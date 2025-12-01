Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

La provincia de Castellón arranca el mes de diciembre con una semana intensa, cargada de teatro, música, literatura y festividades. Desde la inauguración de la Feria Medieval y las pioneras Jornadas de Performance hasta el canto tradicional de Lo Cant de la Sibil·la y la literatura local, hay planes para todos los gustos. Esta semana es ideal para sumergirse en historias, revivir la memoria popular y disfrutar del ambiente festivo del puente. ¡Consulta esta agenda y planifica tu semana cultural!

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Nuestros planes destacados de la semana:

El autor castellonense Óscar Gual presenta su nueva novela de la mano del periodista cultural Eric Gras. Una oportunidad para descubrir la última obra editada por Sloper y conversar sobre literatura en un ambiente cercano.

📅 Miércoles 3 de diciembre | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot (Castelló) | 🎟️ Gratuito (Entrada libre hasta completar aforo)

Óscar Gual regresa a las librerías con la novela 'Cabezahueca', que publica Sloper. / MEDITERRÁNEO

La Plaza Mayor y sus alrededores se transforman para acoger la tradicional Feria Medieval. Un plan perfecto para todas las edades, con artesanos, espectáculos circenses, música, juegos infantiles y la ambientación histórica propia del puente de la Constitución.

📅 Viernes 5 al Domingo 7 de diciembre | 🕒 Desde las 17:00 h (Viernes) | 📍 Plaza Mayor y calles adyacentes (Castelló) | 🎟️ Gratuito (Acceso a la Feria)

La Fundación Caixa Castelló consolida su compromiso con el arte de acción con esta edición que articula el encuentro entre los elementos primigenios y la corporalidad. Un programa con artistas noveles y emergentes que proponen una aproximación poética y crítica a través de la performance como práctica viva.

📅 Viernes 5 y Sábado 6 de diciembre | 🕒 19:00 h | 📍 Sala Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló (C. Enmig, 17, Castelló) | 🎟️ Gratuito (Entrada libre con reserva previa)

Cartel de las jornadas de performances de la Fundació Caixa Castelló. / MEDITERRÁNEO

Una producción de la Sala Beckett que nos sumerge en la vida de una familia a través del inexorable paso del tiempo y los peligros del pasado. Un drama en valenciano de gran factura que aborda la vejez y las relaciones familiares.

📅 Sábado 6 de diciembre | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ De 3 € a 20 €

Una oportunidad única para disfrutar de la representación del canto medieval de la Sibila en la histórica Iglesia Arciprestal de Sant Mateu. Contará con la participación de la soprano Fina Galindo, dolçainers, viento de la Banda de Música y el Grup Guitarrres y coros de la localidad.

📅 Domingo 7 de diciembre | 🕒 18:00 h | 📍 Iglesia Arciprestal de Sant Mateu | 🎟️ Gratuito

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 1 de diciembre

Exposición | "El temps suspés: Els camps per a persones refugiades palestines al Líban" Muestra fotográfica de Germán Caballero sobre los campos de refugiados en Líbano. 📅 De lunes a viernes. | 🕒 10:30-13:30 h | 📍 Galería Octubre (Ágora Universitària, UJI) | 🎟️ Gratuito

Cartel de la exposición de Germán Caballero en la galería Octubre de la UJI. / MEDITERRÁNEO

MARTES, 2 de diciembre

Charla: Retrospectiva de treinta años de canción francófona A cargo de Beatrice Rodat, sobre la "edad de oro" de la canción francesa. 📅 2 de dic. | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot (Castelló) | 🎟️ Gratuito (Hasta completar aforo)

A cargo de Beatrice Rodat, sobre la "edad de oro" de la canción francesa. 📅 2 de dic. | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot (Castelló) | 🎟️ Gratuito (Hasta completar aforo) Cine, ciclo NO WAVE CINEMA: GUERILLERE TALKS + BLACK BOX Proyección de dos cortometrajes experimentales de 1978. 📅 2 de dic. | 🕒 20:00 h | 📍 EACC (Espai d'Art Contemporani de Castelló) | 🎟️ Gratuito (Acceso libre hasta completar aforo)

MIÉRCOLES, 3 de diciembre

EXPOSICIÓN: Wences Rambla: El Artista: Recorrido por la faceta creativa y plástica del artista Wences Rambla (Hasta el 1 de febrero). 📅 Toda la semana | 🕒 De 10:00 a 20:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Sala -1, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Recorrido por la faceta creativa y plástica del artista Wences Rambla (Hasta el 1 de febrero). 📅 Toda la semana | 🕒 De 10:00 a 20:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Sala -1, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito Presentación de la novela 'Cabezahueca' (Óscar Gual) Presentación y coloquio de la nueva novela del autor de Almassora. 📅 3 de dic. | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot (Castelló) | 🎟️ Gratuito

Únete a nuestros canales Únete a nuestros canales Únete aquí WhatsApp Únete aquí Telegram Únete aquí Suscribirse

JUEVES, 4 de diciembre

Literatura: 'Fragments d''un món inquiet' de Xavier Sebastià Presentación y coloquio sobre la obra literaria. 📅 4 de dic. | 🕒 19:00 h | 📍 Terra (Castelló) | 🎟️ No indicado

Presentación y coloquio sobre la obra literaria. 📅 4 de dic. | 🕒 19:00 h | 📍 Terra (Castelló) | 🎟️ No indicado Conferencia y Música con José Elías Charla y actuación del empresario. 📅 4 de dic. | 🕒 20:00 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 29 € - 39 €

VIERNES, 5 de diciembre

Feria Medieval de Castelló (Apertura) Inauguración del mercado y las actividades de la feria. 📅 5 de dic. | 🕒 17:00 h | 📍 Plaza Mayor de Castelló | 🎟️ Gratuito

Inauguración del mercado y las actividades de la feria. 📅 5 de dic. | 🕒 17:00 h | 📍 Plaza Mayor de Castelló | 🎟️ Gratuito Performance: XI Jornadas de Performance – C.T.A.: COS, TERRA, AIGUA (Día 1) Actuaciones de Teresa Vilar, JASON y Marta de la T Mallafre. 📅 5 de dic. | 🕒 19:00 h | 📍 Sala Sant Miquel (Fundació Caixa Castelló) | 🎟️ Gratuito (Con reserva previa)

Actuaciones de Teresa Vilar, JASON y Marta de la T Mallafre. 📅 5 de dic. | 🕒 19:00 h | 📍 Sala Sant Miquel (Fundació Caixa Castelló) | 🎟️ Gratuito (Con reserva previa) Cine: MI AMIGA EVA Proyección de la comedia 'Mi Amiga Eva' (NR-7) de Cesc Gay. 📅 5 de dic. | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega (Benicàssim) | 🎟️ 3 €

Proyección de la comedia 'Mi Amiga Eva' (NR-7) de Cesc Gay. 📅 5 de dic. | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega (Benicàssim) | 🎟️ 3 € Música: Morti: Gira 'INTEMPORAL' + House of Dawn + Postum-0 Concierto de rock potente de Morti junto a House of Dawn y Postum-0. 📅 5 de dic. | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra (Castelló) | 🎟️ 21,03 € Anticipada

SÁBADO, 6 de diciembre

Cuentacuentos Infantiles Actividades infantiles matinales en varios puntos. 📅 6 de dic. | 🕒 11:00 h | 📍 Zonas indicadas (Castelló) | 🎟️ Gratuito

Actividades infantiles matinales en varios puntos. 📅 6 de dic. | 🕒 11:00 h | 📍 Zonas indicadas (Castelló) | 🎟️ Gratuito Música: Concierto de la Banda Municipal de Castellón Concierto especial por el Día de la Constitución. 📅 6 de dic. | 🕒 12:00 h | 📍 Plaza Mayor de Castelló | 🎟️ Gratuito

Concierto especial por el Día de la Constitución. 📅 6 de dic. | 🕒 12:00 h | 📍 Plaza Mayor de Castelló | 🎟️ Gratuito Música: Retro Sound Concierto en la Sala Terra. 📅 6 de dic. | 🕒 12:30 h | 📍 Terra (Castelló) | 🎟️ 10 €

Concierto en la Sala Terra. 📅 6 de dic. | 🕒 12:30 h | 📍 Terra (Castelló) | 🎟️ 10 € Cuentacuentos Infantiles Actividades infantiles de tarde en varios puntos. 📅 6 de dic. | 🕒 17:00 h | 📍 Zonas indicadas (Castelló) | 🎟️ Gratuito

Actividades infantiles de tarde en varios puntos. 📅 6 de dic. | 🕒 17:00 h | 📍 Zonas indicadas (Castelló) | 🎟️ Gratuito Performance: XI Jornadas de Performance – C.T.A.: COS, TERRA, AIGUA (Día 2) Actuaciones de SURCOS y Santiago López. 📅 6 de dic. | 🕒 19:00 h | 📍 Sala Sant Miquel (Fundació Caixa Castelló) | 🎟️ Gratuito (Con reserva previa)

Actuaciones de SURCOS y Santiago López. 📅 6 de dic. | 🕒 19:00 h | 📍 Sala Sant Miquel (Fundació Caixa Castelló) | 🎟️ Gratuito (Con reserva previa) Teatro: 'Casa Calores' de Sala Beckett Drama en valenciano sobre el paso del tiempo. 📅 6 de dic. | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ 3 € - 20 €

Cine: Una jornada particular Proyección de la película dentro del ciclo 'MARCELLO!'. 📅 6 de dic. | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I | 🎟️ 3 € (Reducida 2 €)

Proyección de la película dentro del ciclo 'MARCELLO!'. 📅 6 de dic. | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I | 🎟️ 3 € (Reducida 2 €) Música: Poison Hearts Concierto en la Sala Terra. 📅 6 de dic. | 🕒 19:00 h | 📍 Terra (Castelló) | 🎟️ 10 €

Concierto en la Sala Terra. 📅 6 de dic. | 🕒 19:00 h | 📍 Terra (Castelló) | 🎟️ 10 € Teatro: 'La Ternura' de Rebeca Valls Representación teatral en la Vall d'Uixó. 📅 6 de dic. | 🕒 20:00 h | 📍 Auditori de La Vall d'Uixó | 🎟️ 12 € - 18 €

Representación teatral en la Vall d'Uixó. 📅 6 de dic. | 🕒 20:00 h | 📍 Auditori de La Vall d'Uixó | 🎟️ 12 € - 18 € Música: Ciclo 'Orgànics' Concierto de música en la Concatedral. 📅 6 de dic. | 🕒 21:00 h | 📍 Concatedral de Santa María (Castelló) | 🎟️ No indicado

Concierto de música en la Concatedral. 📅 6 de dic. | 🕒 21:00 h | 📍 Concatedral de Santa María (Castelló) | 🎟️ No indicado Cine: MI AMIGA EVA Proyección de la comedia (NR-7) de Cesc Gay. 📅 6 de dic. | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega (Benicàssim) | 🎟️ 3 €

DOMINGO, 7 de diciembre

Cuentacuentos Infantiles Actividades infantiles matinales en varios puntos. 📅 7 de dic. | 🕒 11:00 h | 📍 Zonas indicadas (Castelló) | 🎟️ Gratuito

Actividades infantiles matinales en varios puntos. 📅 7 de dic. | 🕒 11:00 h | 📍 Zonas indicadas (Castelló) | 🎟️ Gratuito Contacontes en Valencià Cuentacuentos en valenciano en varios parques y plazas. 📅 7 de dic. | 🕒 12:00 h | 📍 Varios parques/plazas (Castelló) | 🎟️ Gratuito

Cuentacuentos en valenciano en varios parques y plazas. 📅 7 de dic. | 🕒 12:00 h | 📍 Varios parques/plazas (Castelló) | 🎟️ Gratuito Feria Medieval: Juegos infantiles y Circo Actividades lúdicas y espectáculo circense. 📅 7 de dic. | 🕒 12:20 h y 13:00 h | 📍 Plaza Mayor de Castelló | 🎟️ Gratuito

Actividades lúdicas y espectáculo circense. 📅 7 de dic. | 🕒 12:20 h y 13:00 h | 📍 Plaza Mayor de Castelló | 🎟️ Gratuito Cuentacuentos Infantiles Actividades infantiles de tarde en varios puntos. 📅 7 de dic. | 🕒 17:00 h | 📍 Zonas indicadas (Castelló) | 🎟️ Gratuito

Actividades infantiles de tarde en varios puntos. 📅 7 de dic. | 🕒 17:00 h | 📍 Zonas indicadas (Castelló) | 🎟️ Gratuito Música: Lo Cant de la Sibil·la Representación del canto medieval. 📅 7 de dic. | 🕒 18:00 h | 📍 Iglesia Arciprestal de Sant Mateu | 🎟️ Gratuito

Lo Cant de la Sibil·la regresa a Sant Mateu este 2025. / MEDITERRÁNEO