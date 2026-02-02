Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón
Kiki Morente, el Cinemascore, Killus o el emac.day protagonizan algunas de las propuestas más interesantes de la agenda del 2 al 8 de febrero
La provincia de Castellón arranca febrero con una vitalidad envidiable, convirtiéndose en el epicentro de la cultura y el ocio. Desde el misticismo flamenco de Kiki Morente hasta la potencia industrial de Killus en un formato inédito, esta semana la provincia ofrece un abanico de experiencias que van desde la vanguardia cinematográfica a la historia más profunda. Ya sea que busques el bullicio festivo de la Fiesta TOTO, la solemnidad de la orquesta sinfónica o la cercanía de una firma de libros, Castellón tiene un plan diseñado para ti. ¡Prepárate para disfrutar!
Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻
Nuestros planes destacados de la semana:
El festival que desafía los sentidos vuelve para dar nueva vida a películas con bandas sonoras interpretadas en vivo. Un choque entre lenguajes donde la pantalla gana fuerza con las actuaciones de grupos como Sanspok, Fantasma Sur, Gilipojazz o Niña Coyote eta Chico Tornado.
📅 Del 05 al 08 de febrero | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 5 € - 8 € (Abono 15 €)
La Bohemia revive por una noche la esencia del mítico festival emac. con un cartel que reúne a Cosas Bien Cosas Mal, Perfecto Miserable y Neutrogris & Nodoaviom, seguido de una post-party electrónica con Retiro Electrónico.
📅 Viernes 06 de febrero | 🕒 Apertura 19:00 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Anticipada 20 € / Taquilla 25 €
El maestro de la novela histórica y el thriller, Luis Zueco, visita Castellón para encontrarse con sus lectores y firmar ejemplares. Una oportunidad de oro para llevarse un pedazo de historia dedicado por uno de los autores más relevantes del género.
📅 Sábado 07 de febrero | 🕒 11:00 h a 13:00 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Entrada libre
La reconocida banda de metal industrial Killus se aleja por una noche de sus potentes muros de sonido eléctricos para ofrecer un concierto acústico especial. Una oportunidad única para ver la faceta más cruda y emocionante de la formación.
📅 Sábado 07 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ 7 €
Hijo del maestro Enrique Morente, Kiki trae su voz privilegiada a Castellón. Un viaje sonoro que fusiona la tradición más profunda con una sensibilidad contemporánea que ha conquistado escenarios internacionales.
📅 Sábado 07 de febrero | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos, Castelló | 🎟️ 10 €
Agenda Completa de la Semana (Día a Día):
LUNES, 2 de febrero
- Conferencia: "El paradigma de la vida" Con el Dr. Roberto López Farnós y el maestro Julio Delgado. 📅 02 de febrero | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot | 🎟️ Gratuito
- Concierto: Alejandra Rueda (Alice & The Wonders) Inauguración del Festival de Jazz de Castelló. 📅 02 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo | 🎟️ Gratuito
MARTES, 3 de febrero
- Banda Municipal: "Pere i el Llop" Concierto para escolares junto a Splai Teatre. 📅 03 de febrero | 🕒 10:00 h y 12:00 h | 📍 Palau de la Festa | 🎟️ Escolar
- Presentación: "Donde el mar nos lleve" Con Juan Salom. 📅 03 de febrero | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot | 🎟️ Gratuito
- Taller/Clase Abierta: "El oído es el canal" A cargo de Manuel Vargas Martín. Un diálogo entre imagen y sonido. 🕒 19:00 h | 📍 Llotja del Cànem (3er piso) | 🎟️ Gratis (hasta completar aforo).
MIÉRCOLES, 4 de febrero
- Ciclo Igualdad y Feminismo: "El relato antigénero" Ponencia de María Medina Vicent sobre las causas y respuestas al relato antigénero en España. 🕒 18:00 h | 📍 Llotja del Cànem | 🎟️ Gratis (Reconocimiento 0,5 ECTS UJI).
JUEVES, 5 de febrero
- AV JAMDART Sesión de experimentación e improvisación audiovisual. 📅 05 de febrero | 🕒 17:30 h a 21:00 h | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Gratuito
- Cine: "Just Mercy" Ciclo de Cine y Misterio Humano. 📅 05 de febrero | 🕒 18:00 h | 📍 Real Casino Antiguo | 🎟️ Gratuito
- Conferencia de Avel·lí Corma: Química para mejorar el mundo 📅 05 de febrero | 🕒 18:30 h | 📍 Biblioteca Municipal, La Vall d’Uixó | 🎟️ Gratuito
- Conferencia: "Asesinos: casos y motivaciones" Con Juan Salom. 📅 05 de febrero | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot | 🎟️ Gratuito
- Cinemascore: Sanspok pone música a "Alicia en el país de las maravillas" 📅 05 de febrero | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la UJI | 🎟️ 5 €
VIERNES, 6 de febrero
- Presentación de Libros: "Las horas del caos" (S. Pitarch) en Argot y "Las letras que no querían separarse" (M. Romero) en Babel. 📅 06 de febrero | 🕒 18:30 h | 🎟️ Gratuito
- Conferencia: "Sobre el Romancero Gitano de Lorca" Con Rosa Navarro Durán. 📅 06 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Edificio Menador | 🎟️ Gratuito
- emac.day (Ver planes destacados). 📅 06 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 La Bohemia
- Cine: "La venue de l’avenir" (Cédric Klapisch). 📅 06 de febrero | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 €
- Orquestra de la Comunitat Valenciana: Berlioz "L’enfance du Christ" dirigida por Sir Mark Elder. 📅 06 de febrero | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 10 € - 20 €
- Cinemascore: Niña Coyote eta Chico Tornado - "Acción Mutante" 📅 06 de febrero | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la UJI | 🎟️ 8 €
SÁBADO, 7 de febrero
- Firma de Luis Zueco (Ver planes destacados). 📅 07 de febrero | 🕒 11:00 h | 📍 Librería Argot
- Taller: "Noise Puppets" con Martí Guillem 📅 07 de febrero | 📍 EACC | 🎟️ Gratis (Reserva previa)
- Fiesta TOTO: Carnaval Drag & DJ Set 📅 07 de febrero | 🕒 17:00 h a 03:00 h | 📍 La Bohemia | 🎟️ 12 € - 15 €
- Folclore: XIV Trobada de Danses La Nova Escola 📅 07 de febrero | 🕒 17:00 h | 📍 Plaza Islas Columbretes | 🎟️ Gratuito
- Gala Solidaria: "Pasos solidarios, Arte que da la vida" A beneficio de la Asociación Castellón contra el Cáncer. 📅 07 de febrero | 🕒 18:00 h | 📍 Auditori Vila-real | 🎟️ Donativo 10 €
- Killus en Acústico (Ver planes destacados). 📅 07 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Almassora
- Teatro: "Otra de Romeo" (Grupo Entre Bastidores). 📅 07 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval | 🎟️ 6 €
- Kiki Morente (Ver planes destacados). 📅 07 de febrero | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori Castelló
- Ballet: "El Lago de los Cisnes" 📅 07 de febrero | 🕒 20:00 h | 📍 Auditori La Vall d'Uixó | 🎟️ 16 € - 32 €
DOMINGO, 8 de febrero
- Visita Guiada: Refugio Antiaéreo Plaza Tetuán 📅 08 de febrero | 🕒 10:00 h | 📍 Castelló | 🎟️ Gratis (Reserva: info@mucc.es)
- Taller: Memoria Objetual de Ana Ulloa 📅 08 de febrero | 🕒 11:00 h | 📍 Espai de la Música, Benicàssim | 🎟️ Gratuito
- Procesión Fiestas San Blas con la Banda Municipal 📅 08 de febrero | 🕒 11:30 h | 📍 Calle San Blas, Castelló
- Concierto: FESTMUS (Banda Municipal de Castelló) 📅 08 de febrero | 🕒 18:00 h | 📍 Auditori Castelló | 🎟️ Gratuito con invitación
- Teatro de Objetos: "Objetuario" (Ana Ulloa). 📅 08 de febrero | 🕒 18:00 h y 19:00 h | 📍 Benicàssim | 🎟️ 3 €
- Humor: Jaime Caravaca 📅 08 de febrero | 🕒 18:30 h | 📍 La Bohemia | 🎟️ Consultar local
- Teatro: "Otra de Romeo" (Grupo Entre Bastidores). 📅 08 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval | 🎟️ 6 €
- Teatro Amateur: "Ja en tinc 30" (Cía. Àgora). 📅 08 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ Gratuito
- Cinemascore: Gilipojazz - "Dos tontos muy tontos" 📅 08 de febrero | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la UJI | 🎟️ 8 €
Suscríbete para seguir leyendo
- Árboles caídos y saneamiento de fachadas: los bomberos realizan 119 intervenciones en Castellón por el viento huracanado
- Empieza la retirada de amianto del antiguo restaurante en el solar del parque acuático de la Vall
- Indignación entre los despedidos de una azulejera de Castellón: no hay dinero para pagar las indemnizaciones
- Pregó de la Magdalena 2026: sin gafas de sol, ni vaqueros ni zapatillas y con bailes más cortos para agilizar la cabalgata
- Un pueblo de Castellón con 35 vecinos busca gestor para su único bar y el hostal y ofrece casa a estrenar por un precio simbólico: “es un chollo”
- Aviso para los usuarios del tren en Castellón: hay inconvenientes para el fin de semana
- Alexandra Pavel, de Benlloc al MIR: 'Estudié durante ocho meses, diez horas al día
- La cerámica de Castellón estudia transformar los lodos de la dana en materia prima para el sector