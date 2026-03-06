Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Qué hacer en Castellón este fin de semana: Magdalena festa plena

La agenda del 6, 7 y 8 de marzo reúne en Castellón las mejores propuestas para disfrutar de conciertos, fiestas, ferias, festivales, cine, teatro, gastronomía y mucho más

Hemos seleccionado para ti las mejores actividades para que no te pierdas nada

No te pierdas los mejores planes del fin de semana en Castellón

Néstor Marín

Fede Navarro

Fede Navarro

Castellón

Llega la Magdalena y la ciudad se pone en modo fiesta: calles a tope, música en cada esquina y una agenda que no cabe en un solo vistazo. Pero este fin de semana no es solo para quienes viven la Magdalena a pie de calle: también hay un buen puñado de planes “fuera de fiestas” para los que prefieren cambiar de escenario.

Por aquí van dos caminos en uno: una selección con el ambiente más potente del finde (tardeos, directos, DJs y noches largas) y, en paralelo, alternativas con Auditori y salas, cine, teatro y propuestas culturales y gastronómicas para disfrutar del fin de semana a tu ritmo, con o sin pañuelo festero.

Toda la información completa, aquí abajo 👇🏻 Y si quieres ver lo que sucedió la semana pasada pincha aquí 👈🏻

Magdalena 2026

Arrancamos el primer fin de semana de fiestas. Castellón se llena de ambiente: collas, música, baile y calles a reventar de ganas de celebrar. Y ojo, porque el programa viene cargadísimo y a veces cuesta elegir.

Por eso, en esta agenda te lo ponemos fácil, hemos seleccionado para ti los actos más marchosos del finde:

VIERNES 6

  • 🕒 23:00 | Kasparov. 📍 Moros d'Alqueria
  • 🕒 01:00 | Los Indi.os. 📍 Moros d'Alqueria

SÁBADO 7

  • 🕒 10:00 | Festival Remember. 📍 Gaiata 8- Porta de l'Om
  • 🕒 12:00 | Mascletà de inicio de fiestas. 📍 Primer Molí
  • 🕒 12:00 | El Serrucho. 📍 Gaiata 5 (Huerto Sogueros)
  • 🕒 12:00 | Five. 📍 Escenario Bacalao (calle Luis Vives)
  • 🕒 12:05 | Dj JJ + Bella Dona. 📍 Gaiata 3 (Puerta del Sol)
  • 🕒 12:15 | Vermut con DJ Venenettes. 📍 Collas Calle Benicarló
Mercat Artesanal

Mercat Artesanal / Mediterráneo

  • 🕒 12:30 | Mercado Artesanal. 📍 Recinto de Ferias y Mercados
  • 🕒 12:30 | Mesón del Vino y la Tapa. 📍 Plaza España
  • 🕒 12:30 | Feria Food Trucks. 📍 Plaza Illes Columbretes
  • 🕒 12:30 | La Kinky Band. 📍 Colla Rei Barbut
  • 🕒 12:30 | Jarana. 📍 Gaiata 2 (Fadrell)
  • 🕒 15:00 | Festival The End. 📍 Gaiata 3 (Puerta del Sol)
  • 🕒 16:00 | Cabalgata del Pregón. 📍 Avenida Rey don Jaime
  • 🕒 16:00 | FIM IX- Festival Indie. 📍 Collas Calle Benicarló
  • 🕒 16:00 | Magdalena Insurrecta. 📍 La Cosa Nostra
  • 🕒 17:00 | Magdalena Remember Fest. 📍 Recinto de Ferias y Mercados
  • 🕒 17:00 | Five. 📍 Gaiata 5 (Huerto Sogueros)
  • 🕒 17:00 | Patxi Ojana. 📍 Plaza Hernán Cortes
  • 🕒 17:30 | Los Makis. 📍 Plaza Tetuán
  • 🕒 18:00 | Sonia y Sus Secuaces. 📍 Moros d'Alqueria
  • 🕒 18:00 | DJ Mezcal. 📍 La Galeta Daurada
  • 🕒 18:00 | Tributo a Estopa. 📍 Gaiata 13 (Sensal)
  • 🕒 18:00 | Resilientes. 📍 Gaiata 2 (Fadrell)
  • 🕒 18:00 | Los Indi.os. 📍 Colla Rei Barbut
  • 🕒 18:00 | Mala Idea. 📍 Colla Bacalao
  • 🕒 19:00 | Kasparov. 📍 Gaiata 5 (Huerto Sogueros)
  • 🕒 19:00 | Simago Lemons. 📍 Mercado Gastronómico Pont i Gol
  • 🕒 19:30 | Tardeo DJ Set. 📍 Gaiata 13 (Sensal)
  • 🕒 20:00 | Showman del Serrucho. 📍 Plaza Hernán Cortes
  • 🕒 20:00 | Rockolas. 📍 Nature Fest
  • 🕒 20:30 | La Popera. 📍 Moros d'Alqueria
  • 🕒 21:00 | Raul Camacho DJ. 📍 Gaiata 10/El Toll
  • 🕒 22:00 | Enfarolà. 📍 Plaza Mayor
  • 🕒 22:00 | Festival Dj's Bandalay. 📍 Gaiata 5 (Huerto Sogueros)
  • 🕒 22:00 | Moron 5. 📍 Escenario Rafalafena
  • 🕒 22:00 | Noche Carpa Rumana. 📍 Plaza Doctor Marañón
  • 🕒 23:00 | Orquesta Centauro. 📍 Gaiata 2 (Fadrell)
  • 🕒 23:00 | Barrenyo rock band. 📍 Gaiata 10/El Toll
  • 🕒 23:00 | Orquesta United Band. 📍 Escenario Bacalao
  • 🕒 23:30 | Bella Donna. 📍 Gaiata 3 (Puerta del Sol)
  • 🕒 23:30 | La Kinky Band. 📍 Colla Rei Barbut

DOMINGO 8

  • 🕒 00:00 | Las Ellas d'Oz + Isaac Oz. 📍 Colla Cabasset
  • 🕒 00:00 | Partiendo La Pana. 📍 Moros d'Alqueria
  • 🕒 00:00 | Font. 📍 Plaza Hernán Cortes
  • 🕒 01:00 | Marsal Ventura. 📍 Gaiata 13 (Sensal)
  • 🕒 01:00 | Conteo Party. 📍 Escenario Rafalafena
  • 🕒 02:00 | Nane. 📍 Plaza Hernán Cortes
  • 🕒 03:00 | ATL. 📍 Gaiata 13 (Sensal)

Programa oficial de las Fiestas de la Magdalena 2026: estos son todos los actos

Música

Orquestra de la Comunitat Valenciana. Pablo Ferrández y la formación titular de Les Arts interpretan piezas maestras del repertorio clásico.

📅 Viernes 6 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori, Castelló | 🎟️ 10-20 €

The Silencers. La mítica banda escocesa se caracteriza por una magistral mezcla melódica de influencias pop, folk y celtas tradicionales.

📅 Viernes 6 | 🕒 20:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 28-35 €

Gros Coeur + Noise From Mars. Una dosis de psicodelia y sonidos alternativos para los amantes del rock más inquieto.

📅 Viernes 6 | 🕒 20:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 15 €

White Coven. El rock clásico y progresivo toma el escenario con una propuesta potente y llena de matices.

📅 Viernes 6 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 10-12 €

White Coven

White Coven / Instagram

La Noche by Oasis. Los ritmos más actuales se apoderan de la pista para bailar hasta la madrugada.

📅 Viernes 6 | 🕒 23:45 | 📍 Santos Club, Castelló | 🎟️ 10-25 €

Blue Waves. Una veterana formación que despliega un potente directo de rock clásico y blues de los años 50 para no dejar de bailar.

📅 Sábado 7 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Mona Rebellion Party. Una fiesta que reivindica el papel de la mujer en la música con artistas como Meli Perea.

📅 Sábado 7 | 🕒 18:00 | 📍 Sala Frenesí, Vinaròs | 🎟️ 12 €

Fiesta Techno Traxx. Una tarde dedicada a los sonidos electrónicos de calidad con varios DJs.

📅 Sábado 7 | 🕒 18:00 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Concierto Rockmánticos + Sonantes + Irònics. Tres bandas comparten escenario en una noche de guitarras aseguradas.

📅 Sábado 7 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Toni Rico + Mondo Tundo + Adrivi. Trío de ases a los platos para una madrugada de electrónica.

📅 Domingo 8 | 🕒 00:50 | 📍 Zeppelin, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Big Hollers. Este virtuoso dúo valenciano rinde un homenaje acústico al country-blues de preguerra y al sonido más auténtico de Memphis.

📅 Domingo 8 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Estos son los conciertos que llegan a Castellón este 2026

Cine

Tarde de cine y café. Una propuesta acogedora para celebrar el Día de la Mujer con el séptimo arte.

📅 Viernes 6 | 🕒 15:30 | 📍 Edificio sociocultural, Peñíscola | 🎟️ Entrada libre

Siempre es invierno. David Trueba presenta su última película, un drama íntimo que explora los sentimientos humanos.

📅 Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 | 🕒 19:30 y 22:30 | 📍 Teatre Municipal, Benicàssim | 🎟️ 2-3 €

Siempre es invierno.

Siempre es invierno. / Mediterráneo

Los domingos. Alauda Ruiz de Azúa narra una historia cotidiana cargada de sensibilidad y realismo.

📅 Sábado 7 y domingo 8 | 🕒 19:00 | 📍 Palau de Congressos, Peñíscola | 🎟️ 3 €

Cartelera de cine en Castellón

Teatro y danza

Todas las mujeres que habito. Una obra reflexiva que explora la identidad y las vivencias femeninas.

📅 Viernes 6 | 🕒 19:00 | 📍 Teatro Mónaco, Onda | 🎟️ Entrada libre

Liga de improvisación teatral. El ingenio y la rapidez mental se ponen a prueba en esta divertida competición escénica.

📅 Domingo 8 | 🕒 18:30 | 📍 La Cassola, Onda | 🎟️ Entrada libre

Gastronomía

XXIII Jornadas de la Trufa

XXIII Jornadas de la Trufa.

XXIII Jornadas de la Trufa. / Mediterráneo

La trufa negra vuelve a ser la gran protagonista del invierno en Morella con una nueva edición de sus Jornadas de la Trufa, una cita imprescindible para los amantes de la gastronomía, la cultura y los productos de proximidad. Durante casi dos meses, la localidad se convierte en punto de encuentro de experiencias gastronómicas, mercados especializados y propuestas culturales donde la trufa es el hilo conductor.

📅 Del 23 de febrero al 15 de marzo | Morella

¿Dónde comer la mejor calçotada en Castellón? 8 paradas obligatorias de Les Useres al Grau

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Firma de libros: Sandra Bruce. La autora comparte impresiones con sus lectores y dedica ejemplares de su última obra.

📅 Viernes 6 | 🕒 10:00 | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Dones que van marcar el ritme. Una conferencia que rescata la figura de mujeres clave en la historia musical y social.

📅 Viernes 6 | 🕒 17:00 | 📍 Centre Cívic Molí Vell, Rossell | 🎟️ Entrada libre

Charla 'Generación del 27'. Un recorrido didáctico y ameno por una de las etapas más brillantes de nuestras letras.

📅 Viernes 6 | 🕒 18:30 | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Presentación: El nombre del fuego. Myriam Imedio desgrana los secretos de su nueva novela dentro del festival Castelló Negre.

📅 Viernes 6 | 🕒 19:00 | 📍 Biblioteca, Nules | 🎟️ Entrada libre

Gala Premi Clara Campoamor. Entrega de galardones en un acto que celebra la igualdad y el compromiso social.

📅 Viernes 6 | 🕒 19:00 | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ Entrada libre

Club de lectura 'Cosas y musas'. El escritor Agustín Martínez participa en un encuentro cercano para analizar su obra.

📅 Sábado 7 | 🕒 20:00 | 📍 Biblioteca, Nules | 🎟️ Entrada libre

Noticias relacionadas y más

¿Tienes ideas geniales para planes, rutas o gastronomía? Nos encantaría conocerlas. Envíanos tus sugerencias por correo a web@epmediterraneo.com o por WhatsApp al 680 558 577. ¡Esperamos tus aportes!

El tiempo en Peníscola/Peñíscola: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

Así solventará el CD Castellón la sanción a Pablo Hernández: «Tengo un staff increíble»

El Villarreal afronta un marzo clave para sellar su regreso a la Champions

Arquitectura, diseño y tecnología: claves en la 32ª Muestra de Porcelanosa

Ruth Tirado, matrona: "El 4,5% de casos de cáncer son atribuibles al virus del papiloma"

La justicia de Castellón da un 'palo' a la Agencia Tributaria al absolver a dos acusados de insolvencia punible

Qué hacer en Castellón este fin de semana: Magdalena festa plena

El tiempo en Castelló de la Plana: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

