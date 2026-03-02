Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

¡La provincia de Castellón calienta motores para una de sus semanas más intensas! Del 2 al 8 de marzo, la agenda cultural estalla con una mezcla vibrante de tradición y vanguardia. Mientras la capital se prepara para el estallido de las fiestas de la Magdalena con los primeros toques de campanas y conciertos especiales, el resto de la provincia ofrece desde cine de autor en Peñíscola hasta potentes directos de rock internacional, citas con la novela negra y teatro social de primer nivel. Ya sea que busques el recogimiento de una exposición fotográfica, la energía de un pogo o el plan perfecto en familia bajo las estrellas del Planetari, esta semana Castellón tiene un plan para ti.

Una pieza teatral poderosa que rescata la memoria de las mujeres anónimas de generaciones pasadas. Entre costuras, partos y lavaderos, tres actrices dan voz a historias "sin importancia" que sostuvieron la vida en tiempos de miseria, todo ello salpicado de canciones y humanidad.

📅 Jueves 05 de marzo | 🕒 19:30 h | 📍 Paranimf de la Universitat Jaume I (UJI) | 🎟️ 8 € (6 € tarifa reducida)

La víspera de la Magdalena llega con una sacudida de rock psicodélico y espacial. Desde Bélgica, Gros Cœur traen su hipnótico kraut rock, precedidos por el sonido mutante y math-rock de los valencianos Noise from Mars. Energía pura para recibir las fiestas.

📅 Viernes 06 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Pub Terra, Castelló | 🎟️ 15,78 €

La mítica banda escocesa hace una parada exclusiva en su gira española. Una oportunidad única para disfrutar de su elegante mezcla de pop, folk y raíces celtas que los convirtió en referentes desde los años 80. Melodías cristalinas en un formato íntimo.

📅 Viernes 06 de marzo | 🕒 20:00 h | 📍 Cultural La Bohemia, Castelló | 🎟️ Anticipada: 28 € / Taquilla: 35 €

Una cita imprescindible para los amantes de la música clásica. El prestigioso director ruso Dima Slobodeniouk dirige a la formación titular de Les Arts junto al chelista estrella Pablo Ferrández. Un programa evocador que viaja por los paisajes nórdicos de Sibelius y la nostalgia del célebre concierto de Elgar.

📅 Viernes 06 de marzo | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos, Castelló | 🎟️ De 10 € a 20 €

El plato fuerte literario de la semana llega a Nules. Agustín Martínez, una de las voces más potentes del suspense actual (y parte del fenómeno Carmen Mola), presentará su última obra, El esplendor. Una oportunidad de oro para desgranar los secretos de la creación literaria y el género negro con un maestro del ritmo y la trama.

📅 Viernes 06 de marzo | 🕒 19:30 h | 📍 Biblioteca Municipal, Nules | 🎟️ Gratuito

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 2 de marzo

Tertulia Cultural ADALL Espacio de debate y encuentro cultural coordinado por Rosa M.ª Vilarroig. 📅 02 marzo | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Gratuito

MARTES, 3 de marzo

Presentación del libro "Olvido" Con el autor Pedro Paradís. 📅 03 marzo | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Gratuito

Con el autor Pedro Paradís. 📅 03 marzo | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Gratuito Banda Municipal de Castelló: Concierto de la Fiesta Música tradicional para celebrar la llegada de las fiestas fundacionales. 📅 03 marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ Gratuito (recoger en taquilla)

Música tradicional para celebrar la llegada de las fiestas fundacionales. 📅 03 marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ Gratuito (recoger en taquilla) Cielo profundo (Deep Sky) & Viajando con la luz Proyecciones astronómicas para todos los públicos. 📅 03 marzo | 🕒 17:00 h y 18:00 h | 📍 Planetari de Castelló | 🎟️ Consultar precio en taquilla

MIÉRCOLES, 4 de marzo

Ciclo “Ellas suenan: música de compositoras” Concierto conmemorativo del 8M a cargo del alumnado del CPMC Mestre Tàrrega. 📅 04 marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Gratuito

Concierto conmemorativo del 8M a cargo del alumnado del CPMC Mestre Tàrrega. 📅 04 marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Gratuito Proyección: La niña que sabía caminar al revés Cine infantil en el planetario. 📅 04 marzo | 🕒 18:00 h | 📍 Planetari de Castelló | 🎟️ Consultar precio

JUEVES, 5 de marzo

Cine: "Los niños de Winton" Dentro del Ciclo de Cine y Misterio Humano. 📅 05 marzo | 🕒 18:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Gratuito

Dentro del Ciclo de Cine y Misterio Humano. 📅 05 marzo | 🕒 18:00 h | 📍 Real Casino Antiguo, Castelló | 🎟️ Gratuito Iron Savior + Nurcry + Aasymar + Evanora Noche de Power Metal y ciencia ficción con la mítica banda alemana. 📅 05 marzo | 🕒 19:30 h | 📍 Pub Terra, Castelló | 🎟️ 20,40 €

Noche de Power Metal y ciencia ficción con la mítica banda alemana. 📅 05 marzo | 🕒 19:30 h | 📍 Pub Terra, Castelló | 🎟️ 20,40 € Presentación del libro "El principio de mi luz" De la autora Daniela Rotaru. 📅 05 marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Librería Babel, Castelló | 🎟️ Gratuito

De la autora Daniela Rotaru. 📅 05 marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Librería Babel, Castelló | 🎟️ Gratuito Reggae Club & Underground Artistic Gallery Música reggae, DJs y arte en vivo. 📅 05 marzo | 🕒 23:00 h | 📍 Cultural La Bohemia, Castelló | 🎟️ Gratuito

Música reggae, DJs y arte en vivo. 📅 05 marzo | 🕒 23:00 h | 📍 Cultural La Bohemia, Castelló | 🎟️ Gratuito Nules Negre: Myriam Imedio Presentación de la novela El nombre del fuego. Intriga y secretos en el inicio del festival en Nules. 📅 05 marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Biblioteca Municipal, Nules | 🎟️ Gratuito

VIERNES, 6 de marzo

Cine: "Siempre es invierno" Adaptación de la novela "Blitz" dirigida por David Trueba con David Verdaguer y Amaia Salamanca. 📅 06 marzo | 🕒 19:30 h y 22:30 h | 📍 Teatre Municipal Francesc Tàrrega, Benicàssim | 🎟️ 3 €

Taller de Danzaterapia Actividad enfocada al bienestar y movimiento. 📅 06 marzo | 🕒 18:00 h | 📍 Servicios Sociales, Peñíscola | 🎟️ Gratuito (Previa inscripción)

Actividad enfocada al bienestar y movimiento. 📅 06 marzo | 🕒 18:00 h | 📍 Servicios Sociales, Peñíscola | 🎟️ Gratuito (Previa inscripción) Exposición: "Spanish Files" de José Luís Carrillo Último día para visitar esta muestra de fotografía documental antropológica. 📅 06 marzo | 🕒 11:30-13:30 / 18:30-20:30 | 📍 Llotja del Cànem, Castelló | 🎟️ Gratuito

Último día para visitar esta muestra de fotografía documental antropológica. 📅 06 marzo | 🕒 11:30-13:30 / 18:30-20:30 | 📍 Llotja del Cànem, Castelló | 🎟️ Gratuito Nules Negre: Agustín Martínez Presentación de El esplendor y club de lectura "Cosas y Musas". 📅 06 marzo | 🕒 19:30 h | 📍 Biblioteca Municipal, Nules | 🎟️ Gratuito

SÁBADO, 7 de marzo

Toques de campanas: Víspera de la Magdalena Anuncio sonoro de la fiesta desde lo alto del Fadrí. 📅 07 marzo | 🕒 12:00 h y 20:00 h | 📍 El Fadrí (vía pública), Castelló | 🎟️ Gratuito

Anuncio sonoro de la fiesta desde lo alto del Fadrí. 📅 07 marzo | 🕒 12:00 h y 20:00 h | 📍 El Fadrí (vía pública), Castelló | 🎟️ Gratuito Cine: "Los Domingos" Drama sobre la vocación y la familia dirigido por Alauda Ruiz de Azúa. El filme ha sido el gran vencedor en la última gala de los Premios Goya. 📅 07 marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Palacio de Congresos, Peñíscola | 🎟️ 3 €

Fiesta TRAXX: Techno Magdalena 8 horas de electrónica ininterrumpida. 📅 07 marzo | 🕒 18:00 h | 📍 Cultural La Bohemia, Castelló | 🎟️ Desde 10 €

DOMINGO, 8 de marzo

Toques de campanas de la Magdalena Tradición sonora en el día grande de la ciudad. 📅 08 marzo | 🕒 06:30, 07:30 y 18:30 h | 📍 El Fadrí, Castelló | 🎟️ Gratuito

Tradición sonora en el día grande de la ciudad. 📅 08 marzo | 🕒 06:30, 07:30 y 18:30 h | 📍 El Fadrí, Castelló | 🎟️ Gratuito Fusion Jam Sesión de improvisación musical abierta a todos los estilos y artistas. 📅 08 marzo | 🕒 18:30 h | 📍 Cultural La Bohemia, Castelló | 🎟️ Gratuito

