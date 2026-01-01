Qué hacer en Castellón este fin de semana: ¡ya vienen los Reyes Magos!
La agenda del 2, 3, 4 y 5 de enero reúne en Castellón las mejores propuestas para disfrutar de fiestas, ferias, festivales, música, cine, teatro, gastronomía y mucho más
Hemos seleccionado para ti las mejores actividades para que no te pierdas nada
¡Feliz año! 🎉 Castelló estrena calendario entre buenos propósitos, ganas de cuidarse un poco más… y la promesa (no siempre cumplida) de salir menos, aunque la agenda vuelva a ponerlo difícil desde el primer fin de semana de enero. Con la resaca amable de Nochevieja aún presente, la ciudad vive unos días de transición en los que la ilusión ya apunta claramente hacia la llegada de los Reyes Magos.
Mientras tanto, la programación navideña se resiste a apagarse y ofrece un último empujón de planes para aprovechar en familia. Hay circo en la plaza, cine, teatro, talleres y espectáculos infantiles para exprimir los días sin cole y seguir disfrutando con los más pequeños antes de volver a la rutina.
La música también marca este arranque de año, con propuestas que van de lo coral y lo clásico a los sonidos más eléctricos, y con una cita destacada: Miguel Poveda llega a Castelló con El árbol de la alegría, uno de los grandes conciertos del fin de semana y una forma inmejorable de empezar el año a lo grande. Un finde para tomarse enero con calma, cumplir —o al menos intentarlo— los primeros propósitos y dejarse llevar por la magia de los últimos días de Navidad. 🎄✨
Programación de Navidad en Castelló🎄
La Navidad se despide en Castelló con una programación de más de 250 actos que se ha desarrollado hasta el 6 de enero por el centro, los barrios y el Grao. Tras semanas de actividades, la agenda encara ahora sus últimos días con la mirada puesta en la celebración de los Reyes Magos.
ACTIVIDADES DEL FIN DE SEMANA
VIERNES 2
- 11:00–13:00 | Hinchables, talleres infantiles y pintacaras | Plaza Zona Pinar
- 11:00–13:00 | Juegos infantiles | Plaza Mayor
- 11:00–14:00 | Belén de Frater | Edificio Moruno
- 17:00–19:00 | Juegos infantiles | Plaza Mayor
- 18:00 | Merienda tercera edad | Moll de Costa
SÁBADO 3
- 11:00–14:00 | Talleres infantiles especial Reyes Magos | Plaza Josefina López
- 11:00–14:00 | Belén de Frater | Edificio Moruno
- 12:00–13:00 | Nadal de Circ “Taller de Malabars” (Cía. Moi Jordana) | Plaza Mayor
- 16:00–19:00 | Talleres infantiles especial Reyes Magos | Plaza Josefina López
- 17:30–18:30 | Nadal de Circ “Royal Circ” (Cía. La Finestra Nou Circ) | Plaza Mayor
DOMINGO 4
- 11:00–14:00 | Belén de Frater | Edificio Moruno
- 12:00–13:00 | Nadal de Circ “Insomni” (Cía. Dudu Arnalot) | Plaza Mayor
- 17:30–18:30 | Nadal de Circ “Tenet” (Cía. Eunoia Kolektiva) | Plaza Mayor
- 18:00 | Visita del Cartero Real | Tenencia de Alcaldía del Grao
- 20:00 | Concierto de Miguel Poveda | Palau de la Festa
LUNES 5
- 11:00–14:00 | Belén de Frater | Edificio Moruno
- 11:30–12:30 | Concierto Banda Municipal – Concert de Reis (“El Cascanueces” y “El Rey de los Ratones”) | Auditorio y Palacio de Congresos
- 16:00 | Llegada de los Reyes Magos | Plaza del Mar
- 18:30 | Cabalgata de Reyes (horarios aproximados) | Recorrido de la cabalgata: Calle San Roque, Sanahuja, Plaza María Agustina, Gobernador, Plaza Borrull, Plaza Fadrell, Asensi, Puerta del Sol, Calle Mayor, Calle Arcipreste Balaguer, Plaza Mayor, enfrente del ayuntamiento.
- Al terminar la cabalgata Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar dirigirán unas palabras a los presentes y recibirán las llaves de la ciudad.
Música
Jove Orquestra de la Comunitat Valenciana & Centre de Perfeccionament. Los jóvenes talentos de la región interpretan un repertorio clásico con una frescura técnica excepcional.
📅 Viernes 2 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 6-16 € | Más información
Coro Música Viva. Las voces corales envuelven el ambiente con la calidez de los cantos tradicionales en este ciclo navideño.
📅 Viernes 2 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori Municipal Vinaròs | 🎟️ Entrada libre
Poison Hearts. El rock más auténtico toma el escenario con una descarga de energía directa y vibrante.
📅 Sábado 3 | 🕒 19:00 | 📍 Soho Pub, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Malos Vicios + ÚItimo Rekurso + Kalumnia. El escenario se llena de potencia sonora con una potente combinación de punk y rock alternativo.
📅 Sábado 3 | 🕒 21:00 | 📍 Salatal, Castelló | 🎟️ 15-18 €
Coro Música Viva. El sonido coral más puro recorre los espacios monumentales para celebrar la música sacra y popular.
📅 Domingo 4 | 🕒 12:00 | 📍 Iglesia del Seminario de Segorbe | 🎟️ Entrada libre
Coro Música Viva. La armonía vocal de esta agrupación ofrece un recital solemne en el corazón de la comarca.
📅 Domingo 4 | 🕒 18:30 | 📍 Església de Sant Llorenç de Càlig | 🎟️ Entrada libre
Miguel Poveda: 'El árbol de la alegría'. La maestría y el sentimiento del cantaor iluminan la noche con un espectáculo flamenco inolvidable.
📅 Domingo 4 | 🕒 20:00 | 📍 Palau de la Festa de Castelló | 🎟️ 31-44 €
Concierto de Reyes. La Banda Municipal y Esplai Teatre fusionan música y personajes teatrales en un cuento sonoro fascinante para recibir a Sus Majestades.
📅 Lunes 5 | 🕒 11:30 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre (con retirada previa)
Cine
'La Navidad en sus manos'. Santiago Segura se convierte en un Papá Noel accidental en esta divertida comedia para toda la familia.
📅 Viernes 2 | 🕒 18:00 | 📍 Casa de la Cultura de Almassora, Almassora | 🎟️ Entrada libre
'Los Futbolísimos 2. El misterio del tesoro pirata'. Los investigadores más jóvenes del fútbol regresan a la gran pantalla para resolver un enigma legendario.
📅 Viernes 2, sábado 3 y domingo 4 | 🕒 18:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim, Benicàssim | 🎟️ 2 €
'Miocardio'. El cineasta José Manuel Carrasco presenta una historia intensa que explora los latidos más profundos de las relaciones humanas.
📅 Viernes 2 y sábado 3 | 🕒 22:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim, Benicàssim | 🎟️ 3 €
Planes con niños
Cuentacuentos: Contes de Nadal. Las historias más mágicas de estas fechas despiertan la imaginación de los niños en la biblioteca.
📅 Viernes 2 | 🕒 17:00 | 📍 Biblioteca de Borriol, Borriol | 🎟️ Entrada libre
Nadal de Circ: Taller de malabars. Los más pequeños aprenden los secretos del equilibrio y la habilidad circense en plena plaza.
📅 Sábado 3 | 🕒 12:00 | 📍 Plaza Mayor de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Nadal de Circ: 'Royal Circ'. La magia y el humor del circo tradicional se renuevan en una función familiar llena de sorpresas.
📅 Sábado 3 | 🕒 12:00 | 📍 Plaza Mayor de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre
'El Rey León-El tributo'. Las melodías más famosas de la sabana cobran vida en este emocionante y colorista homenaje musical.
📅 Sábado 3 | 🕒 18:00 | 📍 Casa de la Cultura de Almassora | 🎟️ Entrada libre
Cantajuego: 'Mi amiga Bubby'. El fenómeno infantil invita a cantar y bailar en una aventura llena de ritmo y aprendizaje.
📅 Sábado 03 de enero | 🕒 19:00 | 📍 Polifuncional de Sant Joan de Moró, Sant Joan de Moró | 🎟️ Entrada libre
Nadal de Circ: 'Insomni'. Un solo de clown transporta a los espectadores a un universo poético de sueños y risas.
📅 Domingo 4 | 🕒 12:00 | 📍 Plaza Mayor de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Nadal de Circ: 'Tenet'. El movimiento y la destreza corporal definen esta exhibición artística de gran impacto visual.
📅 Domingo 4 | 🕒 17:30 | 📍 Plaza Mayor de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Parc Infantil. Una jornada repleta de juegos, hinchables y diversión espera a los más pequeños en el corazón del municipio.
📅 Lunes 5 | 🕒 11:00 | 📍 Plaza Mayor de Betxí, Betxí | 🎟️ Entrada libre
'Las guerreras K-Pop-Tributo musical'. El fenómeno musical asiático aterriza con un despliegue de coreografías explosivas y ritmos arrolladores.
📅 Martes 06 de enero | 🕒 18:00 | 📍 Auditori de Betxí, Betxí | 🎟️ 22 €
Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos
Coloquio con Víctor Andresco. El autor profundiza en los detalles de su obra 'Soviépica' en un encuentro literario directo con el público.
📅 Sábado 3 | 🕒 17:30 | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Entrada libre
100 anys de Karpa. El Auditorio rinde homenaje al maestro nulense del cómic y el juguete con una muestra biográfica llena de originales y diseños icónicos.
📅 Hasta el 14 de febrero | 🕒 18:30 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre
