Qué hacer en Castellón este fin de semana: ritmo navideño, monólogos canallas y planes para peques

Este fin de semana Castelló se sacude el frío a ritmo navideño con una agenda repleta de música, humor, teatro y mucha solidaridad. Entre indie luminoso —Back to the Hills, ExFan, Soporte Vital, Chica Medusa— y las risas de Raúl Antón y Kalderas, la ciudad vibra sin descanso, mientras en el aire resuena también el recuerdo emocionado de Robe, cuya voz marcó a generaciones y hace que muchos conciertos suenen estos días un poco más fuertes.

El Principal reúne a Juan Echanove y Joaquín Climent en uno de los imprescindibles del finde, y Castelló se llena de planes para peques y familias: belenes, talleres, títeres, danza en la calle, rutas y cuentos que encienden la magia navideña a cada paso. Un fin de semana para celebrar, sentir y compartir en una ciudad vestida de luz, música y abrazo colectivo.

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻

Programación de Navidad en Castelló🎄

El Ayuntamiento ha organizado más de 250 actos que se extenderán hasta el 6 de enero, conformando una agenda navideña completa para el centro, barrios y el Grao. El municipio empieza a calentar motores para la temporada navideña con mercadillos y un concurso gastronómico que ya se inician este fin de semana.

Cartero Real de Castelló. El emisario recoge las cartas de los más pequeños en un recorrido festivo con animación, música y reparto de balones y rosquilletas.

📅 Sábado 13 | 🕒 11:00 | 📍 Av. Rey Don Jaime (esquina c/ Dolores) → Plaza Mayor, Castelló

Recorrido que realizará el cartero real a su llegada a Castelló, el sábado. / Mediterráneo

Espacio tranquilo del Cartero Real. Un tramo sin música que permite una recepción calmada para niños con sensibilidad sensorial.

📅 Sábado 13 | 🕒 13:00–13:30 | 📍 Plaza Mayor, Castelló

ACTIVIDADES DEL FIN DE SEMANA VIERNES 12 17:30–19:30 | Talleres navideños y cartero real | Grapa–Gumbau (Dtto. Este)

| Grapa–Gumbau (Dtto. Este) 17:30–19:30 | Talleres navideños y cartero real | Gpo. Tombatossals (Dtto. Norte)

| Gpo. Tombatossals (Dtto. Norte) 17:30–19:30 | Talleres navideños y cartero real | Gpo. Rosario (Dtto. Oeste)

| Gpo. Rosario (Dtto. Oeste) 17:30–19:30 | Talleres navideños y cartero real | Raval Universitari (Dtto. Oeste)

| Raval Universitari (Dtto. Oeste) 17:30–19:30 | Talleres navideños y cartero real | Barrio Sequiol – Pza. Vilanova de Alcolea (Dtto. Sur)

| Barrio Sequiol – Pza. Vilanova de Alcolea (Dtto. Sur) 17:30–19:30 | Talleres navideños y cartero real | Gpo. San Bernardo (Dtto. Sur)

| Gpo. San Bernardo (Dtto. Sur) 19:00 | Encendido de luces portuarias | Moll de Costa

| Moll de Costa 20:00–22:30 | Actuación musical “Five” | Raval Universitari – Pza. Carmen Albert (Dtto. Oeste)

| Raval Universitari – Pza. Carmen Albert (Dtto. Oeste) 20:00–22:30 | Actuación musical “Simago Lemons” | Barrio Sequiol – Pza. Vilanova de Alcolea (Dtto. Sur)

| Barrio Sequiol – Pza. Vilanova de Alcolea (Dtto. Sur) 21:00–22:15 | Ciclo Organics – Felipe López | Concatedral de Santa María SÁBADO 13 9:00–21:00 | Fireta de Santa Lucía | Plaza Mallorca

| Plaza Mallorca 10:00–13:30 | Navidad intergeneracional | Plaza Villanueva de Alcolea

| Plaza Villanueva de Alcolea 11:00 | Cartero real | Plaza Mayor

| Plaza Mayor 11:00–12:00 | “Un susto en la villa. ¿Dónde está Pompeya Mínima?” | Vila Romana Vinamargo

| Vila Romana Vinamargo 11:30–13:30 | Talleres navideños y cartero real | Gpo. Rafalafena dels Tarongers (Dtto. Este)

| Gpo. Rafalafena dels Tarongers (Dtto. Este) 11:30–13:30 | Talleres navideños y cartero real | Parque Meridiano (Grau)

| Parque Meridiano (Grau) 11:30–13:30 | Talleres navideños y cartero real | Urb. Penyeta Roja – Racó Torreta (Dtto. Norte)

| Urb. Penyeta Roja – Racó Torreta (Dtto. Norte) 11:30–13:30 | Talleres navideños y cartero real | Gpo. San Lorenzo (Dtto. Oeste)

| Gpo. San Lorenzo (Dtto. Oeste) 11:30–13:30 | Talleres navideños y cartero real | Gpo. Venta Nova (Dtto. Oeste)

| Gpo. Venta Nova (Dtto. Oeste) 11:30–13:30 | Talleres navideños y cartero real | Gpo. Lourdes (Dtto. Sur)

| Gpo. Lourdes (Dtto. Sur) 19:00 | Entrega de premios “Grau Cultura 2025” | Edificio Moruno

| Edificio Moruno 20:00–22:30 | Actuación musical “Sin Documentos” | Gpo. Venta Nova (Dtto. Oeste)

| Gpo. Venta Nova (Dtto. Oeste) 20:45 | Nadal de Corals – Pentecosta | Concatedral de Santa María DOMINGO 14 19:30–20:30 | Concierto Banda Municipal “Nadales de la Plana” | Auditorio y Palacio de Congresos

| Auditorio y Palacio de Congresos 21:00–22:15 | Ciclo Organics – Ignasi Ribas | Concatedral de Santa María

Vudú. El grupo anima la tarde con un directo cercano en pleno centro.

📅 Viernes 12 | 🕒 17:30 | 📍 Dublin House, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Sin Documentos. La banda ofrece un concierto vibrante al aire libre.

📅 Viernes 12 | 🕒 20:00 | 📍 Plaza Carmen Albert, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Five. El conjunto despliega un repertorio festivo en la plaza de Vilanova.

📅 Viernes 12 | 🕒 20:00 | 📍 Plaza Vilanova d’Alcolea, Castelló | 🎟️ Entrada libre

LCDD: Los Caballos de Düsseldorf. El EACC resuena con un directo que explora texturas electrónicas.

📅 Viernes 12 | 🕒 20:00 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Back To The Hills + Van Occupanther. / Instagram

Back To The Hills + Van Occupanther. Dos miradas singulares del indie se encuentran en una noche de melodías luminosas: el power-pop de raíces americanas de Back to the Hills, en plena gira de su aplaudido Just a Smile, y la sensibilidad expansiva de Van Ocupanther, superbanda zaragozana nacida de proyectos imprescindibles de la escena independiente.

📅 Viernes 12 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 12-15 €

Funky Peppers + Rage To Antonio Machín. / Instagram

Funky Peppers + Rage To Antonio Machín. Un doble tributo enérgico a Red Hot Chili Peppers y Rage Against the Machine.

📅 Viernes 12 | 🕒 20:30 | 📍 Zeppelin, Castelló | 🎟️ 16-19 €

Nadals Visantiqueros — La Tia Visantica. El Auditori llena la noche de cantos navideños con sabor tradicional.

📅 Viernes 12 | 🕒 21:00 | 📍 Auditori de La Vall d'Uixó, La Vall d'Uixó | 🎟️ 10-15 €

Felipe López (Cicle Orgànics). El organista despliega un recital íntimo en la cocatedral.

📅 Viernes 12 | 🕒 21:00 | 📍 Cocatedral de Santa María, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Eleven Big Band. Un despliegue de swing y metales para animar la noche burrianense.

📅 Viernes 12 | 🕒 21:30 | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 🎟️ 10 €

Soporte Vital + Chica Medusa / Instagram

Soporte Vital + Chica Medusa. La veteranía insurgente de Soporte Vital, míticos de Vila-real desde los 80, junto a la energía de Chica Medusa, un cuarteto de pop-rock e indie con espíritu libre y energía britpop, una de las formaciones más vibrantes de la escena actual de Castellón.

📅 Viernes 12 | 🕒 22:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 10-12 €

Tangos — Carles Pons, Orlando di Bello i Analia Buetti. Un viaje sonoro por el tango en clave de cámara.

📅 Viernes 12 | 🕒 22:30 | 📍 Teatre Municipal Carmen Tur, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

Cinnamon. El local arranca el sábado con un set que mantiene el ritmo hasta la madrugada.

📅 Sábado 13 | 🕒 00:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Exfan / Instagram

Exfan. Patrizia Escoin y Tomás Ramos, presentan su nuevo disco Rave 53. Con batería y guitarra a saco para disfrute del personal.

📅 Sábado 13 | 🕒 12:00 | 📍 L’Ovella Negra, Castelló | 🎟️ Taquilla inversa

Los Belushi. La banda valenciana descarga un rock de sonido crudo y energía compacta en el vermuteo de Burrifornia.

📅 Sábado 14 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Solid Rock. El grupo despliega un directo potente al mediodía.

📅 Sábado 13 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Festival UNRWA / Instagram

Resistència Resonància — Festival UNRWA. Una jornada solidaria por la población refugiada Palestina, con varias bandas y sesiones visuales.

📅 Sábado 13 | 🕒 13:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 10 €

La Popera + Culpables. Dos propuestas rockeras ocupan la tarde en 32 Millas.

📅 Sábado 13 | 🕒 17:00 | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ 8 €

Alhaire. El dúo ofrece un recital cálido en un ambiente cercano.

📅 Sábado 13 | 🕒 17:30 | 📍 Dublin House, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Paynamoon. Sonidos suaves envuelven la tarde en esta cafetería cultural.

📅 Sábado 13 | 🕒 18:00 | 📍 Cafetería K Si No, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Simago Lemon’s. La banda presenta un directo luminoso en Because.

📅 Sábado 13 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Trompetísimo — Vicente Campos, Sergio Pérez & Atsuko Takano. Tres artistas exploran el repertorio para trompeta y piano.

📅 Sábado 13 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Municipal Carmen Tur, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

Cançoner valencià de Nadal — Fermín Pardo i Associació Cantares Viejos. El Museu se llena de cantos tradicionales navideños.

📅 Sábado 13 | 🕒 19:00 | 📍 Museu de Belles Arts, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Francisco & Orquesta SAMVO. El cantante ofrece un concierto arropado por orquesta.

📅 Sábado 13 | 🕒 19:30 | 📍 Teatre Mónaco, Onda | 🎟️ 10-15 €

Matthieu Saglio. Concierto de música del mundo con el virtuoso violonchelista francés, cuya música fusiona el chelo clásico con ecos de flamenco, jazz y música global. El violonchelista despliega su sonido mestizo en un directo envolvente.

📅 Sábado 13 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ 6-16 €

Pelazo + Los Franelas. / Instagram

Pelazo + Los Franelas. Dos bandas de energía rock animan la noche de Terra.

📅 Sábado 13 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 12-15 €

Cor Pentecosta. El coro interpreta repertorio sacro y navideño en la cocatedral.

📅 Sábado 13 | 🕒 20:45 | 📍 Cocatedral de Santa Maria, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Rejected Underdogs + Beyond Strife. / Instagram

Rejected Underdogs + Beyond Strife una noche de metal sin tregua en el Zeppelin.

📅 Sábado 13 | 🕒 21:00 | 📍 Zeppelin Club, Castelló | 🎟️ 10€

Carnicería Fest I / Instagram

Carnicería Fest I. Contará con la presencia de Carniceria, Morfina, Under ColdSun y Contra. La entrada tiene un precio único de 10€ estando disponibles en Cervecería Galeón (Onda) y Pub Manowar (Castellón).

📅 Sábado 13 | 🕒 22:00 | 📍 Nave 7 (Calle San Fernando), Onda | 🎟️ 10 €

RSC. El local cierra el día con un directo nocturno de espíritu libre.

📅 Sábado 13 | 🕒 22:30 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Guateque Caníbal. El grupo propone un directo de garage rock vibrante con repertorio propio y versiones seleccionadas.

📅 Domingo 15 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Batalla freestyle. El espacio 32 Millas vibra con rimas improvisadas.

📅 Domingo 14 | 🕒 18:00 | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Nadales de la Plana. / Instagram

Nadales de la Plana. Sandra Ferró, la Coral Ad Libitum y la Banda Municipal interpretan un programa navideño conjunto.

📅 Domingo 14 | 🕒 18:00 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre

‘El Naixement’ — Orquestra Supramúsica i Cor Veus de Cambra. Un concierto coral-sinfónico que celebra el tiempo de Nadal.

📅 Domingo 14 | 🕒 18:30 | 📍 Parròquia dels Sants Evangelistes, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Ignasi Ribas (Cicle Orgànics). El organista cierra la semana con un recital solemne.

📅 Domingo 14 | 🕒 21:00 | 📍 Cocatedral de Santa Maria, Castelló | 🎟️ Entrada libre

La receta perfecta. / Instagram

La receta perfecta. El filme francés muestra una historia luminosa sobre talento y superación.

📅 Viernes 12 y sábado 13 | 🕒 19:30 y 22.30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Estrany riu. El Paranimf acoge esta mirada inquietante rodada en territorio local.

📅 Sábado 13 y domingo 14 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €

Teatro canalla — Kalderas. El humorista presenta un monólogo directo y desinhibido.

📅 Viernes 12 | 🕒 19:30 | 📍 Casa de la Cultura de Almassora, Almassora | 🎟️ 2 €

Hay más tontos que ventanas — Raúl Antón. El cómico dispara ocurrencias con su estilo irreverente.

📅 Viernes 12 | 🕒 22:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 15-18 €

Llum La Vall: Verónica Vítovà & Petr Vít. La pareja ofrece una pieza de danza contemporánea delicada y precisa.

📅 Sábado 13 | 🕒 22:30 | 📍 Teatre Municipal Carmen Tur, La Vall d'Uixó | 🎟️ Entrada libre

Objetuario — Ana Ulloa. La creadora presenta una obra teatral que juega con objetos y memoria.

📅 Domingo 14 | 🕒 18:00 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Animal de compañía — Jorge Bolaños / Instagram

Animal de compañía — Jorge Bolaños. El humorista presenta un monólogo que convierte a público y mascotas en parte del espectáculo.

📅 Domingo 14 | 🕒 18:30 | 📍 La Bohemia Culture Club (C/ Císcar 14), Castelló | 🎟️ 18–20 €

En poquet m’aconforme — Òscar Tramoyeres. El humorista ofrece un monólogo ágil sobre la vida cotidiana.

📅 Domingo 14 | 🕒 18:30 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €

Juan Echanove y Joaquín Climent con su obra 'Esencia' en Teatro Principal de Castelló. / Mediterráneo

Esencia. El Principal acoge una propuesta teatral que explora la identidad desde la palabra con Juan Echanove y Joaquín Climent. Una profunda comedia dramática dirigida por Eduardo Vasco. La obra explora el reencuentro de dos viejos amigos cuya conversación está marcada por una misteriosa espera.

📅 Domingo 14 | 🕒 19:00 | 📍 Teatro Principal de Castelló, Castelló | 🎟️ 3-20 €

Spavil — Improplana Teatre d’Improvisació. El grupo crea escenas espontáneas con humor y ritmo.

📅 Domingo 14 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ Taquilla inversa

Inauguración del Belén de Sant Blai. El templo abre su montaje navideño con figuras y escenas tradicionales.

📅 Viernes 12 | 🕒 18:00 | 📍 Església de Sant Blai, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Xicotetes veus, grans històries — Fotolateras. El EACC ofrece una actividad participativa pensada para pequeños curiosos.

📅 Sábado 13 | 🕒 10:30 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Play cube: paisatges de joc. El Museu propone un espacio para explorar formas y colores en familia.

📅 Sábado 13 | 🕒 10:15 | 📍 Museu de Belles Arts de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Ruta de la Taronja. Un recorrido divulgativo que acerca la historia citrícola a familias y niños.

📅 Sábado 13 | 🕒 11:00 | 📍 Centre d’Interpretació Citrícola, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Memoria objetual — Ana Ulloa. Actividad artística en clave familiar dentro del Espai Mestre Vila.

📅 Sábado 13 | 🕒 11:00 | 📍 Espai de la Música Mestre Vila, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

La ratita presumida — Los Titiriteros de Binéfar. La compañía reinventa el cuento con títeres llenos de vida.

📅 Sábado 13 | 🕒 18:30 | 📍 Auditori Juan Varea, Burriana | 🎟️ Entrada libre

‘Ander es una bruja feliz’ — Elena Gual. Presentación de un cuento ilustrado lleno de imaginación.

📅 Sábado 13 | 🕒 18:30 | 📍 Llibreria Argot, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Dakris, el mago invisible. El ilusionista propone un espectáculo sorprendente para toda la familia.

📅 Sábado 13 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori de La Vall d'Uixó, La Vall d'Uixó | 🎟️ 20-25 €

Grands. La obra toma las calles y la Casa de la Cultura con teatro físico en movimiento.

📅 Domingo 14 | 🕒 11:00 | 📍 Casa de la Cultura i carrers, Vilanova d’Alcolea | 🎟️ Entrada libre

Cançoner valencià de Nadal. Un concierto navideño amable para compartir en familia.

📅 Sábado 13 | 🕒 19:00 | 📍 Museu de Belles Arts, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Grands. Teatro familiar en movimiento que ocupa calles y espacios culturales.

📅 Domingo 14 | 🕒 11:00 | 📍 Casa de la Cultura i carrers, Vilanova d’Alcolea | 🎟️ Entrada libre

Nadales de la Plana. Un concierto navideño pensado para disfrutar en familia.

📅 Domingo 14 | 🕒 18:00 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre

El Cascanueces — International Ballet Company. / Instagram

El Cascanueces — International Ballet Company. El clásico navideño brilla con una puesta en escena elegante.

📅 Sábado 13 | 🕒 20:00 | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ 24,50-29,50 €

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

‘En busca de la humanidad: más allá de los sueños’ — Elena Baixauli. La autora presenta su obra en un encuentro cercano con lectores.

📅 Viernes 12 | 🕒 18:30 | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Entrada libre

‘Los hijos del vacío’ — Laura Sebastiá. La escritora comparte las claves de su nueva novela.

📅 Viernes 12 | 🕒 18:30 | 📍 Librería Babel, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Estoicismo para emprendedores. Guillermo de Haro Rodríguez expone claves para decidir con serenidad en tiempos inciertos.

📅 Viernes 12 | 🕒 19:00 | 📍 Menador, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Fira de les Arts: inauguració + batukada + tallers familiars. La jornada arranca con música, actividades creativas y ambiente festivo.

📅 Sábado 13 | 🕒 10:30 | 📍 Plaça la Tanca, Vilafamés | 🎟️ Entrada libre

Per la llengua construïm País Valencià. / Instagram

Per la llengua construïm País Valencià. La jornada reúne feria de entidades, música popular, contacontes, muixeranga, comida popular y una manifestación final en defensa de la llengua.

📅 Sábado 13 | 🕒 De 11:00 a 17:30 | 📍 Plaça de la Muralla, Castelló | 🎟️ Entrada libre

‘Un ensurt a la vil·la, on està Pompeia Minima?’. La visita teatralizada invita a descubrir la Vil·la Romana con un juego de pistas.

📅 Sábado 13 | 🕒 11:00 | 📍 Vil·la Romana de Vinamargo, Castelló | 🎟️ Entrada libre

La Fira de les Arts torna a Vilafamés amb gastronomia, cultura en directe i artesania / Instagram

Fira de les Arts: Obertura + Trobadorets + Vermut amb Cor. La mañana se llena de música festiva y actividades infantiles.

📅 Domingo 14 | 🕒 10:30 | 📍 Plaça la Tanca, Vilafamés | 🎟️ Entrada libre

¿Tienes ideas geniales para planes, rutas o gastronomía? Nos encantaría conocerlas. Envíanos tus sugerencias por correo a web@epmediterraneo.com o por WhatsApp al 680 558 577. ¡Esperamos tus aportes!