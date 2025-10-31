Qué hacer en Castellón este fin de semana: Halloween, Fantasy Fest, Sixties Weekend, el circo Raluy y mucha diversión para todos

Halloween llega con todo: brujas, calabazas, fantasmas y disfraces invaden Castellón en uno de los fines de semana más esperados del año. Desde este viernes 31 de octubre, la provincia se convierte en un gran escenario repleto de escape rooms, conciertos temáticos, cine de terror, pasacalles, random dances, concursos, talleres y espectáculos para todos los públicos.

Entre los imprescindibles, el Circo Raluy Legacy despliega en Castelló su deslumbrante montaje CYBORG, con acrobacias futuristas y criaturas mecánicas que dejan sin aliento. El Fantasy Fest transforma el Grau en el paraíso friki con talleres, cosplay, zona gaming y exhibiciones. En La Bohemia, el Sixties Rock Weekend revive la psicodelia con directos de alto voltaje.

El teatro también tiene su hueco: vuelve el clásico Don Juan Tenorio, inseparable del Día de Todos los Santos, y Joaquín Reyes se mete en líos en La verdad, comedia ácida sobre los enredos cotidianos. Y si buscas emociones a toda velocidad, la feria de atracciones ya ruge en el Recinto de Ferias y Mercados.

¿Truco, trato o planazo? Aquí están todos.

Halloween en la provincia

Halloween / Mediterráneo

La provincia de Castellón se rinde al hechizo de Halloween con una programación que desborda imaginación, sustos y diversión para todos los públicos. Del viernes, 31 de octubre al domingo, 2 de noviembre, las localidades se llenan de pasacalles siniestros, cine de terror, concursos de disfraces, conciertos escalofriantes, actividades infantiles y mucha, mucha marcha.

CINE Huntrix – Karaoke Experience. Película viral de Netflix sobre una banda de cazadoras de demonios, en versión karaoke para cantar los grandes hits del K-pop. 📅 Del viernes 31 al domingo 2 | 🕒 Consultar horarios | 📍 Ocine Estepark y Cinesa Salera, Castelló | 🎟️ [Consultar] Maratón de terror – Cinesa Salera. Seis horas de sustos con Háblame, Sting, Strangers: Capítulo 1 y Together. 📅 Viernes 31 | 🕒 16:45 | 📍 Cinesa Salera, Castelló | 🎟️ [Consultar] Terror para todos en Ocine Estepark. Cine de miedo en versión suave o intensa con La novia cadáver, Black Phone 2 y Expediente Warren: El último rito. 🕒 Consultar horarios | 📍 Ocine Estepark, Castelló | 🎟️ [Consultar] EVENTOS Random Dance K-pop – Lunae Verse. Exhibición participativa de coreografías pop coreanas con disfraces, ritmo y energía adolescente. 📅 Viernes 31 | 🕒 17:00-19:00 | 📍 Templete del Parque Ribalta, Castelló | 🎟️ Entrada libre Halloween al Grau. Concurso de “Truco o Trato”, sorteos y tardeo DJ para una noche espeluznantemente divertida en familia. 📅 Viernes 31 | 🕒 Desde las 17:00 | 📍 Av. San Pedro, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre La Casa del Terror. Una experiencia espeluznante para los más valientes. ¿Serás capaz de recorrer sus pasillos sin gritar? 📅 31 de octubre | 🕕 18:00 a 22:00 h📍 Casal Jove, Grau de Castelló 🎟️ Entrada libre 💀 Producción de Splan Teatre Noche del Terror en el Zoo. Un recorrido escalofriante por un zoo donde el miedo se esconde tras cada sombra. 📅 Viernes 31, sábado 1 y domingo 2 | 🕒 20:30, 21:10, 21:50, 22:30 | 📍Plaza de Toros, Oropesa del Mar | 🎟️ Inscripción previa en www.oropesadelmarturismo.com

Halloween en Orpesa

La localidad se llena de ambiente con cabalgata, reparto de dulces, música en directo, discomóvil y un terrorífico zoo.

📅 Jueves 30 | 🕒 19:00 | 📍Plaza Mayor, Orpesa del Mar | 🎟️ Entrada libre

🕒 19:00 | Cabalgata ‘Vespra de Tots Sants’ 📍Plaza Mayor | 🎟️ Entrada libre

📍Plaza Mayor | 🎟️ Entrada libre 🕒 19:30 | Reparto del Tarró de Gat📍Plaza Mayor | 🎟️ Entrada libre [object Object] 🕒 20:30, 21:10, 21:50, 22:30 | Noche del Terror en el Zoo 📍Plaza de Toros | 🎟️ Inscripción previa en www.oropesadelmarturismo.com

📍Plaza de Toros | 🎟️ Inscripción previa en www.oropesadelmarturismo.com 🕒 00:00 (ya madrugada del sábado) | Fiesta de Halloween con discomóvil The End📍Recinto Multiusos | 🎟️ Entrada libre [object Object] 🕒 11:00 | Hinchables infantiles 📍Plaza Mayor | 🎟️ Entrada libre

📍Plaza Mayor | 🎟️ Entrada libre 🕒 19:00 | Tardeo con Sin Documentos 📍Centro urbano | 🎟️ Entrada libre

📍Centro urbano | 🎟️ Entrada libre 🕒 19:00 | Concierto del Dúo Ángel Barrios – Música en el Museo 📍Museo de Orpesa | 🎟️ Entrada gratuita con reserva en www.oropesadelmar.click

📍Museo de Orpesa | 🎟️ Entrada gratuita con reserva en www.oropesadelmar.click 🕒 20:30, 21:10, 21:50, 22:30 | Noche del Terror en el Zoo 📍Plaza de Toros | 🎟️ Inscripción previa en www.oropesadelmarturismo.com

📍Plaza de Toros | 🎟️ Inscripción previa en www.oropesadelmarturismo.com 🕒 18:00 | Halloween en el Parque del Trenet. Actividades familiares entre calabazas y locomotoras. | 📍 Parque del Trenet, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre [object Object] 🕒 18:30, 19:10, 19:50, 20:30 | Noche del Terror en el Zoo📍Plaza de Toros | 🎟️ Inscripción previa en www.oropesadelmarturismo.com [object Object][object Object][object Object][object Object]

Halloween en Benicàssim

El municipio se transforma en un escenario terrorífico con desfile, pasajes del miedo, cine, fiesta en el Parc del Trenet y actividades familiares.

📅 De jueves 30 a sábado 1 | 🕒 Desde 17:00 | 📍 Benicàssim | 🎟️ Entrada libre y con inscripción previa

🕒 17:00–21:00 | Casal del Terror 📍Casal Jove | 🎟️ Entrada gratuita con inscripción previa

📍Casal Jove | 🎟️ Entrada gratuita con inscripción previa 🕒 18:00, 19:00, 20:00 | Terror en la Torre Sant Vicent 📍Torre Sant Vicent | 🎟️ Entrada libre

📍Torre Sant Vicent | 🎟️ Entrada libre 🕒 Desde 17:00 | Truco o trato infantil por el casco urbano 📍Calles del centro | 🎟️ Entrada libre

📍Calles del centro | 🎟️ Entrada libre 🕒 19:00 | Desfile de Halloween + fiesta con música en directo 📍Desde Puente de Hierro hasta plaza Les Corts Valencianes | 🎟️ Entrada libre

📍Desde Puente de Hierro hasta plaza Les Corts Valencianes | 🎟️ Entrada libre 🕒 19:30 y 22:30 | Cine: Bodegón con fantasmas📍Teatro Municipal Francesc Tàrrega | 🎟️ 3 € [object Object] 🕒 18:00–21:00 | Fiesta de Halloween en el Parc del Trenet (1ª parte) 📍Parc del Trenet | 🎟️ Entrada libre

📍Parc del Trenet | 🎟️ Entrada libre 🕒 22:30–fin de fiesta | Fiesta de Halloween en el Parc del Trenet (2ª parte)📍Parc del Trenet | 🎟️ Entrada libre [object Object][object Object]

Fantasy Fest 2025

Fantasy Fest Castellón 2025 / Mediterráneo

Este fin de semana, PortCastelló se transforma en punto de encuentro para fans del cine, los cómics y los videojuegos, con un planazo gratuito de ocio familiar, cosplay y cultura friki lleno de talleres, desfiles y actividades para todas las edades.

📅 Viernes 1 y Sábado 2 | 🕒 Consultar horarios | 📍 Moll de Costa, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre | Más información

Programa de actos SÁBADO 1 10:00 Apertura del evento. Inicio de la zona gaming, apertura del Fantasy Market y de las exposiciones temáticas.

Apertura del evento. Inicio de la zona gaming, apertura del Fantasy Market y de las exposiciones temáticas. 10:00 Desafío Jedi (1er turno). Requiere inscripción.

Desafío Jedi (1er turno). Requiere inscripción. 10:15 Exhibición Transformer. Hazte una foto con Bumblebee.

Exhibición Transformer. Hazte una foto con Bumblebee. 10:30 Apertura de la exposición Star Wars.

Apertura de la exposición Star Wars. 11:00 Desafío Jedi (2º turno). Requiere inscripción.

Desafío Jedi (2º turno). Requiere inscripción. 11:00 Show de especialistas.

Show de especialistas. 11:30 Exhibición Transformer. Hazte una foto con Bumblebee.

Exhibición Transformer. Hazte una foto con Bumblebee. 12:00 Desafío Jedi (3er turno). Requiere inscripción.

Desafío Jedi (3er turno). Requiere inscripción. 12:00 Photocall con Spiderman y Capitán América.

Photocall con Spiderman y Capitán América. 13:00 Show de especialistas.

Show de especialistas. 11:30 Exhibición Transformer. Hazte una foto con Bumblebee.

Exhibición Transformer. Hazte una foto con Bumblebee. 11:00 Desafío Jedi (4º turno). Requiere inscripción.

Desafío Jedi (4º turno). Requiere inscripción. 14:00 Cierre de actividades matinal.

Cierre de actividades matinal. 17:00 Concurso de Cosplay con pase en escenario. Requiere inscripción.

Concurso de Cosplay con pase en escenario. Requiere inscripción. 17:30 Microconcierto: música de cine.

Microconcierto: música de cine. 18:00 Desfile Fantasy Fest.

Desfile Fantasy Fest. Recorrido: salida y concentración en la plaza de Seté, Paseo Buenavista, entrada hacia el muelle de Costa.

20:00 Cierre de la exposición Star Wars.

Cierre de la exposición Star Wars. 21:00 Cierre del evento. DOMINGO 2 10:00 Apertura del evento. Zona gaming, Fantasy Market y exposiciones temáticas.

Apertura del evento. Zona gaming, Fantasy Market y exposiciones temáticas. 10:00 Talleres: pintacaras, tatuajes, globoflexia y manualidades.

Talleres: pintacaras, tatuajes, globoflexia y manualidades. 10:00 Apertura de la zona de juegos deportivos fantásticos.

Apertura de la zona de juegos deportivos fantásticos. 10:30 Torneo One Piece TCG Fantasy Fest.

Torneo One Piece TCG Fantasy Fest. Premios al Top 4: maquetas de madera artesanales (2 barcos y 2 cofres). Requiere inscripción.

10:30 Apertura exposición Star Wars.

Apertura exposición Star Wars. 11:00 Actividades Cazafantasmas: descubre sus herramientas y pinta con los protagonistas de las películas.

Actividades Cazafantasmas: descubre sus herramientas y pinta con los protagonistas de las películas. 11:00 Photocall con las princesas y príncipes de cine.

Photocall con las princesas y príncipes de cine. 4:00 Cierre del evento. 🔗 Inscripciones: fantasyfestcs.com

Sixties Rock Weekend

Sixties Rock Weekend / Instagram

Séptima edición. Dos noches de garage, psicodelia y espíritu sesentero con Los Estanques, Billy Tibbal’s, Los Bengala, Ian Kay, Paco Vila y The Black Beat.

📅 Viernes 31 y sábado 1 | 🕒 Desde las 19:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 18-35 €

Programación VIERNES 31 19:30 – The Black Beat

– The Black Beat 20:30 – Ian Kay

– Ian Kay 21:45 – Los Bengala

– Los Bengala 23:00 - 03:30 – All Nighters DJ’s SÁBADO 1 19:30 – Paco Vila

– Paco Vila 20:30 – Billy Tibbal’s

– Billy Tibbal’s 21:45 – Los Estanques

– Los Estanques 23:00 - 03:30 – All Nighters DJ’s

JC Flowers & Belle de Z. Concierto doble de estilos vibrantes junto al mar.

📅 Viernes 31 | 🕒 16:00 | 📍 Oropesa, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

Cientocero – Tributo a Supersubmarina. Homenaje enérgico a los himnos indie más recordados.

📅 Viernes 31 | 🕒 19:00 | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ 15 €

Perfecto Miserable + Candace / Instagram

Perfecto Miserable + Candace. Concierto especial de Halloween con fiesta de disfraces incluida.

📅 Viernes 31 | 🕒 19:00 (apertura) | 📍 El Terra, Castelló | 🎟️ 10 € anticipada / 12 € taquilla

'Aromas de La Plana' por la Banda Municipal de Castelló. Concierto solidario con sabor local.

📅 Viernes 31 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ 11,50 €

More Than Pain + Convictium. Metal sin filtros para oídos valientes.

📅 Viernes 31 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Carol Tomás – ‘Per l’humor de 10’. Espectáculo cómico con ritmo musical.

📅 Viernes 31 | 🕒 20:00 | 📍 Auditorio, Vila-real | 🎟️ 10 €

Dret a la festa. Fiesta libre con Colectivo Bruxista, Dubdawa Sound System y LOVA CLUB.

📅 Viernes 31 | 🕒 20:00 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Javi Garvi. Cena con música en vivo y sabor mediterráneo.

📅 Viernes 31 | 🕒 20:30 | 📍 Restaurante Bonterra, Benicàssim | 🎟️ [Consultar local]

Halloween: El regreso de las Bestias. Noche salvaje con Killus y The Broken Horizon.

📅 Viernes 31 | 🕒 21:00 | 📍 Salatal, Castelló | 🎟️ 15,60 €

Ultrasons: Duot. Improvisación libre con espíritu punk y jazz.

📅 Viernes 31 | 🕒 22:00 | 📍 Saló Gòtic, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Hijos del Rock & Roll / Instagram

Hijos del Rock & Roll · Homenaje a Miguel Ríos

📅 Sábado 1 | 🕧 12:30 h (vermut) | 📍 Because, Castelló 🎟️ 10 € con dos bebidas (birras, vermuts o una copa) | Reservas: en Because o 📞 657 084 391

Plastic Soul Rock and Roll Band – Tributo a The Beatles. Vermuteo con clásicos inmortales de Liverpool en clave rock.

📅 Sábado 1 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Castelló | 🎟️ Entrada libre

JC Flowers & Belle de Z. Tarde de sonidos indie y folk en ambiente festivo.

📅 Sábado 1 | 🕒 16:00 | 📍 Magic Hall - October Fest, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

Jarana + Los Indi.os. Fusión de ritmos latinos y buen rollo sobre el escenario.

📅 Sábado 1 | 🕒 17:30 | 📍 Santos, Castelló | 🎟️ 15 €

Ultrasons: Castanyetes de suro. Tradición sonora con percusión festiva de calle.

📅 Sábado 1 | 🕒 17:30 | 📍 Reixa de la Vila, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Un instante en la vida. Recital intimista y evocador en clave musical.

📅 Sábado 1 | 🕒 18:00 | 📍 Vilafranca | 🎟️ Entrada libre

Halloween Reloaded. / Instagram

Halloween Reloaded. Sangre Salvaje, Lady Mambo y Venko agitan la noche con punk rock y una Hard Bass Party final.

📅 Sábado 1 | 🕒 19:00 | 📍 El Terra, Castelló | 🎟️ 10 €

Paynamoon. Pop envolvente con toques nostálgicos y delicados.

📅 Sábado 1 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Indocencia Rock. Repaso a grandes himnos del pop-rock con versiones de Nirvana, Red Hot, Extremoduro o The Cranberries.

📅 Sábado 1 | 🕒 19:00 | 📍 Soho Pub, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Ultrasons: Anna Andreu. Intimidad acústica con fuerza lírica y emoción.

📅 Sábado 1 | 🕒 19:00 | 📍 Saló Gòtic, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Californicados – Tributo a Red Hot Chili Peppers. Vibraciones funk rock con sabor californiano.

📅 Sábado 1 | 🕒 21:00 | 📍 Zeppelin, Castelló | 🎟️ 10-12 €

The Prockject. Vermuteo con versiones enérgicas de rock & pop de los 60 y 70.

📅 Domingo 2 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Daniel Higiénico / Instagram

Daniel Higiénico – 'Cancionólogos'. Concierto con humor, crítica y mucha ironía.

📅 Domingo 2 | 🕒 18:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 12-15 €

Tributo a Hans Zimmer – Candlelight. Las bandas sonoras más épicas a la luz de las velas.

📅 Domingo 2 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ 20-34 €

Carlos Vidal – ‘Suites para cello solo de J. S. Bach’. Clásicos con intensidad en estado puro.

📅 Domingo 2 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ 4-5 €

Lord Bishop / Instagram

Lord Bishop Rocks. El guitarrista neoyorquino vuelve con su explosivo power trío y su nuevo disco Heavy 10: rock, funk y energía sin filtros.

📅 Domingo 2 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 15-18 €

Candlelight: Tributo a Coldplay. Arreglos de cuerdas para emocionar con luz tenue.

📅 Domingo 2 | 🕒 21:00 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ 19-34 €

‘ConéctaTE a la vida’. Cortometraje y coloquio sobre prevención y juventud.

📅 Viernes 31 | 🕒 17:30 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Entrada libre

‘Bodegón con fantasmas’ / Mediterráneo

‘Bodegón con fantasmas’ (Enrique Buleo, España, 2024). Retrato surrealista y costumbrista con humor negro.

📅 Viernes 31 y sábado 1 | 🕒 19:30 y 22:30 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Condemnados / Vogter. Thriller psicológico sobre la moral y la justicia en el entorno carcelario más hostil.

📅 Sábado 1 (doblada) y domingo 2 (V.O.S.E.) | 🕒 19:00 | 📍 Palacio de Congresos, Peñíscola | 🎟️ 3 €

‘Una película inacabada’ (Ye Lou, Singapur, 2024). Cine experimental entre el ensayo y la ficción.

📅 Sábado 1 y domingo 2 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €

‘Gola’, por Bitó Produccions. Reflexión escénica sobre el deseo y la culpa.

📅 Viernes 31 | 🕒 19:30 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 8-10 €

Falla Barri La Ravalera – Concurs de Teatre en Valencià. Comedia local con sabor popular.

📅 Viernes 31 | 🕒 22:30 | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ Entrada libre

‘Las peladas’ – Mostra de Teatre Amateur CV. Retrato crítico y humano desde la escena aficionada.

📅 Sábado 1 | 🕒 19:00 | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ Entrada libre

Don Juan Tenorio. / Mediterráneo

Don Juan Tenorio. Clásico imprescindible del Día de Todos los Santos que revive la leyenda del seductor más célebre de la escena española.

📅 Sábado 1 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ [Consultar]

‘Fenomia: Jocs Olímpics 2025’ por Fenòmens. Comedia teatral con espíritu olímpico y desenfadado.

📅 Sábado 1 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori, Vinaròs | 🎟️ 4 €

‘Totus Plautus’ – I Muestra de Teatro Amateur de Torreblanca. Comedia clásica pasada por el filtro de la ironía.

📅 Domingo 2 | 🕒 18:00 | 📍 Teatro Metropol, Torreblanca | 🎟️ Entrada libre

'La verdad' de Florian Zeller. / Mediterráneo

'La verdad' de Florian Zeller. Con Joaquín Reyes. Comedia ácida sobre las mentiras cotidianas, intriga de pareja con giros y verdades incómodas.

📅 Domingo 2 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 3-20 €

La mujer de negro. Thriller escénico con tintes sobrenaturales y una atmósfera inquietante.

📅 Domingo 2 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre, Almassora | 🎟️ 7 €

Circo Raluy Legacy

Un planazo familiar que lo tiene todo: acrobacias imposibles, criaturas robóticas, humor para todos y un despliegue visual que deja boquiabiertos a grandes y pequeños. ‘CYBORG’ transforma la pista en un universo futurista con motos en el aire, contorsionistas inverosímiles, animales animatrónicos y máquinas que rugen al ritmo de la música. Un circo diferente, lleno de alma, que emociona, sorprende y hace volar la imaginación.

📅 Desde el jueves 31 | 📍 Plaza de la Mascletà (frente al Primer Molí), Castelló | 🎟️ Desde 10 € en www.circoraluy.com o en taquilla

Funciones Viernes 31 | 🕒 18:30

| 🕒 18:30 Sábado 1 | 🕒 17:00 y 19:30

| 🕒 17:00 y 19:30 Domingo 2 | 🕒 17:00

Afluencia de gente en la feria / Mediterráneo

Feria de Todos los Santos. Vuelve la diversión con decenas de atracciones para todos los públicos y que permanecerá abierta durante aproximadamente un mes. El recinto ferial se ilumina otra vez con atracciones y música para grandes y pequeños

📅 Viernes 31, sábado 1 y domingo 2 | 📍 Recinto Ferial, Castelló

Día de la Materia Oscura. Proyección ‘Fantasma del Universo’ y charla con Alberto Aparici.

📅 Viernes 31 | 🕒 17:00 | 📍 Planetario, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Terror en la Torre de Sant Vicent. Visita teatralizada entre historia y leyenda.

📅 Viernes 31 | 🕒 18:00 | 📍 Torre de Sant Vicent, Benicàssim | 🎟️ 2,50-5 €

Diputació a Escena: Grupekes. Rumba fresca y buen ambiente en la calle.

📅 Viernes 31 | 🕒 19:30 | 📍 Plaza Colón, Morella | 🎟️ Entrada libre

Fantasy Fest – Concurso de Cosplay + Desfile. Disfraces espectaculares y ambientazo otaku.

📅 Sábado 1 | 🕒 17:00 | 📍 Zona lúdica, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Halloween en el Parque del Trenet. Actividades familiares entre calabazas y locomotoras.

📅 Sábado 1 | 🕒 18:00 | 📍 Parque del Trenet, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Encuentro ‘Dibuixiem la província’, por USk Maestrat. Dibujantes urbanos capturan el patrimonio in situ.

📅 Domingo 2 | 🕒 11:00 | 📍 Mucbe, Benicarló | 🎟️ Entrada libre

La Cata Maldita

la Cata Maldita / Mediterráneo

Escape Room + Enigmas + Vino. Un juego inmersivo donde solo los mejores catadores escapan del hechizo del vino maldito.

📅 Viernes 31 | 🕒 Desde las 20:00 (sesiones cada 30 min) | 📍 Antiguo Almacén Portuario de Cap i Corp – Túnel, Alcalà de Xivert | 🎟️ 20 € por persona | 🔞 Solo para mayores de 18 años

Castelló Ruta de Sabor

Castelló Ruta de Sabor. / Mediterráneo

Catas, menús y rutas que celebran los sabores de temporada con producto local y de kilómetro 0. Además, cada uno de los comensales podrá evaluar su experiencia mediante un código QR disponible en cada local, así como en la página web de Castelló Ruta de Sabor. De este modo, cabe resaltar que el público que participe en la experiencia y en las votaciones entrará en el sorteo de un lote de productos de ‘Castelló Ruta de Sabor’,

📅 Hasta el domingo 23 | 📍Provincia de Castellón | 🎟️ Consultar actividades

Los locales participantes son los siguientes: 964 Tasting Shop (Alcalà de Xivert-Alcossebre)

(Alcalà de Xivert-Alcossebre) Casa Lola (Grau de Castelló)

(Grau de Castelló) Hostatgeria Sant Jaume (Coratxà)

(Coratxà) Mas de la Mezquita (Culla)

(Culla) Casa Ramón (Atzeneta del Maestrat)

(Atzeneta del Maestrat) La Frutería Castellón (Castelló)

(Castelló) Nou Escull (Grau de Castelló)

(Grau de Castelló) Valencia Color Tours (Castelló)

(Castelló) Restaurante Brasería La Bodega (Sant Mateu)

(Sant Mateu) Cooperativa Agrícola San Isidro Castellón (Castelló)

(Castelló) La Carabassa Bar (Vinaròs)

(Vinaròs) River Club (Montanejos)

(Montanejos) Vinatea (Morella)

(Morella) Quesería Tot de Poble (Les Coves de Vinromà)

(Les Coves de Vinromà) Restlounge La Puerta Azul (Vinaròs)

(Vinaròs) La Bodeguetta de Casa Perito (Benlloc)

(Benlloc) Restaurante la Perdi (Sant Mateu)

(Sant Mateu) Restaurante aQua (Castelló)

(Castelló) Pou de Beca Restaurant (Vall d'Alba)

(Vall d'Alba) Reviscolem El Ring (Cinctorres)

(Cinctorres) Farga Restaurant (Sant Mateu)

(Sant Mateu) La Carrasca (Culla)

(Culla) San Rafael (Benicarló)

(Benicarló) Restaurante Font de Sant Pere (El Bllestar)

(El Bllestar) Restaurant & Rooms Cabrit (Sant Mateu)

(Sant Mateu) Mesón del Pastor (Morella)

II Ruta de l’Esmorzaret de Castelló

22 bares de barrios periféricos ofrecen almuerzo completo por 8 € con entrepà, bebida, café y cacaus.

📅 Haste el sábado 1 de noviembre | 🕒 Horario de mañanas (según local) | 📍 Diversos barrios, Castelló | 🎟️ 8 € | Más información

Fiesta del pulpo a caduf / Mediterráneo

Jornadas gastronómicas

Después de las jornadas para disfrutar de los pinchos de la Fiesta del Pulpo, llegan las jornadas gastronómicas para saborear grandes menús con el pulpo a caduf y pescado de lonja como protagonistas.

📅 Hasta el domingo 2 de noviembre | 🕒 De 13:00 a 17:00 | 📍Bares y restaurantes, Benicarló | Programa y todos los locales participantes

¡Vuelve la XVI Edición de las Jornadas Gastronómicas del Arroz a Banda en el Grao de Castellón! / Mediterráneo

XVI Jornadas Gastronómicas del Arroz a Banda

Los restaurantes del Grao celebran el sabor marinero con menús especiales dedicados al arroz a banda y producto fresco de lonja.

📅 A partir del lunes 3 de noviembre | 📍Grao de Castellón | 🎟️ Precio según menú | Más información

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Be Kind, de Ana Sansano / Instagram

Be Kind, de Ana Sansano. Muestra que explora la figura del perro en el Hollywood clásico, con visitas comentadas y obra sensible.

📅 Jueves 30 (inauguración) | 🕒 19:00 | 📍 Vil·la Elisa, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre con reserva previa (cultura@benicassim.org)

‘Estimats poetes’ de Josep Porcar. Encuentro poético íntimo con el autor.

📅 Viernes 31 | 🕒 18:30 | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Candice Breitz: off voices. Instalación audiovisual sobre identidades múltiples.

📅 Viernes 31 | 🕒 19:00 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre

‘La subversión de las vanguardias en el siglo XX’. Arte y política con José Miguel Segura Roselló.

📅 Viernes 31 | 🕒 19:00 | 📍 Menador, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Ultrasons: ‘Del carrer a l’escenari: la funció de les bandes ahir i hui’. Reflexión musical entre tradición y modernidad.

📅 Sábado 1 | 🕒 12:00 | 📍 Saló Gòtic, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Taller de Stop Motion – Fotolateras. Crea animación en familia con latas y mucha imaginación.

📅 Sábado 1 | 🕒 10:30 y 12:30 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Feria del disco y CD. Cazadores de vinilos y joyas musicales tienen cita obligada.

📅 Domingo 2 | 🕒 11:00 | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Fiestas en pueblos

Mercado Medieval de La Llosa

Tres días de artesanía, espectáculos, talleres, títeres, música en vivo y sorpresas con aires mágicos.

📅 Del viernes 31 al domingo 2 | 🕒 Desde las 11:00 (jueves a partir de las 19:15) | 📍La Llosa | 🎟️ Entrada libre

VIERNES 31 18:00 h – Apertura del mercado: puestos artesanos, gastronomía y atracciones infantiles.

– Apertura del mercado: puestos artesanos, gastronomía y atracciones infantiles. 18:00 h – Castanyada con la Asociación Cultural Recosfestra.

– Castanyada con la Asociación Cultural Recosfestra. 19:00 h – Desfile de disfraces y concurso infantil.

– Desfile de disfraces y concurso infantil. 19:15 h – Inauguración oficial con la comitiva municipal y las reinas de 2025.

– Inauguración oficial con la comitiva municipal y las reinas de 2025. ➤ Participación especial de la bruja Péndula Fortuna , que guiará un pasacalles con sorpresas.

, que guiará un pasacalles con sorpresas. 22:00 h – Cierre del mercado. SÁBADO 1 11:00 h – Reapertura del mercado: artesanía, gastronomía y atracciones.

– Reapertura del mercado: artesanía, gastronomía y atracciones. 12:00 h – Música medieval itinerante.

– Música medieval itinerante. 13:00 h – Taller de decoración de calabazas, fantasmas y sombreros.

– Taller de decoración de calabazas, fantasmas y sombreros. 14:00 a 17:00 h – Pausa para comer en la taberna medieval.

– Pausa para comer en la taberna medieval. 17:00 h – Música en vivo para reanudar la tarde.

– Música en vivo para reanudar la tarde. 18:00 h – Pintacaras y glitter face infantil.

– Pintacaras y glitter face infantil. 19:30 h – Títeres: "Juanito y el Dragón".

– Títeres: "Juanito y el Dragón". 20:00 h – Música en vivo.

– Música en vivo. 22:00 h – Cierre del mercado con espectáculo musical. DOMINGO 2 11:00 h – Apertura del mercado.

– Apertura del mercado. 12:30 a 13:30 h – Taller infantil de tatuajes y glitter face.

– Taller infantil de tatuajes y glitter face. 13:00 h – Música medieval itinerante.

– Música medieval itinerante. 14:00 a 17:00 h – Descanso para comer en la taberna.

– Descanso para comer en la taberna. 17:00 h – Regreso de la música en directo.

– Regreso de la música en directo. 17:30 a 19:30 h – Taller mágico infantil.

– Taller mágico infantil. 18:00 h – Animación y títeres: "Godofredo y el caballero rojo".

– Animación y títeres: "Godofredo y el caballero rojo". 20:00 h – Música en vivo.

– Música en vivo. 21:00 h – 🎆 Espectáculo final de fuego y clausura del mercado.

Festa de la Verema · Benlloc

Programación de la Festa de la Verema de Benlloc. / Mediterráneo

Un fin de semana para brindar con los mejores sabores de la Plana de l’Arc, música en directo, arte y propuestas para todas las edades.

🗓️ Viernes 31 al domingo 2 |📍 Benlloc | 🎟️ Entrada libre

VIERNES 31 19:00 h – Exposición Deconstrucció d’allò inabastable, de Rafa Tormo-Escorxador

– Exposición Deconstrucció d’allò inabastable, de Rafa Tormo-Escorxador 20:00 h – Apertura de la Carpa del Vi

– Apertura de la Carpa del Vi 20:00 h – Punxà de la Bota y anuncio del inicio de la vendimia, con la banda Amor a l’Art

– Punxà de la Bota y anuncio del inicio de la vendimia, con la banda 22:00 h – Concierto de Los Simples SÁBADO 1 11:00 h – Apertura de la Carpa del Vi

– Apertura de la Carpa del Vi 11:00 h – Juegos infantiles de madera

– Juegos infantiles de madera 12:30 h – Concierto: Cançons en la nostra llengua

– Concierto: Cançons en la nostra llengua 16:30 h – Visita guiada teatralizada + degustación (inscripción previa)

– Visita guiada teatralizada + degustación (inscripción previa) 17:00 h – Taller de juegos de mesa (8 a 16 años)

– Taller de juegos de mesa (8 a 16 años) 19:30 h – Actuación del grupo de danzas Rabalaire

– Actuación del grupo de danzas 22:00 h – Conciertos: Falsonueve + Back To The Hills

– Conciertos: + 01:00 h – Discomóvil en el polideportivo a cargo de los Kintos DOMINGO 2 11:00 h – Apertura de la Carpa del Vi

– Apertura de la Carpa del Vi 11:00 h – Espectáculo infantil: La Festa del Rei

– Espectáculo infantil: La Festa del Rei 13:00 h – Cata de vinos Tast de vins Divertit (inscripción previa)

