Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

La novela negra sigue siendo protagonista en una programación (del 23 de febrero al 1 de marzo) donde destaca el flamenco más actual y el viejo espíritu rockero

Alondra Bentley, María Terremoto, Ramoncín y el festival Morella Negra com la Trufa, entre las protagonistas de la semana cultural.

Nico Cruz

Castellón se convierte esta semana en el epicentro absoluto de la novela negra con dos festivales simultáneos: Castelló Negre y el prestigioso Morella Negra Com la Trufa. Pero la oferta es inabarcable: desde el rock de Ramoncín y el flamenco de María Terremoto, hasta el rescate del patrimonio musical de Morella y La Vall d'Uixó. Una semana para leer, degustar, escuchar y sentir la cultura en cada rincón de nuestra provincia.

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Nuestros planes destacados de la semana:

SONS Castelló: Alondra Bentley

SONS Castelló: Alondra Bentley

La artista anglo-española trae su universo íntimo que transita entre el folk, el pop y el indie. Bentley destaca por su capacidad de crear atmósferas envolventes que invitan al público a un viaje de luz y conexión emocional.

📅 Viernes 27 de febrero | 🕒 20:00 h | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Entrada Voluntaria

XI Morella Negra Com la Trufa

XI Morella Negra Com la Trufa

Festival Gastro-Literario que este año suma una Feria de Libros. Las Salas Góticas se convierten en la «Sala Sergio Beser», lugar de encuentro para degustar pinchos de trufa negra preparados por restaurantes de Asetmico maridados con vino «negro».

📅 Del 27 de febrero al 1 de marzo | 📍 Teatro Municipal y Salas Góticas, Morella

Música: María Terremoto en el Auditori

Música: María Terremoto en el Auditori

La cantaora jerezana llega con un viaje emocional que combina la herencia de su estirpe con una búsqueda contemporánea. Sonido auténtico, libre de artificios, con letras que transmiten ambición y determinación.

📅 Sábado 28 de febrero | 🕒 19:30 h | 📍 Sala de Cámara (Auditori), Castelló | 🎟️ 10 €

María Terremoto actuará en Castelló el 28 de febrero dentro del ciclo 'Flamenc a l'Auditori' del IVC.

Música: Ramoncín: Gira 50 Aniversario

Música: Ramoncín: Gira 50 Aniversario

El icono del rock nacional celebra medio siglo de carrera y sus 70 años de edad. Un repaso por la historia de España a través de sus himnos con una energía incombustible.

📅 Sábado 28 de febrero | 🕒 20:30 h | 📍 La Bohemia Culture Club, Castelló | 🎟️ 40 €

Fetén Fetén aBanda & UIM La Esmeralda d'Almassora

Fetén Fetén aBanda & UIM La Esmeralda d'Almassora

Jorge Arribas y Diego Galaz traen su universo de instrumentos insólitos (serrucho, violín-trompeta, flauta de silla) para unirse a los 100 músicos de la banda de Almassora. Diversión garantizada para todos los públicos.

📅 Domingo 1 de marzo | 🕒 12:00 h | 📍 Sala Sinfónica (Auditori), Castelló | 🎟️ 4 €

Fetén Fetén regresan a Castelló para ofrecer un singular concierto junto a la UIM La Esmeralda d'Almassora

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 23 de febrero

  • Concierto: Alondra Bentley Pop-folk íntimo y envolvente para abrir la semana cultural. 🕒 20:00 h | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Entrada Voluntaria
  • Conferencia: "Musical Edith Piaf" Análisis sobre la vida y obra de "la môme" francesa a cargo de Daniela y Juan Ra Castillo. 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Gratuito
Alondra Bentley protagoniza el último concierto de invierno del SONS Castelló 2026 en el Teatre del Raval.

MARTES, 24 de febrero

  • Sin actividad
MIÉRCOLES, 25 de febrero

  • Castelló Negre (Vila-real): Pablo Rivero Presentación y firma de La canguro con el conocido actor y autor. Un suspense psicológico sobre miedos contemporáneos. 🕒 19:00 h | 📍 Restaurante El Casino (Vila-real) | 🎟️ Gratuito

JUEVES, 26 de febrero

  • Patrimonio (Castellón): Música Inédita para Tecla de Morella Presentación del Libro y CD-USB con Elena Aguilar Gasulla, Mario Masó, Óscar Campos y Miguel Agost. 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Gratuito
  • Castelló Negre: Santiago Díaz Firma en Abacus Castellón (17:30 h) y encuentro literario en Nules (19:30 h) sobre su obra Jotadé.
  • Castelló Negre (Castellón): Pedro Tejada Presentación de La verdad del caso de los hnos. Villar Lledías. 🕒 19:00 h | 📍 Librería Argot (c/ San Vicente) | 🎟️ Gratuito
  • Vila-real Negra: Premios Juveniles CSN Entrega de premios del concurso de relatos con la escritora Rosana Andreu. 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Tagoba, Vila-real
  • Conferencia Magdalena: "El Pregó en color" Manuel Carceller analiza la cabalgata (1966-1971) en el XXV aniversario de las fiestas. 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló

VIERNES, 27 de febrero

  • Inauguración XI Morella Negra Com la Trufa Participación del Alcalde Bernabé Sangüesa y Adrià Deusdad (Asetmico). 🕒 19:30 h | 📍 Teatre Municipal de Morella
  • Mesa Morella Negra: “Informadores Km. 0” Periodistas locales: Miguel Agost, Joan Milián, Bárbara Villuendas e Isabel Olmos. 🕒 20:00 h | 📍 Teatre Municipal de Morella
El cartell anunciador de Morella Negra com la Trufa.

  • Sala Sergio Beser (Morella): Degustación Gastro-Literaria (pinchos de trufa y vino negro). 🕒 21:20 h | 📍 Salas Góticas Ajuntament de Morella
  • Music & Poems (Morella): Música en directo con «Barraca Dúo». 🕒 23:30 h | 📍 Bar La Nevera, Morella
  • Orquestra Simfònica de Castelló: Falla y sus horizontes Con Antonio Serrano (armónica) y dirección de Daniel Abad. 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 6 € a 16 €
  • Vila-real Negra: Graziella Moreno + Jazz con Simon Mark Taylor Quartet. 🕒 19:00 h | 📍 El Casino, Vila-real
  • Visita Guiada MUCC: Refugio Antiaéreo. 🕒 19:00 h | 📍 Plaza Tetuán
  • Cine (Benicàssim): "Aquel verano en París" (V.O. Francés). 🕒 19:30 y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal

SÁBADO, 28 de febrero

  • Morella Negra: Visita Guiada “Dançant amb la mort” Ramiro Pérez guía por el Castillo y la pintura medieval del Convent de Sant Francesc. 🕒 09:30 h | 📍 Castillo de Morella | 🎟️ Reserva previa
  • Morella Negra: Nigrum Tuber a Santiago Álvarez Entrega del reconocimiento (colgante de Gemma López) al activista cultural. 🕒 12:00 h | 📍 Teatro Municipal de Morella
  • Morella Negra: Mesa “Tubers 2026” Finalistas al 10º Premio Tuber Melanosporum: J.M. Mayorga, M. Boado, A. Rojas/P. Escribano, N. Barcardit y E. Díez. 🕒 12:15 h | 📍 Teatro Municipal de Morella
  • Morella Negra: Mesa “90 años de la Guerra Civil” Con L. García Jambrina, Leticia Sierra y David Casals-Roma. Modera Laura Gonzàlez. 🕒 17:45 h | 📍 Teatro Municipal (Entrega 10º Tuber a las 19:15 h)
  • Morella Negra: Mesa “La pulsión de la muerte” Con Toni Hill y Carlos Bassas. Conduce Alberto Valle. 🕒 19:45 h | 📍 Teatro Municipal (Firma y pinchos a las 21:00 h en Salas Góticas)
  • Concierto: Ramoncín (Gira 50 Aniversario). 🕒 20:30 h | 📍 La Bohemia
Ramoncín repasará sus 50 años de trayectoria en un concierto especial en La Bohemia.

  • Castelló Negre: Detectives del medio ambiente. 🕒 11:30 h | 📍 Ribalta
  • Castelló Negre: Greta Alonso con El asesino del invierno. 🕒 18:00 h | 📍 Forum Babel
  • Teatro Familiar: Mr. Bo (Marie de Jongh). 🕒 18:00 h | 📍 Teatre Principal

DOMINGO, 1 de marzo

  • Morella Negra: Mesa “Desde el tenebroso mar” Con Eduardo Fernán-López y Sergio Mira Jordán. Modera Charo González. 🕒 11:00 h | 📍 Teatre Municipal de Morella
  • Morella Negra: Mesa “Largas Sagas” Con Rosa Ribas y Teresa Cardona. Modera Santiago Álvarez. 🕒 12:15 h | 📍 Teatre Municipal de Morella
  • Clausura Morella Negra: Firma de libros y degustación final. 🕒 13:30 h | 📍 Sala Sergio Beser
  • Música Familiar: Fetén Fetén & UIM La Esmeralda. 🕒 12:00 h | 📍 Auditori
  • Teatro: "Parejas Imperfectas" con Toni Cantó y Lola Baldrich. 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal

TEMAS

