Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón
La música, el teatro y la literatura están presentes del 8 al 14 de diciembre con la presencia de Matthieu Saglio, Joaquín Climent y Juan Echanove, Rosa Ribas, entre otros
No por ser el último mes del año hay en diciembre menos actividades para disfrutar de la mejor cultura y ocio en la provincia de Castellón. La agenda del 8 al 14 se presenta vibrante con una variedad increíble de propuestas. Hay planes culturales para todos los gustos y edades, destacando literatura, cine, música en directo y teatro de primer nivel.
Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻
Nuestros planes destacados de la semana:
Proyección de la ópera prima de Jim Jarmusch (1980), un drama sobre un joven viajero que deambula por Nueva York, dentro del ciclo NO WAVE CINEMA.
📅 Martes 9 | 🕒 20:00 h | 📍 EACC - Espai d'Art Contemporani de Castelló | 🎟️ Acceso libre hasta completar aforo
Encuentro del club de lectura con la presencia de la autora invitada, Rosa Ribas, para debatir su novela Lejos.
📅 Viernes 12 | 🕒 20:00 h | 📍 Biblioteca Municipal de Nules (Nules) | 🎟️ Libre
El mítico grupo de Vila-real, Soporte Vital, vuelve a los escenarios acompañado por Chica Medusa, en una noche de rock indie y power pop.
📅 Viernes 12 | 🕒 Desde las 21:00 h | 📍 La Bohemia (Castellón) | 🎟️ Anticipada desde 10 €, Taquilla 12 €
Concierto de música del mundo con el virtuoso violonchelista francés, cuya música fusiona el chelo clásico con ecos de flamenco, jazz y música global.
📅 Sábado 13 | 🕒 19:30 h | 📍 Sala Sinfónica, Auditori i Palau de Congressos de Castelló | 🎟️ De 6 € a 16 €
Una profunda comedia dramática dirigida por Eduardo Vasco. La obra explora el reencuentro de dos viejos amigos cuya conversación está marcada por una misteriosa espera.
📅 Domingo 14 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ De 3 € a 20 €
Agenda Completa de la Semana (Día a Día):
LUNES, 8 de diciembre
- Exposición | "El temps suspés: Els camps per a persones refugiades palestines al Líban" Muestra fotográfica de Germán Caballero sobre los campos de refugiados en Líbano. 📅 De lunes a viernes. | 🕒 10:30-13:30 h | 📍 Galería Octubre (Ágora Universitària, UJI) | 🎟️ Gratuito
- Mercado Navideño de Peñíscola El ambiente festivo se apodera de Peñíscola con su mercado. 📅 Del 8 al 14 | 🕒 Horario no especificado | 📍 Peñíscola | 🎟️ Gratuito (Acceso)
- Toque de campanas por el Día de la Inmaculada 📅 8 | 🕒 11:30 h y 12:00 h | 📍 Torre Campanario El Fadrí (Castellón) | 🎟️ Actividad en la vía pública (Gratuito)
MARTES, 9 de diciembre
- Torneo de juegos de mesa (Jóvenes 12-17 años) 📅 9 | 🕒 17:00 a 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural (Castellón) | 🎟️ Gratuito
- Conferencia: “Charla de comunicación NoViolenta" A cargo de Tere Ripollés Pascual. 📅 9 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Babel (Castellón) | 🎟️ Acceso libre
- Recital de Navidad y fallo del XIII Premio Internacional de Poesía Por poetas de ALCAP. 📅 9 | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo (Castellón) | 🎟️ Acceso libre
- Cine. Ciclo NO WAVE CINEMA: PERMANENT VACATION Proyección de la ópera prima de Jim Jarmusch. (Destacado) 📅 9 | 🕒 20:00 h | 📍 EACC - Espai d'Art Contemporani de Castelló | 🎟️ Acceso libre
MIÉRCOLES, 10 de diciembre
- EXPOSICIÓN: Wences Rambla: El Artista: Recorrido por la faceta creativa y plástica del artista Wences Rambla (Hasta el 1 de febrero). 📅 Toda la semana | 🕒 De 10:00 a 20:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Sala -1, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito
- Conferencia: “Educando entre padres e hijos” Presentación a cargo de María Inmaculada Molina. 📅 10 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot (Castellón) | 🎟️ Acceso libre
- Presentación del libro Tren de rodalia De David Carreres. 📅 10 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Babel (Castellón) | 🎟️ Acceso libre
- Recital de violín y viola A cargo del alumnado del Conservatori Superior de Música. 📅 10 | 🕒 18:30 h | 📍 Real Casino Antiguo (Castellón) | 🎟️ Acceso libre
- Ciclo Premios Lola Gaos 2025: Proyección Mientras seas tú Documental sobre Carme Elías y el Alzheimer. 📅 10 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval (Castellón) | 🎟️ 3 €
JUEVES, 11 de diciembre
- Taller de Danzaterapia Dirigido a población general. 📅 11 | 🕒 17:00 h | 📍 Sala polivalente de Servicios Sociales (Peñíscola) | 🎟️ Gratuito
- Presentación del libro Totes les llums del temps De Marc Pallarés. 📅 11 | 🕒 18:45 h | 📍 Librería Babel (Castellón) | 🎟️ Acceso libre
- Presentación del libro "ALMA MATER" de Pasqual Mas Acompañamiento musical de Irene Gozalbo (violín). 📅 11 | 🕒 19:00 h | 📍 El Rinconcito Andaluz (Castellón) | 🎟️ Entrada libre
- CHARLAS | Talent Creatiu: Ishtar Uribe Gestora cultural y miembro de La Simulación. 📅 11 | 🕒 19:30 h | 📍 ECO Les Aules (Castellón) | 🎟️ Entrada libre
- Teatro: Białowieża Obra sobre la crisis migratoria. 📅 11 | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I (Castellón) | 🎟️ Entrada libre
- Showcase exclusivo: Veintiuno Concierto en formato showcase para oyentes de Europa FM. 📅 11 | 🕒 20:00 h | 📍 La Bohemia (Castellón) | 🎟️ Gratuita (Con invitación)
VIERNES, 12 de diciembre
- Presentación del libro En busca de la humanidad: más allá de los sueños De Elena Baixauli. 📅 12 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot (Castellón) | 🎟️ Acceso libre
- Presentación del libro Los hijos del vacío De Laura Sebastiá. 📅 12 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Babel (Castellón) | 🎟️ Acceso libre
- Humor: Nadals Visantiqueros - La Tia Visantica Comedia navideña. 📅 12 | 🕒 Consultar calendario | 📍 La Vall d'Uixó | 🎟️ De 10 € a 15 € (+ 1 € gastos)
- Visita guiada: Refugio antiaéreo (Valenciano) Recorrido histórico. (Reserva previa obligatoria) 📅 12 | 🕒 19:00 h | 📍 Refugio antiaéreo, Plaza Tetuán (Castellón) | 🎟️ Gratuito
- Ciclo Estoicismo: Conferencia “Estoicismo para emprendedores" A cargo de Guillermo de Haro Rodríguez. 📅 12 | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural (Castellón) | 🎟️ Acceso libre
- Cine: VINGT DIEUX (La receta perfecta) Proyección en V.O. francés con subtítulos. 📅 12 | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega (Benicàssim) | 🎟️ 3 €
- Club de Lectura Cosas & Musas: Rosa Ribas (Lejos) Con la presencia de la autora. 📅 12 | 🕒 20:00 h | 📍 Biblioteca Municipal de Nules (Nules) | 🎟️ Libre
- Música Electrónica Experimental: LCDD: LOS CABALLOS DE DÜSSELDORF Concierto de circuit-bending. 📅 12 | 🕒 20:00 h | 📍 EACC - Espai d'Art Contemporani de Castelló | 🎟️ Acceso libre
- Ciclo Orgànics: Concierto de órgano - Felipe López Organista de Madrid. 📅 12 | 🕒 21:00 h | 📍 Concatedral de Santa María de Castellón | 🎟️ Acceso libre
- Concierto: Soporte Vital + Chica Medusa (Destacado) Rock indie y power pop. 📅 12 | 🕒 Desde las 21:00 h | 📍 La Bohemia (Castellón) | 🎟️ Anticipada desde 10 €
- Espectáculo de Humor: Hay más tontos que ventanas - Raúl Antón Monólogo que se ríe de la sociedad. 📅 12 | 🕒 22:00 h | 📍 Teatro del Raval (Castellón) | 🎟️ Anticipadas en dentralia.com
SÁBADO, 13 de diciembre
- II Marcha Solidaria por la ELA Marcha de 5 kms. 📅 13 | 🕒 10:00 h | 📍 Paseo Marítimo (Peñíscola) | 🎟️ Solidario
- Taller: Memoria Objetual de Ana Ulloa Taller de mediación artística. (Inscripción previa) 📅 13 | 🕒 11:00 h | 📍 Espai de la Música Mestre Vila (Benicàssim) | 🎟️ Gratuito
- Actividad familiar: “Un susto en la villa, ¿dónde está Pompeya Minima?” Juego de investigación. (Reserva previa obligatoria) 📅 13 | 🕒 11:00 h | 📍 Villa Romana de Vinamargo (Castellón) | 🎟️ Gratuito
- Club de lectura: Indignas hijas de su patria Presentación con las autoras. 📅 13 | 🕒 11:00 h | 📍 Menador Espai Cultural (Castellón) | 🎟️ Acceso libre
- Concierto Solidario: Festival 'Resistència Resonància' Concierto a favor de UNRWA. 📅 13 | 🕒 Desde las 13:30 h | 📍 La Bohemia (Castellón) | 🎟️ Anticipada/Taquilla 10 €
- Grupo de Danzas El Raval: Va per jota Actuación en reconocimiento de la jota valenciana. 📅 13 | 🕒 18:00 h | 📍 Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner (Vila-real) | 🎟️ Gratuita
- Zambomba Actuación flamenca tradicional. 📅 13 | 🕒 18:00 h | 📍 Sede Casa de Andalucía (Peñíscola) | 🎟️ Consultar
- Presentación del libro Ander es una bruja feliz De Elena Gual. 📅 13 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot (Castellón) | 🎟️ Acceso libre
- Cine: VINGT DIEUX (La receta perfecta) Proyección doblada al castellano. 📅 13 | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega (Benicàssim) | 🎟️ 3 €
- Música del Mundo: Matthieu Saglio (Violonchelo) (Destacado) Concierto de fusión. 📅 13 | 🕒 19:30 h | 📍 Sala Sinfónica, Auditori i Palau de Congressos de Castelló | 🎟️ De 6 € a 16 €
- Ciclo A viva veu: Cancionero valenciano de Navidad Charla-concierto sobre villancicos. 📅 13 | 🕒 19:00 h | 📍 Salón de actos (Benicàssim) | 🎟️ Entrada libre
- Cine: Estrany riu Cine catalán de Jaume Claret Muxart. 📅 13 | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I (Castellón) | 🎟️ 3 €
- Nadal de Corals: Concierto Cor Pentecosta Ciclo de audiciones de corales. 📅 13 | 🕒 20:45 h | 📍 Concatedral de Santa María de Castellón | 🎟️ Acceso libre
- Música: Pelazo + Los Franelas Doble concierto de indie/rock. 📅 13 | 🕒 20:00 h | 📍 Terra (Castellón) | 🎟️ 12,24 €
- Magia: El mago invisible - Dakris Espectáculo familiar de ilusión. 📅 13 | 🕒 Consultar calendario | 📍 La Vall d'Uixó | 🎟️ De 20 € a 25 € (+ 1 € gastos)
DOMINGO, 14 de diciembre
- Taller de magia - Magic Museum by Yunke Aprende trucos básicos de magia. 📅 14 | 🕒 10:30 h | 📍 Carrer Mayor, 41 (Peñíscola) | 🎟️ Consultar
- Actividad musical: Fusion Jam Sesión de improvisación musical abierta. 📅 14 | 🕒 12:00 h | 📍 La Bohemia (Castellón) | 🎟️ Gratuita
- Experiencia Escénica: Objetuario Experiencia híbrida sobre la memoria de los objetos. 📅 14 | 🕒 18:00 h y 19:00 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega (Benicàssim) | 🎟️ 3 €
- Concierto: Nadales de la Plana Concierto navideño de la Banda Municipal de Castelló. 📅 14 | 🕒 18:00 h | 📍 Auditori de Castellón | 🎟️ Acceso libre
- Monólogo: En poquet m’aconforme - Óscar Tramoyeres Monólogo en valenciano. 📅 14 | 🕒 18:30 h | 📍 Teatro del Raval (Castellón) | 🎟️ 4 €
- Cantata de Nadal: El Naixement Cantata navideña de Rafael Beltrán. 📅 14 | 🕒 18:30 h | 📍 Parròquia dels Sants Evangelistes (Vila-real) | 🎟️ Gratuita
- Monólogo: Animal de compañía - Jorge Bolaños Nuevo show de humor. 📅 14 | 🕒 18:30 h | 📍 La Bohemia (Castellón) | 🎟️ Anticipada desde 18 €
- Cine: Estrany riu Cine catalán de Jaume Claret Muxart. 📅 14 | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I (Castellón) | 🎟️ 3 €
- Teatro: ESENCIA - Juan Echanove y Joaquín Climent (Destacado) Comedia dramática. 📅 14 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ De 3 € a 20 €
- Ciclo Orgànics: Concierto de órgano - Ignasi Ribas Organista titular de los órganos de Andorra. 📅 14 | 🕒 21:00 h | 📍 Concatedral de Santa María de Castellón | 🎟️ Acceso libre
Suscríbete para seguir leyendo
- Ya es Navidad en Castelló. Así ha sido el encendido de las luces
- Castelló estrena su tren turístico navideño: desde dónde y cuándo sale, el recorrido y el precio
- Un pueblo bonito de Castellón transforma la emblemática puerta de entrada a su casco histórico
- Porcelanosa se erige como referente en construcción industrializada: despierta el interés del Gobierno Vasco
- Indignación en Torre Bellver por la presencia constante de jabalís en Orpesa: 'Aquí viven personas, no es un zoo
- La Taska de Montse: un año en el corazón de Castelló
- Una marca comercial 'top' baja la persiana en el centro de Castelló y otra está en la cuerda floja
- ¿Qué supermercados y centros comerciales de Castellón abren durante el puente de diciembre?