Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

La semana previa a la Navidad ofrece una agenda de alto nivel con música de distintos géneros, literatura, arte contemporáneo y mucho más

Javier Alandes, Biznaga y Anne Pauline son algunos de los protagonistas de la agenda de ocio y cultura de esta semana.

Javier Alandes, Biznaga y Anne Pauline son algunos de los protagonistas de la agenda de ocio y cultura de esta semana. / MEDITERRÁNEO

Nico Cruz

Llega la semana previa a la Navidad y la provincia de Castellón se inunda de cultura de alto nivel. La agenda arranca fuerte con el evento literario del Club de El Corte Inglés, la presentación de Javier Alandes y su thriller sobre falsificaciones de arte. Las propuestas de la Fundació Caixa Castelló añaden vanguardia con la exposición de Fermín Sales y el ciclo de 3 Solos de dansa contemporània. Disfruta del jazz de la Big Band UJI, el popular punk-rock de Biznaga y una amplia oferta de teatro, cine y conciertos.

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Nuestros planes destacados de la semana:

Club Literario con Javier Alandes

Club Literario con Javier Alandes

El escritor valenciano Javier Alandes es el protagonista del Club Literario con su última novela, "El Rey de Bronce", un thriller sobre falsificaciones en el mundo del arte.

📅 Lunes 15 | 🕒 19:00 h | 📍 El Corte Inglés Castellón (Ámbito Cultural, Planta 2ª) | 🎟️ Gratuito

Ciclo: 3 Solos de dansa contemporània

Ciclo: 3 Solos de dansa contemporània

Un ciclo que pone en valor la creación coreográfica valenciana joven y emergente a través de tres piezas: Me mordí la VOZ, El rizo que se riza y Un vacío lleno del mundo entero. Una muestra de la diversidad y riqueza de la escena contemporánea valenciana.

📅 Jueves 18 | 🕒 19:30 h | 📍 Sala Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló | 🎟️ Gratuito (Requiere reserva previa)

Concierto de Navidad de la Big Band UJI con Anna Pauline

Concierto de Navidad de la Big Band UJI con Anna Pauline

La Big Band de la Universitat Jaume I ofrece su tradicional concierto navideño, contando con la colaboración especial de la vocalista y compositora de jazz danesa Anna Pauline. Un programa que mezcla temas navideños y clásicos del jazz.

📅 Jueves 18 | 🕒 20:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ Entrada Solidaria 3 €

Concierto: Biznaga (Punk-Rock)

Concierto: Biznaga (Punk-Rock)

La aclamada banda madrileña Biznaga llega a Castellón para presentar su último trabajo, ¡Ahora!, consolidando su posición como referente del punk-rock nacional.

📅 Sábado 20 | 🕒 20:00 h | 📍 Sala La Bohemia, Castelló | 🎟️ Sold Out

Teatro tradicional: el Betlem de la Pigà

Teatro tradicional: el Betlem de la Pigà

El clásico teatral costumbrista de Castellón, con guion de Miquel Peris y música de Matilde Salvador. Esta obra recrea el Belén desde una perspectiva local y tradicional, siendo un evento que marca el inicio de la Navidad en la provincia.

📅 Sábado 20 | 🕒 20:00 h | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ Entre 5 y 18 euros (Consultar venta oficial)

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 15 de diciembre

  • Exposición | "El temps suspés: Els camps per a persones refugiades palestines al Líban" Muestra fotográfica de Germán Caballero sobre los campos de refugiados en Líbano. 📅 De lunes a viernes. | 🕒 10:30-13:30 h | 📍 Galería Octubre (Ágora Universitària, UJI) | 🎟️ Gratuito
  • Literatura: Club Literario con Javier Alandes ("El Rey de Bronce") (DESTACADO) Entrevista en directo y participación del público. 📅 15 | 🕒 19:00 h | 📍 El Corte Inglés Castellón (Ámbito Cultural, Planta 2ª) | 🎟️ Gratuito
  • Club de Lectura Tragalibros: El hombre en busca del sentido Debate sobre la obra de Viktor Frankl. 📅 15 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Gratuito

MARTES, 16 de diciembre

  • Conferencia: “Hacia Santiago por la ruta del Salvador” A cargo de José Manuel Valero Peiró. 📅 16 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Gratuito

MIÉRCOLES, 17 de diciembre

  • EXPOSICIÓN: Wences Rambla: El Artista: Recorrido por la faceta creativa y plástica del artista Wences Rambla (Hasta el 1 de febrero). 📅 Toda la semana | 🕒 De 10:00 a 20:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Sala -1, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito
  • Inauguración Exposición: Fermín Sales: Creuar el llindar Muestra de piezas y videoinstalaciones sobre el imaginario rural. 📅 17 | 🕒 19:30 h | 📍 Sala Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló | 🎟️ Gratuito
  • Concierto de Navidad: Banda Municipal de Castelló Concierto festivo con acceso libre. 📅 17 | 🕒 19:30 h | 📍 Auditorio de Castellón | 🎟️ Gratuito
  • Ciclo Dona i Cinema: Proyección Pride Cine sobre la amistad inesperada. 📅 17 | 🕒 18:30 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ Gratuito
JUEVES, 18 de diciembre

  • Concierto de Navidad de la Big Band UJI con Anna Pauline (DESTACADO) Jazz y música navideña. 📅 18 | 🕒 20:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ Entrada Solidaria 3 €
  • Ciclo: 3 Solos de dansa contemporània (DESTACADO) Presentación de tres piezas de danza de creadores emergentes. 📅 18 | 🕒 19:30 h | 📍 Sala Sant Miquel de la Fundació Caixa Castelló | 🎟️ Gratuito (Reserva previa)
  • Concierto: Sinister + Helldrifter + Infernal Hate + Insaniam (Death Metal) Cartel internacional de metal extremo. 📅 18 | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 20,40 €
Cartel del concierto metal que tendrá lugar en el pub Terra de Castelló esta semana.

Cartel del concierto metal que tendrá lugar en el pub Terra de Castelló esta semana. / MEDITERRÁNEO

  • Literatura: Coloquio y Firma de "L'eco d'Aixe" con Dolo Fabregat Firma (17:30h) y coloquio (18:30h) sobre secretos familiares y memoria. 📅 18 | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Gratuito

VIERNES, 19 de diciembre

  • Conferencia: “El emperador y el esclavo: el estoicismo de Marco Aurelio y Epicteto” Clausura del ciclo de estoicismo con David Hernández de la Fuente. 📅 19 | 🕒 19:00 h | 📍 Menador espai cultural, Castelló | 🎟️ Entrada libre
  • Teatro/Circo: Sustrai Espectáculo de la compañía ZirKuSS Konpainia sobre la entropía. 📅 19 | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ Desde 3 €
  • Cine: L’EMPIRE (El imperio) V.O.S. Castellano Proyección de ciencia ficción francesa (No recomendada <16 años). 📅 19 | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €
  • Orquestra de la Comunitat Valenciana: Sinfonía N° 8 de Bruckner Concierto sinfónico. 📅 19 | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos de Castelló | 🎟️ De 10 € a 20 €
  • Concierto de Navidad de La Lira Banda Joven de la Unión Musical La Lira y corales infantiles (Acceso con invitación previa). 📅 19 | 🕒 19:00 h | 📍 Auditorio Municipal Músico Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ Entrada con invitación

SÁBADO, 20 de diciembre

  • Teatro: El Betlem de la Pigà Representación tradicional navideña. 📅 20 | 🕒 20:00 h | 📍 Teatro Principal, Castelló | 🎟️ Precio no especificado
  • Concierto: Biznaga (Punk-Rock) Presentación del álbum ¡Ahora! (Entradas agotadas) 📅 20 | 🕒 20:00 h | 📍 Sala La Bohemia, Castelló | 🎟️ Sold Out
  • Concierto de Navidad. U.M Santa Cecília Concierto de la Unión Musical en Benicàssim. 📅 20 | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

DOMINGO, 21 de diciembre

  • Teatro Musical Familiar: Un Genio Muy Genial Comedia musical inspirada en la historia de Aladdín. 📅 21 | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €
  • Monólogo: Sois maravillosos (Miki Dkai) Comedia fresca sobre la rutina familiar. 📅 21 | 🕒 18:30 h | 📍 Sala La Bohemia, Castelló | 🎟️ Anticipada desde 15 €
  • Concierto: El Mesías de Händel Interpretado por Orquesta Art Creare y coros. 📅 21 | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos de Castelló | 🎟️ De 10 € a 20 €

TEMAS

