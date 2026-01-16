Qué hacer en Castellón este fin de semana: del fuego de Sant Antoni a las risas con Lamine Thior y Álex Clavero

El fuego de Sant Antoni arranca su ciclo festivo con la fuerza de la tradición en Forcall, Vilafranca, Benicàssim o el Grau de Castelló, mientras Benicarló se rinde al placer gastronómico con sus famosas Jornadas del Pincho dentro de la Festa de la Carxofa.

Pero la agenda ofrece mucho más que tradición: las risas están aseguradas con los monólogos de Álex Clavero en Burriana y Lamine Thior en La Bohemia, mientras que la música en directo vibrará con el tributo de Mescalina, la energía de Chavalada + Puñales o el arte de Texicana. Para los más pequeños, el Museo del Azulejo de Onda y el Belles Arts de Castelló proponen talleres creativos para disfrutar en familia. Un fin de semana ideal para saborear nuestras raíces, reír a carcajadas y dejar que la cultura nos sorprenda en cada rincón de la provincia.

Festa de la Carxofa

Festa de la Carxofa / Mediterráneo

Festa de la Carxofa. Benicarló arranca su gran celebración con las Jornadas del Pincho hasta el 25 de enero, dando paso después al Mercado Gastronómico (24 y 25 de enero), a las Jornadas Gastronómicas (del 25 de enero al 1 de marzo) y a la esperada Torrà popular el 21 de febrero.

📅 Hasta el domingo 25 de enero | 🕒 12:00 | 📍 Varios establecimientos, Benicarló | 🎟️ 3,50 € por pincho | Ficha con todos los establecimientos participantes

Sant Antoni

Cartel de Sant Antoni de Forcall 2026. / Ajuntament de Forcall

¡La tradición del fuego ya está aquí! Este fin de semana arrancan las primeras celebraciones en honor a Sant Antoni, marcando el inicio de un mes donde nuestros pueblos se irán sumando progresivamente a esta festividad tan arraigada.

Este fin de semana se celebra en Forcall, Castelló, Vila-real, Burriana, Almassora, Onda, Vilafranca, Morella, Benicarló, Vinaròs, PeñíscolaVilloresSoritaBenassalCatíAlbocàsserBorriol, l’AlcoraBetxíBenllocVilafamésVilanova d’Alcolea, MoncofaSegorbe y Atzeneta.

En Benicàssim, las celebraciones se desarrollarán del 16 al 25 de enero, mientras que en Segorbe se prolongarán del 8 al 25 de enero, confirmando la amplia implantación de esta tradición en toda la provincia.

Es tiempo de brasas, desfiles y hermandad en la plaza. Consulta aquí toda la programación para no perderte ninguna cita de este ciclo festivo en la provincia.

Dimonis de la Plana. El fuego y la pirotecnia iluminan el barrio en una exhibición de cultura popular llena de fuerza.

📅 Sábado 17 | 🕒 19:00 | 📍 Grupo San Agustín y San Marcos, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Rumbología. La energía y el compás de la rumba llenan de alegría el ambiente para disfrutar de una tarde inolvidable.

📅 Viernes 16 | 🕒 19:00 | 📍 Cortes de Arenoso | 🎟️ Entrada libre

Chavalada + Puñales. / Instagram

Chavalada + Puñales. Una noche de sonidos potentes y vibrantes espera a los amantes del directo en la sala más rockera.

📅 Viernes 16 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 8-10 €

Texicana. El estilo y la esencia de la música de raíces americanas llegan al escenario para una sesión auténtica y cercana.

📅 Viernes 16 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ Taquilla Inversa

Mescalina: tributo homenaje. Un viaje nostálgico por los grandes éxitos de Los Rodríguez, Maná y Jarabe de Palo que te hará cantar sin parar.

📅 Viernes 16 | 🕒 21:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 15-20 €

Mescalina / Instagram

Makro Swing Disco Zoom. La fiesta alcanza su punto máximo con una sesión de baile y espectáculo visual en el recinto ferial.

📅 Viernes 16 | 🕒 23:30 | 📍 Carpa de Fiestas de Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Orquesta Slabón. El baile y la diversión están asegurados con el amplio repertorio de esta orquesta en el corazón del pueblo.

📅 Sábado 17 | 🕒 00:30 | 📍 Plaça Major de Forcall | 🎟️ Entrada libre

Five. Los mejores clásicos del pop y rock suenan en un ambiente inmejorable para disfrutar de la tarde del sábado.

📅 Sábado 17 | 🕒 17:30 | 📍 Dublin House, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Orquesta La Pato. Una de las formaciones más queridas llega para revolucionar la terraza con su energía y sus ganas de fiesta.

📅 Sábado 17 | 🕒 18:00 | 📍 Terraza Brisamar de Betxí | 🎟️ Entrada libre

Orquesta La Pato. / Instagram

M-Plah/Tributo a M-Clan. La esencia de Carlos Tarque revive en este concierto que repasa los himnos más icónicos de la banda murciana.

📅 Sábado 17 | 🕒 18:00 | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ 10 €

Moshdown + Escuadrón de Medianoche. El Grao retumba con una sesión de rock y sonidos contundentes para los paladares más exigentes.

📅 Sábado 17 | 🕒 18:00 | 📍 Plaça del Casal Jove del Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Resilientes. La carpa se llena de versiones y buena energía con este grupo que domina el arte de hacer disfrutar al público.

📅 Sábado 17 | 🕒 18:30 | 📍 Carpa de Fiestas de Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Paradita Flamenca. El duende y el arte flamenco se apoderan del escenario para regalar una tarde llena de pasión y sentimiento.

📅 Sábado 17 | 🕒 18:30 | 📍 Pla de Onda | 🎟️ Entrada libre

María C. Ángel Osa & Pedro M. Garrido Bejarano. Un recorrido musical por las grandes producciones de Nueva York bajo el título 'Una noche en Broadway'.

📅 Sábado 17 | 🕒 19:30 | 📍 La Campaneta de Onda | 🎟️ Entrada libre

Benevola + Malälemahn. Dos propuestas musicales únicas se unen para ofrecer una velada de sonidos experimentales y magnéticos.

📅 Sábado 17 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 10-12 €

Benevola + Malälemahn. / Instagram

Rascayu. El ritmo no descansa con esta actuación que invita a disfrutar de la noche en plena Sierra de Espadán.

📅 Sábado 17 | 🕒 22:00 | 📍 Zucaina | 🎟️ Entrada libre

Umlaut. La electrónica y los ritmos más vanguardistas se dan cita para cerrar la jornada del sábado con la mejor energía.

📅 Sábado 17 | 🕒 22:30 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Supermagic Orquesta. Un espectáculo total de música y luces diseñado para que nadie deje de bailar en toda la noche.

📅 Sábado 17 | 🕒 23:00 | 📍 Carpa de Fiestas de Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Orquesta Monkey. La música en directo continúa siendo la protagonista para despedir la madrugada con el mejor ambiente festivo.

📅 Domingo 18 | 🕒 00:30 | 📍 Plaça Major de Forcall | 🎟️ Entrada libre

Indivo. La tarde del domingo cobra vida con los acordes de esta formación que siempre conecta con su audiencia.

📅 Domingo 18 | 🕒 19:30 | 📍 Carpa de Fiestas de Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Azteca Djs Set. Los últimos compases del fin de semana corren a cargo de una sesión electrónica ideal para los que quieren aprovechar hasta el final.

📅 Domingo 18 | 🕒 21:00 | 📍 Carpa de Fiestas de Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Lassie, una nueva aventura. La perra más famosa de la gran pantalla regresa para cautivar a toda la familia con su valentía y fidelidad.

📅 Viernes 16 | 🕒 18:00 | 📍 La Cassola de Onda | 🎟️ Entrada libre

Romería. La aclamada directora Carla Simón presenta su nuevo y esperadísimo trabajo cinematográfico lleno de sensibilidad.

📅 Sábado 17 y domingo 18 | 🕒 19:00 | 📍 Palau de Cognressos de Peñíscola | 🎟️ 3 €

Teatro y danza

Taller de balls tradicionals de Burriana. El Grup de Danses L’Arenilla enseña los pasos fundamentales para mantener viva la esencia de nuestro folclore.

📅 Viernes 16 | 🕒 19:00 | 📍 Centre Municipal de Cultura La Mercè, Burriana | 🎟️ Entrada libre

La compostura. El Somni Produccions presenta una pieza escénica donde la elegancia y el drama se entrelazan de forma magistral.

📅 Viernes 16 | 🕒 19:30 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 6-8 €

La compostura. El Somni Produccions / Mediterráneo

Al-Templat. La Falla Don Bosco sube al escenario para defender su propuesta en el emocionante Concurs de Teatre en Valencià.

📅 Viernes 16 | 🕒 22:30 | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Representació de la vida de Sant Antoni Abat. El municipio recrea con fervor las escenas tradicionales de la vida del santo en una cita ineludible.

📅 Sábado 17 | 🕒 18:00 | 📍 Vilafranca, Vilafranca | 🎟️ Entrada libre

Los días lentos. Lola Blasco invita a una reflexión profunda a través de una dramaturgia contemporánea impactante y necesaria.

📅 Sábado 17 y domingo 18 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ 3-20 €

Los días lentos, dirigida por Lola Blasco / Instagram

Caos a l’escenari. El Grupo Tragapinyols garantiza carcajadas infinitas con esta loquísima adaptación de 'La obra que sale mal'.

📅 Sábado 17 y domingo 18 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €

Monólogos

La nueva normalidad. Álex Clavero despliega su humor ácido y cotidiano para analizar con risas todo lo que nos ha pasado últimamente.

📅 Domingo 18 | 🕒 18:00 | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ 20 €

Españul. Lamine Thior rompe barreras y prejuicios a golpe de carcajadas en un show tan divertido como necesario.

📅 Domingo 18 | 🕒 18:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 16 €

Lamine Thior presenta Españul en La Bohemia. / Instagram

No estoy de humor. Arnau Soler estrena su nuevo y esperado show con una propuesta ácida y auténtica que promete carcajadas durante toda la velada.

📅 Domingo 18 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 12-15 €

Para los más pequeños

Animals en taulells. Una actividad creativa y didáctica diseñada para que los más pequeños aprendan el arte de la cerámica en familia.

📅 Sábado 17 | 🕒 11:00 | 📍 Museo del Azulejo Onda | 🎟️ Entrada libre

Mus’n’babies. Una experiencia multisensorial que une arte y música diseñada especialmente para el disfrute de los bebés en el museo.

📅 Sábado 17 | 🕒 17:30 | 📍 Museu de Belles Arts de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Presentación de 'Poemas de cajón'. El autor Raúl Serrano comparte su universo literario más íntimo en un encuentro entre versos y lectores.

📅 Viernes 16 | 🕒 18:30 | 📍 Librería Babel, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Conferencia 'El poeta Rilke en España'. Joaquín Beltrán de la Serra analiza la huella que Toledo y Ronda dejaron en la obra de este genio literario.

📅 Viernes 16 | 🕒 19:00 | 📍 Menador, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Club de lectura con María Martín Barranco. Un espacio de debate y reflexión sobre feminismo basado en la obra 'La desfachatez machista'.

📅 Sábado 17 | 🕒 11:00 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre

100 anys de Karpa. El Auditorio rinde homenaje al maestro nulense del cómic y el juguete con una muestra biográfica llena de originales y diseños icónicos.

📅 Hasta el 14 de febrero | 🕒 18:30 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre

100 anys de Karpa. / Mediterráneo

