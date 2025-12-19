Qué hacer en Castellón este fin de semana: arranca la Navidad con Biznaga, El Betlem de la Pigà y muchos planes familiares

Castelló se zambulle de lleno en la Navidad con un fin de semana intenso y muy vivo. La agenda arranca fuerte con el directo incendiario de Biznaga, el regreso de una de las grandes tradiciones escénicas de la ciudad como El Betlem de la Pigà y el humor como gran protagonista con el monólogo de Miki Dkai, tres de las citas imprescindibles del finde.

A su alrededor, la ciudad se llena de conciertos, tributos, cine y propuestas culturales, mientras la programación navideña despliega muchísimos planes para hacer con niños y en familia: magia, musicales, circo, rutas teatralizadas y espectáculos en la calle que convierten cada paseo en una celebración. Un fin de semana para salir, reír, cantar y empezar a vivir la Navidad en comunidad. ¡¡Sed buenos!! 😈

Programación de Navidad en Castelló🎄

El Ayuntamiento ha organizado más de 250 actos que se extenderán hasta el 6 de enero, conformando una agenda navideña completa para el centro, barrios y el Grao. El municipio empieza a calentar motores para la temporada navideña con mercadillos y un concurso gastronómico que ya se inician este fin de semana.

ACTIVIDADES DEL FIN DE SEMANA VIERNES 19 12:00 | Nadal de Corals – Resurrexit | Centro Penitenciario de Castellón

| Centro Penitenciario de Castellón 17:30–19:30 | Talleres y cartero real | Dtto. Este (Barrio Rafalafena), Dtto. Norte (San Agustín y San Marcos), Dtto. Oeste (Benadresa, Reyes–San José Obrero, Las Galeras), Dtto. Sur (Perpetuo Socorro)

| Dtto. Este (Barrio Rafalafena), Dtto. Norte (San Agustín y San Marcos), Dtto. Oeste (Benadresa, Reyes–San José Obrero, Las Galeras), Dtto. Sur (Perpetuo Socorro) 18:00–19:00 | Entrega de premios “XXV Concurso de Belenes” | Salón de Plenos (Ayuntamiento)

| Salón de Plenos (Ayuntamiento) 18:30 | Concierto Banda Municipal “Nadales a la Plaça Major” | Plaza Mayor

| Plaza Mayor 18:30 | Nadal de Corals – Resurrexit | Plaza de la Hierba

| Plaza de la Hierba 19:00 | Nadal de Corals – Juan Ramón Herrero | Ermita San Juan (Poble Sec)

| Ermita San Juan (Poble Sec) 19:00–21:00 | Rutas navideñas motorizadas (Los Ángeles Guardianes) | Dtto. Norte

| Dtto. Norte 19:30 | Nadal de Corals – Vicent Ripollés | Capilla de la Sangre

| Capilla de la Sangre 19:30–22:00 | Vespanadal – rutas navideñas motorizadas (Vespa Club Azahar) | Dtto. Sur

| Dtto. Sur 20:00–21:40 | Videomapping Navidad | Plaza Mayor

| Plaza Mayor 20:00–21:30 | Belén viviente | Parroquia San José Obrero

| Parroquia San José Obrero 20:00–22:30 | Actuación musical “Los Simples” | Benadresa (Dtto. Oeste)

| Benadresa (Dtto. Oeste) 20:00–22:30 | Actuación musical “Paradita Flamenca” | San Agustín y San Marcos (Dtto. Norte)

| San Agustín y San Marcos (Dtto. Norte) 21:00–22:15 | Ciclo Organics – Augusto Belau y Joseph Lia | Concatedral de Santa María SÁBADO 20 11:00 | Pasacalle dolçainers | Calles del Grau (salida CCM)

| Calles del Grau (salida CCM) 11:00–17:00 | Belén de Frater y mercadillo solidario | Edificio Moruno

| Edificio Moruno 11:00–12:00 | Planetaller astronavideño (6–12 años) | Planetario

| Planetario 11:00–14:00 | Talleres infantiles de Navidad | Plaza Virgen del Carmen

| Plaza Virgen del Carmen 11:30–13:30 | Talleres y cartero real | Dtto. Este (Pol. Rafalafena – La Caseta), Dtto. Norte (Barrio La Guinea), Dtto. Oeste (Santo Domingo, La Choquera), Dtto. Sur (Santa Teresa), Grau (Marjalería)

| Dtto. Este (Pol. Rafalafena – La Caseta), Dtto. Norte (Barrio La Guinea), Dtto. Oeste (Santo Domingo, La Choquera), Dtto. Sur (Santa Teresa), Grau (Marjalería) 12:00–14:00 | Jarana | Plaza Mayor

| Plaza Mayor 12:30 | Inauguración muestra fotográfica | Centro Cultural La Marina

| Centro Cultural La Marina 12:30–13:30 | Rutas navideñas motorizadas (Los Ángeles Guardianes) | Grau (Marjalería)

| Grau (Marjalería) 16:00–19:00 | Talleres infantiles de Navidad | Plaza Virgen del Carmen

| Plaza Virgen del Carmen 18:00–20:00 | Rutas navideñas motorizadas (Castellón Chapter) | Dtto. Oeste (Roser y Reyes–San José Obrero)

| Dtto. Oeste (Roser y Reyes–San José Obrero) 18:30–19:00 | Nadal de Corals – Innuendo | Plaza Mayor

| Plaza Mayor 19:00–19:30 | Salida Betlem de la Pigà | Plaza Mayor

| Plaza Mayor 20:00 | Nadal de Corals – Innuendo | San Vicente Ferrer

| San Vicente Ferrer 20:00–21:40 | Videomapping Navidad | Plaza Mayor

| Plaza Mayor 20:00–22:00 | Betlem de la Pigà | Teatro Principal

| Teatro Principal 20:00–22:30 | Actuación musical “Patxi Ojana” | Pol. Rafalafena – La Caseta (Dtto. Este) DOMINGO 21 11:00–12:00 | Patinoel | Zona Centro

| Zona Centro 11:00–14:00 | Betlem de Columbretes (salida) | Iglesia San Pedro

| Iglesia San Pedro 11:00–17:00 | Belén de Frater y mercadillo solidario | Edificio Moruno

| Edificio Moruno 17:00 | Nadal de Corals – Ad Libitum | Iglesia de la Sangre

| Iglesia de la Sangre 18:00 | Llegada de Papá Noel | Tenencia de Alcaldía del Grau

| Tenencia de Alcaldía del Grau 18:00–21:00 | Rutas navideñas motorizadas (Los Ángeles Guardianes) | Dtto. Este (Pol. Rafalafena – La Caseta)

| Dtto. Este (Pol. Rafalafena – La Caseta) 19:00–19:30 | Nadal de Corals – Resurrexit | Plaza Mayor

| Plaza Mayor 19:30–20:00 | Nadal de Corals – Ad Libitum | Plaza Mayor

| Plaza Mayor 20:00 | Concierto de Navidad “UMG” | Sala Grau

| Sala Grau 20:00–21:40 | Videomapping Navidad | Plaza Mayor

| Plaza Mayor 21:00–22:15 | Ciclo Organics – Miquel González | Concatedral de Santa María

Villancicos Solidarios. / Mediterráneo

Villancicos Solidarios. Los jóvenes de la Familia Consolación celebran 20 años llenando el centro de música para apoyar el proyecto psicológico juvenil de Cáritas.

📅 Sábado 20 | 🕒 12:00 a 21:00 | 📍 Quatre Cantons (C/ Colón con Enmedio), Castelló | (Fines benéficos)

Resilientes. La Martina se llena de energía con este directo cargado de fuerza y ritmo.

📅 Viernes 19 | 🕒 17:30 | 📍 La Martina, Castelló | 🎟️ 9-10 €

The Bitters-Tributo a The Beatles. Los clásicos de Liverpool cobran vida en el centro de la ciudad para los amantes de la nostalgia.

📅 Viernes 19 | 🕒 17:30 | 📍 Dublin House, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Señor Mercado-Tributo a Leño y Rosendo. El rock más castizo y auténtico resuena en las paredes del Soho para una tarde de pura potencia.

📅 Viernes 19 | 🕒 18:30 | 📍 Soho Pub, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Señor Mercado-Tributo a Leño y Rosendo. / Instagram

Banda Jove de la Unió Musical La Lira. El talento joven de la histórica unión musical ofrece un recital lleno de frescura y técnica.

📅 Viernes 19 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

LOOP Electro Music. La sala se transforma en un club de vanguardia con ocho horas de electrónica ininterrumpida a cargo de Jairo Beltrami y Dani Barrera.

📅 Viernes 19 | 🕒 19:00 a 03:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 12-15 € (20 € en taquilla) | Más información

Cartel del LOOP Electro Music que tendrá lugar este 19 de diciembre en La Bohemia. / MEDITERRÁNEO

Orquestra de la Comunitat Valenciana. El prestigioso maestro Fabio Luisi dirige una velada sinfónica de primerísimo nivel internacional.

📅 Viernes 19 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 10-20 €

Mandonna. El espíritu de la reina del pop invade la sala con un tributo lleno de coreografías y hits inolvidables.

📅 Viernes 19 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Tributo a Madonna en Castelló / Instagram

Los Simples. Un concierto cercano y directo donde el buen rollo y las melodías conocidas son los protagonistas.

📅 Viernes 19 | 🕒 20:00 | 📍 Benadresa, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Paradita Flamenca. El duende y el compás se apoderan del barrio con esta propuesta llena de pasión y raíz.

📅 Viernes 19 | 🕒 20:00 | 📍 San Agustín y San Marcos, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Old Skull. Una descarga de Hard Rock y Rock and Roll con versiones vitaminadas de grandes bandas como U2, Extremoduro o los Rolling Stones.

📅 Sábado 20 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Silencio Roto. El rock potente de esta formación garantiza una sesión de mediodía llena de energía.

📅 Sábado 20 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Silencio Roto. / Instagram

Los Indi.os. Los ritmos frescos y desenfadados de esta banda animan el tardeo en el local.

📅 Sábado 20 | 🕒 17:00 | 📍 Piropo, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Zenit. Una propuesta musical intensa para quienes buscan vibrar con sonidos actuales.

📅 Sábado 20 | 🕒 17:00 | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ 8 €

Five. Un quinteto lleno de talento ofrece versiones y temas que invitan a no dejar de moverse.

📅 Sábado 20 | 🕒 17:30 | 📍 Dublin House, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Mala Idea. El grupo despliega su repertorio de rock en una cita perfecta para los amantes de los clásicos.

📅 Sábado 20 | 🕒 17:30 | 📍 La Martina, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Rebelodic. Una mezcla de rebeldía y melodía se apodera del espacio cultural de Betxí.

📅 Sábado 20 | 🕒 18:00 | 📍 Ágora Betxí, Betxí | 🎟️ Entrada libre

Reina Vudú + Family X. Una doble dosis de fuerza musical con estas dos formaciones que prometen un directo inolvidable.

📅 Sábado 20 | 🕒 18:00 | 📍 Sala Frenesí, Vinaròs | 🎟️ 10 €

Manolos Plateados-Tributo a El Último de la Fila. Un homenaje fiel y apasionado a las míticas canciones de Manolo García y Quimi Portet.

📅 Sábado 20 | 🕒 19:00 | 📍 Soho Pub, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Concierto de Navidad de la U.M. Santa Cecília. La banda sinfónica local celebra las fiestas con un recital lleno de tradición y elegancia.

📅 Sábado 20 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Concierto Navideño de la Unió Musical La Lira. Las voces infantiles de los colegios se unen a la banda joven para una tarde emocionante.

📅 Sábado 20 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

The Goos. Una sesión de música auténtica donde el público decide el valor del espectáculo al finalizar.

📅 Sábado 20 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ Taquilla inversa

The Goss actúa en Because. / Instagram

Clàssics de Nadal (Candlelight). El cuarteto de cuerda Az interpreta melodías navideñas rodeado por la luz de miles de velas.

📅 Sábado 20 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ 20-34 €

Biznaga. El punk más afilado y lírico del momento llega para sacudir los cimientos de la sala.

📅 Sábado 20 | 🕒 20:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 20 €

Biznaga. / Instagram

Patxi Ojana. El artista ofrece una actuación íntima y cercana cargada de sentimiento.

📅 Sábado 20 | 🕒 20:00 | 📍 Rafalafena La Caseta, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Soul Twin + Dj residente. Una noche dedicada al alma y al ritmo con esta formación y la mejor selección musical posterior.

📅 Sábado 20 | 🕒 20:00 | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 🎟️ 5 €

Tributo A Hans Zimmer (Candlelight). Las bandas sonoras más épicas del cine resuenan bajo la tenue luz de las velas.

📅 Sábado 20 | 🕒 21:00 | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 20-34 €

Audición de combos de So i Soroll. Los alumnos de la escuela muestran su talento y progresión en una mañana de bandas en directo.

📅 Domingo 21 | 🕒 11:00 | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Mala Estrella. Un combo brutal que recorre desde el Rockabilly clásico hasta el Country y el Gipsy Jazz con un directo potente y canciones propias.

📅 Domingo 21 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

El Messies. La Orquestra Art Creare y Tutte Voci interpretan la majestuosa obra de Händel en una cita musical imprescindible.

📅 Domingo 21 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 10-20 €

Trobada de Nadales. La Coral Sant Jaume y otras agrupaciones estrenan ‘Lux Natalis’ en un entorno solemne y emotivo.

📅 Domingo 21 | 🕒 19:30 | 📍 Basílica de Sant Pasqual, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

El Imperio. El cineasta Bruno Dumont sorprende con esta pieza francesa que mezcla ciencia ficción y una estética visual impactante.

📅 Viernes 19 | 🕒 19:30 y 22:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 2-3 €

La Navidad en sus manos. Una comedia familiar perfecta para sumergirse de lleno en el ambiente festivo.

📅 Sábado 20 | 🕒 18:00 | 📍 Auditori Juan Varea, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Sirât. El prestigioso director Oliver Laxe presenta su última y esperada obra cinematográfica.

📅 Sábado 20 y domingo 21 | 🕒 19:00 | 📍 Palau de Congressos, Peñíscola | 🎟️ 3 €

Sirât. / Archivo

Ojos negros. Un clásico del cine italiano que explora el amor y la nostalgia con maestría visual.

📅 Sábado 20 y domingo 21 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €

Sustrai Circus. Los acróbatas de la compañía Zirkuss desafían la gravedad en un viaje visual que explora el fascinante concepto de la entropía.

📅 Viernes 19 | 🕒 19:30 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 3-8 €

Gabriel Utiel

El Betlem de la Pigà. La representación navideña por excelencia de la ciudad revive las tradiciones y personajes locales.

📅 Sábado 20 | 🕒 20:00 | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 5-18 €

Miki Dkai en directo. El cómico gaditano aterriza en la ciudad con su humor gamberro y cotidiano para asegurar una tarde de risas ininterrumpidas.

📅 Domingo 21 | 🕒 18:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 15,00 €

Miki Dkai en directo en La Bohemia. / Instagram

Navidades Mágicas 2.0. Jorge Chust y Mag Lager sorprenden con trucos imposibles en esta cita para toda la familia.

📅 Sábado 20 | 🕒 17:00 y 19:30 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 12-15 €

Trobadorets. Los más pequeños bailan y cantan con el espectáculo infantil más divertido de la provincia.

📅 Sábado 20 | 🕒 18:00 | 📍 Avinguda de la Murà, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

La memòria de les ones. Una visita teatralizada que permite descubrir los secretos y la historia marinera de forma lúdica y cercana.

📅 Domingo 21 | 🕒 11:00 | 📍 Museu de la Mar, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Burriana, tradición navideña. Un recorrido por el patrimonio local para conocer cómo vive la ciudad sus costumbres más arraigadas.

📅 Domingo 21 | 🕒 12:00 | 📍 Plaza Mayor, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Wanted. / Mediterráneo

Wanted. Xa! Teatre presenta una propuesta escénica sorprendente que combina habilidad y espectáculo en un entorno único.

📅 Domingo 21 | 🕒 12:00 | 📍 Plaça de l’Església, Tales | 🎟️ Entrada libre

Un genio muy genial. La Farsa Compañía presenta un musical lleno de color y fantasía ideal para el público familiar.

📅 Domingo 21 | 🕒 18:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 €

Show cooking: El blat. Joan Clement Hernández enseña los secretos de este cereal esencial en una demostración culinaria histórica.

📅 Sábado 20 | 🕒 11:00 | 📍 Edificio Segon Molí, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Llum que il·lumine el traç. El artista Joan Simó inaugura esta muestra donde la luz y el dibujo dialogan en un espacio histórico.

📅 Viernes 19 | 🕒 19:00 | 📍 ECO Les Aules, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Presentación de 'El eco de mis latidos'. José Gallego desgrana los detalles y la inspiración de su nueva obra literaria ante el público.

📅 Viernes 19 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Market-Creatiu. Una reunión de diseñadores y editoriales independientes donde encontrar piezas únicas de diseño y cultura.

📅 Sábado 20 | 🕒 11:00 | 📍 ECO Les Aules, Castelló | 🎟️ Entrada libre

