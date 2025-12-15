Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

Llega la semana previa a la Navidad y la provincia de Castellón se inunda de cultura de alto nivel. La agenda arranca fuerte con el evento literario del Club de El Corte Inglés, la presentación de Javier Alandes y su thriller sobre falsificaciones de arte. Las propuestas de la Fundació Caixa Castelló añaden vanguardia con la exposición de Fermín Sales y el ciclo de 3 Solos de dansa contemporània. Disfruta del jazz de la Big Band UJI, el popular punk-rock de Biznaga y una amplia oferta de teatro, cine y conciertos.

El escritor valenciano Javier Alandes es el protagonista del Club Literario con su última novela, "El Rey de Bronce", un thriller sobre falsificaciones en el mundo del arte.

📅 Lunes 15 | 🕒 19:00 h | 📍 El Corte Inglés Castellón (Ámbito Cultural, Planta 2ª) | 🎟️ Gratuito

Un ciclo que pone en valor la creación coreográfica valenciana joven y emergente a través de tres piezas: Me mordí la VOZ, El rizo que se riza y Un vacío lleno del mundo entero. Una muestra de la diversidad y riqueza de la escena contemporánea valenciana.

📅 Jueves 18 | 🕒 19:30 h | 📍 Sala Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló | 🎟️ Gratuito (Requiere reserva previa)

La Big Band de la Universitat Jaume I ofrece su tradicional concierto navideño, contando con la colaboración especial de la vocalista y compositora de jazz danesa Anna Pauline. Un programa que mezcla temas navideños y clásicos del jazz.

📅 Jueves 18 | 🕒 20:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ Entrada Solidaria 3 €

La aclamada banda madrileña Biznaga llega a Castellón para presentar su último trabajo, ¡Ahora!, consolidando su posición como referente del punk-rock nacional.

📅 Sábado 20 | 🕒 20:00 h | 📍 Sala La Bohemia, Castelló | 🎟️ Sold Out

El clásico teatral costumbrista de Castellón, con guion de Miquel Peris y música de Matilde Salvador. Esta obra recrea el Belén desde una perspectiva local y tradicional, siendo un evento que marca el inicio de la Navidad en la provincia.

📅 Sábado 20 | 🕒 20:00 h | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ Entre 5 y 18 euros (Consultar venta oficial)

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 15 de diciembre

Exposición | "El temps suspés: Els camps per a persones refugiades palestines al Líban" Muestra fotográfica de Germán Caballero sobre los campos de refugiados en Líbano. 📅 De lunes a viernes. | 🕒 10:30-13:30 h | 📍 Galería Octubre (Ágora Universitària, UJI) | 🎟️ Gratuito

Muestra fotográfica de Germán Caballero sobre los campos de refugiados en Líbano. 📅 De lunes a viernes. | 🕒 10:30-13:30 h | 📍 Galería Octubre (Ágora Universitària, UJI) | 🎟️ Gratuito Literatura: Club Literario con Javier Alandes ("El Rey de Bronce") (DESTACADO) Entrevista en directo y participación del público. 📅 15 | 🕒 19:00 h | 📍 El Corte Inglés Castellón (Ámbito Cultural, Planta 2ª) | 🎟️ Gratuito

(DESTACADO) Entrevista en directo y participación del público. 📅 15 | 🕒 19:00 h | 📍 El Corte Inglés Castellón (Ámbito Cultural, Planta 2ª) | 🎟️ Gratuito Club de Lectura Tragalibros: El hombre en busca del sentido Debate sobre la obra de Viktor Frankl. 📅 15 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Gratuito

MARTES, 16 de diciembre

Conferencia: “Hacia Santiago por la ruta del Salvador” A cargo de José Manuel Valero Peiró. 📅 16 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Gratuito

MIÉRCOLES, 17 de diciembre

EXPOSICIÓN: Wences Rambla: El Artista: Recorrido por la faceta creativa y plástica del artista Wences Rambla (Hasta el 1 de febrero). 📅 Toda la semana | 🕒 De 10:00 a 20:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Sala -1, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Recorrido por la faceta creativa y plástica del artista Wences Rambla (Hasta el 1 de febrero). 📅 Toda la semana | 🕒 De 10:00 a 20:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Sala -1, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito Inauguración Exposición: Fermín Sales: Creuar el llindar Muestra de piezas y videoinstalaciones sobre el imaginario rural. 📅 17 | 🕒 19:30 h | 📍 Sala Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló | 🎟️ Gratuito

Concierto de Navidad: Banda Municipal de Castelló Concierto festivo con acceso libre. 📅 17 | 🕒 19:30 h | 📍 Auditorio de Castellón | 🎟️ Gratuito

Concierto festivo con acceso libre. 📅 17 | 🕒 19:30 h | 📍 Auditorio de Castellón | 🎟️ Gratuito Ciclo Dona i Cinema: Proyección Pride Cine sobre la amistad inesperada. 📅 17 | 🕒 18:30 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ Gratuito

JUEVES, 18 de diciembre

Concierto de Navidad de la Big Band UJI con Anna Pauline (DESTACADO) Jazz y música navideña. 📅 18 | 🕒 20:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ Entrada Solidaria 3 €

(DESTACADO) Jazz y música navideña. 📅 18 | 🕒 20:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ Entrada Solidaria 3 € Ciclo: 3 Solos de dansa contemporània (DESTACADO) Presentación de tres piezas de danza de creadores emergentes. 📅 18 | 🕒 19:30 h | 📍 Sala Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló | 🎟️ Gratuito (Reserva previa)

(DESTACADO) Presentación de tres piezas de danza de creadores emergentes. 📅 18 | 🕒 19:30 h | 📍 Sala Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló | 🎟️ Gratuito (Reserva previa) Concierto: Sinister + Helldrifter + Infernal Hate + Insaniam (Death Metal) Cartel internacional de metal extremo. 📅 18 | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 20,40 €

Literatura: Coloquio y Firma de "L'eco d'Aixe" con Dolo Fabregat Firma (17:30h) y coloquio (18:30h) sobre secretos familiares y memoria. 📅 18 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Gratuito

VIERNES, 19 de diciembre

Conferencia: “El emperador y el esclavo: el estoicismo de Marco Aurelio y Epicteto” Clausura del ciclo de estoicismo con David Hernández de la Fuente. 📅 19 | 🕒 19:00 h | 📍 Menador espai cultural, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Clausura del ciclo de estoicismo con David Hernández de la Fuente. 📅 19 | 🕒 19:00 h | 📍 Menador espai cultural, Castelló | 🎟️ Entrada libre Teatro/Circo: Sustrai Espectáculo de la compañía ZirKuSS Konpainia sobre la entropía. 📅 19 | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ Desde 3 €

Espectáculo de la compañía ZirKuSS Konpainia sobre la entropía. 📅 19 | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ Desde 3 € Cine: L’EMPIRE (El imperio) V.O.S. Castellano Proyección de ciencia ficción francesa (No recomendada <16 años). 📅 19 | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Orquestra de la Comunitat Valenciana: Sinfonía N° 8 de Bruckner Concierto sinfónico. 📅 19 | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos de Castelló | 🎟️ De 10 € a 20 €

Concierto sinfónico. 📅 19 | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos de Castelló | 🎟️ De 10 € a 20 € Concierto de Navidad de La Lira Banda Joven de la Unión Musical La Lira y corales infantiles (Acceso con invitación previa). 📅 19 | 🕒 19:00 h | 📍 Auditorio Municipal Músico Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ Entrada con invitación

SÁBADO, 20 de diciembre

Teatro: El Betlem de la Pigà Representación tradicional navideña. 📅 20 | 🕒 20:00 h | 📍 Teatro Principal, Castelló | 🎟️ Precio no especificado

Representación tradicional navideña. 📅 20 | 🕒 20:00 h | 📍 Teatro Principal, Castelló | 🎟️ Precio no especificado Concierto: Biznaga (Punk-Rock) Presentación del álbum ¡Ahora! (Entradas agotadas) 📅 20 | 🕒 20:00 h | 📍 Sala La Bohemia, Castelló | 🎟️ Sold Out

Presentación del álbum ¡Ahora! (Entradas agotadas) 📅 20 | 🕒 20:00 h | 📍 Sala La Bohemia, Castelló | 🎟️ Concierto de Navidad. U.M Santa Cecília Concierto de la Unión Musical en Benicàssim. 📅 20 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

DOMINGO, 21 de diciembre