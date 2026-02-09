Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

Castellón se prepara para una de las semanas más eclécticas y potentes del año. Desde la risa inteligente de Luis Piedrahita y el fenómeno musical de Hija de la Luna, hasta la llegada de la Compañía Nacional de Teatro Clásico con Shakespeare, la provincia se convierte en un escenario inagotable. La oferta se completa con cine social en la

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Nuestros planes destacados de la semana:

El "Rey de las cosas pequeñas" llega al Teatre Principal con su nuevo monólogo. Una reflexión llena de ingenio, ironía y humor sobre la libertad y el destino, donde Piedrahita demuestra cómo la risa puede vencer al miedo.

📅 Jueves 12 de febrero | 🕒 20:30 h | 📍 Teatre Principal, Castelló de la Plana | 🎟️ Desde 12 €

Bajo la batuta de Cristóbal Soler, 90 jóvenes músicos interpretarán piezas maestras como el Bolero de Ravel y Cuadros de una exposición de Musorgski. Una celebración del talento sinfónico valenciano.

📅 Viernes 13 de febrero | 🕒 19:30 h | 📍 Teatre Carmen Tur, La Vall d’Uixó | 🎟️ Gratuito

Evento solidario para apoyar la investigación de la enfermedad rara ADSL. Un cartel maratoniano con Criptozoos, Ander Troys, Irónics, Retro Sound, Wendy y Claudia, además de un mercado y exposición.

📅 Viernes 13 de febrero | 🕒 A partir de las 19:30 h | 📍 La Bohemia, Castelló de la Plana | 🎟️ Desde 10 €

Cartel del concierto solidario en La Bohemia. / MEDITERRÁNEO

Considerado el mejor homenaje a Mecano del mundo, este espectáculo basado en la gira Descanso Dominical ofrece un montaje con vestuario y coreografías renovadas para trasladar al público a la verdadera esencia de la mítica banda.

📅 Sábado 14 de febrero | 🕒 21:00 h | 📍 Auditori (Sala Sinfónica), Castelló de la Plana | 🎟️ Desde 38 euros

Producción de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Cheek by Jowl dirigida por Declan Donnellan. Una comedia temprana de Shakespeare que disecciona las tensiones entre la amistad y el amor con una puesta en escena de prestigio internacional.

📅 Domingo 15 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal, Castelló de la Plana | 🎟️ De 3 € a 20 €

La obra de teatro 'Los dos hidalgos de Verona' llega al Teatre Principal el 15 de febrero. / Javier Naval

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 9 de febrero

Audición Académica de Guitarra El alumnado de guitarra muestra el trabajo realizado durante el curso explorando diferentes estilos y sensibilidades con las seis cuerdas. 📅 09 de febrero | 🕒 19:30 h | 📍 Auditorio Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ Gratuito

El alumnado de guitarra muestra el trabajo realizado durante el curso explorando diferentes estilos y sensibilidades con las seis cuerdas. 📅 09 de febrero | 🕒 19:30 h | 📍 Auditorio Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ Gratuito Festival de Jazz a Castelló: DanDann & Andrea Liarco DanDann mezcla jazz, indie, soul y blues con su voz y saxo barítono en una propuesta cautivadora e inspiradora. 📅 09 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Consultar entrada

Conferencia: "La relación de Castellón y su iglesia" A cargo de Ximo Górriz Plumed, analizando la historia local a través de la prensa histórica. 📅 09 de febrero | 🕒 18:30 h | 📍 CEA Castellón | 🎟️ Gratuito

A cargo de Ximo Górriz Plumed, analizando la historia local a través de la prensa histórica. 📅 09 de febrero | 🕒 18:30 h | 📍 CEA Castellón | 🎟️ Gratuito Conferencia: "Relaciones con hijos mayores" Charla con Pilar Bellés Pitarch, El Niño de la Candelaria y Salvador Aledón. 📅 09 de febrero | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Gratuito

MARTES, 10 de febrero

Club de Lectura: "Cerca de las tinieblas" Encuentro literario moderado por M.ª Carmen González. 📅 10 de febrero | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Gratuito

Únete a nuestros canales Únete a nuestros canales Únete aquí WhatsApp Únete aquí Telegram Únete aquí Suscribirse

MIÉRCOLES, 11 de febrero

Presentación Libro: «Memoria en la nube» Francisco Toledo Lobo, catedrático de la UJI, reflexiona sobre la IA y los retos de la identidad digital en la sociedad actual. 📅 11 de febrero | 🕒 18:00 h | 📍 Centre Cultural Caixa Sant Vicent, La Vall d’Uixó | 🎟️ Gratuito

JUEVES, 12 de febrero

Luis Piedrahita: "Apocalípticamente correcto" (Ver destacado)

(Ver destacado) Jam Session por Jordi Vidal Noche de improvisación musical abierta a la participación. 📅 12 de febrero | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Because Pop’n’Roll, Castelló | 🎟️ Gratuito

Inauguración Expo: "Joc de referències" de Miguel Trillo El prestigioso fotógrafo captura la esencia de las tribus urbanas y las periferias en un retrato sociológico generacional. 📅 12 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Hall Auditori Municipal, La Vall d’Uixó | 🎟️ Gratuito

El prestigioso fotógrafo captura la esencia de las tribus urbanas y las periferias en un retrato sociológico generacional. 📅 12 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Hall Auditori Municipal, La Vall d’Uixó | 🎟️ Gratuito Cine y Misterio: Proyección "Still Life" Dentro del ciclo "La vida como servicio". 📅 12 de febrero | 🕒 18:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Gratuito

VIERNES, 13 de febrero

Jove Orquestra de la FSMCV (Ver destacado)

(Ver destacado) Teatro UJI: "Sabes que las flores de plástico nunca han vivido..." La compañía Tanttaka Teatroa explora el trastorno de identidad disociativo en una obra que cruza medicina e IA. 📅 13 de febrero | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 8 - 10 €

La compañía Tanttaka Teatroa explora el trastorno de identidad disociativo en una obra que cruza medicina e IA. 📅 13 de febrero | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 8 - 10 € Concierto 'A beneficio de Antian' (Ver destacado)

(Ver destacado) IX Jornades: la Vall morisca i la revolta d’Espadà Charla de Leopoldo Peñarroja sobre el 500 aniversario del final de la revuelta de 1526. 📅 13 de febrero | 🕒 18:30 h | 📍 Saló d’actes Caixa la Vall, La Vall d’Uixó | 🎟️ Gratuito

Charla de Leopoldo Peñarroja sobre el 500 aniversario del final de la revuelta de 1526. 📅 13 de febrero | 🕒 18:30 h | 📍 Saló d’actes Caixa la Vall, La Vall d’Uixó | 🎟️ Gratuito El teatro independiente en el siglo XX Conferencia del crítico y Dr. José Vicente Peiró Barco sobre la ruptura de las formas clásicas. 📅 13 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Conferencia del crítico y Dr. José Vicente Peiró Barco sobre la ruptura de las formas clásicas. 📅 13 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Entrada libre Monólogo: Juanjo Albiñana, "Valak" El cómico encarna a la monja de los monólogos para una actuación terroríficamente divertida. 📅 13 de febrero | 🕒 21:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ www.entradascastellon.com

Ciclo EnVers: Rauelsson & Alberto Lucendo Dueto de especialistas en música experimental y paisajes electrónicos inmersivos. 📅 13 de febrero | 🕒 20:00 h | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 🎟️ Consultar

Dueto de especialistas en música experimental y paisajes electrónicos inmersivos. 📅 13 de febrero | 🕒 20:00 h | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 🎟️ Consultar Cine Infantil: "Los Misteriosos Cuentos del Manzano" Tres niños descubren el poder de la imaginación en casa de su abuelo. (Versión doblada). 📅 13 de febrero | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 2 €

Tres niños descubren el poder de la imaginación en casa de su abuelo. (Versión doblada). 📅 13 de febrero | 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 2 € Cine: "Urchin" (V.O.S. Inglés) Drama británico sobre un joven sin hogar que lucha por sobrevivir en Londres. 📅 13 de febrero | 🕒 22:30 h | 📍 Teatre Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Drama británico sobre un joven sin hogar que lucha por sobrevivir en Londres. 📅 13 de febrero | 🕒 22:30 h | 📍 Teatre Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 € Sang & Jazz: Glue Note Donación de sangre amenizada con jazz. (Donación de 15:00 a 20:30 h). 📅 13 de febrero | 🕒 18:00 h (Concierto) | 📍 Centro Transfusiones, Castelló | 🎟️ Gratuito

Donación de sangre amenizada con jazz. (Donación de 15:00 a 20:30 h). 📅 13 de febrero | 🕒 18:00 h (Concierto) | 📍 Centro Transfusiones, Castelló | 🎟️ Gratuito Club de lectura: EUKARYA ¿Podría la humanidad desarrollarse en otros planetas? Con Daniel Torrent. 📅 13 de febrero | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Gratuito

¿Podría la humanidad desarrollarse en otros planetas? Con Daniel Torrent. 📅 13 de febrero | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Gratuito Concierto: TROFEO 📅 13 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Sala Because Pop’n’Roll, Castelló | 🎟️ 5 €

SÁBADO, 14 de febrero

Homenaje Mecano: "Hija de la Luna" (Ver destacado)

(Ver destacado) Cine UJI: "Ciudad sin sueño" Toni vive en la Cañada Real y debe elegir entre un futuro incierto o un mundo que desaparece. 📅 14 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2 - 3 €

Toni vive en la Cañada Real y debe elegir entre un futuro incierto o un mundo que desaparece. 📅 14 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2 - 3 € Teatro: "La meua dona, la teua i la de l’altre" Comedia en valenciano del Grupo L’Armelar sobre celos, dinero y venganza. 📅 14 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €

Comedia en valenciano del Grupo L’Armelar sobre celos, dinero y venganza. 📅 14 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 4 € Ministerio del Caos + Mistela + Wild Alkman Triple cartel con energía punk y rock local. 📅 14 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Sala Because Pop’n’Roll, Castelló | 🎟️ 10 / 12 €

Triple cartel con energía punk y rock local. 📅 14 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Sala Because Pop’n’Roll, Castelló | 🎟️ 10 / 12 € Intensivo Salsa Cubana Taller de baile con Tomás y Naomi para niveles básico e intermedio. 📅 14 de febrero | 🕒 10:30 h a 13:30 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 20 / 35 €

Taller de baile con Tomás y Naomi para niveles básico e intermedio. 📅 14 de febrero | 🕒 10:30 h a 13:30 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 20 / 35 € Vermut Musical: Simago Lemon’s 📅 14 de febrero | 🕒 12:30 h | 📍 Sala Because Pop’n’Roll, Castelló | 🎟️ 10 € (consumición inc.)

📅 14 de febrero | 🕒 12:30 h | 📍 Sala Because Pop’n’Roll, Castelló | 🎟️ 10 € (consumición inc.) Cine Infantil: "Los Misteriosos Cuentos del Manzano" (V. Doblada) 📅 14 de febrero | 🕒 18:30 h | 📍 Benicàssim | 🎟️ 2 €

(V. Doblada) 📅 14 de febrero | 🕒 18:30 h | 📍 Benicàssim | 🎟️ 2 € Cine: "Urchin" (V. Doblada castellano) 📅 14 de febrero | 🕒 22:30 h | 📍 Benicàssim | 🎟️ 3 €

DOMINGO, 15 de febrero

"Los dos hidalgos de Verona" - Cía. Nacional de Teatro Clásico (Ver destacado)

(Ver destacado) Concert Homenatge a Carmen Tur: «Amor a les Arts» Gala lírica con Ofelia Sala, Rafael Quirant y más artistas, interpretando zarzuela y ópera. 📅 15 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Carmen Tur, La Vall d’Uixó | 🎟️ Gratuito

Gala lírica con Ofelia Sala, Rafael Quirant y más artistas, interpretando zarzuela y ópera. 📅 15 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Carmen Tur, La Vall d’Uixó | 🎟️ Gratuito Cine UJI: "Ciudad sin sueño" 📅 15 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2 - 3 €

📅 15 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2 - 3 € Visita guiada: Villa romana de Vinamargo Recorrido por el yacimiento excavado de época clásica más extenso de la provincia. 📅 15 de febrero | 🕒 11:00 h | 📍 C.I. Vinamargo, Castelló | 🎟️ Gratis (Reserva: info@mucc.es)

Recorrido por el yacimiento excavado de época clásica más extenso de la provincia. 📅 15 de febrero | 🕒 11:00 h | 📍 C.I. Vinamargo, Castelló | 🎟️ Gratis (Reserva: info@mucc.es) Teatro: "La meua dona, la teua i la de l’altre" 📅 15 de febrero | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €

Noticias relacionadas