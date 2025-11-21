Qué hacer en Castellón este fin de semana: del taconeo de Sara Baras al punk de Parabellum y el humor de Yunez Chaib
La agenda del 21, 22 y 23 de noviembre reúne en Castellón las mejores propuestas para disfrutar de fiestas, ferias, festivales, música, cine, teatro, gastronomía y mucho más
Hemos seleccionado para ti las mejores actividades para que no te pierdas nada
Sara Baras toma el Auditori con un emotivo homenaje a Paco de Lucía mientras la Mostra Reclam continúa llenando teatros con propuestas como Viejos tiempos, Únicos o ¡Soy salvaje!. La feria de atracciones ofrece 2x1 para disfrutar en familia.
Los escenarios vibran con jazz, rock, electrónica, tributos a U2 o Depeche Mode, el directo de Siloé, la potencia de Parabellum y el rock directo y sin concesiones de Comanche.
Yunez Chaib trae su humor afilado a La Bohemia, el Cinefórum rescata a Chaplin, y el cine italiano brilla con Diamanti y Los girasoles.
Además, el Circo Raluy sigue deslumbrando con su universo cibernético, mientras la gastronomía se celebra con arroz a banda, tapas de caracoles y rutas de sabor por toda la provincia. Una agenda para comérsela… y no parar.
Sara Baras
La bailaora celebra los 25 años de su compañía con un homenaje íntimo y poderoso a Paco de Lucía, un viaje flamenco que nace del cariño y la complicidad que los unía y que vuelve a desplegar ese universo escénico mágico que solo ella sabe crear.
📅 Sábado 22 y domingo 23 | 🕒 21:00 y 18:00 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ 35-38 € | Comprar entradas
Feria de atracciones
Disfruta en familia con la diversión que ofrecen las atracciones para todos los públicos. El recinto ferial se ilumina otra vez con miles de luces y música para grandes y pequeños. Y para animar a castellonenses, este fin de semana los asistentes podrán disfrutar de ofertas especiales, con un 2x1 en todas las atracciones. 🕒 Tramos inclusivos sin ruido ni luces: Sábado 22 y domingo 23 de 12:00 a 14:30
📅 Hasta el domingo 23 | 📍 Recinto Ferial, Castelló
Música
MFC Chicken + Los Asskickers Enmascarados. Noche de garage rock y ritmo salvaje.
📅 Viernes 21 | 🕒 19:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 16-19 €
Orquestra de la Comunitat Valenciana. Concierto núm. 1450 de la Societat Filharmònica de Castelló.
📅 Viernes 21 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ 10-20 €
Blood Quartet + Coloquio No Wave. Concierto y charla sobre el movimiento underground de Nueva York.
📅 Viernes 21 | 🕒 20:00 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Talleres Molina + Comanche. Electrónica y música urbana en directo.
📅 Viernes 21 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10-12 €
The Groove. Funk y soul en clave festiva.
📅 Viernes 21 | 🕒 20:00 | 📍 Soho Pub, Castelló | 🎟️ 4 €
Siloé. Pop electrónico con entradas agotadas.
📅 Viernes 21 | 🕒 20:30 | 📍 La Bohemia Culture Club, Castelló | 🎟️ 30 €
Orquesta Laudística Daniel Fortea: Notas de chocolate. Concierto con sabor clásico.
📅 Viernes 21 | 🕒 22:00 | 📍 Teatre de la Caixa Rural, Nules | 🎟️ Entrada libre
The Rumble Men. Rock & roll galáctico con alma surf y actitud punk.
📅 Sábado 22 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre
Yei Yo & Co Quartet. Jazz latino con mucho ritmo.
📅 Sábado 22 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 6-8 €
Resilientes. Música en acústico en ambiente de pub.
📅 Sábado 22 | 🕒 17:30 | 📍 Dublin House, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Valiente Bosque. Indie-pop en sesión de tarde.
📅 Sábado 22 | 🕒 18:00 | 📍 Santos, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Scorcia Big Band Boom. Jazz en gran formato con mucha energía.
📅 Sábado 22 | 🕒 18:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 18-22 €
Rebelodic. Sonido ecléctico en clave local.
📅 Sábado 22 | 🕒 18:30 | 📍 Blue Note, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Concierto de la U.M Santa Cecília. Homenaje a la música cinematográfica.
📅 Sábado 22 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre
Banda Sinfónica de la Unión Musical de Segorbe. Clásicos populares en directo.
📅 Sábado 22 | 🕒 19:00 | 📍 Auditorio Municipal Salvador Seguí, Segorbe | 🎟️ Entrada libre
Tu Ex. Pop alternativo con letras directas.
📅 Sábado 22 | 🕒 19:30 | 📍 Ateneu Federica Montseny, Vila-real | 🎟️ Consultar
Neon Collective - Tributos a U2, Depeche Mode y The Cure. Viaje sonoro a los 80.
📅 Sábado 22 | 🕒 20:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 16-20 €
Parabellum + Tergo + Delest. Punk rock sin concesiones.
📅 Sábado 22 | 🕒 21:30 | 📍 Salatal, Castelló | 🎟️ 17 €
Palmer. Electrónica con ambiente íntimo.
📅 Sábado 22 | 🕒 22:00 | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 🎟️ 8 €
Los Impostores. Clásicos del rock español en clave vermutera.
📅 Domingo 23 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre
Aptera + Cruzeiro. Sludge y doom metal con atmósferas densas.
📅 Domingo 23 | 🕒 19:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 15,78 €
Concierto extraordinario por el 35.º aniversario de Rosa de Maig. Repertorio festivo conmemorativo.
📅 Domingo 23 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Cine
Cinefórum: Tiempos modernos. Proyección del clásico de Chaplin con debate posterior.
📅 Viernes 21 | 🕒 18:30 | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Entrada libre
'Si yo pudiera hibernar' (Zoljargal Purevdash, Mongolia, 2023). Cine social desde Mongolia.
📅 Viernes 21 | 🕒 19:30 (V.O.) y 22:30 (Doblada) | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 3-2 €
XXXIV Semana de Cine y Foto de Montaña - Memorial Ramiro Beltrán. Documentales y cortos en homenaje a la montaña.
📅 Viernes 21 | 🕒 20:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Entrada libre
'Diamanti' (Ferzan Ozpetek, Italia, 2024). Drama italiano del autor de 'El hada ignorante'.
📅 Sábado 22 y domingo 23 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori de Peñíscola | 🎟️ 3 €
'Los girasoles' (Vittorio De Sica, Italia, 1970). Clásico sentimental con Sophia Loren y Mastroianni.
📅 Sábado 22 y domingo 23 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ 2-3 €
Teatro
Casting Lear (Mostra Reclam). Andrea Jiménez dirige en vivo a un actor diferente cada noche como Lear.
📅 Viernes 21 | 🕒 19:30 | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ 8-10 €
Objetuario (Mostra Reclam). Teatro de objetos con humor y poesía visual.
📅 Sábado 22 | 🕒 13:00 | 📍 Espai Sant Miquel, Castelló | 🎟️ Consultar
Clic (Mostra Reclam). Espectáculo que mezcla filosofía y ternura.
📅 Sábado 22 | 🕒 17:00 | 📍 Capella del MUCBE, Benicarló | 🎟️ 5 €
Castroponce (Mostra Reclam). Propuesta escénica crítica y experimental.
📅 Sábado 22 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 3 €
Una tarde con arte. Muestra coreográfica del Estudio de Danza Coppelia.
📅 Sábado 22 | 🕒 19:00 | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Yunez Chaib en directo. El cómico y guionista Yunez Chaib, colaborador de La Resistencia y La Revuelta, llega a La Bohemia con su espectáculo En Directo: una hora de comedia cargada de ritmo, ironía y verdades incómodas dichas con mucho arte
📅 Domingo 23 | 🕒 18:00 | 📍 La Bohemia Culture Club, Castelló | 🎟️ Anticipada desde 16 €
Únicos (Mostra Reclam). Danza contemporánea para la primera infancia.
📅 Domingo 23 | 🕒 18:30 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 3 €
Viejos tiempos (Mostra Reclam). Beatriz Argüello dirige este clásico de Harold Pinter. Cuenta con un reparto de tres actores: Marta Belenguer, Mélida Molina y Ernesto Alterio.
📅 Domingo 23 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 3-20 €
Cita con tu sexóloga (Mostra Reclam). Silvia Pérez ofrece una sesión teatral sobre sexualidad con humor.
📅 Domingo 23 | 🕒 19:00 | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ 7 €
Planes con niños
Circo Raluy Legacy
Un planazo familiar que lo tiene todo: acrobacias imposibles, criaturas robóticas, humor para todos y un despliegue visual que deja boquiabiertos a grandes y pequeños. ‘CYBORG’ transforma la pista en un universo futurista con motos en el aire, contorsionistas inverosímiles, animales animatrónicos y máquinas que rugen al ritmo de la música. Un circo diferente, lleno de alma, que emociona, sorprende y hace volar la imaginación.
📅 Hasta el domingo 30 | 📍 Plaza de la Mascletà (frente al Primer Molí), Castelló | 🎟️ Desde 10 € en www.circoraluy.com o en taquilla
Funciones
- Viernes 21 | 🕒 18:30
- Sábado 22 | 🕒 17:00 y 19:30
- Domingo 23 | 🕒 17:00
La maleta viatgera. Cuentacuentos por El Gran Jordiet.
📅 Viernes 21 | 🕒 17:00 | 📍 Biblioteca de Borriol, Borriol | 🎟️ Entrada libre
La ratita. Cuento de títeres a cargo de La Matallina.
📅 Viernes 21 | 🕒 19:00 | 📍 Centro Cultural Olga Raro, Segorbe | 🎟️ Entrada libre
Jornada de Conmemoración de los Derechos de la Infancia. Actividades al aire libre para toda la familia.
📅 Sábado 22 | 🕒 10:00 a 14:00 | 📍 Parque Ribalta, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Xicotetes veus, grans històries. Instalación participativa con Fotolateras.
📅 Sábado 22 | 🕒 10:30 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Imaginailusión. Espectáculo familiar de magia y humor.
📅 Sábado 22 | 🕒 12:00 | 📍 Plaça de Pere Cornell, Almassora | 🎟️ Entrada libre
Mus’n’Babies. Encuentro sensorial entre arte y primera infancia.
📅 Sábado 22 | 🕒 17:30 | 📍 Museu de Belles Arts, Castelló | 🎟️ Entrada libre
¡Soy salvaje! (Mostra Reclam). Teatro familiar con títeres, objetos y proyecciones.
📅 Sábado 22 | 🕒 18:00 | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 4 €
Oniricus – La Troupe Malabó. Dos mozos de circo crean su propio espectáculo en una divertida aventura llena de humor y sueños.
📅 Sábado 22 | 🕒 19:00 | 📍 Teatro Metropol, Torreblanca | 🎟️ Entrada libre
El viaje de los pájaros. Cuento musical inspirado en un poema sufí.
📅 Domingo 23 | 🕒 12:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 12-15 €
Gastronomía
Showcooking y degustación de ximos
Una exhibición en vivo para aprender a cocinar este clásico de la gastronomía local y saborearlo al momento.
📅 Sábado 22 | 🕒 12:00 | 📍 Plaza Doctor Marañón, Castelló | 🎟️ Entrada libre hasta agotar 500 degustaciones
III Ruta del Caragol en Burriana
Diez bares sirven su mejor tapa de caracoles por 5 € en una ruta sabrosa, participativa y con premio al más votado.
📅 Del 7 al 30 de noviembre | 📍 Bares y restaurantes de Burriana | 🎟️ 5 € por tapa (bebida aparte)
Castelló Ruta de Sabor
Catas, menús y rutas que celebran los sabores de temporada con producto local y de kilómetro 0. Además, cada uno de los comensales podrá evaluar su experiencia mediante un código QR disponible en cada local, así como en la página web de Castelló Ruta de Sabor. De este modo, cabe resaltar que el público que participe en la experiencia y en las votaciones entrará en el sorteo de un lote de productos de ‘Castelló Ruta de Sabor’,
📅 Hasta el domingo 23 | 📍Provincia de Castellón | 🎟️ Consultar actividades
Los locales participantes son los siguientes:
- 964 Tasting Shop (Alcalà de Xivert-Alcossebre)
- Casa Lola (Grau de Castelló)
- Hostatgeria Sant Jaume (Coratxà)
- Mas de la Mezquita (Culla)
- Casa Ramón (Atzeneta del Maestrat)
- La Frutería Castellón (Castelló)
- Nou Escull (Grau de Castelló)
- Valencia Color Tours (Castelló)
- Restaurante Brasería La Bodega (Sant Mateu)
- Cooperativa Agrícola San Isidro Castellón (Castelló)
- La Carabassa Bar (Vinaròs)
- River Club (Montanejos)
- Vinatea (Morella)
- Quesería Tot de Poble (Les Coves de Vinromà)
- Restlounge La Puerta Azul (Vinaròs)
- La Bodeguetta de Casa Perito (Benlloc)
- Restaurante la Perdi (Sant Mateu)
- Restaurante aQua (Castelló)
- Pou de Beca Restaurant (Vall d'Alba)
- Reviscolem El Ring (Cinctorres)
- Farga Restaurant (Sant Mateu)
- La Carrasca (Culla)
- San Rafael (Benicarló)
- Restaurante Font de Sant Pere (El Bllestar)
- Restaurant & Rooms Cabrit (Sant Mateu)
- Mesón del Pastor (Morella)
XVI Jornadas Gastronómicas del Arroz a Banda
Los restaurantes del Grao celebran el sabor marinero con menús especiales dedicados al arroz a banda y producto fresco de lonja.
📅 Hasta el domingo 30 | 📍Grao de Castellón | 🎟️ Precio según menú | Más información
Assaborint Burriana a la tardor
Siete restaurantes locales sirven otoño en el plato con recetas tradicionales y producto de proximidad.
📅 Del viernes 14 al domingo 30 de noviembre | 📍 Varios restaurantes, Burriana | 🎟️ Según consumición
Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos
Be Kind, de Ana Sansano. Muestra que explora la figura del perro en el Hollywood clásico, con visitas comentadas y obra sensible.
📅 Hasta el 25 de enero | 🕒 19:00 | 📍 Vil·la Elisa, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre con reserva previa (cultura@benicassim.org)
Julio Llamazares: El viaje de mi padre. El autor charla junto a Paco Cerdà sobre su última novela.
📅 Viernes 21 | 🕒 18:30 | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Gratuito
Anna Beltran: Això és com tot…. Presentación del nuevo libro de la autora.
📅 Viernes 21 | 🕒 18:30 | 📍 Librería Babel, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Miss Pelma, detectiva de la naturalesa humana. Teresa Ortells y Montse Español presentan su novela.
📅 Viernes 21 | 🕒 19:00 | 📍 Teatro Tagoba, Vila-real | 🎟️ Entrada libre
Torneo intergeneracional de ajedrez. La Plaza Mayor se llena de tableros para una jornada que une generaciones y promueve el envejecimiento activo.
📅 Sábado 22 | 🕒 De 9:00 a 14:00 | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Entrada libre (inscripción previa: castellon@ajedrezsocialcv.org)
Històries del Castell(ó) Vell. Ruta teatralizada por el yacimiento con Aur-art.
📅 Sábado 22 | 🕒 11:00 | 📍 Castell Vell, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Descubre Segorbe. Itinerario cultural por el casco histórico.
📅 Sábado 22 | 🕒 11:00 | 📍 Tourist Info, Segorbe | 🎟️ 5 €
Itinerario teatralizado nocturno: Art funerari: escultors. Ruta nocturna por el cementerio con linterna.
📅 Sábado 22 | 🕒 19:00 | 📍 Cementerio de San José, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Visita guiada al Museu d'Etnologia. Recorrido por oficios y costumbres de siglos XIX y XX.
📅 Domingo 23 | 🕒 11:00 | 📍 Museu d'Etnologia, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Burriana modernista. Ruta guiada por el patrimonio arquitectónico local.
📅 Domingo 23 | 🕒 12:00 | 📍 Plaza Mayor, Burriana | 🎟️ Entrada libre
Fiestas en pueblos
FestiArt Onda
El Festival de las Siete Artes. Una jornada con realidad virtual, conciertos, talleres, circo, danza urbana, batucada, graffiti digital, DJ virtual, cosplay, foodtrucks y mucho más para activar la creatividad juvenil.
📅 Sábado 22 | 🕒 De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 | 📍 Plazas del Raval y El Pla, Onda | 🎟️ Entrada libre
ZONA MÚSICA
- Selección Gran Karaoke: Participa en el casting para la gran final.
- La Frutería Musical: ¡Instrumentos hechos con frutas!
- Taller de batucada: Acceso por orden de llegada.
- La Fábrica de Instrumentos: Crea tu propio instrumento musical.
- Instrumentos del futuro: Arpa láser, batería imaginaria, guitarras sin cuerdas…
- Virtual DJ VR: Pincha música con gafas de realidad virtual.
- Actuaciones en directo: Los Intensos, Qui ho fa sonar?, La Factoria dels Sons, DJ's Fest, batucadas y más.
ZONA DANZA
- World Dance Music: Taller y actuación de urban dance estilo Got Talent.
- Latino: Taller y actuación de baile latino.
- Guerreras K-POP: Taller y show musical sobre la famosa película.
- Talleres de baile: Acceso libre hasta completar aforo.
- Zona Just Dance: Juega y baila con el popular videojuego.
- Virtual Dance: Discoteca virtual interactiva.
ZONA TEATRO
- IMPRO 1,2,3: Taller y actuación de improvisación teatral.
- Las Aventuras de Lara Jones: Teatro musical.
- La Llar Llareta: Cuentacuentos y taller.
- Detectius: Teatro familiar.
ZONA CINE, PINTURA Y ESCULTURA
- Dentro de una peli: Realidad virtual inmersiva como protagonista de una película.
- Dentro de un cuadro: Vive el arte desde dentro con realidad aumentada.
- Graffiti VR: Pinta grafitis en entorno virtual.
- Croma Fantástico: Aventura en escenarios fantásticos como terremotos o dinosaurios.
Talleres:
- Efectos especiales
- Doblaje
- Dibujos animados
- Cerámica
- (Todos con plazas limitadas por orden de llegada)
Fiestas de Invierno de Peñíscola
Tres días de música en directo, paellas, encierros, juegos y fideuá popular con ambiente festivo en el casco histórico.
📅 Del viernes 21 al domingo 23
Programa de actos
Viernes 21
- 21:00h Inicio de las Fiestas de Invierno. Encendido de tracas. A cargo de la Reina de las Fiestas y su Corte de Honor y autoridades locales.
- 23:30h Actuación del grupo Resilientes.
- 24:30h Animación de la Xaranga All i Pebre de Peñíscola.
- 01:30hNo passaran. Encierro de vacas de la ganadería Bous la Ribera.
- Al finalizar Discomóvil.
Sábado 22
- 11:30h a 13:00h Concurso de paellas organizado por la Peña en Almíbar; la organización aporta hierros y arroz para los 20 primeros participantes. Para hacer la solicitud, hay que enviar un correo a cultura@peniscola.org, donde se especificará la persona de contacto, el número de teléfono y el número de personas que participarán (mínimo 10 personas). Los hierros se entregarán previa fianza de 20 €, que se devolverán cuando se depositen en la barra de la carpa (hasta las 16:00h). Los platos para el concurso se presentarán a las 15:00h en la carpa de fiestas.
- 17:00h Tardeo a cargo de la Peña en Almíbar.
- 19:00h Concierto de La Otra Oreja, tributo a La Oreja de Van Gogh.
- 23:30h Actuación de la orquesta Bella Donna.
- 24:30h Animación de la Xaranga All i Pebre de Peñíscola.
- 01:30hNo passaran. Encierro de vacas de la ganadería Bous la Ribera.
- Al finalizar Discomóvil.
Domingo 23
- 11:00h a 14:00h Juegos infantiles.
- 14:00h Fideuá popular. Hasta acabar existencias. Precio 2 €: Asociación contra el Cáncer de Peñíscola.
- 17:00h Animación de encierro infantil. Bou per la Vila.
¿Tienes ideas geniales para planes, rutas o gastronomía? Nos encantaría conocerlas. Envíanos tus sugerencias por correo a web@epmediterraneo.com o por WhatsApp al 680 558 577. ¡Esperamos tus aportes!
