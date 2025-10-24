Qué hacer en Castellón este fin de semana: flamenco, La Fúmiga, Amaral, Orozco y cultura a raudales

Llega el Festival Flamenco Ciudad de Castellón – Memorial Juan Lloria, con Mayte Martín, El Pele y un sinfín de actividades que llenan el Raval, la Plaza Mayor y el Menador de compás, taconeo y emoción. Pero no todo va por bulerías: La Fúmiga se despide en la Vall d’Uixó, Quevedo pisa fuerte en València y Amaral y Antonio Orozco hacen vibrar Onda para cerrar sus fiestas.

La agenda viene a rebosar: teatro de altura con Un tranvía llamado deseo, conciertos desde el soul al punk con Paynamoon, Mescalina, Macarni, Sujeto K o Predicadores, festivales como el Ultrasons en L’Alcora o el Otoño Gastronómico Castelló Ruta de Sabor para saborear la provincia a bocados.

Y si vas con peques, hay teatro, talleres, danza, espectáculos callejeros y un montón de propuestas para disfrutar juntos del aire libre… si el cielo se deja.

Y recuerda que este sábado toca cambio de hora y a las 03.00 serán las 02.00. Una hora más para disfrutar a tope de la noche más larga del año

Festival Flamenco Ciudad de Castellón – II Memorial Juan Lloría

Festival Flamenco Ciudad de Castellón – II Memorial Juan Lloría.

Castelló se llena de duende con conciertos, espectáculos, cine, coloquios y clases magistrales que celebran la esencia flamenca.

📅 Del viernes 24 al domingo 26 | 📍 Castelló | 🎟️ Entrada libre (excepto actividades en el Teatro del Raval) | Más información

VIERNES 24 🕒 18:00 | Inauguración del festival. Conferencia a cargo de Juan Jarque y Juan Lloría (padre).📍 Sala de conferencias, Menador Espai Cultural

| Inauguración del festival. Conferencia a cargo de Juan Jarque y Juan Lloría (padre).📍 Sala de conferencias, Menador Espai Cultural 🕒 18:45 | Muestra de indumentaria y moda flamenca. Exposición con acceso libre.📍 Atrio del Menador Espai Cultural

| Muestra de indumentaria y moda flamenca. Exposición con acceso libre.📍 Atrio del Menador Espai Cultural 🕒 20:45 | Concierto: Mayte Martín. Cantaora de referencia con un estilo sereno y lleno de matices.📍 Plaza Mayor VIERNES 25 🕒 10:30 | Masterclass de sevillanas: Aida Lara . Bailaora castellonense formada con grandes figuras del flamenco.📍 Plaza Mayor

| Masterclass de sevillanas: . Bailaora castellonense formada con grandes figuras del flamenco.📍 Plaza Mayor 🕒 11:00 | Masterclass de cajón flamenco: Kevin Muñoz. Percusionista joven con gran proyección.📍 Sala de conferencias, Menador Espai Cultural

| Masterclass de cajón flamenco: Percusionista joven con gran proyección.📍 Sala de conferencias, Menador Espai Cultural 🕒 11:30 | Espectáculo de baile: Aloma de Balma. Bailaora con experiencia internacional.📍 Plaza Mayor

| Espectáculo de baile: Bailaora con experiencia internacional.📍 Plaza Mayor 🕒 13:00 | Concierto: Alhaire. Grupo local que mezcla pop moderno con toque rumbero.📍 Plaza Mayor

| Concierto: Grupo local que mezcla pop moderno con toque rumbero.📍 Plaza Mayor 🕒 16:30 | Concierto: Jaleo Gipsy. Formación festiva con esencia flamenca.📍 Plaza Mayor

| Concierto: Formación festiva con esencia flamenca.📍 Plaza Mayor 🕒 18:30 | Concierto: Cositas Buenas y La Meligrana . Fusión de soniquete femenino y flamenco actual.📍 Plaza Mayor

| Concierto: . Fusión de soniquete femenino y flamenco actual.📍 Plaza Mayor 🕒 19:30 | Concierto: Sabor de Gracia. Referente de la rumba catalana con mensaje social.📍 Plaza Mayor

| Concierto: Referente de la rumba catalana con mensaje social.📍 Plaza Mayor 🕒 20:00 | Coloquio y concierto: Pedro, el Granaíno. Recital flamenco íntimo y profundo.📍 Teatro del Raval 🎟️ Entrada: 7 € DOMINGO 26 🕒 12:30 | Cine coloquio: Bodas de sangre . Proyección y debate sobre el clásico de Saura.📍 Sala de conferencias, Menador Espai Cultural

| Cine coloquio: Proyección y debate sobre el clásico de Saura.📍 Sala de conferencias, Menador Espai Cultural 🕒 18:00 | Conferencia: Juan Antonio, Niño Candelaria. Vivencia y testimonio del arte flamenco.📍 Sala de conferencias, Menador Espai Cultural

| Conferencia: Vivencia y testimonio del arte flamenco.📍 Sala de conferencias, Menador Espai Cultural 🕒 20:00 | Concierto: El Pele. Cante jondo con una de las voces más poderosas del flamenco actual.📍 Teatro del Raval 🎟️ Entrada: 7 €

La Fúmiga concierto despedida

La Fúmiga concierto despedida

775 aniversari de la Carta Pobla de la Vall d’Uixó, que celebra sus raíces con una semana de fiesta y cultura popular donde destacan cuentacuentos, teatro, exposiciones, rutas y, sobre todo, el esperado concierto final de La Fúmiga con entrada gratuita.

📅 Hasta el domingo 26 | 📍La Vall d’Uixó

Programa de actos VIERNES 24 🕒 18:00 | Cultura popular local . Cuentacuentos sobre personajes históricos de la Vall.📍 Biblioteca Municipal

. Cuentacuentos sobre personajes históricos de la Vall.📍 Biblioteca Municipal 🕒 18:30 | Inauguración de la exposición ‘L’Aljama d’Uixó al segle XIII’ . Estreno de la Torre de Benissahat como espacio cultural.📍 Torre de Benissahat

. Estreno de la Torre de Benissahat como espacio cultural.📍 Torre de Benissahat 🕒 20:00 | ‘Promeses al vent’. Teatro de Josep Font con la compañía La Tarara Teatre.📍 IES Botànic Cavanilles SÁBADO 25 🕒 08:00 | Pujada al Castell d’Uixó . Ruta matinal desde la plaza de l’Assumpció.📍 Plaza de l’Assumpció

. Ruta matinal desde la plaza de l’Assumpció.📍 Plaza de l’Assumpció 🕒 18:30 | Concierto de las Bandas de la Ciudad . Conjunta del Ateneu Musical Schola Cantorum, CIAC y UM Valldeuxense. 📍 Auditori

. Conjunta del Ateneu Musical Schola Cantorum, CIAC y UM Valldeuxense. 📍 Auditori 🕒 21:30 | Concierto de Esther y La Fúmiga. Gira de despedida con gran expectación.📍 Auditori DOMINGO 26 🕒 11:00 | Encuentro Comarcal de Bandas Juveniles . Pasacalle entre dos plazas emblemáticas.📍 Plaza del Mercado → Plaza del Parque

. Pasacalle entre dos plazas emblemáticas.📍 Plaza del Mercado → Plaza del Parque 🕒 17:00 | IV Concurso de Pintura Rápida . Premiación y muestra de obras en el Palau de Vivel.📍 Palau de Vivel

. Premiación y muestra de obras en el Palau de Vivel.📍 Palau de Vivel 🕒 20:00 | ‘El cant de la Sibil·la’. Representación musical en la iglesia de l’Assumpció.📍 Iglesia de l’Assumpció

Antonio Orozco y Amaral en Onda

Antoni Orozco y Amaral actúan en Onda.

La recta final de las fiestas trae lo mejor: toros, pasacalles y los conciertos de Antonio Orozco y Amaral que cierran por todo lo alto la semana grande.

📅 Hasta el domingo 26 |📍Onda

VIERNES 24 🕒 11:00 | Parque infantil Animatrix. Actividades para niños.📍 Acceso pabellón Víctor Cabedo

Parque infantil Animatrix. Actividades para niños.📍 Acceso pabellón Víctor Cabedo 🕒 12:00 | Encierro de toros. Toros de Murteira Grave y Palha, seguido de exhibición.📍 Recinto taurino

| Encierro de toros. Toros de Murteira Grave y Palha, seguido de exhibición.📍 Recinto taurino 🕒 17:00 | Suelta de la paloma. 64º Trofeo del Club de Colombicultura La Ondense.📍 Recinto taurino

| Suelta de la paloma. 64º Trofeo del Club de Colombicultura La Ondense.📍 Recinto taurino 🕒 17:30 | Globotada infantil. Patrocinada por McDonald’s.📍 Zona peatonal pabellón Víctor Cabedo

| Globotada infantil. Patrocinada por McDonald’s.📍 Zona peatonal pabellón Víctor Cabedo 🕒 18:30 | Baile con Dúo Paradais.📍 CIM Montí

| Baile con Dúo Paradais.📍 CIM Montí 🕒 19:30 | Embolada de dos toros.📍 La Safona y Raval de Sant Josep

| Embolada de dos toros.📍 La Safona y Raval de Sant Josep 🕒 20:00 | Entrega de premios de disfraces de peñas.📍 Casa de la Cultura

| Entrega de premios de disfraces de peñas.📍 Casa de la Cultura 🕒 20:30 | Entrega de trofeos de Colombicultura.📍 Casa de la Cultura

| Entrega de trofeos de Colombicultura.📍 Casa de la Cultura 🕒 23:00 | Concierto de Antonio Orozco. “2025 La gira de mi vida” .📍 Recinto Multiusos

| Concierto de .📍 Recinto Multiusos 🕒 23:00 | Embolada del resto de toros.📍 Recinto taurino

| Embolada del resto de toros.📍 Recinto taurino 🕒 02:00 | Noche de Dj.📍 Recinto de Fiestas SÁBADO 25 🕒 12:00 | Encierro de toros. Ejemplares de la ganadería Adolfo Martín y exhibición.📍 Recinto taurino

| Encierro de toros. Ejemplares de la ganadería Adolfo Martín y exhibición.📍 Recinto taurino 🕒 17:00 | Exhibición del resto de toros.📍 Recinto taurino

| Exhibición del resto de toros.📍 Recinto taurino 🕒 20:00 | Toro embolado. A cargo de emboladores La Siesta.📍 La Safona

| Toro embolado. A cargo de emboladores La Siesta.📍 La Safona 🕒 23:00 | Concierto de Amaral. ‘Dolce Vita Tour’. 📍 Recinto Multiusos

| Concierto de 📍 Recinto Multiusos 🕒 23:00 | Toros embolados.📍 Puerta del Sol y El Pla

| Toros embolados.📍 Puerta del Sol y El Pla 🕒 02:00 | Noche de Dj.📍 Recinto de Fiestas DOMINGO 26 🕒 09:00 | Concentración de participantes en la XXIII Vuelta turístico-cultural.📍 Avenida Serra Espadà

| Concentración de participantes en la XXIII Vuelta turístico-cultural.📍 Avenida Serra Espadà 🕒 10:00 | Salida de vehículos antiguos.📍 Calles principales de Onda

| Salida de vehículos antiguos.📍 Calles principales de Onda 🕒 11:30 | Misa en honor a San Roque.📍 Iglesia de la Asunción

| Misa en honor a San Roque.📍 Iglesia de la Asunción 🕒 13:30 | Mascletà.📍 Raval de San José

| Mascletà.📍 Raval de San José 🕒 17:30 | XXXIV Mostra de Folklore Tradicional.📍 Teatro Mónaco

| XXXIV Mostra de Folklore Tradicional.📍 Teatro Mónaco 🕒 19:30 | Desfile de carrozas y final de fiestas.📍 Calles de Onda

| Desfile de carrozas y final de fiestas.📍 Calles de Onda 🕒 A continuación | Traca final y castillo de fuegos artificiales.📍 Por confirmar

JC Flowers & Belle de Z. Sonido soul y elegancia pop en clave festiva.

📅 Viernes 24 | 🕒 16:00 | 📍 Magic Hall-October Fest, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

Kolesteruel. Rock irreverente y letras punzantes desde Teruel.

📅 Viernes 24 | 🕒 17:00 | 📍 Tasca del Tord-Avinguda Monterde, Onda | 🎟️ Entrada libre

Jorge Gumbau con 'Barreja'. Mestizaje sonoro con raíces mediterráneas.

📅 Viernes 24 | 🕒 19:30 | 📍 Teatre Municipal, Betxí | 🎟️ 5 €

Orquestra de la Comunitat Valenciana. Repertorio clásico con excelencia técnica.

📅 Viernes 24 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori, Castelló | 🎟️ 10-20 €

Sujeto K + Razón de Odio.

Sujeto K + Razón de Odio. Pogo y riffs eléctricos que mezclan metal, punk y electrónica para una noche de intensidad, confeti y estribillos pegadizos.

📅 Viernes 24 | 🕒 20:00 | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ Entrada anticipada 6 € / Taquilla 8 €

Claptonians - Tributo a Eric Clapton. Repaso enérgico a los grandes éxitos del guitarrista británico.

📅 Viernes 24 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 12-15 €

Façs of Brazilian Piano. Disfruta el vibrante recorrido por el ritmo y virtuosismo del piano brasileño.

📅 Viernes 24 | 🕒 20:00 | 📍 Edifici Polifuncional, Sant Joan de Moró | 🎟️ Entrada libre con reserva previa

Jesús Gallardo, Josep Lluís Galiana & Matías Riquelme. Improvisación libre entre cuerdas, viento y electrónica.

📅 Viernes 24 | 🕒 20:00 | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 🎟️ Taquilla inversa €

Borja Penalba. Canción de autor con compromiso y emoción.

📅 Viernes 24 | 🕒 20:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 12-15 €

Ama… - Tributo a Extremoduro.

Ama… - Tributo a Extremoduro. Homenaje potente al rock transgresivo.

📅 Viernes 24 | 🕒 22:30 | 📍 Zeppelin, Castelló | 🎟️ 12-15 €

Family X. Clásicos del pop, rock y punk reinterpretados con garra y espíritu underground.

📅 Sábado 25 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Vinaròs Tropical Crew: Slow Burners + VTC Selectors. Tarde de reggae, funk y vinilos con sabor tropical.

📅 Sábado 25 | 🕒 12:00 | 📍 Ermita, Vinaròs | 🎟️ Entrada libre

Ultrasons: Majin Blood. Electrónica experimental con texturas sorprendentes.

📅 Sábado 25 | 🕒 12:00 | 📍 Canela en Rama, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Macarni - Homenaje a Paul McCartney.

Macarni - Homenaje a Paul McCartney. Tributo enérgico al beatle más melódico. Macarni te trae canciones de su etapa en solitario, con Wings y con Beatles

📅 Sábado 25 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Les nits s'acurten presenta 'Orbayu'. Fusión folk con raíces asturianas.

📅 Sábado 25 | 🕒 13:00 | 📍 El Termet, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Vudú. Fusión flamenca con alma y contundencia.

📅 Sábado 25 | 🕒 17:30 | 📍 Dublin House, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Ultrasons: Tàrrega Sax Quartet. Saxos en armonía con repertorio sorprendente.

📅 Sábado 25 | 🕒 17:30 | 📍 Saló Gòtic, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Mescalina - Tributo a Radio Futura

Mescalina - Tributo a Radio Futura, El Último de la Fila y Héroes del Silencio. Viaje por el pop-rock español de los 80.

📅 Sábado 25 | 🕒 18:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 15-20 €

Xispera de Tots els Sants: Kiwy + Akra + Kuerpospin + Fatiga + Zulo 47. Tarde punk con cinco bandas y mucha actitud.

📅 Sábado 25 | 🕒 18:30 | 📍 Pista Jardí, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Dusting. Rock alternativo con sonido pulido y potente.

📅 Sábado 25 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Paynamoon. Rock enérgico para animar el tardeo del sábado.

📅 Sábado 25 | 🕒 19:00 | 📍 Soho Pub, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Quevedo actúa en el Roig Arena

Quevedo – 'Buenas Noches Tour'. El artista canario presenta su segundo álbum con hits, emoción y récords de escuchas.

📅 Sábado 25 | 🕒 19:00 | 📍 Roig Arena, València | 🎟️ 90€ (Consultar disponibilidad)

Breaking Bach. Asiste a la fusión del legado de Bach con improvisación, percusión y sonidos contemporáneos.

📅 Sábado 25 | 🕒 19:00 | 📍 Edifici Polifuncional, Sant Joan de Moró | 🎟️ Entrada libre con reserva previa

Ultrasons: Rondalla de l'Alcalatén - Especial centenario. Muestra del folclore local con sabor a tradición.

📅 Sábado 25 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori Caixa Rural, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Mano de Piedra + Neboas. Metal contundente con letras oscuras y directas.

📅 Sábado 25 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 11-13 €

Pongamos Que Hablo de Joaquín - Tributo a Sabina. Canciones eternas con voz rasgada y alma bohemia.

📅 Sábado 25 | 🕒 21:30 | 📍 Zeppelin, Castelló | 🎟️ 12-15 €

Inside The Cure.

Inside The Cure + So and The Banshees - Tributos. Viaje sonoro al post-punk más icónico.

📅 Sábado 25 | 🕒 22:00 | 📍 Salatal, Castelló | 🎟️ 17-22 €

Kadec Santa Ana. Flow urbano y beats contundentes para cerrar la jornada.

📅 Sábado 25 | 🕒 23:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 35 €

Predicadores. Rock intenso con guitarras oscuras, melodías adictivas y letras con mensaje.

📅 Domingo 26 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Elena Font, piano. Recital íntimo con obras clásicas y contemporáneas.

📅 Domingo 26 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori, Castelló | 🎟️ 6-16 €

Franck Carducci & Mary Renaud, en acústico. Rock sinfónico con delicadeza y pasión en formato íntimo.

📅 Domingo 26 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 12-15 €

FesOhCurt: proyección de cortos. Muestra de cine breve con talento local e internacional.

📅 Viernes 24 y sábado 25 | 🕒 19:00 | 📍 Salón de Actos de la Caixa Rural, Nules | 🎟️ Entrada libre

'La trama egipcia' (Wes Anderson, 2025). Estética cuidada y humor excéntrico en la nueva película del director.

📅 Viernes 24, sábado 25 y domingo 26| 🕒 22:30 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 3 €

'La noche' (Michelangelo Antonioni, 1961). Cine clásico italiano con atmósfera introspectiva.

📅 Sábado 25 y domingo 26 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €

Festival Flamenco Ciudad de Castellón: cine-coloquio 'Bodas de sangre' + conferencia. Flamenco y Lorca en pantalla y palabra.

📅 Domingo 26 | 🕒 12:30 | 📍 Menador, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'Com(post)'. Movimiento contemporáneo que reflexiona sobre el cuerpo y la materia.

📅 Viernes 24 | 🕒 19:00 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Contaventures, desventures i altres boges criatures, por Xiconiu Teatre. Espectáculo infantil lleno de fantasía y sorpresas.

📅 Sábado 25 | 🕒 18:00 | 📍 Patio Hogar de los Jubilados, San Rafael del Río | 🎟️ Entrada libre

Òpera Gurmet Rigoletto de G. Verdi, por Crea Escena. Clásico operístico servido con estilo escénico innovador.

📅 Sábado 25 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori Municipal, Vila-real | 🎟️ 20 €

'Spavil', per Improplana. Comedia improvisada con giros imprevisibles y mucho humor.

📅 Domingo 26 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ Taquilla inversa €

'Un tranvía llamado deseo', de Tennessee Williams.

'Un tranvía llamado deseo', de Tennessee Williams. Una producción teatral de alto nivel dirigida por David Serrano y protagonizada por Nathalie Poza y Pablo Derqui. La icónica obra sobre la diferencia entre realidad y delirio llega al Teatre Principal para una única y esperada función.

📅 Sábado 25 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 3-20 €

Afluencia de gente en la feria de atracciones.

Feria de Todos los Santos. Vuelve la diversión con decenas de atracciones para todos los públicos y que permanecerá abierta durante aproximadamente un mes. El recinto ferial se ilumina otra vez con atracciones y música para grandes y pequeños

📅 Viernes 24, sábado 25 y domingo 26 | 📍 Recinto Ferial, Castelló

'Regalar a cau d'orella', por Visitants. Espectáculo itinerante que llena las calles de poesía y cercanía para celebrar el comercio local.

📅 Viernes 24 | 🕒 18:30 | 📍 Centro urbano, Benicarló | 🎟️ Entrada libre

'Va de Bach' por Aracaladanza. Juegos visuales y coreografías inspiradas en el maestro barroco.

📅 Viernes 24 | 🕒 19:30 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 3-8 €

'Xicotetes veus, grans històries', por Fotolateras. Taller fotográfico para niños con historia y creatividad.

📅 Sábado 25 | 🕒 10:30 y 12:30 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'Mus’n’Babies'. Arte y juego para bebés entre cuadros y música suave.

📅 Sábado 25 | 🕒 17:30 | 📍 Museu de Belles Arts, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Castelló Ruta de Sabor

Castelló Ruta de Sabor.

Catas, menús y rutas que celebran los sabores de temporada con producto local y de kilómetro 0. Además, cada uno de los comensales podrá evaluar su experiencia mediante un código QR disponible en cada local, así como en la página web de Castelló Ruta de Sabor. De este modo, cabe resaltar que el público que participe en la experiencia y en las votaciones entrará en el sorteo de un lote de productos de ‘Castelló Ruta de Sabor’,

📅 Desde jueves 23/10 hasta domingo 23/11 | 📍 Diversos espacios, Provincia de Castellón | 🎟️ Consultar actividades

Los locales participantes son los siguientes: 964 Tasting Shop (Alcalà de Xivert-Alcossebre)

(Alcalà de Xivert-Alcossebre) Casa Lola (Grau de Castelló)

(Grau de Castelló) Hostatgeria Sant Jaume (Coratxà)

(Coratxà) Mas de la Mezquita (Culla)

(Culla) Casa Ramón (Atzeneta del Maestrat)

(Atzeneta del Maestrat) La Frutería Castellón (Castelló)

(Castelló) Nou Escull (Grau de Castelló)

(Grau de Castelló) Valencia Color Tours (Castelló)

(Castelló) Restaurante Brasería La Bodega (Sant Mateu)

(Sant Mateu) Cooperativa Agrícola San Isidro Castellón (Castelló)

(Castelló) La Carabassa Bar (Vinaròs)

(Vinaròs) River Club (Montanejos)

(Montanejos) Vinatea (Morella)

(Morella) Quesería Tot de Poble (Les Coves de Vinromà)

(Les Coves de Vinromà) Restlounge La Puerta Azul (Vinaròs)

(Vinaròs) La Bodeguetta de Casa Perito (Benlloc)

(Benlloc) Restaurante la Perdi (Sant Mateu)

(Sant Mateu) Restaurante aQua (Castelló)

(Castelló) Pou de Beca Restaurant (Vall d'Alba)

(Vall d'Alba) Reviscolem El Ring (Cinctorres)

(Cinctorres) Farga Restaurant (Sant Mateu)

(Sant Mateu) La Carrasca (Culla)

(Culla) San Rafael (Benicarló)

(Benicarló) Restaurante Font de Sant Pere (El Bllestar)

(El Bllestar) Restaurant & Rooms Cabrit (Sant Mateu)

(Sant Mateu) Mesón del Pastor (Morella)

II Ruta de l’Esmorzaret de Castelló

22 bares de barrios periféricos ofrecen almuerzo completo por 8 € con entrepà, bebida, café y cacaus.

📅 Haste el sábado 1 de noviembre | 🕒 Horario de mañanas (según local) | 📍 Diversos barrios, Castelló | 🎟️ 8 € | Más información

Fiesta del pulpo a caduf

Jornadas gastronómicas

Después de las jornadas para disfrutar de los pinchos de la Fiesta del Pulpo, llegan las jornadas gastronómicas para saborear grandes menús con el pulpo a caduf y pescado de lonja como protagonistas.

📅 Hasta el domingo 2 de noviembre | 🕒 De 13:00 a 17:00 | 📍Bares y restaurantes, Benicarló | Programa y todos los locales participantes

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

'Burriana, capital del Reino de Valencia. 1233-1238'. Inauguración de la muestra que repasa un episodio clave de la historia local.

📅 Viernes 24 | 🕒 19:00 | 📍 La Mercè, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Presentación de 'La novia de la paz' de Rosario Raro. Novela sobre memoria y valentía femenina en la posguerra.

📅 Sábado 25 | 🕒 11:30 | 📍 La Morralla, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Visita a 'Visión periférica' con Antonio Guerra. Encuentro con el artista en torno a fotografía y territorio.

📅 Sábado 25 | 🕒 12:00 | 📍 Centre Cultural Melchor Zapata, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Inauguración de 'Fly me to the moon, Mélies' de Ximo Abadía. Viaje visual entre cine y fantasía.

📅 Sábado 25 | 🕒 13:00 | 📍 Museu de Belles Arts, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Ressons de Benicàssim, de Kmy Ros.

Ressons de Benicàssim, de Kmy Ros. Nuestra compañera Kmy Ros expone en Benicàssim, fotografías que capturan el alma de la danza y la luz del Mediterráneo.

📅 Hasta el 26 de octubre | 🕒 de de jueves a domingo de 17:00 a 20:00 h | 📍 Sala de exposiciones del Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Fiestas en pueblos

Fiesta del Bureo y Ball del Corro. Palanques revive sus raíces con bureo, rondallas, danzas populares y el Ball del Corro como emblema identitario.

📅 Sábado 25 de octubre | 🕒 Desde las 10:00 | 📍 Calles y plaza del pueblo, Palanques | 🎟️ Entrada libre (comida con inscripción previa)

¿Tienes ideas geniales para planes, rutas o gastronomía? Nos encantaría conocerlas. Envíanos tus sugerencias por correo a web@epmediterraneo.com o por WhatsApp al 680 558 577. ¡Esperamos tus aportes!