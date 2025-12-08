Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

No por ser el último mes del año hay en diciembre menos actividades para disfrutar de la mejor cultura y ocio en la provincia de Castellón. La agenda del 8 al 14 se presenta vibrante con una variedad increíble de propuestas. Hay planes culturales para todos los gustos y edades, destacando literatura, cine, música en directo y teatro de primer nivel.

Proyección de la ópera prima de Jim Jarmusch (1980), un drama sobre un joven viajero que deambula por Nueva York, dentro del ciclo NO WAVE CINEMA.

📅 Martes 9 | 🕒 20:00 h | 📍 EACC - Espai d'Art Contemporani de Castelló | 🎟️ Acceso libre hasta completar aforo

Fotograma del filme 'Permanent vacation', de Jim Jarmusch. / MEDITERRÁNEO

Encuentro del club de lectura con la presencia de la autora invitada, Rosa Ribas, para debatir su novela Lejos.

📅 Viernes 12 | 🕒 20:00 h | 📍 Biblioteca Municipal de Nules (Nules) | 🎟️ Libre

El mítico grupo de Vila-real, Soporte Vital, vuelve a los escenarios acompañado por Chica Medusa, en una noche de rock indie y power pop.

📅 Viernes 12 | 🕒 Desde las 21:00 h | 📍 La Bohemia (Castellón) | 🎟️ Anticipada desde 10 €, Taquilla 12 €

Concierto de música del mundo con el virtuoso violonchelista francés, cuya música fusiona el chelo clásico con ecos de flamenco, jazz y música global.

📅 Sábado 13 | 🕒 19:30 h | 📍 Sala Sinfónica, Auditori i Palau de Congressos de Castelló | 🎟️ De 6 € a 16 €

Matthieu Saglio regresa a la provincia de Castellón este próximo 13 de diciembre. / MEDITERRÁNEO

Una profunda comedia dramática dirigida por Eduardo Vasco. La obra explora el reencuentro de dos viejos amigos cuya conversación está marcada por una misteriosa espera.

📅 Domingo 14 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ De 3 € a 20 €

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 8 de diciembre

Exposición | "El temps suspés: Els camps per a persones refugiades palestines al Líban" Muestra fotográfica de Germán Caballero sobre los campos de refugiados en Líbano. 📅 De lunes a viernes. | 🕒 10:30-13:30 h | 📍 Galería Octubre (Ágora Universitària, UJI) | 🎟️ Gratuito

Exposición | "El temps suspés: Els camps per a persones refugiades palestines al Líban" Muestra fotográfica de Germán Caballero sobre los campos de refugiados en Líbano. 📅 De lunes a viernes. | 🕒 10:30-13:30 h | 📍 Galería Octubre (Ágora Universitària, UJI) | 🎟️ Gratuito

Mercado Navideño de Peñíscola El ambiente festivo se apodera de Peñíscola con su mercado. 📅 Del 8 al 14 | 🕒 Horario no especificado | 📍 Peñíscola | 🎟️ Gratuito (Acceso)

Toque de campanas por el Día de la Inmaculada 📅 8 | 🕒 11:30 h y 12:00 h | 📍 Torre Campanario El Fadrí (Castellón) | 🎟️ Actividad en la vía pública (Gratuito)

MARTES, 9 de diciembre

Torneo de juegos de mesa (Jóvenes 12-17 años) 📅 9 | 🕒 17:00 a 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural (Castellón) | 🎟️ Gratuito

Torneo de juegos de mesa (Jóvenes 12-17 años) 📅 9 | 🕒 17:00 a 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural (Castellón) | 🎟️ Gratuito

Conferencia: "Charla de comunicación NoViolenta" A cargo de Tere Ripollés Pascual. 📅 9 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Babel (Castellón) | 🎟️ Acceso libre

Recital de Navidad y fallo del XIII Premio Internacional de Poesía Por poetas de ALCAP. 📅 9 | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo (Castellón) | 🎟️ Acceso libre

Cine. Ciclo NO WAVE CINEMA: PERMANENT VACATION Proyección de la ópera prima de Jim Jarmusch. (Destacado) 📅 9 | 🕒 20:00 h | 📍 EACC - Espai d'Art Contemporani de Castelló | 🎟️ Acceso libre

MIÉRCOLES, 10 de diciembre

EXPOSICIÓN: Wences Rambla: El Artista: Recorrido por la faceta creativa y plástica del artista Wences Rambla (Hasta el 1 de febrero). 📅 Toda la semana | 🕒 De 10:00 a 20:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Sala -1, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

EXPOSICIÓN: Wences Rambla: El Artista: Recorrido por la faceta creativa y plástica del artista Wences Rambla (Hasta el 1 de febrero). 📅 Toda la semana | 🕒 De 10:00 a 20:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Sala -1, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Conferencia: "Educando entre padres e hijos" Presentación a cargo de María Inmaculada Molina. 📅 10 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot (Castellón) | 🎟️ Acceso libre

Presentación del libro Tren de rodalia De David Carreres. 📅 10 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Babel (Castellón) | 🎟️ Acceso libre

Recital de violín y viola A cargo del alumnado del Conservatori Superior de Música. 📅 10 | 🕒 18:30 h | 📍 Real Casino Antiguo (Castellón) | 🎟️ Acceso libre

Ciclo Premios Lola Gaos 2025: Proyección Mientras seas tú Documental sobre Carme Elías y el Alzheimer. 📅 10 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval (Castellón) | 🎟️ 3 €

JUEVES, 11 de diciembre

Taller de Danzaterapia Dirigido a población general. 📅 11 | 🕒 17:00 h | 📍 Sala polivalente de Servicios Sociales (Peñíscola) | 🎟️ Gratuito

Taller de Danzaterapia Dirigido a población general. 📅 11 | 🕒 17:00 h | 📍 Sala polivalente de Servicios Sociales (Peñíscola) | 🎟️ Gratuito

Presentación del libro Totes les llums del temps De Marc Pallarés. 📅 11 | 🕒 18:45 h | 📍 Librería Babel (Castellón) | 🎟️ Acceso libre

Presentación del libro "ALMA MATER" de Pasqual Mas Acompañamiento musical de Irene Gozalbo (violín). 📅 11 | 🕒 19:00 h | 📍 El Rinconcito Andaluz (Castellón) | 🎟️ Entrada libre

Pasqual Mas presentarça su libro 'Alma mater' el día 11 de diciembre en Castelló. / MEDITERRÁNEO

CHARLAS | Talent Creatiu: Ishtar Uribe Gestora cultural y miembro de La Simulación. 📅 11 | 🕒 19:30 h | 📍 ECO Les Aules (Castellón) | 🎟️ Entrada libre

CHARLAS | Talent Creatiu: Ishtar Uribe Gestora cultural y miembro de La Simulación. 📅 11 | 🕒 19:30 h | 📍 ECO Les Aules (Castellón) | 🎟️ Entrada libre

Teatro: Białowieża Obra sobre la crisis migratoria. 📅 11 | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I (Castellón) | 🎟️ Entrada libre

Showcase exclusivo: Veintiuno Concierto en formato showcase para oyentes de Europa FM. 📅 11 | 🕒 20:00 h | 📍 La Bohemia (Castellón) | 🎟️ Gratuita (Con invitación)

VIERNES, 12 de diciembre

Presentación del libro En busca de la humanidad: más allá de los sueños De Elena Baixauli. 📅 12 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot (Castellón) | 🎟️ Acceso libre

Presentación del libro En busca de la humanidad: más allá de los sueños De Elena Baixauli. 📅 12 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot (Castellón) | 🎟️ Acceso libre

Presentación del libro Los hijos del vacío De Laura Sebastiá. 📅 12 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Babel (Castellón) | 🎟️ Acceso libre

Humor: Nadals Visantiqueros - La Tia Visantica Comedia navideña. 📅 12 | 🕒 Consultar calendario | 📍 La Vall d'Uixó | 🎟️ De 10 € a 15 € (+ 1 € gastos)

Visita guiada: Refugio antiaéreo (Valenciano) Recorrido histórico. (Reserva previa obligatoria) 📅 12 | 🕒 19:00 h | 📍 Refugio antiaéreo, Plaza Tetuán (Castellón) | 🎟️ Gratuito

Ciclo Estoicismo : Conferencia "Estoicismo para emprendedores" A cargo de Guillermo de Haro Rodríguez. 📅 12 | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural (Castellón) | 🎟️ Acceso libre

Cine: VINGT DIEUX (La receta perfecta) Proyección en V.O. francés con subtítulos. 📅 12 | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega (Benicàssim) | 🎟️ 3 €

Club de Lectura Cosas & Musas: Rosa Ribas (Lejos) Con la presencia de la autora. 📅 12 | 🕒 20:00 h | 📍 Biblioteca Municipal de Nules (Nules) | 🎟️ Libre

Rosa Ribas presentará su novela 'Lejos' en Nules gracias al club de lectura Cosas & Musas. / ZOWY VOETEN

Música Electrónica Experimental: LCDD: LOS CABALLOS DE DÜSSELDORF Concierto de circuit-bending. 📅 12 | 🕒 20:00 h | 📍 EACC - Espai d'Art Contemporani de Castelló | 🎟️ Acceso libre

Música Electrónica Experimental: LCDD: LOS CABALLOS DE DÜSSELDORF Concierto de circuit-bending. 📅 12 | 🕒 20:00 h | 📍 EACC - Espai d'Art Contemporani de Castelló | 🎟️ Acceso libre

Ciclo Orgànics: Concierto de órgano - Felipe López Organista de Madrid. 📅 12 | 🕒 21:00 h | 📍 Concatedral de Santa María de Castellón | 🎟️ Acceso libre

Concierto: Soporte Vital + Chica Medusa (Destacado) Rock indie y power pop. 📅 12 | 🕒 Desde las 21:00 h | 📍 La Bohemia (Castellón) | 🎟️ Anticipada desde 10 €

Espectáculo de Humor: Hay más tontos que ventanas - Raúl Antón Monólogo que se ríe de la sociedad. 📅 12 | 🕒 22:00 h | 📍 Teatro del Raval (Castellón) | 🎟️ Anticipadas en dentralia.com

SÁBADO, 13 de diciembre

II Marcha Solidaria por la ELA Marcha de 5 kms. 📅 13 | 🕒 10:00 h | 📍 Paseo Marítimo (Peñíscola) | 🎟️ Solidario

II Marcha Solidaria por la ELA Marcha de 5 kms. 📅 13 | 🕒 10:00 h | 📍 Paseo Marítimo (Peñíscola) | 🎟️ Solidario

Taller: Memoria Objetual de Ana Ulloa Taller de mediación artística. (Inscripción previa) 📅 13 | 🕒 11:00 h | 📍 Espai de la Música Mestre Vila (Benicàssim) | 🎟️ Gratuito

Actividad familiar: "Un susto en la villa, ¿dónde está Pompeya Minima?" Juego de investigación. (Reserva previa obligatoria) 📅 13 | 🕒 11:00 h | 📍 Villa Romana de Vinamargo (Castellón) | 🎟️ Gratuito

Club de lectura: Indignas hijas de su patria Presentación con las autoras. 📅 13 | 🕒 11:00 h | 📍 Menador Espai Cultural (Castellón) | 🎟️ Acceso libre

Concierto Solidario: Festival 'Resistència Resonància' Concierto a favor de UNRWA. 📅 13 | 🕒 Desde las 13:30 h | 📍 La Bohemia (Castellón) | 🎟️ Anticipada/Taquilla 10 €

Grupo de Danzas El Raval: Va per jota Actuación en reconocimiento de la jota valenciana. 📅 13 | 🕒 18:00 h | 📍 Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner (Vila-real) | 🎟️ Gratuita

Zambomba Actuación flamenca tradicional. 📅 13 | 🕒 18:00 h | 📍 Sede Casa de Andalucía (Peñíscola) | 🎟️ Consultar

Presentación del libro Ander es una bruja feliz De Elena Gual. 📅 13 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot (Castellón) | 🎟️ Acceso libre

Cine: VINGT DIEUX (La receta perfecta) Proyección doblada al castellano. 📅 13 | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega (Benicàssim) | 🎟️ 3 €

Música del Mundo: Matthieu Saglio (Violonchelo) (Destacado) Concierto de fusión. 📅 13 | 🕒 19:30 h | 📍 Sala Sinfónica, Auditori i Palau de Congressos de Castelló | 🎟️ De 6 € a 16 €

Ciclo A viva veu : Cancionero valenciano de Navidad Charla-concierto sobre villancicos. 📅 13 | 🕒 19:00 h | 📍 Salón de actos (Benicàssim) | 🎟️ Entrada libre

Ciclo A viva veu : Cancionero valenciano de Navidad Charla-concierto sobre villancicos. 📅 13 | 🕒 19:00 h | 📍 Salón de actos (Benicàssim) | 🎟️ Entrada libre

Cine: Estrany riu Cine catalán de Jaume Claret Muxart. 📅 13 | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I (Castellón) | 🎟️ 3 €

Nadal de Corals: Concierto Cor Pentecosta Ciclo de audiciones de corales. 📅 13 | 🕒 20:45 h | 📍 Concatedral de Santa María de Castellón | 🎟️ Acceso libre

Música: Pelazo + Los Franelas Doble concierto de indie/rock. 📅 13 | 🕒 20:00 h | 📍 Terra (Castellón) | 🎟️ 12,24 €

Magia: El mago invisible - Dakris Espectáculo familiar de ilusión. 📅 13 | 🕒 Consultar calendario | 📍 La

DOMINGO, 14 de diciembre

Taller de magia - Magic Museum by Yunke Aprende trucos básicos de magia. 📅 14 | 🕒 10:30 h | 📍 Carrer Mayor, 41 (Peñíscola) | 🎟️ Consultar

Aprende trucos básicos de magia. 📅 14 | 🕒 10:30 h | 📍 Carrer Mayor, 41 (Peñíscola) | 🎟️ Consultar Actividad musical: Fusion Jam Sesión de improvisación musical abierta. 📅 14 | 🕒 12:00 h | 📍 La Bohemia (Castellón) | 🎟️ Gratuita

Sesión de improvisación musical abierta. 📅 14 | 🕒 12:00 h | 📍 La Bohemia (Castellón) | 🎟️ Gratuita Experiencia Escénica: Objetuario Experiencia híbrida sobre la memoria de los objetos. 📅 14 | 🕒 18:00 h y 19:00 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega (Benicàssim) | 🎟️ 3 €

Experiencia híbrida sobre la memoria de los objetos. 📅 14 | 🕒 18:00 h y 19:00 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega (Benicàssim) | 🎟️ 3 € Concierto: Nadales de la Plana Concierto navideño de la Banda Municipal de Castelló. 📅 14 | 🕒 18:00 h | 📍 Auditori de Castellón | 🎟️ Acceso libre

Concierto navideño de la Banda Municipal de Castelló. 📅 14 | 🕒 18:00 h | 📍 Auditori de Castellón | 🎟️ Acceso libre Monólogo: En poquet m’aconforme - Óscar Tramoyeres Monólogo en valenciano. 📅 14 | 🕒 18:30 h | 📍 Teatro del Raval (Castellón) | 🎟️ 4 €

Monólogo en valenciano. 📅 14 | 🕒 18:30 h | 📍 Teatro del Raval (Castellón) | 🎟️ 4 € Cantata de Nadal: El Naixement Cantata navideña de Rafael Beltrán. 📅 14 | 🕒 18:30 h | 📍 Parròquia dels Sants Evangelistes (Vila-real) | 🎟️ Gratuita

Cantata navideña de Rafael Beltrán. 📅 14 | 🕒 18:30 h | 📍 Parròquia dels Sants Evangelistes (Vila-real) | 🎟️ Gratuita Monólogo: Animal de compañía - Jorge Bolaños Nuevo show de humor. 📅 14 | 🕒 18:30 h | 📍 La Bohemia (Castellón) | 🎟️ Anticipada desde 18 €

Nuevo show de humor. 📅 14 | 🕒 18:30 h | 📍 La Bohemia (Castellón) | 🎟️ Anticipada desde 18 € Cine: Estrany riu Cine catalán de Jaume Claret Muxart. 📅 14 | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I (Castellón) | 🎟️ 3 €

Juan Echanove y Joaquín Climent representarán en el Teatre Principal de Castelló la obra 'Esencia'. / Javier Naval