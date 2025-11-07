Qué hacer en Castellón este fin de semana: los mejores planes para no quedarte en casa

Este fin de semana Castellón se llena de historia, música y experiencias únicas. La Feria Medieval de Mascarelltransforma su recinto amurallado en un mercado vivo, y l'Alcora también viaja al siglo XIII con Al-Qûra Medieval, mientras la Gaming Experience convierte el Casal Jove en el paraíso digital para jóvenes.

El fin de semana suena fuerte con Le Parody, Los Radiadores, Reina Vudú y Nube Naranja, Criptozoos, Nia Zalén, Begoña Bang Matu y más. El humor llega con Iggy Rubín y la escena familiar se llena de magia con títeres, teatro de calle, el Circo Raluy y la feria de atracciones de Castelló.

Y para saborear el otoño, paellas, arroz a banda y gastronomía de proximidad con Castelló Ruta de Sabor. ¿Te lo vas a perder?

Feria Medieval de Mascarell

La XVIII Feria Medieval de Mascarell se celebra este fin de semana. Artesanía, animación y ambiente histórico en un recinto amurallado único.

📅 Viernes 7 | 🕒 17:00 | 📍 Mascarell, Mascarell | 🎟️ Entrada libre | Más información

VIERNES 7 17:00 h. Apertura del mercado , rincón infantil, exposiciones, granja de animales y campamento.

Apertura del , rincón infantil, exposiciones, granja de animales y campamento. 17:15 h. Sonidos del Reino – Gálata (pasacalles musical).

(pasacalles musical). 17:15 h. Los Bufones – Nariz Roja (pasacalles con malabares).

(pasacalles con malabares). 17:30 h. El Cortejo de las Ocas de Jaime I (paseo de ocas por la fira medieval).

(paseo de ocas por la fira medieval). 18:00 h. El Sueño de Volar – Teatro Infinito (teatro de títeres).

(teatro de títeres). 18:00 h. Exhibición de cetrería – Los Cetreros del Rey.

18:15 h. Alameda de Pequeños Aprendices – Taller de alfarería (de 5 a 12 años).

Alameda de Pequeños Aprendices – (de 5 a 12 años). 18:45 h. Charlas explicativas de la vida cotidiana (campamento).

Charlas explicativas de la vida cotidiana (campamento). 19:00 h. INAUGURACIÓN OFICIAL: desfile con las autoridades y todas las compañías participantes en la fira medieval.

desfile con las autoridades y todas las compañías participantes en la fira medieval. 19:15 h. Alameda de Pequeños Aprendices – Taller de telar (de 5 a 12 años).

Alameda de Pequeños Aprendices – (de 5 a 12 años). 19:30 h. Cómo se viste un caballero (campamento).

(campamento). 20:00 h. El Bosque Embrujado – Teatro Infinito (teatro de títeres).

(teatro de títeres). 21:00 h. Sonidos del Reino – Gálata (pasacalles musical).

Sonidos del Reino – Gálata (pasacalles musical). 21:30 h.Espectáculo de cierre de fuego, danza y pirotecnia: “El Ritual de Farralis”. SÁBADO 8 11:00 h. Apertura del mercado , rincón infantil, exposiciones, granja de animales y campamento.

Apertura del , rincón infantil, exposiciones, granja de animales y campamento. 11:15 h. Sonidos del Reino – Gálata (pasacalles musical).

Sonidos del Reino – Gálata (pasacalles musical). 11:15 h. La Bruja del Bosque – Neftis Paloma (pasacalles de danza).

(pasacalles de danza). 11:30 h. El Bosque Embrujado – Teatro Infinito (teatro de títeres).

El Bosque Embrujado – Teatro Infinito (teatro de títeres). 11:30 h. El Cortejo de las Ocas de Jaime I (paseo de ocas).

El Cortejo de las Ocas de Jaime I (paseo de ocas). 11:45 h. Los Bufones – Nariz Roja (pasacalles con malabares).

Los Bufones – Nariz Roja (pasacalles con malabares). 12:00 h. Alameda de Pequeños Aprendices – Taller de caligrafía (de 5 a 12 años).

Alameda de Pequeños Aprendices – (de 5 a 12 años). 12:00 h. Dosequilibrados – Circocido (espectáculo de circo).

(espectáculo de circo). 12:15 h. El Barrendero de Mascarell – A Todo Trapo (personaje cómico).

El Barrendero de Mascarell – A Todo Trapo (personaje cómico). 12:30 h. Exhibición de cetrería – Alas del Conquistador.

12:30 h. El Sueño de Volar – Teatro Infinito (títeres).

El Sueño de Volar – Teatro Infinito (títeres). 12:45 h. Exhibición de combate (campamento).

(campamento). 13:00 h. Danzas tribales + taller de baile – Neftis Paloma.

13:15 h. Sonidos del Reino – Gálata (pasacalles musical).

Sonidos del Reino – Gálata (pasacalles musical). 13:30 h. Espectáculo ecuestre – Las Lanzas del Rey Jaime.

13:30 h. Las Ghawazee – Nariz Roja (danza y malabares).

Las Ghawazee – Nariz Roja (danza y malabares). 13:30 h. Alameda de Pequeños Aprendices – Taller de amuletos (de 5 a 12 años).

Alameda de Pequeños Aprendices – (de 5 a 12 años). 13:45 h. El Ciego Medieval – A Todo Trapo (personaje cómico).

El Ciego Medieval – A Todo Trapo (personaje cómico). 14:00 h. Juglares – Circocido (pasacalles con malabares).

Juglares – Circocido (pasacalles con malabares). 14:30 h. Charlas explicativas de la vida cotidiana (campamento).

Charlas explicativas de la vida cotidiana (campamento). 15:00 h. A yantar a las tabernas.

17:00 h. Reapertura del mercado y actividades.

Reapertura del mercado y actividades. 17:15 h. Sonidos del Reino – Gálata (pasacalles musical).

Sonidos del Reino – Gálata (pasacalles musical). 17:15 h. Danzas Nómadas – Neftis Paloma (pasacalles de danza).

(pasacalles de danza). 17:15 h. El Comediante – A Todo Trapo (pasacalles cómico).

El Comediante – A Todo Trapo (pasacalles cómico). 17:30 h. Dosequilibrados – Circocido (circo).

Dosequilibrados – Circocido (circo). 17:30 h. El Cortejo de las Ocas de Jaime I (paseo de ocas).

El Cortejo de las Ocas de Jaime I (paseo de ocas). 17:45 h. Los Bufones – Nariz Roja (pasacalles con malabares).

Los Bufones – Nariz Roja (pasacalles con malabares). 18:00 h. Exhibición de cetrería – Alas del Conquistador.

18:00 h. Alameda de Pequeños Aprendices – Taller de alfarería (de 5 a 12 años).

Alameda de Pequeños Aprendices – (de 5 a 12 años). 18:15 h. Sonidos del Reino – Gálata (pasacalles musical).

Sonidos del Reino – Gálata (pasacalles musical). 18:15 h. Cómo se viste un caballero (campamento).

Cómo se viste un caballero (campamento). 18:30 h. El Bosque Embrujado – Teatro Infinito (títeres).

El Bosque Embrujado – Teatro Infinito (títeres). 18:30 h. Llegado de Oriente – A Todo Trapo (pasacalles con malabares).

Llegado de Oriente – A Todo Trapo (pasacalles con malabares). 18:45 h. ¡A mí la guardia! – Circocido (pasacalles cómico y teatral).

¡A mí la guardia! – Circocido (pasacalles cómico y teatral). 19:00 h. Justas Medievales – Las Lanzas del Rey Jaime.

19:15 h. La Zíngara del Alma – Neftis Paloma (espectáculo de danza).

(espectáculo de danza). 19:30 h. El Mejor Regalo del Mundo – Teatro Infinito (títeres).

El Mejor Regalo del Mundo – Teatro Infinito (títeres). 19:45 h. Las Ghawazee – Nariz Roja (danza y malabares).

Las Ghawazee – Nariz Roja (danza y malabares). 20:00 h. Alameda de Pequeños Aprendices – Taller de telar (de 5 a 12 años).

Alameda de Pequeños Aprendices – (de 5 a 12 años). 20:00 h. Concierto de la Orquesta Laudística Daniel Fortea – “XI Concierto Música Medieval Hoy” (Iglesia de Mascarell).

– “XI Concierto Música Medieval Hoy” (Iglesia de Mascarell). 20:00 h. Pasacalles de Fuego: “Llamas del Conquistador”.

21:00 h. Espectáculo de Fuego: “Hechicera Vikinga”.

21:30 h.Espectáculo de cierre de fuego, danza y pirotecnia: “El Ritual de Farralis”. DOMINGO 9 11:00 h. Apertura del mercado , rincón infantil, exposiciones, granja de animales y campamento.

Apertura del , rincón infantil, exposiciones, granja de animales y campamento. 11:15 h. Sonidos del Reino – Gálata (pasacalles musical).

Sonidos del Reino – Gálata (pasacalles musical). 11:15 h. Sheherezade – Neftis Paloma (pasacalles de danza).

(pasacalles de danza). 11:30 h. El Bosque Embrujado – Teatro Infinito (títeres).

El Bosque Embrujado – Teatro Infinito (títeres). 11:30 h. El Cortejo de las Ocas de Jaime I (paseo de ocas).

El Cortejo de las Ocas de Jaime I (paseo de ocas). 12:00 h. Alameda de Pequeños Aprendices – Taller de caligrafía (de 5 a 12 años).

Alameda de Pequeños Aprendices – (de 5 a 12 años). 12:00 h. Dosequilibrados – Circocido (espectáculo de circo).

(espectáculo de circo). 12:15 h. El Barrendero de Mascarell – A Todo Trapo (personaje cómico).

El Barrendero de Mascarell – A Todo Trapo (personaje cómico). 12:15 h. Pasacalles y bailes del Grup Castelló – Associació d’Estudis Tradicionals.

12:30 h. Exhibición de cetrería – Alas del Conquistador.

12:45 h. Exhibición de combate (campamento).

(campamento). 13:00 h. Las Mil y Una Noches + taller de baile – Neftis Paloma.

13:30 h. Espectáculo Ecuestre – Las Lanzas del Rey Jaime.

14:00 h. Juglares – Circocido (pasacalles).

Juglares – Circocido (pasacalles). 15:00 h. A yantar a las tabernas.

18:00 h. Exhibición de cetrería – Alas del Conquistador.

18:30 h. Cantigas de Alfonso X el Sabio – Neftis Paloma (danza).

(danza). 19:00 h. Justas Medievales – Las Lanzas del Rey Jaime.

19:30 h. La Hechicera Vikinga – Neftis Paloma (pasacalles danza).

(pasacalles danza). 21:30 h.Espectáculo de cierre final con fuego, danza, música y pirotecnia con todas las compañías.

Al-Qûra Medieval

Al-Qûra Medieval. / Instagram

L’Alcora viaja al siglo XIII con una espectacular recreación histórica con más de 500 vecinos caracterizados, luchas, mercados, danzas y oficios que reviven el cruce de culturas que dio origen al municipio.

📅 Del 7 al 9 de noviembre | 📍 L’Alcora | 🎟️ Entrada libre | Programa y toda la información en🔗 www.alquramedieval.com

Gaming Experience

Gaming Experience / Mediterráneo

Omega World Games aterriza en Castelló con consolas, torneos y experiencias interactivas que transforman el Casal Jove en el paraíso gamer para jóvenes de 12 a 35 años.

📅 Sábado 8 y domingo 9 | 🕒 11:00-14:00 y 16:00-20:00 | 📍 Casal Jove, Castelló | 🎟️ Entrada libre | Más información

Iggy Rubín con 'Ya lloraréis' / Instagram

Iggy Rubín

Las risas llegan a La Bohemia con el espectáculo 'Ya lloraréis' del cómico Iggy Rubín. Humor inteligente y ácido en un show de stand-up mordaz.

📅 Domingo 9 | 🕒 18:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 12 €

Le Parody. Electrónica, folclore y experimentación en directo.

📅 Viernes 7 | 🕒 19:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 11 €

Idem - Tributo a Manolo García y El Último de la Fila. Grandes éxitos con toda la energía del pop rock español.

📅 Viernes 7 | 🕒 19:00 | 📍 MalÀnima, Betxí | 🎟️ Entrada libre

Festival Coral de Segorbe: Coro Almudafer & Orquesta y Coro Juventudes Musicales. Voces y sinfonía en una noche coral excepcional.

📅 Viernes 7 | 🕒 19:30 | 📍 Catedral Basílica, Segorbe | 🎟️ Entrada libre

Toma de Contacto + El Gran Puzzle Cózmico + Páramo. Triple concierto con rock alternativo, psicodelia y distorsión.

📅 Viernes 7 | 🕒 20:00 | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 🎟️ 8 €

Begoña Bang Matu & Orquesta Kingston + Boqueronians. Ska, reggae y mestizaje con sabor tropical.

📅 Viernes 7 | 🕒 20:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 14-18 €

Private Straits - Tributo a Dire Straits. Un viaje por los clásicos de Mark Knopfler.

📅 Viernes 7 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 12-15 €

Reina Vudú + Nube Naranja. / Instagram

Reina Vudú + Nube Naranja. Indie y punk-pop con dos bandas de Castellón que sacuden emociones sin filtros.

📅 Viernes 7 | 🕒 21:00 | 📍 Salatal Club, Castelló | 🎟️ 10 € anticipada / 15 € taquilla | Más información

Los Radiadores. Rock con guitarras afiladas, letras crudas y quince años de carrera sin freno.

📅 Sábado 8 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Vermut Solidari / Instagram

Vermut Solidari, amb Irònics + Los Simples + Five + Antiguos Astronautas + N’Rockats + Vudú. Seis bandas en directo con espíritu solidario.

📅 Sábado 8 | 🕒 11:00 | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Pasacalles de la Unió Musical Santa Cecília con ESMUBE. Música tradicional por las calles con banda y escuela.

📅 Sábado 8 | 🕒 11:00 | 📍 Espai de la Música, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Rockhouse. Clásicos del rock en sesión vermut.

📅 Sábado 8 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

30 anys de gargamboig: Subverssia, Aerotuerto, Comboi, Klin, Herbicida, Razón de Odio, Keroseono + Unicorn Llampaes. Festival punk con energía, historia y mucha tralla.

📅 Sábado 8 | 🕒 18:00 | 📍 Casal Popular, Atzeneta | 🎟️ (Sin datos de precio)

Masterclass 'Teclas y Palos Piano Flamenco' con Juan Cortés. Ritmo y compás en manos de un gran maestro.

📅 Sábado 8 | 🕒 19:00 | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Veus de Cambra, amb 'Melodies amb Manos Unidas'. Voces delicadas para una causa solidaria.

📅 Sábado 8 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori, Vila-real | 🎟️ 10 €

Orquestra Simfònica de Castelló & Abraham Cupeiro. Fusión de instrumentos antiguos y sinfónicos.

📅 Sábado 8 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori, Castelló | 🎟️ 6-16 €

Gema Elagua. Canción de autora con esencia poética y sonido íntimo.

📅 Sábado 8 | 🕒 19:30 | 📍 Cúmul, Castelló | 🎟️ 5 €

Los Criptozoos. / Instagram

Los Criptozoos. Punk de Castelló y letras afiladas para sacudir el sábado noche.

📅 Sábado 8 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 8-10 €

Hienas Fest, con Absolutism + Mivedantal + Messiah Nostrum + Under Cold Sun. Metal, hardcore y energía salvaje en una misma noche.

📅 Sábado 8 | 🕒 21:00 | 📍 Salatal, Castelló | 🎟️ 10-13 €

Musicmon: Taller 'Música reciclada' con Sandy Domínguez + cercavila de Mondo Rítmic & La Inestable + concierto didáctico de Jesús Gallardo. Ritmo y conciencia ecológica frente al mar.

📅 Domingo 9 | 🕒 11:00 | 📍 Platja de Xilxes, Xilxes | 🎟️ Entrada libre

Núria Pallarés & The Sookies. Soul, funk y jazz con voz poderosa y trío de órgano en un directo vibrante.

📅 Domingo 9 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Coro Ferocova. Polifonía vocal con delicadeza en un templo gótico.

📅 Domingo 9 | 🕒 12:30 | 📍 Catedral Basílica, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Pro Musica Antiqua, con 'L'edat d'or de la música medieval'. Viaje sonoro a la Europa de los trovadores.

📅 Domingo 9 | 🕒 19:00 | 📍 Capella del Crist de l’Hospital, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Singin' in the Cave: Nia Zalén. Concierto íntimo en un escenario subterráneo único.

📅 Domingo 9 | 🕒 19:00 | 📍 Coves de Sant Josep, Castelló | 🎟️ 35 €

Cineforum: 'La quimera del oro' (Charles Chaplin, 1925). Humor y crítica social en una joya muda del cine clásico.

📅 Viernes 7 | 🕒 18:30 | 📍 Real Casino Antiguo de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Documental 'Abriendo camino Vol.1: Jordania y Arabia'. Una mirada cercana a los paisajes y culturas de Oriente Medio.

📅 Viernes 7 | 🕒 19:30 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Documental 'Entre montañas' V.O en castellano. Relato visual de aventuras y naturaleza salvaje.

📅 Viernes 7 y sábado 8 | 🕒 22:30 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 3 €

'Matrimonio a la italiana' (Vittorio De Sica, Italia, 1964). Amor, enredos y genialidad en blanco y negro.

📅 Sábado 8 y domingo 9 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €

Documental 'Abriendo camino Vol.2: Expedición Groenlandia'. Relato visual de aventura en tierras heladas.

📅 Sábado 8 | 🕒 19:30 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Reclam: 'Honest', de Kiko López. Movimiento sincero que explora la fragilidad y la emoción.

📅 Viernes 7 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Reclam: 'El último acto de fe' de Laura Morales. Un drama poético que cuestiona los límites de la fe y la identidad.

📅 Viernes 7 | 🕒 19:30 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 8-10 €

Reclam: '¿Cuál es mi nombre?', de Da.Te Danza. Movimiento y emociones para el público más joven.

📅 Sábado 8 | 🕒 18:00 | 📍 Plaza de Pere Cornell, Almassora | 🎟️ Entrada libre

Cuatro días, cuatro noches', de La Portuaria. / Instagram

Reclam: 'Cuatro días, cuatro noches', de La Portuaria. Una tragedia contemporánea con voces femeninas potentes.

📅 Sábado 8 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 3-20 €

Reclam: 'Los que comen tierra', de La Zafirina. Un viaje poético por la memoria rural.

📅 Sábado 8 | 🕒 19:00 | 📍 Casa de la Cultura Carles Pons, Vilafranca | 🎟️ 5 €

Reclam: 'Si tu te’n vas', de Pepa Plana. Clown íntimo y conmovedor con mirada femenina.

📅 Sábado 8 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 3 €

'Una nit al camerino'. Teatro amateur con toques de humor y cotidianidad.

📅 Sábado 8 | 🕒 19:00 | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ Entrada libre

Reclam: 'Un tros de pa', de Les Pinyes & Teatre Lliure. Teatro visual y sin palabras con ternura y crítica social.

📅 Domingo 9 | 🕒 12:00 | 📍 Museu de Belles Arts, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Reclam: 'Rosa de Paper (homenatge a Vicent Andrés Estellés)', de Marroch. Poesía en movimiento bajo el cielo de Vilafranca.

📅 Domingo 9 | 🕒 12:00 | 📍 Plaza d’en Blasc, Vilafranca | 🎟️ Entrada libre

'La Calderona', por Carasses Teatro. Intriga, historia y comedia en la primera Muestra Amateur de Torreblanca.

📅 Domingo 9 | 🕒 18:00 | 📍 Teatro Metropol, Torreblanca | 🎟️ Entrada libre

Reclam: 'Cuatro días, cuatro noches', de La Portuaria. Drama rural con mirada feminista y gran fuerza escénica.

📅 Domingo 9 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori, Peñíscola | 🎟️ 5 €

Reclam: Constantes Teatro y 'Manuela y el vuelo infinito'. Historia de superación con vuelo poético y sensibilidad.

📅 Domingo 9 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 15 €

Reclam: 'Homenaje a una desconocida', de Teatro de La Cantina. Monólogo potente sobre la memoria de una mujer silenciada.

📅 Domingo 9 | 🕒 19:30 | 📍 Auditorio, Vinaròs | 🎟️ 5 €

Circo Raluy Legacy

Un planazo familiar que lo tiene todo: acrobacias imposibles, criaturas robóticas, humor para todos y un despliegue visual que deja boquiabiertos a grandes y pequeños. ‘CYBORG’ transforma la pista en un universo futurista con motos en el aire, contorsionistas inverosímiles, animales animatrónicos y máquinas que rugen al ritmo de la música. Un circo diferente, lleno de alma, que emociona, sorprende y hace volar la imaginación.

📅 Hasta el domingo 16 | 📍 Plaza de la Mascletà (frente al Primer Molí), Castelló | 🎟️ Desde 10 € en www.circoraluy.com o en taquilla

Funciones Viernes 7 | 🕒 18:30

| 🕒 18:30 Sábado 8 | 🕒 17:00 y 19:30

| 🕒 17:00 y 19:30 Domingo 9 | 🕒 17:00

Feria de Todos los Santos

Afluencia de gente en la feria / Mediterráneo

Vuelve la diversión con decenas de atracciones para todos los públicos y que permanecerá abierta durante aproximadamente un mes. El recinto ferial se ilumina otra vez con atracciones y música para grandes y pequeños

📅 Hasta el domingo 23 | 📍 Recinto Ferial, Castelló

Titemon: Animació La Inestable. Marionetas y humor para público familiar.

📅 Viernes 7 | 🕒 16:30 | 📍 CEIP Luis Vives, Xilxes | 🎟️ Entrada libre

'Vitae' de XA! Teatre. Humor visual y poesía escénica para todos los públicos.

📅 Sábado 8 | 🕒 12:00 | 📍 Plaza de las Aulas, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Titemon: Petit Vermell. Marionetas con ternura y color en una historia sin palabras.

📅 Sábado 8 | 🕒 12:00 | 📍 Plaça Espanya, Xilxes | 🎟️ Entrada libre

Taller: Monstruos literarios. Imaginación y narrativa para niñas y niños inquietos.

📅 Sábado 8 | 🕒 11:00 | 📍 Espai Cultural de la Mar Vil·la Ana, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Diputació a Escena: 'El show de los despistes' por Animación Monitors. Humor y participación en una comedia para toda la familia.

📅 Sábado 8 | 🕒 17:30 | 📍 Pista de la Ravaleta, Coves de Vinromà | 🎟️ Entrada libre

Titemon: 'Conta contes amb titelles' por La Reina de Tornedó. Cuentos encantados con títeres y risas para peques.

📅 Sábado 8 | 🕒 17:30 | 📍 Pl. Crist de la Junquera, Xilxes | 🎟️ Entrada libre

Titemon: 'Veo Leo' - Titelles per a públic familiar. Títeres y lectura en un espectáculo divertido y educativo.

📅 Sábado 8 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Municipal, Xilxes | 🎟️ Entrada libre

Planetaller “Astrónomos Mary Fairfax y las órbitas planetarias”. Ciencia interactiva para peques curiosos.

📅 Domingo 9 | 🕒 11:00 | 📍 Planetario, Castelló | 🎟️ Entrada gratuita (previa inscripción, 9 a 12 años)

Castelló Ruta de Sabor

Castelló Ruta de Sabor. / Mediterráneo

Catas, menús y rutas que celebran los sabores de temporada con producto local y de kilómetro 0. Además, cada uno de los comensales podrá evaluar su experiencia mediante un código QR disponible en cada local, así como en la página web de Castelló Ruta de Sabor. De este modo, cabe resaltar que el público que participe en la experiencia y en las votaciones entrará en el sorteo de un lote de productos de ‘Castelló Ruta de Sabor’,

📅 Hasta el domingo 23 | 📍Provincia de Castellón | 🎟️ Consultar actividades

Los locales participantes son los siguientes: 964 Tasting Shop (Alcalà de Xivert-Alcossebre)

(Alcalà de Xivert-Alcossebre) Casa Lola (Grau de Castelló)

(Grau de Castelló) Hostatgeria Sant Jaume (Coratxà)

(Coratxà) Mas de la Mezquita (Culla)

(Culla) Casa Ramón (Atzeneta del Maestrat)

(Atzeneta del Maestrat) La Frutería Castellón (Castelló)

(Castelló) Nou Escull (Grau de Castelló)

(Grau de Castelló) Valencia Color Tours (Castelló)

(Castelló) Restaurante Brasería La Bodega (Sant Mateu)

(Sant Mateu) Cooperativa Agrícola San Isidro Castellón (Castelló)

(Castelló) La Carabassa Bar (Vinaròs)

(Vinaròs) River Club (Montanejos)

(Montanejos) Vinatea (Morella)

(Morella) Quesería Tot de Poble (Les Coves de Vinromà)

(Les Coves de Vinromà) Restlounge La Puerta Azul (Vinaròs)

(Vinaròs) La Bodeguetta de Casa Perito (Benlloc)

(Benlloc) Restaurante la Perdi (Sant Mateu)

(Sant Mateu) Restaurante aQua (Castelló)

(Castelló) Pou de Beca Restaurant (Vall d'Alba)

(Vall d'Alba) Reviscolem El Ring (Cinctorres)

(Cinctorres) Farga Restaurant (Sant Mateu)

(Sant Mateu) La Carrasca (Culla)

(Culla) San Rafael (Benicarló)

(Benicarló) Restaurante Font de Sant Pere (El Bllestar)

(El Bllestar) Restaurant & Rooms Cabrit (Sant Mateu)

(Sant Mateu) Mesón del Pastor (Morella)

¡Vuelve la XVI Edición de las Jornadas Gastronómicas del Arroz a Banda en el Grao de Castellón! / Mediterráneo

XVI Jornadas Gastronómicas del Arroz a Banda

Los restaurantes del Grao celebran el sabor marinero con menús especiales dedicados al arroz a banda y producto fresco de lonja.

📅 Hasta el domingo 30 | 📍Grao de Castellón | 🎟️ Precio según menú | Más información

Concurso de paellas. Gastronomía y ambiente festivo en el Marquina.

📅 Domingo 9 | 🕒 12:30 | 📍 Campo Javier Marquina, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Be Kind, de Ana Sansano / Instagram

Be Kind, de Ana Sansano. Muestra que explora la figura del perro en el Hollywood clásico, con visitas comentadas y obra sensible.

📅 Hasta el 25 de enero | 🕒 19:00 | 📍 Vil·la Elisa, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre con reserva previa (cultura@benicassim.org)

Inauguración de la Mostra de la Tardor Bonsai Castelló. Miniaturas vivas en equilibrio entre arte y naturaleza.

📅 Viernes 7 | 🕒 19:00 | 📍 Fundació Dávalos-Fletcher, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Inauguración de 'Castelló de la Plana: orografia i meteorologia'. Historia, ciencia y paisaje en una exposición documental.

📅 Viernes 7 | 🕒 20:00 | 📍 Museu d'Etnologia, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'Una nit a la biblioteca'. Lecturas, misterio y magia entre estanterías al caer la noche.

📅 Viernes 7 | 🕒 21:00 | 📍 Espacio Lectura Antigua Estación, Castelló | 🎟️ Entrada libre

28.ª Jornadas de Cultura Popular: 'Orografía y meteorología en Castellón de la Plana'. Palabra y ciencia en diálogo sobre el paisaje local.

📅 Sábado 8 | 🕒 09:30 | 📍 Menador, Castelló | 🎟️ Entrada libre

II edición Vintage & Streetwear. Moda urbana, música y cultura alternativa en formato feria.

📅 Sábado 8 | 🕒 14:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 3 €

Visita guiada Torre Campanar El Fadrí. Historia y vistas desde el campanario más icónico de la ciudad.

📅 Domingo 9 | 🕒 11:00 | 📍 Torre Campanar El Fadrí, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Fiestas en pueblos

Pasaje del Terror de Cirat / Instagram

Cirat

El Pasaje del Terror de Cirat promete una jornada “escalofriante y divertida” que hará temblar a pequeños y mayores, con sustos, música y actividades para todas las edades. Desde el mercado y el pasaje infantil de la mañana hasta la discomóvil de medianoche, el pueblo se convertirá en un auténtico escenario de miedo y magia.

Programa SÁBADO 8 11:00 - 14:00h | Mercado terrorífico en la Plaza Mayor. 11:00 - 14:00h |Pasaje del Terror Infantil en las Escuelas de Cirat. 17:00h | Truco o Trato. Recorrido por las calles del pueblo. 18:30h | Pasaje del Terror. “El castigo siempre llega”. El pasado no siempre se queda enterrado. 19:00h | Tardeo con el Grupo Los Simples. Sal al centro de la pista y embruja a todos los presentes. 00:00h | Discomóvil con DJ Alex Cruz. La hora de las brujas ha llegado, y te están esperando.

