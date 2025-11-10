Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

La semana del 10 al 16 de noviembre es el punto álgido de la cultura en la provincia. La Fira Trovam ofrece una programación musical masiva. Además, la Llotja del Cànem refuerza la agenda con actividades de fotografía de vanguardia, Vila-real y Peñíscola celebran Santa Cecilia con grandes conciertos, el Teatro del Raval acoge una pieza de danza vanguardista y el ciclo de monólogos cierra el domingo con Generación Tuenti.

Nuestros planes destacados de la semana:

Andrés Gallego expone en la Llotja del Cànem 'Pensé que estaba a solas' y protagonizará el Photobook Club el día 13. / Andrés Gallego

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 10 de noviembre

Tertulia: "BENITO DE NURSIA: UN TITÁN EN EL CREPÚSCULO DE OCCIDENTE" Reflexión histórica sobre el patrón de Europa, San Benito de Nursia, a cargo de Luis Miguel Pérez Lobo. | 🕒 18:30 h | 📍 Llibreria Argot | 🎟️ Gratuito

Conferencia: "Náufragos del siglo XXI" Ponencia de Alfredo Monsalve sobre temas de actualidad social. | 🕒 18:30 h | 📍 CEA Centro de Envejecimiento Activo | 🎟️ Acceso libre

Ciclo Los Lunes Concierto: Concierto y proyección: Amanecer Proyección del clásico del cine mudo (1927) con acompañamiento de música de piano en vivo. | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo | 🎟️ Acceso libre

MARTES, 11 de noviembre

Taller de Fotografía | Clase abierta al público: «Obsolescencia es resistencia», por Raquel Meyers Investigación artística que utiliza tecnología obsoleta (teletexto, Commodore) como medio de expresión y resistencia. | 🕒 19:00 h | 📍 Sala de conferencias del tercer piso de la Llotja del Cànem | 🎟️ Entrada libre

Cine: TV PARTY Documental de Danny Vinik (2005) sobre el influyente programa TV Party de la cultura No Wave. | 🕒 20:00 h | 📍 EACC (Espai d'Art Contemporani de Castelló) | 🎟️ Acceso libre

MIÉRCOLES, 12 de noviembre

EXPOSICIÓN: Wences Rambla: El Artista: Recorrido por la faceta creativa y plástica del artista Wences Rambla (Hasta el 1 de febrero). 📅 Toda la semana | 🕒 De 10:00 a 20:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Sala -1, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

JUEVES, 13 de noviembre

Fira Trovam: Sesiones y Acreditaciones | 🕒 Desde las 09:00 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ Actividades Pro

Concierto: Barreja (Fira Trovam) | 🕒 12:30 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori

Las Conversaciones del Trovam: Nach | 🕒 13:30 h | 📍 Magic Box, Auditori

Concierto: Maria Gil (Fira Trovam) | 🕒 13:30 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori

Concierto: Farmar (Fira Trovam) | 🕒 14:30 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori

Concierto: L'arannà (Fira Trovam) | 🕒 17:00 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori

Concierto: Urbàlia Rurana (Fira Trovam) | 🕒 17:45 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori

Concierto: Carolina Fernández "La Chispa" (Fira Trovam) | 🕒 18:30 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori

Photobook Club Castelló | Andrés Gallego Encuentro sobre fotolibros con la presencia del aclamado artista. | 🕒 19:00 h | 📍 Llotja del Cànem | 🎟️ Entrada gratuita

Presentación del libro El alma de la existencia | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural

Concierto: KYR4 (Fira Trovam) | 🕒 19:15 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori

Concierto: Rita Payés y Lucia Fumero + El Nido (Fira Trovam) | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Simfònica, Auditori

Concierto: Pau Alabajos (Fira Trovam) | 🕒 20:00 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori

Concierto: Bèrnia (Fira Trovam) | 🕒 20:45 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori

Concierto: Fades (Fira Trovam) | 🕒 21:30 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori

Concierto: La Fulla (Fira Trovam) | 🕒 22:15 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori

Concierto: David Bay (Fira Trovam) | 🕒 23:00 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori

VIERNES, 14 de noviembre

Concierto: Ebri Knight (Fira Trovam) | 🕒 11:00 h | 📍 Sala Simfònica, Auditori

Concierto: Xaloq (Fira Trovam) | 🕒 12:00 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori

Las Conversaciones del Trovam: Sergio Sastre | 🕒 13:30 h | 📍 Magic Box, Auditori

Concierto: Terrae (Fira Trovam) | 🕒 13:30 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori

Concierto: Demetris Mesimeris (Fira Trovam) | 🕒 14:45 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori

Concierto: Døtre (Fira Trovam) | 🕒 18:00 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori

Cineforum: Proyección: Luces de la ciudad | 🕒 18:30 h | 📍 Real Casino Antiguo

| 🕒 18:30 h | 📍 Real Casino Antiguo Conferencia: “La ciutat de Tombatossals” Ponencia a cargo de Lluís Meseguer Pallarés sobre la mitología de Castellón. | 🕒 19:00 h | 📍 Colla del Rei Barbut | 🎟️ Acceso libre

Visita guiada: Refugio antiaéreo (Reserva previa obligatoria) | 🕒 19:00 h | 📍 Plaza Tetuán

Concierto: Solo quiero ser yo mismo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval

Concierto: Miquel Gil + La Maria (Fira Trovam) | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal

Concierto: Cien Galgos (Fira Trovam) | 🕒 19:00 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori

Concierto: aerotuerto + n'rockats + tungstenos | 🕒 Apertura 19:00 h | 📍 Pub Terra

Cine: LA PIE VOLEUSE (V.O.) | 🕒 19:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim

Teatro: Èdip (RECLAM) | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf UJI

Concierto: Sergi Carbonell (Fira Trovam) | 🕒 19:30 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori

Los castellonenses Ortopedia Técnica actuarán en el Trovam 2025. / MEDITERRÁNEO

Concierto: Tenda (Fira Trovam) | 🕒 20:15 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori

Concierto: Viva Belgrado + Deaf Devils (Fira Trovam) | 🕒 20:30 h | 📍 La Bohemia

Concierto: Emilia y Pablo (Fira Trovam) | 🕒 20:45 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori

Concierto: Carlos Ares + Esther (Fira Trovam) | 🕒 21:15 h | 📍 Sala Simfònica, Auditori

Concierto: Podenco (Fira Trovam) | 🕒 21:30 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori

Concierto: Pep Mirambell (Fira Trovam) | 🕒 22:15 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori

Concierto: El Fantasma de l'Òpera | 🕒 22:00 h | 📍 Auditori Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real

Cine: LA PIE VOLEUSE (V.D.) | 🕒 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim

Concierto: Orina (Fira Trovam) | 🕒 22:45 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori

Concierto: Vaire (Fira Trovam) | 🕒 23:30 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori

Concierto: Ortopedia Técnica (Fira Trovam) | 🕒 00:00 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori

SÁBADO, 15 de noviembre

Actividad Castillo: La historia musical de un Castillo Medieval (Pase 1) | 🕒 11:00 h | 📍 Parque de Artillería, Peñíscola

VirtuART City | 🕒 11:00 a 14:00 h y 16:00 a 21:00 h | 📍 Plaza Huerto Sogueros

Concierto: Marcel el Marcià (Fira Trovam) | 🕒 12:00 h | 📍 Teatre Principal

Teatro: Vitae | 🕒 12:00 h | 📍 Plaza Fadrell

Presentación del libro Siempre seremos ayer... | 🕒 12:00 h | 📍 Espai Cultural de la Mar Villa Ana, Benicàssim

Actividad Castillo: La historia musical de un Castillo Medieval (Pase 2) | 🕒 13:00 h | 📍 Parque de Artillería, Peñíscola

Concierto conmemorativo de Santa Cecilia | 🕒 13:00 h | 📍 Plaza Vilanova d'Alcolea

Noche de cuentos en el Castell Vell (Reserva previa obligatoria) | 🕒 17:00 h | 📍 Centro de Interpretación Castell Vell

Concierto: Kawak & Blackbird Trio (Fira Trovam) | 🕒 17:30 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori

Danza: Zambra de la buena salvaje (Reclam 2025) | 🕒 18:30 h | 📍 Teatro del Raval

(Reclam 2025) | 🕒 18:30 h | 📍 Teatro del Raval Concierto: Jero Romero + Ángela González (Fira Trovam) | 🕒 18:30 h | 📍 Sala Simfònica, Auditori

Jero Romero será otro de los protagonistas de la Fira Trovam 2025. / MEDITERRÁNEO

Títeres: OS BONECOS DE SANTO ALEIXO | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim

Cine: Aquel verano en París | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf UJI

Concierto en honor a Santa Cecilia (Peñíscola) | 🕒 19:00 h | 📍 Palacio de Congresos

Concierto: El Fantasma de l'Òpera | 🕒 19:00 h | 📍 Auditori Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real

| 🕒 19:00 h | 📍 Auditori Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real Concierto: Immen (Fira Trovam) | 🕒 19:15 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori

(Fira Trovam) | 🕒 19:15 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori Concierto: L.A. + Bottle Rockets (Fira Trovam) | 🕒 19:15 h | 📍 La Bohemia

(Fira Trovam) | 🕒 19:15 h | 📍 La Bohemia Concierto: Tesa (Fira Trovam) | 🕒 20:00 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori

(Fira Trovam) | 🕒 20:00 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori Concierto: pablopablo + Alejandro y Maria Laura (Fira Trovam) | 🕒 20:30 h | 📍 Teatre Principal

(Fira Trovam) | 🕒 20:30 h | 📍 Teatre Principal Concierto: Ganges (Fira Trovam) | 🕒 20:45 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori

(Fira Trovam) | 🕒 20:45 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori Concierto: Naina (Fira Trovam) | 🕒 21:30 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori

(Fira Trovam) | 🕒 21:30 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori Concierto: Yorchh (Fira Trovam) | 🕒 22:15 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori

(Fira Trovam) | 🕒 22:15 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori Concierto: Summer Ends (Fira Trovam) | 🕒 23:00 h | 📍 El Terra

(Fira Trovam) | 🕒 23:00 h | 📍 El Terra Concierto: Cactus (Fira Trovam) | 🕒 23:00 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori

(Fira Trovam) | 🕒 23:00 h | 📍 Escenario VibraMahou, Auditori Concierto: Brama (Fira Trovam) | 🕒 00:00 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori

(Fira Trovam) | 🕒 00:00 h | 📍 Sala de Cambra, Auditori Concierto: Yeli Yeli (Fira Trovam) | 🕒 00:15 h | 📍 El Terra

DOMINGO, 16 de noviembre

Musical: La fiesta de Mickey. El musical | 🕒 17:30 h | 📍 Teatro del Raval

| 🕒 17:30 h | 📍 Teatro del Raval Monólogo: Generación Tuenti Monólogo de humor por Himar Armas sobre los 2000. | 🕒 18:30 h | 📍 La Bohemia , Castellón de la Plana | 🎟️ Anticipada desde 12 €

Monólogo de humor por Himar Armas sobre los 2000. | 🕒 18:30 h | 📍 , Castellón de la Plana | 🎟️ Anticipada desde 12 € Cine: Aquel verano en París | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf UJI