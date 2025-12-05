Qué hacer en Castellón este fin de semana: luces, música y planes para arrancar la Navidad por todo lo alto

Este largo fin de semana Castelló se ilumina —literalmente— con el encendido oficial de las luces de Navidad y una agenda que ya respira espíritu festivo por cada rincón. La ciudad arranca diciembre con más de 250 actividades navideñas, el regreso del Mercado Medieval, música para todos los gustos —del folk atlántico a los homenajes rockeros más eléctricos—, cine, teatro y propuestas solidarias. Y, por supuesto, no faltan los planes a medida para familias, ni los imprescindibles para quienes quieren exprimir el puente entre cultura, tradición y magia prenavideña.

Encendido de las luces de Navidad

Encendido de las luces de Navidad

Castelló dará la bienvenida a la Navidad el 5 de diciembre a las 19:00 h en la Plaça Major con una tarde festiva que incluirá el tradicional encendido de luces, un concierto de Velvet Candles junto a Dani Nel·lo, Roberto Gil (Tennessee) y Jaime Urrutia (Gabinete Caligari), una proyección de video mapping sobre la fachada del edificio y un espectáculo final de fuegos artificiales, además de otras sorpresas para todas las edades.

📅 Viernes 5📍 Plaza Mayor, Castelló | 🕒 19:00 | Entrada libre

Fede Navarro

Programación de Navidad en Castelló🎄

Programación de Navidad en Castelló🎄

El Ayuntamiento ha organizado más de 250 actos que se extenderán hasta el 6 de enero, conformando una agenda navideña completa para el centro, barrios y el Grao. El municipio empieza a calentar motores para la temporada navideña con mercadillos y un concurso gastronómico que ya se inician este fin de semana.

ACTIVIDADES DEL FIN DE SEMANA VIERNES 5 17:00–22:00 · Zona Centro : Feria medieval

: Feria medieval 19:00–19:30 · Todos los barrios : Encendido de luces

: Encendido de luces 19:00–21:30 · Plaza Mayor : Encendido de luces

: Encendido de luces 20:00–22:00 · Gpo. Roquetes (Dtto. Sur): Actuación musical Grupo Electrógeno

(Dtto. Sur): Actuación musical Grupo Electrógeno 20:00–22:00 · Urb. Tossal Gros (Dtto. Norte): Actuación musical Herbasana

(Dtto. Norte): Actuación musical Herbasana 20:00–22:00 · Doctor Marañón (Dtto. Este): Actuación musical Replay

(Dtto. Este): Actuación musical Replay 20:00–22:00 · Gpo. Reyes – San José Obrero (Dtto. Oeste): Actuación musical Efraín SÁBADO 6 11:00–13:00 · Gpo. San Agustín y San Marcos (Dtto. Norte): Cuentacuentos

(Dtto. Norte): Cuentacuentos 11:00–13:00 · Gpo. Santo Domingo (Dtto. Oeste): Cuentacuentos

(Dtto. Oeste): Cuentacuentos 11:00–13:00 · Raval Universitari (Dtto. Oeste): Cuentacuentos

(Dtto. Oeste): Cuentacuentos 11:00–13:00 · Gpo. Lourdes (Dtto. Sur): Cuentacuentos

(Dtto. Sur): Cuentacuentos 11:00–22:00 · Zona Centro : Feria medieval

: Feria medieval 12:00–13:00 · Plaza Mayor : Concierto Banda Municipal (Día de la Constitución)

: Concierto Banda Municipal (Día de la Constitución) 13:00–17:00 · Plaza Mayor : Lectura pública de la Constitución

: Lectura pública de la Constitución 17:00–19:00 · Gpo. Perpetuo Socorro (Dtto. Sur): Cuentacuentos

(Dtto. Sur): Cuentacuentos 17:00–19:00 · Doctor Marañón (Dtto. Este): Cuentacuentos

(Dtto. Este): Cuentacuentos 17:00–19:00 · Gpo. Reyes – San José Obrero (Dtto. Oeste): Cuentacuentos

(Dtto. Oeste): Cuentacuentos 17:20 · Plaza Mayor: Espectáculo feria medieval Videomapping de Navidad – Plaza Mayor (repeticiones): 18:30–18:40 | 19:00–19:10 | 19:30–19:40 | 20:00–20:10 19:00–21:00 · Plaza Huerto Sogueros: Concierto navideño de la mesa interreligiosa DOMINGO 7 11:00–13:00 · Blvd. Blasco Ibáñez (Dtto. Este): Cuentacuentos

(Dtto. Este): Cuentacuentos 11:00–13:00 · Urb. Tossal Gros (Dtto. Norte): Cuentacuentos

(Dtto. Norte): Cuentacuentos 11:00–13:00 · Urb. Racó del Mercader (Dtto. Oeste): Cuentacuentos

(Dtto. Oeste): Cuentacuentos 11:00–13:00 · Gpo. San Bernardo (Dtto. Sur): Cuentacuentos

(Dtto. Sur): Cuentacuentos 11:00–22:00 · Zona Centro : Feria medieval

: Feria medieval 11:40 · Plaza Mayor : Espectáculo feria medieval

: Espectáculo feria medieval 17:00–19:00 · Marjaleria (Grao Urb.) : Cuentacuentos

: Cuentacuentos 17:00–19:00 · Las Galeras (Dtto. Oeste): Cuentacuentos

(Dtto. Oeste): Cuentacuentos 17:00–19:00 · Gpo. Roquetes (Dtto. Sur): Cuentacuentos

(Dtto. Sur): Cuentacuentos 17:20 · Plaza Mayor: Espectáculo feria medieval Videomapping de Navidad – Plaza Mayor (repeticiones): 18:30–18:40 | 19:00–19:10 | 19:30–19:40 | 20:00–20:10 LUNES 8 11:00–13:00 · Grapa – Gumbau (Dtto. Este): Cuentacuentos

(Dtto. Este): Cuentacuentos 11:00–13:00 · Gpo. Roser (Dtto. Oeste): Cuentacuentos

(Dtto. Oeste): Cuentacuentos 11:00–13:00 · Urb. Los Ángeles (Dtto. Oeste): Cuentacuentos

(Dtto. Oeste): Cuentacuentos 11:00–13:00 · Gpo. Santa Teresa (Dtto. Sur): Cuentacuentos

(Dtto. Sur): Cuentacuentos 11:00–13:00 · Plaza Palleter (Dtto. Sur): Cuentacuentos

(Dtto. Sur): Cuentacuentos 11:00–22:00 · Zona Centro : Feria medieval

: Feria medieval 11:30–11:45 · Fadrí – Plaza Mayor : Toque de campanas (Día de la Inmaculada)

: Toque de campanas (Día de la Inmaculada) 11:40 · Plaza Mayor : Espectáculo feria medieval

: Espectáculo feria medieval 12:00–12:15 · Fadrí – Plaza Mayor : Toque de campanas (Día de la Inmaculada)

: Toque de campanas (Día de la Inmaculada) 17:00–19:00 · Barrio Rafalafena (Paseo Amistad) (Dtto. Este): Cuentacuentos

(Dtto. Este): Cuentacuentos 17:00–19:00 · Gpo. San Lorenzo (Dtto. Oeste): Cuentacuentos

(Dtto. Oeste): Cuentacuentos 17:00–19:00 · Penyeta Roja – Racó de la Torreta (Dtto. Norte): Cuentacuentos

(Dtto. Norte): Cuentacuentos 17:20 · Plaza Mayor: Espectáculo feria medieval Videomapping de Navidad – Plaza Mayor (repeticiones): 18:30–18:40 | 19:00–19:10 | 19:30–19:40 | 20:00–20:10

Feria Medieval de Castelló

Feria Medieval de Castelló

Un año más, Castellón se transforma en un viaje al pasado con la llegada del Mercado Medieval, que se celebrará del 5 al 8 de diciembre de 2025. Las calles del casco histórico se llenarán de vida, historia y espectáculo para ofrecer una experiencia única para toda la familia. Durante cuatro días, podrás disfrutar de una ambientación medieval con puestos de artesanía, productos tradicionales, gastronomía, espectáculos de calle, música en directo y recreaciones históricas. Un espacio donde grandes y pequeños podrán sumergirse en la magia de la Edad Media.

📅 Viernes 5, sábado 6, domingo 7 y lunes 8📍 Plaza Mayor, Calle Mayor, C/ Caballeros y Plaza de las Aulas de Castelló | Entrada libre | Programa completo

Burguer Revolution

Burguer Revolution

Disfruta un festín de hamburguesas irresistibles entre food trucks, DJs y un ambiente que te engancha al instante. (Incluye franjas inclusivas sin ruido ni colas de 15:00 a 17:00 h.)

📅 Viernes 5–lunes 8 diciembre | 🕒 Viernes 19:00–00:00 · Sábado y domingo 13:00–00:00 · Lunes 13:00–23:00 | 📍 Recinto de la mascletà (junto a plaza del Primer Molí), Castelló | 🎟️ Entrada libre | Más información

Commemoració Any Castelao – Concert María do Ceo. Recital de fado con la voz emotiva de la artista luso-gallega en homenaje a Castelao.

📅 Viernes 5 | 🕒 19:30 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Ramon Godes & Alejandro Royo (Acto solidario). Dúo íntimo en apoyo a las personas con TEA.

📅 Viernes 5 | 🕒 19:30 | 📍 Fundació Caixa Rural, Vila-real | 🎟️ 10 €

Morti

Morti + House of Dawn + Pòstum-0. Rock intenso con la energía característica de Morti.

📅 Viernes 5 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 21,03 €

Eccleptic: La Milagrosa + Palo Domado. Sesión vibrante con dos bandas de ritmo eléctrico.

📅 Viernes 5 | 🕒 20:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 12–14 €

Black Magic Santana

Black Magic Santana (T. Santana). Homenaje eléctrico al sonido de Carlos Santana.

📅 Viernes 5 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 12–15 €

Festiparty 32M. Fiesta musical de arranque con ambiente festivo.

📅 Viernes 5 | 🕒 18:00 | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Concierto de la Banda Municipal de Castellón. Repertorio especial por el Día de la Constitución.

📅 Sábado 6 | 🕒 12:00 | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Retro Sound. Vermuteo musical con clásicos del pop y el rock.

📅 Sábado 6 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Festival 3×3 Tributos (Calamaro/Loquillo/Hombres G). Tarde de versiones míticas.

📅 Sábado 6 | 🕒 17:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10–15 €

The Lorian. Rock alternativo con fuerza melódica.

📅 Sábado 6 | 🕒 18:00 | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ Entrada (precio no indicado)

Fiesta Eccléptica.

Fiesta Eccléptica — Line-up musical (horarios oficiales del cartel):

📅 Sábado 6 | 🕒 A partir de las 18:00 📍 Sala Frenesí Club, Vinaròs | 🎟️ 12 €

18:00 Michel Senar

Michel Senar 19:15 Palo Domado

Palo Domado 20:15 Ipe

Ipe 21:15 La Milagrosa

La Milagrosa 22:30 Maadraassoo (show A/V 25 años)

Maadraassoo (show A/V 25 años) 00:30 Anbeat b2b Sonkil

Poison Hearts. Punk rock directo y crudo.

📅 Sábado 6 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Gurugú. Sonido festivo y energético.

📅 Sábado 6 | 🕒 19:00 | 📍 Soho Pub, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Zero Azúcar + Jon Lost. Doble cartel de pop electrónico y fusión urbana.

📅 Sábado 6 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 10–12 €

Homenaje a Amy Winehouse. Repaso emotivo a la voz de la artista de la mano de Davan Soul.

📅 Sábado 6 | 🕒 20:00 | 📍 Espai Cultural, Oropesa

Ciclo 'Orgànics'. Concierto espiritual en la Concatedral.

📅 Sábado 6 | 🕒 21:00 | 📍 Concatedral de Santa María, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Paco Vila & Jesús Gimeno.

Paco Vila & Jesús Gimeno — “El Mundo Será Nuestro Para Siempre”. Concierto vermutero de sabor mediterráneo. Dúo acústico de guitarras y percusión con sello emocional.

📅 Domingo 7 | 🕒 13:00 | 📍 El Corb Rock+Cafe, Benicàssim | 🎟️ No indicado

Zenit. Rock alternativo en formato íntimo.

📅 Domingo 7 | 🕒 18:30 | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Txili Pipar (Tributo Red Hot Chili Peppers)

Txili Pipar (Tributo Red Hot Chili Peppers). Versión energética de la banda californiana.

📅 Domingo 7 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 8–10 €

Homenaje a Camilo Sesto. Repaso a los éxitos del artista alcoyano de la mano de Carlos Álvarez y Ángel Belinchón.

📅 Domingo 7 | 🕒 20:00 | 📍 Espai Cultural, Oropesa

Ciclo 'Orgànics'. Concierto coral en la Concatedral.

📅 Domingo 7 | 🕒 21:00 | 📍 Concatedral de Santa María, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Concierto de la Banda Municipal de Castellón — Nadales de la Plana. Programa navideño con tradición local.

📅 Lunes 8 | 🕒 18:00 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Ciclo 'Orgànics'. Nueva sesión del ciclo sacro en la Concatedral.

📅 Lunes 8 | 🕒 21:00 | 📍 Concatedral de Santa María, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Mi amiga Eva. Comedia de Cesc Gay que retrata con ternura una amistad inesperada.

📅 Viernes 5 y sábado 6 | 🕒 19:30 y 22:30 | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Una jornada particular. Proyección del clásico de Ettore Scola dentro del ciclo ‘Marcello!’.

📅 Sábado 6 y domingo 7 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2–3 €

‘Casa Calores’ — Sala Beckett. Drama en valenciano que explora el paso del tiempo con mirada íntima.

📅 Sábado 6 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Principal de Castelló, Castelló | 🎟️ 3–20 €

‘La Ternura’ — Rebeca Valls. Comedia romántica que reimagina los enredos clásicos con frescura.

📅 Sábado 6 | 🕒 20:00 | 📍 Auditori de La Vall d’Uixó, La Vall d’Uixó | 🎟️ 12–18 €

Valak, la monja de los monólogos

‘Valak, la monja de los monólogos’. Humor descarado con guiños al terror y mucha autoparodia.

📅 Domingo 7 | 🕒 18:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 15 €

‘Maleïdes dames’ — Arden Producciones. Fresco teatral sobre el poder femenino y la memoria colectiva.

📅 Domingo 7 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori de Peñíscola, Peñíscola | 🎟️ 10 €

‘Xicotetes veus, grans històries’ – Actividad infantil por Fotolateras Taller/experiencia para público infantil.

📅 Sábado 6📍 EACC, Castelló | 🕒 10:30 | Entrada libre

Concierto de la Banda Municipal (Día de la Constitución)

Actividad familiar perfecta para mañana de fiesta.

📅 Sábado 6📍 Plaza Mayor, Castelló | 🕒 12:00 | Entrada libre

‘Dibuixem la província’ – Inauguración familiar

Actividad creativa vinculada al dibujo urbano.

📅 Domingo 7📍 Museu de la Ceràmica de l’Alcora | 🕒 11:00 | Entrada libre

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Be Kind, de Ana Sansano

XI Jornadas de Performance — CTA: Cos, Terra, Aigua. Actuaciones de Surcos + Santiago López.

📅 Viernes 5📍 Sala San Miguel (Fundació Caixa Castelló), Castelló | 🕒 19:00 | Entrada libre

