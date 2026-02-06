Qué hacer en Castellón este fin de semana: Carnaval, Kiki Morente y el humor de David Navarro y Jaime Caravaca

El fin de semana llega con planes para todos los públicos, desde la Gaming Experience de Betxí, que pone el foco en el ocio digital, hasta el Carnaval de Vinaròs, que sigue animando la ciudad con actos y ambiente festivo. También continúan las celebraciones de Sant Antoni, con fuego, tradición y convivencia popular en Todolella.

La música marca el pulso de la agenda con nombres destacados como Kiki Morente y el esperado tributo a Iron Maiden de la mano de Raphael Mendes, además de una amplia programación de conciertos y DJ's. El humor llega con los monólogos de David Navarro y Jaime Caravaca, y la propuesta se completa con cine, teatro, danza y exposiciones.

Y si te entra el apetito, no te pierdas las jornadas gastronómicas de la galera, la trufa y la carxofa, una invitación perfecta para disfrutar del producto local y no quedarse en casa.

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Gaming Experience Betxí

Gaming Experience Betxí / Mediterráneo

Los aficionados a los videojuegos disfrutan de simuladores, realidad virtual y torneos oficiales de Super Smash Bros, FC26, Fortnite y Mario Kart World.

📅 Sábado 7 y domingo 8 | 🕒 11:00h a 14:00h y 16:00h a 20:00h | 📍 Local Malànima, Betxí | 🎟️ Entrada libre | Más información

Carnaval

Carnaval de Vinaròs / Mediterráneo

El Carnaval de Vinaròs, Fiesta de Interés Turístico Autonómico, celebra sus días grandes con una programación que combina la tradición de la harina con la espectacularidad de sus galas.

VIERNES 6 18:30h: Chupinazo infantil y Batalla de la Harina en la Plaza Parroquial.

en la Plaza Parroquial. 20:00h: Concentración de Estandartes en la Plaza San Agustín y pasacalle con la charanga "Bé i a Band" hasta la inauguración del recinto de comparsas. SÁBADO 7 19:00h: Gran Gala de las Reinas y Reyes del Carnaval. Un despliegue de fantasía, música y color en el recinto de la gala donde se presentan los majestuosos trajes de este año. DOMINGO 8 13:30h: Fiesta de las Paellas en el recinto del Carnaval.

en el recinto del Carnaval. 18:00h: Gran Gala de las Reinas y Reyes Infantiles.

20:00h: Concurso Gala Drag Carnaval Vinaròs, presentado por Choriza May y Pupi Poisson.

📍 Vinaròs | 🎟️ Consultar puntos de venta para galas específicas

Sant Antoni

Sant Antonia a Todolella / Mediterráneo

Este fin de semana se celebra en Todolella, mientras que Portell será el último el 14 de febrero, poniendo fin a más de un mes de celebraciones en torno al fuego, la devoción y la tradición popular.

Es tiempo de brasas, desfiles y hermandad en la plaza. Consulta aquí toda la programación para no perderte ninguna cita de este ciclo festivo en la provincia.

Sir Mark Elder: "L’enfance du Christ". La Orquestra de la Comunitat Valenciana y el Cor de la Generalitat estrenan en la ciudad este oratorio de Berlioz con un elenco vocal internacional.

📅 Viernes 6 | 🕒 19:30h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 10-20 €

emac.day. La música independiente y la vanguardia electrónica se apoderan de La Bohemia con las actuaciones de Cosas Bien Cosas Mal y Perfecto Miserable.

📅 Viernes 6 | 🕒 19:30h | 📍 La Bohemia, Castelló de la Plana | 🎟️ 20-25 €

Free Robots. / Instagram

Free Robots. El cuarteto castellonense presenta su propuesta de temas propios que mezclan el rock con toques funk, guitarras bailables y armonías pegadizas con letras en inglés. Tras consolidar su formación actual, vienen dispuestos a demostrar por qué sus ritmos son imposibles de no bailar.

📅 Viernes 6 | 🕒 20:00h | 📍 Because Pop'n'Roll, Castelló | 🎟️ 10 €

G&G presentan 'El Ritmo Heredado'. El dúo presenta su propuesta sonora en un ambiente íntimo y acogedor en el corazón de Burriana.

📅 Viernes 6 | 🕒 20:00h | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 🎟️ 5 €

El Diablo de Shangai + Diamante Negro. La escena alternativa nacional sacude el escenario de la emblemática sala con una descarga de guitarras afiladas y actitud post-punk.

📅 Viernes 6 | 🕒 20:00h | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ Entradas

Dr. Fleischman + Pionera / Instagram

Dr. Fleischman + Pionera. La escena alternativa de la zona norte se da cita en una noche de guitarras y energía en la sala benicarlanda.

📅 Viernes 6 | 🕒 20:00h | 📍 Plug in the Gear, Benicarló | 🎟️ Entrada libre

Maiden Free. Raphael Mendes. / Instagram

Maiden Free. Raphael Mendes, el considerado mejor intérprete de Bruce Dickinson del mundo llega a Castellón para revivir el poder de Iron Maiden en una noche de himnos eternos del heavy metal.

📅 Viernes 6 de febrero | 🕒 21:30h | 📍 Zeppelin Club, Castelló | 🎟️ 13-17 €

Los Gutiérrez-Tributo a Los Rodríguez. El espíritu canalla y el rock festivo de los años noventa regresan a la capital en una vibrante sesión vermut que invita a cantar todos los clásicos.

📅 Sábado 7 | 🕒 12:30h | 📍 Because Pop'n'Roll, Castelló | 🎟️ 10 € (incluye 2 consumiciones)

Juan Nadie. La banda ofrece una sesión de versiones de rock para animar la tarde del sábado en el centro de la ciudad.

📅 Sábado 7 | 🕒 Desde las 17:30h | 📍 Dublin House, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Toto Party en La Bohemia / Instagram

Toto Party (Edición Carnaval). Una jornada maratoniana de cultura drag y clubbing que incluye actuaciones de Ferrxn, La Escándalo, Eco Delantro y la esperada "Toto Drag Battle" entre Missin Sanity y Furiaaaaa.

📅 Sábado 7 | 🕒 De 17:00h a 03:00h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Entradas en entradascastellon.com

Milk & Biscuits + The Arsonists. Doble cartel cargado de energía que une a estas dos formaciones en una tarde de rock y sonidos vibrantes en la capital de la Plana.

📅 Sábado 7 | 🕒 19:00h | 📍 Sala Because, Castelló | 🎟️ 8-10 €

El flamenco cobra protagonismo este trimestre en el Auditori de Castelló con actuaciones como la de Kiki Morente. / MEDITERRÁNEO

Kiki Morente. El heredero de una saga mítica trae el flamenco más actual y personal al escenario del Auditori para cautivar al público.

📅 Sábado 7 | 🕒 19:30h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 10 €

Yo también fui a EGB. La Banda Sinfónica de la Filarmónica Borrianenca nos invita a un viaje nostálgico por los grandes éxitos de nuestra infancia.

📅 Sábado 7 | 🕒 20:30h | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ 8-10 €

Mig Any Fester de Vila-real / Instagram

Mig Any Fester de Vila-real. Las peñas celebran el ecuador del año festivo con una intensa jornada de música que culmina con una gran sesión de DJ’s.

📅 Sábado 7 | 🕒 17:00h y 20:30h | 📍 Avenida Grecia 63, Vila-real | 🎟️ 15 €

Feel the Beat #2. Helena Fàbregas, Supernintendo Charmers y Kike despliegan una sesión exclusiva en vinilo con lo mejor del soul, reggae y sonidos jamaicanos para no dejar de bailar.

📅 Sábado 7 | 🕒 21:00h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ Consultar en taquilla

Dressed in Black: Tributo a Depeche Mode / Instagram

Dressed in Black: Tributo a Depeche Mode. La formación revive los grandes himnos y temas de culto de la mítica banda británica en un concierto de dos horas.

📅 Sábado 7 | 🕒 21:30h | 📍 Zeppelin Club (Z Club), Castelló | 🎟️ Anticipada 12€ - Taquilla 15€

Meinstein-Rammstein Live Experience. / Instagram

Meinstein-Rammstein Live Experience. La potencia del metal industrial de la banda alemana revive en un tributo espectacular lleno de fuerza y sonido fiel.

📅 Sábado 7 | 🕒 22:00h | 📍 Salatal, Castelló de la Plana | 🎟️ 17 €

XXIV Jornades d'Exaltación del Tambor i el Bombo. El estruendo y la pasión de los tambores inundan el casco antiguo en un encuentro provincial inolvidable.

📅 Domingo 8 | 🕒 11:30h | 📍 Plaza Mayor de Almassora | 🎟️ Entrada libre

VI Festmus: Banda Municipal de Castelló. La formación municipal explora nuevos horizontes sonoros en este festival dedicado a la música de nueva creación.

📅 Domingo 8 | 🕒 18:00h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Disonancia Expansiva. / Instagram

Disonancia Expansiva. Plug In The Gear presenta esta propuesta sonora de la mano de Teen Prime (Absolut So Much, Hückelhoven / Berlín), dentro del ciclo "Red Flag" para los amantes de los sonidos experimentales y la vanguardia.

📅 Domingo 8 | 🕒 19:30h | 📍 Plug in the Gear, Benicarló| 🎟️ Consultar en puerta

Defectos + MLRS (Mi Lado Rebelde Soleado) / Instagram

Defectos + MLRS (Mi Lado Rebelde Soleado). Dos bandas locales se unen para ofrecer una noche de música en vivo con un formato de entrada flexible.

📅 Domingo 8 🕒 20:00h | 📍 Sala Terra, Castelló de la Plana | 🎟️ Taquilla inversa

'Los colores del tiempo'. / Mediterráneo

'Los colores del tiempo'. El cineasta Cédric Klapisch nos sumerge en una historia francesa llena de sensibilidad y matices visuales.

📅 Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 | 🕒 Varios horarios | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 2-3 €

La danza de la pólvora'. El cineasta Pablo Zanón traslada a la gran pantalla la intensidad y el sentimiento fallero en un documental que captura la esencia de la fiesta.

📅 Domingo 8 | 🕒 18:00h | 📍 Teatro Payà, Burriana | 🎟️ Entrada gratuita con invitación

Tráiler de la película

Sanspok: "Alicia en el país de las maravillas". Un viaje psicodélico y sonoro que reinterpreta el clásico animado de Disney a través de la electrónica experimental.

📅 Jueves 5 | 🕒 19:30h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castellón | 🎟️ 5€ (Reducida 3€)

Niña Coyote eta Chico Tornado: "Acción mutante". El dúo donostiarra imprime su energía desértica y rockera a la ópera prima de Álex de la Iglesia.

📅 Viernes 6 | 🕒 19:30h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castellón | 🎟️ 8€ (Reducida 6€)

Fantasma Sur: "Un año, una noche". Alondra Bentley, Isaki Lacuesta e Ylia unen fuerzas para musicar en vivo este intenso drama sobre la memoria y la supervivencia.

📅 Sábado 7 | 🕒 19:30h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castellón | 🎟️ 8€ (Reducida 6€)

Gilipojazz: "Dos tontos muy tontos". El trío madrileño despliega su virtuosismo y humor desenfrenado para acompañar las peripecias de esta icónica comedia de los noventa.

📅 Domingo 8 | 🕒 19:30h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castellón | 🎟️ 8€ (Reducida 6€)

Teatro y danza

'Déu els cria i ells se separen'. La Falla del Barri La Mercè compite en el certamen local con esta comedia en valencià llena de enredos familiares.

📅 Viernes 6 | 🕒 22:30h | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ Entrada libre

'El lago de los cisnes'. El Ballet Clásico Internacional despliega toda su elegancia y técnica para interpretar la obra maestra de Tchaikovsky.

📅 Sábado 7 | 🕒 19:00h | 📍 Auditori de La Vall d'Uixó | 🎟️ 28 €

'Otra de Romea'. El grupo Entre Bastidores rinde homenaje a la tradición teatral con una obra que destila humor y esencia clásica.

📅 Sábado 7 y domingo 8 | 🕒 19:00h | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €

'Objetuario'. La actriz Ana Ulloa presenta una pieza teatral delicada donde los objetos cotidianos cobran vida y cuentan sus propias historias.

📅 Domingo 8 | 🕒 18:00h y 19:00h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 €

Lliga d'Improvisació Teatral. La espontaneidad y el ingenio son las armas de los actores en este duelo escénico donde el público tiene la última palabra.

📅 Domingo 8 de febrero | 🕒 18:30h | 📍 La Cassola de Onda | 🎟️ Entrada libre

Monólogos

David Navarro: 'No tengo remedio'. El popular humorista garantiza carcajadas con su visión irónica y desternillante de las situaciones cotidianas.

📅 Sábado 7 | 🕒 21:00h | 📍 Cámara de Comercio, Castelló | 🎟️ 18 €

Jaime Caravaca: 'Comedia somos todos'. El cómico trae su espectáculo más participativo donde el humor inteligente y la improvisación son los protagonistas.

📅 Domingo 8 🕒 18:30h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 15-18 €

Jaime Caravaca: 'Comedia somos todos'. / Instagram

Gastronomía

XV Jornadas Gastronómicas de la Galera

XV Jornadas Gastronómicas de la Galera / Mediterráneo

Diez restaurantes del distrito marítimo rinden tributo a este tesoro del Mediterráneo con menús tradicionales y de vanguardia.

📅 Del 1 al 28 de febrero | 🕒 Horario comercial | 📍 Grao de Castellón, Castelló de la Plana | 🎟️ Consultar menús

XXIII Jornadas de la Trufa

XXIII Jornadas de la Trufa. / Mediterráneo

La trufa negra vuelve a ser la gran protagonista del invierno en Morella con una nueva edición de sus Jornadas de la Trufa, una cita imprescindible para los amantes de la gastronomía, la cultura y los productos de proximidad. Durante casi dos meses, la localidad se convierte en punto de encuentro de experiencias gastronómicas, mercados especializados y propuestas culturales donde la trufa es el hilo conductor.

📅 Del 23 de febrero al 15 de marzo | Morella

Esta es la programación SÁBADO 7 11.00 h – 19.00 h. Mercado de la trufa.

11.30 h. Visita guiada al mercado de la trufa con degustación . Salida desde el Ayuntamiento de Morella.

. Salida desde el Ayuntamiento de Morella. 12.30 h. Taller El valor nutricional de la trufa y su aplicación en la cocina de casa. Stand general del mercado.

El valor nutricional de la trufa y su aplicación en la cocina de casa. Stand general del mercado. 17.00 h. Tardeo con música en directo. DOMINGO 8 10.00 h – 14.00 h. Mercado de la trufa.

Música en directo.

XVIII Jornadas de la Galera

XVIII Jornadas de la Galera. / Instagram

Seis restaurantes locales rinden homenaje a este crustáceo mediterráneo con menús exclusivos que inauguran el calendario gastronómico anual de la ciudad.

📅 Hasta el domingo 08 de febrero | 🕒 Varios restaurantes, Vinaròs | 🎟️ Entre 22 € y 60 € | Ficha con todos los locales participantes

Festa de la Carxofa

Festa de la Carxofa / Mediterráneo

Este fin de semana continúan en Benicarló las Jornadas Gastronómicas de la Alcachofa, con menús y propuestas especiales en los restaurantes participantes, dentro de la programación de la Fiesta de la Alcachofa 2026.

📅 Hasta el domingo 01 de marzo | 🕒 12:00 | 📍 Varios establecimientos, Benicarló | 🎟️ 3,50 € por pincho | Ficha con todos los establecimientos participantes

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Ciclo de Novela Histórica. Cuatro autores de renombre comparten sus últimas obras y procesos creativos con los amantes del género.

Programación Isabel San Sebastián : Viernes 6 a las 18:30h (Salón Teatro).

: Viernes 6 a las 18:30h (Salón Teatro). Luis Zueco : Viernes 6 a las 20:00h (Salón Óvalo).

: Viernes 6 a las 20:00h (Salón Óvalo). Christian Gálvez : Sábado 7 a las 18:30h (Salón Teatro).

: Sábado 7 a las 18:30h (Salón Teatro). Luz Gabás: Sábado 7 a las 20:00h (Salón Teatro).

📍 Caixa Rural Nules, Nules | 🎟️ Entrada libre hasta completar aforo

Visita guiada al refugio antiaéreo. Una oportunidad única para descubrir la historia oculta bajo nuestros pies y conocer la memoria de la ciudad.

📅 Domingo 8 | 🕒 10:00h | 📍 Plaza Tetuán, Castelló | 🎟️ Entrada libre

100 anys de Karpa. El Auditorio rinde homenaje al maestro nulense del cómic y el juguete con una muestra biográfica llena de originales y diseños icónicos.

📅 Hasta el 14 de febrero | 🕒 18:30 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre

100 anys de Karpa. / Mediterráneo

Deportes

Pujada a la Muntanyeta de Sant Antoni. Una jornada tradicional que combina una caminata popular con música de dolçaina, tabal y hermandad.

📅 Domingo 8 | 🕒 08:30h | 📍 Plaza Mayor, Nules | 🎟️ Inscripción 2 € en comercios colaboradores

V Duatlón Mascarell. Los deportistas miden sus fuerzas en este campeonato autonómico por equipos dentro del entorno histórico de la villa amurallada.

📅 Domingo 8 | 🕒 09:00h | 📍 Mascarell, Nules | 🎟️ Entrada libre para espectadores

¿Tienes ideas geniales para planes, rutas o gastronomía? Nos encantaría conocerlas. Envíanos tus sugerencias por correo a web@epmediterraneo.com o por WhatsApp al 680 558 577. ¡Esperamos tus aportes!