Qué hacer en Castellón este fin de semana: sin tregua entre Navidad y Nochevieja

Castellón afronta un fin de semana un poco especial: con el turrón aún atravesado y la cabeza ya pensando más en Nochevieja. Entre Navidad y fin de año, la ciudad sigue ofreciendo propuestas para no caer en la hibernación, y la agenda se apoya sobre todo en la música, con conciertos corales, directos en salas y alguna cita sinfónica para seguir saliendo de casa sin demasiados esfuerzos.

Además, estos días sin cole la agenda está llena de planes pensados para los más pequeños y para disfrutar en familia: teatro, cine, magia, espectáculos infantiles y actividades culturales repartidas por toda la provincia. Un fin de semana ideal para salir un rato… que el fiestón de fin de año ya asoma. 🎄🥂

Programación de Navidad en Castelló🎄

La Navidad se despliega en Castelló con una programación de más de 250 actos que se extenderá hasta el 6 de enero por el centro, los barrios y el Grao. Mercadillos y un concurso gastronómico abren este fin de semana una agenda pensada para ir entrando poco a poco en ambiente.

ACTIVIDADES DEL FIN DE SEMANA SÁBADO 27 09:30–18:00 | Torneo de fútbol benjamín de Navidad | San Agustín

| San Agustín 11:00–14:00 | Belén de Frater | Edificio Moruno 11:30–13:30 | Talleres navideños y cartero real | Distrito Este: Doctor Marañón

Doctor Marañón Distrito Norte: Barrio Las Brevas

Barrio Las Brevas Distrito Oeste: Grupo Roser y Racó del Mercader

Grupo Roser y Racó del Mercader Distrito Sur: Barrio Sensal

Barrio Sensal

12:00–14:00 | Zambombada navideña | Plaza Mayor

13:00–14:00 | Planetario en vivo “Halley y la estrella de Belén” | Planetario

18:00–19:00 | Nadal al Raval – Carilló (Cía. La Tal) | Teatre del Raval Rafa Lloret (venta de entradas en taquilla)

18:30 | Pasacalle de dolçainers y villancicos | Zona centro

19:30 | Nadal de Corals – Vicent Ripollés | Parroquia Ntra. Sra. de la Esperanza

20:00 | Encuentro de corales (en memoria de José María Illescas) | Iglesia de San Pedro DOMINGO 28 09:30–15:00 | Torneo de fútbol benjamín de Navidad | San Agustín

11:00–13:00 | Talleres de los Santos Inocentes | Explanada Casal Jove

11:00–13:00 | Juegos infantiles | Plaza Mayor

11:00–14:00 | Belén de Frater | Edificio Moruno

18:00 | Títeres | Plaza Mayor

18:00–19:00 | Nadal al Raval – Presente (Cía. Mireia Miracle Company) | Teatre del Raval Rafa Lloret (venta de entradas en taquilla)

21:00–22:15 | Ciclo Organics – Basilio Gomarín y Fco. Javier Jiménez | Concatedral de Santa María

Coro Música Viva. Una actuación vocal solemne que forma parte del ciclo navideño que recorre los pueblos de nuestra provincia.

📅 Viernes 26 | 🕒 19:00 | 📍 Iglesia Parroquial, Les Alqueries | 🎟️ Entrada libre

Coral Borrianenca. La agrupación local presenta ‘Del Vell al nou món’, un viaje sonoro lleno de historia y sensibilidad.

📅 Viernes 26 | 🕒 19:00 | 📍 Centre Municipal de Cultura La Mercè, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Concierto de Navidad: Miguel Pascual García. El pianista deleita al público con un recital íntimo y elegante en el marco del casino.

📅 Viernes 26 | 🕒 19:00 | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Entrada libre

ÑRock. Una noche dedicada a los grandes himnos del rock en castellano con toda la fuerza del directo.

📅 Viernes 26 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Jam session. Los amantes de la improvisación tienen una cita donde la música fluye libremente y el precio lo decide el público.

📅 Viernes 26 | 🕒 20:00 | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 🎟️ Taquilla Inversa

Messiah. La obra maestra de Händel cobra vida con las voces del Cor Tutte Voci, el Cor Juan Ramón Herrero y la Orquestra Art Creare.

📅 Viernes 26 | 🕒 20:00 | 📍 Església Arxiprestal Sant Jaume, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Duo Concertante a Quattro. Pablo Márquez y Atsuko Tanako ofrecen un recital de órgano a cuatro manos con una técnica excepcional.

📅 Viernes 26 | 🕒 21:00 | 📍 Concatedral de Santa María, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Coro Música Viva. Segunda oportunidad del día para disfrutar de este coro dentro del ciclo 'Nadals a la província de Castelló'.

📅 Viernes 26 | 🕒 22:00 | 📍 Plaça de la Font, Borriol | 🎟️ Entrada libre

Sisband. El proyecto liderado por el guitarrista Panchi Vivó, junto a músicos experimentados de la escena de Castellón como Toni Porcar y Joan de Ribera, ofrece un vermut musical imprescindible para despedir el año con calidad y buen ritmo.

📅 Sábado 27 | 🕒 12:00 | 📍 L'Ovella Negra, Castelló | 🎟️ Taquilla inversa

Sisband. / Instagram

Navelates. Una sesión musical perfecta para maridar el aperitivo con buenos sonidos y energía.

📅 Sábado 27 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Toto Party. Un despliegue de talento y color con un cartel amplísimo que incluye a La Niña Delantro y Clover Bish entre otros.

📅 Sábado 27 | 🕒 17:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 12-15 €

Toto Party / Instagram

N’Rockats. Rock en estado puro para sacudir la tarde en una de las salas con más solera de la ciudad.

📅 Sábado 27 | 🕒 17:00 | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ 8 €

Vudú. La banda trae su magnetismo y su sonido característico para un tardeo inolvidable.

📅 Sábado 27 | 🕒 17:30 | 📍 Dublin House, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Asignatura Pendiente. Canciones que se quedan grabadas en una cita imprescindible para los amantes del directo.

📅 Sábado 27 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Konecta 80’s. Un viaje nostálgico a la década dorada con los mejores éxitos que te harán bailar sin parar.

📅 Sábado 27 | 🕒 19:00 | 📍 Soho Pub, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Banda Sinfónica de la Agrupación Filarmónica Borrianenca. La excelencia musical de Burriana se da cita en este esperado concierto sinfónico.

📅 Sábado 27 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Coro Música Viva. La tradición navideña llega a Oropesa dentro del ciclo que recorre nuestra provincia.

📅 Sábado 27 | 🕒 19:30 | 📍 Iglesia Sant Jaume, Oropesa | 🎟️ Entrada libre

Ruben Pozo y Los Chicos de la Curva. El que fuera integrante de Pereza llega con su banda para ofrecer un concierto de rock auténtico y directo.

📅 Sábado 27 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 20 €

Ruben Pozo y Los Chicos de la Curva / Instagram

Coro Música Viva. Las voces de este conjunto coral resuenan en el interior de la iglesia dentro del ciclo navideño provincial.

📅 Domingo 28 | 🕒 12:00 | 📍 Iglesia de Vilafranca, Vilafranca | 🎟️ Entrada libre

Micro Obert Castelló CompArte. El escenario se abre al talento local y a la libre expresión en esta cita comunitaria y participativa.

📅 Domingo 28 | 🕒 18:00 | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Orquesta Sinfónica de Castelló. La prestigiosa violinista Leticia Moreno se une a la orquesta bajo la batuta de Pablo Marqués en una tarde sinfónica magistral.

📅 Domingo 28 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ 6-16 €

Coro Música Viva. El ciclo de villancicos provinciales hace parada en Onda para ofrecer un recital lleno de sentimiento y tradición.

📅 Domingo 28 | 🕒 20:00 | 📍 Sala La Cassola, Onda | 🎟️ Entrada libre

El Arca de Noé. Una divertida propuesta de dibujos animados para que los más pequeños disfruten de la magia del cine en el puerto.

📅 Viernes 26 | 🕒 17:30 | 📍 Edificio Moruno (Grao), Castelló | 🎟️ Entrada libre (Reserva previa)

Cine en el Grau de Castelló / Mediterráneo

A todo tren. Santiago Segura protagoniza esta comedia familiar ideal para pasar una tarde de risas aseguradas.

📅 Viernes 26 | 🕒 19:30 | 📍 Edificio Moruno (Grao), Castelló | 🎟️ Entrada libre (Reserva previa)

Presente. Mireia Miracle Company ofrece una pieza teatral cargada de humanidad, humor y una conexión directa con el espectador.

📅 Domingo 28 | 🕒 18:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €

Jeff Toussaint. El célebre ilusionista y experto en hipnosis llega para asombrar al público con un espectáculo donde lo imposible sucede en directo.

📅 Domingo 28 | 🕒 18:30 | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ 16 €

Especial Nadal amb Xavi Castillo. El humorista alcoyano despliega su sátira e irreverencia para analizar la actualidad y las fiestas en un espectáculo desternillante.

📅 Domingo 28 | 🕒 19:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Entradas agotadas

Especial Nadal amb Xavi Castillo en La Bohemia. / Instagram

Las guerreras K-Pop-Tributo musical. La energía y las coreografías del pop coreano inundan el escenario en un homenaje vibrante para los fans del género.

📅 Viernes 26 | 🕒 17:30 | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ 20-22 €

Las guerreras K-Pop-Tributo musical / Instagram

Pinocho, un musical de aventuras. El clásico cuento de la marioneta se convierte en un espectáculo mágico para toda la familia.

📅 Viernes 26 | 🕒 18:00 | 📍 Auditori de La Vall d'Uixó, La Vall d'Uixó | 🎟️ 8-12 €

Triplette. LaBú Teatre presenta una pieza visualmente poética y sugerente dentro del ciclo de Nadal al Raval.

📅 Viernes 26 | 🕒 18:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 5 €

'L’illa del tresor’ es una obra de la compañía Inhabitants. / Mediterráneo

L’Illa del Tresor. El emocionante relato de Stevenson cobra vida en esta adaptación teatral que promete aventuras y emociones fuertes.

📅 Viernes 26 | 🕒 18:00 | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 4 €

Xicotetes veus, grans històries. Fotolateras propone una mirada diferente y creativa a través de sus singulares imágenes.

📅 Sábado 27 | 🕒 10:30 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Vitae. Xa! Teatre vuelve a sorprender con su despliegue físico y escénico en el corazón de Vilavella.

📅 Sábado 27 | 🕒 12:00 | 📍 Plaça de la Vila, Vilavella | 🎟️ Entrada libre

Mus’n’Babies. Una experiencia artística diseñada específicamente para que los más pequeños conecten con el arte a través de los sentidos.

📅 Sábado 27 | 🕒 17:30 | 📍 Museu de Belles Arts, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Carilló. La compañía La Tal trae un espectáculo visual y mecánico que fascinará a grandes y pequeños.

📅 Sábado 27 | 🕒 18:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 5 €

Estoy solo en casa / Mediterráneo

Estoy solo en casa. El pequeño Kevin utiliza todo su ingenio para defender su hogar de dos torpes ladrones en esta divertida aventura para toda la familia.

📅 Sábado 27 | 🕒 18:00 | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ Consultar en taquilla/web

Betxí Màgic. El Mag Laguer se encarga de que la ilusión y el asombro sean los protagonistas de la tarde.

📅 Sábado 27 | 🕒 18:00 | 📍 Auditori de Betxí, Betxí | 🎟️ 7 €

Navidad en armonía. Un divertido concierto a capela que combina humor, anécdotas navideñas y voces impresionantes para disfrutar de las fiestas con una sonrisa.

📅 Domingo 28 | 🕒 18:00 | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ Consultar en taquilla/web

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Historias del Castillo. Una oportunidad única para conocer los secretos y la memoria que guardan los muros del Castell Vell.

📅 Sábado 27 | 🕒 11:00 | 📍 Castell Vell, Castelló | 🎟️ Entrada libre

100 anys de Karpa. El Auditorio rinde homenaje al maestro nulense del cómic y el juguete con una muestra biográfica llena de originales y diseños icónicos.

📅 Hasta el 14 de febrero | 🕒 18:30 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre

100 anys de Karpa. / Mediterráneo

