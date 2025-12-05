Qué hacer en Castellón este fin de semana: luces, música y planes para arrancar la Navidad por todo lo alto
La agenda del 5, 6, 7 y 8 de diciembre reúne en Castellón las mejores propuestas para disfrutar de fiestas, ferias, festivales, música, cine, teatro, gastronomía y mucho más
Hemos seleccionado para ti las mejores actividades para que no te pierdas nada
Este largo fin de semana Castelló se ilumina —literalmente— con el encendido oficial de las luces de Navidad y una agenda que ya respira espíritu festivo por cada rincón. La ciudad arranca diciembre con más de 250 actividades navideñas, el regreso del Mercado Medieval, música para todos los gustos —del folk atlántico a los homenajes rockeros más eléctricos—, cine, teatro y propuestas solidarias. Y, por supuesto, no faltan los planes a medida para familias, ni los imprescindibles para quienes quieren exprimir el puente entre cultura, tradición y magia prenavideña.
Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻
Encendido de las luces de Navidad
Castelló dará la bienvenida a la Navidad el 5 de diciembre a las 19:00 h en la Plaça Major con una tarde festiva que incluirá el tradicional encendido de luces, un concierto de Velvet Candles junto a Dani Nel·lo, Roberto Gil (Tennessee) y Jaime Urrutia (Gabinete Caligari), una proyección de video mapping sobre la fachada del edificio y un espectáculo final de fuegos artificiales, además de otras sorpresas para todas las edades.
📅 Viernes 5📍 Plaza Mayor, Castelló | 🕒 19:00 | Entrada libre
Programación de Navidad en Castelló🎄
El Ayuntamiento ha organizado más de 250 actos que se extenderán hasta el 6 de enero, conformando una agenda navideña completa para el centro, barrios y el Grao. El municipio empieza a calentar motores para la temporada navideña con mercadillos y un concurso gastronómico que ya se inician este fin de semana.
ACTIVIDADES DEL FIN DE SEMANA
VIERNES 5
- 17:00–22:00 · Zona Centro: Feria medieval
- 19:00–19:30 · Todos los barrios: Encendido de luces
- 19:00–21:30 · Plaza Mayor: Encendido de luces
- 20:00–22:00 · Gpo. Roquetes (Dtto. Sur): Actuación musical Grupo Electrógeno
- 20:00–22:00 · Urb. Tossal Gros (Dtto. Norte): Actuación musical Herbasana
- 20:00–22:00 · Doctor Marañón (Dtto. Este): Actuación musical Replay
- 20:00–22:00 · Gpo. Reyes – San José Obrero (Dtto. Oeste): Actuación musical Efraín
SÁBADO 6
- 11:00–13:00 · Gpo. San Agustín y San Marcos (Dtto. Norte): Cuentacuentos
- 11:00–13:00 · Gpo. Santo Domingo (Dtto. Oeste): Cuentacuentos
- 11:00–13:00 · Raval Universitari (Dtto. Oeste): Cuentacuentos
- 11:00–13:00 · Gpo. Lourdes (Dtto. Sur): Cuentacuentos
- 11:00–22:00 · Zona Centro: Feria medieval
- 12:00–13:00 · Plaza Mayor: Concierto Banda Municipal (Día de la Constitución)
- 13:00–17:00 · Plaza Mayor: Lectura pública de la Constitución
- 17:00–19:00 · Gpo. Perpetuo Socorro (Dtto. Sur): Cuentacuentos
- 17:00–19:00 · Doctor Marañón (Dtto. Este): Cuentacuentos
- 17:00–19:00 · Gpo. Reyes – San José Obrero (Dtto. Oeste): Cuentacuentos
- 17:20 · Plaza Mayor: Espectáculo feria medieval
Videomapping de Navidad – Plaza Mayor (repeticiones): 18:30–18:40 | 19:00–19:10 | 19:30–19:40 | 20:00–20:10
- 19:00–21:00 · Plaza Huerto Sogueros: Concierto navideño de la mesa interreligiosa
DOMINGO 7
- 11:00–13:00 · Blvd. Blasco Ibáñez (Dtto. Este): Cuentacuentos
- 11:00–13:00 · Urb. Tossal Gros (Dtto. Norte): Cuentacuentos
- 11:00–13:00 · Urb. Racó del Mercader (Dtto. Oeste): Cuentacuentos
- 11:00–13:00 · Gpo. San Bernardo (Dtto. Sur): Cuentacuentos
- 11:00–22:00 · Zona Centro: Feria medieval
- 11:40 · Plaza Mayor: Espectáculo feria medieval
- 17:00–19:00 · Marjaleria (Grao Urb.): Cuentacuentos
- 17:00–19:00 · Las Galeras (Dtto. Oeste): Cuentacuentos
- 17:00–19:00 · Gpo. Roquetes (Dtto. Sur): Cuentacuentos
- 17:20 · Plaza Mayor: Espectáculo feria medieval
Videomapping de Navidad – Plaza Mayor (repeticiones): 18:30–18:40 | 19:00–19:10 | 19:30–19:40 | 20:00–20:10
LUNES 8
- 11:00–13:00 · Grapa – Gumbau (Dtto. Este): Cuentacuentos
- 11:00–13:00 · Gpo. Roser (Dtto. Oeste): Cuentacuentos
- 11:00–13:00 · Urb. Los Ángeles (Dtto. Oeste): Cuentacuentos
- 11:00–13:00 · Gpo. Santa Teresa (Dtto. Sur): Cuentacuentos
- 11:00–13:00 · Plaza Palleter (Dtto. Sur): Cuentacuentos
- 11:00–22:00 · Zona Centro: Feria medieval
- 11:30–11:45 · Fadrí – Plaza Mayor: Toque de campanas (Día de la Inmaculada)
- 11:40 · Plaza Mayor: Espectáculo feria medieval
- 12:00–12:15 · Fadrí – Plaza Mayor: Toque de campanas (Día de la Inmaculada)
- 17:00–19:00 · Barrio Rafalafena (Paseo Amistad) (Dtto. Este): Cuentacuentos
- 17:00–19:00 · Gpo. San Lorenzo (Dtto. Oeste): Cuentacuentos
- 17:00–19:00 · Penyeta Roja – Racó de la Torreta (Dtto. Norte): Cuentacuentos
- 17:20 · Plaza Mayor: Espectáculo feria medieval
Videomapping de Navidad – Plaza Mayor (repeticiones): 18:30–18:40 | 19:00–19:10 | 19:30–19:40 | 20:00–20:10
Feria Medieval de Castelló
Un año más, Castellón se transforma en un viaje al pasado con la llegada del Mercado Medieval, que se celebrará del 5 al 8 de diciembre de 2025. Las calles del casco histórico se llenarán de vida, historia y espectáculo para ofrecer una experiencia única para toda la familia. Durante cuatro días, podrás disfrutar de una ambientación medieval con puestos de artesanía, productos tradicionales, gastronomía, espectáculos de calle, música en directo y recreaciones históricas. Un espacio donde grandes y pequeños podrán sumergirse en la magia de la Edad Media.
📅 Viernes 5, sábado 6, domingo 7 y lunes 8📍 Plaza Mayor, Calle Mayor, C/ Caballeros y Plaza de las Aulas de Castelló | Entrada libre | Programa completo
Burguer Revolution
Disfruta un festín de hamburguesas irresistibles entre food trucks, DJs y un ambiente que te engancha al instante. (Incluye franjas inclusivas sin ruido ni colas de 15:00 a 17:00 h.)
📅 Viernes 5–lunes 8 diciembre | 🕒 Viernes 19:00–00:00 · Sábado y domingo 13:00–00:00 · Lunes 13:00–23:00 | 📍 Recinto de la mascletà (junto a plaza del Primer Molí), Castelló | 🎟️ Entrada libre | Más información
Música
Commemoració Any Castelao – Concert María do Ceo. Recital de fado con la voz emotiva de la artista luso-gallega en homenaje a Castelao.
📅 Viernes 5 | 🕒 19:30 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Ramon Godes & Alejandro Royo (Acto solidario). Dúo íntimo en apoyo a las personas con TEA.
📅 Viernes 5 | 🕒 19:30 | 📍 Fundació Caixa Rural, Vila-real | 🎟️ 10 €
Morti + House of Dawn + Pòstum-0. Rock intenso con la energía característica de Morti.
📅 Viernes 5 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 21,03 €
Eccleptic: La Milagrosa + Palo Domado. Sesión vibrante con dos bandas de ritmo eléctrico.
📅 Viernes 5 | 🕒 20:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 12–14 €
Black Magic Santana (T. Santana). Homenaje eléctrico al sonido de Carlos Santana.
📅 Viernes 5 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 12–15 €
Festiparty 32M. Fiesta musical de arranque con ambiente festivo.
📅 Viernes 5 | 🕒 18:00 | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Concierto de la Banda Municipal de Castellón. Repertorio especial por el Día de la Constitución.
📅 Sábado 6 | 🕒 12:00 | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Retro Sound. Vermuteo musical con clásicos del pop y el rock.
📅 Sábado 6 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €
Festival 3×3 Tributos (Calamaro/Loquillo/Hombres G). Tarde de versiones míticas.
📅 Sábado 6 | 🕒 17:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10–15 €
The Lorian. Rock alternativo con fuerza melódica.
📅 Sábado 6 | 🕒 18:00 | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ Entrada (precio no indicado)
Fiesta Eccléptica — Line-up musical (horarios oficiales del cartel):
📅 Sábado 6 | 🕒 A partir de las 18:00 📍 Sala Frenesí Club, Vinaròs | 🎟️ 12 €
- 18:00 Michel Senar
- 19:15 Palo Domado
- 20:15 Ipe
- 21:15 La Milagrosa
- 22:30 Maadraassoo (show A/V 25 años)
- 00:30 Anbeat b2b Sonkil
Poison Hearts. Punk rock directo y crudo.
📅 Sábado 6 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €
Gurugú. Sonido festivo y energético.
📅 Sábado 6 | 🕒 19:00 | 📍 Soho Pub, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Zero Azúcar + Jon Lost. Doble cartel de pop electrónico y fusión urbana.
📅 Sábado 6 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 10–12 €
Homenaje a Amy Winehouse. Repaso emotivo a la voz de la artista de la mano de Davan Soul.
📅 Sábado 6 | 🕒 20:00 | 📍 Espai Cultural, Oropesa
Ciclo 'Orgànics'. Concierto espiritual en la Concatedral.
📅 Sábado 6 | 🕒 21:00 | 📍 Concatedral de Santa María, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Paco Vila & Jesús Gimeno — “El Mundo Será Nuestro Para Siempre”. Concierto vermutero de sabor mediterráneo. Dúo acústico de guitarras y percusión con sello emocional.
📅 Domingo 7 | 🕒 13:00 | 📍 El Corb Rock+Cafe, Benicàssim | 🎟️ No indicado
Zenit. Rock alternativo en formato íntimo.
📅 Domingo 7 | 🕒 18:30 | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Txili Pipar (Tributo Red Hot Chili Peppers). Versión energética de la banda californiana.
📅 Domingo 7 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 8–10 €
Homenaje a Camilo Sesto. Repaso a los éxitos del artista alcoyano de la mano de Carlos Álvarez y Ángel Belinchón.
📅 Domingo 7 | 🕒 20:00 | 📍 Espai Cultural, Oropesa
Ciclo 'Orgànics'. Concierto coral en la Concatedral.
📅 Domingo 7 | 🕒 21:00 | 📍 Concatedral de Santa María, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Concierto de la Banda Municipal de Castellón — Nadales de la Plana. Programa navideño con tradición local.
📅 Lunes 8 | 🕒 18:00 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Ciclo 'Orgànics'. Nueva sesión del ciclo sacro en la Concatedral.
📅 Lunes 8 | 🕒 21:00 | 📍 Concatedral de Santa María, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Cine
Mi amiga Eva. Comedia de Cesc Gay que retrata con ternura una amistad inesperada.
📅 Viernes 5 y sábado 6 | 🕒 19:30 y 22:30 | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €
Una jornada particular. Proyección del clásico de Ettore Scola dentro del ciclo ‘Marcello!’.
📅 Sábado 6 y domingo 7 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2–3 €
Teatro
‘Casa Calores’ — Sala Beckett. Drama en valenciano que explora el paso del tiempo con mirada íntima.
📅 Sábado 6 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Principal de Castelló, Castelló | 🎟️ 3–20 €
‘La Ternura’ — Rebeca Valls. Comedia romántica que reimagina los enredos clásicos con frescura.
📅 Sábado 6 | 🕒 20:00 | 📍 Auditori de La Vall d’Uixó, La Vall d’Uixó | 🎟️ 12–18 €
‘Valak, la monja de los monólogos’. Humor descarado con guiños al terror y mucha autoparodia.
📅 Domingo 7 | 🕒 18:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 15 €
‘Maleïdes dames’ — Arden Producciones. Fresco teatral sobre el poder femenino y la memoria colectiva.
📅 Domingo 7 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori de Peñíscola, Peñíscola | 🎟️ 10 €
Planes con niños
‘Xicotetes veus, grans històries’ – Actividad infantil por Fotolateras Taller/experiencia para público infantil.
📅 Sábado 6📍 EACC, Castelló | 🕒 10:30 | Entrada libre
Concierto de la Banda Municipal (Día de la Constitución)
Actividad familiar perfecta para mañana de fiesta.
📅 Sábado 6📍 Plaza Mayor, Castelló | 🕒 12:00 | Entrada libre
‘Dibuixem la província’ – Inauguración familiar
Actividad creativa vinculada al dibujo urbano.
📅 Domingo 7📍 Museu de la Ceràmica de l’Alcora | 🕒 11:00 | Entrada libre
Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos
XI Jornadas de Performance — CTA: Cos, Terra, Aigua. Actuaciones de Surcos + Santiago López.
📅 Viernes 5📍 Sala San Miguel (Fundació Caixa Castelló), Castelló | 🕒 19:00 | Entrada libre
¿Tienes ideas geniales para planes, rutas o gastronomía? Nos encantaría conocerlas. Envíanos tus sugerencias por correo a web@epmediterraneo.com o por WhatsApp al 680 558 577. ¡Esperamos tus aportes!
Suscríbete para seguir leyendo
- Ya hay fecha para la apertura de un nuevo parque comercial en Castellón
- Una nueva firma cerámica entra en concurso de acreedores
- Un centro de estética cierra en Castellón y deja tirados a los clientes a mitad de tratamiento
- Un toro de 20 metros de largo toma una plaza de Castellón como nueva atracción del pueblo: 'es nuestro símbolo
- Fuerte accidente de tráfico en Vinaròs: los bomberos excarcelan a una persona en grave estado
- Estos son los municipios afectados por la superpoblación de jabalís en Castellón
- Escondido en un pueblo idílico: así fue la detención de uno de los terroristas neonazis de Castellón
- Salera estrena una nueva tienda en Castelló