Qué hacer en Castellón este fin de semana: ¿sin planes todavía? Aquí tienes la mejor oferta cultural y gastronómica

Arranca el fin de semana con una cita imprescindible para los amantes de la música en directo: el Sant Antoni Pop Festival, que convierte Betxí en un hervidero de garage, psicodelia y sonidos sesenteros, con bandas internacionales y sesiones de vinilo que prometen una auténtica descarga de energía.

El fin de semana continúa con una avalancha de conciertos para todos los gustos: rock, tributos, indie, funk, soul, jazz y sesiones de DJ que llenan salas y terrazas en Castelló, Burriana, Vinaròs o l’Alcora. También hay espacio para el teatro y la danza, con propuestas que van del circo al flamenco o la comedia, además de planes pensados para disfrutar en familia con espectáculos infantiles, talleres y desfiles. Y para rematar, los monólogos ponen el toque de humor a una agenda completa, variada y perfecta para no quedarse en casa.

La agenda se saborea a fuego lento gracias a las jornadas gastronómicas dedicadas a la olla segorbina, la trufa, la galera y la carxofa, una excusa perfecta para sentarse a la mesa y descubrir producto local.

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Sant Antoni Pop Festival

Sant Antoni Pop Festival / Instagram

Una descarga eléctrica de garage, psicodelia y sonidos sesenteros sacude el escenario con bandas internacionales y sesiones de vinilo incendiarias. Más información.

📅 Sábado 31 de enero | 🕒 12:00h | 📍 Betxí | 🎟️ Consultar precio (Venta online)

Horario de los conciertos 🕒 14:00 | Nar6 & Friends . Disfrutas de un directo de country irreverente en valenciano para abrir boca durante la comida.

. Disfrutas de un directo de country irreverente en valenciano para abrir boca durante la comida. 🕒 18:00 | The Sences . Vives la energía del garage rock llegado directamente desde Grecia con sonidos de los años 60.

. Vives la energía del garage rock llegado directamente desde Grecia con sonidos de los años 60. 🕒 19:30 | Brighton 64 . Revives los himnos y las melodías atemporales de los pioneros de la escena mod nacional.

. Revives los himnos y las melodías atemporales de los pioneros de la escena mod nacional. 🕒 21:00 | The Len Price 3 . Escuchas en primicia absoluta las canciones del nuevo álbum de estos maestros del Medway Beat.

. Escuchas en primicia absoluta las canciones del nuevo álbum de estos maestros del Medway Beat. 🕒 22:30 | The Solarflares . Experimentas el garage-rock más visceral de la mano de ex-miembros de la mítica banda The Prisoners.

. Experimentas el garage-rock más visceral de la mano de ex-miembros de la mítica banda The Prisoners. 🕒 00:00 | The Loons . Te sumerges en una mezcla perfecta de psicodelia sesentera y power-pop con sello californiano.

. Te sumerges en una mezcla perfecta de psicodelia sesentera y power-pop con sello californiano. 🕒 01:30 | King Salami & The Cumberland 3. Bailas sin descanso con el show de R&B y garage-punk más explosivo del momento.

Sant Antoni

Este fin de semana se celebra en Cintorres, mientras que en Todolella será el 7 de febrero y en Portell el 14 de febrero, poniendo fin a más de un mes de celebraciones en torno al fuego, la devoción y la tradición popular.

Es tiempo de brasas, desfiles y hermandad en la plaza. Consulta aquí toda la programación para no perderte ninguna cita de este ciclo festivo en la provincia.

Paulens y elPAB7O. La escena local vibra con el regreso de este emblemático ciclo de conciertos.

📅 Viernes 30 de enero | 🕒 17:00 | 📍 La Galeta Daurada, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Sant Blai Fest. La música en directo invade la terraza con tributos y sesiones de DJ para celebrar las fiestas.

📅 Viernes 30 de enero | 🕒 19:00 | 📍 Terrassa Payà, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Jam Isósteles. Los músicos se reúnen para improvisar en una velada guiada por Cayetano Balfagón y Narso Vera.

📅 Viernes 30 de enero | 🕒 19:30 | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 🎟️ Entrada Inversa

Lizard. Los grandes himnos del rock de las últimas décadas cobran vida en esta potente sesión de versiones.

📅 Viernes 30 de enero | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Los Invaders. El rock más electrizante aterriza en la sala para sacudir a los amantes de los sonidos directos.

📅 Viernes 30 de enero | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 12-15 €

Los Invaders. / Instagram

Trio Truna (TX3). La experimentación sonora toma el espacio con una propuesta vanguardista y singular.

📅 Viernes 30 de enero | 🕒 20:00 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Homenaje a Michael Jackson y Queen. Las melodías de las leyendas del pop y el rock brillan en un ambiente íntimo a la luz de las velas.

📅 Viernes 30 de enero | 🕒 20:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 10 €

Sin Documentos. El fin de semana arranca con los mejores ritmos en un ambiente inmejorable.

📅 Viernes 30 de enero | 🕒 23:00 | 📍 Venta Nova, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Senderos de Leyenda. Los grandes éxitos de Héroes del Silencio resuenan en este fiel tributo a la banda aragonesa.

📅 Sábado 31 de enero | 🕒 17:30 | 📍 Dublin House, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Senderos de Leyenda. / Facebook

Rebelodic. Una potente voz femenina lidera este viaje sonoro por los mejores himnos del rock de los años 60 y 70.

📅 Sábado 31 de enero | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

III Trobada de Big Bands. Cuatro formaciones unen su talento para ofrecer un espectáculo de jazz y swing de gran formato.

📅 Sábado 31 de enero | 🕒 18:00 | 📍 Auditori de la Caixa Rural de L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Partiendo La Pana. El espíritu de Estopa llega para poner a todo el mundo a bailar con sus rumbas más conocidas.

📅 Sábado 31 de enero | 🕒 18:00 | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ 15 €

Better call soul. Una explosión de funk, soul y ritmos tropicales garantiza una tarde de baile desenfrenado.

📅 Sábado 31 de enero | 🕒 18:00 | 📍 Sala Frenesí, Vinaròs | 🎟️ 15 €

Better call soul. / Instagram

Dusting Rock'n' Roll Band. El escenario se llena de energía con los clásicos más potentes del rock de siempre.

📅 Sábado 31 de enero | 🕒 18:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Fat Bottomed Boys. La grandiosidad de Queen renace en este espectáculo que repasa sus canciones más icónicas.

📅 Sábado 31 de enero | 🕒 19:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 15-20 €

Yawners + Falso Nueve. El pop-punk y el indie más fresco se dan cita en una noche de guitarras enérgicas.

📅 Sábado 31 de enero | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 14-17 €

Another Brick in the Wall. Los paisajes sonoros de Pink Floyd se recrean con maestría en este homenaje a sus discos legendarios.

📅 Sábado 31 de enero | 🕒 21:00 | 📍 Zeppelin, Castelló | 🎟️ 11-12 €

Navel.lates. Esta peculiar formación aterriza con su "agrirock" y pop cítrico para repasar éxitos de todas las décadas.

📅 Domingo 1 de febrero | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Rondalla de Vilar de Canes. La música tradicional ameniza el mediodía en una nueva cita de los vermuts populares.

📅 Domingo 1 de febrero | 🕒 12:00 | 📍 Plaça de la Font de Vilafamés | 🎟️ Entrada libre

La invasió dels bàrbars. El cineasta Vicent Monsonís presenta este relato audiovisual que explora la identidad y el conflicto.

📅 Viernes 30, sábado 31 y domingo 1 de febrero | 🕒 19:30 y 22:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 €

La invasió dels bàrbars. / Mediterráneo

Luca. El público familiar tiene una cita con esta aventura veraniega de Pixar sobre la amistad y el descubrimiento.

📅 Sábado 31 de enero | 🕒 18:00 | 📍 La Cassola de Onda | 🎟️ Entrada libre

Atención a esa prostituta tan querida. El cine de autor de Fassbinder llega a la pantalla universitaria para deleite de los cinéfilos.

📅 Sábado 31 y domingo 1 de bebrero | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €

Teatro y danza

Empaque. El circo y el flamenco se fusionan en una propuesta visualmente impactante y llena de fuerza.

📅 Viernes 30 de enero | 🕒 19:30 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 6-8 €

Paternitat sense IVA. El teatro aficionado en valenciano ofrece una noche de risas con esta comedia de barrio.

📅 Viernes 30 de enero | 🕒 22:30 | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Nilu. Los espectadores disfrutan de una historia poética y cautivadora diseñada para emocionar a todos los públicos.

📅 Sábado 31 de enero | 🕒 19:00 | 📍 Casa de la Cultura de Almassora | 🎟️ 7 €

L'Horta Teatre reflexiona sobre el turisme en aquesta comèdia que ara arriba a Peníscola i Castelló. / MEDITERRÁNEO

Postals. L’Horta Teatre presenta una propuesta con humor y música en directo que reflexiona sobre la evolución del modelo turístico desde los años 70 hasta hoy.

📅 Sábado 31 de enero | 🕒 19:00 | 📍 Palau de Congressos de Peñíscola | 🎟️ 10 €

Elles són la meua bogeria. La compañía Baladre sube a escena para mostrar el talento interpretativo local en valenciano.

📅 Sábado 31 y domingo 1 de febrero | 🕒 19:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €

Lliga d'Improvisació Teatral de Onda. Los actores se enfrentan al reto de crear historias al momento a partir de las sugerencias del público.

📅 Domingo 1 de febrero | 🕒 18:30 | 📍 La Cassola de Onda | 🎟️ Entrada libre

Alabam’. El teatro amateur muestra su vitalidad con esta representación enmarcada en la muestra local.

📅 Domingo 1 de febrero | 🕒 19:00 | 📍 Casa de la Cultura de Almassora | 🎟️ Entrada libre

Monólogos

Subit!. La improvisación más gamberra y rápida se apodera del escenario en un show donde todo puede ocurrir.

📅 Viernes 30 de enero | 🕒 20:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 12-14 €

Això faltava! Show de falles. La Tia Visantica despliega su humor más auténtico y costumbrista centrado en el mundo fallero.

📅 Domingo 1 de febrero | 🕒 18:00 | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ 8-10 €

Comedy Pop. Chely Capitán garantiza una tarde de carcajadas con su monólogo lleno de ingenio y frescura.

📅 Domingo 1 de febrero | 🕒 18:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 14-16 €

Para los más pequeños

XIX Aplec dels gegants i cabuts. La tradición sale a la calle con talleres y desfiles de las figuras más queridas de la ciudad.

📅 Sábado 31 de enero | 🕒 11:00 | 📍 Pl. de la Mercé, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Gran show. El teatro Mónaco se transforma en un escenario lleno de luz y música con este esperado musical.

📅 Sábado 31 de enero | 🕒 18:00 | 📍 Teatro Mónaco de Onda, Onda | 🎟️ 12 €

Cine: Luca / Mediterráneo

Gastronomía

XIV Jornadas de la Olla Segorbina / Mediterráneo

XIV Jornadas de la Olla Segorbina

diez restaurantes de Segorbe ofrecen menús especiales en los que la olla segorbina, uno de los platos más representativos de la cocina tradicional local, es la gran protagonista.

📅 Hasta el domingo 1 de febrero | 🕒 13:30 | 📍 Diversos restaurantes, Segorbe | Más información

XXIII Jornadas de la Trufa

XXIII Jornadas de la Trufa. / Mediterráneo

La trufa negra vuelve a ser la gran protagonista del invierno en Morella con una nueva edición de sus Jornadas de la Trufa, una cita imprescindible para los amantes de la gastronomía, la cultura y los productos de proximidad. Durante casi dos meses, la localidad se convierte en punto de encuentro de experiencias gastronómicas, mercados especializados y propuestas culturales donde la trufa es el hilo conductor.

📅 Del 23 de febrero al 15 de marzo | Morella

Esta es la programación 17.30 h. | Visita guiada con degustación. Mercado de Els Ports. Inscripciones en la oficina de turismo con un precio de 5 euros. 19.00 h. | Taller de cocina con trufa y degustación. Casa Roque. Inscripciones en Casa Roque con un precio de 30 euros.

XVIII Jornadas de la Galera

XVIII Jornadas de la Galera. / Instagram

Seis restaurantes locales rinden homenaje a este crustáceo mediterráneo con menús exclusivos que inauguran el calendario gastronómico anual de la ciudad.

📅 Hasta el domingo 08 de febrero | 🕒 Varios restaurantes, Vinaròs | 🎟️ Entre 22 € y 60 € | Ficha con todos los locales participantes

Festa de la Carxofa

Festa de la Carxofa / Mediterráneo

Este fin de semana continúan en Benicarló las Jornadas Gastronómicas de la Alcachofa, con menús y propuestas especiales en los restaurantes participantes, dentro de la programación de la Fiesta de la Alcachofa 2026.

📅 Hasta el domingo 01 de marzo | 🕒 12:00 | 📍 Varios establecimientos, Benicarló | 🎟️ 3,50 € por pincho | Ficha con todos los establecimientos participantes

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Conferencia 'El amor en la Edad Media'. El historiador Javier Mas desvela las claves de las relaciones sentimentales en la época medieval.

📅 Viernes 30 de enero | 🕒 18:00 | 📍 Casal Jove de Nules, Nules | 🎟️ Entrada libre

Presentación de 'Una metxa per encendre'. Jorge Luis Rodríguez analiza la Valencia de 1663 en este encuentro literario.

📅 Viernes 30 de enero | 🕒 18:30 | 📍 Librería Babel, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Inauguración de 'Nadar'. El museo abre sus puertas a una muestra que indaga en los mecanismos de la naturaleza humana a través de la viñeta.

📅 Sábado 31 de enero | 🕒 12:00 | 📍 Museu de Belles Arts de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Visitas guiadas a 'Off Voices'. Un equipo especializado acompaña al público en un recorrido para profundizar en la obra de Candice Breitz sobre el culto a la fama.

📅 Sábado 31 de enero | 🕒 11:00 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Visita guiada al Clot de Burriana. Los participantes descubren el patrimonio natural y los secretos históricos de este paraje emblemático.

📅 Domingo 1 de febrero | 🕒 10:30 | 📍 Torre del Mar, Burriana | 🎟️ Entrada libre

100 anys de Karpa. El Auditorio rinde homenaje al maestro nulense del cómic y el juguete con una muestra biográfica llena de originales y diseños icónicos.

📅 Hasta el 14 de febrero | 🕒 18:30 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre

100 anys de Karpa. / Mediterráneo

