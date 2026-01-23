Qué hacer en Castellón este fin de semana: Día de las Paellas, hogueras y mucha gastronomía

Benicàssim abre el fin de semana por todo lo alto con la celebración del Día de las Paellas, una de las citas más multitudinarias y esperadas del calendario festivo, donde el fuego, la música y la convivencia toman las calles. A su alrededor, la tradición sigue marcando el ritmo con Sant Antoni, y con Burriana dando el pistoletazo de salida a sus fiestas de Sant Blai.

La agenda se completa con una potente oferta cultural y de ocio: conciertos casi sin descanso que van del tributo a Queen o el rock alternativo al flamenco, el ska o el blues; teatro y danza para todos los públicos; y jornadas gastronómicas tan sugerentes como las de la trufa, la galera o la carxofa, que siguen poniendo sabor al invierno. Tampoco faltan los planes para los más pequeños, con espectáculos familiares y talleres creativos, ni las propuestas culturales y divulgativas que convierten el fin de semana en una invitación a salir, compartir y disfrutar de la provincia.

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Sant Antoni

Este fin de semana se celebra en La Mata, Palanques, Herbers y la Torre d’en Besora, mientras que Ares celebrará Sant Antoni el sábado 24 de enero. En Benicàssim, las celebraciones se desarrollarán del 16 al 25 de enero, mientras que en Segorbe se prolongarán del 8 al 25 de enero, confirmando la amplia implantación de esta tradición en toda la provincia.

DIA DE LAS PAELLAS. FIESTAS SANT ANTONI Y SANTA AGUEDA 2025 BENICASSIM / EP / MED

Es tiempo de brasas, desfiles y hermandad en la plaza. Consulta aquí toda la programación para no perderte ninguna cita de este ciclo festivo en la provincia.

Fiestas de Sant Blai

Burriana inicia sus fiestas patronales con la inauguración de una muestra artística y la tradicional marcha popular por las ermitas del municipio.

📅 Del viernes 23 de enero al domingo 25 de enero | 🕒 Varios horarios | CMC La Mercè y Falla Don Bosco, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Programa de fiestas DIVENDRES 23 19.00 h Inauguració de l’exposició “Paisatges Vitals” de Mª Dolores Delgado al CMC La Mercè. DIUMENGE 25 08.00 h Concentració al casal de la Falla. Fartons i xocolate per a desdejunar.

per a desdejunar. 08.30 h Inici de la XXVI Volta a Peu per les Ermites de Burriana. Eixida des del passeig de Sant Joan Bosco.

de Burriana. Eixida des del passeig de Sant Joan Bosco. 14.00 h Arribada al punt d’eixida i recollida dels diplomes de participació.

18.00 h Rosari a l’ermita de Sant Blai

18.30 h Novena i missa a l’ermita de Sant Blai

Feria del Disco

Los amantes del vinilo y el coleccionismo tienen una cita ineludible para encontrar tesoros musicales.

📅 Viernes 23 | 🕒 15:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Entrada libre | Más información

Feria del disco / Instagram

Candlelight: Tributo a Queen + Hans Zimmer. La luz de las velas envuelve los himnos del rock y las bandas sonoras más épicas del cine.

📅 Viernes 23 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ Consultar precio

Velada de tangos y melodías sudamericanas. La pasión del cono sur inunda el salón con ritmos nostálgicos y mucha elegancia.

📅 Viernes 23 | 🕒 20:00 | 📍 Real Casino Antiguo de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Gran Músico y Mejor Persona. Ángel y Jordi presentan un espectáculo gamberro donde el humor y la improvisación transforman canciones conocidas en puras risas.

📅 Sábado 24 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

L.B. Breakin' Band. El swing y el ritmo más canalla se apoderan del mediodía en una sesión llena de energía.

📅 Sábado 24 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

L.B. Breakin' Band. / Instagram

Cuerda Pa’ Rato. El flamenquito y el buen ambiente protagonizan esta tarde musical perfecta para el tardeo.

📅 Sábado 24 | 🕒 15:30 | 📍 Benadresa, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Los Azekias + Ikaria. El talento local y los ritmos alternativos se dan cita en un doble concierto imperdible.

📅 Sábado 24 | 🕒 16:00 | 📍 Argelita | 🎟️ Entrada libre

Vudú. La banda ofrece un directo potente para quienes buscan sonidos intensos y una puesta en escena carismática.

📅 Sábado 24 | 🕒 17:30 | 📍 Dublin House, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Kasparov. Las mejores versiones del pop-rock nacional e internacional garantizan una tarde de baile y diversión.

📅 Sábado 24 | 🕒 18:00 | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ 8 €

Concierto lírico solidario. Grandes voces se unen para apoyar a Manos Unidas en una gala repleta de emoción.

📅 Sábado 24 | 🕒 19:00 | 📍 Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Taquilla Inversa

Carlo 2.0, El legado. El escenario cobra vida con esta propuesta musical inspiradora y llena de talento joven.

📅 Sábado 24 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Johny B Zero + Santi Campos. El rock alternativo de vanguardia llega con dos de los proyectos más interesantes del panorama actual.

📅 Sábado 24 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 15-17 €

Johny B Zero + Santi Campos / Instagram

Paumm con 'Descartades'. Pau Monfort presenta un proyecto musical íntimo y personal que explora nuevas texturas sonoras.

📅 Sábado 24 | 🕒 19:30 | 📍 Sala San Miguel, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Gramoxone Ska Band + Arre Ak. La Colla Gaspar celebra su 25 aniversario con una fiesta hawaiana cargada de ska y alegría.

📅 Sábado 24 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 10-12 €

Gramoxone Ska Band + Arre Ak / Instagram

Diverpool. Las versiones más fiesteras aseguran una noche de sábado inolvidable en el corazón del pueblo.

📅 Sábado 24 | 🕒 23:00 | 📍 Calle Mayor Argelita | 🎟️ Entrada libre

Orquestra Triband. La música en directo continúa durante la madrugada para los que todavía tienen ganas de fiesta.

📅 Domingo 25 | 🕒 00:00 | 📍 Pavelló de Palanques | 🎟️ Entrada libre

The Roller Coasters. Esta mítica banda valenciana nos invita a viajar por los grandes clásicos del rock and roll de los años 50 para no dejar de bailar.

📅 Domingo 25 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Unió Musical Santa Cecília + Associació Filharmònica Rossellana. Dos bandas hermanadas ofrecen un recital de música de viento y percusión de gran calidad.

📅 Domingo 25 | 🕒 12:00 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Morella Blues Band. El mejor blues de la provincia cierra el fin de semana con alma y mucho sentimiento.

📅 Domingo 25 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Kontinental '25 / Instagram

Kontinental '25. El cineasta Radu Jude presenta una singular mirada cinematográfica en versión original subtitulada al castellano.

📅 Sábado 24 y domingo 25 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ Consultar precio

Teatro y danza

Samantha Ballentines: Aerolíneas SB. La diversión está asegurada en este espectáculo musical cargado de humor y desparpajo.

📅 Viernes 23 | 🕒 20:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 15-25 €

Una herencia amb pecat i penitència. La Falla Cardenal Tarancón nos saca una sonrisa con esta comedia en valenciano llena de enredos familiares.

📅 Viernes 23 | 🕒 22:30 | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ Consultar en taquilla

La força de les paraules. La compañía L’Enfilat rinde homenaje a Carles Salvador en una pieza teatral cargada de significado y cultura.

📅 Sábado 24 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €

Los días lentos. Lola Blasco propone una reflexión profunda sobre el paso del tiempo a través de esta cuidada producción del IVC.

📅 Sábado 24 | 🕒 19:00 | 📍 Palau de Congressos de Peñíscola | 🎟️ 10 €

Los días lentos / Mediterráneo

Muerta de amor. Manuel Liñán nos cautiva con un despliegue de pasión flamenca que rompe moldes y emociona por su intensidad.

📅 Sábado 24 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ 3-20 €

La corporació. El grupo El Crit sube al escenario con esta ácida crítica sobre las dinámicas de poder actuales.

📅 Sábado 24 | 🕒 19:00 | 📍 Casa de la Cultura de Almassora | 🎟️ 7 €

Última planta. La compañía Pànic Escènic inaugura la 22ª Mostra de Teatre Amateur con una pieza que promete atrapar al espectador desde el primer momento.

📅 Sábado 24 | 🕒 19:00 | 📍 Auditorio de la Caixa Rural, L'Alcora | 🎟️ Entrada gratuita

La quiniela. Las situaciones cotidianas se vuelven hilarantes en esta representación que forma parte del ciclo Castelló a Escena.

📅 Domingo 25 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €

Mig poble. El teatro amateur local demuestra su gran nivel con esta historia que nos conecta con nuestras raíces.

📅 Domingo 25 | 🕒 19:00 | 📍 Casa de la Cultura de Almassora | 🎟️ Entrada libre

Spavil. Los actores de Improplana crean historias desde cero a partir de las sugerencias del público en un show único.

📅 Domingo 25 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ Taquilla Inversa

Para los más pequeños

Don Bártulos. La compañía Civi-Civiac nos sorprende con un espectáculo visual y divertido para disfrutar en familia al aire libre.

📅 Sábado 24 | 🕒 18:00 | 📍 Plaça de Pere Cornell, Almassora | 🎟️ Entrada libre

Play Cube: paisatges de joc. Los más pequeños exploran su creatividad a través de este espacio interactivo y lúdico diseñado para la experimentación.

📅 Sábado 24 | 🕒 10:15 | 📍 Museu de Belles Arts, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Únete a nuestros canales Únete a nuestros canales Únete aquí WhatsApp Únete aquí Telegram Únete aquí Suscribirse

Gastronomía

XXIII Jornadas de la Trufa

XXIII Jornadas de la Trufa. / Mediterráneo

La tarde arranca con la proyección de un documental sobre el "diamante negro" y culmina con un tardeo de blues y degustación de tapas trufadas.

📅 Hasta el 15 de marzo 🕒 18:30 | Teatro Municipal y Ayuntamiento, Morella | 🎟️ Entrada libre

XVIII Jornadas de la Galera

XVIII Jornadas de la Galera. / Instagram

Seis restaurantes locales rinden homenaje a este crustáceo mediterráneo con menús exclusivos que inauguran el calendario gastronómico anual de la ciudad.

📅 Hasta el domingo 08 de febrero | 🕒 Varios restaurantes, Vinaròs | 🎟️ Entre 22 € y 60 € | Ficha con todos los locales participantes

Festa de la Carxofa

Festa de la Carxofa / Mediterráneo

Última oportunidad para degustar las Jornadas del Pincho que acaban el domingo, dando paso después al Mercado Gastronómico (24 y 25 de enero), y a las Jornadas Gastronómicas (del 25 de enero al 1 de marzo) y a la esperada Torrà popular el 21 de febrero.

📅 Hasta el domingo 01 de marzo | 🕒 12:00 | 📍 Varios establecimientos, Benicarló | 🎟️ 3,50 € por pincho | Ficha con todos los establecimientos participantes

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Un món en la mar. Zoom 2026. José Esteban Palmer nos sumerge en la belleza y los detalles más recónditos de nuestro litoral mediterráneo.

📅 Viernes 23 | 🕒 19:00 | 📍 Biblioteca Municipal, Nules | 🎟️ Entrada libre

Conferencia: Grandes mujeres de España. Marta Robles analiza el legado y la huella de figuras femeninas que marcaron el rumbo del país.

📅 Viernes 23 | 🕒 19:00 | 📍 Menador, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Visita al refugio antiaéreo. Los participantes recorren los túneles subterráneos de la plaza para descubrir un capítulo fundamental de nuestra historia.

📅 Viernes 23 | 🕒 19:00 | 📍 Plaza Tetuán, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Spanish Files. El fotógrafo José Luis Carrillo explora a través de imágenes documentales el fenómeno OVNI en España y cómo estos relatos colectivos han pasado del centro de la noticia al olvido.

📅 Sábado 24 | 🕒 11:00 | 📍 Llotja del Cànem, Castelló | 🎟️ Entrada libre | Más información

Visitas guiadas a ‘Off Voices’. El equipo de mediación nos ayuda a descifrar cómo las redes sociales y el culto a los famosos moldean nuestra atención actual.

📅 Sábado 24 | 🕒 11:00 | 📍 Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC), Castelló | 🎟️ Entrada libre

Conferencia de Manu Velasco. El experto comparte claves sobre educación y crecimiento personal en una charla inspiradora para toda la comunidad.

📅 Sábado 24 | 🕒 11:30 | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ Entrada libre

Presentación cartel Festes del Lledó. La ciudad descubre la imagen oficial que anunciará las próximas fiestas en honor a su patrona.

📅 Sábado 24 | 🕒 12:00 | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Dibuixem la Basílica. Los ilustradores de Urban Sketchers se reúnen para captar con sus lápices la belleza arquitectónica del santuario.

📅 Domingo 25 | 🕒 10:30 | 📍 Basílica del Lledó, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Les Balades del Corall. El fotógrafo Joan Alvado nos sumerge en un ensayo visual que explora la dualidad mágica y misteriosa de los fondos marinos.

📅 Domingo 25 | 🕒 11:00 | 📍 Centro Cultural Melchor Zapata, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

100 anys de Karpa. El Auditorio rinde homenaje al maestro nulense del cómic y el juguete con una muestra biográfica llena de originales y diseños icónicos.

📅 Hasta el 14 de febrero | 🕒 18:30 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre

100 anys de Karpa. / Mediterráneo

¿Tienes ideas geniales para planes, rutas o gastronomía? Nos encantaría conocerlas. Envíanos tus sugerencias por correo a web@epmediterraneo.com o por WhatsApp al 680 558 577. ¡Esperamos tus aportes!