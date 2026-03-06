Qué hacer en Castellón este fin de semana: Magdalena festa plena
La agenda del 6, 7 y 8 de marzo reúne en Castellón las mejores propuestas para disfrutar de conciertos, fiestas, ferias, festivales, cine, teatro, gastronomía y mucho más
Hemos seleccionado para ti las mejores actividades para que no te pierdas nada
Llega la Magdalena y la ciudad se pone en modo fiesta: calles a tope, música en cada esquina y una agenda que no cabe en un solo vistazo. Pero este fin de semana no es solo para quienes viven la Magdalena a pie de calle: también hay un buen puñado de planes “fuera de fiestas” para los que prefieren cambiar de escenario.
Por aquí van dos caminos en uno: una selección con el ambiente más potente del finde (tardeos, directos, DJs y noches largas) y, en paralelo, alternativas con Auditori y salas, cine, teatro y propuestas culturales y gastronómicas para disfrutar del fin de semana a tu ritmo, con o sin pañuelo festero.
Magdalena 2026
Arrancamos el primer fin de semana de fiestas. Castellón se llena de ambiente: collas, música, baile y calles a reventar de ganas de celebrar. Y ojo, porque el programa viene cargadísimo y a veces cuesta elegir.
Por eso, en esta agenda te lo ponemos fácil, hemos seleccionado para ti los actos más marchosos del finde:
VIERNES 6
- 🕒 23:00 | Kasparov. 📍 Moros d'Alqueria
- 🕒 01:00 | Los Indi.os. 📍 Moros d'Alqueria
SÁBADO 7
- 🕒 10:00 | Festival Remember. 📍 Gaiata 8- Porta de l'Om
- 🕒 12:00 | Mascletà de inicio de fiestas. 📍 Primer Molí
- 🕒 12:00 | El Serrucho. 📍 Gaiata 5 (Huerto Sogueros)
- 🕒 12:00 | Five. 📍 Escenario Bacalao (calle Luis Vives)
- 🕒 12:05 | Dj JJ + Bella Dona. 📍 Gaiata 3 (Puerta del Sol)
- 🕒 12:15 | Vermut con DJ Venenettes. 📍 Collas Calle Benicarló
- 🕒 12:30 | Mercado Artesanal. 📍 Recinto de Ferias y Mercados
- 🕒 12:30 | Mesón del Vino y la Tapa. 📍 Plaza España
- 🕒 12:30 | Feria Food Trucks. 📍 Plaza Illes Columbretes
- 🕒 12:30 | La Kinky Band. 📍 Colla Rei Barbut
- 🕒 12:30 | Jarana. 📍 Gaiata 2 (Fadrell)
- 🕒 15:00 | Festival The End. 📍 Gaiata 3 (Puerta del Sol)
- 🕒 16:00 | Cabalgata del Pregón. 📍 Avenida Rey don Jaime
- 🕒 16:00 | FIM IX- Festival Indie. 📍 Collas Calle Benicarló
- 🕒 16:00 | Magdalena Insurrecta. 📍 La Cosa Nostra
- 🕒 17:00 | Magdalena Remember Fest. 📍 Recinto de Ferias y Mercados
- 🕒 17:00 | Five. 📍 Gaiata 5 (Huerto Sogueros)
- 🕒 17:00 | Patxi Ojana. 📍 Plaza Hernán Cortes
- 🕒 17:30 | Los Makis. 📍 Plaza Tetuán
- 🕒 18:00 | Sonia y Sus Secuaces. 📍 Moros d'Alqueria
- 🕒 18:00 | DJ Mezcal. 📍 La Galeta Daurada
- 🕒 18:00 | Tributo a Estopa. 📍 Gaiata 13 (Sensal)
- 🕒 18:00 | Resilientes. 📍 Gaiata 2 (Fadrell)
- 🕒 18:00 | Los Indi.os. 📍 Colla Rei Barbut
- 🕒 18:00 | Mala Idea. 📍 Colla Bacalao
- 🕒 19:00 | Kasparov. 📍 Gaiata 5 (Huerto Sogueros)
- 🕒 19:00 | Simago Lemons. 📍 Mercado Gastronómico Pont i Gol
- 🕒 19:30 | Tardeo DJ Set. 📍 Gaiata 13 (Sensal)
- 🕒 20:00 | Showman del Serrucho. 📍 Plaza Hernán Cortes
- 🕒 20:00 | Rockolas. 📍 Nature Fest
- 🕒 20:30 | La Popera. 📍 Moros d'Alqueria
- 🕒 21:00 | Raul Camacho DJ. 📍 Gaiata 10/El Toll
- 🕒 22:00 | Enfarolà. 📍 Plaza Mayor
- 🕒 22:00 | Festival Dj's Bandalay. 📍 Gaiata 5 (Huerto Sogueros)
- 🕒 22:00 | Moron 5. 📍 Escenario Rafalafena
- 🕒 22:00 | Noche Carpa Rumana. 📍 Plaza Doctor Marañón
- 🕒 23:00 | Orquesta Centauro. 📍 Gaiata 2 (Fadrell)
- 🕒 23:00 | Barrenyo rock band. 📍 Gaiata 10/El Toll
- 🕒 23:00 | Orquesta United Band. 📍 Escenario Bacalao
- 🕒 23:30 | Bella Donna. 📍 Gaiata 3 (Puerta del Sol)
- 🕒 23:30 | La Kinky Band. 📍 Colla Rei Barbut
DOMINGO 8
- 🕒 00:00 | Las Ellas d'Oz + Isaac Oz. 📍 Colla Cabasset
- 🕒 00:00 | Partiendo La Pana. 📍 Moros d'Alqueria
- 🕒 00:00 | Font. 📍 Plaza Hernán Cortes
- 🕒 01:00 | Marsal Ventura. 📍 Gaiata 13 (Sensal)
- 🕒 01:00 | Conteo Party. 📍 Escenario Rafalafena
- 🕒 02:00 | Nane. 📍 Plaza Hernán Cortes
- 🕒 03:00 | ATL. 📍 Gaiata 13 (Sensal)
Programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2026: estos son todos los actos
Música
Orquestra de la Comunitat Valenciana. Pablo Ferrández y la formación titular de Les Arts interpretan piezas maestras del repertorio clásico.
📅 Viernes 6 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori, Castelló | 🎟️ 10-20 €
The Silencers. La mítica banda escocesa se caracteriza por una magistral mezcla melódica de influencias pop, folk y celtas tradicionales.
📅 Viernes 6 | 🕒 20:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 28-35 €
Gros Coeur + Noise From Mars. Una dosis de psicodelia y sonidos alternativos para los amantes del rock más inquieto.
📅 Viernes 6 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 15 €
White Coven. El rock clásico y progresivo toma el escenario con una propuesta potente y llena de matices.
📅 Viernes 6 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10-12 €
La Noche by Oasis. Los ritmos más actuales se apoderan de la pista para bailar hasta la madrugada.
📅 Viernes 6 | 🕒 23:45 | 📍 Santos Club, Castelló | 🎟️ 10-25 €
Blue Waves. Una veterana formación que despliega un potente directo de rock clásico y blues de los años 50 para no dejar de bailar.
📅 Sábado 7 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre
Mona Rebellion Party. Una fiesta que reivindica el papel de la mujer en la música con artistas como Meli Perea.
📅 Sábado 7 | 🕒 18:00 | 📍 Sala Frenesí, Vinaròs | 🎟️ 12 €
Fiesta Techno Traxx. Una tarde dedicada a los sonidos electrónicos de calidad con varios DJs.
📅 Sábado 7 | 🕒 18:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Concierto Rockmánticos + Sonantes + Irònics. Tres bandas comparten escenario en una noche de guitarras aseguradas.
📅 Sábado 7 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Toni Rico + Mondo Tundo + Adrivi. Trío de ases a los platos para una madrugada de electrónica.
📅 Domingo 8 | 🕒 00:50 | 📍 Zeppelin, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Big Hollers. Este virtuoso dúo valenciano rinde un homenaje acústico al country-blues de preguerra y al sonido más auténtico de Memphis.
📅 Domingo 8 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre
Estos son los conciertos que llegan a Castellón este 2026
Cine
Tarde de cine y café. Una propuesta acogedora para celebrar el Día de la Mujer con el séptimo arte.
📅 Viernes 6 | 🕒 15:30 | 📍 Edificio sociocultural, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre
Siempre es invierno. David Trueba presenta su última película, un drama íntimo que explora los sentimientos humanos.
📅 Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 | 🕒 19:30 y 22:30 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 2-3 €
Los domingos. Alauda Ruiz de Azúa narra una historia cotidiana cargada de sensibilidad y realismo.
📅 Sábado 7 y domingo 8 | 🕒 19:00 | 📍 Palau de Congressos, Peñíscola | 🎟️ 3 €
Teatro y danza
Todas las mujeres que habito. Una obra reflexiva que explora la identidad y las vivencias femeninas.
📅 Viernes 6 | 🕒 19:00 | 📍 Teatro Mónaco, Onda | 🎟️ Entrada libre
Liga de improvisación teatral. El ingenio y la rapidez mental se ponen a prueba en esta divertida competición escénica.
📅 Domingo 8 | 🕒 18:30 | 📍 La Cassola, Onda | 🎟️ Entrada libre
Gastronomía
XXIII Jornadas de la Trufa
La trufa negra vuelve a ser la gran protagonista del invierno en Morella con una nueva edición de sus Jornadas de la Trufa, una cita imprescindible para los amantes de la gastronomía, la cultura y los productos de proximidad. Durante casi dos meses, la localidad se convierte en punto de encuentro de experiencias gastronómicas, mercados especializados y propuestas culturales donde la trufa es el hilo conductor.
📅 Del 23 de febrero al 15 de marzo | Morella
¿Dónde comer la mejor calçotada en Castellón? 8 paradas obligatorias de Les Useres al Grau
Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos
Firma de libros: Sandra Bruce. La autora comparte impresiones con sus lectores y dedica ejemplares de su última obra.
📅 Viernes 6 | 🕒 10:00 | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Dones que van marcar el ritme. Una conferencia que rescata la figura de mujeres clave en la historia musical y social.
📅 Viernes 6 | 🕒 17:00 | 📍 Centre Cívic Molí Vell, Rossell | 🎟️ Entrada libre
Charla 'Generación del 27'. Un recorrido didáctico y ameno por una de las etapas más brillantes de nuestras letras.
📅 Viernes 6 | 🕒 18:30 | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Entrada libre
Presentación: El nombre del fuego. Myriam Imedio desgrana los secretos de su nueva novela dentro del festival Castelló Negre.
📅 Viernes 6 | 🕒 19:00 | 📍 Biblioteca, Nules | 🎟️ Entrada libre
Gala Premi Clara Campoamor. Entrega de galardones en un acto que celebra la igualdad y el compromiso social.
📅 Viernes 6 | 🕒 19:00 | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ Entrada libre
Club de lectura 'Cosas y musas'. El escritor Agustín Martínez participa en un encuentro cercano para analizar su obra.
📅 Sábado 7 | 🕒 20:00 | 📍 Biblioteca, Nules | 🎟️ Entrada libre
¿Tienes ideas geniales para planes, rutas o gastronomía? Nos encantaría conocerlas. Envíanos tus sugerencias por correo a web@epmediterraneo.com o por WhatsApp al 680 558 577. ¡Esperamos tus aportes!
