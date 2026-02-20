Qué hacer en Castellón este fin de semana: un fin de semana a ritmo de maratón

La música marca el paso en un fin de semana que, además del Maratón de Castelló, se corre también sobre los escenarios. Del Festival Jazz a Castelló a Ara Malikian, pasando por tributos a Queen, Coldplay, Metallica, The Beatles o Red Hot Chili Peppers, además de festivales como el Meem o el Mash Masters Winter Fest que invitan a no dejar de bailar. Rock, punk, ska, indie, pop y folk, la agenda se convierte en un auténtico maratón de directos por toda la provincia.

Completan el recorrido el mejor cine, teatro y propuestas familiares, junto a citas gastronómicas como las Jornadas de la Galera, la trufa o la Fiesta de la Alcachofa. Y, tras la alerta roja por viento del pasado fin de semana, algunos planes aplazados podrían tener ahora su segunda oportunidad.

Marató bp Castelló y 10k Facsa Castellón

La ciudad se convierte en una fiesta del 'running' con cientos de corredores que recorren las calles arropados por el calor de voluntarios y público.

📅 Domingo 22 | 🕒 09:00 (10K) y 09:17 (Maratón) | 📍 Av. Vila-real (salida) y Parque Ribalta (meta), Castelló | Más información

Festival Jazz a Castelló

El Festival Jazz a Castelló llena la ciudad de ritmo, talento y emoción durante tres días inolvidables. Desde sesiones abiertas de improvisación hasta grandes figuras internacionales del jazz latino, el soul y el swing toman escenarios emblemáticos como el Teatre del Raval y la Plaça Hort dels Corders. Una cita imprescindible para disfrutar del mejor jazz en directo.

Programación Festival Jazz a Castelló Viernes 20 🕒 18:00 | Jam On 📍 Centro Salud Pública de Castelló | 🎟️ Entrada libre

📍 Centro Salud Pública de Castelló | 🎟️ Entrada libre 🕒 19:00 | Koko Jean & The Tonics - Soul y rhythm & blues explosivo📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 6 € Sábado 21 🕒 19:00 | Zoot Suiters 📍 Plaça Hort dels Corders, Castelló | 🎟️ Entrada libre

📍 Plaça Hort dels Corders, Castelló | 🎟️ Entrada libre 🕒 20:00 | Paquito D’Rivera – La leyenda viva del jazz latino ofrece una noche histórica de virtuosismo. 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 8 € Domingo 22 🕒 19:00 | Igor Nedeljkovic Quintet – Elegancia y técnica para clausurar el festival. 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 6 €

Ara Malikian

Ara Malikian vuelve a la provincia de Castellón dentro de su nueva y prometedora gira. / MEDITERRÁNEO

El genio del violín regresa con su energía desbordante y su estilo único e inclasificable.

📅 Domingo 22 | 🕒 18:30 | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ 50-58 €

Candlelight: Tributo a Coldplay e Imagine Dragons. Los grandes éxitos del pop actual brillan bajo la íntima luz de las velas.

📅 Viernes 20 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ 19 €

Lizard + Black Dog + Lastre. Una potente descarga de rock directo para sacudir la noche del viernes.

📅 Viernes 20 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 6 €

Elosphera (tributo Electric Light Orchestra). Un viaje nostálgico a los mejores himnos de la mítica banda británica.

📅 Viernes 20 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 12-15 €

Candlelight: Tributo a Queen. La majestuosidad de Freddie Mercury se reinventa en una atmósfera clásica y mágica.

📅 Viernes 20 | 🕒 21:00 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ 21,50 €

Marlena. El dúo del momento aterriza en la capital con su pop fresco y letras que enganchan.

📅 Viernes 20 | 🕒 21:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 15 €

Las Rodes. La música tradicional y popular resuena con fuerza en el emblemático teatro ondense.

📅 Viernes 20 | 🕒 21:00 | 📍 Teatre Mónaco, Onda | 🎟️ 25 €

Vulturna. Sonidos oscuros y potentes para cerrar el viernes a pie de mar.

📅 Viernes 20 | 🕒 21:30 | 📍 Café Racer, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre

Sad Metallica-Metallica Tribute. Los clásicos del thrash metal reviven con una fidelidad que te dejará sin aliento.

📅 Viernes 20 | 🕒 23:00 | 📍 Salatal, Castelló | 🎟️ 18 €

Chica Medusa presenta el disco 'Mundo en ti'. El pop de autor más personal se desvela entre estanterías de vinilos.

📅 Sábado 21 | 🕒 12:00 | 📍 Discos Arpegio, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Ay! Carumba. Una propuesta musical fresca y gamberra para disfrutar del mediodía burrianense.

📅 Sábado 21 | 🕒 12:00 | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 🎟️ 10-12 €

Miseria. Una banda emergente de las catacumbas del underground castellonense sacude el mediodía con su punk rock directo y furioso.

📅 Sábado 21 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

The Bitters-Tributo a The Beatles. Los himnos de Liverpool regresan para poner banda sonora a la hora del vermut.

📅 Sábado 21 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Mash Masters Pre Party: Lula Attitude & Papa G. Los ritmos jamaicanos calientan motores al aire libre antes del gran festival.

📅 Sábado 21 | 🕒 17:00 | 📍 Exterior de La Bohemia, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Festival Meem. Una cita imprescindible con la vanguardia sonora en el gran auditorio de la ciudad.

📅 Sábado 21 | 🕒 17:00 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ 17 €

Los Indi-Os. El indie rock nacional se apodera de la tarde con una propuesta enérgica y directa.

📅 Sábado 21 | 🕒 18:00 | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ 10 €

Molino Punk Fest. Un maratón de crestas y distorsión con cinco bandas dispuestas a reventar los altavoces.

📅 Sábado 21 | 🕒 18:00 | 📍 Pub Gernika, Soneja | 🎟️ Entrada libre

Discípulos de Dionisos + Puk*2. Una doble ración de punk rock acelerado para los que buscan intensidad pura.

📅 Sábado 21 | 🕒 19:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 14-17 €

Ministerio del Caos. Un asalto sonoro sin concesiones en el espacio cultural autogestionado de la localidad.

📅 Sábado 21 | 🕒 19:00 | 📍 CSA La Col, L'Alcora | 🎟️ Entrada libre

Verchili presenta 'Desde el destierro (X aniversario)'. El músico castellonense celebra una década de canciones con un directo muy especial.

📅 Sábado 21 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 8-10 €

¡Bienvenidos!-Un musical con éxitos de los 80s y 90s. Un viaje melódico a las décadas doradas del pop y el rock.

📅 Sábado 21 | 🕒 20:00 | 📍 Fundació Caixa Rural de Vila-real, Vila-real | 🎟️ 18 €

Los Indi.os. Segunda oportunidad para disfrutar del sonido más alternativo en la capital.

📅 Sábado 21 | 🕒 20:00 | 📍 32 Millas, Castelló | 🎟️ 10-12 €

Mash Masters Winter Fest: New York Ska Jazz Ensemble + Tito Pontet. Una explosión de ska, jazz y ritmos tropicales para no dejar de bailar.

📅 Sábado 21 | 🕒 20:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 20-23 €

Californicados (Tributo a Red Hot Chili Peppers). Funk y rock californiano se funden en una noche de tributo a los grandes himnos de RHCP.

📅 Sábado 21 | 🕒 21:00 | 📍 Zeppelin Club, Castelló | 🎟️ 10-15 €

Vanhoren. Grandes músicos de la escena local se unen a la voz rockera de Myriam para revivir los mejores himnos del rock de los 70, 80 y 90.

📅 Domingo 22 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Acústics al Llavador: Junior Mackenzie. El folk-rock más íntimo suena entre las piedras históricas del antiguo lavadero.

📅 Domingo 22 | 🕒 12:00 | 📍 Llavador d'Eslida, Eslida | 🎟️ Entrada libre

Ministerio del Caos. El punk rock regresa con fuerza para cerrar el fin de semana en Benicàssim.

📅 Domingo 22 | 🕒 13:00 | 📍 El Corb, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Bosko Beuk + Ecos Eternos. Una velada de canciones con alma y melodías que perduran en la memoria.

📅 Domingo 22 | 🕒 19:00 | 📍 Casa de la Cultura de Almassora, Almassora | 🎟️ 10 €

María Marín: Sin Reglas. Una de las voces más brillantes del país recorre grandes éxitos mundiales del pop, jazz y copla con un estilo único.

📅 Domingo 22 | 🕒 19:00 | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ 7 €

'La chica zurda' (Shih-Ching Tsou). Un drama conmovedor que explora la soledad y la resiliencia en la sociedad contemporánea.

📅 Viernes 20 y sábado 21 | 🕒 19:30 y 22:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 2-3 €

'Siempre en invierno' (David Trueba). El cineasta español nos sumerge en una historia de reencuentros y secretos bajo el frío.

📅 Sábado 21 y domingo 22 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori de Peñíscola | 🎟️ 3 €

'El mercader de las cuatro estaciones' (R.W. Fassbinder). Un clásico imprescindible del cine alemán sobre la lucha contra la mediocridad social.

📅 Sábado 21 y domingo 22 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €

Teatro y danza

'Dysphoria', por Histrión Teatro. Una pieza escénica intensa que explora las fronteras de la identidad y la emoción.

📅 Viernes 20 | 🕒 19:30 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 6-8 €

'Los locos de Valencia', de Lope de Vega. El Siglo de Oro llega a la capital con una de las comedias más divertidas del autor.

📅 Sábado 21 y domingo 22 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ 3-20 €

Quarta sessió de la Lliga d’Improvisación d’Onda. El ingenio y la rapidez mental se ponen a prueba en una competición teatral sin guion.

📅 Domingo 22 | 🕒 18:30 | 📍 La Cassola de Onda | 🎟️ Entrada libre

'Spavil', per Improplana. El público decide el destino de los personajes en un espectáculo de improvisación pura.

📅 Domingo 22 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ Taquilla Inversa

Monólogos

Nadín Din, con 'Cervicienta'. Una vuelta de tuerca hilarante y feminista a los cuentos clásicos desde el humor más gamberro.

📅 Domingo 22 | 🕒 18:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 12-14 €

Para toda la familia

Play Cube: paisatges de joc. Una instalación artística e interactiva que invita a los más pequeños a explorar el arte mediante el juego.

📅 Sábado 21 | 🕒 10:15 | 📍 Museu de Belles Arts de Castelló, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Celebración del Año del Caballo 2026. La plaza se transforma en un escenario de tradición oriental con danzas de dragones, caligrafía en vivo y artesanía para despedir el año chino en familia.

📅 Sábado 21 | 🕒 11:30 | 📍 Plaza Huerto Sogueros, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Canta Canalla. Un espectáculo musical familiar donde la diversión y el ritmo están garantizados para todos.

📅 Sábado 21 | 🕒 18:00 | 📍 Plaça de l’Ajuntament de l'Alcora | 🎟️ Entrada libre

'Maléfica. La historia de Aurora'. El cuento clásico se reinventa sobre las tablas en una producción mágica para todos los públicos.

📅 Sábado 21 | 🕒 19:00 | 📍 Casa de la Cultura de Almassora | 🎟️ 7 €

Un passeig per Disney. Los clásicos de la factoría de sueños cobran vida en un musical para toda la familia.

📅 Domingo 22 | 🕒 17:00 | 📍 Teatre Municipal de Betxí | 🎟️ 16,45 €

La reina de las nieves. La magia de Andersen se despliega sobre el escenario en una producción visual deslumbrante.

📅 Domingo 22 | 🕒 17:00 | 📍 Auditori de La Vall d'Uixó | 🎟️ 12 €

Cía Patricia Pardo presenta 'Cuina'. Una propuesta circense contemporánea que mezcla acrobacias con una mirada social y punzante.

📅 Domingo 22 | 🕒 18:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 3 €

Gastronomía

XV Jornadas Gastronómicas de la Galera

Diez restaurantes del distrito marítimo rinden tributo a este tesoro del Mediterráneo con menús tradicionales y de vanguardia.

📅 Del 1 al 28 de febrero | 🕒 Horario comercial | 📍 Grao de Castellón, Castelló de la Plana | 🎟️ Consultar menús

XXIII Jornadas de la Trufa

La trufa negra vuelve a ser la gran protagonista del invierno en Morella con una nueva edición de sus Jornadas de la Trufa, una cita imprescindible para los amantes de la gastronomía, la cultura y los productos de proximidad. Durante casi dos meses, la localidad se convierte en punto de encuentro de experiencias gastronómicas, mercados especializados y propuestas culturales donde la trufa es el hilo conductor.

📅 Del 23 de febrero al 15 de marzo | Morella

Festa de la Carxofa

Este fin de semana continúan en Benicarló las Jornadas Gastronómicas de la Alcachofa, con menús y propuestas especiales en los restaurantes participantes, dentro de la programación de la Fiesta de la Alcachofa 2026.

📅 Hasta el domingo 01 de marzo | 🕒 12:00 | 📍 Varios establecimientos, Benicarló | 🎟️ 3,50 € por pincho | Ficha con todos los establecimientos participantes

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Inauguración de la escultura 'El óxido nunca duerme'. El colectivo Trashformaciones interviene el espacio industrial con su potente estética metálica.

📅 Viernes 20 | 🕒 13:00 | 📍 Calle Vilafamés Polígono Vía Europa, Almassora | 🎟️ Entrada libre

Conferencia 'Pirámide de Carstensz: Retorno a la Edad de Piedra'. Un relato de aventura extrema en los rincones más remotos de Papúa.

📅 Viernes 20 | 🕒 20:00 | 📍 Espai de la Música Mestre Vila, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Aplec de la Muntanyeta de Sant Antoni. Jornada festiva con muixeranga, danzas tradicionales y la música infantil de Dani Miquel.

📅 Sábado 21 | 🕒 10:15 | 📍 Muntanyeta de Sant Antoni, Betxí | 🎟️ Entrada libre

Visita guiada 'Torrero ¡no te duermas!'. Una oportunidad única para conocer los secretos defensivos de la emblemática torre frente al mar.

📅 Sábado 21 | 🕒 11:00 | 📍 Torre de Sant Vicent, Benicàssim | 🎟️ 2,50-5 €

Conferencia 'Odisea Everest 2000'. Un viaje visual y narrativo por la ascensión a la cima más alta del planeta

📅 Sábado 21 | 🕒 20:00 | 📍 Espai de la Música Mestre Vila, Benicàssim | 🎟️ Entrada libre

Visita guiada: 'Modernisme i poesia'. Un paseo por las calles burrianenses donde la arquitectura y la literatura se funden en cada fachada.

📅 Domingo 22 | 🕒 11:00 | 📍 Plaça Major de Burriana | 🎟️ Entrada libre

100 anys de Karpa. El Auditorio rinde homenaje al maestro nulense del cómic y el juguete con una muestra biográfica llena de originales y diseños icónicos.

📅 Hasta el 14 de febrero | 🕒 18:30 | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ Entrada libre

Carnaval

Las calles de Vila-real se llenan de color y disfraces en una jornada festiva que incluye charanga, un gran pasacalle y fin de fiesta con discomóvil.

📅 Sábado 21 | 🕒 17:30 | 📍 Calle Bayarri (inicio), Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Castelló Negre 2026

El festival despliega su red de misterio con mesas redondas, yincanas, talleres de escritura y el esperado homenaje a Manuel Rivas.

Programación VIERNES 20 🕒 17:00 | Mesa redonda 'Sin perdón' (Marta Prieto, Eduardo Bastos, Luis Artigue, Jesús Salviejo) | 📍 Menador, Castelló

| Mesa redonda 'Sin perdón' (Marta Prieto, Eduardo Bastos, Luis Artigue, Jesús Salviejo) | 📍 Menador, 🕒 18:00 | 'Cuando las cenizas hablan…' (S. Vila-Sanjuan, A. Parra, S. Valiente) | 📍 Menador, Castelló

| 'Cuando las cenizas hablan…' (S. Vila-Sanjuan, A. Parra, S. Valiente) | 📍 Menador, 🕒 18:00 | Gimcana infantil 'Investigando con Lili Lupa' | 📍 Palacio de Geldo

| Gimcana infantil 'Investigando con Lili Lupa' | 📍 Palacio de 🕒 18:30 | Yincana con actuación de Why Not | 📍 Casal Jove, Benicàssim

| Yincana con actuación de Why Not | 📍 Casal Jove, 🕒 19:00 | Premio Castelló Negre 2026 a Manuel Rivas | 📍 Menador, Castelló

| Premio Castelló Negre 2026 a Manuel Rivas | 📍 Menador, 🕒 19:30 | Exposición 'Sherlock Holmes ilustrado' + tertulia con Javier Jiménez Barco | 📍 Palacio de Geldo SÁBADO 21 🕒 11:00 | Taller infantil de escritura creativa con Miguel Alayrach | 📍 Biblioteca Palacio de Geldo

| Taller infantil de escritura creativa con Miguel Alayrach | 📍 Biblioteca Palacio de 🕒 12:30 | Taller de escritura creativa con Aurora Ruá | 📍 Biblioteca Palacio de Geldo

| Taller de escritura creativa con Aurora Ruá | 📍 Biblioteca Palacio de 🕒 16:00 | Juego de Cluedo | 📍 Biblioteca Palacio de Geldo

| Juego de Cluedo | 📍 Biblioteca Palacio de 🕒 17:30 | Escape room negro para jóvenes | 📍 Museo Rubio del Palacio de Geldo

| Escape room negro para jóvenes | 📍 Museo Rubio del Palacio de 🕒 18:30 | Espectáculo nocturno en el Cementerio | 📍 Cementerio de Castelló

| Espectáculo nocturno en el Cementerio | 📍 Cementerio de 🕒 19:30 | El interrogatorio a Sergio Vila-SanJuán | 📍 Palacio de Geldo

| El interrogatorio a Sergio Vila-SanJuán | 📍 Palacio de 🕒 23:30 | Cuentacuentos de misterio y terror para adultos | 📍 Biblioteca Palacio de Geldo

📅 Del viernes 20 al sábado 21 | 🕒 Varios horarios | 📍 Menador, Cementerio, Palacio de Geldo y otros espacios, Provincia de Castellón | Más información

