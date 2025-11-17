Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

La semana del 17 al 23 de noviembre se presenta cargada de propuestas culturales que abarcan desde la música clásica de primer nivel hasta el heavy metal más potente, pasando por teatro social, danza, y encuentros literarios de gran calado. Castellón se viste de gala para acoger la recta final del ciclo de cine de montaña, las grandes sinfonías de Brahms, la inauguración de una muestra histórica de arte, y la presentación de la nueva obra de Julio Llamazares. Prepara tu agenda y déjate llevar por la vibrante oferta de la ciudad y la provincia.

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Nuestros planes destacados de la semana:

Un evento imprescindible para los amantes de la memoria y la literatura. El aclamado escritor leonés Julio Llamazares presentará su conmovedora obra El viaje de mi padre (Alfaguara), un recorrido por el itinerario de su padre, alistado durante la Guerra Civil hasta Castellón. Estará acompañado por el periodista y Premio Nacional de Narrativa 2025, Paco Cerdà (Presentes).

📅 Viernes 21 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castellón | 🎟️ Gratuito

Julio Llamazares conversará con Paco Cerdá en la librería Argot este 21 de noviembre. / MEDITERRÁNEO

La Orquestra de la Comunitat Valenciana, bajo la batuta del director Daniele Gatti, afronta el desafío de interpretar el ciclo completo de las cuatro sinfonías de Brahms en dos conciertos excepcionales. El miércoles se interpretan la Sinfonía N° 3 y N° 1, y el viernes la Sinfonía N° 2 y N° 4.

📅 Miércoles 19 y Viernes 21 | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos de Castelló, Sala Sinfónica | 🎟️ De 20 € a 10 € (Abono de otoño 25)

Una de las obras cumbre del Premio Nobel Harold Pinter llega al Teatre Principal con un reparto de lujo (Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina). La aparición de una amiga del pasado desata un intenso juego psicológico de celos, sospechas y la difuminación de la línea entre el recuerdo y la fantasía.

📅 Domingo 23 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ De 20 € a 3 € (Abono general / Reducido)

Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina protagonizan la obra 'Viejos tiempos' en el Teatre Principal de Castelló el día 23. / MEDITERRÁNEO

El Museu de Belles Arts de Castelló inaugura una exposición dedicada a Paolo da San Leocadio, introductor de la pintura del Renacimiento en España. La muestra pone en valor su técnica, su materialidad y su innovación. Una cita imprescindible para los amantes del arte y la historia.

📅 Jueves 20 | 🕒 (Inauguración) | 📍 Museu de Belles Arts de Castelló, Sala de exposiciones temporales | 🎟️ Gratuito (Fechas: del 20 de noviembre de 2025 al 15 de marzo de 2026)

Detalle de una de obra de San Leocadio que se exhibirá en Castelló. / MEDITERRÁNEO

La banda Siloé, liderada por Fito Robles, se presenta en Castellón con su particular mezcla de pop, electrónica y folk. Una oportunidad para disfrutar del potente directo del grupo vallisoletano, conocido por su energía y letras introspectivas que fusionan el cantautor contemporáneo con sonidos atmosféricos.

📅 Viernes 21 | 🕒 20:30 h | 📍 La Bohemia Culture Club, Castelló | 🎟️ SOLD OUT

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 17 de noviembre

Ciclo Los Lunes Concierto: Sènia Ensemble Concierto de cuerda. 📅 17 | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Acceso libre hasta completar aforo

Concierto de cuerda. 📅 17 | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Acceso libre hasta completar aforo XXXIV Semana de Cine y Foto de Montaña - Memorial Ramiro Beltrán Ciclo dedicado a la afición por las actividades de montaña (continúa hasta el 21 de noviembre). 📅 17 | 🕒 20:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ Acceso libre hasta completar aforo

MARTES, 18 de noviembre

Concierto: Harmonia del Parnàs & Bruno de Sá Programa íntegro de barroco español (Las dos caras del amor) con el male soprano Bruno de Sá. Música de José de Nebra. 📅 18 | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos de Castelló | 🎟️ De 16 € a 6 €

Cine, ciclo No Wave Cinema: ROME'78 Proyección de cine. 📅 18 | 🕒 20:00 h | 📍 EACC (Espai d'Art Contemporani de Castelló) | 🎟️ Acceso libre hasta completar aforo

MIÉRCOLES, 19 de noviembre

EXPOSICIÓN: Wences Rambla: El Artista: Recorrido por la faceta creativa y plástica del artista Wences Rambla (Hasta el 1 de febrero). 📅 Toda la semana | 🕒 De 10:00 a 20:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Sala -1, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Recorrido por la faceta creativa y plástica del artista Wences Rambla (Hasta el 1 de febrero). 📅 Toda la semana | 🕒 De 10:00 a 20:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Sala -1, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito Marató de Monòlegs 2025 (XXXIII Mostra RECLAM)VI Maratón de Monólogos a cargo de la Associació Valencia d’Escriptors i Escriptores teatrals (AVEET), con textos de seis autores valencianos. 📅 19 | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ 3 € (Tarifa única)

Jugant entre llibres - Món d’animació Actividades lúdicas de fomento de la lectura para niños de 6 a 10 años. 📅 19 | 🕒 17:30 h (6-8 años) y 18:30 h (8-10 años) | 📍 Espacio de Lectura Primer Molí, Castelló | 🎟️ Acceso libre hasta completar aforo

Actividades lúdicas de fomento de la lectura para niños de 6 a 10 años. 📅 19 | 🕒 17:30 h (6-8 años) y 18:30 h (8-10 años) | 📍 Espacio de Lectura Primer Molí, Castelló | 🎟️ Acceso libre hasta completar aforo Día Internacional de la Ciudad Educadora 2025 Lectura plurilingüe de los derechos de la infancia por parte de alumnado. 📅 19 | 🕒 11:00 h | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Gratuito

Lectura plurilingüe de los derechos de la infancia por parte de alumnado. 📅 19 | 🕒 11:00 h | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Gratuito Concierto del alumnado del Conservatori Professional de Música Actuación del alumnado del Conservatori Mestre Tàrrega. 📅 19 | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Acceso libre hasta completar aforo

Actuación del alumnado del Conservatori Mestre Tàrrega. 📅 19 | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Acceso libre hasta completar aforo Orquestra de la Comunitat Valenciana: Brahms (Sinfonía N° 3 y N° 1) Primer concierto del ciclo de las sinfonías de Brahms con Daniele Gatti. 📅 19 | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos de Castelló, Sala Sinfónica | 🎟️ De 20 € a 10 €

Primer concierto del ciclo de las sinfonías de Brahms con Daniele Gatti. 📅 19 | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos de Castelló, Sala Sinfónica | 🎟️ De 20 € a 10 € COL·LECTIU D’IMPROVISACIÓ MUSICAL (CIM.CS) + FREEFALL QUINTET Concierto de improvisación libre. 📅 19 | 🕒 20:00 h | 📍 EACC (Espai d'Art Contemporani de Castelló) | 🎟️ Acceso libre hasta completar aforo

JUEVES, 20 de noviembre

Presentación del libro Això és com tot… de Anna Beltran Presentación del libro a cargo de su autora. 📅 20 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Babel, Castelló | 🎟️ Acceso libre hasta completar aforo

Presentación del libro a cargo de su autora. 📅 20 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Babel, Castelló | 🎟️ Acceso libre hasta completar aforo Cineforum: «Charles Chaplin y las Virtudes Cardinales» Proyección de Tiempos modernos (Charles Chaplin, 1936) y debate posterior. 📅 20 | 🕒 18:30 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Acceso libre hasta completar aforo

Conferencia: “Desde la abstracción a la performance..." Conferencia de artes plásticas a cargo de José Agost Caballer. 📅 20 | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Acceso libre hasta completar aforo

Conferencia de artes plásticas a cargo de José Agost Caballer. 📅 20 | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Acceso libre hasta completar aforo Concierto: Donuts Hole + Bearpit + Rejected Underdogs Noche de metalcore alternativo. 📅 20 | 🕒 19:30 h | 📍 La Bohemia Culture Club, Castelló | 🎟️ Anticipada desde 12 €

VIERNES, 21 de noviembre

Presentación libro: Julio Llamazares ( El viaje de mi padre ) El autor conversará sobre su nueva obra, ambientada en parte en Castellón, acompañado por Paco Cerdà (Premio Nacional de Narrativa 2025). 📅 21 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castellón | 🎟️ Gratuito

El autor conversará sobre su nueva obra, ambientada en parte en Castellón, acompañado por Paco Cerdà (Premio Nacional de Narrativa 2025). 📅 21 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castellón | 🎟️ Gratuito Presentación libro: Miss Pelma, detectiva de la naturalesa humana Presentación del libro de Teresa Ortells. 📅 21 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Tagoba, Castelló | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo

Presentación del libro de Teresa Ortells. 📅 21 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Tagoba, Castelló | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo Orquestra de la Comunitat Valenciana: Brahms (Sinfonía N° 2 y N° 4) Segundo concierto del ciclo de las sinfonías de Brahms con Daniele Gatti. 📅 21 | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos de Castelló, Sala Simfònica | 🎟️ De 20 € a 10 €

Segundo concierto del ciclo de las sinfonías de Brahms con Daniele Gatti. 📅 21 | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos de Castelló, Sala Simfònica | 🎟️ De 20 € a 10 € Cine: If Only I Could Hibernate Proyección del drama mongol (NR -12 años) en V.O. y doblada. 📅 21 | 🕒 19:30 h (V.O.) y 22:30 h (Doblada) | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Proyección del drama mongol (NR -12 años) en V.O. y doblada. 📅 21 | 🕒 19:30 h (V.O.) y 22:30 h (Doblada) | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 € Concierto: Siloé Actuación musical. Consultar redes de la sala. 📅 21 | 🕒 20:30 h | 📍 La Bohemia Culture Club, Castelló | 🎟️ SOLD OUT

Cine, ciclo No Wave Cinema: BLOOD QUARTET Proyección seguida de un coloquio sobre el movimiento NO WAVE. 📅 21 | 🕒 20:00 h | 📍 EACC (Espai d'Art Contemporani de Castelló) | 🎟️ Acceso libre hasta completar aforo

Proyección seguida de un coloquio sobre el movimiento NO WAVE. 📅 21 | 🕒 20:00 h | 📍 EACC (Espai d'Art Contemporani de Castelló) | 🎟️ Acceso libre hasta completar aforo Teatro: Casting Lear (XXXIII Mostra RECLAM) Irreverente adaptación de Rey Lear de Shakespeare, donde Andrea Jiménez dirige en directo a un actor diferente cada noche en el rol de Lear. 📅 21 | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ 10 € / Reducida: 8 €

SÁBADO, 22 de noviembre

Jornada de Conmemoración de los Derechos de la Infancia Actividades en la vía pública con motivo del Día Internacional de la Ciudad Educadora 2025. 📅 22 | 🕒 10:00 h a 14:00 h | 📍 Parque Ribalta, Castelló | 🎟️ Gratuito

Actividades en la vía pública con motivo del Día Internacional de la Ciudad Educadora 2025. 📅 22 | 🕒 10:00 h a 14:00 h | 📍 Parque Ribalta, Castelló | 🎟️ Gratuito Visita teatralizada: Històries del Castell(ó) Vell Visita que descubre el Castell Vell (idioma: castellano). 📅 22 | 🕒 11:00 h | 📍 Centro de Interpretación Castell Vell, Castelló | 🎟️ Reserva previa obligatoria

Visita que descubre el Castell Vell (idioma: castellano). 📅 22 | 🕒 11:00 h | 📍 Centro de Interpretación Castell Vell, Castelló | 🎟️ Reserva previa obligatoria Familiar: Soy Salvaje Teatro para público familiar (+4 años). 📅 22 | 🕒 18:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ 4 €

La Maquiné ofrecerá una representación especial para los más pequeños de 'Soy salvaje!'. / MEDITERRÁNEO

Danza: Una tarde con arte Espectáculo de danza del Estudio de Danza Coppelia. 📅 22 | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Acceso libre hasta completar aforo

Espectáculo de danza del Estudio de Danza Coppelia. 📅 22 | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Acceso libre hasta completar aforo Teatro: Castroponce. Teoría y praxis para una vanguardia del siglo XXI Obra de teatro en el festival Reclam 2025. 📅 22 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 3 €

Obra de teatro en el festival Reclam 2025. 📅 22 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 3 € Cine: Diamanti Proyección de cine italiano de 2024. 📅 22 | 🕒 19:00 h | 📍 Palacio de Congresos de Peñíscola | 🎟️ 3 €

Proyección de cine italiano de 2024. 📅 22 | 🕒 19:00 h | 📍 Palacio de Congresos de Peñíscola | 🎟️ 3 € Concierto de la U.M Santa Cecília: Homenaje al Cine Concierto de bandas sonoras de la Unió Musical Santa Cecília de Benicàssim. 📅 22 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

Concierto de bandas sonoras de la Unió Musical Santa Cecília de Benicàssim. 📅 22 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ Gratuito Concierto: The 80's Show by Neon Collective Tributo a The Cure, U2 y Depeche Mode. 📅 22 | 🕒 20:00 h | 📍 La Bohemia Culture Club, Castelló | 🎟️ Anticipada desde 16 €

Tributo a The Cure, U2 y Depeche Mode. 📅 22 | 🕒 20:00 h | 📍 La Bohemia Culture Club, Castelló | 🎟️ Anticipada desde 16 € Concierto: Sa pena + Cor + Aina Koda Actuación musical en el Pub Terra. 📅 22 | 🕒 20:00 h | 📍 Pub Terra, Castelló | 🎟️ 10,20 €

Actuación musical en el Pub Terra. 📅 22 | 🕒 20:00 h | 📍 Pub Terra, Castelló | 🎟️ 10,20 € Concierto: Parabellum + Tergo + Delest Concierto en la Salatal Club. 📅 22 | 🕒 21:30 h | 📍 Salatal Club, Castelló | 🎟️ Consultar redes de la sala

Concierto en la Salatal Club. 📅 22 | 🕒 21:30 h | 📍 Salatal Club, Castelló | 🎟️ Consultar redes de la sala Cine: Los girasoles (I girasoli) Clásico de Vittorio De Sica con Marcello Mastroianni y Sophia Loren, dentro del ciclo Aniversario Mastroianni. V.O. Subtitulada. 📅 22 | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ 3 € / Reducida: 2 €

DOMINGO, 23 de noviembre

Visita guiada: Museo de Etnología Recorrido guiado por la colección sobre oficios y forma de vida de la ciudad en los siglos XIX y XX. 📅 23 | 🕒 11:00 h | 📍 Museo de Etnología (Casa Matutano), Castelló | 🎟️ Reserva previa obligatoria

Recorrido guiado por la colección sobre oficios y forma de vida de la ciudad en los siglos XIX y XX. 📅 23 | 🕒 11:00 h | 📍 Museo de Etnología (Casa Matutano), Castelló | 🎟️ Reserva previa obligatoria Cuento musicalizado: El viaje de los pájaros Adaptación musical del poema épico sufí Mantic Uttair. 📅 23 | 🕒 12:00 h | 📍 La Bohemia Culture Club, Castelló | 🎟️ Anticipada desde 12 €

Adaptación musical del poema épico sufí Mantic Uttair. 📅 23 | 🕒 12:00 h | 📍 La Bohemia Culture Club, Castelló | 🎟️ Anticipada desde 12 € Monólogo: Yunez Chaib en directo Monólogo de humor del colaborador de La Resistencia. 📅 23 | 🕒 18:00 h | 📍 La Bohemia Culture Club, Castelló | 🎟️ Anticipada desde 16 €

Monólogo de humor del colaborador de La Resistencia. 📅 23 | 🕒 18:00 h | 📍 La Bohemia Culture Club, Castelló | 🎟️ Anticipada desde 16 € Danza Familiar: Únicos Exploración poética con danza contemporánea para la primera infancia (+3 años). 📅 23 | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Exploración poética con danza contemporánea para la primera infancia (+3 años). 📅 23 | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 € Cine: Diamanti Proyección de cine italiano de 2024. 📅 23 | 🕒 19:00 h | 📍 Palacio de Congresos de Peñíscola | 🎟️ 3 €

Proyección de cine italiano de 2024. 📅 23 | 🕒 19:00 h | 📍 Palacio de Congresos de Peñíscola | 🎟️ 3 € Cine: Los girasoles (I girasoli) Clásico de Vittorio De Sica con Marcello Mastroianni y Sophia Loren, dentro del ciclo Aniversario Mastroianni. V.O. Subtitulada. 📅 23 | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ 3 € / Reducida: 2 €