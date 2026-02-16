Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

La provincia de Castellón se prepara para una semana de contrastes fascinantes: desde el pop escocés más refinado hasta la intensidad del teatro contemporáneo y el virtuosismo del jazz cubano. Habrá grandes nombres internacionales, noches de sold out que confirman el gran momento del pop actual y propuestas acústicas en entornos patrimoniales únicos. Una agenda diseñada para recordarnos que la cultura en nuestra tierra es diversa, vibrante y para todos los públicos. ¡No te pierdas nada!

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Nuestros planes destacados de la semana:

Cerebro de los emblemáticos The Delgados y fundadora del prestigioso sello Chemikal Underground, Emma Pollock es una de las grandes damas del pop escocés. Tres décadas después de aparecer en escena, mantiene intacto su pop sublime y refinado: melodías agridulces, composiciones de sencilla complejidad y esa enérgica melancolía que derrocha optimismo. Una oportunidad de lujo para disfrutar de su voz desgranando letras inspiradas en un formato íntimo.

📅 Lunes 16 de febrero | 🕒 20:00 h | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Entrada Voluntaria

Un monólogo arriesgado escrito y dirigido por María Goiricelaya e interpretado por la galardonada Gema Matarranz. La obra nos sitúa en el centro del debate sobre la ley trans y el fraude de género a través de una madre en shock: su hija de 16 años le confiesa que es un niño, Alex. La tensión estalla cuando la policía acusa a Alex de abuso sexual, lanzando a la protagonista a una carrera frenética para proteger a su hijo en un mundo donde los derechos y libertades no siempre son iguales para todos.

📅 Viernes 20 de febrero | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I, Castelló | 🎟️ 6 € - 8 €

El dúo formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano continúa imparable como referente indiscutible del pop contemporáneo. Llegan a Castellón para presentar su gira "Pies de plomo" tras el éxito de su EP "La Victoria". Su propuesta artística, marcada por la constancia y un sonido único en constante evolución, ha logrado conectar con toda una generación, agotando todas las localidades para esta cita.

📅 Viernes 20 de febrero | 🕒 21:00 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Sold Out

Marlena ha vendido todas sus entradas para el concierto que ofrecerán en La Bohemia esta semana. / MEDITERRÁNEO

Legendario saxofonista y clarinetista cubano, Paquito D’Rivera es una figura cimera de la música mundial con 18 premios Grammy en su haber. En esta ocasión se presenta junto al pianista Pepe Rivero y el vibrafonista Sebastián Laverde. El trío ofrecerá un viaje musical que abarca desde el latin jazz hasta el jazz clásico, repasando composiciones propias y adaptaciones que demuestran su maestría absoluta en la improvisación y el virtuosismo instrumental.

📅 Sábado 21 de febrero | 🕒 20:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 8 €

El músico Junior Mackenzie desembarca en el emblemático Lavadero de Eslida dentro del ciclo "Acústics al Llavador". Conocido por su capacidad para tejer paisajes sonoros que beben del rock, el folk y la música americana de raíces, Mackenzie ofrecerá un concierto donde su voz y su guitarra se fundirán con la acústica natural y el encanto histórico de este espacio tradicional. Un plan imprescindible para los amantes de la música con alma en entornos singulares.

📅 Domingo 22 de febrero | 🕒 12:00 h | 📍 Llavador d'Eslida, Eslida | 🎟️ Gratuito

Junior Mackenzie abrirá la tercera edición del ciclo Acústics al Llavador de Eslida. / MEDITERRÁNEO

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 16 de febrero

Emma Pollock (UK) : La líder de los míticos The Delgados trae su pop sublime y refinado. Melodías agridulces y letras inspiradas en una noche de "enérgica melancolía". 🕒 20:00 h | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Entrada Voluntaria.

: La líder de los míticos The Delgados trae su pop sublime y refinado. Melodías agridulces y letras inspiradas en una noche de "enérgica melancolía". 🕒 20:00 h | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Entrada Voluntaria. Carmen Vela Quartet (Jazz) : Jazz contemporáneo con guiños al swing y al latin clásico. 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Gratuito.

: Jazz contemporáneo con guiños al swing y al latin clásico. 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Gratuito. Conferencia: Isabel II, masonería y política: Por Cesáreo Jarabo. 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló.

Carmen Vela será la encargada de abrir la semana más jazzística de Castelló. / MEDITERRÁNEO

MARTES, 17 de febrero

Groove Nazar : Banda barcelonesa que fusiona soul, funk y rock con un sonido cálido y lleno de "groove". 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €.

: Banda barcelonesa que fusiona soul, funk y rock con un sonido cálido y lleno de "groove". 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €. Conferencia: La poesía actual: Por Julio Alcalá Neches. 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló.

Únete a nuestros canales Únete a nuestros canales Únete aquí WhatsApp Únete aquí Telegram Únete aquí Suscribirse

MIÉRCOLES, 18 de febrero

Noa Lur "Multipolar" : La reconocida cantante española presenta su nuevo disco donde fusiona jazz y rock con una madurez sorprendente. 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 6 €.

: La reconocida cantante española presenta su nuevo disco donde fusiona jazz y rock con una madurez sorprendente. 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 6 €. Banda Municipal de Castelló: Pasodoble Taurino : XXXII edición de este festival tradicional bajo la dirección de José Vicente Ramón Segarra. 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ Gratuito (con invitación).

: XXXII edición de este festival tradicional bajo la dirección de José Vicente Ramón Segarra. 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ Gratuito (con invitación). Jornada de Estudio: Paolo da San Leocadio: Sesión académica y visita guiada sobre el pintor que introdujo el Renacimiento en España. 🕒 09:15 a 14:00 h | 📍 Museo de Bellas Artes de Castelló | 🎟️ Libre.

JUEVES, 19 de febrero

Banda Municipal & Dayan Soul : Una experiencia sonora donde el alma del soul de Dayan Soul se une a la potencia de la Banda Municipal de Castelló. 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ Gratuito.

: Una experiencia sonora donde el alma del soul de Dayan Soul se une a la potencia de la Banda Municipal de Castelló. 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ Gratuito. Baptiste Bailly Trio "La Fascinante" : Pianista que mezcla jazz con música celta, mediterránea e impresionismo. 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 6 € - 16 €.

: Pianista que mezcla jazz con música celta, mediterránea e impresionismo. 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 6 € - 16 €. Presentación de libro: "La tempesta de Bulgàkov" de Montserrat Navarro. 🕒 18:30 h | 📍 Librería Babel, Castelló.

VIERNES, 20 de febrero

Marlena: Gira "Pies de plomo": El dúo del momento presenta su evolución hacia un sonido pop único. 🕒 21:00 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Sold Out.

Dysphoria : Teatro social y punzante sobre la identidad de género y la justicia. 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf UJI | 🎟️ 6 € - 8 €.

: Teatro social y punzante sobre la identidad de género y la justicia. 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf UJI | 🎟️ 6 € - 8 €. Cine: Left-Handed Girl (La chica zurda) : Drama taiwanés sobre tres generaciones de mujeres en un mercado nocturno de Taipei. 🕒 19:30 y 22:30 h (VOSE) | 📍 Teatre Municipal Benicàssim | 🎟️ 3 €.

: Drama taiwanés sobre tres generaciones de mujeres en un mercado nocturno de Taipei. 🕒 19:30 y 22:30 h (VOSE) | 📍 Teatre Municipal Benicàssim | 🎟️ 3 €. Sang & Jazz: Jam On: Donación de sangre amenizada con jazz en directo. 🕒 18:00 h (Donación de 15 a 20:30 h) | 📍 Centro de Transfusiones (Av. del Mar).

SÁBADO, 21 de febrero

Paquito D'Rivera Trio : Cita imprescindible con la leyenda del Latin Jazz. 🕒 20:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 8 €.

: Cita imprescindible con la leyenda del Latin Jazz. 🕒 20:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 8 €. Mash Masters Winter Fest 26: New York Ska-Jazz Ensemble (USA) y Tito Pontet. 🕒 17:00 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Sold Out.

Maléfica (Musical) : Teatro musical familiar de Saga Producciones con una puesta en escena espectacular. 🕒 18:00 h | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ 7 €.

: Teatro musical familiar de Saga Producciones con una puesta en escena espectacular. 🕒 18:00 h | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ 7 €. Los Locos de Valencia : Obra de Lope de Vega donde se finge locura por amor y protección en el hospital de Valencia. 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 3 € - 20 €.

: Obra de Lope de Vega donde se finge locura por amor y protección en el hospital de Valencia. 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 3 € - 20 €. Zoot Suiters : Swing de los dorados años 20 en plena calle. 🕒 12:00 h | 📍 Plaza Huerto Sogueros, Castelló | 🎟️ Gratuito.

: Swing de los dorados años 20 en plena calle. 🕒 12:00 h | 📍 Plaza Huerto Sogueros, Castelló | 🎟️ Gratuito. Cine: Siempre en invierno: La última película de David Trueba rodada en Bélgica. 🕒 19:00 h (VO) | 📍 Palacio de Congresos de Peñíscola | 🎟️ 3 €.

DOMINGO, 22 de febrero

Junior Mackenzie : Concierto acústico de rock y folk en el entorno mágico del lavadero. 🕒 12:00 h | 📍 Lavadero de Eslida, Eslida | 🎟️ Gratuito.

: Concierto acústico de rock y folk en el entorno mágico del lavadero. 🕒 12:00 h | 📍 Lavadero de Eslida, Eslida | 🎟️ Gratuito. Un passeig per Disney (Musical) : Espectáculo musical que repasa los grandes éxitos de la factoría Disney para toda la familia. 🕒 17:00 h | 📍 Teatre Municipal de Betxí | 🎟️ 16,45 €.

: Espectáculo musical que repasa los grandes éxitos de la factoría Disney para toda la familia. 🕒 17:00 h | 📍 Teatre Municipal de Betxí | 🎟️ 16,45 €. CUINA! (Circo): Payasas, brócoli y acrobacias culinarias sobre la vida saludable. 🕒 18:30 h | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 €.

Noticias relacionadas

La compañía de Patrícia Pardo lleva a Benicàssim su espectáculo 'Cuina!'. / Stella Blasco