¡Las travesuras llegan a Castellón! Vive la magia de la Navidad con The Elf on the Shelf en el Centro Comercial Salera

La Navidad no es solo una fecha en el calendario; es un estado de ánimo, un brillo especial en los ojos de los niños y, sobre todo, una época de historias compartidas. Este año, el Centro Comercial Salera ha decidido elevar la apuesta por la ilusión trayendo directamente desde el Polo Norte a unos invitados muy especiales: The Elf on the Shelf.

Del 19 de diciembre al 4 de enero, el centro se transforma en el cuartel general de estos famosos elfos traviesos, ofreciendo a las familias de Castellón y alrededores una experiencia inmersiva que combina la tradición con la interactividad. Si buscas un plan donde los más pequeños sean los verdaderos protagonistas mientras disfrutas del mejor ambiente festivo, Salera es tu destino imprescindible estas fiestas.

The Elf on the Shelf / cedida

Un viaje al corazón de la tradición: ¿Quién es el elfo travieso?

Para quienes aún no conozcan la leyenda, The Elf on the Shelf (el elfo en el estante) es uno de los personajes más queridos de la Navidad moderna. Estos "elfos exploradores" tienen una misión muy importante: observar las buenas acciones durante el día y viajar cada noche al Polo Norte para informar a Papá Noel. Pero lo que realmente los hace famosos es su sentido del humor, apareciendo cada mañana en un lugar diferente y, a menudo, ¡enredados en alguna travesura!

En el Centro Comercial Salera, esta tradición cobra vida a una escala gigante. No se trata solo de ver una decoración; se trata de entrar en su mundo. Los niños podrán descubrir cómo estos pequeños ayudantes de Santa Claus llenan de magia cada rincón, incentivando valores como la creatividad, la lectura y la bondad, todo bajo un marco de diversión pura.

Este espacio temático ha sido diseñado con mimo para que cada visita sea una página nueva en el libro de recuerdos de tu familia. Desde el momento en que cruzas las puertas de Salera, la atmósfera navideña te envuelve, guiándote hacia una zona donde la realidad se mezcla con la fantasía de los cuentos clásicos.

Actividades y juegos: Conviértete en un elfo explorador en Salera

La propuesta de este año en Salera va mucho más allá de la contemplación. Se ha creado un universo de juegos y creatividad diseñado específicamente para fomentar el desarrollo y la alegría de los niños. ¿Qué podréis encontrar en el espacio temático de The Elf on the Shelf?

El tablero de juego gigante: Aquí, los niños no solo juegan, ¡ellos son las fichas! En esta atracción de dimensiones asombrosas, los pequeños tendrán que superar retos, pruebas y acertijos para avanzar. Es una forma dinámica de fomentar el ejercicio físico y la agilidad mental mientras compiten sanamente por llegar los primeros a la meta. Zona de manualidades creativas: Para los artistas de la casa, Salera ha habilitado un rincón repleto de color. Habrá talleres de caretas, recortables y coloreables exclusivos de los Elfos Exploradores. Es el lugar ideal para que dejen volar su imaginación y se lleven a casa un trocito de la magia creada por ellos mismos. La biblioteca del elfo: En un mundo tan digital, Salera apuesta por el refugio de la lectura. Este rincón acogedor invita a las familias a detenerse y disfrutar de los libros navideños que los Elfos han seleccionado. Es el espacio perfecto para una pausa relajada entre juego y juego. El buzón de los deseos: Ninguna visita navideña estaría completa sin contactar con los grandes protagonistas. En esta zona, los niños podrán redactar con calma sus cartas para Papá Noel o Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, asegurándose de que sus peticiones lleguen directas a su destino a través del buzón oficial del centro.

Además, para inmortalizar el momento, el espacio cuenta con un photo opportunity espectacular: una recreación gigante del libro original de The Elf on the Shelf. Es el fondo perfecto para esa felicitación navideña que estabas pensando enviar a tus seres queridos por WhatsApp o compartir en tus redes sociales.

Horarios y planificación: No te pierdas ni un segundo de diversión Para que puedas organizar tu visita al Centro Comercial Salera sin contratiempos, es importante tener en cuenta el calendario de este evento especial. Los Elfos estarán esperándote desde el 19 de diciembre hasta el 4 de enero, pero toma nota de los horarios específicos: Inauguración (19 de diciembre): De 16:00 h a 20:00 h.

De 16:00 h a 20:00 h. Horario general (del 20/12 al 04/01): Mañanas de 12:00 h a 14:00 h y tardes de 16:00 h a 20:00 h.

Mañanas de 12:00 h a 14:00 h y tardes de 16:00 h a 20:00 h. Excepciones importantes: * El 22 de diciembre , el espacio abrirá únicamente de tarde (16:00 h a 20:00 h).

* El , el espacio abrirá únicamente de tarde (16:00 h a 20:00 h). Los días de Nochebuena (24 de diciembre) y Nochevieja (31 de diciembre), el horario de tarde se reducirá, finalizando a las 18:00 h para que todos puedan ir a celebrar en familia. Como bien indica Alejandro Galocha, gerente del centro: "Queremos que la Navidad sea una época inolvidable... este espacio nos permite ofrecer una experiencia mágica y participativa donde la ilusión de los más pequeños es la gran protagonista". Salera no es solo un lugar para hacer compras; es el punto de encuentro donde la comunidad de Castellón se reúne para celebrar la vida y la familia.

Salera, tu destino de Navidad en Castellón

En definitiva, la llegada de The Elf on the Shelf al Centro Comercial Salera marca el inicio de una temporada llena de sorpresas. Es la oportunidad perfecta para combinar las compras de última hora, disfrutar de una tarde de cine o una cena en la zona de restauración, mientras los niños se sumergen en un mundo de aventura y fantasía.

No dejes que te lo cuenten. Ven a descubrir dónde se esconden los elfos, supera el tablero gigante y asegúrate de que tu carta llegue al Polo Norte. ¡Te esperamos en Salera para vivir la Navidad más traviesa y mágica de la historia!