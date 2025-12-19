Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qué hacer en Castellón este fin de semana: arranca la Navidad con Biznaga, El Betlem de la Pigà y muchos planes familiares

La agenda del 19, 20, y 21 de diciembre reúne en Castellón las mejores propuestas para disfrutar de fiestas, ferias, festivales, música, cine, teatro, gastronomía y mucho más

Hemos seleccionado para ti las mejores actividades para que no te pierdas nada

Vídeo: No te pierdas los mejores planes del fin de semana en Castellón

Néstor Marín

Fede Navarro

Fede Navarro

Castellón

Castelló se zambulle de lleno en la Navidad con un fin de semana intenso y muy vivo. La agenda arranca fuerte con el directo incendiario de Biznaga, el regreso de una de las grandes tradiciones escénicas de la ciudad como El Betlem de la Pigà y el humor como gran protagonista con el monólogo de Miki Dkai, tres de las citas imprescindibles del finde.

A su alrededor, la ciudad se llena de conciertos, tributos, cine y propuestas culturales, mientras la programación navideña despliega muchísimos planes para hacer con niños y en familia: magia, musicales, circo, rutas teatralizadas y espectáculos en la calle que convierten cada paseo en una celebración. Un fin de semana para salir, reír, cantar y empezar a vivir la Navidad en comunidad. ¡¡Sed buenos!! 😈

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Programación de Navidad en Castelló🎄

El Ayuntamiento ha organizado más de 250 actos que se extenderán hasta el 6 de enero, conformando una agenda navideña completa para el centro, barrios y el Grao. El municipio empieza a calentar motores para la temporada navideña con mercadillos y un concurso gastronómico que ya se inician este fin de semana.

ACTIVIDADES DEL FIN DE SEMANA

VIERNES 19

  • 12:00 | Nadal de Corals – Resurrexit | Centro Penitenciario de Castellón
  • 17:30–19:30 | Talleres y cartero real | Dtto. Este (Barrio Rafalafena), Dtto. Norte (San Agustín y San Marcos), Dtto. Oeste (Benadresa, Reyes–San José Obrero, Las Galeras), Dtto. Sur (Perpetuo Socorro)
  • 18:00–19:00 | Entrega de premios “XXV Concurso de Belenes” | Salón de Plenos (Ayuntamiento)
  • 18:30 | Concierto Banda Municipal “Nadales a la Plaça Major” | Plaza Mayor
  • 18:30 | Nadal de Corals – Resurrexit | Plaza de la Hierba
  • 19:00 | Nadal de Corals – Juan Ramón Herrero | Ermita San Juan (Poble Sec)
  • 19:00–21:00 | Rutas navideñas motorizadas (Los Ángeles Guardianes) | Dtto. Norte
  • 19:30 | Nadal de Corals – Vicent Ripollés | Capilla de la Sangre
  • 19:30–22:00 | Vespanadal – rutas navideñas motorizadas (Vespa Club Azahar) | Dtto. Sur
  • 20:00–21:40 | Videomapping Navidad | Plaza Mayor
  • 20:00–21:30 | Belén viviente | Parroquia San José Obrero
  • 20:00–22:30 | Actuación musical “Los Simples” | Benadresa (Dtto. Oeste)
  • 20:00–22:30 | Actuación musical “Paradita Flamenca” | San Agustín y San Marcos (Dtto. Norte)
  • 21:00–22:15 | Ciclo Organics – Augusto Belau y Joseph Lia | Concatedral de Santa María

SÁBADO 20

  • 11:00 | Pasacalle dolçainers | Calles del Grau (salida CCM)
  • 11:00–17:00 | Belén de Frater y mercadillo solidario | Edificio Moruno
  • 11:00–12:00 | Planetaller astronavideño (6–12 años) | Planetario
  • 11:00–14:00 | Talleres infantiles de Navidad | Plaza Virgen del Carmen
  • 11:30–13:30 | Talleres y cartero real | Dtto. Este (Pol. Rafalafena – La Caseta), Dtto. Norte (Barrio La Guinea), Dtto. Oeste (Santo Domingo, La Choquera), Dtto. Sur (Santa Teresa), Grau (Marjalería)
  • 12:00–14:00 | Jarana | Plaza Mayor
  • 12:30 | Inauguración muestra fotográfica | Centro Cultural La Marina
  • 12:30–13:30 | Rutas navideñas motorizadas (Los Ángeles Guardianes) | Grau (Marjalería)
  • 16:00–19:00 | Talleres infantiles de Navidad | Plaza Virgen del Carmen
  • 18:00–20:00 | Rutas navideñas motorizadas (Castellón Chapter) | Dtto. Oeste (Roser y Reyes–San José Obrero)
  • 18:30–19:00 | Nadal de Corals – Innuendo | Plaza Mayor
  • 19:00–19:30 | Salida Betlem de la Pigà | Plaza Mayor
  • 20:00 | Nadal de Corals – Innuendo | San Vicente Ferrer
  • 20:00–21:40 | Videomapping Navidad | Plaza Mayor
  • 20:00–22:00 | Betlem de la Pigà | Teatro Principal
  • 20:00–22:30 | Actuación musical “Patxi Ojana” | Pol. Rafalafena – La Caseta (Dtto. Este)

DOMINGO 21

  • 11:00–12:00 | Patinoel | Zona Centro
  • 11:00–14:00 | Betlem de Columbretes (salida) | Iglesia San Pedro
  • 11:00–17:00 | Belén de Frater y mercadillo solidario | Edificio Moruno
  • 17:00 | Nadal de Corals – Ad Libitum | Iglesia de la Sangre
  • 18:00 | Llegada de Papá Noel | Tenencia de Alcaldía del Grau
  • 18:00–21:00 | Rutas navideñas motorizadas (Los Ángeles Guardianes) | Dtto. Este (Pol. Rafalafena – La Caseta)
  • 19:00–19:30 | Nadal de Corals – Resurrexit | Plaza Mayor
  • 19:30–20:00 | Nadal de Corals – Ad Libitum | Plaza Mayor
  • 20:00 | Concierto de Navidad “UMG” | Sala Grau
  • 20:00–21:40 | Videomapping Navidad | Plaza Mayor
  • 21:00–22:15 | Ciclo Organics – Miquel González | Concatedral de Santa María
Villancicos Solidarios.

Villancicos Solidarios. / Mediterráneo

Villancicos Solidarios. Los jóvenes de la Familia Consolación celebran 20 años llenando el centro de música para apoyar el proyecto psicológico juvenil de Cáritas.

📅 Sábado 20 | 🕒 12:00 a 21:00 | 📍 Quatre Cantons (C/ Colón con Enmedio), Castelló | (Fines benéficos)

Música

Resilientes. La Martina se llena de energía con este directo cargado de fuerza y ritmo.

📅 Viernes 19 | 🕒 17:30 | 📍 La Martina, Castelló | 🎟️ 9-10 €

The Bitters-Tributo a The Beatles. Los clásicos de Liverpool cobran vida en el centro de la ciudad para los amantes de la nostalgia.

📅 Viernes 19 | 🕒 17:30 | 📍 Dublin House, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Señor Mercado-Tributo a Leño y Rosendo. El rock más castizo y auténtico resuena en las paredes del Soho para una tarde de pura potencia.

📅 Viernes 19 | 🕒 18:30 | 📍 Soho Pub, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Señor Mercado-Tributo a Leño y Rosendo.

Señor Mercado-Tributo a Leño y Rosendo. / Instagram

Banda Jove de la Unió Musical La Lira. El talento joven de la histórica unión musical ofrece un recital lleno de frescura y técnica.

📅 Viernes 19 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

LOOP Electro Music. La sala se transforma en un club de vanguardia con ocho horas de electrónica ininterrumpida a cargo de Jairo Beltrami y Dani Barrera.

📅 Viernes 19 | 🕒 19:00 a 03:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 12-15 € (20 € en taquilla) | Más información

Cartel del LOOP Electro Music que tendrá lugar este 19 de diciembre en La Bohemia.

Cartel del LOOP Electro Music que tendrá lugar este 19 de diciembre en La Bohemia. / MEDITERRÁNEO

Orquestra de la Comunitat Valenciana. El prestigioso maestro Fabio Luisi dirige una velada sinfónica de primerísimo nivel internacional.

📅 Viernes 19 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 10-20 €

Mandonna. El espíritu de la reina del pop invade la sala con un tributo lleno de coreografías y hits inolvidables.

📅 Viernes 19 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Tributo a Madonna en Castelló

Tributo a Madonna en Castelló / Instagram

Los Simples. Un concierto cercano y directo donde el buen rollo y las melodías conocidas son los protagonistas.

📅 Viernes 19 | 🕒 20:00 | 📍 Benadresa, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Paradita Flamenca. El duende y el compás se apoderan del barrio con esta propuesta llena de pasión y raíz.

📅 Viernes 19 | 🕒 20:00 | 📍 San Agustín y San Marcos, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Old Skull. Una descarga de Hard Rock y Rock and Roll con versiones vitaminadas de grandes bandas como U2, Extremoduro o los Rolling Stones.

📅 Sábado 20 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Silencio Roto. El rock potente de esta formación garantiza una sesión de mediodía llena de energía.

📅 Sábado 20 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Silencio Roto.

Silencio Roto. / Instagram

Los Indi.os. Los ritmos frescos y desenfadados de esta banda animan el tardeo en el local.

📅 Sábado 20 | 🕒 17:00 | 📍 Piropo, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Zenit. Una propuesta musical intensa para quienes buscan vibrar con sonidos actuales.

📅 Sábado 20 | 🕒 17:00 | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ 8 €

Five. Un quinteto lleno de talento ofrece versiones y temas que invitan a no dejar de moverse.

📅 Sábado 20 | 🕒 17:30 | 📍 Dublin House, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Mala Idea. El grupo despliega su repertorio de rock en una cita perfecta para los amantes de los clásicos.

📅 Sábado 20 | 🕒 17:30 | 📍 La Martina, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Rebelodic. Una mezcla de rebeldía y melodía se apodera del espacio cultural de Betxí.

📅 Sábado 20 | 🕒 18:00 | 📍 Ágora Betxí, Betxí | 🎟️ Entrada libre

Reina Vudú + Family X. Una doble dosis de fuerza musical con estas dos formaciones que prometen un directo inolvidable.

📅 Sábado 20 | 🕒 18:00 | 📍 Sala Frenesí, Vinaròs | 🎟️ 10 €

Manolos Plateados-Tributo a El Último de la Fila. Un homenaje fiel y apasionado a las míticas canciones de Manolo García y Quimi Portet.

📅 Sábado 20 | 🕒 19:00 | 📍 Soho Pub, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Concierto de Navidad de la U.M. Santa Cecília. La banda sinfónica local celebra las fiestas con un recital lleno de tradición y elegancia.

📅 Sábado 20 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Concierto Navideño de la Unió Musical La Lira. Las voces infantiles de los colegios se unen a la banda joven para una tarde emocionante.

📅 Sábado 20 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

The Goos. Una sesión de música auténtica donde el público decide el valor del espectáculo al finalizar.

📅 Sábado 20 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ Taquilla inversa

The Goss actúa en Because.

The Goss actúa en Because. / Instagram

Clàssics de Nadal (Candlelight). El cuarteto de cuerda Az interpreta melodías navideñas rodeado por la luz de miles de velas.

📅 Sábado 20 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ 20-34 €

Biznaga. El punk más afilado y lírico del momento llega para sacudir los cimientos de la sala.

📅 Sábado 20 | 🕒 20:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 20 €

Biznaga.

Biznaga. / Instagram

Patxi Ojana. El artista ofrece una actuación íntima y cercana cargada de sentimiento.

📅 Sábado 20 | 🕒 20:00 | 📍 Rafalafena La Caseta, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Soul Twin + Dj residente. Una noche dedicada al alma y al ritmo con esta formación y la mejor selección musical posterior.

📅 Sábado 20 | 🕒 20:00 | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 🎟️ 5 €

Tributo A Hans Zimmer (Candlelight). Las bandas sonoras más épicas del cine resuenan bajo la tenue luz de las velas.

📅 Sábado 20 | 🕒 21:00 | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 20-34 €

Audición de combos de So i Soroll. Los alumnos de la escuela muestran su talento y progresión en una mañana de bandas en directo.

📅 Domingo 21 | 🕒 11:00 | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Mala Estrella. Un combo brutal que recorre desde el Rockabilly clásico hasta el Country y el Gipsy Jazz con un directo potente y canciones propias.

📅 Domingo 21 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

El Messies. La Orquestra Art Creare y Tutte Voci interpretan la majestuosa obra de Händel en una cita musical imprescindible.

📅 Domingo 21 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 10-20 €

Trobada de Nadales. La Coral Sant Jaume y otras agrupaciones estrenan ‘Lux Natalis’ en un entorno solemne y emotivo.

📅 Domingo 21 | 🕒 19:30 | 📍 Basílica de Sant Pasqual, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Cine

El Imperio. El cineasta Bruno Dumont sorprende con esta pieza francesa que mezcla ciencia ficción y una estética visual impactante.

📅 Viernes 19 | 🕒 19:30 y 22:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 2-3 €

La Navidad en sus manos. Una comedia familiar perfecta para sumergirse de lleno en el ambiente festivo.

📅 Sábado 20 | 🕒 18:00 | 📍 Auditori Juan Varea, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Sirât. El prestigioso director Oliver Laxe presenta su última y esperada obra cinematográfica.

📅 Sábado 20 y domingo 21 | 🕒 19:00 | 📍 Palau de Congressos, Peñíscola | 🎟️ 3 €

Sirât.

Sirât. / Archivo

Ojos negros. Un clásico del cine italiano que explora el amor y la nostalgia con maestría visual.

📅 Sábado 20 y domingo 21 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €

Teatro

Sustrai Circus. Los acróbatas de la compañía Zirkuss desafían la gravedad en un viaje visual que explora el fascinante concepto de la entropía.

📅 Viernes 19 | 🕒 19:30 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 3-8 €

Gabriel Utiel

El Betlem de la Pigà. La representación navideña por excelencia de la ciudad revive las tradiciones y personajes locales.

📅 Sábado 20 | 🕒 20:00 | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 5-18 €

Miki Dkai en directo. El cómico gaditano aterriza en la ciudad con su humor gamberro y cotidiano para asegurar una tarde de risas ininterrumpidas.

📅 Domingo 21 | 🕒 18:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 15,00 €

Miki Dkai en directo en La Bohemia

Miki Dkai en directo en La Bohemia. / Instagram

Planes con niños

Navidades Mágicas 2.0. Jorge Chust y Mag Lager sorprenden con trucos imposibles en esta cita para toda la familia.

📅 Sábado 20 | 🕒 17:00 y 19:30 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 12-15 €

Trobadorets. Los más pequeños bailan y cantan con el espectáculo infantil más divertido de la provincia.

📅 Sábado 20 | 🕒 18:00 | 📍 Avinguda de la Murà, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

La memòria de les ones. Una visita teatralizada que permite descubrir los secretos y la historia marinera de forma lúdica y cercana.

📅 Domingo 21 | 🕒 11:00 | 📍 Museu de la Mar, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Burriana, tradición navideña. Un recorrido por el patrimonio local para conocer cómo vive la ciudad sus costumbres más arraigadas.

📅 Domingo 21 | 🕒 12:00 | 📍 Plaza Mayor, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Wanted.

Wanted. / Mediterráneo

Wanted. Xa! Teatre presenta una propuesta escénica sorprendente que combina habilidad y espectáculo en un entorno único.

📅 Domingo 21 | 🕒 12:00 | 📍 Plaça de l’Església, Tales | 🎟️ Entrada libre

Un genio muy genial. La Farsa Compañía presenta un musical lleno de color y fantasía ideal para el público familiar.

📅 Domingo 21 | 🕒 18:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 €

Gastronomía

Show cooking: El blat. Joan Clement Hernández enseña los secretos de este cereal esencial en una demostración culinaria histórica.

📅 Sábado 20 | 🕒 11:00 | 📍 Edificio Segon Molí, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Llum que il·lumine el traç. El artista Joan Simó inaugura esta muestra donde la luz y el dibujo dialogan en un espacio histórico.

📅 Viernes 19 | 🕒 19:00 | 📍 ECO Les Aules, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Presentación de 'El eco de mis latidos'. José Gallego desgrana los detalles y la inspiración de su nueva obra literaria ante el público.

📅 Viernes 19 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Market-Creatiu. Una reunión de diseñadores y editoriales independientes donde encontrar piezas únicas de diseño y cultura.

📅 Sábado 20 | 🕒 11:00 | 📍 ECO Les Aules, Castelló | 🎟️ Entrada libre

¿Tienes ideas geniales para planes, rutas o gastronomía? Nos encantaría conocerlas. Envíanos tus sugerencias por correo a web@epmediterraneo.com o por WhatsApp al 680 558 577. ¡Esperamos tus aportes!

