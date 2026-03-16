Los mejores planes de cultura y ocio para disfrutar de la semana en Castellón

La provincia de Castellón se prepara para vivir una de sus semanas más eclécticas y también para darle la bienvenida a la primavera. Del 16 al 22 de marzo, la oferta cultural rompe fronteras: desde la elegancia del pop francés hasta el duende de nuestra guitarra más universal, pasando por festivales que reivindican el talento femenino y la lengua propia. Con propuestas que van desde la introspección del cine de Fassbinder hasta el humor social de Las Niñas de Cádiz, esta agenda es una invitación a recorrer nuestros teatros, plazas y salas. ¡No te quedes en casa y vive la cultura!

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Nuestros planes destacados de la semana:

El legendario guitarrista Tomatito, acompañado por su hijo José del Tomate y un grupo de músicos que respiran el espíritu gitano, ofrecerá un recital donde la tradición se encuentra con la vanguardia. Un viaje sonoro por alegrías, bulerías y rumbas con la firma de un maestro que ha definido el flamenco moderno.

📅 Sábado 21 de marzo | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori i Palau de Congressos, Castelló (Sala M. Babiloni) | 🎟️ ¡Entradas Agotadas!

Tomatito, una de las leyendas del flamenco, pondrá el broche de oro a la nueva iniciativa musical del IVC. / Olga Holguin

Tras 25 años de carrera, el trío francés Exsonvaldes llega a la Sala Terra para presentar su esperado nuevo trabajo, Ninety Seconds to Midnight. Un álbum directo y poderoso que recupera la energía de las guitarras de los 90, mezclando melancolía pop con una urgencia vital ante los retos del mundo actual. Una joya internacional en formato íntimo.

📅 Domingo 22 de marzo | 🕒 20:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 12 € (Anticipada) / 16 € (Taquilla)

Uno de los pueblos más bellos de España se convierte en el epicentro de la música en valenciano. Un cartel de lujo que mezcla la canción de autor de Andreu Valor y Esther con la energía urbana y combativa de JazzWoman, el ska-jazz de Tito Pontet y la fiesta asegurada de La Kinky Band. Una jornada de cultura y patrimonio al aire libre.

📅 Sábado 21 de marzo | 🕒 18:00 h | 📍 Plaça de la Tanca, Vilafamés | 🎟️ Gratuito

La segunda edición de este festival celebra el talento de las mujeres en la industria musical. Encabeza la mítica Ana Curra con su estética oscura y vanguardista, acompañada por el proyecto punk-garage Cerezas (Ana Calvo) y las DJ Unicorn Llampaes. Un espacio de reivindicación y celebración creativa.

📅 Sábado 21 de marzo | 🕒 19:30 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 12 € - 15 €

Ana Curra protagoniza la segunda edición del festival WomaCS en La Bohemia. / Eneko

Dionisio baja a la Tierra en forma de mujer para evitar que un policía cierre un bingo ilegal de barrio. La compañía "Las Niñas de Cádiz" presenta esta desternillante comedia social que mezcla la tragedia griega con lo cotidiano, las penas compartidas y, por supuesto, alguna copita de anís.

📅 Domingo 22 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ De 3 € a 20 €

La compañía Las Niñas de Cádiz protagonizarán en el Teatre Principal la obra 'Las Bingueras de Eurípides'. / MEDITERRÁNEO

Agenda Completa de la Semana (Día a Día):

LUNES, 16 de marzo

Club de Lectura: 'Placeres mortales' de Belén Martínez Encuentro literario para desgranar los secretos de esta obra juvenil de suspense. Una tarde para compartir impresiones y fomentar el hábito de la lectura en un ambiente participativo. 📅 16 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Biblioteca de Onda | 🎟️ Gratuito

Encuentro literario para desgranar los secretos de esta obra juvenil de suspense. Una tarde para compartir impresiones y fomentar el hábito de la lectura en un ambiente participativo. 📅 16 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Biblioteca de Onda | 🎟️ Gratuito Tertulia Cultural ADALL: Refugio Cultural La asociación ADALL organiza este encuentro centrado en el diálogo pausado. Reivindica el valor de la palabra hablada y el intercambio de ideas cara a cara como un acto de resistencia frente al ruido digital. 📅 16 de marzo | 🕒 18:30 h | 📍 Librería Argot, Castelló | 🎟️ Acceso libre

MARTES, 17 de marzo

Simply Quartet (Música de Cámara) El cuarteto de cuerda, premiado internacionalmente, ofrece el concierto nº 1.460 de la Filarmónica. Interpretarán obras de Debussy, Hugo Wolf y el potente Cuarteto n.º 3 de Shostakóvich en una velada de alto rigor artístico. 📅 17 de marzo | 🕒 19:30 h | 📍 Auditori de Castelló (Sala Sinfónica) | 🎟️ 10 € - 20 €

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JUEVES, 19 de marzo

Musical: Las Guerreras K-POP en Concierto El fenómeno global coreano llega al Teatro Mónaco. Un espectáculo vibrante con coreografías de precisión, estética impactante y los éxitos del pop asiático que han redefinido la música actual. 📅 19 de marzo | 🕒 17:00 h | 📍 Teatro Mónaco, Onda | 🎟️ 22 €

VIERNES, 20 de marzo

Conferencia: "Ravel y Viñes, cómplices de la modernidad" Mario Masó, profesor de piano del CPMC Mestre Tàrrega, imparte esta charla sobre la conexión artística entre el compositor francés y el pianista Ricardo Viñes, clave en la evolución musical europea. 📅 20 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito

Mario Masó, profesor de piano del CPMC Mestre Tàrrega, imparte esta charla sobre la conexión artística entre el compositor francés y el pianista Ricardo Viñes, clave en la evolución musical europea. 📅 20 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Menador Espai Cultural, Castelló | 🎟️ Gratuito Recital: "Poesía de Mujer" con Charo López La icónica actriz Charo López presta su voz a una cuidada selección de textos poéticos escritos por mujeres, creando una atmósfera de intimidad, fuerza y reivindicación literaria. 📅 20 de marzo | 🕒 19:30 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ Libre (hasta completar aforo)

El viernes 20 de marzo tendrá lugar el recital Poesía de Mujer, interpretado por la reconocida actriz Charo López. / Sergio Par

Concierto: Hermana Furia + Nadia Sheikh Noche de rock en el ciclo Girando Por Salas. Desde el rock reivindicativo y la impresionante voz de Hermana Furia hasta la sensibilidad pop y composición íntima de la castellonense-británica Nadia Sheikh. 📅 20 de marzo | 🕒 21:30 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Desde 7 €

SÁBADO, 21 de marzo

Visita Teatralizada: Torre de la Presó A través de personajes históricos, esta visita permite descubrir el patrimonio de Onda de una forma amena y profesional. Ideal para conocer la historia local de manera inmersiva. 📅 21 de marzo | 🕒 12:00 h | 📍 Plaza del Almudín, Onda | 🎟️ Consultar reserva

A través de personajes históricos, esta visita permite descubrir el patrimonio de Onda de una forma amena y profesional. Ideal para conocer la historia local de manera inmersiva. 📅 21 de marzo | 🕒 12:00 h | 📍 Plaza del Almudín, Onda | 🎟️ Consultar reserva Vomitory + Tromort + Retador (Death Metal) Los suecos Vomitory traen su contundencia death metal a Castelló, flanqueados por el metal local de Tromort y Retador. Una cita obligada para los seguidores de los sonidos más extremos. 📅 21 de marzo | 🕒 18:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 30,50 €

Los suecos Vomitory traen su contundencia death metal a Castelló, flanqueados por el metal local de Tromort y Retador. Una cita obligada para los seguidores de los sonidos más extremos. 📅 21 de marzo | 🕒 18:00 h | 📍 Sala Terra, Castelló | 🎟️ 30,50 € Boira (Teatro Familiar) Maquinant Teatre presenta esta obra en valenciano sobre Llum y su fiesta de cumpleaños. Un espectáculo para niños a partir de 4 años que trata sobre las emociones y cómo superar los días "nublados". 📅 21 de marzo | 🕒 18:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ 4 €

Maquinant Teatre presenta esta obra en valenciano sobre Llum y su fiesta de cumpleaños. Un espectáculo para niños a partir de 4 años que trata sobre las emociones y cómo superar los días "nublados". 📅 21 de marzo | 🕒 18:00 h | 📍 Teatre Principal de Castelló | 🎟️ 4 € Tributo (Teatro - La Teta Calva) La historia de una banda de punk rock en su declive. Una obra que mezcla la frustración con la comedia ácida, reflexionando sobre el paso del tiempo y el olvido de forma muy divertida. 📅 21 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Palacio de Congresos de Peñíscola | 🎟️ 10 €

La historia de una banda de punk rock en su declive. Una obra que mezcla la frustración con la comedia ácida, reflexionando sobre el paso del tiempo y el olvido de forma muy divertida. 📅 21 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Palacio de Congresos de Peñíscola | 🎟️ 10 € Cine: 'Las amargas lágrimas de Petra Von Kant' Drama psicológico de Fassbinder sobre la obsesión amorosa de una diseñadora de moda tras ser abandonada. Una obra maestra sobre el poder y la sumisión emocional (V.O.S.E.). 📅 21 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 3 €

El ciclo 'En pantalla gran' dedica a Rainer Werner Fassbinder este primer trimestre de 2026. / MEDITERRÁNEO

Soy un sinvergüenza (Teatro - Castelló a escena) El grupo Tarongers Teatre presenta esta comedia sobre Benito, un buscavidas que intenta lucrarse a costa de unos médicos recién llegados. Humor picaresco y risas aseguradas. 📅 21 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €

El grupo Tarongers Teatre presenta esta comedia sobre Benito, un buscavidas que intenta lucrarse a costa de unos médicos recién llegados. Humor picaresco y risas aseguradas. 📅 21 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ 4 € Concierto de María Ruiz La Font de Dins será el escenario para disfrutar de la voz honesta de María Ruiz, cuyas letras abordan lo social y lo personal con una sensibilidad única. 📅 21 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Font de Dins, Onda | 🎟️ Gratuito

La Font de Dins será el escenario para disfrutar de la voz honesta de María Ruiz, cuyas letras abordan lo social y lo personal con una sensibilidad única. 📅 21 de marzo | 🕒 19:00 h | 📍 Font de Dins, Onda | 🎟️ Gratuito 'Empoderadas' con Pepa Aniorte y la SAMVO Un espectáculo musical de empoderamiento femenino donde la actriz Pepa Aniorte une su voz a la Sociedad Artístico-Musical de Onda para ofrecer un concierto lleno de sentimiento. 📅 21 de marzo | 🕒 19:30 h | 📍 Teatro Mónaco, Onda | 🎟️ Consultar precio

Un espectáculo musical de empoderamiento femenino donde la actriz Pepa Aniorte une su voz a la Sociedad Artístico-Musical de Onda para ofrecer un concierto lleno de sentimiento. 📅 21 de marzo | 🕒 19:30 h | 📍 Teatro Mónaco, Onda | 🎟️ Consultar precio II Solidari Rock Fest: Lujuria + Ultrabellum + Wild Boories Festival benéfico que trae a la mítica banda Lujuria a Castellón. Una noche de heavy rock con espíritu solidario para apoyar causas locales. 📅 21 de marzo | 🕒 19:30 h | 📍 Sala Salatal, Castelló | 🎟️ 10 € - 15 €

Festival benéfico que trae a la mítica banda Lujuria a Castellón. Una noche de heavy rock con espíritu solidario para apoyar causas locales. 📅 21 de marzo | 🕒 19:30 h | 📍 Sala Salatal, Castelló | 🎟️ 10 € - 15 € (Ver Planes Destacados: Vilafafest, Tomatito y WomaCS)

DOMINGO, 22 de marzo

Acústics al Llavador: Tesa Un concierto íntimo en un entorno natural de Eslida. La rapera Tesa ofrece su propuesta de rap en valenciano en un formato más cercano y acústico en este lavadero histórico. 📅 22 de marzo | 🕒 12:00 h | 📍 Llavador d'Eslida | 🎟️ Gratuito

Tesa será protagonista del ciclo 'Acústics al Llavador' de Eslida este fin de semana. / MEDITERRÁNEO

Toque de campanas por la procesión diocesana El Gremi de Campaners de Castelló realiza toques tradicionales desde El Fadrí. Una actividad sonora histórica para disfrutar desde la Plaza Mayor. 📅 22 de marzo | 🕒 18:00 h | 📍 El Fadrí, Castelló | 🎟️ Gratuito

El Gremi de Campaners de Castelló realiza toques tradicionales desde El Fadrí. Una actividad sonora histórica para disfrutar desde la Plaza Mayor. 📅 22 de marzo | 🕒 18:00 h | 📍 El Fadrí, Castelló | 🎟️ Gratuito Noche de chicas con Sil de Castro (Monólogo) Show diseñado por y para mujeres. Un espacio de "aquelarre" cómico, improvisación y hermandad que ha sido un éxito rotundo en sus giras. 📅 22 de marzo | 🕒 18:30 h | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ Desde 15 €

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