Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

La música, el teatro y la literatura están presentes del 8 al 14 de diciembre con la presencia de Matthieu Saglio, Joaquín Climent y Juan Echanove, Rosa Ribas, entre otros

Matthieu Saglio, Joaquín Climent y Juan Echanove, y Rosa Ribas, son algunos de los protagonistas de la agenda esta semana.

Matthieu Saglio, Joaquín Climent y Juan Echanove, y Rosa Ribas, son algunos de los protagonistas de la agenda esta semana. / MEDITERRÁNEO

Nico Cruz

No por ser el último mes del año hay en diciembre menos actividades para disfrutar de la mejor cultura y ocio en la provincia de Castellón. La agenda del 8 al 14 se presenta vibrante con una variedad increíble de propuestas. Hay planes culturales para todos los gustos y edades, destacando literatura, cine, música en directo y teatro de primer nivel.

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Nuestros planes destacados de la semana:

Cine: Permanent Vacation, de Jim Jarmusch

Cine: Permanent Vacation, de Jim Jarmusch

Proyección de la ópera prima de Jim Jarmusch (1980), un drama sobre un joven viajero que deambula por Nueva York, dentro del ciclo NO WAVE CINEMA.

📅 Martes 9 | 🕒 20:00 h | 📍 EACC - Espai d'Art Contemporani de Castelló | 🎟️ Acceso libre hasta completar aforo

Fotograma del filme 'Permanent vacation', de Jim Jarmusch.

Fotograma del filme 'Permanent vacation', de Jim Jarmusch. / MEDITERRÁNEO

Club de Lectura con Rosa Ribas: Lejos

Club de Lectura con Rosa Ribas: Lejos

Encuentro del club de lectura con la presencia de la autora invitada, Rosa Ribas, para debatir su novela Lejos.

📅 Viernes 12 | 🕒 20:00 h | 📍 Biblioteca Municipal de Nules (Nules) | 🎟️ Libre

Concierto: Soporte Vital + Chica Medusa

Concierto: Soporte Vital + Chica Medusa

El mítico grupo de Vila-real, Soporte Vital, vuelve a los escenarios acompañado por Chica Medusa, en una noche de rock indie y power pop.

📅 Viernes 12 | 🕒 Desde las 21:00 h | 📍 La Bohemia (Castellón) | 🎟️ Anticipada desde 10 €, Taquilla 12 €

Concierto: Matthieu Saglio (Violonchelo)

Concierto: Matthieu Saglio (Violonchelo)

Concierto de música del mundo con el virtuoso violonchelista francés, cuya música fusiona el chelo clásico con ecos de flamenco, jazz y música global.

📅 Sábado 13 | 🕒 19:30 h | 📍 Sala Sinfónica, Auditori i Palau de Congressos de Castelló | 🎟️ De 6 € a 16 €

Matthieu Saglio regresa a la provincia de Castellón este próximo 13 de diciembre.

Matthieu Saglio regresa a la provincia de Castellón este próximo 13 de diciembre. / MEDITERRÁNEO

Teatro: Esencia con Juan Echanove y Joaquín Climent

Teatro: Esencia con Juan Echanove y Joaquín Climent

Una profunda comedia dramática dirigida por Eduardo Vasco. La obra explora el reencuentro de dos viejos amigos cuya conversación está marcada por una misteriosa espera.

📅 Domingo 14 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ De 3 € a 20 €

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 8 de diciembre

  • Exposición | "El temps suspés: Els camps per a persones refugiades palestines al Líban" Muestra fotográfica de Germán Caballero sobre los campos de refugiados en Líbano. 📅 De lunes a viernes. | 🕒 10:30-13:30 h | 📍 Galería Octubre (Ágora Universitària, UJI) | 🎟️ Gratuito
  • Mercado Navideño de Peñíscola El ambiente festivo se apodera de Peñíscola con su mercado. 📅 Del 8 al 14 | 🕒 Horario no especificado | 📍 Peñíscola | 🎟️ Gratuito (Acceso)
  • Toque de campanas por el Día de la Inmaculada 📅 8 | 🕒 11:30 h y 12:00 h | 📍 Torre Campanario El Fadrí (Castellón) | 🎟️ Actividad en la vía pública (Gratuito)

MARTES, 9 de diciembre

  • Torneo de juegos de mesa (Jóvenes 12-17 años) 📅 9 | 🕒 17:00 a 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural (Castellón) | 🎟️ Gratuito
  • Conferencia: “Charla de comunicación NoViolenta" A cargo de Tere Ripollés Pascual. 📅 9 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Babel (Castellón) | 🎟️ Acceso libre
  • Recital de Navidad y fallo del XIII Premio Internacional de Poesía Por poetas de ALCAP. 📅 9 | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo (Castellón) | 🎟️ Acceso libre
  • Cine. Ciclo NO WAVE CINEMA: PERMANENT VACATION Proyección de la ópera prima de Jim Jarmusch. (Destacado) 📅 9 | 🕒 20:00 h | 📍 EACC - Espai d'Art Contemporani de Castelló | 🎟️ Acceso libre

MIÉRCOLES, 10 de diciembre

  • EXPOSICIÓN: Wences Rambla: El Artista: Recorrido por la faceta creativa y plástica del artista Wences Rambla (Hasta el 1 de febrero). 📅 Toda la semana | 🕒 De 10:00 a 20:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Sala -1, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito
  • Conferencia: “Educando entre padres e hijos” Presentación a cargo de María Inmaculada Molina. 📅 10 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot (Castellón) | 🎟️ Acceso libre
  • Presentación del libro Tren de rodalia De David Carreres. 📅 10 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Babel (Castellón) | 🎟️ Acceso libre
  • Recital de violín y viola A cargo del alumnado del Conservatori Superior de Música. 📅 10 | 🕒 18:30 h | 📍 Real Casino Antiguo (Castellón) | 🎟️ Acceso libre
  • Ciclo Premios Lola Gaos 2025: Proyección Mientras seas tú Documental sobre Carme Elías y el Alzheimer. 📅 10 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval (Castellón) | 🎟️ 3 €
Únete a nuestros canales

Únete a nuestros canales

WhatsApp

Únete aquí

WhatsApp
Telegram

Únete aquí

Telegram

JUEVES, 11 de diciembre

  • Taller de Danzaterapia Dirigido a población general. 📅 11 | 🕒 17:00 h | 📍 Sala polivalente de Servicios Sociales (Peñíscola) | 🎟️ Gratuito
  • Presentación del libro Totes les llums del temps De Marc Pallarés. 📅 11 | 🕒 18:45 h | 📍 Librería Babel (Castellón) | 🎟️ Acceso libre
  • Presentación del libro "ALMA MATER" de Pasqual Mas Acompañamiento musical de Irene Gozalbo (violín). 📅 11 | 🕒 19:00 h | 📍 El Rinconcito Andaluz (Castellón) | 🎟️ Entrada libre
Pasqual Mas presentarça su libro 'Alma mater' el día 11 de diciembre en Castelló.

Pasqual Mas presentarça su libro 'Alma mater' el día 11 de diciembre en Castelló. / MEDITERRÁNEO

  • CHARLAS | Talent Creatiu: Ishtar Uribe Gestora cultural y miembro de La Simulación. 📅 11 | 🕒 19:30 h | 📍 ECO Les Aules (Castellón) | 🎟️ Entrada libre
  • Teatro: Białowieża Obra sobre la crisis migratoria. 📅 11 | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I (Castellón) | 🎟️ Entrada libre
  • Showcase exclusivo: Veintiuno Concierto en formato showcase para oyentes de Europa FM. 📅 11 | 🕒 20:00 h | 📍 La Bohemia (Castellón) | 🎟️ Gratuita (Con invitación)

VIERNES, 12 de diciembre

  • Presentación del libro En busca de la humanidad: más allá de los sueños De Elena Baixauli. 📅 12 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot (Castellón) | 🎟️ Acceso libre
  • Presentación del libro Los hijos del vacío De Laura Sebastiá. 📅 12 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Babel (Castellón) | 🎟️ Acceso libre
  • Humor: Nadals Visantiqueros - La Tia Visantica Comedia navideña. 📅 12 | 🕒 Consultar calendario | 📍 La Vall d'Uixó | 🎟️ De 10 € a 15 € (+ 1 € gastos)
  • Visita guiada: Refugio antiaéreo (Valenciano) Recorrido histórico. (Reserva previa obligatoria) 📅 12 | 🕒 19:00 h | 📍 Refugio antiaéreo, Plaza Tetuán (Castellón) | 🎟️ Gratuito
  • Ciclo Estoicismo: Conferencia “Estoicismo para emprendedores" A cargo de Guillermo de Haro Rodríguez. 📅 12 | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural (Castellón) | 🎟️ Acceso libre
  • Cine: VINGT DIEUX (La receta perfecta) Proyección en V.O. francés con subtítulos. 📅 12 | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega (Benicàssim) | 🎟️ 3 €
  • Club de Lectura Cosas & Musas: Rosa Ribas (Lejos) Con la presencia de la autora. 📅 12 | 🕒 20:00 h | 📍 Biblioteca Municipal de Nules (Nules) | 🎟️ Libre
Rosa Ribas presentará su novela 'Lejos' en Nules gracias al club de lectura Cosas &amp; Musas.

Rosa Ribas presentará su novela 'Lejos' en Nules gracias al club de lectura Cosas & Musas. / ZOWY VOETEN

  • Música Electrónica Experimental: LCDD: LOS CABALLOS DE DÜSSELDORF Concierto de circuit-bending. 📅 12 | 🕒 20:00 h | 📍 EACC - Espai d'Art Contemporani de Castelló | 🎟️ Acceso libre
  • Ciclo Orgànics: Concierto de órgano - Felipe López Organista de Madrid. 📅 12 | 🕒 21:00 h | 📍 Concatedral de Santa María de Castellón | 🎟️ Acceso libre
  • Concierto: Soporte Vital + Chica Medusa (Destacado) Rock indie y power pop. 📅 12 | 🕒 Desde las 21:00 h | 📍 La Bohemia (Castellón) | 🎟️ Anticipada desde 10 €
  • Espectáculo de Humor: Hay más tontos que ventanas - Raúl Antón Monólogo que se ríe de la sociedad. 📅 12 | 🕒 22:00 h | 📍 Teatro del Raval (Castellón) | 🎟️ Anticipadas en dentralia.com

SÁBADO, 13 de diciembre

  • II Marcha Solidaria por la ELA Marcha de 5 kms. 📅 13 | 🕒 10:00 h | 📍 Paseo Marítimo (Peñíscola) | 🎟️ Solidario
  • Taller: Memoria Objetual de Ana Ulloa Taller de mediación artística. (Inscripción previa) 📅 13 | 🕒 11:00 h | 📍 Espai de la Música Mestre Vila (Benicàssim) | 🎟️ Gratuito
  • Actividad familiar: “Un susto en la villa, ¿dónde está Pompeya Minima?” Juego de investigación. (Reserva previa obligatoria) 📅 13 | 🕒 11:00 h | 📍 Villa Romana de Vinamargo (Castellón) | 🎟️ Gratuito
  • Club de lectura: Indignas hijas de su patria Presentación con las autoras. 📅 13 | 🕒 11:00 h | 📍 Menador Espai Cultural (Castellón) | 🎟️ Acceso libre
  • Concierto Solidario: Festival 'Resistència Resonància' Concierto a favor de UNRWA. 📅 13 | 🕒 Desde las 13:30 h | 📍 La Bohemia (Castellón) | 🎟️ Anticipada/Taquilla 10 €
  • Grupo de Danzas El Raval: Va per jota Actuación en reconocimiento de la jota valenciana. 📅 13 | 🕒 18:00 h | 📍 Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner (Vila-real) | 🎟️ Gratuita
  • Zambomba Actuación flamenca tradicional. 📅 13 | 🕒 18:00 h | 📍 Sede Casa de Andalucía (Peñíscola) | 🎟️ Consultar
  • Presentación del libro Ander es una bruja feliz De Elena Gual. 📅 13 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot (Castellón) | 🎟️ Acceso libre
  • Cine: VINGT DIEUX (La receta perfecta) Proyección doblada al castellano. 📅 13 | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega (Benicàssim) | 🎟️ 3 €
  • Música del Mundo: Matthieu Saglio (Violonchelo) (Destacado) Concierto de fusión. 📅 13 | 🕒 19:30 h | 📍 Sala Sinfónica, Auditori i Palau de Congressos de Castelló | 🎟️ De 6 € a 16 €
  • Ciclo A viva veu: Cancionero valenciano de Navidad Charla-concierto sobre villancicos. 📅 13 | 🕒 19:00 h | 📍 Salón de actos (Benicàssim) | 🎟️ Entrada libre
  • Cine: Estrany riu Cine catalán de Jaume Claret Muxart. 📅 13 | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I (Castellón) | 🎟️ 3 €
  • Nadal de Corals: Concierto Cor Pentecosta Ciclo de audiciones de corales. 📅 13 | 🕒 20:45 h | 📍 Concatedral de Santa María de Castellón | 🎟️ Acceso libre
  • Música: Pelazo + Los Franelas Doble concierto de indie/rock. 📅 13 | 🕒 20:00 h | 📍 Terra (Castellón) | 🎟️ 12,24 €
  • Magia: El mago invisible - Dakris Espectáculo familiar de ilusión. 📅 13 | 🕒 Consultar calendario | 📍 La Vall d'Uixó | 🎟️ De 20 € a 25 € (+ 1 € gastos)

DOMINGO, 14 de diciembre

  • Taller de magia - Magic Museum by Yunke Aprende trucos básicos de magia. 📅 14 | 🕒 10:30 h | 📍 Carrer Mayor, 41 (Peñíscola) | 🎟️ Consultar
  • Actividad musical: Fusion Jam Sesión de improvisación musical abierta. 📅 14 | 🕒 12:00 h | 📍 La Bohemia (Castellón) | 🎟️ Gratuita
  • Experiencia Escénica: Objetuario Experiencia híbrida sobre la memoria de los objetos. 📅 14 | 🕒 18:00 h y 19:00 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega (Benicàssim) | 🎟️ 3 €
  • Concierto: Nadales de la Plana Concierto navideño de la Banda Municipal de Castelló. 📅 14 | 🕒 18:00 h | 📍 Auditori de Castellón | 🎟️ Acceso libre
  • Monólogo: En poquet m’aconforme - Óscar Tramoyeres Monólogo en valenciano. 📅 14 | 🕒 18:30 h | 📍 Teatro del Raval (Castellón) | 🎟️ 4 €
  • Cantata de Nadal: El Naixement Cantata navideña de Rafael Beltrán. 📅 14 | 🕒 18:30 h | 📍 Parròquia dels Sants Evangelistes (Vila-real) | 🎟️ Gratuita
  • Monólogo: Animal de compañía - Jorge Bolaños Nuevo show de humor. 📅 14 | 🕒 18:30 h | 📍 La Bohemia (Castellón) | 🎟️ Anticipada desde 18 €
  • Cine: Estrany riu Cine catalán de Jaume Claret Muxart. 📅 14 | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I (Castellón) | 🎟️ 3 €
Juan Echanove y Joaquín Climent representarán en el Teatre Principal de Castelló la obra 'Esencia'.

Juan Echanove y Joaquín Climent representarán en el Teatre Principal de Castelló la obra 'Esencia'. / Javier Naval

  • Teatro: ESENCIA - Juan Echanove y Joaquín Climent (Destacado) Comedia dramática. 📅 14 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ De 3 € a 20 €
  • Ciclo Orgànics: Concierto de órgano - Ignasi Ribas Organista titular de los órganos de Andorra. 📅 14 | 🕒 21:00 h | 📍 Concatedral de Santa María de Castellón | 🎟️ Acceso libre

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents