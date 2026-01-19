Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

Castellón se convierte esta semana en el epicentro de la vanguardia y la cultura de raíz. Del 19 al 25 de enero, la provincia ofrece un viaje fascinante: desde la melancolía del indie-folk internacional hasta la experimentación sonora más crítica, pasando por el rock de autor y el coleccionismo musical. Es una semana para abrir los oídos a nuevas texturas, reflexionar sobre nuestra historia y disfrutar de la vitalidad de nuestras salas y museos. ¡Saca la agenda y déjate llevar por el mejor ocio!

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Nuestros planes destacados de la semana:

El estadounidense Brookln Dekker (mitad del dúo Rue Royale) aterriza en Castellón con su proyecto más personal. Un indie-folk de texturas hipnóticas y voz cálida que presentará su álbum "Future Ghosts", una obra que combina melancolía y esperanza en un directo íntimo y envolvente.

📅 Lunes 19 | 🕒 20:00 h | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Gratuito

Dekker inaugura el SONS 2026 con un gesto de honestidad que invita a pensar la música como un refugio necesario. / James Keane

Tres días para que los melómanos pierdan el sentido entre vinilos de todos los estilos y países. Un espacio para el intercambio, la compra de material especializado y el disfrute con música en directo a cargo de King Guateque DJ. ¡El templo del formato físico!

📅 Del Viernes 23 al Domingo 25 | 🕒 V: desde 15:30h, S y D: desde 11:00h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Gratuito

Doble cartel de lujo en el Because. La energía inquieta y vanguardista de Johny B. Zero se une a la veteranía y sensibilidad de Santi Campos. Una noche de rock de autor que promete ser uno de los momentos musicales más potentes de la semana.

📅 Sábado 24 | 🕒 19:00 h | 📍 Sala Because, Castelló | 🎟️ 15 € - 17 €

Una propuesta visual rompedora que utiliza la fotografía y la superposición de imágenes para examinar la exhibición de la fuerza como herramienta política. Una reflexión necesaria sobre la autoridad y el control social a través de la experimentación estética.

📅 Sábado 24 (Presentación) | 🕒 19:00 h | 📍 Cúmul (C/ Casalduch, 59), Castelló | 🎟️ Entrada libre

Pau Monfort ofrece una intervención sonora experimental basada en el "cant de les cartes" de Albocàsser. A través de electrónica y paisajes sonoros, cuestiona los roles de género en los rituales populares en una recomposición crítica y poética del patrimonio valenciano.

📅 Sábado 24 | 🕒 19:30 h | 📍 Sala Sant Miquel (Fundación Caixa Castelló) | 🎟️ Gratuito (Reserva previa)

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 19 de enero

Conferencia: “Taxa de fem i residus” | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot | 🎟️ Gratis

| 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot | 🎟️ Gratis Concierto SONS Castelló: Dekker | (Ver destacado) 🕒 20:00 h | 📍 Teatre del Raval | 🎟️ Taquilla inversa

MARTES, 20 de enero

EXPOSICIÓN: Wences Rambla: El Artista: Recorrido por la faceta creativa y plástica del artista Wences Rambla (Hasta el 1 de febrero). 📅 Toda la semana | 🕒 De 10:00 a 20:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Sala -1, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Recorrido por la faceta creativa y plástica del artista Wences Rambla (Hasta el 1 de febrero). 📅 Toda la semana | 🕒 De 10:00 a 20:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Sala -1, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito Concierto: Rotten Sound + Teething + Colgatek | 🕒 20:00 h | 📍 Pub Terra | 🎟️ 18,36 €

Únete a nuestros canales Únete a nuestros canales Únete aquí WhatsApp Únete aquí Telegram Únete aquí Suscribirse

MIÉRCOLES, 21 de enero

Tardes de música: Alumnado del CPMC Mestre Tàrrega | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo | 🎟️ Gratis

| 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo | 🎟️ Gratis Banda Municipal de Castelló: "Retrobaments" | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ Gratis

JUEVES, 22 de enero

Diálogos entre Música y Arte: Jóvenes intérpretes | 🕒 20:00 h | 📍 Museu de Belles Arts | 🎟️ Gratis

| 🕒 20:00 h | 📍 Museu de Belles Arts | 🎟️ Gratis Escape Room Juvenil | 🕒 17:00 a 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural | 🎟️ Gratis (Reserva)

| 🕒 17:00 a 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural | 🎟️ Gratis (Reserva) Jam Session con Jordi Vidal | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Because | 🎟️ Consumición

VIERNES, 23 de enero

II Feria del Disco y del CD (Inauguración) | (Ver destacado) 🕒 15:30 h | 📍 La Bohemia | 🎟️ Gratis

| (Ver destacado) 🕒 15:30 h | 📍 La Bohemia | 🎟️ Gratis Visita guiada: Refugio Antiaéreo | 🕒 19:00 h | 📍 Plaza Tetuán | 🎟️ Gratis (Reserva)

| 🕒 19:00 h | 📍 Plaza Tetuán | 🎟️ Gratis (Reserva) Teatro: Aerolíneas SB (Samantha Ballentines) | 🕒 20:00 h | 📍 Teatre del Raval | 🎟️ De 15 a 25 euros

El Teatre del Raval recibe a Samathan Ballentines esta semana. / MEDITERRÁNEO

SÁBADO, 24 de enero

Play Cube: Paisatges de Joc | 🕒 10:15 h, 11:30 h y 17:00 h | 📍 Museu de Belles Arts | 🎟️ Gratis (Reserva)

| 🕒 10:15 h, 11:30 h y 17:00 h | 📍 Museu de Belles Arts | 🎟️ Gratis (Reserva) Circo Familiar: "Don Bártulos" | 🕒 18:00 h | 📍 Plaça Pere Cornell, Almassora | 🎟️ Gratis

| 🕒 18:00 h | 📍 Plaça Pere Cornell, Almassora | 🎟️ Gratis Música: Johny B. Zero + Santi Campos | (Ver destacado) 🕒 19:00 h | 📍 Sala Because | 🎟️ 15-17 €

| (Ver destacado) 🕒 19:00 h | 📍 Sala Because | 🎟️ 15-17 € Danza: "Muerta de Amor" (Manuel Liñán) | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal | 🎟️ 3-20 €

La compañía de Manuel Liñán vuelve a Castelló con un nuevo espectáculo en el Principal. / MEDITERRÁNEO

Exposición "Luz Negra" (Julián Barón) | (Ver destacado) 🕒 19:00 h | 📍 Cúmul | 🎟️ Libre

| (Ver destacado) 🕒 19:00 h | 📍 Cúmul | 🎟️ Libre Teatro: "La Corporació" (Cia. El Crit) | 🕒 19:00 h | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ 7 €

| 🕒 19:00 h | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ 7 € Intervención Sonora: paumm - «Descartades» | (Ver destacado) 🕒 19:30 h | 📍 Sala Sant Miquel | 🎟️ Gratis (Reserva)

DOMINGO, 25 de enero