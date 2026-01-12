Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

La música en directo y los monólogos de humor son protagonistas en esta segunda quincena del mes de enero

El cine de Carla Simón, el humor de Álex Clavero y Arnau Soler o el teatro de Lola Blasco, protagonistas de la semana en Castellón.

El cine de Carla Simón, el humor de Álex Clavero y Arnau Soler o el teatro de Lola Blasco, protagonistas de la semana en Castellón.

Nico Cruz

La provincia de Castellón arranca la segunda quincena de enero con una vitalidad envidiable. Esta semana, la oferta cultural nos lleva de la reflexión íntima en los teatros a la energía desbordante del rock y el punk en las salas de conciertos, sin olvidar el despliegue de comedia que inundará el domingo. Además, apostamos por el talento joven con talleres creativos y audiciones de música clásica matinales. Con propuestas que van desde el cine de Carla Simón hasta el humor de Álex Clavero o Arnau Soler, esta agenda es la invitación perfecta para disfrutar de la cultura en cada rincón.

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Nuestros planes destacados de la semana:

Cine: 'Romería' de Carla Simón

Cine: 'Romería' de Carla Simón

La aclamada directora de Alcarràs regresaba a los cines con esta historia íntima sobre la memoria familiar. Marina viaja a Vigo para reconstruir el pasado de sus padres biológicos en un relato honesto y conmovedor. Una joya del cine de autor contemporáneo proyectada en un entorno privilegiado.

📅 Sábado 17 y Domingo 18 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Palau de Congressos de Peñíscola | 🎟️ 3 €

Carla Simón es la directora de 'La Romería', que se podrá ver en Peñíscola esta semana.

Carla Simón es la directora de 'La Romería', que se podrá ver en Peñíscola esta semana.

Monólogo: Álex Clavero y 'La nueva normalidad'

Monólogo: Álex Clavero y 'La nueva normalidad'

El cómico Álex Clavero aterriza en Burriana para resumir con su estilo crítico y absurdo todo lo que hemos vivido desde 2020. Un monólogo diseñado para que te rías de la "nueva normalidad" con una energía desternillante. ¡Imprescindible para los amantes del stand-up!

📅 Domingo 18 de enero | 🕒 18:00 h | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ Desde 20 €

Teatro: 'Los días lentos' de Lola Blasco

Teatro: 'Los días lentos' de Lola Blasco

Una de las piezas más potentes del Institut Valencià de Cultura. La obra indaga con sensibilidad en la vejez y la fragilidad del cuerpo a través de una puesta en escena que mezcla confesión y ficción. Una propuesta profunda y conmovedora sobre el escenario del Principal.

📅 Sábado 17 y Domingo 18 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ De 3 € a 20 € (Función del domingo accesible)

Morgan Blasco, Enric Juezas, Alda Lozano, Isabel Requena, Nieves Soria y Diana Volpe protagonizan la obra teatral 'Los días lentos'.

Morgan Blasco, Enric Juezas, Alda Lozano, Isabel Requena, Nieves Soria y Diana Volpe protagonizan la obra teatral 'Los días lentos'.

Monólogo: 'No estoy de humor', de Arnau Soler

Monólogo: 'No estoy de humor', de Arnau Soler

¿Cómo se siente un cómico justo antes de salir al escenario? Arnau Soler presenta un show cercano y sincero donde las anécdotas se encadenan para que pierdas la noción del tiempo. Un monólogo de hora y media para llorar de la risa en la emblemática Sala Terra.

📅 Domingo 18 de enero | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 12,39 € (Gastos incluidos)

Música: Chavalada + Puñales en el Terra

Música: Chavalada + Puñales en el Terra

El Pub Terra recibe por primera vez juntas en cartel a estas dos formaciones emergentes. Una noche dedicada a la música en directo en una de las salas de referencia de la ciudad. Una oportunidad única para descubrir el nuevo sonido de la escena local.

📅 Viernes 16 de enero | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ Anticipada: 8 € / Taquilla: 10 €

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 12 de enero

  • Conferencia: “Aprender a vivir en el nuevo milenio” Ponencia sobre María Zambrano con el Dr. Ramón Roig y música de guitarra en directo. 📅 12 de enero | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Gratuito
  • Presentación de libro: "La Bitàcora inèdita de Orlando Broseta" Libro ilustrado presentado por su autor, Toni G. Turner. 📅 12 de enero | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Babel, Castelló | 🎟️ Gratuito

MARTES, 13 de enero

  • EXPOSICIÓN: Wences Rambla: El Artista: Recorrido por la faceta creativa y plástica del artista Wences Rambla (Hasta el 1 de febrero). 📅 Toda la semana | 🕒 De 10:00 a 20:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Sala -1, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito
  • Audiciones de Música de Cámara Alumnado del CSMC Salvador Seguí (trompa, clarinete, violonchelo...). 📅 13 de enero | 🕒 10:30 h | 📍 Real Casino Antiguo de Castellón | 🎟️ Gratuito
  • Taller de costura y moda sostenible (Intergeneracional) Taller para jóvenes (18-30 años) en colaboración con gente mayor. 📅 13 de enero | 🕒 17:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito (Reserva previa)
  • Taller de arcilla: ¡Modela tus ideas! Espacio creativo para jóvenes de 12 a 17 años. 📅 13 de enero | 🕒 18:00 h | 📍 Casal Jove (Grau de Castellón) | 🎟️ Gratuito (Reserva previa)
JUEVES, 15 de enero

  • Inauguración Exposición: "¿Qué es para ti morir con dignidad?" Muestra fotográfica premiada organizada por la asociación DMD. 📅 15 de enero | 🕒 12:00 h | 📍 Hall Fac. Ciencias Humanas y Sociales (UJI) | 🎟️ Gratuito

VIERNES, 16 de enero

  • Conferencia: “El poeta Rilke en España” A cargo de Joaquín Beltrán de la Serra. Organiza el Ateneo de Castellón. 📅 16 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito
  • La compostura (Teatro) Compañía El somni produccions. Una reflexión sobre migración y paternidad. 📅 16 de enero | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I | 🎟️ 8 € / 6 €
  • Velada de tangos y melodías sudamericanas Recital de voz y piano en el Real Casino Antiguo. 📅 16 de enero | 🕒 19:30 h | 📍 Real Casino Antiguo | 🎟️ Gratuito
  • Chavalada + Puñales (Concierto) Escena emergente en cartel doble. 📅 16 de enero | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 8 € / 10 €
Cartel del concierto de Chavalada y Puñales en el pun Terra este 16 de enero.

Cartel del concierto de Chavalada y Puñales en el pun Terra este 16 de enero.

  • Mescalina #RaízLatina (Concierto) Tributo a Los Rodríguez, Jarabe de Palo y Maná. 📅 16 de enero | 🕒 21:00 h | 📍 Por confirmar | 🎟️ Desde 15 €

SÁBADO, 17 de enero

  • Taller: Liceu de Dones - "La desfachatez machista" María Martín desmonta el sexismo con humor. 📅 17 de enero | 🕒 11:00 h | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre
  • El amor es más frío que la muerte (Cine) Clásico de Fassbinder en V.O.S.E. 📅 17 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I | 🎟️ 3 €
  • Los días lentos (Teatro) Drama dirigido por Lola Blasco. 📅 17 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 3 € - 20 €
  • Romería (Cine) El nuevo largometraje de Carla Simón. 📅 17 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Palacio de Congresos de Peñíscola | 🎟️ 3 €
  • Benévola + Malälemahn + Me ofendes, diciembre (Concierto) Noche de punk, performance y post-hardcore. 📅 17 de enero | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 12 € / 15 €
  • Caos a l’escenari (Teatro) Comedia de enredos por el grupo Tragapinyols. 📅 17 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €

DOMINGO, 18 de enero

  • Españul - Lamine Thior (Monólogo) Humor sobre identidad y contrastes culturales. 📅 18 de enero | 🕒 18:00 h | 📍 Por confirmar, Castelló | 🎟️ 16 €
  • Álex Clavero: 'La nueva normalidad' (Monólogo) 📅 18 de enero | 🕒 18:00 h | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ Desde 20 €
  • Los días lentos (Teatro - Función Accesible) 📅 18 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 3 € - 20 €
  • Romería (Cine) 📅 18 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Palacio de Congresos de Peñíscola | 🎟️ 3 €
  • No estoy de humor - Arnau Soler (Monólogo) 📅 18 de enero | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 12,39 €
  • Caos a l’escenari (Teatro) 📅 18 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €

