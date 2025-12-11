Amanecer en Madrid, comer con las estrellas en Akelarre y brindar bajo la nieve de Courchevel: crónica de un día perfecto

Despiertas con la velazqueña luz de Madrid, despejas con un café mañanero y tu mente se abre lentamente a la excitante jornada que te reclama. Piensas que unas horas después tu paladar disfrutará las tres estrellas Michelin del restaurante Akelarre frente al mar Cantábrico, para cerrar el día con una cena al calor de la chimenea en las exclusivas cumbres alpinas de Courchevel.

Parece un guion de cine o un sueño logístico imposible, pero esta ruta representa un nuevo concepto del lujo: la libertad absoluta de movimiento, devorando los tiempos. Convertir un itinerario imposible en un ensueño tangible es la especialidad de Jetfly, la compañía que ha logrado dominar el arte de unir puntos inconexos en el mapa de la comunicación convencional europea con eficiencia y estilo.

La clave para alcanzar un día perfecto reside en la capacidad de operar donde otros se detienen. Mientras la aviación comercial o los jets privados convencionales requieren grandes infraestructuras, la flota de Jetfly transforma aeródromos pequeños y pistas complejas en directas puertas de entrada a la exclusividad.

La llave maestra para aterrizar en la cima de Europa

El secreto técnico que permite desayunar en el centro de la península y dormir en los Alpes franceses el mismo día es una flota diseñada estratégicamente para alcanzar una versatilidad infinita. Jetfly gestiona la flota más grande del mundo de aviones Pilatus, compuesta por 52 turbohélices PC-12 y 15 reactores PC-24, además de unidades del Cirrus Jet. Estas aeronaves son verdaderos todoterrenos del aire, capaces de aterrizar en pistas cortas y superficies no pavimentadas, multiplicando por tres las opciones de destino frente a los jets tradicionales.

Gracias a estas capacidades técnicas, el viajero puede aterrizar en el aeropuerto de San Sebastián, a escasos minutos de la cocina de Pedro Subijana, y posteriormente dirigirse al desafiante altipuerto de Courchevel, famoso por su pista inclinada y su acceso restringido. Acceder a más de 3.500 aeropuertos y aeródromos permite evitar la saturación de los grandes 'hubs', con el consiguiente ahorro de un tiempo precioso que el cliente invierte en lo que realmente importa: la experiencia. Además, como la seguridad es innegociable, aunque la normativa permite un solo piloto, la compañía impone por protocolo la presencia de dos pilotos certificados en cada vuelo, y garantiza así los estándares más exigentes tras más de 250.000 horas de vuelo acumuladas.

Propiedad fraccionada: el lujo inteligente con sello de Philippe Starck

Su modelo de propiedad fraccionada ha seducido a las grandes fortunas europeas y, cada vez más, al empresario español. Adquirir una participación de la aeronave otorga todas las ventajas de tener un avión privado sin asumir la totalidad de los costes ni la gestión logística. Este modelo asegura la disponibilidad los 365 días del año y facilita organizar escapadas de negocios o de placer con total flexibilidad.

La experiencia a bordo brinda un inconfundible toque estético. El célebre diseñador Philippe Starck firma tanto la librea exterior como el diseño interior de la cabina, en una fusión de funcionalidad y vanguardismo para crear un ambiente de confort absoluto. Actualmente, 55 socios españoles con patrimonios superiores a los 30 millones de euros ya forman parte de este exclusivo club. Rutas como la conexión entre Cuatro Vientos en Madrid y Son Bonet en Mallorca ejemplifican cómo este servicio se adapta a las necesidades de movilidad locales, pues brindan privacidad y rapidez lejos de las terminales comerciales.

Compromiso sostenible desde Luxemburgo hacia el futuro

En plena celebración de su vigésimo quinto aniversario, la compañía mira hacia el futuro desde su sede en Luxemburgo con una clara conciencia medioambiental. Este 2025 inauguró su nueva base central en el Skypark Business Center, un edificio sostenible construido en madera que refleja sus valores corporativos. El uso de Combustible de Aviación Sostenible (SAF), capaz de reducir las emisiones de CO₂ hasta un 40%, forma parte de su irrenunciable compromiso ecológico. Una estrategia verde es la divisa de cada viaje.

Los propietarios tienen la opción de aprovechar vacíos operativos o compartir vuelos para minimizar la huella de carbono. Con una plantilla de 500 empleados y una expansión que alcanza a Norteamérica mediante alianzas estratégicas, Jetfly crece rápido como fuente de experiencias vitales únicas. Amanecer en Madrid, comer en Akelarre y cenar en Courchevel es una fantasía convertida en placentera realidad al alcance de los pocos que se puedan permitir pagar unos 8.000 euros solo por el viaje hasta los Alpes franceses con parada en la gastronómica zona de Igueldo.