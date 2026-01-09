Qué hacer en Castellón este fin de semana: la mejor receta contra la cuesta de enero
La agenda del 9, 10 y 11 de enero reúne en Castellón las mejores propuestas para disfrutar de fiestas, ferias, festivales, música, cine, teatro, gastronomía y mucho más
Hemos seleccionado para ti las mejores actividades para que no te pierdas nada
Enero avanza en Castellón cambiando el roscón por la alcachofa y las luces por las primeras hogueras de invierno. La gastronomía toma el mando con el arranque de la Festa de la Carxofa en Benicarló, mientras el fuego gana protagonismo con las celebraciones de Sant Antoni, que este mes encenderán nuestros pueblos con hogueras y bendiciones.
Pero hay mucho más: la agenda llega cargada con una variada oferta de teatro, cine, música y talleres para todos los gustos. Un fin de semana ideal para saborear nuestras raíces y dejar que la cultura nos sorprenda.
Festa de la Carxofa
Festa de la Carxofa. Benicarló arranca su gran celebración con las Jornadas del Pincho hasta el 25 de enero, dando paso después al Mercado Gastronómico (24 y 25 de enero), a las Jornadas Gastronómicas (del 25 de enero al 1 de marzo) y a la esperada Torrà popular el 21 de febrero.
📅 Del viernes 9 al domingo 11 | 🕒 12:00 | 📍 Varios establecimientos, Benicarló | 🎟️ 3,50 € por pincho
Sant Antoni
¡La tradición del fuego ya está aquí! Este fin de semana arrancan las primeras celebraciones en honor a Sant Antoni, marcando el inicio de un mes donde nuestros pueblos se irán sumando progresivamente a esta festividad tan arraigada.
Es tiempo de brasas, desfiles y hermandad en la plaza. Consulta aquí toda la programación para no perderte ninguna cita de este ciclo festivo en la provincia.
Programa oficial de las fiestas de Sant Antoni y Santa Águeda de Benicàssim 2026: todos los actos
Música
Sarsuela i els nostres autors. Yasmin Müller, José A. Navarro y José Ramón Echezarreta rinden un elegante tributo al género lírico y a los compositores locales.
📅 Viernes 9 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori de Vila-real, Vila-real | 🎟️ Entrada libre
Queen Revolution. Los grandes himnos de la mítica banda británica cobran vida en un espectáculo cargado de energía y nostalgia rockera.
📅 Viernes 9 | 🕒 20:30 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ 35 € | Compra aquí tus entradas
Mad Dogs & Englishman. El ritmo se apodera de la noche con una sesión de música en directo ideal para los amantes del sonido más auténtico.
📅 Viernes 9 | 🕒 22:00 | 📍 Café Racer, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre
DJ Ak-Corvo. La madrugada arranca con la potencia sonora de esta propuesta musical que promete no dejar a nadie indiferente.
📅 Sábado 10 | 🕒 00:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Cinema. El grupo celebra 40 años de recuerdos musicales en un concierto-homenaje cargado de nostalgia y los míticos temas del Maxi 'Ya tengo miedo'.
📅 Sábado 10 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre
Claudio Constantini. El virtuosismo del piano y la melancolía del bandoneón se fusionan en un recital íntimo de alta calidad técnica.
📅 Sábado 10 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ 6-16 € | Compra aquí tus entradas
Above The Tree. Una experiencia sonora vanguardista y diferente espera a quienes busquen explorar nuevos territorios musicales en el estudio.
📅 Sábado 10 | 🕒 20:00 | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 🎟️ 5 €
DJ Anngy Gaga. El domingo comienza con una sesión vibrante llena de personalidad para despedir la semana con ritmo.
📅 Domingo 11 | 🕒 00:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Los Electro Dinámicos. Una auténtica fiesta de Guateque Ye-Ye con músicos legendarios repasando los mejores temazos de los 60 y 70.
📅 Domingo 11 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre
Estos son los conciertos que llegan a Castellón este 2026
Cine
La voz de Hind. La cineasta Kaouther Ben Hania firma este relato profundo y necesario que llega desde la gran pantalla tunecina.
📅 Viernes 9, sábado 10 y domingo 11 | 🕒 19:30 y 22:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim, Benicàssim | 🎟️ 2-3 €
Asume el control total. La cita ofrece una cuidada selección de cortometrajes seguida de un coloquio para analizar las obras proyectadas.
📅 Sábado 10 | 🕒 18:30 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Un simple accidente. El maestro Jafar Panahi regresa con una obra maestra del cine iraní que reflexiona sobre la casualidad y el destino.
📅 Sábado 10 y domingo 11 | 🕒 19:30 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €
Teatro y danza
Rey Lear. La Companhia do Chapitó reinventa el clásico de Shakespeare con su característico estilo visual, irónico y sorprendente.
📅 Viernes 9 | 🕒 19:30 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 8-10 €
Iniciación al balboa. Jorge Andújar y Alicia González imparten una divertida clase para aprender los pasos básicos de este baile tan rítmico.
📅 Sábado 10 | 🕒 17:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 10-12 €
Ambulant. La prestigiosa compañía La Fam despliega su magia escénica en una propuesta visualmente fascinante para todos los públicos.
📅 Sábado 10 | 🕒 18:00 | 📍 Teatre Principal de Castelló, Castelló | 🎟️ 4 €
La Trampa. El grupo Teatre Al Alba inaugura la 22.ª edición de la Mostra de Teatre Amateur con una historia cautivadora.
📅 Sábado 10 | 🕒 19:30 | 📍 Auditorio de la Caja Rural, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre
Win Win. Mario y Carla se enfrentan en una tensa y actual negociación sobre la renovación del alquiler de un piso.
📅 Domingo 11 | 🕒 19:00 | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ Consultar precio
Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos
Jorge Juan, el marino, el científico y el espía. Esta conferencia profundiza en la fascinante y polifacética vida de una de las figuras históricas más brillantes de España.
📅 Viernes 9 | 🕒 19:00 | 📍 Menador, Castelló | 🎟️ Entrada libre
De Carles Santos a la música experimental valenciana. Josep Lluís Galiana dirige este coloquio que explora la vanguardia sonora y el legado del genial artista vinarocense.
📅 Viernes 9 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori Carles Santos de Vinaròs, Vinaròs | 🎟️ Entrada libre
Haz el bien y no mires a quien. Javier Lozano coordina este taller participativo donde los asistentes colaboran en la creación de un cómic colectivo.
📅 Sábado 10 | 🕒 11:30 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre
100 anys de Karpa. El Auditorio rinde homenaje al maestro nulense del cómic y el juguete con una muestra biográfica llena de originales y diseños icónicos.
📅 Hasta el 14 de febrero | 🕒 18:30 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre
