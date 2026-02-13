Qué hacer en Castellón este fin de semana: Fiesta, Carnaval y mucho amor por San Valentín

El Carnaval se adueña del fin de semana y llena de color el Grau de Castelló, VinaròsBenicàssimOrpesa, l’Alcora y Alcalà de Xivert, con desfiles, disfraces y verbenas hasta la madrugada para todos los públicos.

La música marca el ritmo con jazz, rock y grandes homenajes como ‘Hija de la luna’ o el tributo a Luis Miguel, mientras el cine, el teatro y la danza completan la agenda cultural.

Y como el sábado es San Valentín, el amor —o las ganas de fiesta— también tiene su hueco: tardeos, photocalls y baladas para cantar en pareja, con amigos o con quien se deje. A todo ello se suman las Jornadas de la Galera, la trufa y la carxofa, y el último Sant Antoni en Portell para despedir la temporada de hogueras.

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Carnaval

Carnestoltes 2026 al Grau de Castelló / Mediterráneo

El Grau de Castelló se sumergirá en la fiesta del Carnaval que ofrecerá una treintena de actos para todos los públicos como desfiles, actividades infantiles y música además de concursos. El TRAM ofrecerá un servicio especial durante estos tres días. El viernes 13 de febrero funcionará hasta las 3.00 horas y con una frecuencia de cada 30 minutos, mientras que el sábado el servicio será durante toda la noche con una frecuencia también de cada media hora.

VIERNES 14 18:00 h: Crida Infantil en el Edificio del Reloj y desfile hasta el Parque de la Panderola.

en el Edificio del Reloj y hasta el Parque de la Panderola. 18:30 h: Espectáculo familiar.

20:00 h: Recepción y Crida del Rey Carnestoltes.

21:00 h: Sopar de Pa i Porta y música. SÁBADO 14 12:00 h: Desfile infantil (calle Churruca → Parque de la Panderola).

(calle Churruca → Parque de la Panderola). Mañana: Talleres y animación familiar.

19:00 h: Gran Desfile de Carnaval por las principales calles del Grau.

por las principales calles del Grau. Noche: Entrega de premios y música hasta la madrugada. DOMINGO 15 11:00 h: Actividades familiares y concurso de disfraces con mascotas.

y concurso de disfraces con mascotas. 18:00 h: Desfile final y Entierro de la Sardina. Clausura del Carnaval.

Carnaval de Vinaròs / Mediterráneo

El Carnaval de Vinaròs, Fiesta de Interés Turístico Autonómico, celebra sus días grandes con una programación que combina la tradición de la harina con la espectacularidad de sus galas.

VIERNES 13 17:00h: Concentración infantil en la Plaza Parroquial. Recibimiento de Su Majestad Carnestoltes y fotos en el Ayuntamiento.

en la Plaza Parroquial. Recibimiento de Su Majestad Carnestoltes y fotos en el Ayuntamiento. 17:30h: Desfile infantil por el centro y chocolatada final en el recinto del Carnaval.

por el centro y en el recinto del Carnaval. 22:00h: Gran noche de disfraces en el recinto del Carnaval.

00:00h: Carnaval Remember Fest (3ª edición) en la carpa, con Dyone, Guillermo Argentó, Bugg y Miguel Lo Típic. SÁBADO 14 18:30h: Primer gran desfile del Carnaval de Vinaròs (recorrido oficial).

(recorrido oficial). 00:00h: Verbena de Carnaval en la carpa con La Tremenda, Marc Padilla y Marjal DJ. Fiestas de comparsas hasta la madrugada. DOMINGO 15 18:30h: Segundo gran desfile del Carnaval ( mismo recorrido que el sábado).

mismo recorrido que el sábado). 22:30h: Fiestas de comparsas en el recinto hasta las 03:00h.

El Carnaval llenará de color y disfraces Benicàssim el sábado con una jornada festiva que incluirá chocolatada popular y desfile por el centro, en un ambiente familiar y participativo.

Carnaval en Benicàssim SÁBADO 14 17:00 h: Chocolatada popula r (c/ Santo Tomás esquina c/ La Viña).

r (c/ Santo Tomás esquina c/ La Viña). 17:30 h: Desfile de disfraces desde Santo Tomás hasta la plaza de Les Corts Valencianes.

El Carnaval de Orpesa se celebra con desfiles escolares, actividades infantiles, concurso de disfraces y música hasta la madrugada. El acto central será el gran desfile del sábado, que recorrerá las calles del municipio, seguido de tardeo musical y discomóvil.

Programación VIERNES 13 9:30 h: Desfile escolar (avenida de la Estación y plaza Mayor).

(avenida de la Estación y plaza Mayor). 18:00 h: Peque disco en la plaza Mayor. SÁBADO 14 11:30 h: Juegos infantiles en la plaza Mayor.

en la plaza Mayor. 18:00-18:30 h: Inscripciones al concurso de disfraces en el Ayuntamiento.

18:30 h: Desfile de Carnaval desde el Ayuntamiento.

desde el Ayuntamiento. 19:00 h: Tardeo con el grupo Synthesis y entrega de premios.

con el grupo Synthesis y entrega de premios. 00:00 h: Discomóvil The End en el recinto multiusos.

El Ayuntamiento de l’Alcora celebra el Mig Any Fester y el Carnaval con una dinámica jornada festiva, que combinará música, gastronomía y disfraces.

Programación Mig Any Fester + Carnavales SÁBADO 14 (Pista Jardí) 12:00 h: Xaranga desde la plaza de España.

desde la plaza de España. 14:00 h: Paella monumental.

16:00 h: Actuación de Los Indios , videomatón y sesión con DJ Ocultas.

, videomatón y sesión con DJ Ocultas. 00:00 h: Macrofestival Bandalay temático de Carnaval. DOMINGO 15 L’Alcora acoge el LIX Festival de la Canción Scout bajo el lema “Una vez scout, scout para siempre”.

Carnaval Alcalà de Xivert: Orquestra Centauro. Baila sin descanso en la primera gran noche de verbena tras la desfilada inicial.

📅 Viernes 13 | 🕒 22:00 | 📍 Espai d'Oci, Alcalà de Xivert | 🎟️ Entrada libre

Festival Jazz a Castelló: Glue Note. Disfruta de una velada cargada de ritmo y elegancia con lo mejor del jazz local.

📅 Viernes 13 | 🕒 18:00 | 📍 Centro Salud Pública, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Trofeo. El rock más directo toma el escenario para una noche de pura energía sonora.

📅 Viernes 13 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 5 €

Trofeo actúa en Because Pop'n'Roll / Instagram

Festival a beneficio de Antian. Un maratón musical solidario con Los Criptozoos, Ander Troys y muchos más por una buena causa.

📅 Viernes 13 | 🕒 19:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 10 €

Festival a beneficio de Antian / Instagram

Dimonis de la Plana. Déjate envolver por la fuerza de los ritmos tradicionales en un ambiente festivo.

📅 Viernes 13 | 🕒 19:30 | 📍 Parque de la Panderola, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Raüelsson & Alberto Lucendo. Sumérgete en paisajes sonoros experimentales y texturas contemporáneas de gran belleza.

📅 Viernes 13 | 🕒 20:00 | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 🎟️ 8 €

'Ciai Raffaell', por JuanRa Castillo. Un emotivo tributo musical que repasa los grandes éxitos de la icónica Raffaella Carrà.

📅 Viernes 13 | 🕒 22:00 | 📍 Sala Grau, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Álvaro Palacios + Lyus. Una sesión de música en vivo ideal para cerrar el viernes con buen ambiente.

📅 Viernes 13 febrero | 🕒 23:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ Entrada libre

The Zippy Zappers. La banda valenciana revive los mejores himnos del Rock and Roll de los 50, 60 y 70 en un directo cargado de nostalgia y energía.

📅 Sábado 14 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Simago Lemons. Disfruta de un directo fresco y desenfadado para animar el mediodía del sábado.

📅 Sábado 14 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Simago Lemons / Instagram

Kanguro Love Party - V Tardeo Kanguro. Celebra el día del amor con la mejor música y el ambiente más animado de la ciudad.

📅 Sábado 14 | 🕒 17:00 | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ 10 €

Paco Arrojo: Romance-Homenaje a Luis Miguel. Revive las baladas más apasionadas del 'Sol de México' en una voz prodigiosa.

📅 Sábado 14 | 🕒 18:30 | 📍 La Campaneta de Onda | 🎟️ Entrada libre

Mind Game + DJ Blanch. Vive una tarde de música en vivo seguida de una sesión de DJ en un ambiente relajado frente al mar.

📅 Sábado 14 | 🕒 19:00 | 📍 Leos, Almassora | 🎟️ Entrada libre

Mind Game + DJ Blanch / Instagram

Manuel Ortiz Babiloni. Un recital íntimo que pone en valor la calidad de nuestros intérpretes locales.

📅 Sábado 14 | 🕒 19:00 | 📍 El Salón Cultural, Castelló | 🎟️ 10 €

Tardeo Rebelodic rock&roll-band. Vuelve el espíritu del rock clásico para una tarde de baile y buena música.

📅 Sábado 14 | 🕒 19:00 | 📍 Edén Music & Lounge, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Ministerio del Caos + Mistela + Wild Alkman. Tres bandas listas para sacudir los cimientos con su potencia sobre el escenario.

📅 Sábado 14 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10-12 €

The Meows + Los Mágicos Dildoss. Una descarga de punk y garage para los amantes de los sonidos más auténticos.

📅 Sábado 14 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 15-18 €

The Meows + Los Mágicos Dildoss / Instagram

'Hija de la luna-Homenaje a Mecano'. Robin Torres recrea con una fidelidad asombrosa la última gira de la mítica banda española.

📅 Sábado 14 | 🕒 21:00 | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 28-38 €

La Pop.era + Orquestra Bella Donna. Verbena y diversión asegurada para estirar la noche de sábado al máximo.

📅 Sábado 14 | 🕒 23:30 | 📍 Sala Grau, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Festival Tragapinyols: Gossarros. El lado más canalla y divertido de la música local toma el relevo en la madrugada.

📅 Domingo 15 | 🕒 00:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Poison Hearts. Déjate llevar por el sonido frenético del Sixties Punk Rock y el garage en un tributo a la esencia de bandas como Los Ramones.

📅 Domingo 15 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Helen Helen. Déjate sorprender por una banda de músicos excepcionales en un concierto gratuito para todos los públicos.

📅 Domingo 15 | 🕒 12:30 | 📍 El Corb, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

'Los misteriosos cuentos del manzano'. Una joya de la animación checa ideal para disfrutar de la fantasía en familia.

📅 Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 | 🕒 18:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 2 €

'Urchin'. Sumérgete en este intenso drama británico que explora la crudeza y la belleza de las relaciones humanas.

📅 Viernes 13, sábado 14 | 🕒 22:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 2-3 €

'Urchin' / Instagram

'Maspalomas'. Los directores de 'Handia' regresan con una historia potente que no deja indiferente a nadie.

📅 Sábado 14 y domingo 15 | 🕒 19:00 | 📍 Palau de Congressos de Peñíscola | 🎟️ 3 €

'Ciudad sin sueño'. Una mirada cruda y estética sobre la realidad urbana en este esperado estreno español.

📅 Sábado 14 y domingo 15 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €

Teatro y danza

'Festa Pop! Pop’s Corn', por La Fam. Un espectáculo familiar lleno de energía, música y sorpresas para los más pequeños.

📅 Viernes 13 | 🕒 18:30 | 📍 Parque de la Panderola, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Presentación de Portsxinel·la con 'Burlesca'. Los Titiriteros de Binéfar ponen música y alma al arranque de este festival de títeres.

📅 Viernes 13 | 🕒 19:00 | 📍 Saló de Plens de Forcall | 🎟️ Entrada libre

Grandes heroínas operísticas - Festival Lírico CEU. Maite Alberola y Francisco Cholbi rinden tributo a las voces femeninas más icónicas de la historia de la ópera.

📅 Viernes 13 | 🕒 19:00 | 📍 Salón de Actos del Campus Castellón - Universidad CEU Cardenal Herrera, Castelló | 🎟️ Entrada libre (inscripción previa)

Festival Lírico CEU / Mediterráneo

'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido...'. Una propuesta cinematográfica reflexiva que invita al espectador al cuestionamiento personal.

📅 Viernes 13 | 🕒 19:30 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 8-10 €

'Pandora', por Dúo Niu. Circo contemporáneo y acrobacias que exploran los límites del movimiento y la curiosidad.

📅 Sábado 14 | 🕒 19:00 | 📍 Plaça de Pere Cornell, Almassora | 🎟️ Entrada libre

'La meua dona, la teua i la de l’altre'. El Grup L’Almelar nos trae una comedia de enredos clásica dentro del ciclo Castelló a Escena.

📅 Sábado 14 y domingo 15 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €

Liga de Improvisación Teatral de Onda. Los actores se enfrentan al reto de crear historias al instante basándose en tus sugerencias.

📅 Domingo 15 | 🕒 18:30 | 📍 La Cassola de Onda | 🎟️ Entrada libre

'Los hidalgos de Verona', de Shakespeare. La Compañía Nacional de Teatro Clásico nos regala una puesta en escena magistral de este clásico universal.

📅 Domingo 15 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ 3-20 €

'Los hidalgos de Verona', de Shakespeare. / Instagram

Monólogos

Valak + Juanjo Albiñana. Prepárate para una noche de risas desenfrenadas con lo mejor del stand-up comedy actual.

📅 Viernes 13 | 🕒 21:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 12 €

Noche de Chicas. Sil de Castro lidera este gamberro espectáculo de comedia y risoterapia diseñado exclusivamente para el público femenino.

📅 Domingo 15 | 🕒 18:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 15-18 €

Gastronomía

XV Jornadas Gastronómicas de la Galera

XV Jornadas Gastronómicas de la Galera / Mediterráneo

Diez restaurantes del distrito marítimo rinden tributo a este tesoro del Mediterráneo con menús tradicionales y de vanguardia.

📅 Del 1 al 28 de febrero | 🕒 Horario comercial | 📍 Grao de Castellón, Castelló de la Plana | 🎟️ Consultar menús

XXIII Jornadas de la Trufa

XXIII Jornadas de la Trufa. / Mediterráneo

La trufa negra vuelve a ser la gran protagonista del invierno en Morella con una nueva edición de sus Jornadas de la Trufa, una cita imprescindible para los amantes de la gastronomía, la cultura y los productos de proximidad. Durante casi dos meses, la localidad se convierte en punto de encuentro de experiencias gastronómicas, mercados especializados y propuestas culturales donde la trufa es el hilo conductor.

📅 Del 23 de febrero al 15 de marzo | Morella

Esta es la programación SÁBADO 15 17.30 h. Visita guiada con degustación. Casa Guimerà. Inscripciones en la oficina de turismo con un precio de 5 euros.

Casa Guimerà. Inscripciones en la oficina de turismo con un precio de 5 euros. 19.00 h. Taller de cocina con trufa y degustación. Casa Roque. Inscripciones en Casa Roque con un precio de 30 euros.

Festa de la Carxofa

Festa de la Carxofa / Mediterráneo

Este fin de semana continúan en Benicarló las Jornadas Gastronómicas de la Alcachofa, con menús y propuestas especiales en los restaurantes participantes, dentro de la programación de la Fiesta de la Alcachofa 2026.

📅 Hasta el domingo 01 de marzo | 🕒 12:00 | 📍 Varios establecimientos, Benicarló | 🎟️ 3,50 € por pincho | Ficha con todos los establecimientos participantes

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Tallers infantils de lluentor i fantasia. Los niños se divierten creando sus propios complementos mágicos en una tarde creativa.

📅 Viernes 13 | 🕒 16:30 | 📍 Parc de la Panderola, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Club de lectura 'EUKARYA'. Participa en un debate fascinante sobre las posibilidades de la humanidad en el espacio exterior.

📅 Viernes 13 | 🕒 18:30 | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Conferencia: El teatro independiente en el siglo XX. Un recorrido histórico por los movimientos que revolucionaron las tablas el siglo pasado.

📅 Viernes 13 | 🕒 19:00 | 📍 Menador, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Photocall interactivo y sorteos de San Valentín. Inmortaliza tu visita al centro con una furgoneta vintage y corazones gigantes, además de participar en sorteos de cenas y tartas por tus compras locales.

📅 Sábado 14 | 🕒 10:00 | 📍 Plaza Pescadería, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Festival Tragapinyols. Explora el universo de la autoedición y la cultura DIY a través de una feria de fanzines, talleres creativos y música en directo.

📅 Sábado 14 y domingo 15 | 🕒 Sábado de 10:00 a 20:00 y domingo de 10:00 a 14:00 | 📍 Espai d'Art Contemporani (EACC), Castelló | 🎟️ Entrada libre

La bella vida a les vil·les de Benicàssim. Descubre el lujo y la historia que esconden las fachadas modernistas frente al mar.

📅 Sábado 14 | 🕒 11:00 | 📍 Hotel Voramar, Benicàssim | 🎟️ 1,50-3 €

Feria del libro de Almassora: Eloy Moreno. Charla y firma libros con uno de los autores más queridos y exitosos del panorama actual.

📅 Sábado 14 | 🕒 12:00 | 📍 Espai Mercat de Almassora | 🎟️ Entrada libre

'Almassora en la literatura'. Mesas redondas y talleres para descubrir cómo nuestra tierra inspira a los grandes escritores.

📅 Sábado 14 | 🕒 16:30 | 📍 Mercat Municipal de Almassora | 🎟️ Entrada libre

'Tictokmania'. Los ritmos y tendencias que triunfan en redes sociales saltan a la calle para disfrute del público joven.

📅 Sábado 14 | 🕒 17:30 | 📍 Parc de la Panderola, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Feria del libro: Ana Ballabriga y Maria Suré. Encuentro con dos referentes del género negro y el suspense literario.

📅 Sábado 14 | 🕒 19:15 | 📍 Mercat Municipal de Almassora | 🎟️ Entrada libre

'El vi del mar: la vila romana de Sant Gregori'. Explora los secretos arqueológicos de una antigua villa romana a orillas del Mediterráneo.

📅 Domingo 15 | 🕒 11:30 | 📍 Burriana | 🎟️ Entrada libre

Taller de encordar cadires. Recupera una técnica artesanal tradicional en esta sesión práctica de cuidado y restauración.

📅 Domingo 15 | 🕒 12:00 | 📍 C/ Enric Giner 37, Nules | 🎟️ Entrada libre

100 anys de Karpa. El Auditorio rinde homenaje al maestro nulense del cómic y el juguete con una muestra biográfica llena de originales y diseños icónicos.

📅 Hasta el 14 de febrero | 🕒 18:30 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre

100 anys de Karpa. / Mediterráneo

Sant Antoni

Sant Antoni en Portell / Instagram

Este fin de semana se celebra el último Sant Antoni de la provincia en Portell, poniendo fin a más de un mes de celebraciones en torno al fuego, la devoción y la tradición popular.

