Qué hacer en Castellón este fin de semana: de Ramoncín a María Terremoto y un montón de planes para no parar

La música vuelve a tirar del hilo de un fin de semana que se vive como un festival a escala provincia: de Ramoncín al flamenco de María Terremoto, con paradas en el jazz, las jam sessions y los conciertos a la hora del vermut. Almassora celebra el Mig Any Fester con tres días de ambientazo, mientras Castelló encadena planes entre salas, auditorios y museos: tributos, tardeos, aniversarios y directos de energía inmediata para no parar quietos.

Y si quieres cambiar de plan, también hay opciones: cine, teatro, musical y stand up, propuestas familiares en museos, planetario y parques, y un capítulo gastronómico que huele a mar y a invierno (galera, trufa y alcachofa). Además, entre visitas guiadas, exposiciones y ferias, el fin de semana se estira hasta el domingo sin necesidad de repetir plan.

Ramoncín

El legendario "Rey del Pollo Frito" repasa sus grandes éxitos en un formato directo y electrizante.

📅 Sábado 28 | 🕒 20:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 30-40 €

Ramoncín en la Bohemia / Instagram

Mig Any Fester Almassora 2026

Mig Any Fester Almassora 2026 / Instagram

El Mesón La Picaora se convierte en el epicentro de la fiesta con tres jornadas consecutivas de música en vivo y sesiones de DJ para celebrar el ecuador del calendario festero.

Molt en Rock. La Tasqueta del Mercat se llena de energía con un concierto de puro rock para animar el mediodía.

Molt en Rock. / Instagram

📅 Sábado 28 | 🕒 12:00 | 📍 La Tasqueta del Mercat (Mercat Central), Almassora | 🎟️ Entrada libre

Mercado Medieval en Vila-real

Mercado Medieval en Vila-real / Instagram

Vila-real regresa a sus orígenes con más de 100 puestos artesanales y 40 espectáculos que incluyen juglares, desfiles musicales y actividades tradicionales por el 752º aniversario de la ciudad.

📅 Viernes 27, Sábado 28 de febrero y Domingo 01 de marzo | 📍 Vila-real | Programa completo

Jam session + Revisionista. La improvisación y el talento local se fusionan en una sesión única bajo taquilla inversa.

📅 Viernes 27 | 🕒 19:00 | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 🎟️ Taquilla Inversa

Orquestra Simfònica de Castelló. La formación clásica ofrece un recital de alto nivel con una cuidada selección de piezas.

📅 Viernes 27 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 6-16 €

Chiva Flor + artista invitado. Las nuevas voces del panorama actual presentan sus composiciones más íntimas.

📅 Viernes 27 | 🕒 20:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 12-15 €

Chiva Flor + artista invitado. / Instagram

Txetxu Altube. El reconocido cantautor madrileño trae su gira personal a una de las salas con más solera de la capital.

📅 Viernes 27 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 18-20 €

2020 + Comegente. El underground toma protagonismo en una cita imprescindible para los seguidores de la escena alternativa.

📅 Viernes 27 | 🕒 20:00 | 📍 Plug in the Gear, Benicarló | 🎟️ Entrada libre

Simon Mark Taylor Quartet. El ciclo Real Jazz arranca con la sofisticación y el ritmo de este cuarteto internacional.

📅 Viernes 27 | 🕒 20:00 | 📍 El Casino de Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Festival de Tributos Hay Poco Rock And Roll. Las mejores bandas tributo a Extremoduro, Platero y Tú y Marea se reúnen para una noche de rock nacional auténtico.

📅 Viernes 27 | 🕒 23:00 | 📍 Salatal Club, Castelló | 🎟️ 15-18 €

Festival de Tributos Hay Poco Rock And Roll / Instagram

Evas Quartet. El jazz más elegante continúa la velada nocturna con una interpretación impecable.

📅 Viernes 27 | 🕒 23:00 | 📍 Auditori Municipal Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Swamp Things. Neo Psycho Billy salvaje desde Tarragona para bailar como auténticos posesos en una sesión de puro fuego infernal.

📅 Sábado 28 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

DJ Taktel. El mediodía se anima con una selección de vinilos que conecta el jazz con la vanguardia artística.

📅 Sábado 28 | 🕒 12:00 | 📍 El Convent de Vila-real, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Le Group. Una propuesta sonora refrescante para disfrutar de la música en vivo a la hora del vermut.

📅 Sábado 28 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Le Group / Instagram

Kasparov. Versiones de pop y rock nacional e internacional para disfrutar de un tardeo con mucha energía.

📅 Sábado 28 | 🕒 18:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 € (incluye consumición)

Motörized. Un tributo atronador que rinde honores a la mítica banda de Lemmy Kilmister.

📅 Sábado 28 | 🕒 19:00 | 📍 Soho Pub, Castelló | 🎟️ Entrada libre

40º aniversario del Terra. Un gran elenco de artistas y djs celebran cuatro décadas de historia cultural en la emblemática sala.

📅 Sábado 28 | 🕒 19:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ Entrada libre

40º aniversario del Terra / Instagram

Zenit. El rock de autor toma el escenario en una tarde dedicada a los sonidos más melódicos.

📅 Sábado 28 | 🕒 19:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10 €

Gisela Morales, Rosanna Morales e Isabel Monar. Una delicada propuesta de cámara que explora la esperanza a través de la interpretación clásica.

📅 Sábado 28 | 🕒 19:00 | 📍 Museu de Belles Arts, Castelló | 🎟️ Entrada libre

María Terremoto. La heredera del cante flamenco más puro despliega su voz jonda en un escenario privilegiado.

📅 Sábado 28 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori de Castelló | 🎟️ 10 €

María Terremoto. / Mediterráneo

BS Community. El swing y el bebop se apoderan del auditorio dentro de la programación de Real Jazz.

📅 Sábado 28 | 🕒 20:00 | 📍 Auditori Músic Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Cinema. Un concierto especial que rinde homenaje a las figuras de Richy y Luis en una noche cargada de emoción.

📅 Sábado 28 | 🕒 20:00 | 📍 Isósteles Estudi, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Banda Municipal de Castelló. La formación oficial pone el broche musical a la solemne Galania de la Reina de las fiestas.

📅 Sábado 28 | 🕒 22:00 | 📍 Palau de la Festa, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Fetén Fetén aBanda & UIM La Esmeralda. Jorge Arribas y Diego Galaz despliegan su universo de instrumentos insólitos junto a los cien músicos de la banda de Almassora en un viaje por los ritmos populares.

📅 Domingo 01 | 🕒 12:00 | 📍 Auditori de Castelló, Castelló | 🎟️ 4 €

Fetén Fetén aBanda & UIM La Esmeralda / Archivo

Soul Dealers. Una de las bandas más veteranas del género repasa los grandes éxitos del Soul, Funk y Disco de los años 70 en un directo potente y cuidado.

📅 Domingo 01 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Ester Andújar Group. La voz referencia del jazz valenciano clausura el ciclo con su personal estilo y elegancia.

📅 Domingo 01 | 🕒 20:00 | 📍 Auditori Músic Vila-real | 🎟️ Entrada libre

'Aquel verano en París'. Una comedia romántica francesa que explora los sentimientos bajo el sol parisino.

📅 Viernes 27, Sábado 28 y Domingo 01 | 🕒 Varios horarios | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 2-3 €

Valor sentimental / Instagram

'Valor sentimental'. El nuevo trabajo del cineasta Joachim Trier nos sumerge en un drama nórdico profundo y reflexivo.

📅 Sábado 28 y Domingo 01 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 2-3 €

Teatro y danza

'Tota la dansa a escena: Doble traç'. Una muestra del talento de los bailarines del Centro Municipal de las Artes de Borriana sobre las tablas.

📅 Viernes 27 | 🕒 20:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'Mamma Mia'. El Grup de Teatre Entre Tots pone en escena el musical más famoso basado en las canciones de ABBA.

📅 Viernes 27, Sábado 28 y Domingo 01 | 🕒 19:00 (V-S) / 18:00 (D) | 📍 Teatre Municipal de Betxí | 🎟️ 6,50 €

'Parejas imperfectas'. Toni Cantó y Lola Baldrich protagonizan este relato sobre el reencuentro y los cuidados entre personas que enfrentan la vulnerabilidad física y económica.

📅 Sábado 28 (Peñíscola) y Domingo 01 (Castelló) | 🕒 19:00 | 📍 Palau de Congressos Peñíscola / Teatre Principal Castelló | 🎟️ 3-20 €

Parejas imperfectas / Instagram

'Tú y yo somos tres'. El humor clásico de Jardiel Poncela cobra vida en esta divertida adaptación del Grup EscenaTrama.

📅 Sábado 28 y Domingo 01 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €

Carles Sans. El componente de Tricicle presenta su desternillante espectáculo en solitario para despedirse de los escenarios.

📅 Sábado 28 | 🕒 22:30 | 📍 Teatro Mónaco, Onda | 🎟️ 5-12 €

Carles Sans actúa en Onda. / Archivo

Lliga d'Improvisació Teatral. Una competición de ingenio donde los actores crean historias al instante con la ayuda del público.

📅 Domingo 01 | 🕒 18:30 | 📍 La Cassola, Onda | 🎟️ Entrada libre

Raúl Diego. El humorista llega a la capital con su show de stand up comedy para cerrar la semana con carcajadas.

📅 Domingo 01 | 🕒 18:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Entradascastellon.es

Raúl Diego / Instagram

Para toda la familia

Observación solar con telescopios. Una oportunidad única para contemplar el sol con seguridad ante el próximo eclipse total.

📅 Sábado 28 | 🕒 11:00 | 📍 Planetario de Castelló, Grau de Castelló | 🎟️ Entrada libr

'Los detectives del medio ambiente'. Talleres lúdicos al aire libre para que los niños aprendan a cuidar el planeta mientras juegan.

📅 Sábado 28 | 🕒 11:30 | 📍 Templete del Parque Ribalta, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'Los detectives del medio ambiente'. / Instagram

Mus’n’babies. Una experiencia sensorial y musical adaptada específicamente para bebés en el entorno del museo.

📅 Sábado 28 | 🕒 17:30 | 📍 Museu de Belles Arts, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'Mr. Bo'. Una propuesta teatral visual y poética dirigida a disfrutar en familia a través del lenguaje del clown.

📅 Sábado 28 | 🕒 18:00 | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ 4 €

Taller crea tu aventura. Los más pequeños diseñan sus propios mundos de la mano del ilustrador David Sierra.

📅 Domingo 01 | 🕒 11:00 | 📍 Biblioteca de Nules, Nules | 🎟️ Entrada libre

Las Guerreras K-Pop. El fenómeno mundial del pop coreano llega en un formato de gran espectáculo familiar que fusiona potentes coreografías, música en directo y una puesta en escena vibrante.

📅 Domingo 01 | 🕒 17:00 | 📍 Gran Carpa (Parking Piscina Municipal), Almassora | 🎟️ 15 €

El concierto tributo de 'Las Guerreras K-Pop' tendrá lugar el domingo 1 de marzo en Almassora. / Mediterráneo

Gastronomía

XV Jornadas Gastronómicas de la Galera

XV Jornadas Gastronómicas de la Galera / Mediterráneo

Diez restaurantes del distrito marítimo rinden tributo a este tesoro del Mediterráneo con menús tradicionales y de vanguardia.

📅 Del 1 al 28 de febrero | 🕒 Horario comercial | 📍 Grao de Castellón, Castelló de la Plana | 🎟️ Consultar menús

XXIII Jornadas de la Trufa

XXIII Jornadas de la Trufa. / Mediterráneo

La trufa negra vuelve a ser la gran protagonista del invierno en Morella con una nueva edición de sus Jornadas de la Trufa, una cita imprescindible para los amantes de la gastronomía, la cultura y los productos de proximidad. Durante casi dos meses, la localidad se convierte en punto de encuentro de experiencias gastronómicas, mercados especializados y propuestas culturales donde la trufa es el hilo conductor.

📅 Del 23 de febrero al 15 de marzo | Morella

Festa de la Carxofa

Festa de la Carxofa / Mediterráneo

Este fin de semana continúan en Benicarló las Jornadas Gastronómicas de la Alcachofa, con menús y propuestas especiales en los restaurantes participantes, dentro de la programación de la Fiesta de la Alcachofa 2026.

📅 Hasta el domingo 01 de marzo | 🕒 12:00 | 📍 Varios establecimientos, Benicarló | 🎟️ 3,50 € por pincho | Ficha con todos los establecimientos participantes

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

'Historias misteriosas' con Miguel Alayrach. Una sesión de cuentos y enigmas diseñada para despertar la curiosidad de los más pequeños.

📅 Viernes 27 | 🕒 17:30 | 📍 Biblioteca de Vilafamés, Vilafamés | 🎟️ Entrada libre

'The rise and fall of Erik Schmidt'. Inauguración de la nueva apuesta artística contemporánea que llega al centro cultural.

📅 Viernes 27 | 🕒 19:00 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'La mala hija' con Pedro Martí. El autor desgrana los secretos de su última novela negra en un encuentro directo con los lectores.

📅 Viernes 27 | 🕒 19:00 | 📍 Librería Plácido Gómez, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Visita al Refugio Antiaéreo. Un recorrido histórico por los túneles de la memoria para entender el pasado de la ciudad.

📅 Viernes 27 | 🕒 19:00 | 📍 Plaza Tetuán, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'El clero enfront del poder'. Conferencia histórica sobre el papel de la iglesia en la transición entre dictadura y democracia.

📅 Viernes 27 | 🕒 19:00 | 📍 Menador, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Fira de Minerals. Un punto de encuentro para coleccionistas y curiosos con piezas espectaculares venidas de todas partes.

📅 Sábado 28 y Domingo 01 | 🕒 10:00 | 📍 Plaça Hort dels Corders, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Mostra TEST: Inauguración. Apertura de las nuevas muestras de Gerard Bomboí y Paco Poyato que fusionan ficción, espacio y memoria.

📅 Sábado 28 | 🕒 12:00 | 📍 El Convent de Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Pantonas: Marta Negre. Un ciclo artístico que conecta la creatividad de reconocidas pintoras con el público infantil.

📅 Sábado 28 | 🕒 11:00 | 📍 EACC, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Visita guiada al Castell Vell. Descubre los orígenes musulmanes de la ciudad en este enclave arqueológico fundamental.

📅 Sábado 28 | 🕒 11:00 | 📍 Castell Vell, Castelló | 🎟️ Entrada libre

'El asesino del invierno'. Greta Alonso conversa con los clubes de lectura sobre su intrigante universo literario.

📅 Sábado 28 | 🕒 18:00 | 📍 Librería Babel, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Taller crea tu aventura. Los más pequeños diseñan sus propios mundos de la mano del ilustrador David Sierra.

📅 Domingo 01 | 🕒 11:00 | 📍 Biblioteca de Nules | 🎟️ Entrada libre

