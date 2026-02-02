Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

La provincia de Castellón arranca febrero con una vitalidad envidiable, convirtiéndose en el epicentro de la cultura y el ocio. Desde el misticismo flamenco de Kiki Morente hasta la potencia industrial de Killus en un formato inédito, esta semana la provincia ofrece un abanico de experiencias que van desde la vanguardia cinematográfica a la historia más profunda. Ya sea que busques el bullicio festivo de la Fiesta TOTO, la solemnidad de la orquesta sinfónica o la cercanía de una firma de libros, Castellón tiene un plan diseñado para ti. ¡Prepárate para disfrutar!

Nuestros planes destacados de la semana:

El festival que desafía los sentidos vuelve para dar nueva vida a películas con bandas sonoras interpretadas en vivo. Un choque entre lenguajes donde la pantalla gana fuerza con las actuaciones de grupos como Sanspok, Fantasma Sur, Gilipojazz o Niña Coyote eta Chico Tornado.

📅 Del 05 al 08 de febrero | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 5 € - 8 € (Abono 15 €)

La Bohemia revive por una noche la esencia del mítico festival emac. con un cartel que reúne a Cosas Bien Cosas Mal, Perfecto Miserable y Neutrogris & Nodoaviom, seguido de una post-party electrónica con Retiro Electrónico.

📅 Viernes 06 de febrero | 🕒 Apertura 19:00 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Anticipada 20 € / Taquilla 25 €

El maestro de la novela histórica y el thriller, Luis Zueco, visita Castellón para encontrarse con sus lectores y firmar ejemplares. Una oportunidad de oro para llevarse un pedazo de historia dedicado por uno de los autores más relevantes del género.

📅 Sábado 07 de febrero | 🕒 11:00 h a 13:00 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Luis Zueco firmará libros de su última novela histórica en la librería Argot de Castelló. / MEDITERRÁNEO

La reconocida banda de metal industrial Killus se aleja por una noche de sus potentes muros de sonido eléctricos para ofrecer un concierto acústico especial. Una oportunidad única para ver la faceta más cruda y emocionante de la formación.

📅 Sábado 07 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ 7 €

Killus es transformarà en Almassora per a oferir un concert més íntim i en format acústic el 7 de febrer. / MEDITERRÁNEO

Hijo del maestro Enrique Morente, Kiki trae su voz privilegiada a Castellón. Un viaje sonoro que fusiona la tradición más profunda con una sensibilidad contemporánea que ha conquistado escenarios internacionales.

📅 Sábado 07 de febrero | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos, Castelló | 🎟️ 10 €

El flamenco cobra protagonismo este trimestre en el Auditori de Castelló con actuaciones como la de Kiki Morente. / MEDITERRÁNEO

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 2 de febrero

Conferencia: "El paradigma de la vida" Con el Dr. Roberto López Farnós y el maestro Julio Delgado. 📅 02 de febrero | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot | 🎟️ Gratuito

Con el Dr. Roberto López Farnós y el maestro Julio Delgado. 📅 02 de febrero | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot | 🎟️ Gratuito Concierto: Alejandra Rueda (Alice & The Wonders) Inauguración del Festival de Jazz de Castelló. 📅 02 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo | 🎟️ Gratuito

MARTES, 3 de febrero

Banda Municipal: "Pere i el Llop" Concierto para escolares junto a Splai Teatre. 📅 03 de febrero | 🕒 10:00 h y 12:00 h | 📍 Palau de la Festa | 🎟️ Escolar

Concierto para escolares junto a Splai Teatre. 📅 03 de febrero | 🕒 10:00 h y 12:00 h | 📍 Palau de la Festa | 🎟️ Escolar Presentación: "Donde el mar nos lleve" Con Juan Salom. 📅 03 de febrero | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot | 🎟️ Gratuito

Con Juan Salom. 📅 03 de febrero | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot | 🎟️ Gratuito Taller/Clase Abierta: "El oído es el canal" A cargo de Manuel Vargas Martín. Un diálogo entre imagen y sonido. 🕒 19:00 h | 📍 Llotja del Cànem (3er piso) | 🎟️ Gratis (hasta completar aforo).

MIÉRCOLES, 4 de febrero

Ciclo Igualdad y Feminismo: "El relato antigénero" Ponencia de María Medina Vicent sobre las causas y respuestas al relato antigénero en España. 🕒 18:00 h | 📍 Llotja del Cànem | 🎟️ Gratis (Reconocimiento 0,5 ECTS UJI).

JUEVES, 5 de febrero

AV JAMDART Sesión de experimentación e improvisación audiovisual. 📅 05 de febrero | 🕒 17:30 h a 21:00 h | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Gratuito

Sesión de experimentación e improvisación audiovisual. 📅 05 de febrero | 🕒 17:30 h a 21:00 h | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Gratuito Cine: "Just Mercy" Ciclo de Cine y Misterio Humano. 📅 05 de febrero | 🕒 18:00 h | 📍 Real Casino Antiguo | 🎟️ Gratuito

Ciclo de Cine y Misterio Humano. 📅 05 de febrero | 🕒 18:00 h | 📍 Real Casino Antiguo | 🎟️ Gratuito Conferencia de Avel·lí Corma: Química para mejorar el mundo 📅 05 de febrero | 🕒 18:30 h | 📍 Biblioteca Municipal, La Vall d’Uixó | 🎟️ Gratuito

📅 05 de febrero | 🕒 18:30 h | 📍 Biblioteca Municipal, La Vall d’Uixó | 🎟️ Gratuito Conferencia: "Asesinos: casos y motivaciones" Con Juan Salom. 📅 05 de febrero | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot | 🎟️ Gratuito

Con Juan Salom. 📅 05 de febrero | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot | 🎟️ Gratuito Cinemascore: Sanspok pone música a "Alicia en el país de las maravillas" 📅 05 de febrero | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la UJI | 🎟️ 5 €

VIERNES, 6 de febrero

Presentación de Libros: "Las horas del caos" (S. Pitarch) en Argot y "Las letras que no querían separarse" (M. Romero) en Babel. 📅 06 de febrero | 🕒 18:30 h | 🎟️ Gratuito

"Las horas del caos" (S. Pitarch) en Argot y "Las letras que no querían separarse" (M. Romero) en Babel. 📅 06 de febrero | 🕒 18:30 h | 🎟️ Gratuito Conferencia: "Sobre el Romancero Gitano de Lorca" Con Rosa Navarro Durán. 📅 06 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Edificio Menador | 🎟️ Gratuito

Con Rosa Navarro Durán. 📅 06 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Edificio Menador | 🎟️ Gratuito emac.day (Ver planes destacados). 📅 06 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 La Bohemia

(Ver planes destacados). 📅 06 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 La Bohemia Cine: "La venue de l’avenir" (Cédric Klapisch). 📅 06 de febrero | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 €

Orquestra de la Comunitat Valenciana: Berlioz "L’enfance du Christ" dirigida por Sir Mark Elder. 📅 06 de febrero | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 10 € - 20 €

"L’enfance du Christ" dirigida por Sir Mark Elder. 📅 06 de febrero | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 10 € - 20 € Cinemascore: Niña Coyote eta Chico Tornado - "Acción Mutante" 📅 06 de febrero | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la UJI | 🎟️ 8 €

SÁBADO, 7 de febrero

Firma de Luis Zueco (Ver planes destacados). 📅 07 de febrero | 🕒 11:00 h | 📍 Librería Argot

(Ver planes destacados). 📅 07 de febrero | 🕒 11:00 h | 📍 Librería Argot Taller: "Noise Puppets" con Martí Guillem 📅 07 de febrero | 📍 EACC | 🎟️ Gratis (Reserva previa)

📅 07 de febrero | 📍 EACC | 🎟️ Gratis (Reserva previa) Fiesta TOTO: Carnaval Drag & DJ Set 📅 07 de febrero | 🕒 17:00 h a 03:00 h | 📍 La Bohemia | 🎟️ 12 € - 15 €

📅 07 de febrero | 🕒 17:00 h a 03:00 h | 📍 La Bohemia | 🎟️ 12 € - 15 € Folclore: XIV Trobada de Danses La Nova Escola 📅 07 de febrero | 🕒 17:00 h | 📍 Plaza Islas Columbretes | 🎟️ Gratuito

📅 07 de febrero | 🕒 17:00 h | 📍 Plaza Islas Columbretes | 🎟️ Gratuito Gala Solidaria: "Pasos solidarios, Arte que da la vida" A beneficio de la Asociación Castellón contra el Cáncer. 📅 07 de febrero | 🕒 18:00 h | 📍 Auditori Vila-real | 🎟️ Donativo 10 €

A beneficio de la Asociación Castellón contra el Cáncer. 📅 07 de febrero | 🕒 18:00 h | 📍 Auditori Vila-real | 🎟️ Donativo 10 € Killus en Acústico (Ver planes destacados). 📅 07 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Almassora

(Ver planes destacados). 📅 07 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Almassora Teatro: "Otra de Romeo" (Grupo Entre Bastidores). 📅 07 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval | 🎟️ 6 €

(Grupo Entre Bastidores). 📅 07 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval | 🎟️ 6 € Kiki Morente (Ver planes destacados). 📅 07 de febrero | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori Castelló

(Ver planes destacados). 📅 07 de febrero | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori Castelló Ballet: "El Lago de los Cisnes" 📅 07 de febrero | 🕒 20:00 h | 📍 Auditori La Vall d'Uixó | 🎟️ 16 € - 32 €

DOMINGO, 8 de febrero

Visita Guiada: Refugio Antiaéreo Plaza Tetuán 📅 08 de febrero | 🕒 10:00 h | 📍 Castelló | 🎟️ Gratis (Reserva: info@mucc.es)

📅 08 de febrero | 🕒 10:00 h | 📍 Castelló | 🎟️ Gratis (Reserva: info@mucc.es) Taller: Memoria Objetual de Ana Ulloa 📅 08 de febrero | 🕒 11:00 h | 📍 Espai de la Música, Benicàssim | 🎟️ Gratuito

📅 08 de febrero | 🕒 11:00 h | 📍 Espai de la Música, Benicàssim | 🎟️ Gratuito Procesión Fiestas San Blas con la Banda Municipal 📅 08 de febrero | 🕒 11:30 h | 📍 Calle San Blas, Castelló

📅 08 de febrero | 🕒 11:30 h | 📍 Calle San Blas, Castelló Concierto: FESTMUS (Banda Municipal de Castelló) 📅 08 de febrero | 🕒 18:00 h | 📍 Auditori Castelló | 🎟️ Gratuito con invitación

📅 08 de febrero | 🕒 18:00 h | 📍 Auditori Castelló | 🎟️ Gratuito con invitación Teatro de Objetos: "Objetuario" (Ana Ulloa). 📅 08 de febrero | 🕒 18:00 h y 19:00 h | 📍 Benicàssim | 🎟️ 3 €

