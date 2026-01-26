Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

Castellón se convierte esta semana en un hervidero de creatividad donde la tradición y la vanguardia se dan la mano. Desde la experimentación sonora en el EACC hasta el rock más fresco en la Sala Terra, la provincia ofrece una programación vibrante diseñada para todos los públicos. Es el momento perfecto para dejarse sorprender por el talento local y las grandes producciones que visitan nuestros teatros. ¡Prepara tu agenda y vive la cultura!

Nuestros planes destacados de la semana:

Una experiencia sensorial fuera de lo común. El Dr. Truna presenta un concierto de luthería electrónica donde esculturas sonoras y "clones" proyectados crean un universo auditivo y visual fascinante y futurista.

📅 Viernes 30 de enero | 🕒 20:00 h | 📍 EACC (Espai d’Art Contemporani), Castelló | 🎟️ Acceso libre

Dr. Truna actuará en el EACC junto a dos esculturas sonoras, creadas por él mismo como luthier electrónico. / MEDITERRÁNEO

Un mestizaje perfecto entre el duende del flamenco y la espectacularidad del circo. Este espectáculo destaca por su capacidad de emocionar a través del movimiento, el ritmo y una propuesta visual que rompe moldes.

📅 Viernes 30 de enero | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 8 € / 6 €

Un taller creativo único diseñado para público de entre 6 y 14 años. En esta actividad, los más jóvenes podrán explorar la creación de personajes libres de prejuicios, fomentando la imaginación y la diversidad en un entorno artístico inmejorable.

📅 Sábado 31 de enero | 🕒 11:00 h a 13:00 h | 📍 EACC (Espai d’Art Contemporani), Castelló | 🎟️ Libre con reserva

Cita imprescindible para los amantes del indie y el rock alternativo. El proyecto de Elena Nieto, Yawners, llega a Castelló junto a Falsonueve para ofrecer una noche de guitarras enérgicas, melodías pegadizas y el espíritu más auténtico de la escena actual.

📅 Sábado 31 de enero | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra (C/ Ramon Llull, 19), Castelló | 🎟️ 14,28 €

Una de las propuestas escénicas más emotivas de la temporada. Tras su paso por Peñíscola, esta obra llega al Teatre Principal para invitarnos a un viaje por la memoria y las historias compartidas a través de una puesta en escena delicada y potente.

📅 Domingo 1 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ 3 € a 20 €

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 26 de enero

Conferencia: “La memòria històrica: Una mirada actual” Análisis del pasado con expertos y acompañamiento musical del CPMD Calasancio. 📅 26 de enero | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Entrada libre

MARTES, 27 de enero

EXPOSICIÓN: Wences Rambla: El Artista: Recorrido por la faceta creativa y plástica del artista Wences Rambla (Hasta el 1 de febrero). 📅 Toda la semana | 🕒 De 10:00 a 20:30 h | 📍 Menador Espai Cultural, Sala -1, Castellón de la Plana | 🎟️ Gratuito

Concert per a escolars (Banda Municipal de Castelló) Sesión didáctica musical para acercar la banda a los estudiantes. 📅 27 de enero | 🕒 10:00 h y 12:00 h | 📍 Palau de la Festa, Castelló | 🎟️ Gratuito

Sesión didáctica musical para acercar la banda a los estudiantes. 📅 27 de enero | 🕒 10:00 h y 12:00 h | 📍 Palau de la Festa, Castelló | 🎟️ Gratuito Club de Lectura: "El evangelio según Jesucristo" Debate sobre la obra de José Saramago en el marco del club de lectura. 📅 27 de enero | 🕒 (Consultar horario) | 📍 Villa Ana (Espai Cultural de la Mar), Benicàssim | 🎟️ Gratuito

MIÉRCOLES, 28 de enero

Cicle Dona i Cinema: "La chica de la aguja" Proyección cinematográfica ambientada en la posguerra de la Gran Guerra. 📅 28 de enero | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Gratuito

Concert de les bandes simfòniques del Conservatori Música de banda con el talento del Conservatorio Francesc Peñarroja. 📅 28 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Carmen Tur, La Vall d'Uixó | 🎟️ Gratuito

JUEVES, 29 de enero

Exposición: Encuentro Castellón 2026 Inauguración de la muestra sobre la evolución y futuro de la ciudad. 📅 29 de enero | 🕒 10:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Museu Sonor: Les Arts al Belles Arts Lírica de primer nivel con artistas del Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts. 📅 29 de enero | 🕒 19:30 h | 📍 Museu de Belles Arts, Castelló | 🎟️ Entrada libre (Aforo limitado)

Poetry Slam Castelló Nueva sesión de poesía escénica. 📅 29 de enero | 🕒 20:00 h | 📍 Pub Terra, Castelló | 🎟️ Entrada gratuita

VIERNES, 30 de enero

Presentación de libro: "Una metxa per encendre. València 1663" Encuentro con el autor Jorge Luis Rodríguez. 📅 30 de enero | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Babel, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Conferencia: "Castellonenses por el mundo" Charla con Antonio y Ángel Baena sobre Derecho y F1. 📅 30 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito

Charla con Antonio y Ángel Baena sobre Derecho y F1. 📅 30 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito Cine: "La invasió dels bàrbars" Drama histórico sobre la memoria y las fosas comunes. 📅 30 de enero | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Tráiler de 'La invasió dels bàrbars'

Los Invaders en concierto Rock espacial y actitud irreverente en directo. 📅 30 de enero | 🕒 19:30 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 13,20 €

Humor: "Subit!" Compañía de humor improvisado donde el público es protagonista. 📅 30 de enero | 🕒 20:00 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Desde 12 €

Compañía de humor improvisado donde el público es protagonista. 📅 30 de enero | 🕒 20:00 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Desde 12 € Noches Encendidas: Tributo a Michael Jackson y Queen Gran homenaje musical en el Raval. 📅 30 de enero | 🕒 20:00 h | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Venta online

SÁBADO, 24 de enero

Cuentacuentos: "Max no tiene superpoderes" Actividad familiar con Marina López Aragó. 📅 31 de enero | 🕒 12:00 h | 📍 Librería Babel, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Cine en francés: "La vie est un long fleuve tranquille" Comedia en versión original francesa. 📅 31 de enero | 🕒 18:00 h | 📍 Biblioteca Municipal, La Vall d'Uixó | 🎟️ Gratuito

Cine: "Atención a esa prostituta tan querida" Ciclo Fassbinder en la universidad. 📅 31 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 3 € / 2 €

Teatro: "Elles són la meua bogeria" Comedia valenciana con el Grup Baladre. 📅 31 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €

Comedia valenciana con el Grup Baladre. 📅 31 de enero | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 4 € Cine: "La invasió dels bàrbars" Pase del film histórico de Vicent Monsonís. 📅 31 de enero | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Concierto: Fat Bottomed Boys Tributo a Queen por integrantes de Dry River. 📅 31 de enero | 🕒 20:00 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ SOLD OUT

