Qué hacer en Castellón este fin de semana: explosión de música, teatro y mucha gastronomía

La Fira Trovam convierte el Auditori en epicentro musical con más de 30 conciertos y nombres como Jero Romero o La Maria. La Mostra Reclam se despliega con teatro valiente, danza y marionetas por toda la provincia. En Huertos Sogueros, VirtuART City une arte digital, robots y cultura urbana para jóvenes. Santi Campos se confiesa en acústico, mientras salas como Because, Terra, La Bohemia o Burrifornia arden con conciertos para todos los gustos.
Para rematar, el Circo Raluy y la feria siguen brillando, y la agenda gastronómica se llena con showcookings internacionales, arroz a banda, caracoles, catas y vermuts que son un planazo en sí mismos.
Fira Trovam
El festival más importante de la música valenciana convierte a Castelló en un hervidero cultural durante tres días. Disfruta de una maratón de conciertos (más de 30), showcases, sesiones profesionales, y las Conversaciones del Trovam con figuras como Jero Romero, Nach y Sergio Sastre. Una oportunidad única para descubrir artistas consagrados y emergentes.
📅 13, 14 y 15 de noviembre | 🕒 Todo el día | 📍 Auditori, Teatre Principal y varias salas | 🎟️ Consultar web
En el Auditori i Palau de Congressos de Castelló
VIERNES 14
- 11:00 | Ebri Knight | Sala Simfònica
- 12:00 | Xaloq | Sala de cambra
- 13:30 | Terrae | Escenario VibraMahou
- 14:45 | Demetris Mesimeris | Escenario VibraMahou
- 18:00 | Døtre | Sala de cambra
- 19:00 | Cien Galgos | Escenario VibraMahou
- 19:30 | Sergi Carbonell | Sala de cambra
- 20:15 | Tenda | Escenario VibraMahou
- 20:45 | Emilia y Pablo | Sala de cambra
- 21:15 | Carlos Ares + Esther | Sala Simfònica
- 21:30 | Podenco | Escenario VibraMahou
- 22:15 | Pep Mirambell | Sala de cambra
- 22:45 | Orina | Escenario VibraMahou
- 23:30 | Vaire | Sala de cambra
- 00:00 | Ortopedia Técnica | Escenario VibraMahou
SÁBADO 15
- 17:30 | Kawak & Blackbird Trio | Sala de cambra
- 18:30 | Jero Romero + Ángela González | Sala Simfònica
- 19:15 | Immen | Sala de cambra
- 20:00 | Tesa | Escenario VibraMahou
- 20:45 | Ganges | Sala de cambra
- 21:30 | Naina | Escenario VibraMahou
- 22:15 | Yorchh | Sala de cambra
- 23:00 | Cactus | Escenario VibraMahou
- 00:00 | Brama | Sala de cambra
En otras salas / espacios fuera del Auditori (pero dentro del festival)
VIERNES
- 19:00 | Miquel Gil + La Maria | Teatre Principal
- 20:30 | Viva Belgrado + Deaf Devils | La Bohemia
SÁBADO
- 12:00 | Marcel el Marcià | Teatre Principal
- 19:15 | L.A. + Bottle Rockets | La Bohemia
- 20:30 | pablopablo + Alejandro y María Laura | Teatre Principal
- 23:00 | Summer Ends | El Terra
XXXIII Mostra de Teatre Reclam 2025
Teatro, danza, marionetas y piezas híbridas llenan Castellón y su entorno con propuestas valientes, cercanas y conmovedoras.
📅 Viernes 14 a domingo 16 de noviembre | 🕒 Varias horas | 📍 Castelló, Almassora, Benicàssim, Vinaròs | 🎟️ Entrada según espectáculo
VIERNES 14
- 🕒 19:30 | Èdip. Adaptación de Sófocles por Bambalina Teatre Practicable.📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ 3 €
SÁBADO 15
- 🕒 12:00 | I si fem un clàssic?. Comedia sobre una compañía de teatro y su estreno.📍 Plaça d’Espanya, Almassora | 🎟️ Entrada libre
- 🕒 12:00 | Pies de gallina. Danza contemporánea de Ana F. Melero & Luna Sánchez.📍 ECO Les Aules, Castelló | 🎟️ Entrada libre
- 🕒 12:20 | Bailaban las perolas. Danza‑folklore de Laura López Muñoz & Pablo Pérez Alonso.📍 Espai Cultural Obert Les Aules, Castelló | 🎟️ Entrada libre
- 🕒 18:30 | Zambra de la buena salvaje. Espectáculo de danza‑humor de Isabel Vázquez.📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 3 €
- 🕒 18:30 | Os Bonecos de Santo Aleixo. Marionetas portuguesas del Centro Dramático de Évora.📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 6 €
DOMINGO 16
- 🕒 18:00 | L’home elefant. Musical‑teatro de la compañía Toc Teatre sobre Joseph Merrick.📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ 7 €
- 🕒 19:30 | Postals. Obra de teatro documental sobre turismo y memoria, de L’Horta Teatre.📍 Auditori Municipal, Vinaròs | 🎟️ 5 €
I Fiestas de la Hispanidad en Castelló
Tras aplazarse por lluvia el 12 de octubre, la ciudad celebra ahora esta cita con música, danzas y gastronomía de América Latina y España.
📅 Sábado 15 y domingo 16 | 🕒 Desde las 12:00 | 📍 Plaza María Agustina, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Programa de actos
SÁBADO 15. Plaza María Agustina, Castelló
- 🕛 12:00 | Inauguración institucional y apertura de carpas informativas, gastronómicas y artesanales.
- 🕐 13:00 | Masterclass de bailes latinos con Axel y Aina. Actuaciones de asociaciones.
- 🕑 14:00 | Tango y folklore argentino con Silvia y Ricard Martina y Fabricio Guevara (CEIBO).
- 🕔 17:00 | Pinta caras y globoflexia para los más pequeños.
- 🕠 17:30 | Actuación musical: TRB y ACPERVIL Contigo Perú.
- 🕡 18:30 | Colombia Origen presenta “Salsa Caleña”.
- 🕖 19:00 | Exhibición de sevillanas.
- 🕢 19:30 | Sesión DJ con Luis “Salsa” (Luis Germánico Caiza).
- 🕣 20:30 | Grupo de tambores de ASOVECAS (Venezuela).
- 🕤 21:00 | Animación cubana con Viva Cuba: Baile de la chancleta.
- 🕘 21:30 | Folclore colombiano con Asociación Hispanoamericana Unida.
- 🕚 23:00 | Concierto de géneros de música hispana con Lilibet – Esencia Habanera.
DOMINGO 16. Plaza María Agustina, Castelló
- 🕚 11:00 | Apertura de carpas y ambiente musical hispano.
- 🕕 18:00 | Gran desfile del Día de la Hispanidad desde la Plaza Mayor hasta Plaza María Agustina.
- 🕖 19:00 | Clausura oficial con la banda de música La Lira de Quatretonda (València).
VirtuART City
La Plaza Huertos Sogueros se llena de creatividad con arte digital, cultura urbana y experiencias interactivas dirigidas a jóvenes de entre 12 y 30 años.
📅 Sábado 15 | 🕒 10:00-14:00 y 17:00-21:00 | 📍 Plaza Huertos Sogueros, Castelló | 🎟️ Entrada gratuita con inscripción previa
Música
Bosko Beuk + Yasmin Müller y Ecos Eternos. Fusión balcánica y poesía sonora.
📅 Viernes 14 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 15 €
Aerotuerto + N’Rockats + Tungsteno. Punk potente y guitarrero en una triple descarga.
📅 Viernes 14 | 🕒 19:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 12 €
32 Millas. Música en directo y más. Conciertos, sesiones, vermuts y micro abierto en uno de los espacios más animados de Castelló.
📅 Del jueves 13 al domingo 16 | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ Entrada libre (excepto sábado 17:00 h)
VIERNES 14
- 19:00 | The Mash
- 22:00 | Sesión Kraken
SÁBADO 15
- 12:00 | Vermuteo
- 17:00 | Crancs + Herbasana
- 22:00 | Sesión Kraken
DOMINGO 16
- 18:00 | Micro abierto
Abby Cruella & César Gálvez. Rock auténtico para echar una buena tarde.
📅 Viernes 14 | 🕒 19:00 | 📍 Soho Pub, Castelló | 🎟️ 5 €
José Insaciable + Los Dalton. Directo contundente con sabor a garaje y surf.
📅 Viernes 14 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €
'40 anys de La Barraca. 1985-2025'. Homenaje musical a cuatro décadas de cultura popular.
📅 Viernes 14 | 🕒 20:00 | 📍 Sala El Grau, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre
Unió Musical La Lira: 'El fantasma de l’òpera'. Banda sinfónica con guiños al cine musical.
📅 Viernes 14 | 🕒 22:00 | 📍 Auditori Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ Entrada libre
Santi Campos, en acústico. Canciones sinceras a corazón abierto.
📅 Sábado 15 | 🕒 12:00 | 📍 L’Ovella Negra, Castelló | 🎟️ Taquilla inversa
Pop Core. Banda emergente con repertorio explosivo de pop-rock y versiones con sello propio.
📅 Sábado 15 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre
Bluet. Soul y groove de alta intensidad.
📅 Sábado 15 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €
Concierto de Santa Cecilia. Homenaje musical con banda local.
📅 Sábado 15 | 🕒 13:00 | 📍 Plaza Vilanova d'Alcolea, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Poison Hearts. Rock sin concesiones desde el subsuelo.
📅 Sábado 15 | 🕒 17:30 | 📍 Dublin House, Castelló | 🎟️ Entrada libre
25 aniversario de El Bar del Belga. Fiesta con Culebra, Orkesta Paraíso, Buffanders y Discos de Jose.
📅 Sábado 15 | 🕒 17:00 | 📍 El Bar del Belga, Vila-real | 🎟️ Entrada libre
Fiesta Bresh. Noche de hits virales y puro postureo con entrada escalonada.
📅 Sábado 15 | 🕒 18:00 | 📍 Recinto Ferias y Mercados, Castelló | 🎟️ 12-45 €
Llum: concerts en el refugi antiaeri. Música íntima bajo tierra.
📅 Sábado 15 | 🕒 18:00 | 📍 Refugio Antiaéreo, Burriana | 🎟️ Entrada libre
Leña Para Incordiar – Tributo a Leño. Rock estatal de altos decibelios.
📅 Sábado 15 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €
Animal Caliente – Tributo a Barricada. Himnos de puro rock combativo.
📅 Sábado 15 | 🕒 19:00 | 📍 Soho Pub, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Unió Musical La Lira: 'El fantasma de l’òpera'. Banda sonora del clásico en versión sinfónica.
📅 Sábado 15 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ Entrada libre
Los Fabulosos Blueshakers. Rhythm & blues y rock and roll de los 50 con energía soul y sabor clásico.
📅 Domingo 16 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre
Llum: concerts en el refugi antiaeri. Música en vivo bajo tierra para disfrutar con los sentidos.
📅 Domingo 16 | 🕒 18:00 | 📍 Refugio Antiáéreo, Burriana | 🎟️ Entrada libre
Cine
Cinefórum: 'Luces de la ciudad' (Chaplin, 1931). Proyección con coloquio de este clásico del cine mudo.
📅 Viernes 14 | 🕒 18:30 | 📍 Real Casino Antiguo de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre
'Mi querida ladrona' (Robert Guédiguian, Francia, 2024). Retrato social con humor y ternura.
📅 Viernes 14 y domingo 16 | 🕒 19:30 y 22:30 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 2-3 €
Alma. Festival de Cortometrajes de Almassora. Gala final con Gorka Otxoa como invitado especial.
📅 Sábado 15 | 🕒 19:00 | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ Entrada libre
'Aquel verano en París' (Valentine Cadic, 2025). Melodrama francés cargado de sensibilidad.
📅 Sábado 15 y domingo 16 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €
Teatro
Víctor Malasombra: Monólogo de humor negro. Un show ácido, musical y desternillante que convierte lo cotidiano en carcajada.
📅 Viernes 14 | 🕒 20:00 | 📍 La Ludoneta – Casa de la Cultura, Les Coves de Vinromà | 🎟️ 1.573 €
'Disculpa si te presento como si no te conozco', de Miguel Barreto & La Pequeña Victoria Cen. Danza y texto con ironía y ritmo.
📅 Sábado 15 | 🕒 19:30 | 📍 Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre
'Red Pontiac', de Zorongo Teatro. Obra intimista en la I Muestra de Teatro Amateur de Torreblanca.
📅 Domingo 16 | 🕒 18:00 | 📍 Teatro Metropol, Torreblanca | 🎟️ Entrada libre
Himar Armas: 'Generación Tuenti'. Stand-up nostálgico y descacharrante sobre los 2000.
📅 Domingo 16 | 🕒 18:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 12 €
Planes con niños
Circo Raluy Legacy
Un planazo familiar que lo tiene todo: acrobacias imposibles, criaturas robóticas, humor para todos y un despliegue visual que deja boquiabiertos a grandes y pequeños. ‘CYBORG’ transforma la pista en un universo futurista con motos en el aire, contorsionistas inverosímiles, animales animatrónicos y máquinas que rugen al ritmo de la música. Un circo diferente, lleno de alma, que emociona, sorprende y hace volar la imaginación.
📅 Hasta el domingo 30 | 📍 Plaza de la Mascletà (frente al Primer Molí), Castelló | 🎟️ Desde 10 € en www.circoraluy.com o en taquilla
Funciones
- Viernes 14 | 🕒 18:30
- Sábado 15 | 🕒 17:00 y 19:30
- Domingo 16 | 🕒 17:00
Feria de Todos los Santos
Vuelve la diversión con decenas de atracciones para todos los públicos y que permanecerá abierta durante aproximadamente un mes. El recinto ferial se ilumina otra vez con atracciones y música para grandes y pequeños
📅 Hasta el domingo 23 | 📍 Recinto Ferial, Castelló
Play cube: paisatges de joc. Instalación lúdica y sensorial para peques.
📅 Sábado 15 | 🕒 10:15 | 📍 Museu de Belles Arts, Castelló | 🎟️ Entrada libre
'Xicotetes veus, grans històries', por Fotolateras. Experiencia visual para público familiar.
📅 Sábado 15 | 🕒 10:30 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre
'La historia musical de un castillo medieval'. Narración histórica con música en directo.
📅 Sábado 15 | 🕒 11:00 | 📍 Parque de Artillería del Castillo, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre
'Vitae', de XA! Teatre. Espectáculo familiar de teatro de calle con ritmo y emoción.
📅 Sábado 15 | 🕒 12:00 | 📍 Plaza Fadrell, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Reclam: 'Fly me to the moon', de Leandre Clown. Circo poético con humor sin palabras.
📅 Sábado 15 | 🕒 19:30 | 📍 Teatre Municipal, Betxí | 🎟️ 5 €
'Noche de cuentos en el Castell Vell'. Narraciones para todos los públicos en un entorno mágico.
📅 Sábado 15 | 🕒 17:00 | 📍 Castell Vell, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Taller 'El cerebro y las neuronas'. Ciencia divertida para peques curiosos.
📅 Domingo 16 | 🕒 11:00 | 📍 Planetari, Castelló | 🎟️ Entrada libre
'La fiesta de Mickey. El musical'. Show familiar con las canciones más famosas de Disney.
📅 Domingo 16 | 🕒 17:30 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 14-15 €
L’home elefant (El musical). Historia conmovedora de Joseph Merrick en un montaje familiar que mezcla teatro, música y lecciones de vida.
📅 Domingo 16 | 🕒 18:00 | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ 7 €
Gastronomía
III Ruta del Caragol en Burriana
Diez bares sirven su mejor tapa de caracoles por 5 € en una ruta sabrosa, participativa y con premio al más votado.
📅 Del 7 al 30 de noviembre | 📍 Bares y restaurantes de Burriana | 🎟️ 5 € por tapa (bebida aparte)
Castelló Ruta de Sabor
Catas, menús y rutas que celebran los sabores de temporada con producto local y de kilómetro 0. Además, cada uno de los comensales podrá evaluar su experiencia mediante un código QR disponible en cada local, así como en la página web de Castelló Ruta de Sabor. De este modo, cabe resaltar que el público que participe en la experiencia y en las votaciones entrará en el sorteo de un lote de productos de ‘Castelló Ruta de Sabor’,
📅 Hasta el domingo 23 | 📍Provincia de Castellón | 🎟️ Consultar actividades
Los locales participantes son los siguientes:
- 964 Tasting Shop (Alcalà de Xivert-Alcossebre)
- Casa Lola (Grau de Castelló)
- Hostatgeria Sant Jaume (Coratxà)
- Mas de la Mezquita (Culla)
- Casa Ramón (Atzeneta del Maestrat)
- La Frutería Castellón (Castelló)
- Nou Escull (Grau de Castelló)
- Valencia Color Tours (Castelló)
- Restaurante Brasería La Bodega (Sant Mateu)
- Cooperativa Agrícola San Isidro Castellón (Castelló)
- La Carabassa Bar (Vinaròs)
- River Club (Montanejos)
- Vinatea (Morella)
- Quesería Tot de Poble (Les Coves de Vinromà)
- Restlounge La Puerta Azul (Vinaròs)
- La Bodeguetta de Casa Perito (Benlloc)
- Restaurante la Perdi (Sant Mateu)
- Restaurante aQua (Castelló)
- Pou de Beca Restaurant (Vall d'Alba)
- Reviscolem El Ring (Cinctorres)
- Farga Restaurant (Sant Mateu)
- La Carrasca (Culla)
- San Rafael (Benicarló)
- Restaurante Font de Sant Pere (El Bllestar)
- Restaurant & Rooms Cabrit (Sant Mateu)
- Mesón del Pastor (Morella)
XVI Jornadas Gastronómicas del Arroz a Banda
Los restaurantes del Grao celebran el sabor marinero con menús especiales dedicados al arroz a banda y producto fresco de lonja.
📅 Hasta el domingo 30 | 📍Grao de Castellón | 🎟️ Precio según menú | Más información
Assaborint Burriana a la tardor
Siete restaurantes locales sirven otoño en el plato con recetas tradicionales y producto de proximidad.
📅 Del viernes 14 al domingo 30 de noviembre | 📍 Varios restaurantes, Burriana | 🎟️ Según consumición
Showcooking de arroces internacionales
Argentina, Cuba, China o Ucrania se dan cita en esta maratón de cocina global con el arroz como protagonista.
📅 Sábado 15 | 🕒 Desde las 11:00 | 📍 Plaza Tetuán, Castelló | 🎟️ Entrada libre
El Día de la Tempranillo
Cata comentada con vinos de la provincia para descubrir a fondo la uva más abundante de España.
📅 Sábado 15 | 🕒 19:00 | 📍 964 Tasting Shop, Alcossebre | 🎟️ 20 €
Gastrofest Castelló Sud
Visita, showcooking, degustaciones y música para todos los paladares.
📅 Domingo 16 | 🕒 11:00 | 📍 Museo Molí d’Arròs, Almenara | 🎟️ Entrada libre
Sensacions (Yoga + vermut + visita histórica)
Mañana de bienestar con yoga al aire libre, vermut local y recorrido guiado por el ermitorio.
📅 Domingo 16 | 🕒 10:00 | 📍 Ermitorio de Sant Pau, Albocàsser | 🎟️ 20 €
Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos
Be Kind, de Ana Sansano. Muestra que explora la figura del perro en el Hollywood clásico, con visitas comentadas y obra sensible.
📅 Hasta el 25 de enero | 🕒 19:00 | 📍 Vil·la Elisa, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre con reserva previa (cultura@benicassim.org)
Visita guiada: Refugio antiaéreo de la Guerra Civil. Paseo por la memoria histórica en el corazón de la ciudad.
📅 Viernes 14 | 🕒 19:00 | 📍 Plaza Tetuán, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Charla-coloquio con Vicente Soler y Manolo Domínguez. Encuentro taurino con dos figuras del toreo, moderado por el periodista Juan José Castillo.
📅 Viernes 14 | 🕒 20:00 | 📍 Biblioteca Municipal J. V. Felip Monlleó, Nules | 🎟️ Entrada libre
Clases de bachata dominicana, por Anthony & Carla. Ritmo caribeño con técnica y pasión.
📅 Sábado 15 | 🕒 10:30 y 13:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 20 €
Presentación 'Siempre seremos ayer', de Javier Andrés Beltrán. Relatos entre la memoria y el deseo.
📅 Sábado 15 | 🕒 12:00 | 📍 Espai Cultural de la Mar Vil·la Ana, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre
Visita guiada Burriana Medieval. Paseo por los rincones con más historia de la ciudad.
📅 Sábado 15 | 🕒 12:00 | 📍 Plaça Major, Burriana | 🎟️ Entrada libre
Charla-coloquio con Samuel Navalón y Curro Javier. Tertulia taurina con el joven diestro y el subalterno premiado en la Magdalena 2025, moderada por Juan José Castillo.
📅 Sábado 15 | 🕒 20:00 | 📍 Biblioteca Municipal J. V. Felip Monlleó, Nules | 🎟️ Entrada libre
