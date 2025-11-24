Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

Llega una semana cargada de propuestas culturales de primer nivel a Castelló y provincia. La agenda arranca con un importante acto de visibilidad sobre el TDAH inatento, incluye el gran concierto del Centenario de la Banda Municipal, la danza-teatro de Sol Picó (RECLAM), y se corona con una potentísima oferta musical de fin de semana. Además, el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con una destacada conferencia sobre las escritoras del siglo XIX. Prepara tu agenda y déjate llevar por la vibrante oferta cultural que te espera del 24 al 30 de noviembre.

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 24 de noviembre

Presentación del libro "TDAH: Tenaz, Decidida, Apasionada y Humana" La autora María Pareja Olcina (Vicepresidenta de ALCAP) presenta su novela pedagógica ilustrada por José Rambla Cobos. 📅 24 | 🕒 17:30 h | 📍 Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU Castellón) | 🎟️ Gratuito

La autora María Pareja Olcina (Vicepresidenta de ALCAP) presenta su novela pedagógica ilustrada por José Rambla Cobos. 📅 24 | 🕒 17:30 h | 📍 Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU Castellón) | 🎟️ Gratuito Ciclo Los Lunes Concierto: José Antonio Navarro y José Ramón Echezarreta Concierto de tenor y piano. 📅 24 | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Concierto de tenor y piano. 📅 24 | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito Ciclo SONS TARDOR 2025: Concierto Emily Barker Fusión de folk, soul y blues. 📅 24 | 🕒 20:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castellón de la Plana | 🎟️ Taquilla inversa

MARTES, 25 de noviembre

Jornada de Prevención Comunitaria contra la Violencia de Género Actividad en la vía pública (exposición hasta el viernes 28). 📅 25 | 🕒 11:00 h | 📍 Passadís de les Arts, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Actividad en la vía pública (exposición hasta el viernes 28). 📅 25 | 🕒 11:00 h | 📍 Passadís de les Arts, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito Ciclo Dona i Cinema: Proyección Foxfire Film de Annette Haywood-Carter (1996) sobre el espíritu rebelde (NR -16). 📅 25 | 🕒 18:30 h | 📍 Teatro del Raval, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito (recoger entradas 1h antes)

Film de Annette Haywood-Carter (1996) sobre el espíritu rebelde (NR -16). 📅 25 | 🕒 18:30 h | 📍 Teatro del Raval, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito (recoger entradas 1h antes) Conferencia: “Carolina Coronado y la Sociedad de las Poetisas” A cargo de José Antonio Olmedo (ALCAP). Sobre el rol de la mujer escritora y la censura en el siglo XIX, en el marco del 25N. 📅 25 | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

A cargo de José Antonio Olmedo (ALCAP). Sobre el rol de la mujer escritora y la censura en el siglo XIX, en el marco del 25N. 📅 25 | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito Cine, ciclo No Wave Cinema: VORTEX Proyección de cine. 📅 25 | 🕒 20:00 h | 📍 EACC (Espai d'Art Contemporani de Castelló) | 🎟️ Acceso libre hasta completar aforo

MIÉRCOLES, 26 de noviembre

EXPOSICIÓN: Wences Rambla: El Artista: Recorrido por la faceta creativa y plástica del artista Wences Rambla (Hasta el 1 de febrero). 📅 Toda la semana | 🕒 De 10:00 a 20:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Sala -1, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Recorrido por la faceta creativa y plástica del artista Wences Rambla (Hasta el 1 de febrero). 📅 Toda la semana | 🕒 De 10:00 a 20:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Sala -1, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito Reclam 2025: Teatro 'Mare' Historia familiar ambientada en un barrio obrero de los 80. 📅 26 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castellón de la Plana | 🎟️ 3 €

Historia familiar ambientada en un barrio obrero de los 80. 📅 26 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castellón de la Plana | 🎟️ 3 € Concierto extraordinario por el centenario de la Banda Municipal de Castelló con la Unidad de Música de la Guardia Civil Obras de Chapí, Mahler, etc. 📅 26 | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló (Sala Sinfónica) | 🎟️ Gratuito (con recogida de entrada)

JUEVES, 27 de noviembre

VIII Mostra Itinerant de Cinema i Salut Global MIRANT: Proyección Ropa $ucia Documental sobre moda rápida y condiciones laborales. 📅 27 | 🕒 18:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Documental sobre moda rápida y condiciones laborales. 📅 27 | 🕒 18:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito Jazz: THE DAN BARRETT - ENRIC PEIDRO QUINTET Quinteto de jazz clásico con elegancia y swing. 📅 27 | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló (Sala de cámara M. Babiloni) | 🎟️ 10 €

Dan Barrett y Enrico Peidro actuarán en la Sala de Cambra Manuel Babiloni del Auditori de Castelló. / MEDITERRÁNEO

Poesía: Castelló Poetry Slam Competición de poesía oral y spoken word. 📅 27 | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra (Carrer De Ramon Llull 19), Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

VIERNES, 28 de noviembre

Día Internacional de la Ciudad Educadora 2025 Actividades en la vía pública para escolares y familiar. 📅 28 | 🕒 Varios horarios | 📍 Plaça Major, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Actividades en la vía pública para escolares y familiar. 📅 28 | 🕒 Varios horarios | 📍 Plaça Major, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito El Tesoro de Barracuda (V. Valenciano) Film de animación recomendado para la infancia. 📅 28 | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 2 €

Film de animación recomendado para la infancia. 📅 28 | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 2 € Presentación del libro Frágiles de Sylvia Pauner Presentación a cargo de la autora. 📅 28 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Babel, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Presentación a cargo de la autora. 📅 28 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Babel, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito Cineforum: Proyección El gran dictador (Charles Chaplin) Ciclo «Charles Chaplin y las Virtudes Cardinales». 📅 28 | 🕒 18:30 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Ciclo «Charles Chaplin y las Virtudes Cardinales». 📅 28 | 🕒 18:30 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito Poesía: Presentación ‘La llavor en la fosca’ de Josep J. Conill Presentación de libro y de la nueva colección de poesía #Florsdelmal con Susanna Lliberós. 📅 28 | 🕒 18:45 h | 📍 Librería Argot, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Presentación de libro y de la nueva colección de poesía #Florsdelmal con Susanna Lliberós. 📅 28 | 🕒 18:45 h | 📍 Librería Argot, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito Ciclo de artes plásticas: Conferencia “Los artistas del Ateneo” A cargo de Patricia Mir Soria. 📅 28 | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

A cargo de Patricia Mir Soria. 📅 28 | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito Presentación del libro YO TEMPLARIO de Verónica Martínez Amat La autora presenta su novela histórica. Acompañada por Dña. Ana María Borras, D. Carlos Feliu y D. Francisco Jáuregui Acuña. 📅 28 | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castellón de la Plana | 🎟️ Entrada libre

La autora presenta su novela histórica. Acompañada por Dña. Ana María Borras, D. Carlos Feliu y D. Francisco Jáuregui Acuña. 📅 28 | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castellón de la Plana | 🎟️ Entrada libre XXXIII Mostra de Teatre RECLAM: La Cordero y su ejército (Sol Picó) Danza, teatro y cabaré grotesco. 📅 28 | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I | 🎟️ 10 € (Reducida: 8 €)

Danza, teatro y cabaré grotesco. 📅 28 | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I | 🎟️ 10 € (Reducida: 8 €) Concierto Banda Municipal de Castelló Concierto por el 25.º aniversario de La Puntilla. 📅 28 | 🕒 19:30 h | 📍 Teatro del Raval, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Concierto por el 25.º aniversario de La Puntilla. 📅 28 | 🕒 19:30 h | 📍 Teatro del Raval, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito Concierto Vecinos + Trofeo Concierto de rock/indie (mayores de 18 años). 📅 28 | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra (Carrer De Ramon Llull 19), Castellón de la Plana | 🎟️ 11,22 €

Concierto de rock/indie (mayores de 18 años). 📅 28 | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra (Carrer De Ramon Llull 19), Castellón de la Plana | 🎟️ 11,22 € Música: Toundra Concierto de post-rock instrumental. 📅 28 | 🕒 21:00 h | 📍 Sala La Bohemia, Castellón de la Plana | 🎟️ Anticipada desde 18 €

Una nit a la biblioteca: Món d’animació Actividad nocturna para alumnado de 3.º y 4.º de primaria. 📅 28 | 🕒 21:00 h a 9:00 h (día 29) | 📍 Espacio de Lectura Censal, Castellón de la Plana | 🎟️ Reserva previa obligatoria

Actividad nocturna para alumnado de 3.º y 4.º de primaria. 📅 28 | 🕒 21:00 h a 9:00 h (día 29) | 📍 Espacio de Lectura Censal, Castellón de la Plana | 🎟️ Reserva previa obligatoria Simón de la Montaña Drama argentino (NR -16). 📅 28 | 🕒 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

SÁBADO, 29 de noviembre

Día Internacional de la Ciudad Educadora 2025: Taller de creación de máscaras Actividad familiar para niños de 2 a 9 años. 📅 29 | 🕒 10:30 h (turnos 10:00h y 11:30h) | 📍 Menador Espai Cultural, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Actividad familiar para niños de 2 a 9 años. 📅 29 | 🕒 10:30 h (turnos 10:00h y 11:30h) | 📍 Menador Espai Cultural, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito Día Internacional de la Ciudad Educadora 2025: Homenaje al maestro jubilado Acto conmemorativo. 📅 29 | 🕒 11:00 h | 📍 Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castellón | 🎟️ Acceso con invitación

Acto conmemorativo. 📅 29 | 🕒 11:00 h | 📍 Salón de Plenos del Ayuntamiento de Castellón | 🎟️ Acceso con invitación Visita guiada: itinerario Muralla Medieval Recorrido por los vestigios de la antigua muralla de Castellón (s. XIII-XVIII). 📅 29 | 🕒 11:30 h | 📍 Plaza Hernán Cortés, Castellón de la Plana | 🎟️ Reserva previa obligatoria

Recorrido por los vestigios de la antigua muralla de Castellón (s. XIII-XVIII). 📅 29 | 🕒 11:30 h | 📍 Plaza Hernán Cortés, Castellón de la Plana | 🎟️ Reserva previa obligatoria El Tesoro de Barracuda (V. Castellano) Film de animación recomendado para la infancia. 📅 29 | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 2 €

Film de animación recomendado para la infancia. 📅 29 | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 2 € Nou Cinema: Blue Sun Palace Film de EE. UU. (2024). V.O. en mandarín e inglés. 📅 29 | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I | 🎟️ 3 € (Reducida: 2 €)

Film de EE. UU. (2024). V.O. en mandarín e inglés. 📅 29 | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I | 🎟️ 3 € (Reducida: 2 €) LEER LOLITA EN TEHERÁN / READING LOLITA IN TEHRAN (V. Doblada) Drama iraní sobre libros prohibidos. 📅 29 | 🕒 19:00 h | 📍 Palacio de Congresos de Peñíscola | 🎟️ 3 €

Drama iraní sobre libros prohibidos. 📅 29 | 🕒 19:00 h | 📍 Palacio de Congresos de Peñíscola | 🎟️ 3 € Concierto: Xarançaina. Homenaje a Francisco Valor Llorens Concierto especial. 📅 29 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro Principal de Castellón | 🎟️ Acceso con invitación

Concierto especial. 📅 29 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro Principal de Castellón | 🎟️ Acceso con invitación Música: Almalafa Combo Concierto de "salsa i marxeta" (música latina). 📅 29 | 🕒 20:00 h | 📍 Sala La Bohemia, Castellón de la Plana | 🎟️ Anticipada desde 10 €

Concierto de "salsa i marxeta" (música latina). 📅 29 | 🕒 20:00 h | 📍 Sala La Bohemia, Castellón de la Plana | 🎟️ Anticipada desde 10 € Concierto The Beatles Experience Live! (The Beatboys) Tributo a The Beatles con instrumentación original. 📅 29 | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Because (Carrer Castelldefels, 14), Castellón de la Plana

Tributo a The Beatles con instrumentación original. 📅 29 | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Because (Carrer Castelldefels, 14), Castellón de la Plana Concierto La plata + Gazella Doble cartel de rock/indie. 📅 29 | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra (Carrer De Ramon Llull 19), Castellón de la Plana | 🎟️ 12,24 €

Doble cartel de rock/indie. 📅 29 | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra (Carrer De Ramon Llull 19), Castellón de la Plana | 🎟️ 12,24 € Simón de la Montaña Drama argentino (NR -16). 📅 29 | 🕒 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

DOMINGO, 30 de noviembre