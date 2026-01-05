Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

¿Quién dijo que tras los Reyes Magos se acababa la magia? Castellón y su provincia arrancan el año demostrando que su motor cultural nunca se detiene. Esta semana te proponemos un viaje que va desde la literatura matinal en Argot hasta la explosión eléctrica de Germán Salto en la Sala Because. Tendremos cine de prestigio internacional, teatro de vanguardia, circo familiar, talleres creativos y una cita ineludible con la lírica en Vila-real. ¡Saca la agenda y prepárate para disfrutar del talento de nuestra tierra!

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Nuestros planes destacados de la semana:

El aclamado director finlandés nos regala una joya del cine contemporáneo. Una historia de amor entre dos personas solitarias en Helsinki que luchan contra los obstáculos cotidianos con un toque de humor seco y mucha ternura. Cine de autor en estado puro en el Teatre del Raval.

📅 Miércoles 07 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 3 €

Fotograma de 'Fallen leaves', de Aki Kaurismäki. / MEDITERRÁNEO

El músico madrileño llega a Castellón para presentar su álbum más eléctrico y directo. Con una producción de lujo a cargo de Ricky Falkner, Salto nos trae ecos de Tom Petty y Teenage Fanclub en un formato de quinteto sólido. Guitarras protagonistas y armonías vocales para una noche de rock americano y power pop de alta fidelidad.

📅 Jueves 08 de enero | 🕒 Consultar horario | 📍 Sala Because, Castelló | 🎟️ Entradas a 16 euros aquí

Olvídate de las versiones densas de Shakespeare. Esta prestigiosa compañía portuguesa llega con una propuesta minimalista: solo tres actores reconstruyen la tragedia de la ambición y el poder. Un ejercicio de "metateatro" dinámico, visual y cargado de ironía que te atrapará de principio a fin.

📅 Viernes 09 de enero | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ 10 € (8 € reducida)

El montaje de la Companhia do Chapitô 'Rey Lear' abrirá la programación de este invierno en el Paranimf. / MEDITERRÁNEO

¡La primera gran fiesta de baile del año! La Bohemia se convierte en una pista de baile para todos los niveles. No importa si nunca has bailado swing: la tarde incluye una clase de iniciación al balboa a cargo de Jorge Andújar y Alicia González. El evento se completará con música en directo y DJs para que no dejes de moverte.

📅 Sábado 10 de enero | 🕒 Desde las 17:30 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 12 € (10 € para socios)

Tardeo swing es una nueva iniciativa que tendrá lugar en La Bohemia el 10 de enero. / MEDITERRÁNEO

Un homenaje poético al circo itinerante de principios del siglo XX. Un espectáculo de gran formato, con música en directo y artistas virtuosos que despliegan acrobacias y malabares en una puesta en escena mágica. Un plan familiar ideal (recomendado +6 años).

📅 Sábado 10 de enero | 🕒 18:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ 4 €

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 5 de enero

Literatura: Marina López en Argot Firma del libro 'El estrés de las mariposas'. 📅 05 de enero | 🕒 De 11:00 a 13:00 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Gratuito.

Firma del libro 'El estrés de las mariposas'. 📅 05 de enero | 🕒 De 11:00 a 13:00 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Gratuito. Concert de Reis: El Trencanous Cuento musical con la Banda Municipal y Splai Teatre. 📅 05 de enero | 🕒 11:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ Gratuito (con invitación).

Cuento musical con la Banda Municipal y Splai Teatre. 📅 05 de enero | 🕒 11:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ Gratuito (con invitación). Cabalgata de los Reyes Magos 📅 05 de enero | 🕒 A partir de las 18.30 h 📍 Desde la calle Sanahuja a la plaza Mayor de Castelló | 🎟️ Gratuito.

📅 05 de enero | 🕒 A partir de las 18.30 h 📍 Desde la calle Sanahuja a la plaza Mayor de Castelló | 🎟️ Gratuito. Toque de campanas: Víspera de Reyes Tradición sonora por el Gremi de Campanners en El Fadrí. 📅 05 de enero | 🕒 20:00 h | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Gratuito.

Tradición sonora por el Gremi de Campanners en El Fadrí. 📅 05 de enero | 🕒 20:00 h | 📍 Plaza Mayor, Castelló | 🎟️ Gratuito. Nit de Reis: Mash Masters Baile y fiesta en el Pub Terra desde las 23:30 h. 📅 05 de enero | 📍 Pub Terra, Castelló | 🎟️ Gratuito.

MIÉRCOLES, 7 de enero

EXPOSICIÓN: Wences Rambla: El Artista: Recorrido por la faceta creativa y plástica del artista Wences Rambla (Hasta el 1 de febrero). 📅 Toda la semana | 🕒 De 10:00 a 20:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Sala -1, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Recorrido por la faceta creativa y plástica del artista Wences Rambla (Hasta el 1 de febrero). 📅 Toda la semana | 🕒 De 10:00 a 20:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Sala -1, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito Cine: Fallen Leaves Proyección del film de Aki Kaurismäki (VOS castellano). 📅 07 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 3 €.

Únete a nuestros canales Únete a nuestros canales Únete aquí WhatsApp Únete aquí Telegram Únete aquí Suscribirse

JUEVES, 8 de enero

Concierto: Germán Salto Presentación del disco "Ojo de Bife" en formato quinteto. 📅 08 de enero | 📍 Sala Because, Castelló | 🎟️ Venta de entradas online/taquilla.

Germán Salto presentará su nuevo disco 'Ojo de Bife' en Castelló. / Sara Irazábal

Taller Pop-Up: Mecanismos de papel Creatividad para jóvenes de 14 a 30 años. 📅 08 de enero | 🕒 18:00 h | 📍 Casal Jove (Grau) | 🎟️ Gratuito (con reserva).

VIERNES, 9 de enero

Conferencia: “Jorge Juan, el marino y científico” Por José Calvo Poyato. 📅 09 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Libre.

Por José Calvo Poyato. 📅 09 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Libre. Sarsuela i els nostres autors Recital lírico con romanzas de autores locales y clásicos. 📅 09 de enero | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ Con invitación.

Recital lírico con romanzas de autores locales y clásicos. 📅 09 de enero | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ Con invitación. Teatro: Rey Lear Companhia do Chapitô en el Paranimf de la UJI. 📅 09 de enero | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf UJI, Castelló | 🎟️ 10 € / 8 €.

Companhia do Chapitô en el Paranimf de la UJI. 📅 09 de enero | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf UJI, Castelló | 🎟️ 10 € / 8 €. Presentación Editorial: Josep Lluís Galiana Coloquio sobre música experimental y homenaje a Carles Santos. 📅 09 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Fundació Caixa Vinaròs, Vinaròs | 🎟️ Entrada libre.

Coloquio sobre música experimental y homenaje a Carles Santos. 📅 09 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Fundació Caixa Vinaròs, Vinaròs | 🎟️ Entrada libre. Cine: Sawt Al-Hind Rajab (La voz de Hind) Drama sobre la historia real de una niña en Gaza (V.O.S.E). 📅 09 de enero | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatro Municipal, Benicàssim | 🎟️ 3 €.

SÁBADO, 10 de enero

Tardeo Swing Clase de balboa, música en directo y baile social con 'Swing i au'. 📅 10 de enero | 🕒 17:30 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 10 € - 12 €.

Clase de balboa, música en directo y baile social con 'Swing i au'. 📅 10 de enero | 🕒 17:30 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 10 € - 12 €. Circo: Ambulant Espectáculo de gran formato de La Fam Produccions. 📅 10 de enero | 🕒 18:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ 4 €.

Espectáculo de gran formato de La Fam Produccions. 📅 10 de enero | 🕒 18:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ 4 €. Cine: Un simple accidente (Jafar Panahi) Cine iraní de primer nivel (V.O.S.E). Palma de Oro Cannes 2025. 📅 10 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 3 € / 2 €.

Cine iraní de primer nivel (V.O.S.E). Palma de Oro Cannes 2025. 📅 10 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 3 € / 2 €. Concierto: Claudio Constantini Recital de piano y bandoneón (Bach, Beethoven, Debussy). 📅 10 de enero | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 6 € a 16 €.

Claudio Constantini protagonizará uno de los primeros grandes conciertos del IVC este 2026 en el Auditori de Castelló. / MEDITERRÁNEO

DOMINGO, 11 de enero