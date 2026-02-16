Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

Semana de grandes citas en la provincia, desde la leyenda Paquito D'Rivera hasta el pop de Emma Pollock y el folk de Junior Mackenzie en Eslida

Emma Pollock, Marlena, Junior Mackenzie y el legendario Paquito D'Rivera son algunos de los protagonistas de la semana.

Emma Pollock, Marlena, Junior Mackenzie y el legendario Paquito D'Rivera son algunos de los protagonistas de la semana.

Nico Cruz

La provincia de Castellón se prepara para una semana de contrastes fascinantes: desde el pop escocés más refinado hasta la intensidad del teatro contemporáneo y el virtuosismo del jazz cubano. Habrá grandes nombres internacionales, noches de sold out que confirman el gran momento del pop actual y propuestas acústicas en entornos patrimoniales únicos. Una agenda diseñada para recordarnos que la cultura en nuestra tierra es diversa, vibrante y para todos los públicos. ¡No te pierdas nada!

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Nuestros planes destacados de la semana:

SONS Castelló: Emma Pollock

SONS Castelló: Emma Pollock

Cerebro de los emblemáticos The Delgados y fundadora del prestigioso sello Chemikal Underground, Emma Pollock es una de las grandes damas del pop escocés. Tres décadas después de aparecer en escena, mantiene intacto su pop sublime y refinado: melodías agridulces, composiciones de sencilla complejidad y esa enérgica melancolía que derrocha optimismo. Una oportunidad de lujo para disfrutar de su voz desgranando letras inspiradas en un formato íntimo.

📅 Lunes 16 de febrero | 🕒 20:00 h | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Entrada Voluntaria

Teatro en el Paranimf: Dysphoria – Histrión Teatro

Teatro en el Paranimf: Dysphoria – Histrión Teatro

Un monólogo arriesgado escrito y dirigido por María Goiricelaya e interpretado por la galardonada Gema Matarranz. La obra nos sitúa en el centro del debate sobre la ley trans y el fraude de género a través de una madre en shock: su hija de 16 años le confiesa que es un niño, Alex. La tensión estalla cuando la policía acusa a Alex de abuso sexual, lanzando a la protagonista a una carrera frenética para proteger a su hijo en un mundo donde los derechos y libertades no siempre son iguales para todos.

📅 Viernes 20 de febrero | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ 6 € - 8 €

Música: Marlena en La Bohemia

Música: Marlena en La Bohemia

El dúo formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano continúa imparable como referente indiscutible del pop contemporáneo. Llegan a Castellón para presentar su gira "Pies de plomo" tras el éxito de su EP "La Victoria". Su propuesta artística, marcada por la constancia y un sonido único en constante evolución, ha logrado conectar con toda una generación, agotando todas las localidades para esta cita.

📅 Viernes 20 de febrero | 🕒 21:00 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Sold Out

Marlena ha vendido todas sus entradas para el concierto que ofrecerán en La Bohemia esta semana.

Marlena ha vendido todas sus entradas para el concierto que ofrecerán en La Bohemia esta semana.

Jazz a Castelló: Paquito D’Rivera Trio

Jazz a Castelló: Paquito D'Rivera Trio

Legendario saxofonista y clarinetista cubano, Paquito D’Rivera es una figura cimera de la música mundial con 18 premios Grammy en su haber. En esta ocasión se presenta junto al pianista Pepe Rivero y el vibrafonista Sebastián Laverde. El trío ofrecerá un viaje musical que abarca desde el latin jazz hasta el jazz clásico, repasando composiciones propias y adaptaciones que demuestran su maestría absoluta en la improvisación y el virtuosismo instrumental.

📅 Sábado 21 de febrero | 🕒 20:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 8 €

Acústics al Llavador: Junior Mackenzie

Acústics al Llavador: Junior Mackenzie

El músico Junior Mackenzie desembarca en el emblemático Lavadero de Eslida dentro del ciclo "Acústics al Llavador". Conocido por su capacidad para tejer paisajes sonoros que beben del rock, el folk y la música americana de raíces, Mackenzie ofrecerá un concierto donde su voz y su guitarra se fundirán con la acústica natural y el encanto histórico de este espacio tradicional. Un plan imprescindible para los amantes de la música con alma en entornos singulares.

📅 Domingo 22 de febrero | 🕒 12:00 h | 📍 Llavador d'Eslida, Eslida | 🎟️ Gratuito

Junior Mackenzie serà l'encarregat d'obrir la tercera edició del cicle 'Acústics al Llavador d'Eslida' el 22 de febrer.

Junior Mackenzie abrirá la tercera edición del ciclo Acústics al Llavador de Eslida.

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 16 de febrero

  • Emma Pollock (UK): La líder de los míticos The Delgados trae su pop sublime y refinado. Melodías agridulces y letras inspiradas en una noche de "enérgica melancolía". 🕒 20:00 h | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Entrada Voluntaria.
  • Carmen Vela Quartet (Jazz): Jazz contemporáneo con guiños al swing y al latin clásico. 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Gratuito.
  • Conferencia: Isabel II, masonería y política: Por Cesáreo Jarabo. 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló.
Carmen Vela será la encargada de abrir la semana más jazzística de Castelló.

Carmen Vela será la encargada de abrir la semana más jazzística de Castelló.

MARTES, 17 de febrero

  • Groove Nazar: Banda barcelonesa que fusiona soul, funk y rock con un sonido cálido y lleno de "groove". 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €.
  • Conferencia: La poesía actual: Por Julio Alcalá Neches. 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló.
MIÉRCOLES, 18 de febrero

  • Noa Lur "Multipolar": La reconocida cantante española presenta su nuevo disco donde fusiona jazz y rock con una madurez sorprendente. 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 6 €.
  • Banda Municipal de Castelló: Pasodoble Taurino: XXXII edición de este festival tradicional bajo la dirección de José Vicente Ramón Segarra. 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ Gratuito (con invitación).
  • Jornada de Estudio: Paolo da San Leocadio: Sesión académica y visita guiada sobre el pintor que introdujo el Renacimiento en España. 🕒 09:15 a 14:00 h | 📍 Museo de Bellas Artes de Castelló | 🎟️ Libre.

JUEVES, 19 de febrero

  • Banda Municipal & Dayan Soul: Una experiencia sonora donde el alma del soul de Dayan Soul se une a la potencia de la Banda Municipal de Castelló. 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ Gratuito.
  • Baptiste Bailly Trio "La Fascinante": Pianista que mezcla jazz con música celta, mediterránea e impresionismo. 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 6 € - 16 €.
  • Presentación de libro: "La tempesta de Bulgàkov" de Montserrat Navarro. 🕒 18:30 h | 📍 Librería Babel, Castelló.

VIERNES, 20 de febrero

  • Marlena: Gira "Pies de plomo": El dúo del momento presenta su evolución hacia un sonido pop único. 🕒 21:00 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Sold Out.
  • Dysphoria: Teatro social y punzante sobre la identidad de género y la justicia. 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf UJI | 🎟️ 6 € - 8 €.
  • Cine: Left-Handed Girl (La chica zurda): Drama taiwanés sobre tres generaciones de mujeres en un mercado nocturno de Taipei. 🕒 19:30 y 22:30 h (VOSE) | 📍 Teatre Municipal Benicàssim | 🎟️ 3 €.
  • Sang & Jazz: Jam On: Donación de sangre amenizada con jazz en directo. 🕒 18:00 h (Donación de 15 a 20:30 h) | 📍 Centro de Transfusiones (Av. del Mar).

SÁBADO, 21 de febrero

  • Paquito D'Rivera Trio: Cita imprescindible con la leyenda del Latin Jazz. 🕒 20:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 8 €.
  • Mash Masters Winter Fest 26: New York Ska-Jazz Ensemble (USA) y Tito Pontet. 🕒 17:00 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Sold Out.
  • Maléfica (Musical): Teatro musical familiar de Saga Producciones con una puesta en escena espectacular. 🕒 18:00 h | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ 7 €.
  • Los Locos de Valencia: Obra de Lope de Vega donde se finge locura por amor y protección en el hospital de Valencia. 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 3 € - 20 €.
  • Zoot Suiters: Swing de los dorados años 20 en plena calle. 🕒 12:00 h | 📍 Plaza Huerto Sogueros, Castelló | 🎟️ Gratuito.
  • Cine: Siempre en invierno: La última película de David Trueba rodada en Bélgica. 🕒 19:00 h (VO) | 📍 Palacio de Congresos de Peñíscola | 🎟️ 3 €.

DOMINGO, 22 de febrero

  • Junior Mackenzie: Concierto acústico de rock y folk en el entorno mágico del lavadero. 🕒 12:00 h | 📍 Lavadero de Eslida, Eslida | 🎟️ Gratuito.
  • Un passeig per Disney (Musical): Espectáculo musical que repasa los grandes éxitos de la factoría Disney para toda la familia. 🕒 17:00 h | 📍 Teatre Municipal de Betxí | 🎟️ 16,45 €.
  • CUINA! (Circo): Payasas, brócoli y acrobacias culinarias sobre la vida saludable. 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 €.

La companyia de Patrícia Pardo porta a Peníscola el seu particular univers amb 'Cuina!'.

La compañía de Patrícia Pardo lleva a Benicàssim su espectáculo 'Cuina!'.

  • Cervecienta (Monólogo): Nadín Din reinterpreta el cuento de la Cenicienta en clave moderna y humorística. 🕒 18:30 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 12 € - 14 €.
  • Itinerario Mujeres Inmortales: Visita guiada por el Cementerio de San José destacando a mujeres célebres de la ciudad. 🕒 10:00 h | 📍 Punto de encuentro: Entrada Av. Cardenal Costa | 🎟️ Gratis (Reserva en info@mucc.es).
  • Igor Nedeljkovic Quintet: Fusión de guitarra flamenca y jazz de la mano del guitarrista serbio. 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 6 €.

