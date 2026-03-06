Qué hacer en Castellón este fin de semana: Magdalena festa plena

Llega la Magdalena y la ciudad se pone en modo fiesta: calles a tope, música en cada esquina y una agenda que no cabe en un solo vistazo. Pero este fin de semana no es solo para quienes viven la Magdalena a pie de calle: también hay un buen puñado de planes “fuera de fiestas” para los que prefieren cambiar de escenario.

Por aquí van dos caminos en uno: una selección con el ambiente más potente del finde (tardeos, directos, DJs y noches largas) y, en paralelo, alternativas con Auditori y salas, cine, teatro y propuestas culturales y gastronómicas para disfrutar del fin de semana a tu ritmo, con o sin pañuelo festero.

Arrancamos el primer fin de semana de fiestas. Castellón se llena de ambiente: collas, música, baile y calles a reventar de ganas de celebrar. Y ojo, porque el programa viene cargadísimo y a veces cuesta elegir.

Por eso, en esta agenda te lo ponemos fácil, hemos seleccionado para ti los actos más marchosos del finde:

VIERNES 6

🕒 23:00 | Kasparov . 📍 Moros d'Alqueria

. 📍 Moros d'Alqueria 🕒 01:00 | Los Indi.os. 📍 Moros d'Alqueria

SÁBADO 7

🕒 10:00 | Festival Remember . 📍 Gaiata 8- Porta de l'Om

. 📍 Gaiata 8- Porta de l'Om 🕒 12:00 | Mascletà de inicio de fiestas . 📍 Primer Molí

. 📍 Primer Molí 🕒 12:00 | El Serrucho . 📍 Gaiata 5 (Huerto Sogueros)

. 📍 Gaiata 5 (Huerto Sogueros) 🕒 12:00 | Five . 📍 Escenario Bacalao (calle Luis Vives)

. 📍 Escenario Bacalao (calle Luis Vives) 🕒 12:05 | Dj JJ + Bella Dona . 📍 Gaiata 3 (Puerta del Sol)

. 📍 Gaiata 3 (Puerta del Sol) 🕒 12:15 | Vermut con DJ Venenettes. 📍 Collas Calle Benicarló

Mercat Artesanal / Mediterráneo

🕒 12:30 | Mercado Artesanal . 📍 Recinto de Ferias y Mercados

. 📍 Recinto de Ferias y Mercados 🕒 12:30 | Mesón del Vino y la Tapa . 📍 Plaza España

. 📍 Plaza España 🕒 12:30 | Feria Food Trucks . 📍 Plaza Illes Columbretes

. 📍 Plaza Illes Columbretes 🕒 12:30 | La Kinky Band . 📍 Colla Rei Barbut

. 📍 Colla Rei Barbut 🕒 12:30 | Jarana . 📍 Gaiata 2 (Fadrell)

. 📍 Gaiata 2 (Fadrell) 🕒 15:00 | Festival The End . 📍 Gaiata 3 (Puerta del Sol)

. 📍 Gaiata 3 (Puerta del Sol) 🕒 16:00 | Cabalgata del Pregón . 📍 Avenida Rey don Jaime

. 📍 Avenida Rey don Jaime 🕒 16:00 | FIM IX- Festival Indie . 📍 Collas Calle Benicarló

. 📍 Collas Calle Benicarló 🕒 16:00 | Magdalena Insurrecta . 📍 La Cosa Nostra

. 📍 La Cosa Nostra 🕒 17:00 | Magdalena Remember Fest . 📍 Recinto de Ferias y Mercados

. 📍 Recinto de Ferias y Mercados 🕒 17:00 | Five . 📍 Gaiata 5 (Huerto Sogueros)

. 📍 Gaiata 5 (Huerto Sogueros) 🕒 17:00 | Patxi Ojana . 📍 Plaza Hernán Cortes

. 📍 Plaza Hernán Cortes 🕒 17:30 | Los Makis . 📍 Plaza Tetuán

. 📍 Plaza Tetuán 🕒 18:00 | Sonia y Sus Secuaces . 📍 Moros d'Alqueria

. 📍 Moros d'Alqueria 🕒 18:00 | DJ Mezcal . 📍 La Galeta Daurada

. 📍 La Galeta Daurada 🕒 18:00 | Tributo a Estopa . 📍 Gaiata 13 (Sensal)

. 📍 Gaiata 13 (Sensal) 🕒 18:00 | Resilientes . 📍 Gaiata 2 (Fadrell)

. 📍 Gaiata 2 (Fadrell) 🕒 18:00 | Los Indi.os . 📍 Colla Rei Barbut

. 📍 Colla Rei Barbut 🕒 18:00 | Mala Idea . 📍 Colla Bacalao

. 📍 Colla Bacalao 🕒 19:00 | Kasparov . 📍 Gaiata 5 (Huerto Sogueros)

. 📍 Gaiata 5 (Huerto Sogueros) 🕒 19:00 | Simago Lemons . 📍 Mercado Gastronómico Pont i Gol

. 📍 Mercado Gastronómico Pont i Gol 🕒 19:30 | Tardeo DJ Set . 📍 Gaiata 13 (Sensal)

. 📍 Gaiata 13 (Sensal) 🕒 20:00 | Showman del Serrucho . 📍 Plaza Hernán Cortes

. 📍 Plaza Hernán Cortes 🕒 20:00 | Rockolas . 📍 Nature Fest

. 📍 Nature Fest 🕒 20:30 | La Popera . 📍 Moros d'Alqueria

. 📍 Moros d'Alqueria 🕒 21:00 | Raul Camacho DJ . 📍 Gaiata 10/El Toll

. 📍 Gaiata 10/El Toll 🕒 22:00 | Enfarolà . 📍 Plaza Mayor

. 📍 Plaza Mayor 🕒 22:00 | Festival Dj's Bandalay . 📍 Gaiata 5 (Huerto Sogueros)

. 📍 Gaiata 5 (Huerto Sogueros) 🕒 22:00 | Moron 5 . 📍 Escenario Rafalafena

. 📍 Escenario Rafalafena 🕒 22:00 | Noche Carpa Rumana . 📍 Plaza Doctor Marañón

. 📍 Plaza Doctor Marañón 🕒 23:00 | Orquesta Centauro . 📍 Gaiata 2 (Fadrell)

. 📍 Gaiata 2 (Fadrell) 🕒 23:00 | Barrenyo rock band . 📍 Gaiata 10/El Toll

. 📍 Gaiata 10/El Toll 🕒 23:00 | Orquesta United Band . 📍 Escenario Bacalao

. 📍 Escenario Bacalao 🕒 23:30 | Bella Donna . 📍 Gaiata 3 (Puerta del Sol)

. 📍 Gaiata 3 (Puerta del Sol) 🕒 23:30 | La Kinky Band. 📍 Colla Rei Barbut

DOMINGO 8

🕒 00:00 | Las Ellas d'Oz + Isaac Oz . 📍 Colla Cabasset

. 📍 Colla Cabasset 🕒 00:00 | Partiendo La Pana . 📍 Moros d'Alqueria

. 📍 Moros d'Alqueria 🕒 00:00 | Font . 📍 Plaza Hernán Cortes

. 📍 Plaza Hernán Cortes 🕒 01:00 | Marsal Ventura . 📍 Gaiata 13 (Sensal)

. 📍 Gaiata 13 (Sensal) 🕒 01:00 | Conteo Party . 📍 Escenario Rafalafena

. 📍 Escenario Rafalafena 🕒 02:00 | Nane . 📍 Plaza Hernán Cortes

. 📍 Plaza Hernán Cortes 🕒 03:00 | ATL. 📍 Gaiata 13 (Sensal)

Orquestra de la Comunitat Valenciana. Pablo Ferrández y la formación titular de Les Arts interpretan piezas maestras del repertorio clásico.

📅 Viernes 6 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori, Castelló | 🎟️ 10-20 €

The Silencers. La mítica banda escocesa se caracteriza por una magistral mezcla melódica de influencias pop, folk y celtas tradicionales.

📅 Viernes 6 | 🕒 20:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 28-35 €

Gros Coeur + Noise From Mars. Una dosis de psicodelia y sonidos alternativos para los amantes del rock más inquieto.

📅 Viernes 6 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 15 €

White Coven. El rock clásico y progresivo toma el escenario con una propuesta potente y llena de matices.

📅 Viernes 6 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10-12 €

White Coven / Instagram

La Noche by Oasis. Los ritmos más actuales se apoderan de la pista para bailar hasta la madrugada.

📅 Viernes 6 | 🕒 23:45 | 📍 Santos Club, Castelló | 🎟️ 10-25 €

Blue Waves. Una veterana formación que despliega un potente directo de rock clásico y blues de los años 50 para no dejar de bailar.

📅 Sábado 7 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Mona Rebellion Party. Una fiesta que reivindica el papel de la mujer en la música con artistas como Meli Perea.

📅 Sábado 7 | 🕒 18:00 | 📍 Sala Frenesí, Vinaròs | 🎟️ 12 €

Fiesta Techno Traxx. Una tarde dedicada a los sonidos electrónicos de calidad con varios DJs.

📅 Sábado 7 | 🕒 18:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Concierto Rockmánticos + Sonantes + Irònics. Tres bandas comparten escenario en una noche de guitarras aseguradas.

📅 Sábado 7 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Toni Rico + Mondo Tundo + Adrivi. Trío de ases a los platos para una madrugada de electrónica.

📅 Domingo 8 | 🕒 00:50 | 📍 Zeppelin, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Big Hollers. Este virtuoso dúo valenciano rinde un homenaje acústico al country-blues de preguerra y al sonido más auténtico de Memphis.

📅 Domingo 8 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Tarde de cine y café. Una propuesta acogedora para celebrar el Día de la Mujer con el séptimo arte.

📅 Viernes 6 | 🕒 15:30 | 📍 Edificio sociocultural, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre

Siempre es invierno. David Trueba presenta su última película, un drama íntimo que explora los sentimientos humanos.

📅 Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 | 🕒 19:30 y 22:30 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 2-3 €

Siempre es invierno. / Mediterráneo

Los domingos. Alauda Ruiz de Azúa narra una historia cotidiana cargada de sensibilidad y realismo.

📅 Sábado 7 y domingo 8 | 🕒 19:00 | 📍 Palau de Congressos, Peñíscola | 🎟️ 3 €

Teatro y danza

Todas las mujeres que habito. Una obra reflexiva que explora la identidad y las vivencias femeninas.

📅 Viernes 6 | 🕒 19:00 | 📍 Teatro Mónaco, Onda | 🎟️ Entrada libre

Liga de improvisación teatral. El ingenio y la rapidez mental se ponen a prueba en esta divertida competición escénica.

📅 Domingo 8 | 🕒 18:30 | 📍 La Cassola, Onda | 🎟️ Entrada libre

Gastronomía

XXIII Jornadas de la Trufa

XXIII Jornadas de la Trufa. / Mediterráneo

La trufa negra vuelve a ser la gran protagonista del invierno en Morella con una nueva edición de sus Jornadas de la Trufa, una cita imprescindible para los amantes de la gastronomía, la cultura y los productos de proximidad. Durante casi dos meses, la localidad se convierte en punto de encuentro de experiencias gastronómicas, mercados especializados y propuestas culturales donde la trufa es el hilo conductor.

📅 Del 23 de febrero al 15 de marzo | Morella

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Firma de libros: Sandra Bruce. La autora comparte impresiones con sus lectores y dedica ejemplares de su última obra.

📅 Viernes 6 | 🕒 10:00 | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Dones que van marcar el ritme. Una conferencia que rescata la figura de mujeres clave en la historia musical y social.

📅 Viernes 6 | 🕒 17:00 | 📍 Centre Cívic Molí Vell, Rossell | 🎟️ Entrada libre

Charla 'Generación del 27'. Un recorrido didáctico y ameno por una de las etapas más brillantes de nuestras letras.

📅 Viernes 6 | 🕒 18:30 | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Presentación: El nombre del fuego. Myriam Imedio desgrana los secretos de su nueva novela dentro del festival Castelló Negre.

📅 Viernes 6 | 🕒 19:00 | 📍 Biblioteca, Nules | 🎟️ Entrada libre

Gala Premi Clara Campoamor. Entrega de galardones en un acto que celebra la igualdad y el compromiso social.

📅 Viernes 6 | 🕒 19:00 | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ Entrada libre

Club de lectura 'Cosas y musas'. El escritor Agustín Martínez participa en un encuentro cercano para analizar su obra.

📅 Sábado 7 | 🕒 20:00 | 📍 Biblioteca, Nules | 🎟️ Entrada libre

