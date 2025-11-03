Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

Llega la semana del 3 al 9 de noviembre y la provincia de Castellón se inunda de actividad cultural. Esta agenda se centra en los eventos más destacados, incluyendo la apertura de la esperada exposición de Wences Rambla, el gran concierto sinfónico con instrumentos ancestrales, la potente actuación de Niña Coyote eta Chico Tornado, las jornadas de arte e infancia MINÚSCULA y la charla de Desirée Bela. ¡Prepara tu calendario y disfruta de cada instante!

Se inaugura una exposición dedicada a la faceta creativa y plástica del artista y académico castellonense Wences Rambla. Un recorrido singular por la evolución de su producción.

📅 Apertura: Miércoles 5 de noviembre | 🕒 De 10:00 a 20:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Sala -1, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito (Hasta el 1 de febrero)

Taller de Desirée Bela sobre antirracismo y transformación social. Se abordarán las dinámicas de racismo y exclusión a través del concepto de privilegio.

📅 Viernes 7 de noviembre | 🕒 10:00 h a 15:00 h | 📍 EACC (Espai d'Art Contemporani), Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Un evento musical y sensorial. El multiinstrumentista Abraham Cupeiro se une a la Orquestra Simfònica de Castelló para presentar Mythos, un viaje sonoro con instrumentos insólitos a través de mitos antiguos.

📅 Sábado 8 de noviembre | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos de Castelló, Castellón de la Plana | 🎟️ De 6 € a 16 €

Abraham Cupeiro traerá a Castelló su show musical 'Mythos' con una función especial. / MEDITERRÁNEO

Un plato fuerte del rock independiente. La banda vasca regresa a su rock árido y pesado con la presentación de su quinto disco, Atea, acompañados por Exfan.

📅 Sábado 8 de noviembre | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra (Carrer de Ramón Llull, 19), Castellón de la Plana | 🎟️ 14,28 € (Anticipada)

Un encuentro artístico enfocado en la relación entre el arte y la infancia. El programa incluye ponencias, laboratorios creativos y reflexiones sobre la alfabetización visual.

📅 Sábado 8 de noviembre | 🕒 9:30 a 20:00 h | 📍 Salas del Museo, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito (Inscripción previa)

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 3 de noviembre

Literatura: Antología de los poetas de ALCAP: Presentación por el 45.º aniversario de la fundación de la asociación. 📅 3 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Presentación por el 45.º aniversario de la fundación de la asociación. 📅 3 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito Música: París 1900. Melodías de la Belle Époque: Ciclo Los Lunes Concierto, con arpa y soprano (Recordare Ensamble). 📅 3 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

MARTES, 4 de noviembre

Infantil: Talleres de animación lectora: Actividad para niños de 4 a 7 años (dos turnos). 📅 4 de noviembre | 🕒 17:30 h y 18:30 h | 📍 Espacio de Lectura Antigua Estación, Castellón de la Plana | 🎟️ Inscripción

Actividad para niños de 4 a 7 años (dos turnos). 📅 4 de noviembre | 🕒 17:30 h y 18:30 h | 📍 Espacio de Lectura Antigua Estación, Castellón de la Plana | 🎟️ Inscripción Concierto: WYATT E. (Bélgica): Drone/Doom Metal Experimental presentando su nuevo trabajo. 📅 4 de noviembre | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra (Carrer de Ramón Llull, 19), Castellón de la Plana | 🎟️ 15,78 € (Anticipada)

Drone/Doom Metal Experimental presentando su nuevo trabajo. 📅 4 de noviembre | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra (Carrer de Ramón Llull, 19), Castellón de la Plana | 🎟️ 15,78 € (Anticipada) EXPOSICIÓN: INAUGURACIÓN: La aventura del rostro (Ana Vernia): Exposición de retrato contemporáneo que explora la identidad y las emociones. (Hasta el 13 de diciembre). 📅 4 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Espai Cultural Obert – Les Aules, Castellón de la Plana | 🎟️ Entrada libre y gratuita

Cine: BLANK CITY (Documental): Proyección sobre la escena punk rock y el cine No Wave de Nueva York (VOSE). 📅 4 de noviembre | 🕒 20:00 h | 📍 EACC, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

MIÉRCOLES, 5 de noviembre

EXPOSICIÓN: APERTURA: Wences Rambla: El Artista: Recorrido por la faceta creativa y plástica del artista Wences Rambla (Hasta el 1 de febrero). 📅 5 de noviembre | 🕒 De 10:00 a 20:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Sala -1, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

El Menador Espai Cultural de Castelló inaugura el 5 de noviembre una exposición del desaparecido artista Wences Rambla. / Gabriel Utiel

Infantil: Jugant entre llibres: Talleres de animación lectora para niños de 6 a 10 años (dos turnos). 📅 5 de noviembre | 🕒 17:30 h y 18:30 h | 📍 Espacio de Lectura Censal, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Talleres de animación lectora para niños de 6 a 10 años (dos turnos). 📅 5 de noviembre | 🕒 17:30 h y 18:30 h | 📍 Espacio de Lectura Censal, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito Literatura: Presentación del libro 'Mauro': Presentación a cargo de su autor, Mikel Guerendiain. 📅 5 de noviembre | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Babel, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Presentación a cargo de su autor, Mikel Guerendiain. 📅 5 de noviembre | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Babel, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito Proyección: Rock Bottom: Ciclo Premios Lola Gaos 2025, cine inspirado en la música de Robert Wyatt. 📅 5 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castellón de la Plana | 🎟️ 3 €

Ciclo Premios Lola Gaos 2025, cine inspirado en la música de Robert Wyatt. 📅 5 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castellón de la Plana | 🎟️ 3 € Concierto de Santa Cecilia: Concierto de la Banda Municipal de Castelló. 📅 5 de noviembre | 🕒 19:30 h | 📍 Auditorio de Castellón, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Concierto de la Banda Municipal de Castelló. 📅 5 de noviembre | 🕒 19:30 h | 📍 Auditorio de Castellón, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito Teatro RECLAM: Meme, antes todo era campo, Vol. 2: Investigación escénica inmersiva del Colectivo Nerval. 📅 5 de noviembre | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castellón de la Plana | 🎟️ 3 €

JUEVES, 6 de noviembre

Reggae/Arte: Reggae Club - SPACE SPAIN: Propuesta con DJ's de dub y exposiciones de arte y pintura en directo. 📅 6 de noviembre | 🕒 Desde las 23:00 h | 📍 La Bohemia Culture Club, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuita

Propuesta con DJ's de dub y exposiciones de arte y pintura en directo. 📅 6 de noviembre | 🕒 Desde las 23:00 h | 📍 La Bohemia Culture Club, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuita Literatura: Presentación del libro 'Soledad sin solitud': Presentación a cargo de su autor, Andrés Ortega. 📅 6 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Presentación a cargo de su autor, Andrés Ortega. 📅 6 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito Música/Coral: CORAL VEUS ATREVIDES: Actuación musical en Benicàssim. 📅 6 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

Actuación musical en Benicàssim. 📅 6 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ Gratuito Música/Charla: A viva veu: LUIS ANTONIO PEDRAZA: Charla-concierto sobre la música tradicional de Zamora. 📅 6 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Salón de actos (por confirmar), Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

VIERNES, 7 de noviembre

CHARLA/TALLER: Dona-li la volta al privilegi (Desirée Bela): Taller para la transformación de dinámicas de racismo y exclusión. 📅 7 de noviembre | 🕒 10:00 h a 15:00 h | 📍 EACC, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Taller para la transformación de dinámicas de racismo y exclusión. 📅 7 de noviembre | 🕒 10:00 h a 15:00 h | 📍 EACC, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito Jornadas de Cultura Popular: Acto de apertura y conferencia inaugural. 📅 7 de noviembre | 🕒 18:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castellón de la Plana | 🎟️ Reserva obligatoria

Acto de apertura y conferencia inaugural. 📅 7 de noviembre | 🕒 18:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castellón de la Plana | 🎟️ Reserva obligatoria Concierto: Begoña Bang Matu y Orquesta Kingston + Boqueronians: Reggae/Ska. Presentación del disco 'Spirit of 69'. 📅 7 de noviembre | 🕒 20:00 h | 📍 La Bohemia Culture Club, Castellón de la Plana | 🎟️ Desde 14 € (Anticipada) / 18 € (Taquilla)

Reggae/Ska. Presentación del disco 'Spirit of 69'. 📅 7 de noviembre | 🕒 20:00 h | 📍 La Bohemia Culture Club, Castellón de la Plana | 🎟️ Desde 14 € (Anticipada) / 18 € (Taquilla) Cineforum: La quimera del oro: Proyección del clásico de Charles Chaplin (1925). 📅 7 de noviembre | 🕒 18:30 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Proyección del clásico de Charles Chaplin (1925). 📅 7 de noviembre | 🕒 18:30 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito Conferencia: “Castellón en conexión con la cultura global”: A cargo de Ximo Górriz Plumed. 📅 7 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

A cargo de Ximo Górriz Plumed. 📅 7 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito Danza RECLAM: Honest: Coreografía de Kiko López. 📅 7 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Coreografía de Kiko López. 📅 7 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito Documental: ABRIENDO CAMINO VOL 1. JORDANIA Y ARABIA: Proyección sobre el Equipo Femenino Español de Alpinismo. 📅 7 de noviembre | 🕒 19:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Teatro/Danza RECLAM: El último acto de fe: Obra de Laura Morales. 📅 7 de noviembre | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castellón de la Plana | 🎟️ 8 € (Reducida: 6 €)

Obra de Laura Morales. 📅 7 de noviembre | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castellón de la Plana | 🎟️ 8 € (Reducida: 6 €) Concierto: Le parody: Actuación musical en la Sala Terra. 📅 7 de noviembre | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra (Carrer de Ramón Llull, 19), Castellón de la Plana | 🎟️ 11,22 €

Actuación musical en la Sala Terra. 📅 7 de noviembre | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra (Carrer de Ramón Llull, 19), Castellón de la Plana | 🎟️ 11,22 € EXPOSICIÓN: INAUGURACIÓN: Castellón de la Plana: Orografía y Meteorología: Exposición divulgativa sobre el agua y la climatología (Hasta el 20 de diciembre). 📅 7 de noviembre | 🕒 20:00 h | 📍 Museo de Etnología de Castellón | 🎟️ Gratuito

Exposición divulgativa sobre el agua y la climatología (Hasta el 20 de diciembre). 📅 7 de noviembre | 🕒 20:00 h | 📍 Museo de Etnología de Castellón | 🎟️ Gratuito Una nit a la biblioteca: Actividad de noche para alumnos de 3.º y 4.º de primaria. 📅 7 de noviembre | 🕒 21:00 h a 9:00 h | 📍 Espacio de Lectura Antigua Estación, Castellón de la Plana | 🎟️ Reserva obligatoria

Actividad de noche para alumnos de 3.º y 4.º de primaria. 📅 7 de noviembre | 🕒 21:00 h a 9:00 h | 📍 Espacio de Lectura Antigua Estación, Castellón de la Plana | 🎟️ Reserva obligatoria Concierto: Reina Vudú + Nube Naranja: Doble concierto de bandas. 📅 7 de noviembre | 🕒 22:30 h | 📍 SALATAL CLUB, Castellón de la Plana | 🎟️ Consultar redes de la sala

Doble concierto de bandas. 📅 7 de noviembre | 🕒 22:30 h | 📍 SALATAL CLUB, Castellón de la Plana | 🎟️ Consultar redes de la sala Documental: ENTRE MONTAÑAS: Proyección sobre el confinamiento en los Pirineos. 📅 7 de noviembre | 🕒 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

SÁBADO, 8 de noviembre

ARTE/INFANCIA: Jornada MINÚSCULA ART & INFANCIA: Encuentro artístico con ponencias y laboratorios creativos. 📅 8 de noviembre | 🕒 9:30 a 20:00 h | 📍 Salas del Museo, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito (Inscripción previa)

Jornadas de Cultura Popular (Ponencias y Coloquios): Día completo de ponencias sobre la orografía e hidrografía. 📅 8 de noviembre | 🕒 9:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castellón de la Plana | 🎟️ Reserva obligatoria

Día completo de ponencias sobre la orografía e hidrografía. 📅 8 de noviembre | 🕒 9:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castellón de la Plana | 🎟️ Reserva obligatoria Patrimonio: Toques de campanas por la Virgen del Lledó: Toques de campanas visitables con reserva previa. 📅 8 de noviembre | 🕒 10:00 h y 10:30 h | 📍 Torre Campanar El Fadrí, Castellón de la Plana | 🎟️ Reserva obligatoria

Toques de campanas visitables con reserva previa. 📅 8 de noviembre | 🕒 10:00 h y 10:30 h | 📍 Torre Campanar El Fadrí, Castellón de la Plana | 🎟️ Reserva obligatoria Actividades Castillo: La historia musical de un Castillo Medieval: Espectáculo de la compañía Teatramararte. 📅 8 de noviembre | 🕒 11:00 h y 13:00 h | 📍 Parque de Artillería, [Ubicación sin especificar, consultar] | 🎟️ Consultar

Espectáculo de la compañía Teatramararte. 📅 8 de noviembre | 🕒 11:00 h y 13:00 h | 📍 Parque de Artillería, [Ubicación sin especificar, consultar] | 🎟️ Consultar Visita guiada: Villa romana de Vinamargo: Recorrido por el yacimiento arqueológico más extenso (en valenciano). 📅 8 de noviembre | 🕒 11:00 h | 📍 Villa Romana de Vinamargo, Castellón de la Plana | 🎟️ Reserva obligatoria

Recorrido por el yacimiento arqueológico más extenso (en valenciano). 📅 8 de noviembre | 🕒 11:00 h | 📍 Villa Romana de Vinamargo, Castellón de la Plana | 🎟️ Reserva obligatoria Teatro de Calle: Vitae (XA! Teatre): Espectáculo gestual gratuito en la vía pública. 📅 8 de noviembre | 🕒 12:00 h | 📍 Plaza de las Aulas, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Espectáculo gestual gratuito en la vía pública. 📅 8 de noviembre | 🕒 12:00 h | 📍 Plaza de las Aulas, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito Evento Vintage: III Edición Vintage & Streetwear: Mercadillo pop-up con ropa, subastas y música en directo. 📅 8 de noviembre | 🕒 14:00 h | 📍 La Bohemia Culture Club, Castellón de la Plana | 🎟️ 3 € (Taquilla)

Mercadillo pop-up con ropa, subastas y música en directo. 📅 8 de noviembre | 🕒 14:00 h | 📍 La Bohemia Culture Club, Castellón de la Plana | 🎟️ 3 € (Taquilla) Música Rock: 30 anys de gargamboig: Concierto de aniversario con 8 bandas locales (Subverssia, Aerotuerto, Comboi, etc.). 📅 8 de noviembre | 🕒 18:00 h | 📍 Casal Popular d'Atzeneta del Maestrat, Atzeneta | 🎟️ Consultar organización

Concierto de aniversario con 8 bandas locales (Subverssia, Aerotuerto, Comboi, etc.). 📅 8 de noviembre | 🕒 18:00 h | 📍 Casal Popular d'Atzeneta del Maestrat, Atzeneta | 🎟️ Consultar organización Danza/Circo: ¿Cuál es mi nombre? (DA.TE Danza): Espectáculo de calle del festival Almassora Circ que celebra la identidad infantil. 📅 8 de noviembre | 🕒 18:00 h | 📍 Plaça Pere Cornell, Almassora | 🎟️ Gratuito

Espectáculo de calle del festival Almassora Circ que celebra la identidad infantil. 📅 8 de noviembre | 🕒 18:00 h | 📍 Plaça Pere Cornell, Almassora | 🎟️ Gratuito Teatro: CUATRO DÍAS, CUATRO NOCHES: Obra de Víctor Sánchez Rodríguez. 📅 8 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló, Castellón de la Plana | 🎟️ De 3 € a 20 €

Obra de Víctor Sánchez Rodríguez. 📅 8 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló, Castellón de la Plana | 🎟️ De 3 € a 20 € Teatro RECLAM: Si tu te’n vas (Cía. Pepa Plana): Obra de payasas que utilizan el humor como arma en un contexto de guerra y éxodo. 📅 8 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castellón de la Plana | 🎟️ 3 €

La compañía Pepa Plana presenta 'Si tu te'n vas' dentro de la Mostra Reclam. / Cathy Lougran

Masterclass: Teclas y Palos Piano Flamenco: Clase magistral de Juan Cortés. 📅 8 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Clase magistral de Juan Cortés. 📅 8 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito Cine: Matrimonio a la italiana: Proyección del clásico de Marcello Mastroianni y Sophia Loren. 📅 8 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castellón de la Plana | 🎟️ 3 € (Reducida: 2 €)

Proyección del clásico de Marcello Mastroianni y Sophia Loren. 📅 8 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castellón de la Plana | 🎟️ 3 € (Reducida: 2 €) Arte: Terra Eixuta: Exposición colectiva con Àngeles Císcar, Edu Comelles y Maria José Planells. 📅 8 de noviembre | 🕒 19:30 h | 📍 Sala San Miguel, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Exposición colectiva con Àngeles Císcar, Edu Comelles y Maria José Planells. 📅 8 de noviembre | 🕒 19:30 h | 📍 Sala San Miguel, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito Música: Gema Elagua: Concierto en Cúmul. 📅 8 de noviembre | 🕒 19:30 h | 📍 Cúmul, Castellón de la Plana | 🎟️ 5 €

Música Sinfónica: ORQUESTRA SIMFÒNICA DE CASTELLÓ & ABRAHAM CUPEIRO (Mythos): Concierto con instrumentos ancestrales. 📅 8 de noviembre | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos de Castelló, Castellón de la Plana | 🎟️ De 6 € a 16 €

Concierto con instrumentos ancestrales. 📅 8 de noviembre | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos de Castelló, Castellón de la Plana | 🎟️ De 6 € a 16 € Concierto Solidario: Melodías con Manos Unidas: Concierto a cargo de la agrupación musical Veus de Cambra. 📅 8 de noviembre | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ Donativo 10 €

Concierto a cargo de la agrupación musical Veus de Cambra. 📅 8 de noviembre | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ Donativo 10 € Música Indie: NIÑA COYOTE ETA CHICO TORNADO + EXFAN: Rock árido, pesado y psicodelia. 📅 8 de noviembre | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra (Carrer de Ramón Llull, 19), Castellón de la Plana | 🎟️ 14,28 € (Anticipada)

Rock árido, pesado y psicodelia. 📅 8 de noviembre | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra (Carrer de Ramón Llull, 19), Castellón de la Plana | 🎟️ 14,28 € (Anticipada) Documental: ENTRE MONTAÑAS: Tercera proyección del documental. 📅 8 de noviembre | 🕒 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

DOMINGO, 9 de noviembre

Jornadas/Visitas: Visitas Guiadas de Cultura Popular: Recorridos al Molí de la Font y al parque Meridiano y la Marjalería. 📅 9 de noviembre | 🕒 10:30 h y 12:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castellón de la Plana | 🎟️ Reserva obligatoria

Recorridos al Molí de la Font y al parque Meridiano y la Marjalería. 📅 9 de noviembre | 🕒 10:30 h y 12:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castellón de la Plana | 🎟️ Reserva obligatoria Visita guiada: Campanario de la villa (El Fadrí): Ascenso y recorrido guiado por el emblemático campanario (en castellano). 📅 9 de noviembre | 🕒 11:00 h | 📍 Torre Campanario El Fadrí, Castellón de la Plana | 🎟️ Reserva obligatoria

Ascenso y recorrido guiado por el emblemático campanario (en castellano). 📅 9 de noviembre | 🕒 11:00 h | 📍 Torre Campanario El Fadrí, Castellón de la Plana | 🎟️ Reserva obligatoria Teatro Infantil: Un tros de pa: Espectáculo de teatro de objetos de la Cía. Les Pinyes (3-9 años). 📅 9 de noviembre | 🕒 12:00 h | 📍 Salas del Museo, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Espectáculo de teatro de objetos de la Cía. Les Pinyes (3-9 años). 📅 9 de noviembre | 🕒 12:00 h | 📍 Salas del Museo, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito Monólogo: Ya lloraréis (Iggy Rubín): Espectáculo de stand-up comedy con ocurrencias y reflexiones del guionista de La Revuelta. 📅 9 de noviembre | 🕒 18:30 h | 📍 La Bohemia Culture Club, Castellón de la Plana | 🎟️ Desde 12 € (Anticipada y Taquilla)

Espectáculo de stand-up comedy con ocurrencias y reflexiones del guionista de La Revuelta. 📅 9 de noviembre | 🕒 18:30 h | 📍 La Bohemia Culture Club, Castellón de la Plana | 🎟️ Desde 12 € (Anticipada y Taquilla) Cine: Matrimonio a la italiana: Segunda proyección del clásico de cine. 📅 9 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castellón de la Plana | 🎟️ 3 € (Reducida: 2 €)