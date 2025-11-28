Qué hacer en Castellón este fin de semana: Música, circo, monólogos, mucho teatro y la gran hoguera del Akelarre para finalizar noviembre

Este fin de semana toca exprimir la agenda hasta el último segundo. Se baja el telón de la XXXIII Mostra Reclam y del Circo Raluy, pero la fiesta sube de volumen con metal épico de Hamlet y Toundra y las risas aseguradas de los monologuistas Raúl Antón y Edén Serrano.

Además, prepárate para un fin de semana mágico con el Primer Akelarre en La Vall d'Uixó, celebra el arte en Bejís con el cierre del Año Ponz y no te olvides de nuestros planes a medida para las familias y de un recorrido culinario por la gastronomía más reconfortante y tradicional (¡la de cuchara!).

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

El Telón de la Reclam se Baja

XXXIII Mostra de Teatre Reclam 2025 / Mediterráneo

La XXXIII Mostra Reclam de Teatre celebra su intensa recta final con una batería de catorce funciones que clausuran el festival. Desde este miércoles 26 y hasta el domingo 30 de noviembre, la provincia se rinde a la danza, la performance y la comedia en una edición que recorre desde Castelló hasta Albocàsser.

A continuación, la programación del fin de semana con las propuestas más destacadas:

VIERNES 28 🕒 12:00 | Mover montañas, de Alberto Velasco . Una pieza de danza que explora la conexión humana y el movimiento en el Ágora. | 📍 Ágora de la UJI, Castelló | 🎟️ Entrada libre

| . Una pieza de danza que explora la conexión humana y el movimiento en el Ágora. | 📍 Ágora de la UJI, | 🎟️ Entrada libre 🕒 12:00 | 'Anudar', de Marea Danza . El folclore valenciano se reformula en una pieza de danza contemporánea al aire libre. | 📍 Plaza Pere Cornell de Almassora, Almassora | 🎟️ Entrada libre

| . El folclore valenciano se reformula en una pieza de danza contemporánea al aire libre. | 📍 Plaza Pere Cornell de Almassora, | 🎟️ Entrada libre 🕒 17:30 | 'VDF2025', de Valencia Dancing Foward . Un encuentro de danza para impulsar las nuevas carreras de jóvenes bailarines. | 📍 Centro Penitenciario, Albocàsser | 🎟️ Entrada libre

| . Un encuentro de danza para impulsar las nuevas carreras de jóvenes bailarines. | 📍 Centro Penitenciario, | 🎟️ Entrada libre 🕒 19:30 | 'La Cordero y su ejército', de Sol Picó . La coreógrafa Premio Nacional de Danza cierra su trilogía con un cabaret apocalíptico. | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 8-10 €

| . La coreógrafa Premio Nacional de Danza cierra su trilogía con un cabaret apocalíptico. | 📍 Paranimf de la UJI, | 🎟️ 8-10 € 🕒 20:00 | 'Mentiras inteligentes', de Zetaefe . Una comedia llena de enredos para reír sin parar en el Auditori Municipal. | 📍 Auditori Municipal, Vila-real | 🎟️ 15-18 €

| . Una comedia llena de enredos para reír sin parar en el Auditori Municipal. | 📍 Auditori Municipal, | 🎟️ 15-18 € 🕒 22:00 | 'Hay más tontos que ventanas', de Raúl Antón. El humorista valenciano regresa con su monólogo más afilado y divertido. | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ 15-18 € SÁBADO 29 🕒 12:00 | 'Anudar', de Marea Danza . El arte del movimiento y la reinterpretación folclórica se presenta en el ECO Les Aules. | 📍 ECO Les Aules, Castelló | 🎟️ Entrada gratuita

| . El arte del movimiento y la reinterpretación folclórica se presenta en el ECO Les Aules. | 📍 ECO Les Aules, | 🎟️ Entrada gratuita 🕒 17:00 y 18:30 | 'Xup-xup', de Factoría Los Sánchez . Teatro para bebés de 0 a 4 años con tres chefs elaborando una receta poética. | 📍 Capella del Mucbe, Benicarló | 🎟️ 5 €

| . Teatro para bebés de 0 a 4 años con tres chefs elaborando una receta poética. | 📍 Capella del Mucbe, | 🎟️ 5 € 🕒 19:00 | 'VDF2025', de Valencia Dancing Foward . Burriana acoge el talento emergente y consolidado de la danza valenciana. | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ Entrada libre

| . Burriana acoge el talento emergente y consolidado de la danza valenciana. | 📍 Teatre Payà, | 🎟️ Entrada libre 🕒 19:30 | 'Las cosas', de Los Torreznos. Una performance crítica y con humor que trata sobre los excesos del capitalismo. | 📍 Espai Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada gratuita con reserva DOMINGO 30 🕒 18:00 | 'Desaparezca aquí', de Patricia Sornosa . El humor combativo de la monologuista llena la Casa de la Cultura de Vilafranca. | 📍 Casa de la Cultura Carles Pons, Vilafranca | 🎟️ Entrada gratuita

| . El humor combativo de la monologuista llena la Casa de la Cultura de Vilafranca. | 📍 Casa de la Cultura Carles Pons, | 🎟️ Entrada gratuita 🕒 18:30 | 'Rube', por Alodeyá. Clausura familiar con un espectáculo de circo-danza basado en asombrosos efectos dominó. | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 3 €

'Black Friday Experience'

Black Friday Experience / Mediterráneo

El centro se llena de 20 personajes animados, 3 puntos de música en directo y descuentos para impulsar el comercio local.

📅 Viernes 28 | 🕒 A partir de las 17:30 h | 📍 Centro de la ciudad (calles Alloza, Mayor, Colón, Enmedio, Quatre Cantons y José Pascual Tirado), Castellón | 🎟️ Entrada libre

Programación de Navidad en Castelló🎄

Programación de Navidad en Castelló / Mediterráneo

El Ayuntamiento ha organizado más de 250 actos que se extenderán hasta el 6 de enero, conformando una agenda navideña completa para el centro, barrios y el Grao. El municipio empieza a calentar motores para la temporada navideña con mercadillos y un concurso gastronómico que ya se inician este fin de semana.

ACTIVIDADES DEL FIN DE SEMANA VIERNES 28 🕒 18:00 - 21:00 h | Mercadillo navideño . El lugar perfecto para encontrar los primeros regalos y disfrutar del ambiente festivo. | 📍 Jardines del Puerto, Grao | 🎟️ Entrada libre

| . El lugar perfecto para encontrar los primeros regalos y disfrutar del ambiente festivo. | 📍 Jardines del Puerto, | 🎟️ Entrada libre 🕒 19:00 - 20:00 h | Ruta de iluminación navideña. Recorrido guiado para descubrir el nuevo alumbrado festivo. | 📍 Salida desde Plaza de la Hierba, Castelló | 🎟️ 3 € SÁBADO 29 🕒 10:00 - 14:00 h | Concurso Internacional de Paella con Pelotas . Exhibición de cocina tradicional y el sabor más auténtico de Castelló. | 📍 Plaza de España, Castelló | 🎟️ Entrada libre

| . Exhibición de cocina tradicional y el sabor más auténtico de Castelló. | 📍 Plaza de España, | 🎟️ Entrada libre 🕒 10:30 - 21:00 h | Mercadillo navideño | 📍 Jardines del Puerto, Grao | 🎟️ Entrada libre

| | 📍 Jardines del Puerto, | 🎟️ Entrada libre 🕒 19:00 - 20:00 h | Ruta de iluminación navideña | 📍 Salida desde Plaza de la Hierba, Castelló | 🎟️ 3 € DOMINGO 30 🕒 10:30 - 19:00 h | Mercadillo navideño | 📍 Jardines del Puerto, Grao | 🎟️ Entrada libre

| | 📍 Jardines del Puerto, | 🎟️ Entrada libre 🕒 19:00 - 20:00 h | Ruta de iluminación navideña | 📍 Salida desde Plaza de la Hierba, Castelló | 🎟️ 3 €

Coro de la Escuela de Música de la Sociedad Musical de Segorbe. La música coral marca el inicio de la Navidad en la Plaza Agua Limpia.

📅 Viernes 28 | 🕒 19:00 | 📍 Plaza Agua Limpia, Segorbe | 🎟️ Entrada libre

Banda Municipal de Castelló. Una cita imprescindible con la formación musical más importante de la ciudad.

📅 Viernes 28 | 🕒 19:30 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Picartus (Marc Pitarch) presenta 'Tornar a ser real'. El EACC se llena con el nuevo álbum del cantautor de Almassora.

📅 Viernes 28 | 🕒 20:00 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre | Más información

Concierto Vecinos + Trofeo / Instagram

Concierto Vecinos + Trofeo. Un doble cartel de rock/indie para un concierto potente (mayores de 18 años).

📅 Viernes 28 | 🕒 20:00 | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 11,22 €

The Handsomes Wagon. El Café Racer vibrará con el mejor rockabilly y country para una noche salvaje.

📅 Viernes 28 | 🕒 20:00 | 📍 Café Racer, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre

Jam session coordinada por Cayetano Balfagón y Narso Vera. Músicos y público se unen en una improvisación libre y de calidad.

📅 Viernes 28 | 🕒 20:00 | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 🎟️ Taquilla Inversa

Arizona Baby. / Instagram

Arizona Baby. Una de las bandas de rock alternativo más aclamadas de la escena nacional aterriza en Castelló.

📅 Viernes 28 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 16-20 €

'La Traviata' de Ópera 2001. La gran tragedia de Giuseppe Verdi emociona en una cuidada puesta en escena.

📅 Viernes 28 | 🕒 20:30 | 📍 Auditori de La Vall d'Uixó, La Vall d'Uixó | 🎟️ 25-35 €

Toundra. / Instagram

Toundra. El post-rock instrumental más épico y atmosférico invade La Bohemia.

📅 Viernes 28 | 🕒 21:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 18-21 €

Mind Game (Ex-Full Volumen). Banda joven de rock moderno y clásico con actitud arrolladora, influencias desde The Beatles hasta Green Day.

📅 Sábado 29 | 🕒 12:00 h | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Certamen de Tunas Ciutat de Castelló. El folclore y la picardía de las tunas llenan de alegría el centro histórico.

📅 Viernes 28 | 🕒 22:00 | 📍 Casa Abadía, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Brasilidade. Los ritmos cariocas y la alegría brasileña te esperan en L'Ovella Negra.

📅 Sábado 29 | 🕒 12:00 | 📍 L'Ovella Negra, Castelló | 🎟️ Taquilla Inversa

Nuria Pallarés & MIB Organ Trío. Una sesión de jazz con órgano Hammond para disfrutar del mejor aperitivo.

📅 Sábado 29 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

JNRS Fest. / Mediterráneo

JNRS Fest. Una gran fiesta solidaria con conciertos de The Nuclears y Meydey, food trucks, bingo y juegos para todas las edades por solo 2 € la entrada.

📅 Sábado 29 | 🕒 17:00 a 23:30 h | 📍 IES La Plana, Castellón | 🎟️ 2 € (Recaudación íntegra para la Asociación Un Solo Corazón)

Le Group. Música en directo para calentar la tarde en un ambiente de pub auténtico.

📅 Sábado 29 | 🕒 17:30 | 📍 Dublin House, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Certamen de tunas Ciutat de Castelló. La mejor música popular y tradicional te espera en el Teatre del Raval.

📅 Sábado 29 | 🕒 18:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Soweto + VTC Selectors, per Vinaròs Tropical Crew. Una fiesta de reggae y ritmos caribeños que te pondrá a bailar.

📅 Sábado 29 | 🕒 18:00 | 📍 Sala Frenesí, Vinaròs | 🎟️ 15 €

Xarançaina. Concierto homenaje a Francisco Valor Llorens. La banda rinde un emotivo tributo musical a este gran compositor.

📅 Sábado 29 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Principal de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Tardeo de la Sociedad Musical y Cultural Otobesa de Jérica. Una actuación de banda para disfrutar de la tarde con música clásica y popular.

📅 Sábado 29 | 🕒 19:00 | 📍 Casa de la Cultura, Jérica | 🎟️ Entrada libre

Concierto lírico con el tenor José Antonio Navarro, la soprano Yasmin Müller y el pianista José Ramón Echezarreta. Las voces más brillantes de la lírica interpretan arias y zarzuelas.

📅 Sábado 29 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori de Vila-real, Vila-real | 🎟️ 8-10 €

Concierto La plata + Gazella / Instagram

Concierto La plata + Gazella. Doble cartel de rock/indie que te hará vibrar.

📅 Sábado 29 | 🕒 20:00 | 📍 Sala Terra (Carrer De Ramon Llull 19), Castellón de la Plana | 🎟️ 12,24 €

The Beatboys / Instagram

The Beatboys-The Beatles Experience Live. Una noche para corear los éxitos inmortales de los Fab Four en este tributo.

📅 Sábado 29 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 15-18 €

Almalafa Combo. Noche de rock y rhythm and blues con sabor valenciano.

📅 Sábado 29 | 🕒 20:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 10 €

The Magic Dildoss. El rock garajero más potente y desenfadado en Betxí.

📅 Sábado 29 | 🕒 20:00 | 📍 Monkey Betxí, Betxí | 🎟️ Entrada libre

Mad Dogs & Englishman. Un vibrante homenaje a la legendaria voz y energía de Joe Cocker.

📅 Sábado 29 | 🕒 20:00 | 📍 Café Racer, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre

Hamlet. / Instagram

Hamlet. El metal más legendario y contundente de la escena nacional revienta Salatal. La banda presenta su nuevo disco, "Inmortal".

📅 Sábado 29 | 🕒 22:30 | 📍 Salatal, Castelló | 🎟️ 22 €

Homenaje al Rock and Roll Peruano de los 60's. Una banda formada para la ocasión tributa a grupos icónicos como Los Saicos y Los Yorks, con la colaboración de Pepe Birra.

📅 Domingo 30 | 🕒 12:00 h | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Micro Abierto Castelló CompArte. La tarde se llena de talentos y risas en una jornada abierta a poesía, música y humor.

📅 Domingo 30 | 🕒 18:30 | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ Entrada libre

BS COMMUNITY - Sergio Bisbal Sexteto. El mejor jazz contemporáneo inunda el Raval con la maestría de Sergio Bisbal.

📅 Domingo 30 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 12,50 €

Únete a nuestros canales Únete a nuestros canales Únete aquí WhatsApp Únete aquí Telegram Únete aquí Suscribirse

'El tesoro de la barracuda' (Adrià García, España, 2025). Cine de animación para el público familiar lleno de aventuras en el Mediterráneo.

📅 Viernes 28, sábado 29 | 🕒 18:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim, Benicàssim | 🎟️ 2 €

'El gran dictador ' (Charles Chaplin, 1940). / Instagram

'El gran dictador ' (Charles Chaplin, 1940). El Real Casino Antiguo proyecta este clásico imperecedero del genio Chaplin.

📅 Viernes 28 | 🕒 18:30 | 📍 Real Casino Antiguo de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'Simón de la montaña' (Federico Luis, Argentina, 2024). Una propuesta arriesgada que explora los límites entre la cordura y la ficción.

📅 Viernes 28 y sábado 29 | 🕒 22:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim, Benicàssim | 🎟️ 2-3 €

'Blue Sun Palace' (Constance Tsang, Estados Unidos, 2024). Drama estadounidense sobre la inmigración y el desarraigo social.

📅 Sábado 29 y domingo 30 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €

'Leer Lolita en Teherán' (Eran Riklis, Italia, 2024). Un viaje emotivo sobre la resistencia a través de la literatura en el Irán de los 80.

📅 Sábado 29 y domingo 30 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori de Peñíscola, Peñíscola | 🎟️ 3 €

'Anudar', de Marea Danza. Un encuentro de danza que celebra la unión y el arte en la calle.

📅 Viernes 28 | 🕒 12:00 | 📍 Plaza Pere Cornell de Almassora, Almassora | 🎟️ Entrada libre

'Pasos apresurados', por La Ravalera y Hop! Teatre. Una reflexión teatral sobre la vida moderna que te hará pensar.

📅 Viernes 28 | 🕒 19:30 | 📍 Teatro Serrano, Segorbe | 🎟️ Entrada libre

Baile 'Swing i Lau'. Un domingo para mover los pies al ritmo del mejor swing en el Huerto Sogueros.

📅 Domingo 30 | 🕒 12:00 | 📍 Plaza Huerto Sogueros, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'El gran dictador ' (Charles Chaplin, 1940). / Instagram

Monólogo Edén Serrano. Una hora y pico de humor con el cómico de Castellón más deslenguado.

📅 Domingo 30 | 🕒 18:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 12,15 €

Circo Raluy Legacy

Un planazo familiar que lo tiene todo: acrobacias imposibles, criaturas robóticas, humor para todos y un despliegue visual que deja boquiabiertos a grandes y pequeños. ‘CYBORG’ transforma la pista en un universo futurista con motos en el aire, contorsionistas inverosímiles, animales animatrónicos y máquinas que rugen al ritmo de la música. Un circo diferente, lleno de alma, que emociona, sorprende y hace volar la imaginación.

📅 Hasta el domingo 30 | 📍 Plaza de la Mascletà (frente al Primer Molí), Castelló | 🎟️ Desde 10 € en www.circoraluy.com o en taquilla

Funciones Viernes 28 | 🕒 18:30

| 🕒 18:30 Sábado 29 | 🕒 17:00 y 19:30

| 🕒 17:00 y 19:30 Domingo 30 | 🕒 12:00 y 17:00

'Històries dels contes perduts', per Felip Karvarek. El narrador valenciano trae sus historias más mágicas a la Biblioteca de Borriol.

📅 Viernes 28 | 🕒 17:00 | 📍 Biblioteca de Borriol, Borriol | 🎟️ Entrada libre

Taller de creativitat, il·lustració i collage. Una tarde para despertar tu lado artístico con técnicas de ilustración y creación.

📅 Viernes 28 | 🕒 17:00 | 📍 Ateneu Jove, Almassora | 🎟️ Entrada libre

Espectáculo infantil de magia 'Recuperem l'orgànica'. Un show de ilusionismo para toda la familia en el Ayuntamiento.

📅 Viernes 28 | 🕒 18:00 | 📍 Sala d’actes de l’Ajuntament, l'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Una nit a la biblioteca. Una noche especial en el Espacio de Lectura Censal con actividades misteriosas y divertidas.

📅 Viernes 28 | 🕒 21:00 | 📍 Espacio de Lectura Censal, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Taller de creación de máscaras 'Una ciudad educadora en acción'. Un taller creativo para diseñar máscaras y disfrazar la imaginación.

📅 Sábado 29 | 🕒 10:30 | 📍 Menador, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'Xicotetes veus, grans històries', per Fotolateras. Una actividad que transforma pequeñas historias en arte visual.

📅 Sábado 29 | 🕒 10:30 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Visita guiada: itinerario Muralla Medieval. Un paseo para redescubrir los secretos de la muralla que protegía la ciudad.

📅 Sábado 29 | 🕒 11:30 | 📍 Plaza Hernan Cortés, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'Contes que transformen', amb Ivana Michlig. Cuentacuentos que usan la magia de la palabra para educar y divertir en Almassora.

📅 Sábado 29 | 🕒 11:30 | 📍 Fira d’Entitats-Carrer Trinitat d'Almassora, Almassora | 🎟️ Entrada libre

'Xicotetes veus, grans històries', per Fotolateras. Segunda sesión para capturar el arte en pequeñas voces e historias.

📅 Sábado 29 | 🕒 12:30 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'Un susto en la villa, ¿dónde está Pompeya Minima?'. Una actividad para niños que convierte la historia romana en un juego de misterio.

📅 Domingo 30 | 🕒 11:00 | 📍 Villa Romana de Vinamargo, Castelló | 🎟️ Entrada libre

VI Feria de Navidad Castelló Ruta de Sabor / Mediterráneo

VI Feria de Navidad Castelló Ruta de Sabor

Un gran escaparate para encontrar los mejores productos de proximidad y la excelencia gastronómica provincial.

📅 Viernes 28, Sábado 29 y Domingo 30 | 🕒 Varios horarios | 📍 Plaza de Las Aulas, Castellón | 🎟️ Entrada libre

Concurso de Paella con Pelotas de Castelló

Concurso de Paella con Pelotas de Castelló / Mediterráneo

El certamen que pone en valor uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía tradicional, abierto a 30 participantes.

📅 Sábado 29 | 🕒 10:00 h | 📍 Plaza España, 1, Castelló | 🎟️ Inscripción previa obligatoria

III Ruta del Caragol en Burriana

Diez bares sirven su mejor tapa de caracoles por 5 € en una ruta sabrosa, participativa y con premio al más votado.

📅 Del 7 al 30 de noviembre | 📍 Bares y restaurantes de Burriana | 🎟️ 5 € por tapa (bebida aparte)

¡Vuelve la XVI Edición de las Jornadas Gastronómicas del Arroz a Banda en el Grao de Castellón! / Mediterráneo

XVI Jornadas Gastronómicas del Arroz a Banda

Los restaurantes del Grao celebran el sabor marinero con menús especiales dedicados al arroz a banda y producto fresco de lonja.

📅 Hasta el domingo 30 | 📍Grao de Castellón | 🎟️ Precio según menú | Más información

Assaborint Burriana a la tardor

Siete restaurantes locales sirven otoño en el plato con recetas tradicionales y producto de proximidad.

📅 Del viernes 14 al domingo 30 de noviembre | 📍 Varios restaurantes, Burriana | 🎟️ Según consumición

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Be Kind, de Ana Sansano / Instagram

Be Kind, de Ana Sansano. Muestra que explora la figura del perro en el Hollywood clásico, con visitas comentadas y obra sensible.

📅 Hasta el 25 de enero | 🕒 19:00 | 📍 Vil·la Elisa, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre con reserva previa (cultura@benicassim.org)

Presentación del libro 'Frágiles' de Sylvia Pauner. La autora conversa sobre su nueva obra en la Librería Babel.

📅 Viernes 28 | 🕒 18:30 | 📍 Librería Babel, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Conferencia: 'Los artistas del Ateneo'. Una charla para descubrir la historia de los creadores vinculados a esta institución.

📅 Viernes 28 | 🕒 19:00 | 📍 Menador, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Inauguración de 'María Dolores Casanova (1914-2007): Cuatro décadas de pintura sobre la mujer'. Una retrospectiva esencial para conocer la obra de esta artista en Vilafamés.

📅 Sábado 29 | 🕒 13:00 | 📍 MACVAC, Vilafamés | 🎟️ Entrada libre

Inauguración 'Luna Menguante' de Jose Ángel Calvé Jarque. La galería Cúmul estrena una muestra pictórica cargada de sensibilidad.

📅 Sábado 29 | 🕒 19:00 | 📍 Cúmul, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Fiestas en pueblos

Primer Akelarre en La Vall d'Uixó

Akelarre en La Vall d'Uixó / Mediterráneo

La ciudad se convierte en el epicentro de la magia con una jornada entera de brujas, magos, mini-teatro, baile y música celta. ¡Una cita imperdible que dura hasta la medianoche!

Programa de actos del sábado 29 de noviembre 🕒 11:30 h | Encuentro y concentración de brujas y magos . El punto de partida perfecto para una jornada llena de magia y misterio. | 📍 Plaza del Ayuntamiento, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

| . El punto de partida perfecto para una jornada llena de magia y misterio. | 📍 Plaza del Ayuntamiento, | 🎟️ Entrada libre 🕒 12:00-13:00 h | Lectura del pregón y pasacalle con Punkadeura Batucada . Recorrido hasta el Recinto Ferial acompañado del ritmo más vibrante. | 📍 Plaza del Ayuntamiento, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

| . Recorrido hasta el Recinto Ferial acompañado del ritmo más vibrante. | 📍 Plaza del Ayuntamiento, | 🎟️ Entrada libre 🕒 13:00 h | Baile: "Himno de las brujas" . Coreografía a cargo del Grupo de Baile de la Asociación de Brujas y Magos. | 📍 Recinto Ferial, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

| . Coreografía a cargo del Grupo de Baile de la Asociación de Brujas y Magos. | 📍 Recinto Ferial, | 🎟️ Entrada libre 🕒 13:15 h | Mini-teatro: "Caza de brujas" . Una pequeña representación a cargo de la Colla d’Amics del Teatre. | 📍 Recinto Ferial, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

| . Una pequeña representación a cargo de la Colla d’Amics del Teatre. | 📍 Recinto Ferial, | 🎟️ Entrada libre 🕒 13:30-14:00 h | Música celta. Ritmos ancestrales para ambientar la mañana en el Recinto Ferial. | 📍 Recinto Ferial, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre (Además, durante la mañana: Mercadillo & Artesanía y Food truck) 🕒 17:00 h | Pasarela mágica y premios (mejor traje, escobas, etc.) . Un desfile de creatividad donde se premia el mejor atuendo y accesorios de brujas y magos. | 📍 Recinto Ferial, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

| . Un desfile de creatividad donde se premia el mejor atuendo y accesorios de brujas y magos. | 📍 Recinto Ferial, | 🎟️ Entrada libre 🕒 17:15 h | Recital: Grup d’Amigues i Amics de la Poesía . Un momento para disfrutar de versos y palabras con la temática mágica. | 📍 Recinto Ferial, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

| . Un momento para disfrutar de versos y palabras con la temática mágica. | 📍 Recinto Ferial, | 🎟️ Entrada libre 🕒 17:30 h | Entrega de premios de la rifa . Se reparten los premios de la rifa organizada por el evento. | 📍 Recinto Ferial, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

| . Se reparten los premios de la rifa organizada por el evento. | 📍 Recinto Ferial, | 🎟️ Entrada libre 🕒 18:00 h | Mini-teatro: "Juicio de las brujas" . Otra representación de pequeño formato a cargo de la Colla d’Amics del Teatre. | 📍 Recinto Ferial, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

| . Otra representación de pequeño formato a cargo de la Colla d’Amics del Teatre. | 📍 Recinto Ferial, | 🎟️ Entrada libre 🕒 18:30 h | Rapunzel – La Inestable Compañía de Títeres (Teatro Infantil) . Un espectáculo de títeres para el público infantil y familiar. | 📍 Recinto Ferial, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

| . Un espectáculo de títeres para el público infantil y familiar. | 📍 Recinto Ferial, | 🎟️ Entrada libre 🕒 19:30 h | Espectáculo de baile . Un gran espectáculo con varias actuaciones: * "La llamada de las brujas" (Grupo de Baile, Asociación de Brujas y Magos) * Exhibición de la Escuela Rytme / Aquilino * "Las guardianas de luces" (Grupo de Baile, Asociación de Brujas y Magos) * "Himno de las brujas" (Grupo de Baile, Asociación de Brujas y Magos) | 📍 Recinto Ferial, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

| . Un gran espectáculo con varias actuaciones: * (Grupo de Baile, Asociación de Brujas y Magos) * de la Escuela Rytme / Aquilino * (Grupo de Baile, Asociación de Brujas y Magos) * (Grupo de Baile, Asociación de Brujas y Magos) | 📍 Recinto Ferial, | 🎟️ Entrada libre 🕒 20:00 h | “El amor Brujo” . Actuación a cargo de Arantxa Moreno Muriad. | 📍 Recinto Ferial, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

| . Actuación a cargo de Arantxa Moreno Muriad. | 📍 Recinto Ferial, | 🎟️ Entrada libre 🕒 20:45 h | “Atmelos” . Baile a cargo del Grupo de Baile de la Asociación de Brujas y Magos. | 📍 Recinto Ferial, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

| . Baile a cargo del Grupo de Baile de la Asociación de Brujas y Magos. | 📍 Recinto Ferial, | 🎟️ Entrada libre 🕒 21:00 h | Queimada . El ritual del Akelarre cobra vida con la tradicional Queimada. | 📍 Recinto Ferial, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

| . El ritual del Akelarre cobra vida con la tradicional Queimada. | 📍 Recinto Ferial, | 🎟️ Entrada libre 🕒 22:00 h | Hoguera . Un gran fuego para culminar la celebración mágica. | 📍 Recinto Ferial, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

| . Un gran fuego para culminar la celebración mágica. | 📍 Recinto Ferial, | 🎟️ Entrada libre 🕒 23:00 - 01:00 h | Música. La jornada se cierra con dos horas de música para bailar. | 📍 Recinto Ferial, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

El Año Ponz Cierra con Arte y Tecnología

El 300 aniversario del ilustrado Antonio Ponz Piquer llega a su fin en Bejís con un intenso fin de semana. El programa incluye la creación de un mural en directo, la presentación de un videojuego educativo y una jornada abierta de dibujo para despedir el Año Ponz.

SÁBADO 29 🕒 11:30 h | Arte digital y patrimonio con ‘Ponz Interactivo’. Presentación de un videojuego educativo de la UJI que recorre los paisajes e ideas de la obra Viaje de España. | 📍 Horno Comunal, Bejís | 🎟️ Entrada libre DOMINGO 30 🕒 11:00 - 13:00 h | Jornada de dibujo rápido, retrato al natural y lecturas dramatizadas . Actividad gratuita y abierta con técnicas de dibujo y actor modelo para inspirarse en Antonio Ponz. | 📍 Plaza Mayor y casco histórico, Bejís | 🎟️ Gratuita

| . Actividad gratuita y abierta con técnicas de dibujo y actor modelo para inspirarse en Antonio Ponz. | 📍 Plaza Mayor y casco histórico, | 🎟️ Gratuita 🕒 13:00 h | Exposición efímera de dibujos . Muestra al aire libre de las obras creadas durante la jornada de dibujo. | 📍 Plaza Mayor y casco histórico, Bejís | 🎟️ Entrada libre

| . Muestra al aire libre de las obras creadas durante la jornada de dibujo. | 📍 Plaza Mayor y casco histórico, | 🎟️ Entrada libre 🕒 13:15 h | Entrega de Premios ‘Vive el arte en Bejís 2025’ . Reconocimiento a las mejores creaciones en las categorías adulta, juvenil e infantil. | 📍 Plaza Mayor y casco histórico, Bejís | 🎟️ Entrada libre

| . Reconocimiento a las mejores creaciones en las categorías adulta, juvenil e infantil. | 📍 Plaza Mayor y casco histórico, | 🎟️ Entrada libre 🕒 13:45 h | Clausura del Año Ponz e Inauguración del mural en directo de Javier Soligó. Fin de fiesta institucional y presentación oficial de la pintura 'Bejís, tierra ilustrada'. | 📍 Bejís | 🎟️ Entrada libre

¿Tienes ideas geniales para planes, rutas o gastronomía? Nos encantaría conocerlas. Envíanos tus sugerencias por correo a web@epmediterraneo.com o por WhatsApp al 680 558 577. ¡Esperamos tus aportes!