Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón
La provincia se prepara para vivir una semana intensa y un puente de Todos los Santos plagado de actividades para toda la familia
Llega la semana del 3 al 9 de noviembre y la provincia de Castellón se inunda de actividad cultural. Esta agenda se centra en los eventos más destacados, incluyendo la apertura de la esperada exposición de Wences Rambla, el gran concierto sinfónico con instrumentos ancestrales, la potente actuación de Niña Coyote eta Chico Tornado, las jornadas de arte e infancia MINÚSCULA y la charla de Desirée Bela. ¡Prepara tu calendario y disfruta de cada instante!
Nuestros planes destacados de la semana:
Se inaugura una exposición dedicada a la faceta creativa y plástica del artista y académico castellonense Wences Rambla. Un recorrido singular por la evolución de su producción.
📅 Apertura: Miércoles 5 de noviembre | 🕒 De 10:00 a 20:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Sala -1, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito (Hasta el 1 de febrero)
Taller de Desirée Bela sobre antirracismo y transformación social. Se abordarán las dinámicas de racismo y exclusión a través del concepto de privilegio.
📅 Viernes 7 de noviembre | 🕒 10:00 h a 15:00 h | 📍 EACC (Espai d'Art Contemporani), Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito
Un evento musical y sensorial. El multiinstrumentista Abraham Cupeiro se une a la Orquestra Simfònica de Castelló para presentar Mythos, un viaje sonoro con instrumentos insólitos a través de mitos antiguos.
📅 Sábado 8 de noviembre | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos de Castelló, Castellón de la Plana | 🎟️ De 6 € a 16 €
Un plato fuerte del rock independiente. La banda vasca regresa a su rock árido y pesado con la presentación de su quinto disco, Atea, acompañados por Exfan.
📅 Sábado 8 de noviembre | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra (Carrer de Ramón Llull, 19), Castellón de la Plana | 🎟️ 14,28 € (Anticipada)
Un encuentro artístico enfocado en la relación entre el arte y la infancia. El programa incluye ponencias, laboratorios creativos y reflexiones sobre la alfabetización visual.
📅 Sábado 8 de noviembre | 🕒 9:30 a 20:00 h | 📍 Salas del Museo, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito (Inscripción previa)
Agenda Completa de la Semana (Día a Día):
LUNES, 3 de noviembre
- Literatura: Antología de los poetas de ALCAP: Presentación por el 45.º aniversario de la fundación de la asociación. 📅 3 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito
- Música: París 1900. Melodías de la Belle Époque: Ciclo Los Lunes Concierto, con arpa y soprano (Recordare Ensamble). 📅 3 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito
MARTES, 4 de noviembre
- Infantil: Talleres de animación lectora: Actividad para niños de 4 a 7 años (dos turnos). 📅 4 de noviembre | 🕒 17:30 h y 18:30 h | 📍 Espacio de Lectura Antigua Estación, Castellón de la Plana | 🎟️ Inscripción
- Concierto: WYATT E. (Bélgica): Drone/Doom Metal Experimental presentando su nuevo trabajo. 📅 4 de noviembre | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra (Carrer de Ramón Llull, 19), Castellón de la Plana | 🎟️ 15,78 € (Anticipada)
- EXPOSICIÓN: INAUGURACIÓN: La aventura del rostro (Ana Vernia): Exposición de retrato contemporáneo que explora la identidad y las emociones. (Hasta el 13 de diciembre). 📅 4 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Espai Cultural Obert – Les Aules, Castellón de la Plana | 🎟️ Entrada libre y gratuita
- Cine: BLANK CITY (Documental): Proyección sobre la escena punk rock y el cine No Wave de Nueva York (VOSE). 📅 4 de noviembre | 🕒 20:00 h | 📍 EACC, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito
MIÉRCOLES, 5 de noviembre
- EXPOSICIÓN: APERTURA: Wences Rambla: El Artista: Recorrido por la faceta creativa y plástica del artista Wences Rambla (Hasta el 1 de febrero). 📅 5 de noviembre | 🕒 De 10:00 a 20:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Sala -1, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito
- Infantil: Jugant entre llibres: Talleres de animación lectora para niños de 6 a 10 años (dos turnos). 📅 5 de noviembre | 🕒 17:30 h y 18:30 h | 📍 Espacio de Lectura Censal, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito
- Literatura: Presentación del libro 'Mauro': Presentación a cargo de su autor, Mikel Guerendiain. 📅 5 de noviembre | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Babel, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito
- Proyección: Rock Bottom: Ciclo Premios Lola Gaos 2025, cine inspirado en la música de Robert Wyatt. 📅 5 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castellón de la Plana | 🎟️ 3 €
- Concierto de Santa Cecilia: Concierto de la Banda Municipal de Castelló. 📅 5 de noviembre | 🕒 19:30 h | 📍 Auditorio de Castellón, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito
- Teatro RECLAM: Meme, antes todo era campo, Vol. 2: Investigación escénica inmersiva del Colectivo Nerval. 📅 5 de noviembre | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castellón de la Plana | 🎟️ 3 €
JUEVES, 6 de noviembre
- Reggae/Arte: Reggae Club - SPACE SPAIN: Propuesta con DJ's de dub y exposiciones de arte y pintura en directo. 📅 6 de noviembre | 🕒 Desde las 23:00 h | 📍 La Bohemia Culture Club, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuita
- Literatura: Presentación del libro 'Soledad sin solitud': Presentación a cargo de su autor, Andrés Ortega. 📅 6 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito
- Música/Coral: CORAL VEUS ATREVIDES: Actuación musical en Benicàssim. 📅 6 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ Gratuito
- Música/Charla: A viva veu: LUIS ANTONIO PEDRAZA: Charla-concierto sobre la música tradicional de Zamora. 📅 6 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Salón de actos (por confirmar), Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito
VIERNES, 7 de noviembre
- CHARLA/TALLER: Dona-li la volta al privilegi (Desirée Bela): Taller para la transformación de dinámicas de racismo y exclusión. 📅 7 de noviembre | 🕒 10:00 h a 15:00 h | 📍 EACC, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito
- Jornadas de Cultura Popular: Acto de apertura y conferencia inaugural. 📅 7 de noviembre | 🕒 18:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castellón de la Plana | 🎟️ Reserva obligatoria
- Concierto: Begoña Bang Matu y Orquesta Kingston + Boqueronians: Reggae/Ska. Presentación del disco 'Spirit of 69'. 📅 7 de noviembre | 🕒 20:00 h | 📍 La Bohemia Culture Club, Castellón de la Plana | 🎟️ Desde 14 € (Anticipada) / 18 € (Taquilla)
- Cineforum: La quimera del oro: Proyección del clásico de Charles Chaplin (1925). 📅 7 de noviembre | 🕒 18:30 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito
- Conferencia: “Castellón en conexión con la cultura global”: A cargo de Ximo Górriz Plumed. 📅 7 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito
- Danza RECLAM: Honest: Coreografía de Kiko López. 📅 7 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito
- Documental: ABRIENDO CAMINO VOL 1. JORDANIA Y ARABIA: Proyección sobre el Equipo Femenino Español de Alpinismo. 📅 7 de noviembre | 🕒 19:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €
- Teatro/Danza RECLAM: El último acto de fe: Obra de Laura Morales. 📅 7 de noviembre | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castellón de la Plana | 🎟️ 8 € (Reducida: 6 €)
- Concierto: Le parody: Actuación musical en la Sala Terra. 📅 7 de noviembre | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra (Carrer de Ramón Llull, 19), Castellón de la Plana | 🎟️ 11,22 €
- EXPOSICIÓN: INAUGURACIÓN: Castellón de la Plana: Orografía y Meteorología: Exposición divulgativa sobre el agua y la climatología (Hasta el 20 de diciembre). 📅 7 de noviembre | 🕒 20:00 h | 📍 Museo de Etnología de Castellón | 🎟️ Gratuito
- Una nit a la biblioteca: Actividad de noche para alumnos de 3.º y 4.º de primaria. 📅 7 de noviembre | 🕒 21:00 h a 9:00 h | 📍 Espacio de Lectura Antigua Estación, Castellón de la Plana | 🎟️ Reserva obligatoria
- Concierto: Reina Vudú + Nube Naranja: Doble concierto de bandas. 📅 7 de noviembre | 🕒 22:30 h | 📍 SALATAL CLUB, Castellón de la Plana | 🎟️ Consultar redes de la sala
- Documental: ENTRE MONTAÑAS: Proyección sobre el confinamiento en los Pirineos. 📅 7 de noviembre | 🕒 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €
SÁBADO, 8 de noviembre
- ARTE/INFANCIA: Jornada MINÚSCULA ART & INFANCIA: Encuentro artístico con ponencias y laboratorios creativos. 📅 8 de noviembre | 🕒 9:30 a 20:00 h | 📍 Salas del Museo, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito (Inscripción previa)
- Jornadas de Cultura Popular (Ponencias y Coloquios): Día completo de ponencias sobre la orografía e hidrografía. 📅 8 de noviembre | 🕒 9:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castellón de la Plana | 🎟️ Reserva obligatoria
- Patrimonio: Toques de campanas por la Virgen del Lledó: Toques de campanas visitables con reserva previa. 📅 8 de noviembre | 🕒 10:00 h y 10:30 h | 📍 Torre Campanar El Fadrí, Castellón de la Plana | 🎟️ Reserva obligatoria
- Actividades Castillo: La historia musical de un Castillo Medieval: Espectáculo de la compañía Teatramararte. 📅 8 de noviembre | 🕒 11:00 h y 13:00 h | 📍 Parque de Artillería, [Ubicación sin especificar, consultar] | 🎟️ Consultar
- Visita guiada: Villa romana de Vinamargo: Recorrido por el yacimiento arqueológico más extenso (en valenciano). 📅 8 de noviembre | 🕒 11:00 h | 📍 Villa Romana de Vinamargo, Castellón de la Plana | 🎟️ Reserva obligatoria
- Teatro de Calle: Vitae (XA! Teatre): Espectáculo gestual gratuito en la vía pública. 📅 8 de noviembre | 🕒 12:00 h | 📍 Plaza de las Aulas, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito
- Evento Vintage: III Edición Vintage & Streetwear: Mercadillo pop-up con ropa, subastas y música en directo. 📅 8 de noviembre | 🕒 14:00 h | 📍 La Bohemia Culture Club, Castellón de la Plana | 🎟️ 3 € (Taquilla)
- Música Rock: 30 anys de gargamboig: Concierto de aniversario con 8 bandas locales (Subverssia, Aerotuerto, Comboi, etc.). 📅 8 de noviembre | 🕒 18:00 h | 📍 Casal Popular d'Atzeneta del Maestrat, Atzeneta | 🎟️ Consultar organización
- Danza/Circo: ¿Cuál es mi nombre? (DA.TE Danza): Espectáculo de calle del festival Almassora Circ que celebra la identidad infantil. 📅 8 de noviembre | 🕒 18:00 h | 📍 Plaça Pere Cornell, Almassora | 🎟️ Gratuito
- Teatro: CUATRO DÍAS, CUATRO NOCHES: Obra de Víctor Sánchez Rodríguez. 📅 8 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló, Castellón de la Plana | 🎟️ De 3 € a 20 €
- Teatro RECLAM: Si tu te’n vas (Cía. Pepa Plana): Obra de payasas que utilizan el humor como arma en un contexto de guerra y éxodo. 📅 8 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castellón de la Plana | 🎟️ 3 €
- Masterclass: Teclas y Palos Piano Flamenco: Clase magistral de Juan Cortés. 📅 8 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito
- Cine: Matrimonio a la italiana: Proyección del clásico de Marcello Mastroianni y Sophia Loren. 📅 8 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castellón de la Plana | 🎟️ 3 € (Reducida: 2 €)
- Arte: Terra Eixuta: Exposición colectiva con Àngeles Císcar, Edu Comelles y Maria José Planells. 📅 8 de noviembre | 🕒 19:30 h | 📍 Sala San Miguel, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito
- Música: Gema Elagua: Concierto en Cúmul. 📅 8 de noviembre | 🕒 19:30 h | 📍 Cúmul, Castellón de la Plana | 🎟️ 5 €
- Música Sinfónica: ORQUESTRA SIMFÒNICA DE CASTELLÓ & ABRAHAM CUPEIRO (Mythos): Concierto con instrumentos ancestrales. 📅 8 de noviembre | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos de Castelló, Castellón de la Plana | 🎟️ De 6 € a 16 €
- Concierto Solidario: Melodías con Manos Unidas: Concierto a cargo de la agrupación musical Veus de Cambra. 📅 8 de noviembre | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ Donativo 10 €
- Música Indie: NIÑA COYOTE ETA CHICO TORNADO + EXFAN: Rock árido, pesado y psicodelia. 📅 8 de noviembre | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra (Carrer de Ramón Llull, 19), Castellón de la Plana | 🎟️ 14,28 € (Anticipada)
- Documental: ENTRE MONTAÑAS: Tercera proyección del documental. 📅 8 de noviembre | 🕒 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €
DOMINGO, 9 de noviembre
- Jornadas/Visitas: Visitas Guiadas de Cultura Popular: Recorridos al Molí de la Font y al parque Meridiano y la Marjalería. 📅 9 de noviembre | 🕒 10:30 h y 12:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castellón de la Plana | 🎟️ Reserva obligatoria
- Visita guiada: Campanario de la villa (El Fadrí): Ascenso y recorrido guiado por el emblemático campanario (en castellano). 📅 9 de noviembre | 🕒 11:00 h | 📍 Torre Campanario El Fadrí, Castellón de la Plana | 🎟️ Reserva obligatoria
- Teatro Infantil: Un tros de pa: Espectáculo de teatro de objetos de la Cía. Les Pinyes (3-9 años). 📅 9 de noviembre | 🕒 12:00 h | 📍 Salas del Museo, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito
- Monólogo: Ya lloraréis (Iggy Rubín): Espectáculo de stand-up comedy con ocurrencias y reflexiones del guionista de La Revuelta. 📅 9 de noviembre | 🕒 18:30 h | 📍 La Bohemia Culture Club, Castellón de la Plana | 🎟️ Desde 12 € (Anticipada y Taquilla)
- Cine: Matrimonio a la italiana: Segunda proyección del clásico de cine. 📅 9 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castellón de la Plana | 🎟️ 3 € (Reducida: 2 €)
- Concierto: L'edat d'or de la música medieval: Concierto del grupo vocal instrumental Pro Musica Antiqua. 📅 9 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Capilla del Cristo del Hospital, Vila-real | 🎟️ Gratuito
- Teatro: CUATRO DÍAS, CUATRO NOCHES: Representación de la obra de Víctor Sánchez Rodríguez en Peñíscola. 📅 9 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Palacio de Congresos de Peñíscola, Peñíscola | 🎟️ 10 €
- Teatro: MANUELA Y EL VUELTO INFINITO: Tragedia poética y documental basada en la historia real de Manuela Vos. 📅 9 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 15 €
