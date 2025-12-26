Qué hacer en Castellón este fin de semana: sin tregua entre Navidad y Nochevieja
La agenda del 26, 27, y 28 de diciembre reúne en Castellón las mejores propuestas para disfrutar de fiestas, ferias, festivales, música, cine, teatro, gastronomía y mucho más
Hemos seleccionado para ti las mejores actividades para que no te pierdas nada
Castellón afronta un fin de semana un poco especial: con el turrón aún atravesado y la cabeza ya pensando más en Nochevieja. Entre Navidad y fin de año, la ciudad sigue ofreciendo propuestas para no caer en la hibernación, y la agenda se apoya sobre todo en la música, con conciertos corales, directos en salas y alguna cita sinfónica para seguir saliendo de casa sin demasiados esfuerzos.
Además, estos días sin cole la agenda está llena de planes pensados para los más pequeños y para disfrutar en familia: teatro, cine, magia, espectáculos infantiles y actividades culturales repartidas por toda la provincia. Un fin de semana ideal para salir un rato… que el fiestón de fin de año ya asoma. 🎄🥂
Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻
Programación de Navidad en Castelló🎄
La Navidad se despliega en Castelló con una programación de más de 250 actos que se extenderá hasta el 6 de enero por el centro, los barrios y el Grao. Mercadillos y un concurso gastronómico abren este fin de semana una agenda pensada para ir entrando poco a poco en ambiente.
ACTIVIDADES DEL FIN DE SEMANA
SÁBADO 27
- 09:30–18:00 | Torneo de fútbol benjamín de Navidad | San Agustín
- 11:00–14:00 | Belén de Frater | Edificio Moruno
11:30–13:30 | Talleres navideños y cartero real |
- Distrito Este: Doctor Marañón
- Distrito Norte: Barrio Las Brevas
- Distrito Oeste: Grupo Roser y Racó del Mercader
- Distrito Sur: Barrio Sensal
12:00–14:00 | Zambombada navideña | Plaza Mayor
13:00–14:00 | Planetario en vivo “Halley y la estrella de Belén” | Planetario
18:00–19:00 | Nadal al Raval – Carilló (Cía. La Tal) | Teatre del Raval Rafa Lloret (venta de entradas en taquilla)
18:30 | Pasacalle de dolçainers y villancicos | Zona centro
19:30 | Nadal de Corals – Vicent Ripollés | Parroquia Ntra. Sra. de la Esperanza
20:00 | Encuentro de corales (en memoria de José María Illescas) | Iglesia de San Pedro
DOMINGO 28
09:30–15:00 | Torneo de fútbol benjamín de Navidad | San Agustín
11:00–13:00 | Talleres de los Santos Inocentes | Explanada Casal Jove
11:00–13:00 | Juegos infantiles | Plaza Mayor
11:00–14:00 | Belén de Frater | Edificio Moruno
18:00 | Títeres | Plaza Mayor
18:00–19:00 | Nadal al Raval – Presente (Cía. Mireia Miracle Company) | Teatre del Raval Rafa Lloret (venta de entradas en taquilla)
21:00–22:15 | Ciclo Organics – Basilio Gomarín y Fco. Javier Jiménez | Concatedral de Santa María
Música
Coro Música Viva. Una actuación vocal solemne que forma parte del ciclo navideño que recorre los pueblos de nuestra provincia.
📅 Viernes 26 | 🕒 19:00 | 📍 Iglesia Parroquial, Les Alqueries | 🎟️ Entrada libre
Coral Borrianenca. La agrupación local presenta ‘Del Vell al nou món’, un viaje sonoro lleno de historia y sensibilidad.
📅 Viernes 26 | 🕒 19:00 | 📍 Centre Municipal de Cultura La Mercè, Burriana | 🎟️ Entrada libre
Concierto de Navidad: Miguel Pascual García. El pianista deleita al público con un recital íntimo y elegante en el marco del casino.
📅 Viernes 26 | 🕒 19:00 | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Entrada libre
ÑRock. Una noche dedicada a los grandes himnos del rock en castellano con toda la fuerza del directo.
📅 Viernes 26 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €
Jam session. Los amantes de la improvisación tienen una cita donde la música fluye libremente y el precio lo decide el público.
📅 Viernes 26 | 🕒 20:00 | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 🎟️ Taquilla Inversa
Messiah. La obra maestra de Händel cobra vida con las voces del Cor Tutte Voci, el Cor Juan Ramón Herrero y la Orquestra Art Creare.
📅 Viernes 26 | 🕒 20:00 | 📍 Església Arxiprestal Sant Jaume, Vila-real | 🎟️ Entrada libre
Duo Concertante a Quattro. Pablo Márquez y Atsuko Tanako ofrecen un recital de órgano a cuatro manos con una técnica excepcional.
📅 Viernes 26 | 🕒 21:00 | 📍 Concatedral de Santa María, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Coro Música Viva. Segunda oportunidad del día para disfrutar de este coro dentro del ciclo 'Nadals a la província de Castelló'.
📅 Viernes 26 | 🕒 22:00 | 📍 Plaça de la Font, Borriol | 🎟️ Entrada libre
Sisband. El proyecto liderado por el guitarrista Panchi Vivó, junto a músicos experimentados de la escena de Castellón como Toni Porcar y Joan de Ribera, ofrece un vermut musical imprescindible para despedir el año con calidad y buen ritmo.
📅 Sábado 27 | 🕒 12:00 | 📍 L'Ovella Negra, Castelló | 🎟️ Taquilla inversa
Navelates. Una sesión musical perfecta para maridar el aperitivo con buenos sonidos y energía.
📅 Sábado 27 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €
Toto Party. Un despliegue de talento y color con un cartel amplísimo que incluye a La Niña Delantro y Clover Bish entre otros.
📅 Sábado 27 | 🕒 17:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 12-15 €
N’Rockats. Rock en estado puro para sacudir la tarde en una de las salas con más solera de la ciudad.
📅 Sábado 27 | 🕒 17:00 | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ 8 €
Vudú. La banda trae su magnetismo y su sonido característico para un tardeo inolvidable.
📅 Sábado 27 | 🕒 17:30 | 📍 Dublin House, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Asignatura Pendiente. Canciones que se quedan grabadas en una cita imprescindible para los amantes del directo.
📅 Sábado 27 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €
Konecta 80’s. Un viaje nostálgico a la década dorada con los mejores éxitos que te harán bailar sin parar.
📅 Sábado 27 | 🕒 19:00 | 📍 Soho Pub, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Banda Sinfónica de la Agrupación Filarmónica Borrianenca. La excelencia musical de Burriana se da cita en este esperado concierto sinfónico.
📅 Sábado 27 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ Entrada libre
Coro Música Viva. La tradición navideña llega a Oropesa dentro del ciclo que recorre nuestra provincia.
📅 Sábado 27 | 🕒 19:30 | 📍 Iglesia Sant Jaume, Oropesa | 🎟️ Entrada libre
Ruben Pozo y Los Chicos de la Curva. El que fuera integrante de Pereza llega con su banda para ofrecer un concierto de rock auténtico y directo.
📅 Sábado 27 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 20 €
Coro Música Viva. Las voces de este conjunto coral resuenan en el interior de la iglesia dentro del ciclo navideño provincial.
📅 Domingo 28 | 🕒 12:00 | 📍 Iglesia de Vilafranca, Vilafranca | 🎟️ Entrada libre
Micro Obert Castelló CompArte. El escenario se abre al talento local y a la libre expresión en esta cita comunitaria y participativa.
📅 Domingo 28 | 🕒 18:00 | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Orquesta Sinfónica de Castelló. La prestigiosa violinista Leticia Moreno se une a la orquesta bajo la batuta de Pablo Marqués en una tarde sinfónica magistral.
📅 Domingo 28 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ 6-16 €
Coro Música Viva. El ciclo de villancicos provinciales hace parada en Onda para ofrecer un recital lleno de sentimiento y tradición.
📅 Domingo 28 | 🕒 20:00 | 📍 Sala La Cassola, Onda | 🎟️ Entrada libre
Cine
El Arca de Noé. Una divertida propuesta de dibujos animados para que los más pequeños disfruten de la magia del cine en el puerto.
📅 Viernes 26 | 🕒 17:30 | 📍 Edificio Moruno (Grao), Castelló | 🎟️ Entrada libre (Reserva previa)
A todo tren. Santiago Segura protagoniza esta comedia familiar ideal para pasar una tarde de risas aseguradas.
📅 Viernes 26 | 🕒 19:30 | 📍 Edificio Moruno (Grao), Castelló | 🎟️ Entrada libre (Reserva previa)
Teatro
Presente. Mireia Miracle Company ofrece una pieza teatral cargada de humanidad, humor y una conexión directa con el espectador.
📅 Domingo 28 | 🕒 18:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €
Jeff Toussaint. El célebre ilusionista y experto en hipnosis llega para asombrar al público con un espectáculo donde lo imposible sucede en directo.
📅 Domingo 28 | 🕒 18:30 | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ 16 €
Especial Nadal amb Xavi Castillo. El humorista alcoyano despliega su sátira e irreverencia para analizar la actualidad y las fiestas en un espectáculo desternillante.
📅 Domingo 28 | 🕒 19:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Entradas agotadas
Planes con niños
Las guerreras K-Pop-Tributo musical. La energía y las coreografías del pop coreano inundan el escenario en un homenaje vibrante para los fans del género.
📅 Viernes 26 | 🕒 17:30 | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ 20-22 €
Pinocho, un musical de aventuras. El clásico cuento de la marioneta se convierte en un espectáculo mágico para toda la familia.
📅 Viernes 26 | 🕒 18:00 | 📍 Auditori de La Vall d'Uixó, La Vall d'Uixó | 🎟️ 8-12 €
Triplette. LaBú Teatre presenta una pieza visualmente poética y sugerente dentro del ciclo de Nadal al Raval.
📅 Viernes 26 | 🕒 18:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 5 €
L’Illa del Tresor. El emocionante relato de Stevenson cobra vida en esta adaptación teatral que promete aventuras y emociones fuertes.
📅 Viernes 26 | 🕒 18:00 | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 4 €
Xicotetes veus, grans històries. Fotolateras propone una mirada diferente y creativa a través de sus singulares imágenes.
📅 Sábado 27 | 🕒 10:30 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Vitae. Xa! Teatre vuelve a sorprender con su despliegue físico y escénico en el corazón de Vilavella.
📅 Sábado 27 | 🕒 12:00 | 📍 Plaça de la Vila, Vilavella | 🎟️ Entrada libre
Mus’n’Babies. Una experiencia artística diseñada específicamente para que los más pequeños conecten con el arte a través de los sentidos.
📅 Sábado 27 | 🕒 17:30 | 📍 Museu de Belles Arts, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Carilló. La compañía La Tal trae un espectáculo visual y mecánico que fascinará a grandes y pequeños.
📅 Sábado 27 | 🕒 18:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 5 €
Estoy solo en casa. El pequeño Kevin utiliza todo su ingenio para defender su hogar de dos torpes ladrones en esta divertida aventura para toda la familia.
📅 Sábado 27 | 🕒 18:00 | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ Consultar en taquilla/web
Betxí Màgic. El Mag Laguer se encarga de que la ilusión y el asombro sean los protagonistas de la tarde.
📅 Sábado 27 | 🕒 18:00 | 📍 Auditori de Betxí, Betxí | 🎟️ 7 €
Navidad en armonía. Un divertido concierto a capela que combina humor, anécdotas navideñas y voces impresionantes para disfrutar de las fiestas con una sonrisa.
📅 Domingo 28 | 🕒 18:00 | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ Consultar en taquilla/web
Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos
Historias del Castillo. Una oportunidad única para conocer los secretos y la memoria que guardan los muros del Castell Vell.
📅 Sábado 27 | 🕒 11:00 | 📍 Castell Vell, Castelló | 🎟️ Entrada libre
100 anys de Karpa. El Auditorio rinde homenaje al maestro nulense del cómic y el juguete con una muestra biográfica llena de originales y diseños icónicos.
📅 Hasta el 14 de febrero | 🕒 18:30 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre
¿Tienes ideas geniales para planes, rutas o gastronomía? Nos encantaría conocerlas. Envíanos tus sugerencias por correo a web@epmediterraneo.com o por WhatsApp al 680 558 577. ¡Esperamos tus aportes!
Suscríbete para seguir leyendo
- La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: 'Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos
- Vinaròs gana la 'lotería' europea con 6,4 millones para transformar la ciudad
- Blanca Navidad en Castellón: Morella amanece cubierta de nieve
- De emblemático convento en Castellón a centro para mayores
- La Guardia Civil de Castellón investiga a 35 personas por delitos urbanísticos durante este año
- Castellón se congela en Nochebuena y espera lluvias para Navidad
- El aeropuerto de Castellón oferta 10.600 plazas para Navidad: destinos y chollos
- De fábrica abandonada en Castellón a referente europeo