Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón
Del 19 al 25 de enero la provincia se preparar para vivir una semana de nuevas texturas para los oídos y para disfrutar del coleccionismo musical
Castellón se convierte esta semana en el epicentro de la vanguardia y la cultura de raíz. Del 19 al 25 de enero, la provincia ofrece un viaje fascinante: desde la melancolía del indie-folk internacional hasta la experimentación sonora más crítica, pasando por el rock de autor y el coleccionismo musical. Es una semana para abrir los oídos a nuevas texturas, reflexionar sobre nuestra historia y disfrutar de la vitalidad de nuestras salas y museos. ¡Saca la agenda y déjate llevar por el mejor ocio!
Nuestros planes destacados de la semana:
El estadounidense Brookln Dekker (mitad del dúo Rue Royale) aterriza en Castellón con su proyecto más personal. Un indie-folk de texturas hipnóticas y voz cálida que presentará su álbum "Future Ghosts", una obra que combina melancolía y esperanza en un directo íntimo y envolvente.
📅 Lunes 19 | 🕒 20:00 h | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Gratuito
Tres días para que los melómanos pierdan el sentido entre vinilos de todos los estilos y países. Un espacio para el intercambio, la compra de material especializado y el disfrute con música en directo a cargo de King Guateque DJ. ¡El templo del formato físico!
📅 Del Viernes 23 al Domingo 25 | 🕒 V: desde 15:30h, S y D: desde 11:00h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Gratuito
Doble cartel de lujo en el Because. La energía inquieta y vanguardista de Johny B. Zero se une a la veteranía y sensibilidad de Santi Campos. Una noche de rock de autor que promete ser uno de los momentos musicales más potentes de la semana.
📅 Sábado 24 | 🕒 19:00 h | 📍 Sala Because, Castelló | 🎟️ 15 € - 17 €
Una propuesta visual rompedora que utiliza la fotografía y la superposición de imágenes para examinar la exhibición de la fuerza como herramienta política. Una reflexión necesaria sobre la autoridad y el control social a través de la experimentación estética.
📅 Sábado 24 (Presentación) | 🕒 19:00 h | 📍 Cúmul (C/ Casalduch, 59), Castelló | 🎟️ Entrada libre
Pau Monfort ofrece una intervención sonora experimental basada en el "cant de les cartes" de Albocàsser. A través de electrónica y paisajes sonoros, cuestiona los roles de género en los rituales populares en una recomposición crítica y poética del patrimonio valenciano.
📅 Sábado 24 | 🕒 19:30 h | 📍 Sala Sant Miquel (Fundación Caixa Castelló) | 🎟️ Gratuito (Reserva previa)
Agenda Completa de la Semana (Día a Día):
LUNES, 19 de enero
- Conferencia: “Taxa de fem i residus” | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot | 🎟️ Gratis
- Concierto SONS Castelló: Dekker | (Ver destacado) 🕒 20:00 h | 📍 Teatre del Raval | 🎟️ Taquilla inversa
MARTES, 20 de enero
- EXPOSICIÓN: Wences Rambla: El Artista: Recorrido por la faceta creativa y plástica del artista Wences Rambla (Hasta el 1 de febrero). 📅 Toda la semana | 🕒 De 10:00 a 20:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Sala -1, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito
- Concierto: Rotten Sound + Teething + Colgatek | 🕒 20:00 h | 📍 Pub Terra | 🎟️ 18,36 €
MIÉRCOLES, 21 de enero
- Tardes de música: Alumnado del CPMC Mestre Tàrrega | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo | 🎟️ Gratis
- Banda Municipal de Castelló: "Retrobaments" | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ Gratis
JUEVES, 22 de enero
- Diálogos entre Música y Arte: Jóvenes intérpretes | 🕒 20:00 h | 📍 Museu de Belles Arts | 🎟️ Gratis
- Escape Room Juvenil | 🕒 17:00 a 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural | 🎟️ Gratis (Reserva)
- Jam Session con Jordi Vidal | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Because | 🎟️ Consumición
VIERNES, 23 de enero
- II Feria del Disco y del CD (Inauguración) | (Ver destacado) 🕒 15:30 h | 📍 La Bohemia | 🎟️ Gratis
- Visita guiada: Refugio Antiaéreo | 🕒 19:00 h | 📍 Plaza Tetuán | 🎟️ Gratis (Reserva)
- Teatro: Aerolíneas SB (Samantha Ballentines) | 🕒 20:00 h | 📍 Teatre del Raval | 🎟️ De 15 a 25 euros
SÁBADO, 24 de enero
- Play Cube: Paisatges de Joc | 🕒 10:15 h, 11:30 h y 17:00 h | 📍 Museu de Belles Arts | 🎟️ Gratis (Reserva)
- Circo Familiar: "Don Bártulos" | 🕒 18:00 h | 📍 Plaça Pere Cornell, Almassora | 🎟️ Gratis
- Música: Johny B. Zero + Santi Campos | (Ver destacado) 🕒 19:00 h | 📍 Sala Because | 🎟️ 15-17 €
- Danza: "Muerta de Amor" (Manuel Liñán) | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal | 🎟️ 3-20 €
- Exposición "Luz Negra" (Julián Barón) | (Ver destacado) 🕒 19:00 h | 📍 Cúmul | 🎟️ Libre
- Teatro: "La Corporació" (Cia. El Crit) | 🕒 19:00 h | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ 7 €
- Intervención Sonora: paumm - «Descartades» | (Ver destacado) 🕒 19:30 h | 📍 Sala Sant Miquel | 🎟️ Gratis (Reserva)
DOMINGO, 25 de enero
- Show: "Perdido en los 80" | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Mónaco, Onda | 🎟️ Desde 10 €
- Cine: "Kontinental’25" (Radu Jude) | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf UJI | 🎟️ 3 €
- Improplana 'Spavil' (Impro Teatro) | 🕒 20:00 h | 📍 Pub Terra | 🎟️ Taquilla inversa
