años. 📅 19:00 h. | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2 € a 3 €

Clásico italiano, un retrato de crisis matrimonial en el ciclo . 📅 19:00 h. | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2 € a 3 € Cine: THE PHOENICIAN SCHEME (La trama fenicia) - Pase 3 Comedia de Wes Anderson (V. doblada castellano). NR-12 años. 📅 19:30 h. | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Comedia de Wes Anderson (V. doblada castellano). 📅 19:30 h. | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 € Ópera Gourmet Rigoletto de G. Verdi Tragedia operística de Verdi en Vila-real. 📅 19:30 h. | 📍 Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ 20 €

Tragedia operística de en Vila-real. 📅 19:30 h. | 📍 Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ 20 € Festival Flamenco: Concierto El Pele Artista innovador que combina raíces puras con la exploración de nuevos horizontes del flamenco. 📅 20:00 h. | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 8 €

Artista innovador que combina raíces puras con la exploración de nuevos horizontes del flamenco. 📅 20:00 h. | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 8 € Festival Flamenco: Coloquio y Concierto Pedro, el Granaíno Recital de profundo sentimiento donde cada cante se convierte en una obra completa. 📅 22:00 h. | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 7 €

Recital de profundo sentimiento donde cada cante se convierte en una obra completa. 📅 22:00 h. | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 7 € Cine: THE PHOENICIAN SCHEME (La trama fenicia) - Pase 4 Comedia de Wes Anderson (V. doblada castellano). NR-12 años. 📅 22:30 h. | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Comedia de Wes Anderson (V. doblada castellano). 📅 22:30 h. | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 € Amaral Concierto de gran formato del grupo de pop-rock español. 📅 23:00 h. | 📍 Recinto Multiusos de Onda | 🎟️ 5 - 25 €

El plato fuerte de los conciertos de la Fira d'Onda será Amaral, que actuará el sábado 25 de octubre a las 23.00 horas en el recinto multiusos. / Ricardo Rubio / Europa Press

DOMINGO, 26 de octubre

Carrera obstáculos Medieval Carrera de obstáculos temática medieval (4 km o 7,5 km) en la playa. 📅 10:00 h. | 📍 Paseo Marítimo playa Norte, Peñíscola | 🎟️ Consultar

Carrera de obstáculos temática medieval (4 km o 7,5 km) en la playa. 📅 10:00 h. | 📍 Paseo Marítimo playa Norte, Peñíscola | 🎟️ Consultar Festival Flamenco: Cine Coloquio “Bodas de Sangre” Proyección de la adaptación cinematográfica del ballet flamenco de Gades basado en Lorca. Acceso libre. 📅 12:30 h. | 📍 Menador Espai Cultural – Sala de conferencias, Castelló | 🎟️ Gratuito

Proyección de la adaptación cinematográfica del ballet flamenco de Gades basado en Lorca. 📅 12:30 h. | 📍 Menador Espai Cultural – Sala de conferencias, Castelló | 🎟️ Gratuito Festival Flamenco: Concierto Alhaire Grupo castellonense que fusiona pop moderno y toque rumbero. Actividad en la vía pública. 📅 13:00 h. | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Gratuito

Grupo castellonense que fusiona pop moderno y toque rumbero. 📅 13:00 h. | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Gratuito XXXIV Mostra de Folklore Tradicional Muestra anual de baile y folklore tradicional. 📅 17:30 h. | 📍 Teatro Mónaco de Onda | 🎟️ Consultar

Muestra anual de baile y folklore tradicional. 📅 17:30 h. | 📍 Teatro Mónaco de Onda | 🎟️ Consultar Festival Flamenco: Concierto Jaleo Gipsy Concierto en la vía pública. 📅 17:30 h. | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Gratuito

Concierto en la vía pública. 📅 17:30 h. | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Gratuito Festival Flamenco: Conferencia "Niño Candelaria" Conferencia a cargo de Juan Antonio “Niño Candelaria”. Acceso libre. 📅 18:00 h. | 📍 Menador Espai Cultural – Sala de conferencias, Castelló | 🎟️ Gratuito

Conferencia a cargo de Juan Antonio “Niño Candelaria”. 📅 18:00 h. | 📍 Menador Espai Cultural – Sala de conferencias, Castelló | 🎟️ Gratuito Festival Flamenco: Cositas Buenas y La Meligrana Concierto en la vía pública. 📅 18:30 h. | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Gratuito

Concierto en la vía pública. 📅 18:30 h. | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Gratuito Cine: La noche - La notte (Antonioni) Clásico italiano, un retrato de crisis matrimonial en el ciclo Marcello Mastroianni. No recomendada para menores de 12 años. 📅 19:00 h. | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2 € a 3 €