Qué hacer en Castellón este fin de semana: Tomatito, Ana Curra, Charo López y Vilafafest, entre los grandes planes de la agenda

Castellón encara un fin de semana de agenda muy repartida y con propuestas para públicos muy distintos, desde grandes nombres hasta planes más alternativos dentro y fuera de la capital. La música vuelve a llevar gran parte del peso, con citas destacadas como Tomatito, Ana Curra al frente del WomaCS 2026 y el Vilafafest, que convertirá Vilafamés en uno de los focos del sábado con una maratón de directos.

También habrá espacio para la escena más cultural, con Charo López poniendo voz a la poesía en una de las citas señaladas del viernes, además de teatro, cine, monólogos, planes familiares y encuentros singulares como la Castelló Card Experience. En conjunto, una agenda variada y muy completa, de esas que obligan a mirar horarios antes de salir porque no se puede llegar a todo.

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Festival WomaCS

Ana Curra + Cerezas + Unicorn Llampaes / Mediterráneo

Ana Curra + Cerezas + Unicorn Llampaes. Tres propuestas lideradas por mujeres reivindican la fuerza y la vanguardia femenina sobre las tablas. Ana Curra encabeza el cartel de WomaCS 2026. Con una trayectoria sólida y una presencia escénica inconfundible, Ana Curra presentará su disco homenaje a Parálisis Permanente, la icónica banda de la Movida madrileña, junto a los grandes éxitos de su carrera.

La jornada se completa con las actuaciones de Cerezas y las DJ Unicorn Llampaes, sumando talento, energía y nuevas propuestas al escenario.

📅 Sábado 21 | 🕒 19:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 12-15 €

Tomatito Quintet

Tomatito Quintet / Mediterráneo

El virtuoso guitarrista ofrece una lección magistral de flamenco contemporáneo con su elegancia y técnica incomparables.Tomatito, reconocido como uno de los guitarristas flamencos más influyentes, se presenta acompañado por un grupo de músicos seleccionados por su afinidad con el espíritu gitano. En su actuación, interpretará una serie de piezas flamencas como Alegrías, Bulería y Rumba, destacando su sensibilidad única y su compromiso con la evolución del flamenco.

📅 Sábado 21 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori, Castelló | 🎟️ 10 €

Vilafafest

Vilafafest / Instagram

Andreu Valor + Esther + JazzWoman + Tito Pontet + La Kinky Band. Una maratón de música diversa y actual llena de ritmo la emblemática plaza del municipio.

📅 Sábado 21 | 🕒 18:00 | 📍 Plaça de la Tanca, Vilafamés | 🎟️ Entrada libre

Castelló Card Experience

Castelló Card Experience / Instagram

Los amantes del coleccionismo y los TCG disfrutan de una jornada de intercambio de cartas, sorteos y productos artesanales. Durante toda la jornada podrás jugar, intercambiar cartas, descubrir productos artesanales y conocer a otros miembros de la comunidad TCG. En un ambiente cercano y divertido para que tanto jugadores veteranos como nuevos aficionados puedan pasar un día increíble.

📅 Domingo 22 | 🕒 12:30 a 20:00 | 📍 Robert's Smash Burgers, Castelló | 🎟️ 5 €

Montana Stomp. El cuarteto despliega su potente sonido de rock sureño con influencias de los años setenta en la sala de la capital.

📅 Viernes 20 | 🕒 20:00 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ 12-15 €

The Handsomes Wagon. La formación ofrece un directo cargado de ritmo y energía para animar la velada en Alcossebre.

📅 Viernes 20 | 🕒 20:00 | 📍 L’Espígol, Alcossebre | 🎟️ Entrada libre

Mocedades + Los Panchos. Dos leyendas de la música romántica se unen en un concierto inolvidable lleno de boleros y éxitos intergeneracionales.

📅 Viernes 20 | 🕒 21:00 | 📍 Auditori, Castelló | 🎟️ 32-53 €

Hermana Furia + Nadia Sheikh + Thanks God It’s Friday Dj. El rock crudo y el folk íntimo se dan la mano en una noche que culmina con una sesión de baile.

📅 Viernes 20 | 🕒 21:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 8-12 €

Hermana Furia + Nadia Sheikh + Thanks God It’s Friday Dj. / Instagram

Karpov. El trío liderado por Jordi Vidal ofrece una dosis brutal de clásicos del rock, blues y pop interpretados con una energía demencial.

📅 Sábado 21 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Festival de grupos de los locales de ensayo Tetuán XIV. El talento local toma el escenario para demostrar la buena salud de la escena musical castellonense.

📅 Sábado 21 | 🕒 12:30 | 📍 Because, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Viu la Tamborada des de dins + Tamborada. El estruendo y la tradición de los tambores inundan las calles en una jornada de hermandad ruidosa y festiva.

📅 Sábado 21 | 🕒 17:00 | 📍 Plaza Mayor, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Banda Artística Nulense. Los músicos locales celebran la llegada de la nueva estación con un repertorio clásico y contemporáneo en su Concert de Primavera.

📅 Sábado 21 | 🕒 19:00 | 📍 Local Multifuncional, Nules | 🎟️ Entrada libre

The Handsomes Wagon. El grupo repite su propuesta musical para conquistar al público almassorense en un ambiente cercano.

📅 Sábado 21 | 🕒 19:00 | 📍 Leo’s, Almassora | 🎟️ Entrada libre

Festa en suport del Maig di Gras. Los ritmos de Nueva Orleans y las sesiones de Second Line DJs inundan el local en una velada solidaria para financiar el festival de 2026.

📅 Sábado 21 | 🕒 19:00 | 📍 Casal Popular, Vila-real | 🎟️ Consultar reserva

Concierto de María Ruiz. La cantautora comparte sus letras honestas y comprometidas en un recital que conecta lo personal con lo social.

📅 Sábado 21 | 🕒 19:00 | 📍 Font de Dins, Onda | 🎟️ Entrada libre

Empoderadas con Pepa Aniorte y la SAMVO. La actriz une su voz a la banda local en un espectáculo que rinde homenaje a la figura de la mujer.

📅 Sábado 21 | 🕒 19:30 | 📍 Teatro Mónaco, Onda | 🎟️ Entrada libre

II Solidari Rock Fest: Lujuria + Ultrabellum + The Wild Boories. El heavy metal más auténtico se pone al servicio de la solidaridad en esta cita imprescindible para los rockeros.

📅 Sábado 21 | 🕒 19:30 | 📍 Salatal, Castelló | 🎟️ 10-15 €

FIESTA DE BIENVENIDA – II SOLIDARI ROCKFEST / Instagram

Vomitory + Tromort + Retador. El death metal más brutal aterriza en la ciudad con una descarga de decibelios y energía desenfrenada.

📅 Sábado 21 | 🕒 19:30 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 30-35 €

Acústics al Llavador: Tesa. La rapera presenta su mensaje en un formato desenchufado y singular aprovechando la acústica de este espacio histórico.

📅 Domingo 22 | 🕒 12:00 | 📍 Llavador, Eslida | 🎟️ Entrada libre

Sin Reputación. La banda catalana aterriza en pleno directo para revolucionar el mediodía con su rock and roll frenético y temas propios sin tapujos.

📅 Domingo 22 | 🕒 12:00 | 📍 Burrifornia Surf Café, Burriana | 🎟️ Entrada libre

María Marín. La artista fusiona su voz y su guitarra en una propuesta que transita por diversos paisajes sonoros con gran sensibilidad.

📅 Domingo 22 | 🕒 19:00 | 📍 Casa de la Cultura, Almassora | 🎟️ 7 €

Exsonvaldes. La banda francesa trae su sofisticado pop-rock a la sala castellonense en una gira muy esperada por sus seguidores.

📅 Domingo 22 | 🕒 19:00 | 📍 Terra, Castelló | 🎟️ 12-16 €

Exsonvaldes. / Instagram

Audició acadèmica de l'alumnat de piano. Los jóvenes talentos del instrumento muestran sus progresos y habilidades técnicas en este recital abierto al público.

📅 Domingo 22 | 🕒 19:30 | 📍 Auditori Rafael Beltrán Moner, Vila-real | 🎟️ Entrada libre

Las amargas lágrimas de Petra Von Kant. La gran pantalla recupera este drama de Fassbinder sobre la obsesión, el poder y la decadencia emocional.

📅 Sábado 21 y domingo 22 | 🕒 19:00 | 📍 Paranimf de la UJI, Castelló | 🎟️ 3 €

Teatro y danza

Poesía de mujer. La icónica actriz Charo López interpreta una selección de textos de grandes poetisas acompañada por la voz del barítono Luis Santana y el piano de Víctor Carvajo.

📅 Viernes 20 | 🕒 19:30 | 📍 Teatro del Raval, Castelló | 🎟️ Entrada libre (invitaciones desde las 18:30h)

Poesía de mujer. / Mediterráneo

Trobada d’escoles de dansa. El municipio se convierte en el epicentro del baile con esta reunión que celebra el talento de los jóvenes bailarines.

📅 Sábado 21 | 🕒 12:30 | 📍 Teatre Payà, Burriana | 🎟️ Entrada libre

Boira. Una obra visual y emotiva para toda la familia que enseña a los más pequeños a gestionar sus sentimientos.

📅 Sábado 21 | 🕒 18:00 | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 4 €

Boira. / Mediterráneo

Soy un sinvergüenza. Las situaciones disparatadas y el humor picaresco protagonizan esta divertida función a cargo de Tarongers Teatre.

📅 Sábado 21 y domingo 22 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ 4 €

Soy un sinvergüenza. / Mediterráneo

Tributo. La Teta Calva presenta una comedia ácida sobre la gloria pasada y las miserias de una banda de música punk.

📅 Sábado 21 | 🕒 19:00 | 📍 Palau de Congressos, Peñíscola | 🎟️ 10 € | Entradas

Tributo. / Mediterráneo

Asesinato para dos. El misterio y la música se mezclan en esta ingeniosa comedia donde el ingenio mantiene al espectador en vilo.

📅 Domingo 22 | 🕒 19:00 | 📍 Auditori Pedro Mercader, Benicarló | 🎟️ 10 €

Las bingueras de Eurípedes. Las Niñas de Cádiz traen su humor irreverente y gaditano en esta revisión clásica repleta de garra y alegría.

📅 Domingo 22 | 🕒 19:00 | 📍 Teatre Principal, Castelló | 🎟️ 3-20 €

Las bingueras de Eurípedes. / Mediterráneo

El mentalista Juanma González. Los asistentes viven una experiencia sorprendente donde la sugestión y la mente son las auténticas protagonistas.

📅 Domingo 22 | 🕒 19:00 | 📍 Teatro Mónaco, Onda | 🎟️ 3-7 €

Monólogos

Sil de Castro, con 'Noche de chicas'. Un monólogo gamberro y sin censura que garantiza una velada de empoderamiento a través de la risa.

📅 Domingo 22 | 🕒 18:30 | 📍 La Bohemia, Castelló | 🎟️ 15-18 €

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Planes con niños

Play Cube 'paisatges de joc'. Los más pequeños exploran nuevas formas de ocio a través de esta instalación lúdica y creativa en el museo.

📅 Sábado 21 | 🕒 10:15 | 📍 Museu de Belles Arts, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Cucalola. Los niños y niñas disfrutan de una tarde de humor y destreza en esta propuesta incluida en el ciclo Almassora Circ.

📅 Sábado 21 | 🕒 18:00 | 📍 Plaça de Pere Cornell, Almassora | 🎟️ Entrada libre

Conferencias, exposiciones, talleres y otros eventos

Presentación de '101 valencianas frente a mi espejo'. Susana Gisbert Grifo comparte las historias de mujeres valencianas que han dejado huella en nuestra sociedad.

📅 Viernes 20 | 🕒 18:00 | 📍 Biblioteca, Llucena | 🎟️ Entrada libre

Ravel y Viñes, cómplices de la modernidad musical. Mario Masó desgrana la conexión entre el compositor y el pianista en una charla didáctica para amantes de la clásica.

📅 Viernes 20 | 🕒 19:00 | 📍 Menador, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Poesia de dona. Charo López presta su inconfundible voz a una selección de versos que celebran la literatura femenina en un recital íntimo.

📅 Viernes 20 | 🕒 19:30 | 📍 Teatre del Raval, Castelló | 🎟️ Entrada libre

Visita Teatralizada Torre de la Presó. Un viaje al pasado recorre la historia de la localidad de la mano de personajes que cobran vida ante el público.

📅 Sábado 21 | 🕒 12:00 | 📍 Plaza del Almudín, Onda | 🎟️ Consultar reserva

Territorios. Artistas diversos muestran sus visiones sobre el espacio y el entorno en esta inauguración colectiva en el antiguo matadero.

📅 Sábado 21 | 🕒 18:30 | 📍 Matadero, Cirat | 🎟️ Entrada libre

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