Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón
La provincia arranca el mes de diciembre con varias propuestas de teatro, música, literatura y festividades
La provincia de Castellón arranca el mes de diciembre con una semana intensa, cargada de teatro, música, literatura y festividades. Desde la inauguración de la Feria Medieval y las pioneras Jornadas de Performance hasta el canto tradicional de Lo Cant de la Sibil·la y la literatura local, hay planes para todos los gustos. Esta semana es ideal para sumergirse en historias, revivir la memoria popular y disfrutar del ambiente festivo del puente. ¡Consulta esta agenda y planifica tu semana cultural!
Nuestros planes destacados de la semana:
El autor castellonense Óscar Gual presenta su nueva novela de la mano del periodista cultural Eric Gras. Una oportunidad para descubrir la última obra editada por Sloper y conversar sobre literatura en un ambiente cercano.
📅 Miércoles 3 de diciembre | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot (Castelló) | 🎟️ Gratuito (Entrada libre hasta completar aforo)
La Plaza Mayor y sus alrededores se transforman para acoger la tradicional Feria Medieval. Un plan perfecto para todas las edades, con artesanos, espectáculos circenses, música, juegos infantiles y la ambientación histórica propia del puente de la Constitución.
📅 Viernes 5 al Domingo 7 de diciembre | 🕒 Desde las 17:00 h (Viernes) | 📍 Plaza Mayor y calles adyacentes (Castelló) | 🎟️ Gratuito (Acceso a la Feria)
La Fundación Caixa Castelló consolida su compromiso con el arte de acción con esta edición que articula el encuentro entre los elementos primigenios y la corporalidad. Un programa con artistas noveles y emergentes que proponen una aproximación poética y crítica a través de la performance como práctica viva.
📅 Viernes 5 y Sábado 6 de diciembre | 🕒 19:00 h | 📍 Sala Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló (C. Enmig, 17, Castelló) | 🎟️ Gratuito (Entrada libre con reserva previa)
Una producción de la Sala Beckett que nos sumerge en la vida de una familia a través del inexorable paso del tiempo y los peligros del pasado. Un drama en valenciano de gran factura que aborda la vejez y las relaciones familiares.
📅 Sábado 6 de diciembre | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ De 3 € a 20 €
Una oportunidad única para disfrutar de la representación del canto medieval de la Sibila en la histórica Iglesia Arciprestal de Sant Mateu. Contará con la participación de la soprano Fina Galindo, dolçainers, viento de la Banda de Música y el Grup Guitarrres y coros de la localidad.
📅 Domingo 7 de diciembre | 🕒 18:00 h | 📍 Iglesia Arciprestal de Sant Mateu | 🎟️ Gratuito
Agenda Completa de la Semana (Día a Día):
LUNES, 1 de diciembre
- Exposición | "El temps suspés: Els camps per a persones refugiades palestines al Líban" Muestra fotográfica de Germán Caballero sobre los campos de refugiados en Líbano. 📅 De lunes a viernes. | 🕒 10:30-13:30 h | 📍 Galería Octubre (Ágora Universitària, UJI) | 🎟️ Gratuito
MARTES, 2 de diciembre
- Charla: Retrospectiva de treinta años de canción francófona A cargo de Beatrice Rodat, sobre la "edad de oro" de la canción francesa. 📅 2 de dic. | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot (Castelló) | 🎟️ Gratuito (Hasta completar aforo)
- Cine, ciclo NO WAVE CINEMA: GUERILLERE TALKS + BLACK BOX Proyección de dos cortometrajes experimentales de 1978. 📅 2 de dic. | 🕒 20:00 h | 📍 EACC (Espai d'Art Contemporani de Castelló) | 🎟️ Gratuito (Acceso libre hasta completar aforo)
MIÉRCOLES, 3 de diciembre
- EXPOSICIÓN: Wences Rambla: El Artista: Recorrido por la faceta creativa y plástica del artista Wences Rambla (Hasta el 1 de febrero). 📅 Toda la semana | 🕒 De 10:00 a 20:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Sala -1, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito
- Presentación de la novela 'Cabezahueca' (Óscar Gual) Presentación y coloquio de la nueva novela del autor de Almassora. 📅 3 de dic. | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot (Castelló) | 🎟️ Gratuito
JUEVES, 4 de diciembre
- Literatura: 'Fragments d''un món inquiet' de Xavier Sebastià Presentación y coloquio sobre la obra literaria. 📅 4 de dic. | 🕒 19:00 h | 📍 Terra (Castelló) | 🎟️ No indicado
- Conferencia y Música con José Elías Charla y actuación del empresario. 📅 4 de dic. | 🕒 20:00 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 29 € - 39 €
VIERNES, 5 de diciembre
- Feria Medieval de Castelló (Apertura) Inauguración del mercado y las actividades de la feria. 📅 5 de dic. | 🕒 17:00 h | 📍 Plaza Mayor de Castelló | 🎟️ Gratuito
- Performance: XI Jornadas de Performance – C.T.A.: COS, TERRA, AIGUA (Día 1) Actuaciones de Teresa Vilar, JASON y Marta de la T Mallafre. 📅 5 de dic. | 🕒 19:00 h | 📍 Sala Sant Miquel (Fundació Caixa Castelló) | 🎟️ Gratuito (Con reserva previa)
- Cine: MI AMIGA EVA Proyección de la comedia 'Mi Amiga Eva' (NR-7) de Cesc Gay. 📅 5 de dic. | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega (Benicàssim) | 🎟️ 3 €
- Música: Morti: Gira 'INTEMPORAL' + House of Dawn + Postum-0 Concierto de rock potente de Morti junto a House of Dawn y Postum-0. 📅 5 de dic. | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra (Castelló) | 🎟️ 21,03 € Anticipada
SÁBADO, 6 de diciembre
- Cuentacuentos Infantiles Actividades infantiles matinales en varios puntos. 📅 6 de dic. | 🕒 11:00 h | 📍 Zonas indicadas (Castelló) | 🎟️ Gratuito
- Música: Concierto de la Banda Municipal de Castellón Concierto especial por el Día de la Constitución. 📅 6 de dic. | 🕒 12:00 h | 📍 Plaza Mayor de Castelló | 🎟️ Gratuito
- Música: Retro Sound Concierto en la Sala Terra. 📅 6 de dic. | 🕒 12:30 h | 📍 Terra (Castelló) | 🎟️ 10 €
- Cuentacuentos Infantiles Actividades infantiles de tarde en varios puntos. 📅 6 de dic. | 🕒 17:00 h | 📍 Zonas indicadas (Castelló) | 🎟️ Gratuito
- Performance: XI Jornadas de Performance – C.T.A.: COS, TERRA, AIGUA (Día 2) Actuaciones de SURCOS y Santiago López. 📅 6 de dic. | 🕒 19:00 h | 📍 Sala Sant Miquel (Fundació Caixa Castelló) | 🎟️ Gratuito (Con reserva previa)
- Teatro: 'Casa Calores' de Sala Beckett Drama en valenciano sobre el paso del tiempo. 📅 6 de dic. | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ 3 € - 20 €
- Cine: Una jornada particular Proyección de la película dentro del ciclo 'MARCELLO!'. 📅 6 de dic. | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I | 🎟️ 3 € (Reducida 2 €)
- Música: Poison Hearts Concierto en la Sala Terra. 📅 6 de dic. | 🕒 19:00 h | 📍 Terra (Castelló) | 🎟️ 10 €
- Teatro: 'La Ternura' de Rebeca Valls Representación teatral en la Vall d'Uixó. 📅 6 de dic. | 🕒 20:00 h | 📍 Auditori de La Vall d'Uixó | 🎟️ 12 € - 18 €
- Música: Ciclo 'Orgànics' Concierto de música en la Concatedral. 📅 6 de dic. | 🕒 21:00 h | 📍 Concatedral de Santa María (Castelló) | 🎟️ No indicado
- Cine: MI AMIGA EVA Proyección de la comedia (NR-7) de Cesc Gay. 📅 6 de dic. | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega (Benicàssim) | 🎟️ 3 €
DOMINGO, 7 de diciembre
- Cuentacuentos Infantiles Actividades infantiles matinales en varios puntos. 📅 7 de dic. | 🕒 11:00 h | 📍 Zonas indicadas (Castelló) | 🎟️ Gratuito
- Contacontes en Valencià Cuentacuentos en valenciano en varios parques y plazas. 📅 7 de dic. | 🕒 12:00 h | 📍 Varios parques/plazas (Castelló) | 🎟️ Gratuito
- Feria Medieval: Juegos infantiles y Circo Actividades lúdicas y espectáculo circense. 📅 7 de dic. | 🕒 12:20 h y 13:00 h | 📍 Plaza Mayor de Castelló | 🎟️ Gratuito
- Cuentacuentos Infantiles Actividades infantiles de tarde en varios puntos. 📅 7 de dic. | 🕒 17:00 h | 📍 Zonas indicadas (Castelló) | 🎟️ Gratuito
- Música: Lo Cant de la Sibil·la Representación del canto medieval. 📅 7 de dic. | 🕒 18:00 h | 📍 Iglesia Arciprestal de Sant Mateu | 🎟️ Gratuito
- Feria Medieval: Música y Circo Actuación musical y espectáculo circense. 📅 7 de dic. | 🕒 18:20 h y 19:20 h | 📍 Plaza Mayor de Castelló | 🎟️ Gratuito
- Teatro: MALEÏDES DAMES Obra en valenciano con protagonistas femeninas clásicas. 📅 7 de dic. | 🕒 19:00 h | 📍 Palacio de Congresos de Peñíscola | 🎟️ 10 €
- Música: Gira 'So de Saó' de Xiomara Abello Presentación del tercer álbum de la cantautora. 📅 7 de dic. | 🕒 19:00 h | 📍 Auditorio Municipal de Santa Magdalena de Polpis | 🎟️ Gratuito
- Música: Txili Pipar (Tributo a Red Hot Chilli Peppers) Concierto tributo a RHCP. 📅 7 de dic. | 🕒 19:00 h | 📍 Terra (Castelló) | 🎟️ 8 € - 10 €
- Música: Concierto de Canciones Navideñas Música festiva. 📅 7 de dic. | 🕒 19:00 h | 📍 Plaza Santa Clara (Castelló) | 🎟️ Gratuito
- Cine: Una jornada particular Proyección de la película dentro del ciclo 'MARCELLO!'. 📅 7 de dic. | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I | 🎟️ 3 € (Reducida 2 €)
- Música: Ciclo 'Orgànics' Segundo concierto de música en la Concatedral. 📅 7 de dic. | 🕒 21:00 h | 📍 Concatedral de Santa María (Castelló) | 🎟️ No indicado
- Cine: MI AMIGA EVA Proyección de la comedia (NR-7) de Cesc Gay. 📅 7 de dic. | 🕒 19:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega (Benicàssim) | 🎟️ 3 €
