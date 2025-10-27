Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

Llega una semana cargada de propuestas que fusionan la tradición con la vanguardia. Con el Puente de Todos los Santos a la vuelta de la esquina, Castellón se viste de fiesta y cultura. La programación va desde conciertos internacionales, exposiciones artísticas con encanto y teatro de misterio, hasta ferias de ocio familiar. ¡Prepara tu agenda del 27 de octubre al 2 de noviembre y sumérgete en el mejor ocio!

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Nuestros planes destacados de la semana:

1. Stranded Horse & Boubacar Cissokho (Ciclo SONS Castelló) El músico normando Yann Tambour (Stranded Horse) se une a la estrella emergente de la kora, Boubacar Cissokho, en una noche que promete ser mágica. Una exploración sonora que fusiona la tradición africana con el folk en un concierto inclasificable que abre la semana. 📅 Lunes 27 de Octubre | 🕒 20:00 h | 📍 Teatre del Raval de Castelló | 🎟️ Entrada voluntaria

2. Teatro: La Verdad, con Joaquín Reyes La gran producción de la semana llega al Teatre Principal. Esta comedia de Florian Zeller, protagonizada por Joaquín Reyes, explora la mentira compulsiva de su protagonista y cómo esta se convierte en su forma de vida. Una reflexión inteligente y cargada de humor. 📅 Domingo 2 de Noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ De 3 € a 20 €

Joaquín Reyes encabeza el reparto de 'La verdad', que llega al Teatre Principal de Castelló el 2 de noviembre. / MEDITERRÁNEO

3. Exposición Be Kind de Ana Sansano (Inauguración) Una tierna y original muestra que rinde homenaje a la presencia de los perros en el Hollywood clásico. Ana Sansano expone esta oda al lazo inquebrantable entre el ser humano y su mejor amigo, vista a través del glamour de la gran pantalla. 📅 Jueves 30 de Octubre (Apertura) | 🕒 19:00 h | 📍 Vil·la Elisa, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

4. La mujer de negro (Teatro de Misterio) Un abogado contrata a un actor para recrear un suceso fantasmagórico. Esta obra, ideal por su ambientación de terror y misterio para estas fechas, promete ser un exorcismo escénico que te mantendrá al borde del asiento. 📅 Domingo 2 de Noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ 7 €

5. Fantasy Fest (Festival de Ocio Familiar) Un fin de semana completo dedicado a la fantasía, el gaming y la cultura pop en el Grau. Habrá mercadillo, talleres, zona de juegos, una exposición de Star Wars y el I Concurso de Cosplay y desfile. ¡El plan perfecto para el puente, apto para todas las edades! 📅 Sábado 1 y Domingo 2 de Noviembre | 🕒 A partir de las 10:00 h | 📍 Zona lúdica de PortCastelló, Grau de Castelló | 🎟️ Gratuito (Consultar precios de actividades específicas)

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 27 de octubre

Stranded Horse & Boubacar Cissokho (Ciclo SONS) Música folk con kora y tradición africana. 📅 27 | 🕒 20:00 h | 📍 Teatre del Raval de Castelló | 🎟️ Entrada voluntaria, taquilla inversa

Música folk con kora y tradición africana. 📅 27 | 🕒 20:00 h | 📍 Teatre del Raval de Castelló | 🎟️ Entrada voluntaria, taquilla inversa Ciclo Los Lunes Concierto: Ana María Archilés (Guitarra) Concierto de guitarra clásica. 📅 27 | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Acceso libre

MARTES, 28 de octubre

'12a Mostra Internacional de Curtmetratges 'Drets Humans i… Acció!' Proyección de cortometrajes centrados en derechos humanos. 📅 28 | 🕒 19:00 h | 📍 Museu de Belles Arts de Castelló | 🎟️ Consultar

Proyección de cortometrajes centrados en derechos humanos. 📅 28 | 🕒 19:00 h | 📍 Museu de Belles Arts de Castelló | 🎟️ Consultar Presentación del libro La bitácora inédita de Orlando Brocheta Presentación literaria con Toni G. Turner. 📅 28 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Acceso libre

Presentación literaria con Toni G. Turner. 📅 28 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Acceso libre Inauguración del curso ALCAP 2025-2026 Homenaje a la Asociación Literaria Castellonense con recital poético. 📅 28 | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Acceso libre

MIÉRCOLES, 29 de octubre

Ciclo Dona i Cinema: Proyección Remember my name Documental sobre jóvenes migrantes en Melilla y la danza. 📅 29 | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre del Raval de Castelló | 🎟️ Recoger entradas 1 h antes (Gratuito)

Únete a nuestros canales Únete a nuestros canales Únete aquí WhatsApp Únete aquí Telegram Únete aquí Suscribirse

JUEVES, 30 de octubre

Exposición ‘Be Kind’ de Ana Sansano (Apertura) Muestra sobre la presencia de perros en el Hollywood clásico. 📅 30 | 🕒 19:00 h | 📍 Vil·la Elisa, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

Muestra sobre la presencia de perros en el Hollywood clásico. 📅 30 | 🕒 19:00 h | 📍 Vil·la Elisa, Benicàssim | 🎟️ Gratuito Monólogo: Cròniques del Ventorro (Xavi Castillo) Monólogo de humor. 📅 30 | 🕒 19:30 h | 📍 Teatre del Raval de Castelló | 🎟️ Anticipadas en Taverna L’Ovella Negra

Presentación del libro Las espías Presentación literaria con José Manuel González de la Cuesta. 📅 30 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Acceso libre

Presentación literaria con José Manuel González de la Cuesta. 📅 30 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Acceso libre Presentación del libro Revolución Presentación literaria con Andrés Bagán Aparici. 📅 30 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Babel, Castelló | 🎟️ Acceso libre

Presentación literaria con Andrés Bagán Aparici. 📅 30 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Babel, Castelló | 🎟️ Acceso libre Conferencia: “40 anys del llibre Cossieros i anticossieros…” Conferencia histórica a cargo de Manuel Carceller. 📅 30 | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Acceso libre

Conferencia histórica a cargo de Manuel Carceller. 📅 30 | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Acceso libre Presentación del libro La voz de los oráculos Presentación literaria con Asunción Vicente Valls. 📅 30 | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Acceso libre

Presentación literaria con Asunción Vicente Valls. 📅 30 | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Acceso libre Conciertos líricos Les Arts al Belles Arts Conciertos a cargo de miembros del Palau de les Arts. 📅 30 | 🕒 19:30 h | 📍 Museu de Belles Arts de Castelló | 🎟️ Aforo limitado

Conciertos a cargo de miembros del Palau de les Arts. 📅 30 | 🕒 19:30 h | 📍 Museu de Belles Arts de Castelló | 🎟️ Aforo limitado EXPOSICIÓN ‘Visión periférica’ de Antonio Guerra (Hasta el 16 de noviembre) Muestra que interroga el paisaje contemporáneo. 📅 Jue/Vie: 17-20h, Sáb: 11-14h y 17-20h, Dom: 11-14h | 📍 Centre Cultural Melchor Zapata, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

VIERNES, 31 de octubre

Halloween Peñíscola: Fiesta infantil de Halloween Actividades y juegos infantiles. 📅 31 | 🕒 17:30 h | 📍 Edificio Sociocultural, Peñíscola | 🎟️ Gratuito

Actividades y juegos infantiles. 📅 31 | 🕒 17:30 h | 📍 Edificio Sociocultural, Peñíscola | 🎟️ Gratuito Proyección: ConéctaTE a la vida Cortometraje y coloquio sobre la conducta suicida y prevención. 📅 31 | 🕒 17:30 h | 📍 Teatre del Raval de Castelló | 🎟️ Acceso libre

Cortometraje y coloquio sobre la conducta suicida y prevención. 📅 31 | 🕒 17:30 h | 📍 Teatre del Raval de Castelló | 🎟️ Acceso libre Presentación del libro Estimats poetes Presentación literaria con Josep Porcar. 📅 31 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Acceso libre

Presentación literaria con Josep Porcar. 📅 31 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Acceso libre Dansa: Cos ser i cantar Danza contemporánea que reflexiona sobre el cuerpo y el tiempo social. 📅 31 | 🕒 19:00 h | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ 7 €

Danza contemporánea que reflexiona sobre el cuerpo y el tiempo social. 📅 31 | 🕒 19:00 h | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ 7 € La literatura en sus centenarios: Conferencia “La subversión de las vanguardias…” Conferencia a cargo de José Miguel Segura Roselló. 📅 31 | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Acceso libre

Conferencia a cargo de José Miguel Segura Roselló. 📅 31 | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Acceso libre Teatro: Gola Reflexión coreográfica sobre la superficialidad. 📅 31 | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ 10 € (Reducida: 8 €)

Reflexión coreográfica sobre la superficialidad. 📅 31 | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ 10 € (Reducida: 8 €) Cine: Bodegón con Fantasmas Proyección de la comedia negra española. 📅 31 | 🕒 19:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Proyección de la comedia negra española. 📅 31 | 🕒 19:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 € BANDA MUNICIPAL DE CASTELLÓN: Aromes de la Plana Concierto a beneficio de Afanias Castellón. 📅 31 | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Sinfónica, Auditori i Palau de Congressos de Castelló | 🎟️ Acceso Libre con Entrada

Concierto a beneficio de Afanias Castellón. 📅 31 | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Sinfónica, Auditori i Palau de Congressos de Castelló | 🎟️ Acceso Libre con Entrada Concierto: VII Sixties Rock Weekend Fin de semana dedicado al rock de los 60. 📅 31 | 🕒 20:00 h | 📍 La Bohemia Culture Club, Castelló | 🎟️ Consultar redes de la sala

DRET A LA FESTA: Mesa redonda + Sesión Musical Encuentro sobre cultura club con sesión musical DUBDAWA Y LOVA CLUB (21:00h). 📅 31 | 🕒 20:00 h | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Acceso libre

Encuentro sobre cultura club con sesión musical DUBDAWA Y LOVA CLUB (21:00h). 📅 31 | 🕒 20:00 h | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Acceso libre Halloween Peñíscola: Correfoc (Falla La Carrasca) Espectáculo de fuego y pirotecnia. 📅 31 | 🕒 20:30 h | 📍 Edificio Sociocultural hasta Paseo Marítimo, Peñíscola | 🎟️ Gratuito

Espectáculo de fuego y pirotecnia. 📅 31 | 🕒 20:30 h | 📍 Edificio Sociocultural hasta Paseo Marítimo, Peñíscola | 🎟️ Gratuito 'Halloween: El regreso de las Bestias': Killus + The Broken Horizon Concierto de metal y rock. 📅 31 | 🕒 21:00 h | 📍 Salatal, Castelló | 🎟️ 15,60 €

Concierto de metal y rock. 📅 31 | 🕒 21:00 h | 📍 Salatal, Castelló | 🎟️ 15,60 € Cine: Bodegón con Fantasmas Segunda proyección de la comedia negra española. 📅 31 | 🕒 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Segunda proyección de la comedia negra española. 📅 31 | 🕒 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 € Halloween Peñíscola: Fiesta Halloween (Peña en Almíbar) Fiesta nocturna. 📅 31 | 🕒 00:00 h | 📍 Edificio Sociocultural, Peñíscola | 🎟️ Consultar

SÁBADO, 1 de noviembre

Fantasy Fest: Mercadillo + talleres + zona gaming + Star Wars Festival de ocio, fantasía y cultura pop. 📅 1 | 🕒 10:00 h | 📍 Zona lúdica de PortCastelló, Grau de Castelló | 🎟️ Gratuito

Festival de ocio, fantasía y cultura pop. 📅 1 | 🕒 10:00 h | 📍 Zona lúdica de PortCastelló, Grau de Castelló | 🎟️ Gratuito Botigues al carrer 2025 Feria de comercios en la calle. 📅 1 | 🕒 10:00 h a 22:00 h | 📍 Paseo Marítimo, Peñíscola | 🎟️ Gratuito

Feria de comercios en la calle. 📅 1 | 🕒 10:00 h a 22:00 h | 📍 Paseo Marítimo, Peñíscola | 🎟️ Gratuito Jornada didáctica: Historia viva del castillo (Medievalis) Actividades sobre oficios históricos en el castillo templario. 📅 1 | 🕒 10:30 h a 14:00 h | 📍 Castillo de Peñíscola | 🎟️ Consultar

Actividades sobre oficios históricos en el castillo templario. 📅 1 | 🕒 10:30 h a 14:00 h | 📍 Castillo de Peñíscola | 🎟️ Consultar Taller de Stop Motion para público familiar Taller a cargo de Lola Barcia Albacar. 📅 1 | 🕒 10:30 h y 12:30 h | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Consultar

Taller a cargo de Lola Barcia Albacar. 📅 1 | 🕒 10:30 h y 12:30 h | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Consultar Peñíscola de Película 2025: Fantasía Heroica Actividad temática. 📅 1 | 🕒 11:30 h - 13:00 h | 📍 Plaza Santa María y Batería de Santa Ana, Peñíscola | 🎟️ Consultar

Actividad temática. 📅 1 | 🕒 11:30 h - 13:00 h | 📍 Plaza Santa María y Batería de Santa Ana, Peñíscola | 🎟️ Consultar Fantasy Fest: I Concurso de Cosplay + Desfile Concurso de disfraces y desfile. 📅 1 | 🕒 17:00 h | 📍 Zona lúdica de PortCastelló, Grau de Castelló | 🎟️ Gratuito

Concurso de disfraces y desfile. 📅 1 | 🕒 17:00 h | 📍 Zona lúdica de PortCastelló, Grau de Castelló | 🎟️ Gratuito Peñíscola de Película 2025: Terror familiar Actividad temática. 📅 1 | 🕒 18:00 h | 📍 Plaza Santa María y Batería de Santa Ana, Peñíscola | 🎟️ Consultar

Actividad temática. 📅 1 | 🕒 18:00 h | 📍 Plaza Santa María y Batería de Santa Ana, Peñíscola | 🎟️ Consultar Cine: Condenados / Vogter Thriller psicológico danés (V. Doblada CAST.). 📅 1 | 🕒 19:00 h | 📍 Palacio de Congresos de Peñíscola | 🎟️ 3 €

Thriller psicológico danés (V. Doblada CAST.). 📅 1 | 🕒 19:00 h | 📍 Palacio de Congresos de Peñíscola | 🎟️ 3 € Cine: Una película inacabada - An Unfinished Film Proyección del ciclo Nou cinema (V.O.S.). 📅 1 | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ 3 € (Reducida: 2 €)

Proyección del ciclo Nou cinema (V.O.S.). 📅 1 | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ 3 € (Reducida: 2 €) Cine: Bodegón con Fantasmas Tercera proyección de la comedia negra española. 📅 1 | 🕒 19:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Tercera proyección de la comedia negra española. 📅 1 | 🕒 19:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 € Cine: Bodegón con Fantasmas Cuarta proyección de la comedia negra española. 📅 1 | 🕒 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

DOMINGO, 2 de noviembre

Fantasy Fest: Mercadillo + talleres + zona gaming + Star Wars Segundo día del festival de ocio, fantasía y cultura pop. 📅 2 | 🕒 10:00 h | 📍 Zona lúdica de PortCastelló, Grau de Castelló | 🎟️ Gratuito

Segundo día del festival de ocio, fantasía y cultura pop. 📅 2 | 🕒 10:00 h | 📍 Zona lúdica de PortCastelló, Grau de Castelló | 🎟️ Gratuito Peñíscola de Película 2025: Fantasía Heroica Actividad temática. 📅 2 | 🕒 11:30 h - 13:00 h | 📍 Plaza Santa María y Batería de Santa Ana, Peñíscola | 🎟️ Consultar

Actividad temática. 📅 2 | 🕒 11:30 h - 13:00 h | 📍 Plaza Santa María y Batería de Santa Ana, Peñíscola | 🎟️ Consultar Peñíscola de Película 2025: Fantasía Heroica Actividad temática. 📅 2 | 🕒 16:00 h | 📍 Plaza Santa María y Batería de Santa Ana, Peñíscola | 🎟️ Consultar

Actividad temática. 📅 2 | 🕒 16:00 h | 📍 Plaza Santa María y Batería de Santa Ana, Peñíscola | 🎟️ Consultar Teatro: La Verdad (Joaquín Reyes) Comedia teatral sobre la mentira compulsiva. 📅 2 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ De 3 € a 20 €

Comedia teatral sobre la mentira compulsiva. 📅 2 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ De 3 € a 20 € Teatro: La mujer de negro Teatro de misterio y sucesos fantasmagóricos. 📅 2 | 🕒 19:00 h | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ 7 €