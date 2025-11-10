Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón
La provincia se prepara para vivir una semana intensa y un puente de Todos los Santos plagado de actividades para toda la familia
La semana del 10 al 16 de noviembre es el punto álgido de la cultura en la provincia. La Fira Trovam ofrece una programación musical masiva. Además, la Llotja del Cànem refuerza la agenda con actividades de fotografía de vanguardia, Vila-real y Peñíscola celebran Santa Cecilia con grandes conciertos, el Teatro del Raval acoge una pieza de danza vanguardista y el ciclo de monólogos cierra el domingo con Generación Tuenti.
Nuestros planes destacados de la semana:
El festival más importante de la música valenciana convierte a Castelló en un hervidero cultural durante tres días. Disfruta de una maratón de conciertos (más de 30), showcases, sesiones profesionales, y las Conversaciones del Trovam con figuras como Nach y Sergio Sastre. Una oportunidad única para descubrir artistas consagrados y emergentes.
📅 13, 14 y 15 de noviembre | 🕒 Todo el día | 📍 Auditori, Teatre Principal y varias salas | 🎟️ Consultar web
La artista multidisciplinar e investigadora Raquel Meyers imparte una clase magistral sobre cómo utiliza tecnología obsoleta (teletexto, Commodore 64) como un medio de resistencia artística frente a la obsolescencia programada. Un encuentro imperdible en el marco del Taller de Fotografía de la UJI.
📅 Martes 11 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Llotja del Cànem (Sala de conferencias) | 🎟️ Entrada libre
El Espai d'Art Contemporani de Castelló (EACC) proyecta el documental TV Party, dirigido por Danny Vinik (2005), que documenta el influyente programa de televisión neoyorquino que fue un escaparate del movimiento No Wave y la cultura underground de finales de los 70 y principios de los 80.
📅 Martes 11 de noviembre | 🕒 20:00 h | 📍 EACC | 🎟️ Acceso libre
Un encuentro para amantes de la fotografía. El Photobook Club acoge al fotógrafo Andrés Gallego, quien hablará sobre su trabajo, reconocido internacionalmente por explorar la frontera entre la pintura y la fotografía a través de escenarios íntimos y construidos artesanalmente.
📅 Jueves 13 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Llotja del Cànem | 🎟️ Entrada gratuita
El viernes se ofrece una interesante ponencia a cargo de Lluís Meseguer Pallarés. Una oportunidad para profundizar en el imaginario popular, la historia y la mitología de Castellón de la Plana a través de sus figuras legendarias.
📅 Viernes 14 de noviembre | 🕒 19:00 h | 📍 Colla del Rei Barbut | 🎟️ Acceso libre
Agenda Completa de la Semana (Día a Día):
LUNES, 10 de noviembre
- Tertulia: "BENITO DE NURSIA: UN TITÁN EN EL CREPÚSCULO DE OCCIDENTE" Reflexión histórica sobre el patrón de Europa, San Benito de Nursia, a cargo de Luis Miguel Pérez Lobo. | 🕒 18:30 h | 📍 Llibreria Argot | 🎟️ Gratuito
- Conferencia: “Náufragos del siglo XXI” Ponencia de Alfredo Monsalve sobre temas de actualidad social. | 🕒 18:30 h | 📍 CEA Centro de Envejecimiento Activo | 🎟️ Acceso libre
- Ciclo Los Lunes Concierto: Concierto y proyección: Amanecer Proyección del clásico del cine mudo (1927) con acompañamiento de música de piano en vivo. | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo | 🎟️ Acceso libre
MARTES, 11 de noviembre
- Taller de Fotografía | Clase abierta al público: «Obsolescencia es resistencia», por Raquel Meyers Investigación artística que utiliza tecnología obsoleta (teletexto, Commodore) como medio de expresión y resistencia. | 🕒 19:00 h | 📍 Sala de conferencias del tercer piso de la Llotja del Cànem | 🎟️ Entrada libre
- Cine: TV PARTY Documental de Danny Vinik (2005) sobre el influyente programa TV Party de la cultura No Wave. | 🕒 20:00 h | 📍 EACC (Espai d'Art Contemporani de Castelló) | 🎟️ Acceso libre
MIÉRCOLES, 12 de noviembre
- EXPOSICIÓN: Wences Rambla: El Artista: Recorrido por la faceta creativa y plástica del artista Wences Rambla (Hasta el 1 de febrero). 📅 Toda la semana | 🕒 De 10:00 a 20:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Sala -1, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito
JUEVES, 13 de noviembre
- Fira Trovam: Sesiones y Acreditaciones | 🕒 Desde las 09:00 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ Actividades Pro
- Concierto: Barreja (Fira Trovam) | 🕒 12:30 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori
- Las Conversaciones del Trovam: Nach | 🕒 13:30 h | 📍 Magic Box, Auditori
- Concierto: Maria Gil (Fira Trovam) | 🕒 13:30 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori
- Concierto: Farmar (Fira Trovam) | 🕒 14:30 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori
- Concierto: L'arannà (Fira Trovam) | 🕒 17:00 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori
- Concierto: Urbàlia Rurana (Fira Trovam) | 🕒 17:45 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori
- Concierto: Carolina Fernández “La Chispa” (Fira Trovam) | 🕒 18:30 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori
- Photobook Club Castelló | Andrés Gallego Encuentro sobre fotolibros con la presencia del aclamado artista. | 🕒 19:00 h | 📍 Llotja del Cànem | 🎟️ Entrada gratuita
- Presentación del libro El alma de la existencia | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural
- Concierto: KYR4 (Fira Trovam) | 🕒 19:15 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori
- Concierto: Rita Payés y Lucia Fumero + El Nido (Fira Trovam) | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Simfònica, Auditori
- Concierto: Pau Alabajos (Fira Trovam) | 🕒 20:00 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori
- Concierto: Bèrnia (Fira Trovam) | 🕒 20:45 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori
- Concierto: Fades (Fira Trovam) | 🕒 21:30 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori
- Concierto: La Fulla (Fira Trovam) | 🕒 22:15 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori
- Concierto: David Bay (Fira Trovam) | 🕒 23:00 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori
VIERNES, 14 de noviembre
- Concierto: Ebri Knight (Fira Trovam) | 🕒 11:00 h | 📍 Sala Simfònica, Auditori
- Concierto: Xaloq (Fira Trovam) | 🕒 12:00 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori
- Las Conversaciones del Trovam: Sergio Sastre | 🕒 13:30 h | 📍 Magic Box, Auditori
- Concierto: Terrae (Fira Trovam) | 🕒 13:30 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori
- Concierto: Demetris Mesimeris (Fira Trovam) | 🕒 14:45 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori
- Concierto: Døtre (Fira Trovam) | 🕒 18:00 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori
- Cineforum: Proyección: Luces de la ciudad | 🕒 18:30 h | 📍 Real Casino Antiguo
- Conferencia: “La ciutat de Tombatossals” Ponencia a cargo de Lluís Meseguer Pallarés sobre la mitología de Castellón. | 🕒 19:00 h | 📍 Colla del Rei Barbut | 🎟️ Acceso libre
- Visita guiada: Refugio antiaéreo (Reserva previa obligatoria) | 🕒 19:00 h | 📍 Plaza Tetuán
- Concierto: Solo quiero ser yo mismo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval
- Concierto: Miquel Gil + La Maria (Fira Trovam) | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal
- Concierto: Cien Galgos (Fira Trovam) | 🕒 19:00 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori
- Concierto: aerotuerto + n'rockats + tungstenos | 🕒 Apertura 19:00 h | 📍 Pub Terra
- Cine: LA PIE VOLEUSE (V.O.) | 🕒 19:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim
- Teatro: Èdip (RECLAM) | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf UJI
- Concierto: Sergi Carbonell (Fira Trovam) | 🕒 19:30 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori
- Concierto: Tenda (Fira Trovam) | 🕒 20:15 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori
- Concierto: Viva Belgrado + Deaf Devils (Fira Trovam) | 🕒 20:30 h | 📍 La Bohemia
- Concierto: Emilia y Pablo (Fira Trovam) | 🕒 20:45 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori
- Concierto: Carlos Ares + Esther (Fira Trovam) | 🕒 21:15 h | 📍 Sala Simfònica, Auditori
- Concierto: Podenco (Fira Trovam) | 🕒 21:30 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori
- Concierto: Pep Mirambell (Fira Trovam) | 🕒 22:15 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori
- Concierto: El Fantasma de l'Òpera | 🕒 22:00 h | 📍 Auditori Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real
- Cine: LA PIE VOLEUSE (V.D.) | 🕒 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim
- Concierto: Orina (Fira Trovam) | 🕒 22:45 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori
- Concierto: Vaire (Fira Trovam) | 🕒 23:30 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori
- Concierto: Ortopedia Técnica (Fira Trovam) | 🕒 00:00 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori
SÁBADO, 15 de noviembre
- Actividad Castillo: La historia musical de un Castillo Medieval (Pase 1) | 🕒 11:00 h | 📍 Parque de Artillería, Peñíscola
- VirtuART City | 🕒 11:00 a 14:00 h y 16:00 a 21:00 h | 📍 Plaza Huerto Sogueros
- Concierto: Marcel el Marcià (Fira Trovam) | 🕒 12:00 h | 📍 Teatre Principal
- Teatro: Vitae | 🕒 12:00 h | 📍 Plaza Fadrell
- Presentación del libro Siempre seremos ayer... | 🕒 12:00 h | 📍 Espai Cultural de la Mar Villa Ana, Benicàssim
- Actividad Castillo: La historia musical de un Castillo Medieval (Pase 2) | 🕒 13:00 h | 📍 Parque de Artillería, Peñíscola
- Concierto conmemorativo de Santa Cecilia | 🕒 13:00 h | 📍 Plaza Vilanova d’Alcolea
- Noche de cuentos en el Castell Vell (Reserva previa obligatoria) | 🕒 17:00 h | 📍 Centro de Interpretación Castell Vell
- Concierto: Kawak & Blackbird Trio (Fira Trovam) | 🕒 17:30 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori
- Danza: Zambra de la buena salvaje (Reclam 2025) | 🕒 18:30 h | 📍 Teatro del Raval
- Concierto: Jero Romero + Ángela González (Fira Trovam) | 🕒 18:30 h | 📍 Sala Simfònica, Auditori
- Títeres: OS BONECOS DE SANTO ALEIXO | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim
- Cine: Aquel verano en París | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf UJI
- Concierto en honor a Santa Cecilia (Peñíscola) | 🕒 19:00 h | 📍 Palacio de Congresos
- Concierto: El Fantasma de l'Òpera | 🕒 19:00 h | 📍 Auditori Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real
- Concierto: Immen (Fira Trovam) | 🕒 19:15 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori
- Concierto: L.A. + Bottle Rockets (Fira Trovam) | 🕒 19:15 h | 📍 La Bohemia
- Concierto: Tesa (Fira Trovam) | 🕒 20:00 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori
- Concierto: pablopablo + Alejandro y Maria Laura (Fira Trovam) | 🕒 20:30 h | 📍 Teatre Principal
- Concierto: Ganges (Fira Trovam) | 🕒 20:45 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori
- Concierto: Naina (Fira Trovam) | 🕒 21:30 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori
- Concierto: Yorchh (Fira Trovam) | 🕒 22:15 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori
- Concierto: Summer Ends (Fira Trovam) | 🕒 23:00 h | 📍 El Terra
- Concierto: Cactus (Fira Trovam) | 🕒 23:00 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori
- Concierto: Brama (Fira Trovam) | 🕒 00:00 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori
- Concierto: Yeli Yeli (Fira Trovam) | 🕒 00:15 h | 📍 El Terra
DOMINGO, 16 de noviembre
- Musical: La fiesta de Mickey. El musical | 🕒 17:30 h | 📍 Teatro del Raval
- Monólogo: Generación Tuenti Monólogo de humor por Himar Armas sobre los 2000. | 🕒 18:30 h | 📍 La Bohemia, Castellón de la Plana | 🎟️ Anticipada desde 12 €
- Cine: Aquel verano en París | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf UJI
- Cine: LA PIE VOLEUSE (Mi querida ladrona) | 🕒 19:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim
