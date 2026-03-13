Qué hacer en Castellón este fin de semana: Juan Magán y la recta final de la Magdalena antes del Vítol

Llega la recta final de fiestas y se acerca el 'Vítol' y, a estas alturas, ya no hace falta calentar motores: Castellón sigue en modo fiesta total, con el ambiente todavía arriba y con ganas de apurar los últimos días hasta el final. La agenda, esta vez, viene mucho más concentrada en el corazón magdalenero, con menos escapadas “fuera de fiestas” y casi todo girando alrededor de los actos grandes, la pólvora, los desfiles y las noches largas.

Entre los imprescindibles, sobresalen dos nombres propios para quienes buscan rematar el finde con música y ambiente multitudinario: Juan Magán, el viernes, y DePol, el sábado, dos de los conciertos más potentes de estos últimos compases festivos. Y aunque todavía quedan planes culturales, cine, alguna cita gastronómica y propuestas para salir de la ciudad por unas horas, lo cierto es que el protagonismo es, casi por completo, para una Magdalena que ya encara su despedida.

Será el último arreón antes de que, a partir de la semana que viene, Castellón recupere poco a poco su pulso habitual. Aunque, visto el calendario, la calma tampoco durará demasiado: con las Fallas ya asomando, marzo no da mucho margen para bajar el ritmo. La semana que viene, más.

Segundo y último fin de semana de fiestas: el cuerpo quizá flojea, pero las ganas todavía tiran. Castellón afronta estos últimos días con ambiente de sobra, más de un baile pendiente y ganas de apurar hasta el último trago antes de pensar en descansar. Por eso, en esta agenda te lo ponemos fácil, hemos seleccionado para ti los actos más marchosos del finde:

Viernes 13 de marzo

11:30 h | Espectáculo de animación infantil en la plaza Huerto Sogueros.

en la plaza Huerto Sogueros. 12:00 h | INTERSOLFA. XXXV Festival Internacional de Música de Festa actuaciones en la plaza Mayor y posterior desfile hasta el recinto de mascletaes.

actuaciones en la plaza Mayor y posterior desfile hasta el recinto de mascletaes. 14:00 h | Quinta jornada del XXX Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Global Foc.

en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de 17:00 h | Corrida de toros en la Plaza de Toros, con toros de Hnos. García Jiménez y Olga Jiménez para José María Manzanares, Roca Rey y Pablo Aguado.

en la Plaza de Toros, con toros de Hnos. García Jiménez y Olga Jiménez para 18:00 h | Teatro: ‘Otra de Romeo’ en el Teatre del Raval, a cargo de G.T. Entre Bastidores.

en el Teatre del Raval, a cargo de G.T. Entre Bastidores. 18:00 h | Teatro: ‘Defendiendo al cavernícola’ en el Centro Cultural La Marina, a cargo de G.T. Brau Blocau.

en el Centro Cultural La Marina, a cargo de G.T. Brau Blocau. 18:00 h | Desfile Internacional de Animación con recorrido por el centro de la ciudad y participación de bandas internacionales.

con recorrido por el centro de la ciudad y participación de bandas internacionales. 18:00 h | Mala Idea. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas.

Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas. 18:00 h | Patxi Ojana . Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)

. Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art) 20:30 h | Concierto sinfónico ‘Esencia de la Copla’ con el artista Juanra Castillo, bajo la dirección del maestro Juanjo Carratalá.

con el artista Juanra Castillo, bajo la dirección del maestro Juanjo Carratalá. 21:00 h | Barbacoa popular gran degustación de chorizos y longanizas gigantes en la avenida Blasco Ibáñez, esquina con calle Gonzalo Puerto Mezquita.

gran degustación de chorizos y longanizas gigantes en la avenida Blasco Ibáñez, esquina con calle Gonzalo Puerto Mezquita. 23:00 h | Piromusical ‘Serendipia’ y show de drones ‘Historia de Castelló al cel’ espectáculo extraordinario a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo y Ximenez & Umiles.

Juan Magán es el 'rey del electrolatino'. / Mediterráneo

23:30 h | Actuación de Juan Magan en el recinto de conciertos.

en el recinto de conciertos. 23:30 h | Jarana. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas.

Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas. 23:30 h | Super8. Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)

Sábado 14 de marzo

12:00 h | Mascletà en el puerto pesquero en la c/ Escollera de Poniente, a cargo de Pirotecnia Peñarroja.

en la c/ Escollera de Poniente, a cargo de Pirotecnia Peñarroja. 12:00 h | XI Trobada de Muixerangues de Castelló al inicio de la Avenida Lledó, con la participación de distintas agrupaciones.

al inicio de la Avenida Lledó, con la participación de distintas agrupaciones. 14:00 h | Sexta jornada del XXX Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Tamarit.

en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de 16:00 h | Ofrenda de flores a la Mare de Déu del Lledó con recorrido desde la plaza Mayor hasta la basílica.

con recorrido desde la plaza Mayor hasta la basílica. 17:00 h | Corrida de toros en la Plaza de Toros, con toros de Zalduendo para Sebastián Castella, Daniel Luque y Emilio de Justo.

en la Plaza de Toros, con toros de para 17:00 h | VII Campeonato de Morra ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Escultor Viciano.

en la calle Escultor Viciano. 18:00 h | Teatro: ‘Pic-Nic’ en el Teatre del Raval, a cargo de Espiral de Teatro.

en el Teatre del Raval, a cargo de Espiral de Teatro. 18:30 h | The Lorian. Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas.

Organiza Colla Rei Barbut, en la Plaza de las Aulas. 20:00 h | Concierto extraordinario de la U.S. Air Forces in Europe and Air Forces Africa Band en la plaza Mayor.

en la plaza Mayor. 20:30 h | Desfile extraordinario 50 aniversario Moros d'Alquería con recorrido por el centro de la ciudad.

con recorrido por el centro de la ciudad. 21:00 h | Malaidea . Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)

. Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art) 22:30 h | Actuación de Carlos Álvarez en el recinto de conciertos.

en el recinto de conciertos. 23:00 h | Castillo de fuegos en la explanada del Auditorio, a cargo de Pirotecnia del Alto Palancia (Piroalpa).

DePol es uno de los artistas revelación del panorama musical español y actuó en el Arenal Sound. / Gabriel Utiel

23:30 h | Actuación de DePol en el recinto de conciertos.

en el recinto de conciertos. 00:00 h | Juan Nadie. Zoco Moros d'Alqueria (Plz. Espai d'Art)

Domingo 15 de marzo

09:30 h | Final del XXXVI Campeonato Mundial de Boli en el parque de los Juegos Tradicionales (Segon Molí) y posterior entrega de trofeos.

en el parque de los Juegos Tradicionales (Segon Molí) y posterior entrega de trofeos. 11:00 h | Clausura del XXXV Festival Internacional de Música de Festa en la plaza Mayor, con participación de bandas internacionales y la Banda Municipal de Castelló.

en la plaza Mayor, con participación de bandas internacionales y la Banda Municipal de Castelló. 12:00 h | “Volta a Peu” a la ciudad de Castellón (XXV Trofeo Luis Adsuara) carrera de 5 km con salida en la calle Zaragoza y meta en la av. Rey Don Jaime I.

carrera de 5 km con salida en la calle Zaragoza y meta en la av. Rey Don Jaime I. 12:30 h | XLIX Concurso de paellas en Sant Francesc de la Font.

en Sant Francesc de la Font. 14:00 h | Séptima jornada del XXX Concurso de mascletaes ‘Ciutat de Castelló’ en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia Pibierzo . Mascletá inclusiva para personas sordas .

en la calle Mª Rosa Molas, a cargo de . . 17:00 h | Corrida de toros en la Plaza de Toros, con toros de Domingo Hernández para Alejandro Talavante y Juan Ortega, mano a mano.

en la Plaza de Toros, con toros de para mano a mano. 19:00 h | Entrega del XXXVI Masclet d’Argent de la Colla A Mitges, premio a la mejor mascletá de la Magdalena 2026, en la Fundación Moros d’Alqueria.

de la Colla A Mitges, premio a la mejor mascletá de la Magdalena 2026, en la Fundación Moros d’Alqueria. 20:30 h | Desfile final de fiestas con recorrido por el centro de la ciudad: av. Rey don Jaime (Correos), c/ Colón, c/ Enmedio, c/ Gasset, pl. La Paz, c/ Mayor, c/ Arcipreste Balaguer y pl. Mayor

Todas las imágenes del 'Vítol' de la Magdalena 2025 / Mediterráneo

Al finalizar | Gran traca final a cargo de Pirotecnia Reyes Martí, con recorrido por: c/ Vera, c/ Gasset, Puerta del Sol, c/ Ruiz Zorrilla, av. Rey don Jaime, c/ San Vicente, rda. Mĳares, c/ Zaragoza, c/ Colón, c/ Enmedio, Puerta del Sol, c/ Trinidad, c/ Ximénez, pl. La Paz, c/ Mayor, pl. M.ª Agustina, c/ Sanahuja, c/ San Roque, c/ San Félix, c/ Enmedio y c/ Colón hasta el Fadrí. Patrocina: Maquiver.

A continuación | Magdalena Vítol en la plaza Mayor.

The Lazy Tones. El espíritu del Chicago Blues de los años 50 revive con sonidos vintage que rinden tributo a leyendas como Muddy Waters.

📅 Sábado 14 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Crancs. Esta banda de la terreta ofrece un viaje ecléctico por los mejores himnos del rock clásico, desde los Beatles hasta Fito.

📅 Domingo 15 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

El secreto del herrerillo. Un emotivo relato francés que explora los misterios de la naturaleza y la vida rural.

📅 Viernes 13, sábado14 y domingo 15 | 🕒 18:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 2 €

La vida fuera. El prestigioso director Mario Martone presenta este drama italiano sobre la libertad y la existencia.

📅 Viernes 13 y sábado 14 | 🕒 22:30 | 📍 Teatre Municipal de Benicàssim | 🎟️ 2-3 €

La vida fuera. / Mediterráneo

La cena. Manuel Gómez Pereira dirige esta cinta española que disecciona las relaciones humanas en torno a una mesa.

📅 Sábado 14 y domingo 15 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori de Peñíscola | 🎟️ 3 €

Teatro y danza

Liga Improvisación Teatral Onda. El ingenio y la rapidez mental se ponen a prueba en esta esperada gran final sobre las tablas.

📅 Viernes 13 | 🕒 22:00 | 📍 Teatro Mónaco de Onda | 🎟️ 3-7 €

Gastronomía

XXIII Jornadas de la Trufa

XXIII Jornadas de la Trufa. / Mediterráneo

La trufa negra vuelve a ser la gran protagonista del invierno en Morella con una nueva edición de sus Jornadas de la Trufa, una cita imprescindible para los amantes de la gastronomía, la cultura y los productos de proximidad. Durante casi dos meses, la localidad se convierte en punto de encuentro de experiencias gastronómicas, mercados especializados y propuestas culturales donde la trufa es el hilo conductor.

📅 Del 23 de febrero al 15 de marzo | Morella

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Dissabtes de Ceràmica: Cuestiones de género en los azulejos. Un análisis fascinante sobre la representación y el papel de la mujer a través de la historia de la cerámica.

📅 Sábado 14 | 🕒 11:00 | 📍 Museo de Azulejo, Onda | 🎟️ Entrada libre

B&B, Benicàssim y Biodiversidad. Una ruta guiada por el patrimonio local que descubre la riqueza natural y el equilibrio de nuestro ecosistema.

📅 Domingo 15 | 🕒 10:00 | 📍 Mas de Salandó, Benicàssim | 🎟️ 1,50-3 €

Celebrando La Surera

Celebrando La Surera es una jornada cultural y festiva en Almedíjar que reúne actividades para todas las edades durante todo el día. La programación incluye talleres, un cuento musicalizado, espacios de juego y creatividad, y termina con música y DJ sets por la noche, en un encuentro comunitario para disfrutar de la cultura, el ocio y la convivencia en La Surera.

Celebrando La Surera / Instagram

Programa de actos 🕒 12:30 | Taller de estampado. Aprende técnicas de impresión manual y personaliza tus propias prendas.

Aprende técnicas de impresión manual y personaliza tus propias prendas. 🕒 13:00 | Ludik-A. La música en directo toma el patio para celebrar la cultura comunitaria en un entorno natural privilegiado.

La música en directo toma el patio para celebrar la cultura comunitaria en un entorno natural privilegiado. 🕒 15:30 | El viaje de los pájaros. Un cuento musicalizado que transporta a pequeños y mayores a un universo de fantasía a través de la palabra y el sonido.

Un cuento musicalizado que transporta a pequeños y mayores a un universo de fantasía a través de la palabra y el sonido. 🕒 17:30 | Taller Balfolk: pasos sencillos. Descubre los bailes populares europeos en una sesión abierta para aprender a danzar en comunidad.

Descubre los bailes populares europeos en una sesión abierta para aprender a danzar en comunidad. 🕒 20:00 | Noche de DJs. Ritmos de cumbia y sesiones electrónicas cierran la jornada con una explosión de sonido y baile.

