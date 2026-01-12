Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

La provincia de Castellón arranca la segunda quincena de enero con una vitalidad envidiable. Esta semana, la oferta cultural nos lleva de la reflexión íntima en los teatros a la energía desbordante del rock y el punk en las salas de conciertos, sin olvidar el despliegue de comedia que inundará el domingo. Además, apostamos por el talento joven con talleres creativos y audiciones de música clásica matinales. Con propuestas que van desde el cine de Carla Simón hasta el humor de Álex Clavero o Arnau Soler, esta agenda es la invitación perfecta para disfrutar de la cultura en cada rincón.

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Nuestros planes destacados de la semana:

La aclamada directora de Alcarràs regresaba a los cines con esta historia íntima sobre la memoria familiar. Marina viaja a Vigo para reconstruir el pasado de sus padres biológicos en un relato honesto y conmovedor. Una joya del cine de autor contemporáneo proyectada en un entorno privilegiado.

📅 Sábado 17 y Domingo 18 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Palau de Congressos de Peñíscola | 🎟️ 3 €

Carla Simón es la directora de 'La Romería', que se podrá ver en Peñíscola esta semana. / MEDITERRÁNEO

El cómico Álex Clavero aterriza en Burriana para resumir con su estilo crítico y absurdo todo lo que hemos vivido desde 2020. Un monólogo diseñado para que te rías de la "nueva normalidad" con una energía desternillante. ¡Imprescindible para los amantes del stand-up!

📅 Domingo 18 de enero | 🕒 18:00 h | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ Desde 20 €

Una de las piezas más potentes del Institut Valencià de Cultura. La obra indaga con sensibilidad en la vejez y la fragilidad del cuerpo a través de una puesta en escena que mezcla confesión y ficción. Una propuesta profunda y conmovedora sobre el escenario del Principal.

📅 Sábado 17 y Domingo 18 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ De 3 € a 20 € (Función del domingo accesible)

Morgan Blasco, Enric Juezas, Alda Lozano, Isabel Requena, Nieves Soria y Diana Volpe protagonizan la obra teatral 'Los días lentos'. / MEDITERRÁNEO

¿Cómo se siente un cómico justo antes de salir al escenario? Arnau Soler presenta un show cercano y sincero donde las anécdotas se encadenan para que pierdas la noción del tiempo. Un monólogo de hora y media para llorar de la risa en la emblemática Sala Terra.

📅 Domingo 18 de enero | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 12,39 € (Gastos incluidos)

El Pub Terra recibe por primera vez juntas en cartel a estas dos formaciones emergentes. Una noche dedicada a la música en directo en una de las salas de referencia de la ciudad. Una oportunidad única para descubrir el nuevo sonido de la escena local.

📅 Viernes 16 de enero | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ Anticipada: 8 € / Taquilla: 10 €

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 12 de enero

Conferencia: “Aprender a vivir en el nuevo milenio” Ponencia sobre María Zambrano con el Dr. Ramón Roig y música de guitarra en directo. 📅 12 de enero | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Gratuito

Ponencia sobre María Zambrano con el Dr. Ramón Roig y música de guitarra en directo. 📅 12 de enero | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Gratuito Presentación de libro: "La Bitàcora inèdita de Orlando Broseta" Libro ilustrado presentado por su autor, Toni G. Turner. 📅 12 de enero | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Babel, Castelló | 🎟️ Gratuito

MARTES, 13 de enero

EXPOSICIÓN: Wences Rambla: El Artista: Recorrido por la faceta creativa y plástica del artista Wences Rambla (Hasta el 1 de febrero). 📅 Toda la semana | 🕒 De 10:00 a 20:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Sala -1, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Recorrido por la faceta creativa y plástica del artista Wences Rambla (Hasta el 1 de febrero). 📅 Toda la semana | 🕒 De 10:00 a 20:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Sala -1, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito Audiciones de Música de Cámara Alumnado del CSMC Salvador Seguí (trompa, clarinete, violonchelo...). 📅 13 de enero | 🕒 10:30 h | 📍 Real Casino Antiguo de Castellón | 🎟️ Gratuito

Alumnado del CSMC Salvador Seguí (trompa, clarinete, violonchelo...). 📅 13 de enero | 🕒 10:30 h | 📍 Real Casino Antiguo de Castellón | 🎟️ Gratuito Taller de costura y moda sostenible (Intergeneracional) Taller para jóvenes (18-30 años) en colaboración con gente mayor. 📅 13 de enero | 🕒 17:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito (Reserva previa)

Taller para jóvenes (18-30 años) en colaboración con gente mayor. 📅 13 de enero | 🕒 17:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito (Reserva previa) Taller de arcilla: ¡Modela tus ideas! Espacio creativo para jóvenes de 12 a 17 años. 📅 13 de enero | 🕒 18:00 h | 📍 Casal Jove (Grau de Castellón) | 🎟️ Gratuito (Reserva previa)

Únete a nuestros canales Únete a nuestros canales Únete aquí WhatsApp Únete aquí Telegram Únete aquí Suscribirse

JUEVES, 15 de enero

Inauguración Exposición: "¿Qué es para ti morir con dignidad?" Muestra fotográfica premiada organizada por la asociación DMD. 📅 15 de enero | 🕒 12:00 h | 📍 Hall Fac. Ciencias Humanas y Sociales (UJI) | 🎟️ Gratuito

VIERNES, 16 de enero

Conferencia: “El poeta Rilke en España” A cargo de Joaquín Beltrán de la Serra. Organiza el Ateneo de Castellón. 📅 16 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito

A cargo de Joaquín Beltrán de la Serra. Organiza el Ateneo de Castellón. 📅 16 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito La compostura (Teatro) Compañía El somni produccions. Una reflexión sobre migración y paternidad. 📅 16 de enero | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I | 🎟️ 8 € / 6 €

Compañía El somni produccions. Una reflexión sobre migración y paternidad. 📅 16 de enero | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I | 🎟️ 8 € / 6 € Velada de tangos y melodías sudamericanas Recital de voz y piano en el Real Casino Antiguo. 📅 16 de enero | 🕒 19:30 h | 📍 Real Casino Antiguo | 🎟️ Gratuito

Recital de voz y piano en el Real Casino Antiguo. 📅 16 de enero | 🕒 19:30 h | 📍 Real Casino Antiguo | 🎟️ Gratuito Chavalada + Puñales (Concierto) Escena emergente en cartel doble. 📅 16 de enero | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 8 € / 10 €

Cartel del concierto de Chavalada y Puñales en el pun Terra este 16 de enero. / MEDITERRÁNEO

Mescalina #RaízLatina (Concierto) Tributo a Los Rodríguez, Jarabe de Palo y Maná. 📅 16 de enero | 🕒 21:00 h | 📍 Por confirmar | 🎟️ Desde 15 €

SÁBADO, 17 de enero

Taller: Liceu de Dones - "La desfachatez machista" María Martín desmonta el sexismo con humor. 📅 17 de enero | 🕒 11:00 h | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre

María Martín desmonta el sexismo con humor. 📅 17 de enero | 🕒 11:00 h | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre El amor es más frío que la muerte (Cine) Clásico de Fassbinder en V.O.S.E. 📅 17 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I | 🎟️ 3 €

Clásico de Fassbinder en V.O.S.E. 📅 17 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I | 🎟️ 3 € Los días lentos (Teatro) Drama dirigido por Lola Blasco. 📅 17 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 3 € - 20 €

Drama dirigido por Lola Blasco. 📅 17 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 3 € - 20 € Romería (Cine) El nuevo largometraje de Carla Simón. 📅 17 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Palacio de Congresos de Peñíscola | 🎟️ 3 €

Benévola + Malälemahn + Me ofendes, diciembre (Concierto) Noche de punk, performance y post-hardcore. 📅 17 de enero | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 12 € / 15 €

Noche de punk, performance y post-hardcore. 📅 17 de enero | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 12 € / 15 € Caos a l’escenari (Teatro) Comedia de enredos por el grupo Tragapinyols. 📅 17 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €

DOMINGO, 18 de enero